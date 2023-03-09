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Blog Weblog Блог-платформы Онлайн-дневники Блогосфера

Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера


09.03.2023 «Яндекс маркет» запускает акселератор для блогеров: сервис научит их создавать интересный контент для массовой аудитории

ом, задавать вопросы про контент и получать полезные советы. Во время обучения сервис будет платить блогерам вознаграждение за создание контента, а после может предложить постоянное сотрудничес
22.12.2022 «Авто.ру» запустил «Бортжурнал» — блог-платформу для автолюбителей

аджеты» или другим. Попасть в «Бортжурнал» можно из раздела «Авто.ру» «Гараж» или из главного меню. Блог состоит из двух частей: первая — лента сообщений от пользователей, вторая — личные запис
14.04.2022 Потерявших аудиторию и доход российских блогеров переучат на рабочих и отправят работать на завод

отаны курсы по общестроительным тематикам, посвященные монтажу систем изоляции. Также мы предлагаем блогерам получить официально диплом по одной из рабочих специальностей: Аппаратчик на пропито
14.03.2022 Платформа для авторов контента Boosty.to отменяет свою комиссию для всех блогеров

oosty.to помогает создателям творческого контента: подкастерам, дизайнерам, художникам, косплеерам, блогерам и многим другим — дополнительно заработать посредствам монетизации существующей ауди
27.12.2021 Исследование: бюджеты на предновогоднюю рекламу у блогеров увеличились в 1,5 раза

Сервис для работы с лидерами мнений Epicstars и провайдер платежных решений для нишевых B2B-рынков Qiwi изучили объем заказов рекламы у блогеров в предпраздничный период. По сравнению с 2020 г. бюджет на рекламные кампании увеличился в среднем в 1,5 раза. Рекламные затраты клиентов Epicstars с 1 по 10 декабря составили около 9

27.12.2021 «Яндекс.дзен» подвел итоги года

онтента 2 млрд руб. В 2022 г. эта сумма удвоится – до 4 млрд руб. Большая часть этих средств пойдет блогерам и медиа, которые активно работают со своими подписчиками. В декабре 2021 г. блогеры

12.10.2021 «Яндекс.дзен» объявляет о новых назначениях в руководстве

тон Фролов, который раньше был техническим директором платформы. Отвечать за развитие платформы для блогеров и монетизацию контента в «Дзене» станет Ринат Низамов — он пришел из Сети городских

27.09.2021 «Яндекс.дзен» запускает курс для блогеров

шага к "Дзену"». В нем в формате видеоуроков можно будет узнать о том, как работает платформа, как блогерам создавать контент для «Дзена» и зарабатывать на этом. Спикеры курса — ключевые сотру
27.07.2021 «Дзен» обновил процессы модерации контента на платформе

лов с низкокачественным контентом, на который жаловались пользователи. Уникальные статьи и видео от блогеров, которые развивают свои каналы в «Дзене», в результате получат больше охвата и будут
13.05.2021 «Дзен» обновил интерфейс и подход к формированию ленты контента

йн ленты «Дзена» подчеркивает роль авторов на платформе. На карточках публикаций появились аватарки блогеров, а названия каналов стали заметнее — теперь они отделены от картинки в посте. Благод
12.03.2021 «Одноклассники» перезапустили собственный блог

циальная сеть «Одноклассники» представила крупное обновление своего официального блога insideok.ru. Блог получил новый дизайн и навигацию в десктопной и мобильной версии. Его читатели теперь мо
15.12.2020 Каждый пятый россиянин хочет на пенсии зарабатывать блогерством

чти 4,5 тысячи человек по всей стране. У работающих россиян обычно нет времени на блогерство: ведут блоги очень активно (6%); делают это нерегулярно (6%); размещают посты редко (17%); не ведут

19.11.2020 «Пульс» поможет блогерам автоматически публиковать контент «Вконтакте»

ой площадкой, которая интегрировалась с платформой «Пульса» для блогеров. Синергия платформ поможет блогерам находить новых подписчиков и общаться с аудиторией сразу в двух ресурсах — вести кан
07.10.2020 Платформа инфлюенс-аналитики BloggerBase выходит на российский рынок

отбора можно сформировать финальный медиаплан, в котором будет отображаться суммарная информация по блогерам, и выгрузить его в любом удобном формате (csv, xlsx, pdf). «Запуск self-service для

16.06.2020 Работники eBay с попустительства руководства устроили грандиозную травлю блогеров с угрозами и похоронными венками

ерь всей банде грозит наказание на преследование. Методы преследования В стремлении испортить жизнь блогерам, экс-сотрудники eBay не ограничивались отправкой посылок, хотя их содержимое каждый

27.05.2020 Sony представила BloggerCam для видео-блогеров

дель ZV-1 сочетает в себе простую в использовании функциональность и современные технологии обработки изображения, что делает эту камеру идеальным инструментом как для новичков, так и для продвинутых блогеров. «Новая камера Sony ZV-1 была специально создана для современных создателей видеоконтента, – сказал Йен Салмон Леганье (Yann Salmon Legagneur), директор по маркетингу подразделения Dig
02.07.2019 Будущих ФСБшников заставят раскрывать свои соцсети и блоги

льная служба безопасности России (ФСБ) начнет отслеживать соискателей в социальных сетях. Каждый желающий пополнить ряды ФСБ будет обязан предоставить информацию о своих страницах в социальных сетях, блогах и других сервисах, где он зарегистрирован, в новой анкете для кандидатов. Проект новой анкеты, разработанной непосредственно ФСБ России, размещен в свободном доступе на официальном порта
26.03.2019 HyperX QuadCast блогерам в помощь

Новый мирофон HyperX QuadCast создан с учётом требований блогеров. Новика компании HyperX предназначена для потоковых трансляций и записи звука. Микрофон оснащен встроенным антивибрационным креплением, а также четырьмя шаблонами полярности, регулиров
01.08.2017 Российский реестр блогеров закрыт

оссия»).В пояснительной записке к законопроекту авторы отметили неэффективность принятого в 2014 г. закона о блогерах, в связи с чем и предложили его отменить. В июле стало известно, что правит
09.06.2017 Власти решили отменить «Закон о блогерах»: В нем нет смысла

Законопроект об отмене Закона «О блогерах» Как уже сообщал CNews, 8 июня 2017 г. в Государственную Думу был внесен з
11.11.2015 В Казахстане возобновлена работа LiveJournal после 4 лет блокировки

Доступ к «Живому журналу» в Казахстане был восстановлен после исполнения администрацией блог-платформы LiveJournal решений судебных органов республики об удалении противоправных мат
21.04.2015 Роскомнадзор попросил полицию наказывать блогеров за использование мата

надзор выработал предложения по вопросу о том, какие силовые структуры должны наказывать популярных блогеров за нарушения законодательства. Об этом на коллегии Роскомнадзора рассказал замглавы

15.09.2014 Внедрена система идентификации блогеров по электронной почте, через sms и портал госуслуг

Со дня вступления в силу федерального закона №97-ФЗ («закон о блогерах») Роскомнадзор фиксирует стабильно высокое количество заявок в реестр блогер
26.06.2014 «Яндекс» объявил об уничтожении своей блог-платформы

гда свое решение «Яндекс» объявил «последними российскими законодательными инициативами, касающимся блогеров». Как раз в тот день Госдума России приняла во втором чтении закон об особом правово
18.04.2014 Российские власти блокируют Tumblr

ение приняла Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), которая нашла на сервисе блог, посвященный приготовлению наркотических средств. Отметим, что данный блог состои
16.04.2014 В Прикамье открылась блогосфера чиновников

стерство информационного развития и связи Пермского края запустило краевой портал «Открытый регион. Блоги» - с сегодняшнего дня он стал доступен для интернет-пользователей. Теперь жители регион
21.03.2014 В Роскомнадзоре вместо блога Навального видят котенка

го и сайт радиостанции, и Livejournal были исключены из Реестра запрещенных сайтов. Однако записи в блоге Навального продолжают появляться. Более того, сторонники оппозиционера также пытаются о
28.02.2014 В России заблокировали блог-сервис Google

мства, которое ведет данный реестр. Blogspot.ru – домен сервиса Blogger.com, принадлежащего Google. Блог пользователя Tars Ik был признан экстремистским решением Генпрокуратуры. Судя по содержа
18.12.2013 Новое интернет-СМИ «Рустория» объединит профессиональных журналистов и блогеров

в регионах, прекрасно осведомлены о подробностях расстрела в Пенсильвании, но зачастую не знают, что происходит на соседней улице», – резюмировала Оксана Богомаз. Хотя в регионах огромное количество блогеров, пишущих в ЖЖ и социальных сетях; журналистов, работающих на региональные СМИ и на федеральные онлайн-ресурсы и, как уже было сказано, громадная аудитория, жаждущая новостей. «Рустория
29.10.2013 Международный блог ИТ-экспертов Eset пришел в Россию

я Eset сообщила о запуске русской версии англоязычного экспертного ресурса Welivesecurity. Новый ИТ-блог будет выходить на базе Club.Cnews.ru — сервиса блогов ИТ-компаний и независимых ИТ-экспе
06.08.2013 Новый троян взламывает блоги в России и за рубежом

и — сообщила о распространении вредоносной программы Trojan.WPCracker.1, предназначенной для взлома блогов и сайтов, работающих под управлением популярных CMS (систем управления содержимым), в

25.07.2013 Федеральные СМИ в регионах будут активно привлекать блогеров

фессионалы новостного рынка искали пути проникновения в регионы и обсуждали перспективы привлечения блогеров в качестве своих корреспондентов на местах. По мнению собравшихся, развитие регионал
27.03.2013 Матвиенко будет вести собственный блог на обновленном сайте Совфеда

точку зрения, прокомментировать тот или иной законопроект. В этом же разделе находятся персональные блоги сенаторов.
11.03.2013 Рогозин прекратил лично вести блоги в Twitter и Facebook

Вице-премьер Дмитрий Рогозин прекратил лично вести блоги в социальных сетях Twitter и Facebook. «Друзья! Я принял решение, что впредь не буду ве
25.12.2012 Откровения Мардера: экс-куратор телекома дал жесткую оценку Минкомсвязи

В распоряжении CNews оказалась вышедшая тиражом в 500 экземпляров книга Наума Мардера «Блоги для «неандертальцев»: проблемы современных телекоммуникаций России». Мардер работал зам
10.10.2012 «Почта России» начала работать с клиентами в блогах и соцсетях

К Всемирному дню почты «Почта России» официально запускает сервис онлайн-поддержки потребителей в интернете – в социальных сетях и блогах. Осознавая, что скорость и комфортность коммуникаций – это одна из важнейших составляющих современного качественного сервиса, «Почта России» организовала поддержку клиентов с использован
10.07.2012 В решении SiteEdit появилась возможность создавать блоги

12 г. пользователи программы по созданию сайтов SiteEdit получили возможность создавать собственные блоги. Модуль вошел в версии SiteEdit Standard и SiteEdit Business. Новый инструмент предназн
05.06.2012 Президент и председатель правительства Якутии откроют личные блоги

Президент и председатель правительства Якутии откроют личные блоги. Это нововведение станет частью инвестиционной стратегии региона на период до 20
30.05.2012 У Минкомсвязи появился блог в Twitter

У Министерства связи и массовых коммуникаций России появился блог в Twitter. На данный момент в блоге опубликовано 7 сообщений, а количество читателей превышает 100 человек. Новый глава Минкомсвязи Николай Никифоров также пользуется сервисом микроблогов.
22.03.2012 «Яндекс» изучил имена российских блогеров и пользователей соцсетей

Компания «Яндекс» сообщила о том, что в своем новом исследовании выяснила, как зовут российских блогеров и пользователей соцсетей. По оценке «Яндекса», среди российских пользователей блогов

Публикаций - 2693, упоминаний - 3740

Blog замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Google LLC 11255 411
X Corp - Twitter 2775 288
Microsoft Corporation 23943 270
Meta Platforms - Facebook 4361 250
Yandex - Яндекс 6208 217
Apple Inc 11502 194
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3090 160
VK - Mail.ru Group 3265 134
Yahoo! 3694 116
Samsung Electronics 9894 94
Sony 6497 69
IBM - International Business Machines Corp 9295 63
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6521 61
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5633 59
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10238 57
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4411 56
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 322 49
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8281 48
Telegram Group 1321 47
Amazon Inc - Amazon.com 2860 47
Rambler Group - Рамблер ГК 864 46
7440 45
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7471 40
Oracle Corporation 6450 40
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10490 40
1С-Битрикс - Bitrix 526 38
Intel Corporation 11815 36
AOL Inc 1590 35
HP Inc. 5601 35
Cisco Systems 4968 31
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1568 30
HTC Corporation 1493 28
Six Apart 48 28
Lenovo Motorola 3499 28
Dell EMC 4969 26
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1262 25
LG Electronics 3565 25
Цифра ГК 2228 24
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2988 24
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 182 22
Лента - Сеть розничной торговли 1831 84
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6037 49
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6282 38
LinkedIn 602 32
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1047 26
eBay Inc 1604 24
Открытие ФК - Банк Открытие 520 17
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6771 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1965 14
РЖД - Российские железные дороги 1720 13
Netflix - онлайн-кинотеатр 458 12
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 197 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1032 11
Евросеть 1402 11
Май - Майский чай - российская торговая компания 1075 11
Почта России ПАО 1966 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1798 11
Россети Ленэнерго 2334 11
Uber 316 10
Резонанс НПП 353 10
Walt Disney Company 576 10
Carl Zeiss AG 295 9
Qiwi 957 8
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 641 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2557 8
DST Global - Digital Sky Technologies 217 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 743 7
Совкомбанк Совесть 269 7
101Hotels.com 670 7
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 410 7
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 109 7
Связной ГК 1354 7
Sequoia Capital 108 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 891 7
Coca-Cola Company 252 7
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 82 7
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 183 6
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2573 6
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 188 6
Visa International 1899 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4726 78
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2480 78
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9994 78
Президент Российской Федерации 3962 69
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3132 62
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2858 42
Судебная власть - Judicial power 2172 35
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5453 34
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3130 30
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4798 30
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1001 24
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1090 23
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1372 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4009 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2632 18
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 488 15
Правительство Москвы 2142 15
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 714 15
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1238 14
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 674 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2585 14
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1091 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2080 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2523 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1641 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1724 12
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1128 12
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2007 11
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 367 11
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1289 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3199 10
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 627 10
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 9
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 136 9
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 592 8
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 349 8
Верховный суд Российской Федерации 783 8
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 441 8
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 969 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2901 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6167 24
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 991 18
4CIO 754 15
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 204 15
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 46 14
Единая Россия - Политическая партия 277 12
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 236 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1387 9
РосКомСвобода - Общественная организация 86 8
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 7
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 96 7
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2634 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 6
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 6
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 153 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 5
Creative Commons - некоммерческая организация 37 4
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 249 4
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 83 3
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 106 3
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 123 3
ASF - Apache Software Foundation 106 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 3
Коммунизм - Коммунистические партии 75 3
Демократическая политическая партия США 119 3
Linux Foundation 176 3
ЛДПР 100 3
НБП - Национал-большевистская партия - запрещена в России 11 3
Агора - Международная правозащитная группа - Межрегиональная правозащитная ассоциация 10 2
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 8 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 175 2
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 11 2
CPJ - Committee to Protect Journalists - Комитет защиты журналистов 4 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 237 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
8K Association - Ассоциация 8K 168 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 77 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 83 2
Интернет и бизнес - ассоциация 34 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9438 695
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22292 279
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56990 268
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21793 254
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12012 231
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42480 218
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27010 204
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23041 194
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17931 193
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26220 184
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8523 168
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23025 166
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17722 150
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 6587 143
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 5316 137
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19691 134
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11529 134
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот 2753 133
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4431 123
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12054 122
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 13217 122
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11578 122
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