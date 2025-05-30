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i-Free CardsMobile Кошелёк Pay CardsMobile TSM CardsMobile Trusted Service Manager

i-Free - CardsMobile - Кошелёк Pay - CardsMobile TSM - CardsMobile Trusted Service Manager

СОБЫТИЯ

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30.05.2025 Мультимиллионер две недели пытал делового партнера, вымогая у него пароль от кошелька с биткоинами

ора Джона Уэлца (John Woeltz). Американец обвиняется в похищении и истязании своего итальянского бизнес-партнера на протяжении более чем двух недель – все ради получения пароля от принадлежащего тому кошелька с биткоинами. Об этом сообщило агентство Reuters. Уэлц был арестован 23 мая 2025 г. у себя дома полицией Нью-Йорка по заявлению пострадавшего, имя которого не разглашается. Местные СМИ
09.04.2025 билайн дарит кешбэк за пополнение кошелька в Steam с баланса телефона

билайн запустил акцию с кешбэком за пополнение кошелька в Steam. Оператор вернёт 5% с каждого перевода на российский аккаунт с баланса телефона. Это отличная возможность пополнить свой кошелёк на популярной платформе и обзавестись парочкой

19.07.2024 «ЮMoney» запустили виджеты внутри кошелька

Финтех-компания «ЮMoney» представляет новый способ взаимодействия с продуктами — с помощью виджетов. Теперь пользователи кошелька могут в пару кликов на странице «Сервисы» пополнить баланс через СБП, выбрать кэшбэк месяца или зайти в игру ЮVillage. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney». «Мы привели к един
26.03.2024 «Единый ЦУПИС» расширил возможности «Кошелька ЦУПИС» по переводам через СБП

«Единый ЦУПИС» расширил возможности своего электронного кошелька по переводам через Систему быстрых платежей (СБП): клиентам стало доступно пополнение баланса «Кошелька ЦУПИС» со счетов в других банках-участниках СБП непосредственно в приложе
02.06.2022 «Юmoney» запустил переводы с кошелька на карты в Казахстан и Узбекистан

и Узбекистан». Затем надо выбрать страну и платёжную систему, указать номер карты получателя и сумму перевода. После этого останется лишь подтвердить операцию. Перевести деньги можно только с баланса кошелька «Юmoney» и только в российских рублях. Денежные переводы из кошелька на карты в Казахстан и Узбекистан доступны всем пользователям «Юmoney», кроме анонимных. Для тех, кто отправ
22.04.2022 Сервис «ЮMoney» ускорил получение идентификационного кошелька с помощью «Сбер ID»

ещать офис или встречаться с курьером. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney». С помощью «Сбер ID» клиенты «ЮMoney» могут за несколько минут создать аккаунт, получить идентифицированный статус кошелька, а также пройти процесс авторизации. Это существенно упрощает вход в сервис и онлайн-шопинг для многих клиентов. После получения нового статуса кошелька пользователь «ЮMoney» по
31.03.2022 «ЮMoney» запустил переводы с кошелька на карты «Белкарт» в Белоруссию

Сервис электронных платежей «ЮMoney» запустил трансграничные переводы с кошелька ЮMoney на карты платежной системы «Белкарт» — белорусского партнера российской системы «Мир». Теперь владельцы кошельков «ЮMoney» могут переводить деньги друзьям и близким в Белоруссию
23.03.2021 Клиентам МКБ стал доступен сервис «Кошелек Pay» с функцией бесконтактной оплаты картами Mastercard и Visa

Клиентам «Московского кредитного банка» (МКБ) стал доступен сервис «Кошелек Pay». Держатели карт Visa и Mastercard от МКБ теперь могут с помощью сервиса «Кошелек Pay» оплачивать покупки смартфоном. Сервис позволяет расплачиваться на кассах и поддерживает
09.12.2020 Банк «Открытие» добавил карты Visa в «Кошелек Pay»

Банк «Открытие» расширил возможности сервиса бесконтактной оплаты «Кошелек Pay». Теперь в приложение «Кошелек» для оплаты смартфоном можно также загрузить карты
23.11.2020 Владельцам карт Visa «Почта банка» стала доступна оплата с помощью сервисов «Кошелек Pay» и Swatchpay

Держатели карт Visa, выпущенных «Почта банком», получили возможность совершать покупки через сервис бесконтактной оплаты «Кошелек Pay», встроенный в приложение «Кошелек», и Swatchpay. Для карт Mastercard банка такая возможность появилась в конце 2019 г. В приложение «Кошелек» (доступно на iOS и Android) можно доба
02.04.2020 Владельцы смартфонов Huawei и Honor смогут оплачивать покупки с помощью «Кошелек Pay»

Huawei объявил, что сервис бесконтактной оплаты «Кошелек Pay» стал доступен на новых флагманах серии Huawei P40 — к старту их предзаказа на ро
13.01.2020 Банк «Русский стандарт» подключил для владельцев карт Mastercard сервис «Кошелек Pay»

Банк «Русский стандарт» предоставил владельцам своих карт Mastercard доступ к сервису «Кошелек Pay» российской технологической компании Cardsmobile, сертифицированному международно
27.12.2019 Банк «Открытие» подключился к сервису «Кошелек Pay»

Банк «Открытие» открыл для своих клиентов сервис «Кошелек Pay», о запуске которого ранее объявили Mastercard и приложение «Кошелек». Новый платежный сервис позволит клиентам «Открытия» загрузить банковские карты в смартфон и быстро, удобно и б
23.12.2019 Qiwi упростила идентификацию для пользователей «Кошелька»

Qiwi упростила идентификацию для пользователей «Кошелька». Теперь каждый анонимный пользователь «Qiwi кошелька» может пройти идентификацию через «Госуслуги». Сейчас на «Госуслугах» зарегистрировано почти 100 млн человек, поэтому опция
10.10.2019 Альфа-банк предложил своим клиентам сервис «Кошелек Pay»

Альфа-банк, Mastercard и Cardsmobile объявили о запуске сервиса «Кошелек Pay», с которым можно оплачивать покупки в одно касание смартфоном в России и в мире.
05.03.2019 Cardsmobile в партнерстве с Mastercard запустила универсальную платформу токенизации

есколько производителей носимых умных устройств: ISBC с линейкой продуктов AIRTAG Pay, Rosan Diamond с эксклюзивными украшениями и Payring с электронными кольцами. Кирилл Горыня, генеральный директор Cardsmobile, отметил: «Мы рады представить новое решение, не имеющее аналогов на российском рынке. Нашим российским партнерам сервис откроет уникальные возможности: мы глубоко интегрированы в р
27.02.2019 Mastercard и Cardsmobile запустили универсальную платформу токенизации

Mastercard и российская компания Cardsmobile представили универсальную платформу токенизации, работающую на базе Mastercard Di
18.10.2018 CardsMobile и Mastercard запустят российский «Кошелек Pay»

венно в брелоки, ювелирные украшения с микрочипами или другие «умные» устройства. Первыми к сервису CardsMobile подключатся четыре банка — Альфа-Банк, МТС Банк, банк Раунд, РФИ БАНК, три операт
13.02.2017 МТС запустил электронный кошелек для доступа к финансовым сервисам «в один клик»

Деньги», который позволит «в один клик» получать доступ к финансовым сервисам МТС, получая за это бонусы и скидки. Сервис «Кошелек МТС Деньги» объединит все платежные инструменты — счет электронного кошелька МТС, лицевой счет абонента, банковские карты — в одном месте для доступа к широкому спектру финансовых услуг МТС, сообщили CNews в операторе. При переводах другим пользователям сервиса
06.02.2017 «Кошелёк» открыл доступ к собственному каталогу из 130 тысяч розничных программ лояльности

том, что разработанное компанией приложение «Кошелёк» открыло доступ к собственному каталогу retail.cardsmobile.ru. Как рассказали CNews в компании, каталог содержит информацию о более чем 150

10.01.2017 Пополнить «Visa Qiwi Кошелек» можно в интернет-банке и банкоматах «Почта Банка»

Пользователи «Visa Qiwi Кошелька» получили возможность пополнять свои аккаунты без комиссии в 2 тыс. банкоматов и интернет-банке «Почта Банка». Для этого необходимо выбрать «Visa Qiwi Кошелек» в числе провайдеров для

07.07.2016 CardsMobile запустила «Кошелёк» для владельцев iPhone

Компания CardsMobile объявила о запуске в магазине App Store своего приложения «Кошелёк». Бета-версия

06.06.2016 «Ланит» вложил $2,5 млн в оцифровку кредиток

Инвестиции в CardsMobile Как стало известно CNews, группа «Ланит» вложила $2,5 млн в российскую компанию <
03.06.2016 CardsMobile привлекла $2,5 млн инвестиций от «Ланита»

Группа компаний «Ланит» инвестировала $2,5 млн в компанию CardsMobile, разработчика платформ для бесконтактных NFC-платежей, идентификации прикосновени
25.05.2016 Wallet One обновила «Единый кошелёк» для Android

Платёжная система Wallet One выпустила обновлённую версию «Единого кошелька» для платформы Android в новом дизайне. Об этом CNews сообщили в Wallet One. По словам представителей компании, главная идея новой мобильной версии «Единого кошелька» — быстрый

25.03.2016 Пополнить транспортную карту «Стрелка» теперь можно с помощью кошелька WebMoney

Пополнить единую транспортную карту «Стрелка» в личном кабинете на сайте strelkacard.ru и в мобильном приложении теперь можно не только банковской картой, но и с помощью кошелька международной системы расчетов WebMoney Transfer. Об этмо CNews сообщили в WebMoney Transfer. Для пополнения карты «Стрелка» пользователю достаточно зайти в личный кабинет или мобильно
21.03.2016 «Московский Индустриальный Банк», MasterCard и CardsMobile представили новый сервис бесконтактной оплаты с помощью смартфона

альный Банк» выпускает такие карты в приложении для NFC-платежей «Кошелёк», разработанном компанией CardsMobile, сообщили CNews в компании MasterCard. Мобильная карта «Московского Индустриально
24.02.2016 CardsMobile и Tedipay продемонстрировали платформу бесконтактных платежей

Компания CardsMobile (Санкт-Петербург, Россия), резидент кластера информационных технологий фонда «Ско
18.12.2015 Qiwi составила портрет российского пользователя HCE-технологии

мощью смартфона с использованием HCE-технологии (Host card emulation). Базой для исследования послужили большие данные группы Qiwi и результаты анализа платежного поведения пользователей электронного кошелька Visa Qiwi Wallet, сообщили CNews в группе Qiwi. В исследовании приняли участие порядка 4 млн пользователей Qiwi-кошельков, из которых 1 млн используют его версию на Android. Конечная б
26.11.2015 MasterCard и CardsMobile представили сервис для загрузки скидочных карт в Android-смартфоны

Компании MasterCard и CardsMobile представили сервис, который позволяет клиентам ритейл-сетей загружать скидочные к
25.11.2015 У кошелька в «Яндекс.Деньгах» появилась платёжная визитка

У каждого кошелька в «Яндекс.Деньгах» появилась своя визитка — специальная страница для его пополнения. Ею легко поделиться с другим человеком — например, отправив ссылку на неё по электронной почте, соо
18.08.2015 Технология Visa payWave интегрирована в функционал кошелька Visa Qiwi Wallet

Компания Qiwi plc и компания Visa Inc. объявили о реализации нового этапа стратегического партнерства, результатом которого стала интеграция бесконтактной технологии Visa payWave в функционал кошелька Visa Qiwi Wallet. Как сообщили CNews в Qiwi, теперь пользователи электронного кошелька могут расплачиваться в магазинах, кафе, кинотеатрах и сотнях тысяч других торговых точек,

05.08.2015 «Банк Русский Стандарт» и «Элекснет» запустили сервис пополнения «Кошелька Элекснет» без комиссии

«Банк Русский Стандарт» и группа компаний «Элекснет» внедрили новый сервис пополнения электронного «Кошелька Элекснет» с помощью банковских карт «Банка Русский Стандарт». Операция совершается без взимания комиссии, сообщили CNews в «Банке Русский Стандарт». Пополнить электронный «Кошелек Элек
10.07.2015 CardsMobile выпустила Android-приложения для оплаты покупок по бесконтактной технологии MasterCard

Компания CardsMobile объявила о запуске в Android-приложения «Кошелёк» для оплаты покупок по бесконтак
07.07.2015 Мобильную бесконтактную карту MasterCard теперь можно выпустить к основному карточному счету

rd в качестве дополнительных к текущему банковскому счету в NFC-приложении «Кошелёк», разработанном CardsMobile. Об этом CNews сообщили в компании CardsMobile. Чтобы оформить мобильную к
05.06.2015 У «Яндекс.Денег» появилось 19 тыс. новых точек пополнения кошелька

тронный кошелёк в любом из 19 тыс. терминалов этой сети, расположенных в магазинах «Магнит», салонах связи МТС, «Билайн», «Евросеть», а также в торговых центрах по всей России. Комиссия за пополнение кошелька не взимается. Деньги на счёт поступают мгновенно. Таким образом можно положить на кошелёк за один раз до i15 тыс. Кроме терминалов Compay, счёт в «Яндекс.Деньгах» можно пополнить и мно
25.12.2014 «Банк Русский Стандарт», MasterCard и CardsMobile запустили новый сервис бесконтактной оплаты с помощью смартфона

«Банк Русский Стандарт», международная платежная система MasterCard и компания CardsMobile объявили о запуске сервиса бесконтактных платежей на базе смартфонов со встроенным элементом безопасности. Теперь пользователи могут самостоятельно загружать банковскую карту на моб
23.12.2014 Мобильный «Кошелек» обзавелся облачной версией и функцией оплаты проезда телефоном

Компании CardsMobile и MasterCard представили новые возможности мобильного приложения «Кошелёк». В частности, появилась облачная версия приложения, ранее доступного только в предустановленном виде. На д
22.10.2014 «Евросеть» будет идентифицировать пользователей Europlat Online

«Евросеть» предоставила возможность пользователям кошелька Europlat Online пройти идентификацию по паспорту в любом салоне связи «Евросети» в России. В салонах «Евросети» процедура идентификации занимает несколько минут. Достаточно сообщить на
02.09.2014 Пользователи «Qiwi Кошелька» могут покупать контекстную рекламу через Google Adwords

Сегодня российским пользователям электронного кошелька Qiwi стала доступна покупка контекстной рекламы через сервис Google Adwords. Об этом CNews сообщили в группе Qiwi. Для оплаты рекламной кампании через Google Adwords достаточно выбрать

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Samsung Electronics 11136 33
МегаФон 10923 28
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Kaspersky - Лаборатория Касперского 5716 23
VK - Mail.ru Group 3615 19
Microsoft Corporation 25861 19
Meta Platforms - Facebook 4633 19
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5046 18
PayPal 675 18
ESET - ESET Software 1163 15
Telegram Group 2995 15
Huawei 4715 15
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 101 13
Ростелеком 11028 12
F6 - F.A.С.С.T. - Ф6 - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасн 968 12
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Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 951 9
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3379 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2403 8
Sony 6754 8
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 111 8
Philips 2100 7
Coinbase 71 7
Dr.Web - Доктор Веб 1295 7
LG Electronics 3745 7
Intel Corporation 12866 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5823 7
HTC Corporation 1512 6
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1424 6
X Corp - Twitter 2942 6
Xiaomi - Сяоми 2281 6
HP Inc. 5907 6
AT&T Inc 1726 5
Dell EMC 5204 5
Oracle Corporation 7106 4
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Visa International 1996 74
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9016 47
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Евросеть 1421 17
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 100 17
Русский стандарт Банк 512 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3162 16
Связной ГК 1401 14
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ПСБ - Промсвязьбанк 972 10
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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