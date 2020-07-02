PayPal оставит россиян без переводов внутри страны

PayPal планирует свернуть внутрироссийские денежные переводы с августа 2020 г. Об этом, по данным ТАСС, компания сообщила в письме Центробанку, сославшись на минимальную прибыль от этого направления.

Новые ограничения для россиян

Платежная система PayPal заявила о скором прекращении действия услуги внутренних переводов в пределах России. Как сообщает ТАСС, она уведомила об этом Центробанк (ЦБ) в письменном виде.

У российских пользователей PayPal есть всего месяц, чтобы подготовиться к закрытию услуги и найти альтернативные сервисы. Внутренние платежи, сказано в письме будут прекращены в августе 2020 г.

В то же время компания не заявляет об уходе с российского рынка. Она планирует сохранить свое представительство в России, расположенное в Москве.

Нехватка денег

Причиной, подтолкнувшей PayPal к отказу от внутренних платежей, стала небольшая прибыль, которую данное направление стало приносить компании. Согласно направленному в ЦБ письму, по итогам всего 2019 г. прибыль PayPal по внутрироссийским операциям достигла лишь 4%. Вероятно, в письме речь идет о прибыли не всей компании PayPal, а ее российского подразделения. Показатели за предыдущие годы в письме регулятору компания не привела.

Внутрироссийские платежи не приносят выгоду для PayPal

«Мы планируем продолжить свое развитие и рост в России, сфокусировав наши усилия в сфере наших конкурентных преимуществ», – сказано в письме, направленном в Центробанк.

Конкурентные преимущества

По оценке компании, ее основные преимущества на российском рынке связаны не внутренними, а с международными платежами. К ним относятся трансграничные денежные переводы россиян в качестве оплаты товаров и услуг, предоставляемых жителями других стран мира.

В письме PayPal упоминаются и платежи в пользу российских продавцов товаров и услуг, совершаемых иностранцами. Под продавцами компания понимает, в первую очередь, представителей среднего и малого бизнеса, занимающихся экспортом российских товаров в другие страны.

Как PayPal пришла в Россию

Платежная система PayPal была создана в 1998 г., и одним из ее сооснователей стал выходец из Украины Макс Левчин, в 1991 г. в 16-летнем возрасте эмигрировавший вместе со своей семьей в США. В 2002 г. она была поглощена корпорацией eBay.

В течение первых восьми лет своего существования система не работала в России. В октябре 2006 г., как сообщал CNews, PayPal сделала первый шаг навстречу российским пользователям, разрешив им пополнять электронные кошельки с банковских карт. Однако обратный перевод (с кошелька на карту) был запрещен. К тому же, система поддерживала карты лишь нескольких российских банков.

В марте 2010 г. eBay запустил русскую версию своей платформы по адресу ebayrussia.ru под названием eBay International Market. На момент публикации материала ресурс не функционировал, а русскоязычная версия интернет-магазина была интегрирована в основной портал ebay.com. В октябре 2011 г. PayPal разрешила россиянам получать деньги на свои счета и переводить их в банки, но на тот момент только в американские.

В апреле 2012 г. российское представительство PayPal передало в ЦБ пакет документов для регистрации небанковской кредитной организации (НКО) «ПэйПал РУ». В мае 2013 г. она получила лицензию Центробанка за номером 3517-К. За два месяца до этого, по данным ЕГРЮЛ, в Москве было зарегистрировано ООО «ПэйПал РУ» с уставным капиталом 18 млн руб.

Полноценный приход PayPal в Россию можно датировать сентябрем 2013 г., когда платежная система начала работать с российской валютой. CNews писал, что пользователи получили возможность совершать операции в рублях и выводить средства на свои счета в российских банках.

В октябре 2014 г. PayPal сообщила о заключении соглашения с банком ВТБ-24 на осуществление эквайринга в России. Речь шла о процессинге платежей с кредитных карт Visa и MasterCard в интернет-магазинах, подключенных к PayPal. Банк был выбран по результатам тендера.

В ноябре 2014 г. PayPal ввела одни из первых ограничений для российских пользователей. Они коснулись анонимных пользователей системы – им было запрещено переводить свыше 15 тыс. руб. за раз или иметь такую сумму на своем счету в любой момент времени. Поправки были введены в соответствии с принятыми в России «антитеррористическими» законами.

В январе 2015 г. CNews сообщал, что в платежной системе появились новые ограничения, на этот раз затронувшие жителей Крыма – PayPal попросту прекратила обслуживать клиентов, зарегистрированных там. В компании извинились перед жителями полуострова, но сказали, что должны соблюдать законодательство. В декабре 2014 г. власти США запретили экспорт каких-либо услуг и технологий в Крым.

В 2018 г. по решению Центробанка исключил PayPal из реестра значимых платежных провайдеров. НКО «ПэйПал Ру» числилось в нем с 2014 г., и исключение было связано с тем, что компания перестала отвечать новым требованиям отбора в этот реестр. Они были введены в ноябре 2017 г.