HP избавилась от токсичного гендиректора. Он на корню уничтожил ее репутацию и ушел управлять всемирно известной платежной системой Из HP в PayPal Компания HP, мировой производитель принтеров, серверов, компьютеров и ноутбуков, осталась без генерального директора. Возглавлявший ее Энрике Лорес (Enrique Lores) ушел в платежную систе

Новое приложение PayPal Глобальная платежная платформа PayPal представила свое новое персонализированное приложение для ежедневных цифровых платежей. Оно представляет собой интеллектуальный цифровой кошелек, в основе которого лежат передовые технол

PayPal оставит россиян без переводов внутри страны Новые ограничения для россиян Платежная система PayPal заявила о скором прекращении действия услуги внутренних переводов в пределах России. Как сообщает ТАСС, она уведомила об этом Центробанк (ЦБ) в письменном виде. У российских пользователе

Хакеры научились делать покупки через PayPal за чужой счет Покупки с того края света Киберзлоумышленники используют какой-то загадочный способ, чтобы выставлять ничего не подозревающим пользователям PayPal крупные счета на оплату, то есть, по сути, красть их средства. К настоящему моменту известно о ряде случаев, когда обладатели счетов в платежной системе PayPal, проживающие в Герм

Eset сообщила о мошеннической атаке на пользователей PayPal Eset обнаружила новый тип фишинговых атак на пользователей PayPal. Целью киберпреступников стали данные аккаунтов платежного сервиса и другая приватная информация. В предновогодние дни бдительность пользователей усыпляется, чем активно пользуются мошен

Solar Staff запустил оплату услуг через PayPal Сервис автоматизации работы с фрилансерами Solar Staff запустил возможность оплаты услуг через систему PayPal, популярной среди исполнителей в США и Европе. Новый способ оплаты в сервисе упростит российским компаниям работу с иностранными исполнителями, а также позволит быстро и правильно оформи

Создатель PayPal требует от ФБР и ЦРУ проверить Google: Там окопались китайские шпионы Заявление Тиля Первый инвестор Facebook и создатель PayPal — миллиардер Питер Тиль (Peter Thiel) — заявил, что против Google нужно начать федеральное расследование в связи с тем, что компания оказывает содействие китайским военным. Заявление про

Россиянину дали три года тюрьмы за бесплатное ПО для взлома PayPal и eBay льности занималась ФСБ. Распространение ПО осуществлялось через Telegram-канал, где выкладывались ссылки на программы. Это было ПО для автоматизированного подбора учетных записей к платежному сервису PayPal, торговой площадке eBay, фотохостингу Bigstockfhoto и другим ресурсам. Преступная деятельность велась летом-осенью 2018 г. ПО распространялось бесплатно, пишет прокуратура. Однако других

В России арестованы хакеры, обокравшие «Юлмарт», «Групон», «Биглион» и PayPal кольку этими бонусами можно было оплатить новую покупку. Следствие сообщает, что с помощью таких покупок ущерб был нанесен «десяткам» компаний, в число которых вошли «Юлмарт», «Биглион», «Купикупон», PayPal, «Групон» и другие. Как уточнили по просьбе CNews в ИБ-компании Group-IB, которая принимает участие в расследовании, пострадали также некоторые онлайн-такси, но следствие пока не разглаш

PayPal купил за $2,2 млрд убыточного производителя мобильных касс Поглощение во благо взаимовыгодного слияния Глобальный платежный оператор PayPal Holdings Inc. со штаб-квартирой в Сан-Хосе (Калифорния), официально подтвердил намерен

ФСБ арестовала в России «международного» хакера, писавшего ПО для взлома PayPal, QIWI, «Вконтакте» и «Яндекса» вка разрабатывала ПО для преодоления защиты и копирования информации из компьютерных систем, принадлежащих кредитным организациям, почтовым сервисам и соцсетям. В качестве примеров жертв ФСБ приводит PayPal, QIWI, Twitter, Instagram, «Вконтакте», Mail.ru и «Яндекс». Группировка, о которой идет речь, имеет многонациональный состав, причем большинство ее участников являются гражданами других

PayPal: объем платежей российским фрилансерам вырос за год на 50% тый работник будет самозанятым (внештатным или работающим по контракту). Согласно внутренним данным PayPal, российский рынок фриланса входит в топ-10 в мире по общему объему платежей и продолжа

Исследование PayPal и Superdata: объем рынка киберспорта в России превысит в 2017 году $37 млн определенной субкультуры геймеров, и немалую роль в этом сыграла популярность киберспорта, который превратил игры в многомиллионную индустрию – отметила Ольга Лоншакова, директор по развитию бизнеса PayPal в России. – Крупнейшие компании спонсируют команды, а профессиональные игроки зарабатывают сотни тысяч долларов на чемпионатах, которые смотрят миллионы зрителей. Со своей стороны, поним

Технологический партнер РЖД UFS.Travel объявляет о подключении PayPal Сервис по продаже билетов UFS.Travel объявил о начале партнерства с платежной платформой PayPal. Как рассказали CNews в компании, теперь жители России и других стран, собирающиеся в поездку, могут оплатить свои билеты онлайн в пару кликов, пользуясь сайтом www.ufs.travel. Пользоват

При оплате PayPal билеты на «Аэроэкспресс» будут стоить на 50% дешевле «Аэроэкспресс» и PayPal объявили о запуске акции «Туда – Обратно c PayPal». Как рассказали CNews в компании, для участников акции билет по тарифу «Туда – Обратно» (одна поездка в аэропорт, одна поездка н

Количество пользователей Paypal One Touch достигло 50 млн Компания PayPal объявила о том, что количество пользователей сервиса OneTouch по всему миру составляет

Eset зафиксировала фишинговую атаку на пользователей PayPal Eset предупредила о новой фишинговой атаке, ориентированной на пользователей PayPal. Атака начинается с фишингового письма, имитирующего официальное сообщение сервиса. По

Первый инвестор Facebook и создатель PayPal провозгласил конец «эпохи Apple» «Это не вина Тима Кука…» Эпоха компании Apple закончилась – об этом заявил бизнесмен и инвестор, создатель PayPal Питер Тиль (Peter Thiel) в интервью американской газете New York Times. Тиль общался с корреспондентом в рамках рубрики «Подтверди или опровергни», блиц-интервью, в ходе которого журнали

PayPal: россияне хотят иметь возможность бесплатно возвращать приобретённые в Сети товары Международная платёжная платформа PayPal приняла решение, согласно которому программа бесплатного возврата товаров, изначально запущенная PayPal в пилотном режиме и доказавшая свою востребованность у пользователей в Росс

Троян Retefe атакует пользователей систем онлайн-банкинга, Facebook, Gmail и PayPal Компания Eset выявила масштабную атаку на клиентов европейских банков, а также пользователей Facebook, Gmail, PayPal и других сервисов. Злоумышленники используют для кражи данных троян JS/Retefe, сообщили CNews в Eset. Первыми жертвами кампании стали клиенты британского Tesco Bank в начале ноября. Прои

Россия: объём трансграничных онлайн-продаж в 2016 г. превысит $2 млрд Международная платёжная платформа PayPal обнародовала результаты своего нового исследования, проведённого совместно с Data Insight. В рамках исследования компания решила изучить один из наиболее динамично развивающихся рынков —

Google, Facebook и Apple затеяли дружбу против Amazon и PayPal м собрал вместе ведущих интернет-гигантов, таких как Google, Facebook и Apple. По мнению обозревателей The New York Times, новый платежный стандарт стандарт W3C «столкнется с противостоянием Amazon и PayPal во всем мире, равно как и с мировыми кредитными платежными системами, каждая из которых предпочла бы видеть себя в качестве основного, а не запасного платежного средства в Сети».Суть нов

Рекламодатели «Яндекс.Директа» смогут оплачивать рекламу через Paypal Компания PayPal сообщил о том, что «Яндекс.Директ» начинает принимать платежи от своих рекламодателей через глобальную платёжную платформу. Теперь пользователи из России и других стран смогут оплатить р

Пользователи Uber теперь могут оплачивать поездки через PayPal Мобильное приложение по заказу автомобилей Uber запустило поддержку платежей PayPal для своих пользователей в России. Об этом CNews сообщили в PayPal. Благодаря этому обновлению сервис Uber становится более доступным клиентам, которые хотят платить за поездки, со

PayPal обеспечит Ivyrevel доступом к платежной платформе по всему миру Платежная система PayPal объявила о сотрудничестве с Ivyrevel в связи с глобальным запуском цифрового fashion-б

Электронные платежи Paypal стали доступны пользователям «ВКонтакте» Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о начале партнерства с глобальной платежной платформой PayPal. Теперь пользователи «ВКонтакте» могут с помощью PayPal приобретать голоса — универсальную условную единицу для оплаты подарков, стикеров и покупок в игровых приложениях. Также в

PayPal обновил свое приложение для смартфонов аботанное приложение стало проще в использовании, позволяет быстрее управлять счетом и осуществлять денежные переводы, при этом по-прежнему обеспечивает должный уровень безопасности, сообщили CNews в PayPal. Среди функций, реализованных в оптимизированном приложении: новый стартовый экран, облегчающий управление финансовыми операциями (моментальный доступ к наиболее важным параметрам учетно

Российским онлайн-продавцам и покупателям стала доступна услуга One Touch Компания PayPal объявила о запуске в России сервиса One Touch, который позволяет быстро и безопасно ос

Сервис «Бесплатный возврат товаров» от PayPal продолжит свою работу в России Платежная платформа PayPal объявила о том, что сервис «Бесплатный возврат товаров», изначально запущенный в пилотном режиме в сентябре 2015 г., продолжит свою работу в России в 2016 г. в связи с высоким спросом на

Россия вошла в тройку крупнейших зарубежных онлайн-покупателей в Китае и в пятерку — в Европе ммерции, в рамках которого были проанализированы покупательские привычки более чем 23 200 потребителей из 29 стран, совершающих покупки в локальных и зарубежных онлайн-магазинах. Как сообщили CNews в PayPal, результаты исследования свидетельствуют о продолжающемся росте количества пользователей онлайн-магазинов среди россиян, несмотря на сложную финансовую ситуацию минувшего года. Так, 73%

PayPal запустила услугу по бесплатному возврату товаров в России Платёжная платформа PayPal объявила о запуске в России новой услуги — «Бесплатный возврат товаров». Как сообщили CNews в компании PayPal, теперь российские пользователи смогут легко возвращать онлайн-магази

Новый сервис PayPal.Me заработал в России Компания PayPal запустила новый сервис PayPal.Me в России и еще 17 странах. Сервис предлагает п

Россия: объем онлайн-продаж туристических услуг вырос за год на 49% Компания PayPal и российское исследовательское агентство Data Insight представили результаты очередного исследования потребительских привычек активных онлайн-пользователей в России. Как сообщили CNews в

Онлайн-шопинг и электронные платежи в России вышли за границы мегаполисов Компании PayPal и Data Insight представили отчёт о проникновении электронной коммерции и цифровых платежей за пределами больших городов. Исследование показывает, что c точки зрения адаптации интернет-те

PayPal перестал обслуживать клиентов в Крыму Платежная система PayPal, позволяющая оплачивать покупки в интернет-магазинах и переводить платежи по всему миру, прекратила обслуживать жителей Крыма, сообщает корреспондент «Интерфакса», получивший от компании

Оплатить полис «ВТБ Страхования» теперь можно с помощью PayPal Компания «ВТБ Страхование» расширила возможности своих клиентов благодаря началу сотрудничества с международной платёжной системой PayPal. Как говорится в заявлении «ВТБ Страхования», поступившем в редакцию CNews, теперь оплатить страховой полис онлайн можно не только банковской картой, но и с помощью PayPal. Выбор

Оплатить билеты на aeroexpress.ru теперь можно с помощью PayPal Компания «Аэроэкспресс» и глобальный оператор электронных платежей PayPal объявили о запуске совместного проекта, в рамках которого у российских и зарубежных пассажиров появилась возможность оплачивать билеты, приобретаемые на сайте aeroexpress.ru, с помощью <

Обслуживающим банком PayPal в России стал ВТБ-24 Платежная система PayPal сообщила о заключении соглашения с банком ВТБ-24 на осуществление эквайринга в России. Речь идет о процессинге платежей с кредитных карт Visa и MasterCard в интернет-магазинах, подключен

eBay запускает в России Visa Qiwi Wallet кончании ноябрьских праздников, которые продлятся в стране до 5 ноября, все российские пользователи eBay могут оплачивать свои покупки с помощью Visa Qiwi Wallet. Новый платежный инструмент, наряду с PayPal и банковскими картами, даст возможность клиентам eBay оплачивать свои покупки в интернете простым и безопасным способом, заявили в компании. Visa Qiwi Wallet можно пополнить наличными бо