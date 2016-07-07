Индексная книга CNews*
Антитеррор Терроризм террористические акты антитеррористические меры
Публикаций - 170, упоминаний - 197
Антитеррор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Яровая Ирина 68 34
|Путин Владимир 2542 24
|Озеров Виктор 29 19
|Никифоров Николай 1161 16
|Жаров Александр 171 7
|Рейман Леонид 1009 5
|Дуров Павел 230 5
|Козлюк Артем 39 4
|Лугов Андрей 32 4
|Медведев Дмитрий 1604 4
|Волин Алексей 114 4
|Щеголев Игорь 685 4
|Усманов Алишер 275 3
|Мишустин Михаил 376 3
|Черепенников Антон 58 3
|Матвиенко Валентина 104 3
|Климарев Михаил 47 3
|Озеров Николай 5 3
|Ходорковский Михаил 40 2
|Clarke Peter - Кларк Питер 4 2
|Клишас Андрей 45 2
|Хинштейн Александр 68 2
|Дерипаска Олег 35 2
|Разумовский Сергей 2 2
|Денисенко Олег 4 2
|Новиков Андрей 28 2
|Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 2
|Бокова Людмила 80 2
|Шамсаил Саралиев 7 2
|Навальный Алексей 60 2
|Кипчатов Алексей 2 2
|Овчинников Сергей 30 2
|Кулин Филипп 40 2
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 161 2
|Bush George - Буш Джордж 301 2
|Левин Леонид 112 2
|Беляков Антон 3 2
|Дарбинян Саркис 35 1
|Солдатенков Сергей 157 1
|Щипицын Сергей 1 1
|IDC - International Data Corporation 4671 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
|CNews Fast рейтинг 37 1
|TMR - Transparency Market Research 14 1
|Gartner - Dataquest 340 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1207773, в очереди разбора - 903863.
Создано именных указателей - 101693.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1207773, в очереди разбора - 903863.
Создано именных указателей - 101693.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.