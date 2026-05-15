Smart Business Alert: рост спроса на пробив перед праздниками может превышать 100% Мошенники, использующие праздники как повод для первого контакта с жертвой, стабильно наращивают спрос на пробив перед праздниками. В 2026 г. спрос на пробив перед 23 февраля вырос на 133%, перед 8 марта – на 17%, в каждом случае сравнение идет с неделей, предшествующей праздничной. Такие да

Анонимности конец? Власти хотят прикрепить к россиянам единый интернет-ID с привязкой к номеру телефона ков, которые дают его владельцу детальную информацию о посетителях. Также многие сайты ведут свою статистику – например, онлайн-кинотеатры вполне видят, какой контент пользуется спросом, а какой нет. Анонимность закончилась Белла Черкесова сообщила, что работа в направлении улучшения методов измерения данных о пользователях сайтов в Рунете уже ведется. Она не сообщила, на какой стадии наход

BI.Zone: на теневых ресурсах появляется в среднем 225 предложений о «пробиве» в месяц BI.Zone: на теневых ресурсах появляется в среднем 225 предложений о «пробиве» в месяц. Средняя стоимость нелегальной услуги выросла за год на 4,5%*. Об этом CNews сообщили представители BI.Zone. Специалисты BI.Zone Digital Risk Protection проанализировали более

Пентагон готовит новую технологию анонимных сетей для секретной передачи данных го, безопасного и устойчивого обмена метаданными для пользователей по всему миру. RACE обеспечивает анонимность, направляя сообщения через сеть добровольных серверов с использованием криптограф

DLBI: «Пробив» рекордно подорожал следования этот показатель вырос в 18,5 раз. При этом максимально (в 3,3 раза) подорожал «мобильный пробив», который стал дороже банковского и стоит в районе 90 тыс. руб. за ежемесячную детализ

Анонимности в Рунете стало меньше. В России массово блокируют почтовые сервисы et и 10minemail.com – далеко не единственные сервисы электронной почты, которыми можно пользоваться анонимно, оказавшимся в «черном списке» РКН. Аналогичную участь делит с ними легендарный Prot

От чего анонимность в Сети не сможет защитить торизуетесь в социальных сетях или сервисах Google. Очевидно, что в последнем случае сохранить свою анонимность перед крупнейшим поисковиком планеты у вас явно не получится. А самое слабое зве

Нелегальный «пробив» россиян в банках и государственных базах данных кратно подорожал. Кто в этом виноват? «Пробив» подорожал Стоимость услуги «пробива» (незаконное получение персональных и других данн

Можно ли анонимно отправить SMS на сайтах МТС и МегаФон, но в обоих случаях нужно обязательно указывать номер отправителя, так что анонимность остается только условной.

Делает ли режим инкогнито в браузере вас действительно анонимным? некоторых случаях режим «приватного просмотра» во многих браузерах дает пользователю дополнительную анонимность. Многие регулярно удаляют из браузера свои данные, включая историю поиска, файлы

В сети Tor массовые блокировки. Под «зачистку» попали 13% узлов кой на заявление организации. Tor, как правило, используется желающими сохранить свою относительную анонимность в интернете при посещении сайтов, ведении переписки в мессенджерах и т.п. Нередко

Россиянам запрещают анонимные электронные кошельки итории России не стали первыми. В марте 2019 г. российские власти ввели запрет на снятие наличных с анонимных кошельков. Официальная причина – противодействие обналичивания доходов, полученных

Обиженный на Tor криминал нашел другое решение для анонимности в интернете $1 млн исследователям из Университета Карнеги-Меллон в США за помощь в проникновении в Tor с целью деанонимизации его пользователей. В ноябре 2016 г. команда Tor Project объявила о создании пр

Баг в Kaspersky VPN мог привести к деанонимизации миллиона пользователей Старые версии не гарантируют анонимность Исследование работы сервиса Kaspersky Secure Connection (Kaspersky VPN) «Лаборатории Касперского», обеспечивающего передачу данных через интернет в зашифрованном виде, выявило «утеч

Найден способ уничтожить анонимность биткоина «Кроме того, конечным пользователям это решение подскажет способы защитить свою приватность», — указывают разработчики. Из текста пресс-релиза Bitfury следует, что их инструмент позволяет фактически деанонимизировать пользователей Bitcoin, или, по крайней мере, надежно проассоциировать между собой все кошельки одного и того же пользователя. «На сегодняшний день у пользователей Bitcoin може

Анонимайзеры в России будут блокировать за 3 дня авлению доступа к запрещенным ресурсам, он должен подключаться к специальной системе Роскомнадзора. Анонимайзер обязан предоставить информацию о своем владельце, сетевой адрес для доступа к сис

Путин запретил в России анонимайзеры и VPN Роскомнадзор будет блокировать анонимайзеры Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Поправки ставят вне закона

Искоренять VPN и анонимайзеры в России будут ФСБ и МВД к информационным ресурсам и информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым с территории ограничен.Поиск анонимайзеров и VPN в России будут вести ФСБ и МВД Под данное определение попадают анонимайзеры, прокси-серверы, VPN-сервисы, туннели, браузеры с функцией проксирования (Opera, Tor и др) и другие сервисы, предназначенные для доступа к интернет-сайтам в обход существующих огра

Российские власти начали массированную блокировку анонимайзеров ровок. Так, сервис Hideme.ru, предоставляющий платный доступ к VPN (иной способ обойти блокировки и анонимно работать в интернете), закрыл работу анонимайзера, сохранив свою основную услугу. Уб

Создана анонимная сеть надежнее Tor Сохранить анонимность На симпозиуме, посвященном повышению безопасности (Privacy Enhancing Technologies

«Почта Mail.Ru» поможет сохранить анонимность в Сети ной почты. В интернет-пространстве регулярно возникают ситуации, когда пользователь хочет сохранить анонимность: общение на форумах, потребление различного контента, регистрация на сервисах, за

ФБР заплатило $1 млн за взлом анонимной сети Tor ообещало передать тому, кто поможет взломать технологию Tor и найдет способ раскрытия информации об анонимных пользователях этой сети. Технология Tor Технология, лежащая в основе сети Tor, была

IBM призвала весь мир отказаться от анонимной сети Tor снили в IBM. IBM рекомендует заблокировать Tor всем компаниям География атак «Разрешать подключение анонимных сетей к корпоративным сетям — значит подвергать компании риску кражи или раскрытия

Создана более быстрая и надежная альтернатива анонимной сети Tor HORNET Группа исследователей из Университета Карнеги-Меллон, Швейцарской высшей технической школы Цюриха и Университетского колледжа Лондона разработали альтернативу анонимной сети Tor, отличающуюся более высокой скоростью работы и улучшенной безопасностью. Новая сеть получила название HORNET (сокращенно от High-speed Onion Routing at the NETwork layer — вы

Генпрокуратура объявила войну анонимайзерам для просмотра «Вконтакте» запрещенных сайтов. Так, в самом начале работы Реестра - в конце 2012 г. - Роскомнадзор внес в него анонимайзер Hangonet.dyndns.org. Тогда, как и в данном случае, речь шла не о полной блокировк

«Теневой интернет» стал доступен рядовым пользователям вас — не главное, всегда используйте только TBB». Разработчики отметили, что OnionCity не нарушает анонимность и конфиденциальность Tor-сайтов, но не защищает интернет-пользователя от вероятно

Facebook открыла «представительство» в анонимной сети Tor on/. Теперь пользователи, зарегистрированные в Facebook, могут выходить в социальную сеть, сохраняя анонимность. Для того чтобы воспользоваться новой возможностью, пользователь должен скачать и

PayPal ограничил размер платежей для анонимных пользователей из России другой валюте). Средства, превышающие эту сумму, будут автоматически переведены на счет в любом российском банке, реквизиты которого пользователь предоставит PayPal. PayPal ограничил денежные потоки анонимных пользователей в России «Если вы решите, что не согласны с вносимыми изменениями, просим уведомить нас до указанной выше даты, чтобы мы могли незамедлительно закрыть ваш счет», — заяви

По данным о перемещениях можно установить личность ников и определения местоположения на заранее загруженных картах. А вообще для мобильных технологий анонимность пользователей и защита персональных данных только начинает развиваться. В качеств

«Анонимная ОС» Эдварда Сноудена оказалась не анонимной, но «дырявой» а базе Debian и анонимной сети Tor. Как утверждают ее создатели, система позволяет сохранять полную анонимность в интернете. В комплект поставки входит пакет инструментов, предназначенный для о

Eset: анонимность в сети создает новые риски . аналитики Eset прогнозировали популяризацию шифрования данных и других технологий, обеспечивающих анонимность. Этот тренд иллюстрируют разработки ведущих вендоров: система шифрования данных в

Разработчик смартфона для анонимной связи получил $30 млн волом (блокировка сетевых соединений) и программой для удаленного стирания данных. Также в комплект входят приложения для безопасного подключения к Wi-Fi и др. утилиты. Веб-браузер PrivatOS позволяет анонимно открывать веб-сайты и анонимно выполнять поиск в интернете. Суть Blackphone — обеспечение полной защиты коммуникаций пользователя, сотрудника или топ-менеджера. Приложения, пред

Вышел первый релиз анонимной ОС, которой пользуется Сноуден ценная ОС, базирующаяся на Debian GNU/Linux. У системы открытый исходный код, созданный сообществом анонимных разработчиков. ОС предлагается со всем необходимым встроенным ПО, включая веб-брауз

ФБР получило полную базу пользователей анонимной почты Tor Mail и их переписку а в Сеть. В сентябре стало известно, что ФБР использует шпионское ПО, которое позволяет разоблачать анонимных пользователей сети Tor.

Найден троян, живущий в анонимной сети Tor Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новый троян, под названием ChewBacca, использующий для связи с командным сервером анонимную сеть Tor. Сеть Tor позволяет анонимно размещать в Сети веб-сайты и предоставлять пользователям доступ к ним на условиях анонимности. В числе прочих задач она используется для распространения запрещенного контента. Изначаль

Eset: 2014 г. принесет бум технологий анонимности в Сети ут выражать недовольство деятельностью властей в самых разных странах. Стоит отметить, что тренд на анонимность несет в себе и новые риски — так, эксперты Eset уже в 2013 г. обнаружили ботнет д

ФБР официально призналась в контроле над анонимной сетью Tor еров Freedom Hosting, но не смог этого сделать, поскольку ФБР сменило их пароли. Сеть Tor позволяет анонимно размещать в Сети веб-сайты и предоставлять пользователям доступ к ним на условиях ан

Google оштрафовали за отказ раскрыть личности анонимных блоггеров е $3,1 тыс. компания должна выплатить за отказ подчиниться предыдущим постановлениям суда. В начале мая текущего года мэр Варзеа-Алегри подал в суд на Google Brasil, потребовав у компании удалить три анонимных блога, обвиняющих его в коррупции и хищениях финансовых средств, а также раскрыть личности блоггеров. Интернет-гигант отказался это сделать даже после соответствующего постановления м

The Pirate Bay запустил анонимайзер трафика ателей, которые, по словам разработчиков, получат свои инвайты в течение месяца. Cервис IPREDATOR является платным – его использование будет стоить около $7 в месяц для одного человека. Свое название анонимайзер трафика получил из-за шведского закона IPRED (Intellectual Property Rights Enforcement Directive), который вступил в силу в апреле 2009 г. Этот закон позволяет владельцам авторских