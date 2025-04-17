Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Blog Weblog Блог-платформы Онлайн-дневники Блогосфера

Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


17.04.2025 Wildberries запустила монетизацию для блогеров в Wibes

движения товаров в бета-версии контентплейса Wibes стала доступна продавцам Wildberries из России и блогерам, зарегистрированным в приложении. Программа работает по модели CPO — комиссия взимае
26.03.2025 Исследование «Синергии»: 68% студентов отказываются считать блогерство полноценной профессией

итический центр Университета «Синергия» провел опрос, чтобы узнать отношение российских студентов к блогерам и их деятельности, определить уровень доверия к авторам интернет-контента и готовнос
24.03.2025 Российских блогеров будут штрафовать за рекламу в Facebook* и Instagram*
20.03.2025 Доход российских блогеров от привлечения партнерских продаж за год вырос на 20%

ых создателями контента для российских брендов и выяснила, какие шаги и категории товаров позволили блогерам увеличить заработок. Какие блогеры выиграли в кризисной ситуации? Немного проще приш
13.03.2025 Каждый четвертый россиянин смотрит контент блогеров каждый день: исследование VK AdBlogger и Hi-Tech Mail

января по седьмое марта 2025 г., в нем приняло участие более 9,8 тыс. респондентов со всей России. Об этом CNews сообщили представители VK. Исследование показало, что 24,9% россиян смотрят контент от блогеров и авторов сообществ в соцсетях каждый день. 24,2% делают это несколько раз в неделю, а 20,9% – несколько раз в месяц. 36,3% респондентов доверяют мнению блогеров, при этом полов
05.03.2025 Злоумышленники шантажируют YouTube-блогеров и заставляют распространять майнер

зитории эксперты обнаружили рассказы пользователей о новой схеме шантажа: злоумышленники отправляли блогерам жалобы на видео, в котором объяснялось, как пользоваться инструментами для обхода бл
05.03.2025 «Яндекс» откроет доступ к монетизации контента более чем миллиону российских блогеров

интересами. При этом вознаграждение за посты не ограничено и начисляется за целевые действия, которые принесла реклама на площадке. Для участия нужно зарегистрироваться в рекламной сети «Яндекса» для блогеров — сервисе, который помогает авторам популярных платформ зарабатывать на публикациях о товарах и услугах известных брендов. Теперь инфлюенсеры могут зарегистрировать свой канал для моне
18.02.2025 Ozon запускает программу монетизации трафика от блогеров

ию покупателей. Об этом CNews сообщили представители Ozon. Предприниматели могут выбрать подходящий блог из базы авторов на сайте. Сейчас в подборке несколько тысяч каналов разного размера с вы
29.11.2024 YouTube прогибается под Роскомнадзор. Сервис требует у блогеров удалить ролики о том, как обходить блокировки

нодательство России. Он подчеркнул, что в настоящее время, когда против страны идет кибервойна, нужно обеспечить максимальную безопасность. Freepik - Natanaelginting Видеохостинг YouTube потребовал у блогеров удалить ролики с информацией о VPN-сервисах Роскомнадзор подтвердил РБК информацию о том, что ведомство направило требование об удалении контента к Google, популяризирующего использова
22.11.2024 «Дзен» и «Грамота.ру»: россиян больше всего раздражает неграмотная речь блогеров

рены в своей правоте, а 5% делают это даже тогда, когда не знают верного ответа. Столько же россиян (5%) игнорируют чужие ошибки. Наибольшее раздражение у россиян вызывают ошибки или неграмотная речь блогеров: этот вариант отметили 60% респондентов при множественном выборе. На втором месте оказались государственные служащие: их неграмотность расстраивает 58% участников опроса. Ошибки коллег
22.11.2024 Новая функция на «Мегамаркете»: продавцы смогут размещать видеоотзывы и распаковки от блогеров в карточках товаров

«Мегамаркет» тестирует новые возможности инструмента «Продвижение у блогеров» для селлеров. Продавцы смогут обеспечить размещение видеораспаковок блогеров среди отзывов в карточках товаров. На начальном этапе опция тестируется на ограниченном круге прода
08.11.2024 Telega.in запустила сервис проверки блогеров на верификацию в РКН

жет направить запрос на блокировку страницы, и в течение суток соцсеть будет обязана заблокировать незарегистрированный канал. Telega.in рекомендует админам каналов не затягивать с передачей данных в реестр блогеров РКН. Это поможет своевременно пройти все формальности, снять риски и получить преимущество в монетизации своих каналов, заручившись доверием рекламодателей и крупных брендов. Пл
22.10.2024 «Яндекс» поможет блогерам зарабатывать на рекламе

на популярных платформах, таких как VK, Rutube, YouTube, Telegram. Партнерство с «Яндексом» поможет блогерам создавать больше качественного контента и развивать свои каналы. Об этом CNews сообщ
10.10.2024 В Rutube появился прием донатов для поддержки авторов

утствует баннер с подробной информацией о новой функции и ссылкой, ведущей к виртуальному кошельку. Блогерам требуется подключить этот кошелек, чтобы начать получать финансовую поддержку от зри
09.10.2024 «VK Клипы» рассказали о географии блогеров платформы по всему миру

«VK Клипы» изучили портрет авторов. Согласно исследованию женщины снимают короткие ролики в три раза чаще чем мужчины: всего на платформе 73% авторов-женщин и 27% блогеров-мужчин. Об этом CNews сообщили представители сервиса «VK Клипы». Чаще всего среди создателей контента встречаются авторы от 25 до 34 лет — 36%. За ними следуют креаторы 35-44 лет — 27%
18.09.2024 Средний заработок блогеров по программе «Единый оффер» составит более 125 тысяч рублей

оплатформа NUUM подвела итоги первых двух недель работы программы «Единый оффер», которая позволяет блогерам вернуть доходы, аналогичные монетизации на YouTube в 2021 г. Об этом CNews сообщили

17.09.2024 Rutube запускает новую систему монетизации для блогеров

ов доступен релевантный их тематике контент, благодаря чему повышается вовлечённость органического трафика через видеопотребление. Алгоритмы Rutube подбирают наиболее подходящие плейлисты с контентом блогеров для наполнения каждой страницы сайтов видеосети, учитывая интересы аудитории, тематики сайтов и анализа вовлечённости в смотрение на каждом ресурсе. Также Rutube анонсировал создание р
17.09.2024 «VK Видео» запускает новую программу монетизации для блогеров и авторов контента

Платформа «VK Видео» объявила о запуске новой программы монетизации для блогеров и авторов контента. Программа монетизации будет работать по модели Revenue Share: авторы оригинального контента получат от 50 до 80% дохода платформы от показов рекламы в их видеоролик
05.09.2024 «Рейтинг Рунета» и «Ассоциация Блогеров и Агентств» создадут первый рейтинг российских агентств инфлюенс-маркетинга

«Рейтинг Рунета» и «Ассоциация Блогеров и Агентств» объединяют усилия для создания первого в России рейтинга агентств, работающих с блогерами. Создание такого рейтинга призвано структурировать быстрорастущую отрасль инфлюенс
02.09.2024 Китайская киберполиция перешла от преследования блогеров к охоте на их читателей

Смена приоритетов Подписчики популярных либеральных блогеров в Китае подвергаются полицейским допросам, поскольку власти расширяют сеть слежки в интернете. Об этом в начале сентября 2024 г. пишет The Guardian. В конце 2023 г. студент китайского

30.08.2024 Видеоплатформа NUUM вернет блогерам доход на уровне монетизации YouTube 2021 года

Видеоплатформа NUUM объявляет о запуске нового инструмента монетизации для блогеров – «Единый оффер». Он позволит авторам вернуть уровень заработка от партнерской программы на NUUM до уровня монетизации от YouTube 2021 г. Об этом CNews сообщили представители МТС. «Еди
30.08.2024 Видеоплатформа NUUM и популярные блогеры научат челябинских школьников контент-мейкингу

мотра видео. Об этом говорят и цифры – Челябинск вошёл в десятку городов по количеству привлечённых блогеров на новую площадку – видеосервис NUUM, а вместе с этим попал в топ-15 лидеров по коли
29.08.2024 NUUM и популярные блогеры научат татарстанских школьников зарабатывать на блоге и контенте

ана наряду с другими крупными российскими регионами вошла в топ-10 городов с наибольшим количеством блогеров на отечественной видеоплатформе NUUM. В республике действительно много активных и ин
16.08.2024 МТС: Пермь вошла в топ-20 по количеству блогеров на видеоплатформе NUUM

Пермь вошла в топ-20 городов по количеству уникальных блогеров на веб-версии платформы NUUM, обогнав Красноярск, Омск, Барнаул, Пензу и Волгоград.

12.08.2024 Google третирует российских блогеров, отбирая последние крохи монетизации. Из России уходит крупнейшая в мире рекламная сеть AdSense

отка на этом при помощи именно Google – весной 2022 г. интернет-гигант отключил им монетизацию с просмотров, идущих из России, где сосредоточена основная аудитория подавляющего большинства российских блогеров. Впрочем, авторы роликов быстро нашли выход – теперь они встраивают рекламу собственных спонсоров в свои видео, минуя тем самым все ограничения Google. Но контекстная реклама через AdS
01.08.2024 От продавца до человека — одна кнопка: уникальный инструмент C2C-коммуникации на «Мегамаркете»

и «СберСеллера»: «Теперь селлеры еще больше приблизились к своей потенциальной аудитории: благодаря блогерам они могут усилить фокус внимания на своих продуктах, разговаривая с потребителем на

30.07.2024 Суверенный «убийца» Patreon под угрозой блокировки в России. Блогеры рискуют остаться без Boosty и без заработка

вные дела на владельцев сервиса. Alex Rodríguez Santibáñez / Unsplash Если доступ к Boosty закроют, блогерам из России придется срочно искать иные способы монетизации своего контента К Отраковс
29.07.2024 В России вводятся жесткие ограничения в соцсетях: запрет на звонки от неизвестных и регистрация блогеров

лава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале написал, что «запрещается получение звонков и сообщений с незнакомых номеров в мессенджерах». Регулирование блогеров с числом подписчиков более 10 тысяч Другое нововведение касается социальных сетей. В конце 2020 г. в законе появилась норма о регулировании работы социальных сетей - площадок, предоста
22.07.2024 Российских блогеров власти хотят заставить получать образовательные лицензии

м в блогосфере является то, что сейчас образовательные услуги и информационно-консультативные не разделены. Кроме того, рабочей группе предложили создать саморегулируемую организацию для аккредитации блогеров и контроля качества контента. Unsplash - Andrew Neel Блогеров в России хотят заставить получать лицензию на обучение Согласно пояснительной записке к документам, выжимку из кото
14.06.2024 Российские блогеры рассказали об отношении к заработкам и роли нейросетей в создании контента

лностью отказаться от работы и сосредоточиться на ведении блога. В опросе приняли участие более 500 блогеров, ведущих свои аккаунты и группы на нескольких платформах, включая ОК. Об этом CNews

20.05.2024 «Школа авторов VK» и «Дзен» помогут блогерам развиваться на платформе

емени за чтением статей и 40% — за просмотром видео. В новом курсе «Школы авторов VK» мы предлагаем блогерам освоить новую для себя площадку: соединить свой опыт со знаниями и советами от экспе
15.05.2024 Видеоплатформа NUUM запускает онлайн-акселератор для начинающих блогеров – NUUMLAB

Видеоплатформа NUUM запускает онлайн-акселератор для начинающих блогеров – NUUMLAB. Программа началась 13 мая и продлится в течение четырех недель. В течение этого времени блогеры будут обучаться изучать основы создания качественного контенте в онлайн-форма
11.04.2024 57% россиян предпочитают узнавать новости из телеграм-каналов и от блогеров, а не от СМИ

х так, — мужчины и женщины с 18 до 35 лет. YouTube-каналы источником новостей считают 13% россиян. Откуда вы чаще всего узнаете последние новости? 57% россиян узнают последние новости в Telegram и от блогеров, а 32% опрошенных считают, что получать информацию из этих каналов еще и гораздо интереснее. 25% отметили, что следить за блогерами и каналами в Telegram удобнее. А 24% уточняют, что и
28.02.2024 Около 60 % российских блогеров не маркируют рекламу

ики, преимущественно из Москвы и Санкт-Петербурга). «Иногда чувствуем себя просветителями, объясняя блогерам, зачем нужна маркировка, рассказываем о законе и штрафах. Но бывают ситуации, когда

28.09.2023 Злоумышленники воруют Telegram-аккаунты блогеров под видом представителей партнёрской программы

нники могут использовать для шантажа, размещения своего контента или дальнейших мошеннических схем. Блогерам приходят десятки рекламных предложений в день, поэтому они могут не заметить подвоха
30.08.2023 В «Одноклассниках» появилась отдельная служба поддержки для блогеров

жбы поддержки для авторов — это необходимый шаг для развития платформы ОК. Агенты поддержки помогут блогерам оперативно решать возникающие вопросы, чтобы авторы могли сосредоточиться на главном
09.03.2023 «Яндекс маркет» запускает акселератор для блогеров: сервис научит их создавать интересный контент для массовой аудитории

ом, задавать вопросы про контент и получать полезные советы. Во время обучения сервис будет платить блогерам вознаграждение за создание контента, а после может предложить постоянное сотрудничес
22.12.2022 «Авто.ру» запустил «Бортжурнал» — блог-платформу для автолюбителей

аджеты» или другим. Попасть в «Бортжурнал» можно из раздела «Авто.ру» «Гараж» или из главного меню. Блог состоит из двух частей: первая — лента сообщений от пользователей, вторая — личные запис
14.04.2022 Потерявших аудиторию и доход российских блогеров переучат на рабочих и отправят работать на завод

отаны курсы по общестроительным тематикам, посвященные монтажу систем изоляции. Также мы предлагаем блогерам получить официально диплом по одной из рабочих специальностей: Аппаратчик на пропито
14.03.2022 Платформа для авторов контента Boosty.to отменяет свою комиссию для всех блогеров

oosty.to помогает создателям творческого контента: подкастерам, дизайнерам, художникам, косплеерам, блогерам и многим другим — дополнительно заработать посредствам монетизации существующей ауди

Публикаций - 3236, упоминаний - 4377

Blog и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 449
Microsoft Corporation 25775 304
X Corp - Twitter 2938 301
Yandex - Яндекс 9216 270
Meta Platforms - Facebook 4621 266
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 266
Apple Inc 13154 208
VK - Mail.ru Group 3602 149
Telegram Group 2940 131
Yahoo! 3726 116
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 113
Samsung Electronics 11064 95
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 72
Sony 6739 69
IBM - International Business Machines Corp 9699 66
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 66
МегаФон 10742 63
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 59
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 53
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 52
Amazon Inc - Amazon.com 3277 51
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 49
9594 47
Ростелеком 10948 42
Oracle Corporation 7074 42
1С-Битрикс - Bitrix 675 39
AOL Inc - America Online 1883 38
Intel Corporation 12811 36
HP Inc. 5883 36
Cisco Systems 5372 35
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 31
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 30
HTC Corporation 1512 28
Lenovo Motorola 3566 28
Six Apart 48 28
Huawei 4676 27
Synacor - Technorati 29 26
Dell EMC 5180 26
LG Electronics 3735 26
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 25
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 122
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 56
Microsoft - LinkedIn 699 38
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 31
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 29
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 29
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 27
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 27
eBay Inc 1640 26
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 18
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 17
РЖД - Российские железные дороги 2096 15
Почта России ПАО 2370 15
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 14
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 14
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 14
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 12
Евросеть 1421 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 11
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 11
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 10
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 10
Walt Disney Company 647 10
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 10
Резонанс НПП 407 10
Газпром ПАО 1493 9
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 9
Carl Zeiss AG 307 9
Uber 357 9
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 8
NanduQ - Qiwi 1013 8
Superjob - Суперджоб 858 8
DST Global - Digital Sky Technologies 229 8
Совкомбанк Совесть 279 8
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 8
Связной ГК 1401 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 105
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 104
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 97
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 75
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 73
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 46
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 42
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 39
Судебная власть - Judicial power 2500 38
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 34
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 30
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 27
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 26
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 22
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 21
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 20
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 17
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 17
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 16
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 16
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 16
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 16
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 14
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 14
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 13
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 12
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 12
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 12
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 11
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 11
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 11
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 11
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 10
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 10
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 9
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 24
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 19
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 15
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 15
Единая Россия - Политическая партия 321 14
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 10
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 9
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 9
РосКомСвобода - Общественная организация 86 8
АБА - Ассоциация блогеров и агентств 11 7
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 7
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 7
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 6
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 6
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 4
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 4
Коммунизм - Коммунистические партии 71 4
НБП - Национал-большевистская партия - запрещена в России 11 3
IABC - International Association of Business Communicators - Международная ассоциация бизнес-коммуникаций 7 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
ЛДПР 116 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 3
Демократическая политическая партия США 122 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 3
Apache Software Foundation - ASF 231 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 3
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 3
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 3
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
Интернет и бизнес - ассоциация 34 2
Агора - Международная правозащитная группа - Межрегиональная правозащитная ассоциация 10 2
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 786
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 370
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 323
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 262
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 255
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 246
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 240
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 224
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 210
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 206
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 196
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 195
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 193
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 192
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 183
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 182
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 181
Data monetization - Монетизация данных 1965 173
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 167
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 156
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 154
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 153
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 151
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 148
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 148
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 147
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 135
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 134
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 134
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 132
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 130
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 130
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 128
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 127
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 126
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 124
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 121
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 120
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 119
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 113
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 304
Google Android 15243 274
Google YouTube - Видеохостинг 3002 237
Microsoft Windows 16882 189
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 169
Apple iOS 8583 165
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 93
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 89
Apple iPad 4011 86
Google Blogger - Google BlogSpot 130 78
WordPress Foundation - WordPress 255 77
Linux OS 11533 74
VK - Яндекс.Дзен 258 72
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 70
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 69
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 64
Apple - App Store 3109 63
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 62
Myspace - социальная сеть 640 61
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 56
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 53
Mozilla Firefox - браузер 1951 53
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 291 51
Google - Gmail 1021 49
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 48
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 45
Google Chrome - браузер 1701 43
Apple iPhone 6 4861 40
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 40
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 40
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 39
ByteDance - TikTok 355 38
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 36
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 35
Apple macOS 2419 35
Microsoft Office 4170 34
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 34
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 34
Flickr - Фотохостинг 258 34
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 33
Медведев Дмитрий 1665 56
Путин Владимир 3454 49
Носик Антон 106 49
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 30
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 28
Артамонова Анна 183 26
Меднов Сергей 124 26
Щеголев Игорь 699 21
Навальный Алексей 63 21
Дуров Павел 329 20
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 19
Мамут Александр 133 18
Клименко Герман 51 18
Дронов Илья 18 18
Никифоров Николай 1138 16
Жаров Александр 183 14
Курьянов Сергей 162 14
Демидов Михаил 134 13
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 12
Рыжиков Сергей 112 12
Усманов Алишер 311 11
Наумов Виктор 126 11
Алкснис Виктор 70 11
Терентьев Савва 36 11
Fitzpatrick Brad - Фитцпатрик Брэд 16 10
Дуксин Николай 21 10
Кондрашова Марина 15 10
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 10
Касперский Евгений 337 10
Gruber John - Грубер Джон 18 10
Братчикова Наталья 24 10
Paulson Andrew - Полсон Эндрю 13 9
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 9
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 9
Гришин Дмитрий 210 9
Миронов Сергей 64 9
Лебедев Артемий 110 9
Ипатов Вадим 84 9
Иванникова Светлана 11 9
Мишустин Михаил 787 8
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1333
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 574
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 299
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 222
Европа 24964 157
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 149
Германия - Федеративная Республика 13221 103
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 101
Япония 13807 98
Франция - Французская Республика 8177 93
Украина 7928 86
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 77
Канада 5081 60
Южная Корея - Республика 7052 57
Беларусь - Белоруссия 6289 53
Италия - Итальянская Республика 4508 50
Азия - Азиатский регион 5920 49
Индия - Bharat 5869 44
Испания - Королевство 3840 44
Земля - планета Солнечной системы 10865 39
Казахстан - Республика 6048 37
США - Нью-Йорк 3180 37
США - Калифорния 4829 35
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 31
Финляндия - Финляндская Республика 3697 29
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 28
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 28
Нидерланды 3746 28
Швеция - Королевство 3782 27
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 27
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 26
Израиль 2856 26
Турция - Турецкая республика 2620 26
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 25
Бразилия - Федеративная Республика 2520 25
Россия - СФО - Новосибирск 4876 24
Иран - Исламская Республика Иран 1155 24
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 24
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 23
Великобритания - Лондон 2432 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 417
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 302
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 277
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 246
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 233
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 180
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 151
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 151
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 150
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 138
Английский язык 7030 136
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 129
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 128
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 121
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 118
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 112
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 111
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 109
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 96
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 92
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 85
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 84
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 77
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 70
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 69
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 67
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 63
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 63
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 63
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 63
Цензура - Свобода слово 514 62
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 61
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 60
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 58
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 57
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 731 57
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 57
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 55
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 49
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 48
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 78
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 74
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 57
Wikipedia - Википедия 650 46
РИА Новости 1033 41
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 38
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 35
The Verge - Издание 619 34
AppleInsider 400 33
Mashable 372 30
NYT - The New York Times 1100 29
AP - Associated Press 2007 29
Bloomberg 1627 26
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 22
The Register - The Register Hardware 1784 21
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 21
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 20
CNews - ZOOM.CNews 1866 20
Известия ИД 770 19
Reddit 398 17
Ведомости 1466 17
Engadget - Блог о технологиях 429 17
Forbes - Форбс 1002 16
Ars Technica 450 16
Wired - Издание 276 15
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 15
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 14
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 14
Times 661 13
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 12
ZDnet 663 12
WikiLeaks 120 11
The Guardian - Британская газета 406 11
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 11
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 11
Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 11
CNET Networks - CNET News 1643 11
Daring Fireball 12 10
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 57 10
The Washington Post 350 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 51
Gartner - Гартнер 3658 49
comScore 379 26
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 24
Forrester Research 834 23
IDC - International Data Corporation 4975 20
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 17
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 17
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 14
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 10
Fortune Global 500 295 8
НМГ - Медиалогия 37 8
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 8
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 7
eMarketer 206 6
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 26 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
SimilarWeb 62 4
Strategy Analytics 285 4
Informa - Ovum - Omdia 155 4
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 4
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 3
Анкетолог ИОМ - Anketolog - Институт общественного мнения 15 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
Frost & Sullivan 207 3
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 3
CNews Мишень 186 3
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 3
Net Applications 127 3
HitWise 69 3
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 3
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 2
Harvard University - Berkman Klein Center for Internet & Society - Центр Беркмана 13 2
Juniper Research 131 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
ResearchMe 14 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 11
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 10
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 9
Pew Research Center - Исследовательский центр Пью 31 7
VK - Школа авторов VK 8 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 7
РАН - Российская академия наук 2122 6
VK Education - VK Образование - ВК Образование 62 5
VK - Skillbox - Скилбокс 146 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
University of Tartu - Tartu Ülikool - Universität Dorpat - Тартуский университет 11 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 4
РЭШ - Российская экономическая школа 14 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 3
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 3
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 3
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
University of Oxford - Оксфордский университет 211 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 2
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 2
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 2
БГУ - Белорусский государственный университет 37 2
РЭШ - Российская электронная школа 31 2
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 52
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 30
День молодёжи - 27 июня 1087 21
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 18
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 18
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 11
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 9
РИФ - Российский Интернет Форум 109 9
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 8
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 8
CNews AWARDS - награда 571 6
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 6
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 6
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 5
CeBIT 614 4
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 4
Webby Awards - Премия Вебби 26 4
Intranet Russia 8 4
Samsung Unpacked 41 3
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 3
Международный женский день - 8 марта 418 3
Docflow 148 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 3
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 3
Металл-Экспо 10 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 2
Capture the Flag - CTF 56 2
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
День Защитника отечества - 23 февраля 66 2
Microsoft Imagine Cup 60 2
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 2
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 2
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 2
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 2
Татьянин день - День российского студенчества - 25 января 4 1
Украина - Евромайдан 15 1
Google Zeitgeist 12 1
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще