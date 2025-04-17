Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера

Wildberries запустила монетизацию для блогеров в Wibes движения товаров в бета-версии контентплейса Wibes стала доступна продавцам Wildberries из России и блогерам, зарегистрированным в приложении. Программа работает по модели CPO — комиссия взимае

Исследование «Синергии»: 68% студентов отказываются считать блогерство полноценной профессией итический центр Университета «Синергия» провел опрос, чтобы узнать отношение российских студентов к блогерам и их деятельности, определить уровень доверия к авторам интернет-контента и готовнос

Доход российских блогеров от привлечения партнерских продаж за год вырос на 20% ых создателями контента для российских брендов и выяснила, какие шаги и категории товаров позволили блогерам увеличить заработок. Какие блогеры выиграли в кризисной ситуации? Немного проще приш

Каждый четвертый россиянин смотрит контент блогеров каждый день: исследование VK AdBlogger и Hi-Tech Mail января по седьмое марта 2025 г., в нем приняло участие более 9,8 тыс. респондентов со всей России. Об этом CNews сообщили представители VK. Исследование показало, что 24,9% россиян смотрят контент от блогеров и авторов сообществ в соцсетях каждый день. 24,2% делают это несколько раз в неделю, а 20,9% – несколько раз в месяц. 36,3% респондентов доверяют мнению блогеров, при этом полов

Злоумышленники шантажируют YouTube-блогеров и заставляют распространять майнер зитории эксперты обнаружили рассказы пользователей о новой схеме шантажа: злоумышленники отправляли блогерам жалобы на видео, в котором объяснялось, как пользоваться инструментами для обхода бл

«Яндекс» откроет доступ к монетизации контента более чем миллиону российских блогеров интересами. При этом вознаграждение за посты не ограничено и начисляется за целевые действия, которые принесла реклама на площадке. Для участия нужно зарегистрироваться в рекламной сети «Яндекса» для блогеров — сервисе, который помогает авторам популярных платформ зарабатывать на публикациях о товарах и услугах известных брендов. Теперь инфлюенсеры могут зарегистрировать свой канал для моне

Ozon запускает программу монетизации трафика от блогеров ию покупателей. Об этом CNews сообщили представители Ozon. Предприниматели могут выбрать подходящий блог из базы авторов на сайте. Сейчас в подборке несколько тысяч каналов разного размера с вы

YouTube прогибается под Роскомнадзор. Сервис требует у блогеров удалить ролики о том, как обходить блокировки нодательство России. Он подчеркнул, что в настоящее время, когда против страны идет кибервойна, нужно обеспечить максимальную безопасность. Freepik - Natanaelginting Видеохостинг YouTube потребовал у блогеров удалить ролики с информацией о VPN-сервисах Роскомнадзор подтвердил РБК информацию о том, что ведомство направило требование об удалении контента к Google, популяризирующего использова

«Дзен» и «Грамота.ру»: россиян больше всего раздражает неграмотная речь блогеров рены в своей правоте, а 5% делают это даже тогда, когда не знают верного ответа. Столько же россиян (5%) игнорируют чужие ошибки. Наибольшее раздражение у россиян вызывают ошибки или неграмотная речь блогеров: этот вариант отметили 60% респондентов при множественном выборе. На втором месте оказались государственные служащие: их неграмотность расстраивает 58% участников опроса. Ошибки коллег

Новая функция на «Мегамаркете»: продавцы смогут размещать видеоотзывы и распаковки от блогеров в карточках товаров «Мегамаркет» тестирует новые возможности инструмента «Продвижение у блогеров» для селлеров. Продавцы смогут обеспечить размещение видеораспаковок блогеров среди отзывов в карточках товаров. На начальном этапе опция тестируется на ограниченном круге прода

Telega.in запустила сервис проверки блогеров на верификацию в РКН жет направить запрос на блокировку страницы, и в течение суток соцсеть будет обязана заблокировать незарегистрированный канал. Telega.in рекомендует админам каналов не затягивать с передачей данных в реестр блогеров РКН. Это поможет своевременно пройти все формальности, снять риски и получить преимущество в монетизации своих каналов, заручившись доверием рекламодателей и крупных брендов. Пл

«Яндекс» поможет блогерам зарабатывать на рекламе на популярных платформах, таких как VK, Rutube, YouTube, Telegram. Партнерство с «Яндексом» поможет блогерам создавать больше качественного контента и развивать свои каналы. Об этом CNews сообщ

В Rutube появился прием донатов для поддержки авторов утствует баннер с подробной информацией о новой функции и ссылкой, ведущей к виртуальному кошельку. Блогерам требуется подключить этот кошелек, чтобы начать получать финансовую поддержку от зри

«VK Клипы» рассказали о географии блогеров платформы по всему миру «VK Клипы» изучили портрет авторов. Согласно исследованию женщины снимают короткие ролики в три раза чаще чем мужчины: всего на платформе 73% авторов-женщин и 27% блогеров-мужчин. Об этом CNews сообщили представители сервиса «VK Клипы». Чаще всего среди создателей контента встречаются авторы от 25 до 34 лет — 36%. За ними следуют креаторы 35-44 лет — 27%

Средний заработок блогеров по программе «Единый оффер» составит более 125 тысяч рублей оплатформа NUUM подвела итоги первых двух недель работы программы «Единый оффер», которая позволяет блогерам вернуть доходы, аналогичные монетизации на YouTube в 2021 г. Об этом CNews сообщили

Rutube запускает новую систему монетизации для блогеров ов доступен релевантный их тематике контент, благодаря чему повышается вовлечённость органического трафика через видеопотребление. Алгоритмы Rutube подбирают наиболее подходящие плейлисты с контентом блогеров для наполнения каждой страницы сайтов видеосети, учитывая интересы аудитории, тематики сайтов и анализа вовлечённости в смотрение на каждом ресурсе. Также Rutube анонсировал создание р

«VK Видео» запускает новую программу монетизации для блогеров и авторов контента Платформа «VK Видео» объявила о запуске новой программы монетизации для блогеров и авторов контента. Программа монетизации будет работать по модели Revenue Share: авторы оригинального контента получат от 50 до 80% дохода платформы от показов рекламы в их видеоролик

«Рейтинг Рунета» и «Ассоциация Блогеров и Агентств» создадут первый рейтинг российских агентств инфлюенс-маркетинга «Рейтинг Рунета» и «Ассоциация Блогеров и Агентств» объединяют усилия для создания первого в России рейтинга агентств, работающих с блогерами. Создание такого рейтинга призвано структурировать быстрорастущую отрасль инфлюенс

Китайская киберполиция перешла от преследования блогеров к охоте на их читателей Смена приоритетов Подписчики популярных либеральных блогеров в Китае подвергаются полицейским допросам, поскольку власти расширяют сеть слежки в интернете. Об этом в начале сентября 2024 г. пишет The Guardian. В конце 2023 г. студент китайского

Видеоплатформа NUUM вернет блогерам доход на уровне монетизации YouTube 2021 года Видеоплатформа NUUM объявляет о запуске нового инструмента монетизации для блогеров – «Единый оффер». Он позволит авторам вернуть уровень заработка от партнерской программы на NUUM до уровня монетизации от YouTube 2021 г. Об этом CNews сообщили представители МТС. «Еди

Видеоплатформа NUUM и популярные блогеры научат челябинских школьников контент-мейкингу мотра видео. Об этом говорят и цифры – Челябинск вошёл в десятку городов по количеству привлечённых блогеров на новую площадку – видеосервис NUUM, а вместе с этим попал в топ-15 лидеров по коли

NUUM и популярные блогеры научат татарстанских школьников зарабатывать на блоге и контенте ана наряду с другими крупными российскими регионами вошла в топ-10 городов с наибольшим количеством блогеров на отечественной видеоплатформе NUUM. В республике действительно много активных и ин

МТС: Пермь вошла в топ-20 по количеству блогеров на видеоплатформе NUUM Пермь вошла в топ-20 городов по количеству уникальных блогеров на веб-версии платформы NUUM, обогнав Красноярск, Омск, Барнаул, Пензу и Волгоград.

Google третирует российских блогеров, отбирая последние крохи монетизации. Из России уходит крупнейшая в мире рекламная сеть AdSense отка на этом при помощи именно Google – весной 2022 г. интернет-гигант отключил им монетизацию с просмотров, идущих из России, где сосредоточена основная аудитория подавляющего большинства российских блогеров. Впрочем, авторы роликов быстро нашли выход – теперь они встраивают рекламу собственных спонсоров в свои видео, минуя тем самым все ограничения Google. Но контекстная реклама через AdS

От продавца до человека — одна кнопка: уникальный инструмент C2C-коммуникации на «Мегамаркете» и «СберСеллера»: «Теперь селлеры еще больше приблизились к своей потенциальной аудитории: благодаря блогерам они могут усилить фокус внимания на своих продуктах, разговаривая с потребителем на

Суверенный «убийца» Patreon под угрозой блокировки в России. Блогеры рискуют остаться без Boosty и без заработка вные дела на владельцев сервиса. Alex Rodríguez Santibáñez / Unsplash Если доступ к Boosty закроют, блогерам из России придется срочно искать иные способы монетизации своего контента К Отраковс

В России вводятся жесткие ограничения в соцсетях: запрет на звонки от неизвестных и регистрация блогеров лава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале написал, что «запрещается получение звонков и сообщений с незнакомых номеров в мессенджерах». Регулирование блогеров с числом подписчиков более 10 тысяч Другое нововведение касается социальных сетей. В конце 2020 г. в законе появилась норма о регулировании работы социальных сетей - площадок, предоста

Российских блогеров власти хотят заставить получать образовательные лицензии м в блогосфере является то, что сейчас образовательные услуги и информационно-консультативные не разделены. Кроме того, рабочей группе предложили создать саморегулируемую организацию для аккредитации блогеров и контроля качества контента. Unsplash - Andrew Neel Блогеров в России хотят заставить получать лицензию на обучение Согласно пояснительной записке к документам, выжимку из кото

Российские блогеры рассказали об отношении к заработкам и роли нейросетей в создании контента лностью отказаться от работы и сосредоточиться на ведении блога. В опросе приняли участие более 500 блогеров, ведущих свои аккаунты и группы на нескольких платформах, включая ОК. Об этом CNews

«Школа авторов VK» и «Дзен» помогут блогерам развиваться на платформе емени за чтением статей и 40% — за просмотром видео. В новом курсе «Школы авторов VK» мы предлагаем блогерам освоить новую для себя площадку: соединить свой опыт со знаниями и советами от экспе

Видеоплатформа NUUM запускает онлайн-акселератор для начинающих блогеров – NUUMLAB Видеоплатформа NUUM запускает онлайн-акселератор для начинающих блогеров – NUUMLAB. Программа началась 13 мая и продлится в течение четырех недель. В течение этого времени блогеры будут обучаться изучать основы создания качественного контенте в онлайн-форма

57% россиян предпочитают узнавать новости из телеграм-каналов и от блогеров, а не от СМИ х так, — мужчины и женщины с 18 до 35 лет. YouTube-каналы источником новостей считают 13% россиян. Откуда вы чаще всего узнаете последние новости? 57% россиян узнают последние новости в Telegram и от блогеров, а 32% опрошенных считают, что получать информацию из этих каналов еще и гораздо интереснее. 25% отметили, что следить за блогерами и каналами в Telegram удобнее. А 24% уточняют, что и

Около 60 % российских блогеров не маркируют рекламу ики, преимущественно из Москвы и Санкт-Петербурга). «Иногда чувствуем себя просветителями, объясняя блогерам, зачем нужна маркировка, рассказываем о законе и штрафах. Но бывают ситуации, когда

Злоумышленники воруют Telegram-аккаунты блогеров под видом представителей партнёрской программы нники могут использовать для шантажа, размещения своего контента или дальнейших мошеннических схем. Блогерам приходят десятки рекламных предложений в день, поэтому они могут не заметить подвоха

В «Одноклассниках» появилась отдельная служба поддержки для блогеров жбы поддержки для авторов — это необходимый шаг для развития платформы ОК. Агенты поддержки помогут блогерам оперативно решать возникающие вопросы, чтобы авторы могли сосредоточиться на главном

«Яндекс маркет» запускает акселератор для блогеров: сервис научит их создавать интересный контент для массовой аудитории ом, задавать вопросы про контент и получать полезные советы. Во время обучения сервис будет платить блогерам вознаграждение за создание контента, а после может предложить постоянное сотрудничес

«Авто.ру» запустил «Бортжурнал» — блог-платформу для автолюбителей аджеты» или другим. Попасть в «Бортжурнал» можно из раздела «Авто.ру» «Гараж» или из главного меню. Блог состоит из двух частей: первая — лента сообщений от пользователей, вторая — личные запис

Потерявших аудиторию и доход российских блогеров переучат на рабочих и отправят работать на завод отаны курсы по общестроительным тематикам, посвященные монтажу систем изоляции. Также мы предлагаем блогерам получить официально диплом по одной из рабочих специальностей: Аппаратчик на пропито