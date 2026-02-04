HP избавилась от токсичного гендиректора. Он на корню уничтожил ее репутацию и ушел управлять всемирно известной платежной системой

Энрике Лорес ушел с поста гендиректора HP и возглавил платежную систему PayPal. За семь лет у руля HP он уничтожил репутацию компании, настроив миллионы людей против нее своими громкими заявлениями. При нем принтеры HP начали удаленно блокироваться, а сама HP ушла из России и обанкротила свое юрлицо.

Из HP в PayPal

Компания HP, мировой производитель принтеров, серверов, компьютеров и ноутбуков, осталась без генерального директора. Возглавлявший ее Энрике Лорес (Enrique Lores) ушел в платежную систему PayPal, где тоже занял пост CEO.

У истоков PayPal стоит выходец из Украины Максим Левчин. Эта система известна, в том числе, своими многочисленными ограничениями, нацеленными на россиян.

Во главе HP Лорес встал почти семь лет назад, в августе 2019 г. Это один из старейших сотрудников компании – он пришел в нее 37 лет назад, в 1989 г., и начал свой путь по карьерной лестнице с должности инженера-стажера.

Однако, добравшись до кресла генерального директора, Лорес перенял стиль управления компанией у бывшего СЕО Intel Роберта Свона (Robert Swan), который возглавил эту компанию в том же 2019 г. Всего за два года Свон почти уничтожил Intel, потерял огромного клиента в лице Apple и распродал множество подразделений компании.

wolterke / Фотобанк Фотодженика HP меняет гендиректора

Свон продержался во главе Intel всего два года, тогда как Лорес – почти семь лет. Но за эти годы он успел испортить репутацию компании, настроить против нее многих пользователей, обрушить выручку и запустить процесс массовых сокращений.

Что натворил Лорес

Энрике Лорес известен в первую очередь тем, что при нем начались массовые удаленные блокировки принтеров HP, которые пользователи покупали за свои деньги. Реализовано это было программно – принтеры получали новую прошивку, после чего отказывались печатать и даже сканировать, если в них были установлены неоригинальные расходные материалы.

Лорес прямым текстом заявил, что HP рассматривает потребителей исключительно как источник денег. Также при нем HP начала ломать работу технической поддержки. Многим клиентам теперь приходится ждать на линии минимум по 15 минут, пока им соизволит ответить оператор.

В начале 2024 г. CNews писал, что на Западе HP уничтожила свою репутацию – многие относятся к ней даже хуже, чем к Amazon, которая известна своим плохим отношением к курьерам и работникам складов.

HP Энрике Лорес

При Лоресе началось падение HP. В августе 2022 г. компания на 20% сократила отгрузки компьютеров, сославшись на то, что их перестали покупать. Выручка компании рухнула на 4,1%.

Во II квартале 2023 г. выручка HP рухнула на треть. В 2024 г. все продолжило катиться по наклонной. HP также была на грани продажи – ее едва не купила Xerox.

Помимо перечисленного, Лорес запустил несколько волн сокращений в HP. В октябре 2019 г. CNews писал о планах компании по увольнении 16% сотрудников. В ноябре 2025 г. HP вознамерилась уволить 4-6 тыс. человек в ближайшие три года и заменить их на ИИ, тем самым сократив.

При всем этом HP поддерживает антироссийские санкции. В 2023 г. она начала ликвидацию своего юридического лица, а год спустя закрыла свой российский сайт, откуда раньше можно было скачать драйверы для принтеров и ноутбуков.

Замены нет

На момент выхода материала HP не успела найти замену Лоресу. Компания временно остается без генерального директора.

Временным исполняющим обязанности СЕО HP назначен Брюс Бруссард (Bruce Broussard), член совета директоров компании с 2021 г. Бруссард имеет более чем 30-летний опыт руководящей работы и до недавнего времени занимал должность генерального директора медицинской компании Humana.

HP сообщила, что наняла ведущее кадровое агентство для поиска нового генерального директора, но сроки этого процесса не были названы. Портал TechSpot пишет, что уход Лореса стал для HP полной неожиданностью. Руководство немедленно начало поиски замены и, по имеющимся данным, рассматривает кандидатуры внутренних сотрудников.

Отметим, что Лорес был связан с PayPal довольно давно. Как пишет TechSpot, в июле 2024 г. он стал председателем совета директоров этой платежной системы.

В новую должность Лорес вступит 1 марта 2026 г., на которой заменит Алекса Криса (Alex Chriss). Сам Крисс присоединился к PayPal в качестве генерального директора в конце 2023 г., завершив 19-летнюю карьеру в финансовой компании Intuit.