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PayPal


11.10.2021 Solid объявила о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы 1
08.10.2021 Solid объявил о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы 1
04.10.2021 Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг представит новые технологии ИИ на осенней GTC. Сотни бесплатных сессий от экспертов индустрии 1
22.09.2021 Новое приложение PayPal 12
09.09.2021 Создатель российского конкурента Booking.com арестован за наркотики. Ему светят 20 лет тюрьмы 1
06.09.2021 Создан сверхзащищенный смартфон, за которым не может следить даже Google 1
23.07.2021 Одна-единственная компания сумела за секунды обрушить пол-интернета. Поломались Google, Apple, Amazon 1
20.07.2021 Apple признала российские карты «Мир» 1
15.07.2021 Check Point Research: Microsoft остается самым эксплуатируемым брендом в фишинговых атаках 1
14.07.2021 Mail.ru Cloud Solutions заплатит до 3 млн рублей за обнаружение уязвимостей 1
24.06.2021 Банда из Москвы получила крупные сроки за похищение криптовалютного магната 1
15.06.2021 Стартап с белорусскими корнями Synder привлек $2 миллиона 1
10.06.2021 В «падении» половины мирового интернета и отключении десятков сайтов виноват один-единственный пользователь 1
08.06.2021 Отключилась половина мирового интернета. Недоступны десятки популярных сайтов и сервисов 1
31.05.2021 Axoft стала дистрибутором Aqua Security в России, СНГ и Турции 1
30.04.2021 Директор некрупного ИТ-подрядчика силовиков получил зарплату в миллиард долларов 2
28.04.2021 Неизвестные сожгли дотла роскошный «кровавый» дворец создателя PornHub 1
21.04.2021 Программу, ворующую данные из Skype и Telegram, адаптировали под новейшие процессоры Apple 1
07.04.2021 Киберпреступники используют Telegram-ботов и Google-формы для автоматизации фишинга 1
26.02.2021 Россияне собрали миллионы рублей, чтобы спасти раздачи на Rutracker 1
24.02.2021 Исследование IBM: вирусы-шифровальщики лидируют по популярности в 2020 году 1
17.02.2021 Исследование ИЦ «Ай-Теко»: Россия на третьем месте по числу патентных заявок на блокчейн-технологии 1
09.02.2021 После внезапного маневра Tesla на $1,5 млрд биткоин рванул вверх на 20% 1
18.01.2021 Check Point: чаще всего в фишинговых атаках хакеры используют бренды Microsoft и DHL 1
16.12.2020 Pornhub отказался от приема обычных денег и полностью перешел на криптовалюту 3
09.12.2020 Власти заставят россиян отчитаться о содержимом зарубежных электронных кошельков 3
01.12.2020 Биткоин установил исторический рекорд стоимости 1
26.11.2020 Facebook заплатила миллионный штраф за отказ переносить данные россиян в Россию. Нависла угроза блокировки 1
20.11.2020 В Google Play появилась оплата через «Qiwi кошелек» 1
06.11.2020 Биткоин поднялся выше $15 тыс. впервые с начала 2018 года 1
22.10.2020 Биткоин резко рванул вверх и впервые за три года пробил цену $13 тысяч 10
21.10.2020 Check Point: в третьем квартале в каждой пятой фишинг-атаке с упоминанием бренда фигурировал Microsoft 3
17.09.2020 Snowflake привлекла на IPO крупнейшую в истории сумму денег среди разработчиков ПО 1
07.09.2020 Загадочные DDoS-атаки «положили» ряд европейских провайдеров 2
14.08.2020 Разработчик суперуспешной игры Fortnite пошел войной на Apple и Google. Apple и Google моментально удалили игру из магазинов 1
14.08.2020 В России заработала платежная система Facebook Pay 1
02.07.2020 PayPal оставит россиян без переводов внутри страны 18
15.04.2020 Group-IB зафиксировала бум на рынке фишинг-китов 1
30.03.2020 Работаем в карантин: 10 лучших сервисов для проведения видеоконференций 1
27.02.2020 Хакеры научились делать покупки через PayPal за чужой счет 1

Публикаций - 439, упоминаний - 1013

PayPal упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7135 58
Microsoft Corporation 11039 46
Apple Inc - Эппл Рус 7685 36
Facebook 3765 18
Samsung Electronics 5641 18
Yandex - Яндекс 4100 17
Twitter 2204 13
VK - Mail.ru Group 2482 13
Amazon Inc - Amazon.com 1469 11
SEC Consult Services 929 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 9
IBM 3530 9
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 8
Cisco Systems 2037 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 7
SAP SE 3208 6
Alibaba Group 298 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 5
Webmoney 329 5
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 5
Rambler Group - Рамблер ГК 484 5
Telegram Group 702 5
ESET 989 4
VMware 1829 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 4
EA - Electronic Arts 906 4
NortonLifeLock (Symantec) 777 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 3
GitHub 412 3
Coinbase 24 3
Adobe Systems 805 3
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 198 3
Stripe 18 3
Google Russia - Гугл Россия 48 2
Dell EMC 2393 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates 386 2
Lenovo Group 1636 2
Intel Corporation 4158 2
Accenture - Аксенчер 531 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 18
eBay Inc 529 17
Uber 257 17
Uber Technologies 258 17
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 9
Qiwi 783 8
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 8
Visa International 1345 7
LinkedIn 520 7
AliExpress 275 5
Walmart - Wal-Mart Stores 151 4
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 4
Альфа-Банк 1123 4
Square 38 3
Tesla Motors 241 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Worldpay - Платежная процессинговая компания 11 3
Airbnb 62 3
Western Union 86 3
ВТБ24 583 2
Sequoia Capital 81 2
JD.com - Jingdong Mall 45 2
Capital One 15 2
TripAdvisor 33 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 2
ConocoPhillips 10 2
Y Combinator 32 2
Русский стандарт Банк 302 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Почта Банк 289 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 2
Открытие ФК 538 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
CyberPlat - КиберПлат 202 2
Berkshire Hathaway 12 1
Bershka 4 1
Sony Pictures Entertainment 78 1
Wallet One - Единая Касса 19 1
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 8
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 3
Президент Российской Федерации 1439 3
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 2
Таганский районный суд города Москвы 44 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 2
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 3 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
Мировой суд Таганского района Москвы 4 1
Государственный совет Республики Крым 1 1
Бутурлиновский районный суд Воронежской области 4 1
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 22 1
СБУ - Служба безопасности Украины 48 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФРИИ Акселератор 12 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Президент США 105 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 80 1
Пентагон - Министерство обороны США 277 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Правительство РФ 2200 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Счётная палата РФ 460 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 416 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 3
Единая Россия - Политическая партия 174 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
ЛДПР 68 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 7 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 11
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 9
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 6
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 5
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 3
OpenStack 347 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 2
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 2
U2F - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации 17 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 224 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 110 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Crypto currency - Криптографическая валюта - Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система 37 2
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 2
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 95 2
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 2
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 378 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 2
Google Android 10750 39
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 32
Apple iOS 5741 23
Google Play - Google Store - Android Market 2515 18
WhatsApp Messenger 654 11
Facebook Instagram - Инстаграм 569 8
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 8
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 7
Linux OS 4249 7
Java - Язык программирования 1169 7
JavaScript - Язык программирования 627 6
AWS - Amazon Web Services 568 6
Google AdSense 61 6
Rakuten Viber 429 5
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 5
Apple - App Store 2198 5
Microsoft Windows 10 6622 5
Google Pay - Google Android Pay 297 5
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 4
VK - Mail.ru Одноклассники 856 4
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 4
Apple iPad 3263 4
Nvidia GeForce GTX 2055 4
Microsoft Office 365 769 3
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 3
ПриватБанк Приват24 113 3
Samsung Pay 238 3
LiteCoin (LTC) - криптовалюта 24 3
WordPress 169 3
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 3
Apple Pay 385 3
CoinCheck 10 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 3
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 39 3
Apple macOS 922 3
Booking.com 75 3
PayPal Venmo 6 3
Microsoft Skype 1465 2
Symbian OS 767 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 13
Малюгин Владимир 24 11
Жаров Александр 165 6
Путин Владимир 1821 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 4
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши 34 4
Водясов Алексей 97 3
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 3
Никифоров Николай 1126 2
Аксаков Анатолий 98 2
Marcus David - Маркус Дэвид 8 2
Лупанин Сергей 8 2
Thiel Peter - Тиль Питер 26 2
Сергеев Дмитрий 52 2
Biden Joe - Байден Джо 29 2
Зайцев Михаил 145 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 2
Савков Леонид 32 1
Дягилев Василий 83 1
Арлазаров Владимир 118 1
Медведев Антон 5 1
Павлунин Станислав 13 1
Щеголев Игорь 676 1
Чебышев Виктор 13 1
Соколов Артем 28 1
Дуров Павел 216 1
Наместников Юрий 39 1
Волков Дмитрий 39 1
Зенкин Денис 98 1
Голомолзин Анатолий 52 1
McAfee John - МакАфи Джон 27 1
Кузнецов Дмитрий 40 1
Ахметов Ринат 52 1
Wales Jimmy Donal - Уэйлс Джимми 20 1
Новиков Павел 67 1
Дворкович Аркадий 169 1
Лю Вэй 5 1
Голикова Татьяна 39 1
Крылов Павел 21 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 199
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 136
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 54
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Индия - Республика 2165 32
Германия - Федеративная Республика 3618 32
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Украина 3353 30
Европа 3736 29
Франция - Французская Республика 2116 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 15
Япония 2771 13
Беларусь - Белоруссия 2084 10
Европа Западная 611 10
Восточная Европа 1674 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 7
США - Кремниевая долина 398 5
Азия - Азиатский регион 1512 5
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Казахстан - Республика 2622 4
Россия - ПФО - Казань 1510 3
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Бразилия - Федеративная Республика 1122 3
Прибалтика - Балтия 591 3
Испания - Королевство 1250 3
Россия - Республика Крым 625 3
Россия - Челябинск 768 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 2
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Израиль 717 2
Австралия - Австралийский Союз 1121 2
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Польша - Республика 824 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 2
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Data Insight - Исследовательское агентство 71 2
Gartner 2189 2
IDC - International Data Corporation 2711 2
Comparitech 4 2
Altman Vilandrie & Company 2 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
Fortune Global 500 160 1
Check Point Research 47 1
RiskIQ 8 1
RepTrak Global 100 4 1
Superdata 9 1
Refinitiv 4 1
comScore 224 1
eMarketer 77 1
NPD Group 81 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 3
Black Hat - Конференция 41 1
McAfee FOCUS 2 1
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