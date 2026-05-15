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PrivacyTech Конфиденциальная информация Анонимность анонимизация приватность деанонимизация доксинг doxing, doxxing деанон, пробив
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|15.05.2026
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Smart Business Alert: рост спроса на пробив перед праздниками может превышать 100%
Мошенники, использующие праздники как повод для первого контакта с жертвой, стабильно наращивают спрос на пробив перед праздниками. В 2026 г. спрос на пробив перед 23 февраля вырос на 133%, перед 8 марта – на 17%, в каждом случае сравнение идет с неделей, предшествующей праздничной. Такие да
|23.12.2025
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Анонимности конец? Власти хотят прикрепить к россиянам единый интернет-ID с привязкой к номеру телефона
ков, которые дают его владельцу детальную информацию о посетителях. Также многие сайты ведут свою статистику – например, онлайн-кинотеатры вполне видят, какой контент пользуется спросом, а какой нет. Анонимность закончилась Белла Черкесова сообщила, что работа в направлении улучшения методов измерения данных о пользователях сайтов в Рунете уже ведется. Она не сообщила, на какой стадии наход
|26.11.2025
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BI.Zone: на теневых ресурсах появляется в среднем 225 предложений о «пробиве» в месяц
BI.Zone: на теневых ресурсах появляется в среднем 225 предложений о «пробиве» в месяц. Средняя стоимость нелегальной услуги выросла за год на 4,5%*. Об этом CNews сообщили представители BI.Zone. Специалисты BI.Zone Digital Risk Protection проанализировали более
|01.10.2024
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Пентагон готовит новую технологию анонимных сетей для секретной передачи данных
го, безопасного и устойчивого обмена метаданными для пользователей по всему миру. RACE обеспечивает анонимность, направляя сообщения через сеть добровольных серверов с использованием криптограф
|20.03.2024
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DLBI: «Пробив» рекордно подорожал
следования этот показатель вырос в 18,5 раз. При этом максимально (в 3,3 раза) подорожал «мобильный пробив», который стал дороже банковского и стоит в районе 90 тыс. руб. за ежемесячную детализ
|20.11.2023
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Анонимности в Рунете стало меньше. В России массово блокируют почтовые сервисы
et и 10minemail.com – далеко не единственные сервисы электронной почты, которыми можно пользоваться анонимно, оказавшимся в «черном списке» РКН. Аналогичную участь делит с ними легендарный Prot
|14.05.2022
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От чего анонимность в Сети не сможет защитить
торизуетесь в социальных сетях или сервисах Google. Очевидно, что в последнем случае сохранить свою анонимность перед крупнейшим поисковиком планеты у вас явно не получится. А самое слабое зве
|01.12.2021
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Нелегальный «пробив» россиян в банках и государственных базах данных кратно подорожал. Кто в этом виноват?
«Пробив» подорожал Стоимость услуги «пробива» (незаконное получение персональных и других данн
|23.07.2021
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Можно ли анонимно отправить SMS
на сайтах МТС и МегаФон, но в обоих случаях нужно обязательно указывать номер отправителя, так что анонимность остается только условной.
|25.10.2020
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Делает ли режим инкогнито в браузере вас действительно анонимным?
некоторых случаях режим «приватного просмотра» во многих браузерах дает пользователю дополнительную анонимность. Многие регулярно удаляют из браузера свои данные, включая историю поиска, файлы
|10.10.2019
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В сети Tor массовые блокировки. Под «зачистку» попали 13% узлов
кой на заявление организации. Tor, как правило, используется желающими сохранить свою относительную анонимность в интернете при посещении сайтов, ведении переписки в мессенджерах и т.п. Нередко
|29.07.2019
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Россиянам запрещают анонимные электронные кошельки
итории России не стали первыми. В марте 2019 г. российские власти ввели запрет на снятие наличных с анонимных кошельков. Официальная причина – противодействие обналичивания доходов, полученных
|31.05.2019
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Обиженный на Tor криминал нашел другое решение для анонимности в интернете
$1 млн исследователям из Университета Карнеги-Меллон в США за помощь в проникновении в Tor с целью деанонимизации его пользователей. В ноябре 2016 г. команда Tor Project объявила о создании пр
|10.08.2018
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Баг в Kaspersky VPN мог привести к деанонимизации миллиона пользователей
Старые версии не гарантируют анонимность Исследование работы сервиса Kaspersky Secure Connection (Kaspersky VPN) «Лаборатории Касперского», обеспечивающего передачу данных через интернет в зашифрованном виде, выявило «утеч
|09.01.2018
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Найден способ уничтожить анонимность биткоина
«Кроме того, конечным пользователям это решение подскажет способы защитить свою приватность», — указывают разработчики. Из текста пресс-релиза Bitfury следует, что их инструмент позволяет фактически деанонимизировать пользователей Bitcoin, или, по крайней мере, надежно проассоциировать между собой все кошельки одного и того же пользователя. «На сегодняшний день у пользователей Bitcoin може
|29.08.2017
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Анонимайзеры в России будут блокировать за 3 дня
авлению доступа к запрещенным ресурсам, он должен подключаться к специальной системе Роскомнадзора. Анонимайзер обязан предоставить информацию о своем владельце, сетевой адрес для доступа к сис
|31.07.2017
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Путин запретил в России анонимайзеры и VPN
Роскомнадзор будет блокировать анонимайзеры Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Поправки ставят вне закона
|20.07.2017
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Искоренять VPN и анонимайзеры в России будут ФСБ и МВД
к информационным ресурсам и информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым с территории ограничен.Поиск анонимайзеров и VPN в России будут вести ФСБ и МВД Под данное определение попадают анонимайзеры, прокси-серверы, VPN-сервисы, туннели, браузеры с функцией проксирования (Opera, Tor и др) и другие сервисы, предназначенные для доступа к интернет-сайтам в обход существующих огра
|27.12.2016
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Российские власти начали массированную блокировку анонимайзеров
ровок. Так, сервис Hideme.ru, предоставляющий платный доступ к VPN (иной способ обойти блокировки и анонимно работать в интернете), закрыл работу анонимайзера, сохранив свою основную услугу. Уб
|12.07.2016
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Создана анонимная сеть надежнее Tor
Сохранить анонимность На симпозиуме, посвященном повышению безопасности (Privacy Enhancing Technologies
|21.12.2015
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«Почта Mail.Ru» поможет сохранить анонимность в Сети
ной почты. В интернет-пространстве регулярно возникают ситуации, когда пользователь хочет сохранить анонимность: общение на форумах, потребление различного контента, регистрация на сервисах, за
|12.11.2015
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ФБР заплатило $1 млн за взлом анонимной сети Tor
ообещало передать тому, кто поможет взломать технологию Tor и найдет способ раскрытия информации об анонимных пользователях этой сети. Технология Tor Технология, лежащая в основе сети Tor, была
|31.08.2015
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IBM призвала весь мир отказаться от анонимной сети Tor
снили в IBM. IBM рекомендует заблокировать Tor всем компаниям География атак «Разрешать подключение анонимных сетей к корпоративным сетям — значит подвергать компании риску кражи или раскрытия
|27.07.2015
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Создана более быстрая и надежная альтернатива анонимной сети Tor
HORNET Группа исследователей из Университета Карнеги-Меллон, Швейцарской высшей технической школы Цюриха и Университетского колледжа Лондона разработали альтернативу анонимной сети Tor, отличающуюся более высокой скоростью работы и улучшенной безопасностью. Новая сеть получила название HORNET (сокращенно от High-speed Onion Routing at the NETwork layer — вы
|08.06.2015
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Генпрокуратура объявила войну анонимайзерам для просмотра «Вконтакте»
запрещенных сайтов. Так, в самом начале работы Реестра - в конце 2012 г. - Роскомнадзор внес в него анонимайзер Hangonet.dyndns.org. Тогда, как и в данном случае, речь шла не о полной блокировк
|19.02.2015
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«Теневой интернет» стал доступен рядовым пользователям
вас — не главное, всегда используйте только TBB». Разработчики отметили, что OnionCity не нарушает анонимность и конфиденциальность Tor-сайтов, но не защищает интернет-пользователя от вероятно
|31.10.2014
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Facebook открыла «представительство» в анонимной сети Tor
on/. Теперь пользователи, зарегистрированные в Facebook, могут выходить в социальную сеть, сохраняя анонимность. Для того чтобы воспользоваться новой возможностью, пользователь должен скачать и
|17.10.2014
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PayPal ограничил размер платежей для анонимных пользователей из России
другой валюте). Средства, превышающие эту сумму, будут автоматически переведены на счет в любом российском банке, реквизиты которого пользователь предоставит PayPal. PayPal ограничил денежные потоки анонимных пользователей в России «Если вы решите, что не согласны с вносимыми изменениями, просим уведомить нас до указанной выше даты, чтобы мы могли незамедлительно закрыть ваш счет», — заяви
|30.09.2014
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По данным о перемещениях можно установить личность
ников и определения местоположения на заранее загруженных картах. А вообще для мобильных технологий анонимность пользователей и защита персональных данных только начинает развиваться. В качеств
|24.07.2014
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«Анонимная ОС» Эдварда Сноудена оказалась не анонимной, но «дырявой»
а базе Debian и анонимной сети Tor. Как утверждают ее создатели, система позволяет сохранять полную анонимность в интернете. В комплект поставки входит пакет инструментов, предназначенный для о
|25.06.2014
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Eset: анонимность в сети создает новые риски
. аналитики Eset прогнозировали популяризацию шифрования данных и других технологий, обеспечивающих анонимность. Этот тренд иллюстрируют разработки ведущих вендоров: система шифрования данных в
|21.05.2014
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Разработчик смартфона для анонимной связи получил $30 млн
волом (блокировка сетевых соединений) и программой для удаленного стирания данных. Также в комплект входят приложения для безопасного подключения к Wi-Fi и др. утилиты. Веб-браузер PrivatOS позволяет анонимно открывать веб-сайты и анонимно выполнять поиск в интернете. Суть Blackphone — обеспечение полной защиты коммуникаций пользователя, сотрудника или топ-менеджера. Приложения, пред
|01.05.2014
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Вышел первый релиз анонимной ОС, которой пользуется Сноуден
ценная ОС, базирующаяся на Debian GNU/Linux. У системы открытый исходный код, созданный сообществом анонимных разработчиков. ОС предлагается со всем необходимым встроенным ПО, включая веб-брауз
|28.01.2014
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ФБР получило полную базу пользователей анонимной почты Tor Mail и их переписку
а в Сеть. В сентябре стало известно, что ФБР использует шпионское ПО, которое позволяет разоблачать анонимных пользователей сети Tor.
|18.12.2013
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Найден троян, живущий в анонимной сети Tor
Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новый троян, под названием ChewBacca, использующий для связи с командным сервером анонимную сеть Tor. Сеть Tor позволяет анонимно размещать в Сети веб-сайты и предоставлять пользователям доступ к ним на условиях анонимности. В числе прочих задач она используется для распространения запрещенного контента. Изначаль
|18.12.2013
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Eset: 2014 г. принесет бум технологий анонимности в Сети
ут выражать недовольство деятельностью властей в самых разных странах. Стоит отметить, что тренд на анонимность несет в себе и новые риски — так, эксперты Eset уже в 2013 г. обнаружили ботнет д
|16.09.2013
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ФБР официально призналась в контроле над анонимной сетью Tor
еров Freedom Hosting, но не смог этого сделать, поскольку ФБР сменило их пароли. Сеть Tor позволяет анонимно размещать в Сети веб-сайты и предоставлять пользователям доступ к ним на условиях ан
|22.08.2011
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Google оштрафовали за отказ раскрыть личности анонимных блоггеров
е $3,1 тыс. компания должна выплатить за отказ подчиниться предыдущим постановлениям суда. В начале мая текущего года мэр Варзеа-Алегри подал в суд на Google Brasil, потребовав у компании удалить три анонимных блога, обвиняющих его в коррупции и хищениях финансовых средств, а также раскрыть личности блоггеров. Интернет-гигант отказался это сделать даже после соответствующего постановления м
|16.06.2009
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The Pirate Bay запустил анонимайзер трафика
ателей, которые, по словам разработчиков, получат свои инвайты в течение месяца. Cервис IPREDATOR является платным – его использование будет стоить около $7 в месяц для одного человека. Свое название анонимайзер трафика получил из-за шведского закона IPRED (Intellectual Property Rights Enforcement Directive), который вступил в силу в апреле 2009 г. Этот закон позволяет владельцам авторских
|05.02.2009
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Инфофорум 2009: анонимность пугает чиновников
е по сравнению с 2007 г. "Конечно, приведенные цифры не соответствуют тому объему работ, которые надо проводить. Мы имеем дело с огромным количеством таких преступлений, к сожалению, это стало модно. Анонимность - фактор, поощряющий, приглашающий к совершению таких преступлений. Очень уж соблазнительно совершать преступления в темном виртуальном пространстве. В борьбе с анонимностью мы не о
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