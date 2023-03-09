Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера

«Яндекс маркет» запускает акселератор для блогеров: сервис научит их создавать интересный контент для массовой аудитории ом, задавать вопросы про контент и получать полезные советы. Во время обучения сервис будет платить блогерам вознаграждение за создание контента, а после может предложить постоянное сотрудничес

«Авто.ру» запустил «Бортжурнал» — блог-платформу для автолюбителей аджеты» или другим. Попасть в «Бортжурнал» можно из раздела «Авто.ру» «Гараж» или из главного меню. Блог состоит из двух частей: первая — лента сообщений от пользователей, вторая — личные запис

Потерявших аудиторию и доход российских блогеров переучат на рабочих и отправят работать на завод отаны курсы по общестроительным тематикам, посвященные монтажу систем изоляции. Также мы предлагаем блогерам получить официально диплом по одной из рабочих специальностей: Аппаратчик на пропито

Платформа для авторов контента Boosty.to отменяет свою комиссию для всех блогеров oosty.to помогает создателям творческого контента: подкастерам, дизайнерам, художникам, косплеерам, блогерам и многим другим — дополнительно заработать посредствам монетизации существующей ауди

Исследование: бюджеты на предновогоднюю рекламу у блогеров увеличились в 1,5 раза Сервис для работы с лидерами мнений Epicstars и провайдер платежных решений для нишевых B2B-рынков Qiwi изучили объем заказов рекламы у блогеров в предпраздничный период. По сравнению с 2020 г. бюджет на рекламные кампании увеличился в среднем в 1,5 раза. Рекламные затраты клиентов Epicstars с 1 по 10 декабря составили около 9

«Яндекс.дзен» подвел итоги года онтента 2 млрд руб. В 2022 г. эта сумма удвоится – до 4 млрд руб. Большая часть этих средств пойдет блогерам и медиа, которые активно работают со своими подписчиками. В декабре 2021 г. блогеры

«Яндекс.дзен» объявляет о новых назначениях в руководстве тон Фролов, который раньше был техническим директором платформы. Отвечать за развитие платформы для блогеров и монетизацию контента в «Дзене» станет Ринат Низамов — он пришел из Сети городских

«Яндекс.дзен» запускает курс для блогеров шага к "Дзену"». В нем в формате видеоуроков можно будет узнать о том, как работает платформа, как блогерам создавать контент для «Дзена» и зарабатывать на этом. Спикеры курса — ключевые сотру

«Дзен» обновил процессы модерации контента на платформе лов с низкокачественным контентом, на который жаловались пользователи. Уникальные статьи и видео от блогеров, которые развивают свои каналы в «Дзене», в результате получат больше охвата и будут

«Дзен» обновил интерфейс и подход к формированию ленты контента йн ленты «Дзена» подчеркивает роль авторов на платформе. На карточках публикаций появились аватарки блогеров, а названия каналов стали заметнее — теперь они отделены от картинки в посте. Благод

«Одноклассники» перезапустили собственный блог циальная сеть «Одноклассники» представила крупное обновление своего официального блога insideok.ru. Блог получил новый дизайн и навигацию в десктопной и мобильной версии. Его читатели теперь мо

Каждый пятый россиянин хочет на пенсии зарабатывать блогерством чти 4,5 тысячи человек по всей стране. У работающих россиян обычно нет времени на блогерство: ведут блоги очень активно (6%); делают это нерегулярно (6%); размещают посты редко (17%); не ведут

«Пульс» поможет блогерам автоматически публиковать контент «Вконтакте» ой площадкой, которая интегрировалась с платформой «Пульса» для блогеров. Синергия платформ поможет блогерам находить новых подписчиков и общаться с аудиторией сразу в двух ресурсах — вести кан

Платформа инфлюенс-аналитики BloggerBase выходит на российский рынок отбора можно сформировать финальный медиаплан, в котором будет отображаться суммарная информация по блогерам, и выгрузить его в любом удобном формате (csv, xlsx, pdf). «Запуск self-service для

Работники eBay с попустительства руководства устроили грандиозную травлю блогеров с угрозами и похоронными венками ерь всей банде грозит наказание на преследование. Методы преследования В стремлении испортить жизнь блогерам, экс-сотрудники eBay не ограничивались отправкой посылок, хотя их содержимое каждый

Sony представила BloggerCam для видео-блогеров дель ZV-1 сочетает в себе простую в использовании функциональность и современные технологии обработки изображения, что делает эту камеру идеальным инструментом как для новичков, так и для продвинутых блогеров. «Новая камера Sony ZV-1 была специально создана для современных создателей видеоконтента, – сказал Йен Салмон Леганье (Yann Salmon Legagneur), директор по маркетингу подразделения Dig

Будущих ФСБшников заставят раскрывать свои соцсети и блоги льная служба безопасности России (ФСБ) начнет отслеживать соискателей в социальных сетях. Каждый желающий пополнить ряды ФСБ будет обязан предоставить информацию о своих страницах в социальных сетях, блогах и других сервисах, где он зарегистрирован, в новой анкете для кандидатов. Проект новой анкеты, разработанной непосредственно ФСБ России, размещен в свободном доступе на официальном порта

HyperX QuadCast блогерам в помощь Новый мирофон HyperX QuadCast создан с учётом требований блогеров. Новика компании HyperX предназначена для потоковых трансляций и записи звука. Микрофон оснащен встроенным антивибрационным креплением, а также четырьмя шаблонами полярности, регулиров

Российский реестр блогеров закрыт оссия»).В пояснительной записке к законопроекту авторы отметили неэффективность принятого в 2014 г. закона о блогерах, в связи с чем и предложили его отменить. В июле стало известно, что правит

Власти решили отменить «Закон о блогерах»: В нем нет смысла Законопроект об отмене Закона «О блогерах» Как уже сообщал CNews, 8 июня 2017 г. в Государственную Думу был внесен з

В Казахстане возобновлена работа LiveJournal после 4 лет блокировки Доступ к «Живому журналу» в Казахстане был восстановлен после исполнения администрацией блог-платформы LiveJournal решений судебных органов республики об удалении противоправных мат

Роскомнадзор попросил полицию наказывать блогеров за использование мата надзор выработал предложения по вопросу о том, какие силовые структуры должны наказывать популярных блогеров за нарушения законодательства. Об этом на коллегии Роскомнадзора рассказал замглавы

Внедрена система идентификации блогеров по электронной почте, через sms и портал госуслуг Со дня вступления в силу федерального закона №97-ФЗ («закон о блогерах») Роскомнадзор фиксирует стабильно высокое количество заявок в реестр блогер

«Яндекс» объявил об уничтожении своей блог-платформы гда свое решение «Яндекс» объявил «последними российскими законодательными инициативами, касающимся блогеров». Как раз в тот день Госдума России приняла во втором чтении закон об особом правово

Российские власти блокируют Tumblr ение приняла Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), которая нашла на сервисе блог, посвященный приготовлению наркотических средств. Отметим, что данный блог состои

В Прикамье открылась блогосфера чиновников стерство информационного развития и связи Пермского края запустило краевой портал «Открытый регион. Блоги» - с сегодняшнего дня он стал доступен для интернет-пользователей. Теперь жители регион

В Роскомнадзоре вместо блога Навального видят котенка го и сайт радиостанции, и Livejournal были исключены из Реестра запрещенных сайтов. Однако записи в блоге Навального продолжают появляться. Более того, сторонники оппозиционера также пытаются о

В России заблокировали блог-сервис Google мства, которое ведет данный реестр. Blogspot.ru – домен сервиса Blogger.com, принадлежащего Google. Блог пользователя Tars Ik был признан экстремистским решением Генпрокуратуры. Судя по содержа

Новое интернет-СМИ «Рустория» объединит профессиональных журналистов и блогеров в регионах, прекрасно осведомлены о подробностях расстрела в Пенсильвании, но зачастую не знают, что происходит на соседней улице», – резюмировала Оксана Богомаз. Хотя в регионах огромное количество блогеров, пишущих в ЖЖ и социальных сетях; журналистов, работающих на региональные СМИ и на федеральные онлайн-ресурсы и, как уже было сказано, громадная аудитория, жаждущая новостей. «Рустория

Международный блог ИТ-экспертов Eset пришел в Россию я Eset сообщила о запуске русской версии англоязычного экспертного ресурса Welivesecurity. Новый ИТ-блог будет выходить на базе Club.Cnews.ru — сервиса блогов ИТ-компаний и независимых ИТ-экспе

Новый троян взламывает блоги в России и за рубежом и — сообщила о распространении вредоносной программы Trojan.WPCracker.1, предназначенной для взлома блогов и сайтов, работающих под управлением популярных CMS (систем управления содержимым), в

Федеральные СМИ в регионах будут активно привлекать блогеров фессионалы новостного рынка искали пути проникновения в регионы и обсуждали перспективы привлечения блогеров в качестве своих корреспондентов на местах. По мнению собравшихся, развитие регионал

Матвиенко будет вести собственный блог на обновленном сайте Совфеда точку зрения, прокомментировать тот или иной законопроект. В этом же разделе находятся персональные блоги сенаторов.

Рогозин прекратил лично вести блоги в Twitter и Facebook Вице-премьер Дмитрий Рогозин прекратил лично вести блоги в социальных сетях Twitter и Facebook. «Друзья! Я принял решение, что впредь не буду ве

Откровения Мардера: экс-куратор телекома дал жесткую оценку Минкомсвязи В распоряжении CNews оказалась вышедшая тиражом в 500 экземпляров книга Наума Мардера «Блоги для «неандертальцев»: проблемы современных телекоммуникаций России». Мардер работал зам

«Почта России» начала работать с клиентами в блогах и соцсетях К Всемирному дню почты «Почта России» официально запускает сервис онлайн-поддержки потребителей в интернете – в социальных сетях и блогах. Осознавая, что скорость и комфортность коммуникаций – это одна из важнейших составляющих современного качественного сервиса, «Почта России» организовала поддержку клиентов с использован

В решении SiteEdit появилась возможность создавать блоги 12 г. пользователи программы по созданию сайтов SiteEdit получили возможность создавать собственные блоги. Модуль вошел в версии SiteEdit Standard и SiteEdit Business. Новый инструмент предназн

Президент и председатель правительства Якутии откроют личные блоги Президент и председатель правительства Якутии откроют личные блоги. Это нововведение станет частью инвестиционной стратегии региона на период до 20

У Минкомсвязи появился блог в Twitter У Министерства связи и массовых коммуникаций России появился блог в Twitter. На данный момент в блоге опубликовано 7 сообщений, а количество читателей превышает 100 человек. Новый глава Минкомсвязи Николай Никифоров также пользуется сервисом микроблогов.