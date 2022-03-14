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Платформа для авторов контента Boosty.to отменяет свою комиссию для всех блогеров

Платформа для авторов контента Boosty.to объявляет о старте крупнейшей программы поддержки блогеров в истории сервиса. Компания полностью отменяет свою комиссию. Таким образом авторы получат 100% дохода от инструментов монетизации. Об этом CNews сообщили представители Boosty.to.

Программа начнется 14 марта 2022 г. и будет действовать в течение месяца — до 14 апреля 2022 г. Boosty.to компенсирует свою комиссию всем авторам по истечении периода акции — без отдельных условий и ограничений. Средства всем авторам будут начислены разово в конце периода.

«Мы понимаем, что такие платформы как Boosty.to сейчас как никогда нужны создателям контента — за последние две недели число регистраций авторов на сервисе выросло в четыре раза, а количество уникальных пользователей за сутки — почти в три раза. Мы хотим поддержать авторов, поэтому нами было принято решение полностью отменить свою комиссию. Мы заботимся о наших пользователях и делаем все возможное для их комфортной работы в любой ситуации», — сказала директор по маркетингу Boosty.to и DonationAlerts Елена Иножарская.

Платформа Boosty.to помогает авторам монетизировать создаваемый ими контент через подписку, продажу отдельных постов и сбор денежных средств на цели. На платформе доступно написание постов, добавление фотографий и видео, ведение закрытых стримов, создание закрытых групп и чатов в Telegram. У сервиса также есть российская служба поддержки, широкий набор методов вывода средств и многое другое.

Boosty.to продолжает обеспечивать бесперебойную работу финансовых инструментов сервиса для вывода средств. В настоящее время доступны методы выплат: банковские карты, Qiwi, «ЮMoney», VK Pay, WebMoney, PayPal — все работает в штатном режиме.

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Boosty.to — платформа монетизации авторского контента от сервиса Donationalerts, входящего в состав VK. Boosty.to помогает создателям творческого контента: подкастерам, дизайнерам, художникам, косплеерам, блогерам и многим другим — дополнительно заработать посредствам монетизации существующей аудитории.

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