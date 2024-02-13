Финансовый сектор - Кредитование - Микрокредитование - Микрофинансирование - МФО - Микрозаймы - Небанковское кредитование

Свыше 1,5 млрд рублей получил бизнес за четыре месяца работы сервиса микрозаймов на цифровой платформе «МСП.РФ» мы в феврале 2022 г. Более 640 предпринимателей уже получили свыше 1,5 млрд руб. от государственных микрофинансовых организаций. При этом средняя ставка была заметно ниже ключевой — 6,8%», — ск

На «Госуслугах» организовано взаимодействие микрофинансовых организаций с гражданами государственных источников коммерческим организациям для получения услуг осуществляется исключительно с согласия пользователя», — рассказал замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев. «Большой интерес микрофинансовых организаций к сервису обусловлен желанием совершенствовать свои внутренние процедуры и повышать качество предоставляемых услуг, делая их доступными, удобными и безопасными для п

Россиянам запретят получать микрозаймы в интернете Предложение МВД Россиянам могут запретить оформлять микрозаймы через интернет без предъявления паспорта — с таким предложением выступило МВД России. Об этом сообщило ТАСС, получившее ответ на свой запрос из пресс-центра министерства. «Министерст

UBank начал выдавать микрозаймы физическим лицами в онлайн-режиме Финансовый маркетплейс UBank, оптимизирующий банковские операции и объединяющий кредитные карточки любых банков, запустил новую услугу. Теперь сервис предоставляет пользователям микрозаймы в онлайн-режиме, сообщили CNews в UBank. Кредитование подобного типа традиционно осуществляют микрофинансовые организации в собственных офисах или отделениях банков. UBank позволит п

Власти России пошли войной на микрозаймы в интернете , предоставляющих займы через интернет. Это следует из данных, опубликованных в картотеке Antizapret.info. Основаниями для блокировок стали решения судов. Один из заблокированных сайтов предоставляет микрозаймы самостоятельно. Он был заблокирован по решению Ейского городского сайда Краснодарского края. Согласно тексту решения, размещенному в базе Sudact.ru, с иском в суд обратился местный п

Клиенты «Гефест-МСК» теперь могут получать и погашать микрозаймы с помощью «Лидера» низациями является одним из приоритетов долгосрочной стратегии развития “Лидера”. В настоящее время микрофинансирование — перспективный и быстрорастущий сектор финансового рынка. Мы понимаем, ч

Микрозаймы Vivus стали доступны в пунктах системы Contact Платежная система Contact и компания Vivus предоставили своим клиентам возможность получать микрозаймы, оформленные на сайте компании, в более чем 14 тыс. пунктах Contact, расположенных в России. Об этом CNews сообщили в «Русславбанке», операторе платежной системы. Получить займы клие

Микрозаймы «Джет Мани» стали доступны в системе Contact рофинанс», предоставляющая микрофинансовые услуги, объявили о начале сотрудничества в рамках дистанционного погашения займов. Теперь клиенты компании «Джет Мани» могут частично или полностью погашать микрозаймы в любом из 13 тыс. пунктов обслуживания платежной системы Contact по всей России. Операции по обслуживанию займов производятся в российских рублях без комиссий и переплат. Погашение