Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера

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|09.03.2023
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«Яндекс маркет» запускает акселератор для блогеров: сервис научит их создавать интересный контент для массовой аудитории
ом, задавать вопросы про контент и получать полезные советы. Во время обучения сервис будет платить блогерам вознаграждение за создание контента, а после может предложить постоянное сотрудничес
|22.12.2022
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«Авто.ру» запустил «Бортжурнал» — блог-платформу для автолюбителей
аджеты» или другим. Попасть в «Бортжурнал» можно из раздела «Авто.ру» «Гараж» или из главного меню. Блог состоит из двух частей: первая — лента сообщений от пользователей, вторая — личные запис
|14.04.2022
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Потерявших аудиторию и доход российских блогеров переучат на рабочих и отправят работать на завод
отаны курсы по общестроительным тематикам, посвященные монтажу систем изоляции. Также мы предлагаем блогерам получить официально диплом по одной из рабочих специальностей: Аппаратчик на пропито
|14.03.2022
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Платформа для авторов контента Boosty.to отменяет свою комиссию для всех блогеров
oosty.to помогает создателям творческого контента: подкастерам, дизайнерам, художникам, косплеерам, блогерам и многим другим — дополнительно заработать посредствам монетизации существующей ауди
|27.12.2021
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Исследование: бюджеты на предновогоднюю рекламу у блогеров увеличились в 1,5 раза
Сервис для работы с лидерами мнений Epicstars и провайдер платежных решений для нишевых B2B-рынков Qiwi изучили объем заказов рекламы у блогеров в предпраздничный период. По сравнению с 2020 г. бюджет на рекламные кампании увеличился в среднем в 1,5 раза. Рекламные затраты клиентов Epicstars с 1 по 10 декабря составили около 9
|27.12.2021
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«Яндекс.дзен» подвел итоги года
онтента 2 млрд руб. В 2022 г. эта сумма удвоится – до 4 млрд руб. Большая часть этих средств пойдет блогерам и медиа, которые активно работают со своими подписчиками. В декабре 2021 г. блогеры
|12.10.2021
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«Яндекс.дзен» объявляет о новых назначениях в руководстве
тон Фролов, который раньше был техническим директором платформы. Отвечать за развитие платформы для блогеров и монетизацию контента в «Дзене» станет Ринат Низамов — он пришел из Сети городских
|27.09.2021
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«Яндекс.дзен» запускает курс для блогеров
шага к "Дзену"». В нем в формате видеоуроков можно будет узнать о том, как работает платформа, как блогерам создавать контент для «Дзена» и зарабатывать на этом. Спикеры курса — ключевые сотру
|27.07.2021
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«Дзен» обновил процессы модерации контента на платформе
лов с низкокачественным контентом, на который жаловались пользователи. Уникальные статьи и видео от блогеров, которые развивают свои каналы в «Дзене», в результате получат больше охвата и будут
|13.05.2021
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«Дзен» обновил интерфейс и подход к формированию ленты контента
йн ленты «Дзена» подчеркивает роль авторов на платформе. На карточках публикаций появились аватарки блогеров, а названия каналов стали заметнее — теперь они отделены от картинки в посте. Благод
|12.03.2021
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«Одноклассники» перезапустили собственный блог
циальная сеть «Одноклассники» представила крупное обновление своего официального блога insideok.ru. Блог получил новый дизайн и навигацию в десктопной и мобильной версии. Его читатели теперь мо
|15.12.2020
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Каждый пятый россиянин хочет на пенсии зарабатывать блогерством
чти 4,5 тысячи человек по всей стране. У работающих россиян обычно нет времени на блогерство: ведут блоги очень активно (6%); делают это нерегулярно (6%); размещают посты редко (17%); не ведут
|19.11.2020
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«Пульс» поможет блогерам автоматически публиковать контент «Вконтакте»
ой площадкой, которая интегрировалась с платформой «Пульса» для блогеров. Синергия платформ поможет блогерам находить новых подписчиков и общаться с аудиторией сразу в двух ресурсах — вести кан
|07.10.2020
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Платформа инфлюенс-аналитики BloggerBase выходит на российский рынок
отбора можно сформировать финальный медиаплан, в котором будет отображаться суммарная информация по блогерам, и выгрузить его в любом удобном формате (csv, xlsx, pdf). «Запуск self-service для
|16.06.2020
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Работники eBay с попустительства руководства устроили грандиозную травлю блогеров с угрозами и похоронными венками
ерь всей банде грозит наказание на преследование. Методы преследования В стремлении испортить жизнь блогерам, экс-сотрудники eBay не ограничивались отправкой посылок, хотя их содержимое каждый
|27.05.2020
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Sony представила BloggerCam для видео-блогеров
дель ZV-1 сочетает в себе простую в использовании функциональность и современные технологии обработки изображения, что делает эту камеру идеальным инструментом как для новичков, так и для продвинутых блогеров. «Новая камера Sony ZV-1 была специально создана для современных создателей видеоконтента, – сказал Йен Салмон Леганье (Yann Salmon Legagneur), директор по маркетингу подразделения Dig
|02.07.2019
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Будущих ФСБшников заставят раскрывать свои соцсети и блоги
льная служба безопасности России (ФСБ) начнет отслеживать соискателей в социальных сетях. Каждый желающий пополнить ряды ФСБ будет обязан предоставить информацию о своих страницах в социальных сетях, блогах и других сервисах, где он зарегистрирован, в новой анкете для кандидатов. Проект новой анкеты, разработанной непосредственно ФСБ России, размещен в свободном доступе на официальном порта
|26.03.2019
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HyperX QuadCast блогерам в помощь
Новый мирофон HyperX QuadCast создан с учётом требований блогеров. Новика компании HyperX предназначена для потоковых трансляций и записи звука. Микрофон оснащен встроенным антивибрационным креплением, а также четырьмя шаблонами полярности, регулиров
|01.08.2017
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Российский реестр блогеров закрыт
оссия»).В пояснительной записке к законопроекту авторы отметили неэффективность принятого в 2014 г. закона о блогерах, в связи с чем и предложили его отменить. В июле стало известно, что правит
|09.06.2017
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Власти решили отменить «Закон о блогерах»: В нем нет смысла
Законопроект об отмене Закона «О блогерах» Как уже сообщал CNews, 8 июня 2017 г. в Государственную Думу был внесен з
|11.11.2015
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В Казахстане возобновлена работа LiveJournal после 4 лет блокировки
Доступ к «Живому журналу» в Казахстане был восстановлен после исполнения администрацией блог-платформы LiveJournal решений судебных органов республики об удалении противоправных мат
|21.04.2015
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Роскомнадзор попросил полицию наказывать блогеров за использование мата
надзор выработал предложения по вопросу о том, какие силовые структуры должны наказывать популярных блогеров за нарушения законодательства. Об этом на коллегии Роскомнадзора рассказал замглавы
|15.09.2014
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Внедрена система идентификации блогеров по электронной почте, через sms и портал госуслуг
Со дня вступления в силу федерального закона №97-ФЗ («закон о блогерах») Роскомнадзор фиксирует стабильно высокое количество заявок в реестр блогер
|26.06.2014
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«Яндекс» объявил об уничтожении своей блог-платформы
гда свое решение «Яндекс» объявил «последними российскими законодательными инициативами, касающимся блогеров». Как раз в тот день Госдума России приняла во втором чтении закон об особом правово
|18.04.2014
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Российские власти блокируют Tumblr
ение приняла Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), которая нашла на сервисе блог, посвященный приготовлению наркотических средств. Отметим, что данный блог состои
|16.04.2014
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В Прикамье открылась блогосфера чиновников
стерство информационного развития и связи Пермского края запустило краевой портал «Открытый регион. Блоги» - с сегодняшнего дня он стал доступен для интернет-пользователей. Теперь жители регион
|21.03.2014
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В Роскомнадзоре вместо блога Навального видят котенка
го и сайт радиостанции, и Livejournal были исключены из Реестра запрещенных сайтов. Однако записи в блоге Навального продолжают появляться. Более того, сторонники оппозиционера также пытаются о
|28.02.2014
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В России заблокировали блог-сервис Google
мства, которое ведет данный реестр. Blogspot.ru – домен сервиса Blogger.com, принадлежащего Google. Блог пользователя Tars Ik был признан экстремистским решением Генпрокуратуры. Судя по содержа
|18.12.2013
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Новое интернет-СМИ «Рустория» объединит профессиональных журналистов и блогеров
в регионах, прекрасно осведомлены о подробностях расстрела в Пенсильвании, но зачастую не знают, что происходит на соседней улице», – резюмировала Оксана Богомаз. Хотя в регионах огромное количество блогеров, пишущих в ЖЖ и социальных сетях; журналистов, работающих на региональные СМИ и на федеральные онлайн-ресурсы и, как уже было сказано, громадная аудитория, жаждущая новостей. «Рустория
|29.10.2013
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Международный блог ИТ-экспертов Eset пришел в Россию
я Eset сообщила о запуске русской версии англоязычного экспертного ресурса Welivesecurity. Новый ИТ-блог будет выходить на базе Club.Cnews.ru — сервиса блогов ИТ-компаний и независимых ИТ-экспе
|06.08.2013
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Новый троян взламывает блоги в России и за рубежом
и — сообщила о распространении вредоносной программы Trojan.WPCracker.1, предназначенной для взлома блогов и сайтов, работающих под управлением популярных CMS (систем управления содержимым), в
|25.07.2013
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Федеральные СМИ в регионах будут активно привлекать блогеров
фессионалы новостного рынка искали пути проникновения в регионы и обсуждали перспективы привлечения блогеров в качестве своих корреспондентов на местах. По мнению собравшихся, развитие регионал
|27.03.2013
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Матвиенко будет вести собственный блог на обновленном сайте Совфеда
точку зрения, прокомментировать тот или иной законопроект. В этом же разделе находятся персональные блоги сенаторов.
|11.03.2013
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Рогозин прекратил лично вести блоги в Twitter и Facebook
Вице-премьер Дмитрий Рогозин прекратил лично вести блоги в социальных сетях Twitter и Facebook. «Друзья! Я принял решение, что впредь не буду ве
|25.12.2012
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Откровения Мардера: экс-куратор телекома дал жесткую оценку Минкомсвязи
В распоряжении CNews оказалась вышедшая тиражом в 500 экземпляров книга Наума Мардера «Блоги для «неандертальцев»: проблемы современных телекоммуникаций России». Мардер работал зам
|10.10.2012
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«Почта России» начала работать с клиентами в блогах и соцсетях
К Всемирному дню почты «Почта России» официально запускает сервис онлайн-поддержки потребителей в интернете – в социальных сетях и блогах. Осознавая, что скорость и комфортность коммуникаций – это одна из важнейших составляющих современного качественного сервиса, «Почта России» организовала поддержку клиентов с использован
|10.07.2012
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В решении SiteEdit появилась возможность создавать блоги
12 г. пользователи программы по созданию сайтов SiteEdit получили возможность создавать собственные блоги. Модуль вошел в версии SiteEdit Standard и SiteEdit Business. Новый инструмент предназн
|05.06.2012
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Президент и председатель правительства Якутии откроют личные блоги
Президент и председатель правительства Якутии откроют личные блоги. Это нововведение станет частью инвестиционной стратегии региона на период до 20
|30.05.2012
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У Минкомсвязи появился блог в Twitter
У Министерства связи и массовых коммуникаций России появился блог в Twitter. На данный момент в блоге опубликовано 7 сообщений, а количество читателей превышает 100 человек. Новый глава Минкомсвязи Николай Никифоров также пользуется сервисом микроблогов.
|22.03.2012
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«Яндекс» изучил имена российских блогеров и пользователей соцсетей
Компания «Яндекс» сообщила о том, что в своем новом исследовании выяснила, как зовут российских блогеров и пользователей соцсетей. По оценке «Яндекса», среди российских пользователей блогов
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