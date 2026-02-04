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PayPal

PayPal

СОБЫТИЯ

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04.02.2026 HP избавилась от токсичного гендиректора. Он на корню уничтожил ее репутацию и ушел управлять всемирно известной платежной системой

Из HP в PayPal Компания HP, мировой производитель принтеров, серверов, компьютеров и ноутбуков, осталась без генерального директора. Возглавлявший ее Энрике Лорес (Enrique Lores) ушел в платежную систе
22.09.2021 Новое приложение PayPal

Глобальная платежная платформа PayPal представила свое новое персонализированное приложение для ежедневных цифровых платежей. Оно представляет собой интеллектуальный цифровой кошелек, в основе которого лежат передовые технол
02.07.2020 PayPal оставит россиян без переводов внутри страны

Новые ограничения для россиян Платежная система PayPal заявила о скором прекращении действия услуги внутренних переводов в пределах России. Как сообщает ТАСС, она уведомила об этом Центробанк (ЦБ) в письменном виде. У российских пользователе
27.02.2020 Хакеры научились делать покупки через PayPal за чужой счет

Покупки с того края света Киберзлоумышленники используют какой-то загадочный способ, чтобы выставлять ничего не подозревающим пользователям PayPal крупные счета на оплату, то есть, по сути, красть их средства. К настоящему моменту известно о ряде случаев, когда обладатели счетов в платежной системе PayPal, проживающие в Герм
24.12.2019 Eset сообщила о мошеннической атаке на пользователей PayPal

Eset обнаружила новый тип фишинговых атак на пользователей PayPal. Целью киберпреступников стали данные аккаунтов платежного сервиса и другая приватная информация. В предновогодние дни бдительность пользователей усыпляется, чем активно пользуются мошен
24.09.2019 Solar Staff запустил оплату услуг через PayPal

Сервис автоматизации работы с фрилансерами Solar Staff запустил возможность оплаты услуг через систему PayPal, популярной среди исполнителей в США и Европе. Новый способ оплаты в сервисе упростит российским компаниям работу с иностранными исполнителями, а также позволит быстро и правильно оформи
15.07.2019 Создатель PayPal требует от ФБР и ЦРУ проверить Google: Там окопались китайские шпионы

Заявление Тиля Первый инвестор Facebook и создатель PayPal — миллиардер Питер Тиль (Peter Thiel) — заявил, что против Google нужно начать федеральное расследование в связи с тем, что компания оказывает содействие китайским военным. Заявление про
02.07.2019 Россиянину дали три года тюрьмы за бесплатное ПО для взлома PayPal и eBay

льности занималась ФСБ. Распространение ПО осуществлялось через Telegram-канал, где выкладывались ссылки на программы. Это было ПО для автоматизированного подбора учетных записей к платежному сервису PayPal, торговой площадке eBay, фотохостингу Bigstockfhoto и другим ресурсам. Преступная деятельность велась летом-осенью 2018 г. ПО распространялось бесплатно, пишет прокуратура. Однако других
27.06.2018 В России арестованы хакеры, обокравшие «Юлмарт», «Групон», «Биглион» и PayPal

кольку этими бонусами можно было оплатить новую покупку. Следствие сообщает, что с помощью таких покупок ущерб был нанесен «десяткам» компаний, в число которых вошли «Юлмарт», «Биглион», «Купикупон», PayPal, «Групон» и другие. Как уточнили по просьбе CNews в ИБ-компании Group-IB, которая принимает участие в расследовании, пострадали также некоторые онлайн-такси, но следствие пока не разглаш
18.05.2018 PayPal купил за $2,2 млрд убыточного производителя мобильных касс

Поглощение во благо взаимовыгодного слияния Глобальный платежный оператор PayPal Holdings Inc. со штаб-квартирой в Сан-Хосе (Калифорния), официально подтвердил намерен
23.04.2018 ФСБ арестовала в России «международного» хакера, писавшего ПО для взлома PayPal, QIWI, «Вконтакте» и «Яндекса»

вка разрабатывала ПО для преодоления защиты и копирования информации из компьютерных систем, принадлежащих кредитным организациям, почтовым сервисам и соцсетям. В качестве примеров жертв ФСБ приводит PayPal, QIWI, Twitter, Instagram, «Вконтакте», Mail.ru и «Яндекс». Группировка, о которой идет речь, имеет многонациональный состав, причем большинство ее участников являются гражданами других

07.02.2018 PayPal: объем платежей российским фрилансерам вырос за год на 50%

тый работник будет самозанятым (внештатным или работающим по контракту). Согласно внутренним данным PayPal, российский рынок фриланса входит в топ-10 в мире по общему объему платежей и продолжа
12.04.2017 Исследование PayPal и Superdata: объем рынка киберспорта в России превысит в 2017 году $37 млн

определенной субкультуры геймеров, и немалую роль в этом сыграла популярность киберспорта, который превратил игры в многомиллионную индустрию – отметила Ольга Лоншакова, директор по развитию бизнеса PayPal в России. – Крупнейшие компании спонсируют команды, а профессиональные игроки зарабатывают сотни тысяч долларов на чемпионатах, которые смотрят миллионы зрителей. Со своей стороны, поним
30.03.2017 Технологический партнер РЖД UFS.Travel объявляет о подключении PayPal

Сервис по продаже билетов UFS.Travel объявил о начале партнерства с платежной платформой PayPal. Как рассказали CNews в компании, теперь жители России и других стран, собирающиеся в поездку, могут оплатить свои билеты онлайн в пару кликов, пользуясь сайтом www.ufs.travel. Пользоват
03.03.2017 При оплате PayPal билеты на «Аэроэкспресс» будут стоить на 50% дешевле

«Аэроэкспресс» и PayPal объявили о запуске акции «Туда – Обратно c PayPal». Как рассказали CNews в компании, для участников акции билет по тарифу «Туда – Обратно» (одна поездка в аэропорт, одна поездка н
28.02.2017 Количество пользователей Paypal One Touch достигло 50 млн

Компания PayPal объявила о том, что количество пользователей сервиса OneTouch по всему миру составляет
30.01.2017 Eset зафиксировала фишинговую атаку на пользователей PayPal

Eset предупредила о новой фишинговой атаке, ориентированной на пользователей PayPal. Атака начинается с фишингового письма, имитирующего официальное сообщение сервиса. По
13.01.2017 Первый инвестор Facebook и создатель PayPal провозгласил конец «эпохи Apple»

«Это не вина Тима Кука…» Эпоха компании Apple закончилась – об этом заявил бизнесмен и инвестор, создатель PayPal Питер Тиль (Peter Thiel) в интервью американской газете New York Times. Тиль общался с корреспондентом в рамках рубрики «Подтверди или опровергни», блиц-интервью, в ходе которого журнали
13.12.2016 PayPal: россияне хотят иметь возможность бесплатно возвращать приобретённые в Сети товары

Международная платёжная платформа PayPal приняла решение, согласно которому программа бесплатного возврата товаров, изначально запущенная PayPal в пилотном режиме и доказавшая свою востребованность у пользователей в Росс
11.11.2016 Троян Retefe атакует пользователей систем онлайн-банкинга, Facebook, Gmail и PayPal

Компания Eset выявила масштабную атаку на клиентов европейских банков, а также пользователей Facebook, Gmail, PayPal и других сервисов. Злоумышленники используют для кражи данных троян JS/Retefe, сообщили CNews в Eset. Первыми жертвами кампании стали клиенты британского Tesco Bank в начале ноября. Прои
05.10.2016 Россия: объём трансграничных онлайн-продаж в 2016 г. превысит $2 млрд

Международная платёжная платформа PayPal обнародовала результаты своего нового исследования, проведённого совместно с Data Insight. В рамках исследования компания решила изучить один из наиболее динамично развивающихся рынков —
27.09.2016 Google, Facebook и Apple затеяли дружбу против Amazon и PayPal

м собрал вместе ведущих интернет-гигантов, таких как Google, Facebook и Apple. По мнению обозревателей The New York Times, новый платежный стандарт стандарт W3C «столкнется с противостоянием Amazon и PayPal во всем мире, равно как и с мировыми кредитными платежными системами, каждая из которых предпочла бы видеть себя в качестве основного, а не запасного платежного средства в Сети».Суть нов
27.07.2016 Рекламодатели «Яндекс.Директа» смогут оплачивать рекламу через Paypal

Компания PayPal сообщил о том, что «Яндекс.Директ» начинает принимать платежи от своих рекламодателей через глобальную платёжную платформу. Теперь пользователи из России и других стран смогут оплатить р
13.04.2016 Пользователи Uber теперь могут оплачивать поездки через PayPal

Мобильное приложение по заказу автомобилей Uber запустило поддержку платежей PayPal для своих пользователей в России. Об этом CNews сообщили в PayPal. Благодаря этому обновлению сервис Uber становится более доступным клиентам, которые хотят платить за поездки, со
07.04.2016 PayPal обеспечит Ivyrevel доступом к платежной платформе по всему миру

Платежная система PayPal объявила о сотрудничестве с Ivyrevel в связи с глобальным запуском цифрового fashion-б
04.04.2016 Электронные платежи Paypal стали доступны пользователям «ВКонтакте»

Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о начале партнерства с глобальной платежной платформой PayPal. Теперь пользователи «ВКонтакте» могут с помощью PayPal приобретать голоса — универсальную условную единицу для оплаты подарков, стикеров и покупок в игровых приложениях. Также в 
19.02.2016 PayPal обновил свое приложение для смартфонов

аботанное приложение стало проще в использовании, позволяет быстрее управлять счетом и осуществлять денежные переводы, при этом по-прежнему обеспечивает должный уровень безопасности, сообщили CNews в PayPal. Среди функций, реализованных в оптимизированном приложении: новый стартовый экран, облегчающий управление финансовыми операциями (моментальный доступ к наиболее важным параметрам учетно
15.02.2016 Российским онлайн-продавцам и покупателям стала доступна услуга One Touch

Компания PayPal объявила о запуске в России сервиса One Touch, который позволяет быстро и безопасно ос
29.01.2016 Сервис «Бесплатный возврат товаров» от PayPal продолжит свою работу в России

Платежная платформа PayPal объявила о том, что сервис «Бесплатный возврат товаров», изначально запущенный в пилотном режиме в сентябре 2015 г., продолжит свою работу в России в 2016 г. в связи с высоким спросом на
19.11.2015 Россия вошла в тройку крупнейших зарубежных онлайн-покупателей в Китае и в пятерку — в Европе

ммерции, в рамках которого были проанализированы покупательские привычки более чем 23 200 потребителей из 29 стран, совершающих покупки в локальных и зарубежных онлайн-магазинах. Как сообщили CNews в PayPal, результаты исследования свидетельствуют о продолжающемся росте количества пользователей онлайн-магазинов среди россиян, несмотря на сложную финансовую ситуацию минувшего года. Так, 73%

23.09.2015 PayPal запустила услугу по бесплатному возврату товаров в России

Платёжная платформа PayPal объявила о запуске в России новой услуги — «Бесплатный возврат товаров». Как сообщили CNews в компании PayPal, теперь российские пользователи смогут легко возвращать онлайн-магази
01.09.2015 Новый сервис PayPal.Me заработал в России

Компания PayPal запустила новый сервис PayPal.Me в России и еще 17 странах. Сервис предлагает п
04.06.2015 Россия: объем онлайн-продаж туристических услуг вырос за год на 49%

Компания PayPal и российское исследовательское агентство Data Insight представили результаты очередного исследования потребительских привычек активных онлайн-пользователей в России. Как сообщили CNews в
23.04.2015 Онлайн-шопинг и электронные платежи в России вышли за границы мегаполисов

Компании PayPal и Data Insight представили отчёт о проникновении электронной коммерции и цифровых платежей за пределами больших городов. Исследование показывает, что c точки зрения адаптации интернет-те
23.01.2015 PayPal перестал обслуживать клиентов в Крыму

Платежная система PayPal, позволяющая оплачивать покупки в интернет-магазинах и переводить платежи по всему миру, прекратила обслуживать жителей Крыма, сообщает корреспондент «Интерфакса», получивший от компании
23.12.2014 Оплатить полис «ВТБ Страхования» теперь можно с помощью PayPal

Компания «ВТБ Страхование» расширила возможности своих клиентов благодаря началу сотрудничества с международной платёжной системой PayPal. Как говорится в заявлении «ВТБ Страхования», поступившем в редакцию CNews, теперь оплатить страховой полис онлайн можно не только банковской картой, но и с помощью PayPal. Выбор

22.12.2014 Оплатить билеты на aeroexpress.ru теперь можно с помощью PayPal

Компания «Аэроэкспресс» и глобальный оператор электронных платежей PayPal объявили о запуске совместного проекта, в рамках которого у российских и зарубежных пассажиров появилась возможность оплачивать билеты, приобретаемые на сайте aeroexpress.ru, с помощью <
31.10.2014 Обслуживающим банком PayPal в России стал ВТБ-24

Платежная система PayPal сообщила о заключении соглашения с банком ВТБ-24 на осуществление эквайринга в России. Речь идет о процессинге платежей с кредитных карт Visa и MasterCard в интернет-магазинах, подключен
30.10.2014 eBay запускает в России Visa Qiwi Wallet

кончании ноябрьских праздников, которые продлятся в стране до 5 ноября, все российские пользователи eBay могут оплачивать свои покупки с помощью Visa Qiwi Wallet. Новый платежный инструмент, наряду с PayPal и банковскими картами, даст возможность клиентам eBay оплачивать свои покупки в интернете простым и безопасным способом, заявили в компании. Visa Qiwi Wallet можно пополнить наличными бо
30.10.2014 ВТБ24 стал банком-эквайером PayPal в России

Компания ВТБ24 обеспечит прием карт Visa и MasterCard для российского подразделения компании PayPal (НКО «ПэйПал РУ»). Проект реализован банком совместно с международными платежными системами Visa и MasterСard. Об этом CNews сообщили в ВТБ24. В России PayPal начал работу 17 сент

Публикаций - 671, упоминаний - 709

PayPal и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 155
Meta Platforms - Facebook 4621 94
Apple Inc 13154 88
Microsoft Corporation 25775 82
Amazon Inc - Amazon.com 3277 78
X Corp - Twitter 2938 51
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 44
Yandex - Яндекс 9216 42
Webmoney - Вебмани.Ру 547 40
Yahoo! 3726 34
Samsung Electronics 11064 24
VK - Mail.ru Group 3602 19
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 19
Intel Corporation 12811 18
IBM - International Business Machines Corp 9699 18
Dell EMC 5180 16
Cisco Systems 5372 16
HP Inc. 5883 16
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 15
Alibaba Group 473 15
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 15
AT&T Inc 1725 15
Oracle Corporation 7074 13
Microsoft Corporation - GitHub 1075 13
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МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 10
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 101 10
Ростелеком 10948 10
SAP SE 5601 10
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
Telegram Group 2940 10
Sony 6739 10
Dropbox 527 10
Salesforce 498 9
HP - Hewlett-Packard 3662 9
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MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 70
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Microsoft - LinkedIn 699 28
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Sequoia Capital 115 6
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UK Central Bank of England - UK BoE - Банк Англии 20 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 7
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 3
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
ЛДПР 116 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
АКРЭТ - Ассоциация компаний розничной электронной торговли 3 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
International Association of Privacy Professionals - Международная ассоциация профессионалов Конфиденциальность - МАПП 1 1
Narcotics anonymous - Анонимные наркоманы 1 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
РАИ - Российская Академия Интернета 21 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 228
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 180
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 115
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 102
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 88
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 79
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 74
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 71
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 69
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 67
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 65
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 59
Электронный акцион - интернет-аукцион - онлайновый аукцион - online auction 501 58
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Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 56
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 48
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 46
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 46
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 45
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 44
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 43
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Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 40
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 40
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 37
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FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 35
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 35
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 34
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 887 34
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 34
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 29
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 28
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 27
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 26
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 26
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Google Android 15243 54
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 48
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 40
Apple - App Store 3109 36
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 34
Apple iOS 8583 29
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 26
Google YouTube - Видеохостинг 3002 25
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 25
Microsoft Windows 16882 25
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 23
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 18
Apple iPhone 6 4861 17
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 15
Google Checkout 24 14
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 14
Apple iPad 4011 14
Rakuten Viber 665 14
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Blizzard - World of Warcraft 362 13
Linux OS 11533 13
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 13
Google Chrome - браузер 1701 12
Oracle Java - язык программирования 3469 12
Mozilla Firefox - браузер 1951 12
Apple iTunes Store 1118 11
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 11
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 11
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Apple Pay 519 10
Google - Gmail 1021 10
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 143 9
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Booking.com 126 8
Google AdSense 124 8
Microsoft Office 4170 8
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 8
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 8
JavaScript - JS - язык программирования 1425 8
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Малюгин Владимир 25 24
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Levchin Max - Левчин Макс 13 12
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Donahoe John - Донахью Джон 31 10
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Marcus David - Маркус Дэвид 9 8
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Долгов Владимир 60 7
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Путин Владимир 3454 7
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Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
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Дарахвелидзе Петр 15 3
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Каплун Герман 55 3
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Европа 24964 75
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Африка - Африканский регион 3641 14
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Америка Северная - Североамериканский регион 3414 13
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Польша - Республика 2031 12
Ближний Восток 3154 12
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 12
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Javelin Strategy & Research 10 3
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 3
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Juniper Research 131 3
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Comparitech 5 2
Altman Vilandrie & Company 2 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 2
TeleGeography Research 40 2
Moody's Investors Service 136 2
Thomson Financial - Thomson First Call 386 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Envisioneering Group 10 2
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SimilarWeb 62 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
RiskIQ 9 1
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Informa - Ovum - Omdia 155 1
Fortune Global 100 142 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 17 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
S&P 500 565 1
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
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Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 49 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
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РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 34 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 1
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UNIGE - University of Geneva - Université de Genève - Женевский университет - Университет Женевы 13 1
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UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 1
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Geek Picnic 8 2
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Black Hat - Конференция 120 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
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Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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