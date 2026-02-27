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Антитеррор Терроризм террористические акты антитеррористические меры

  • Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму
  • Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму
  • Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  • Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - Экстремизм

СОБЫТИЯ


27.02.2026 ИТ-шника взяли в заложники прямо в дата-центре. Его не отпускали, требуя починить то, что сломали другие

Наша служба и опасна, и трудна ИТ-специалист был взять в заложники одним из клиентов, требовавших от него, чтобы тот починил неработающее оборудование. Как пишет The Register, поломку вызвали вовсе не действия инженера – свою работу он, наоборот, в
09.07.2025 Пользователи поплатятся за неумение ставить Windows. Программы, упрощающие установку, берут ПК в заложники и требуют выкуп

бие Windows Reinstall Master. Мошенничество или нет Эксперты портала Neowin классифицировали ПО Windows Reinstall Master как мошенническое по двум причинам. Первая – это требование «выкупа» за взятый в заложники компьютер. Ее даже сравнили с программами-вымогателями. neowin.net/ Западные СМИ решили осветить ситуацию с Windows Reinstall Master Вторая причина – это недокументированные функции
24.02.2025 Представлены компактные настенные станции Emsok серии WSA для системы оповещения «Антитеррор»

Компания «Эмсок» выпустила настенные станции Emsok WSA в корпусах черного цвета, которые предназначены для организации системы оповещения «Антитеррор» на небольших и средних объектах, в том числе занимающих несколько помещений или зданий. Новинка соответствует требованиям ПП РФ от 25 марта 2015 г. №272 к антитеррористической защит
14.03.2024 Хакеров в России приравняют к террористам. Власти хотят радикально ужесточить кару за взлом – от 10 лет тюрьмы до пожизненного

менно вывели из строя, – заявил Свинцов Агентству. – Вот такие преступления должны приравниваться к террористической угрозе и преступлениям против безопасности государства». Как будут наказыват
28.12.2022 На eBay за копейки и с международной доставкой проданы отпечатки пальцев террористов и секретных агентов США

глаза. По информации издания, многие из них – это выходцы из Ирака и Афганистана, а также известные террористы. Многие из тех, чьи персональные данные оказались на флешке, находились в розыске,
16.02.2022 Ericsson признался в возможных выплатах террористам

Ericsson связался с террористами Шведская телеком-компания Ericsson могла финансировать террористов из ИГИЛ («Исл
10.08.2021 Силовики заинтересовались разработчиком «антитеррористического ПО»

безопасности. Однако организация Amnesty International (англ. международная амнистия) и несколько газет получили доступ к списку из 50 тыс. телефонных номеров, за которыми следили с помощью Pegasus. Борьба с терроризмом, да? Amnesty International и французская НКО Forbidden Stories смогли идентифицировать более 1 тыс. человек в 50 странах мира из этого списка, и среди них есть почти 190 жу
22.01.2020 У Киберкомандования США кончились диски для хранения украденных данных

командование США отчиталось о нехватке дискового пространства под хранение информации, украденной у террористической организации ИГ (Исламское государство, была известна как Исламское государст
20.11.2019 В США разрабатывался «легкий, быстрый и сверхзащищенный» Linux для террористов

ФБР. В доверие к нему вошли несколько агентов под прикрытием, которым он рассказал о своих связях с террористами и о том, что успел сделать для них. Томас Осадзински за сотрудничество с ИГИЛ пр
30.08.2018 Власти Таджикистана в 50 раз подняли цены на SIM-карты, чтобы победить терроризм. Опрос

, на столь резком подорожании стоимости SIM-карт настояло МВД республики. Глава местной Антимонопольной службы Назар Одиназода заявил, что эта мера направлена на защиту безопасности в стране, так как террористы часто используют при совершения терактов мобильную связь. Первоначально МВД хотело осуществить еще большее повышение цены — до 1 тыс. сомони ($106,2). Сотовые же операторы предлагали
24.11.2017 Операторов обязали блокировать номера «телефонных террористов»

антиопределителя номера абонентам будут оказываться по-прежнему. По мысли Левина, закон поможет в борьбе не только с «телефонным терроризмом», но и с вымогательством и шантажом по телефону.Телефонный терроризм в РоссииВ последнее время телефонные звонки с ложными сообщениями о готовящихся терактах не являются в России редкостью. Например, целая серия таких сообщений имела место в промежуток
07.07.2016 Путин поручил выполнять «антитеррористический» закон с помощью отечественного ПО и «железа»

Путин подписал «антиттерористический» закон Президент России Владимир Путин подписал пакет «антитеррористических» поправок, разработанный депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. Документ, в числе прочего, обязывает операторов связи хранить в течении до полугода содержим
29.06.2016 Сотовые операторы поднимут цены в 2-3 раза, чтобы исполнить «антитеррористический» закон Яровой

дставители Tele2. «Если закон будет принят, то цены вырастут в три раза», - полагают в «Мегафоне». «Антитеррористический» пакет поправок, предложенный Ириной Яровой (на фото) и Виктором Озеровы
29.06.2016 Песков: Президент может наложить вето на «антитеррористический» закон Яровой

нт РФ Владимир Путин имеет право отклонить принятые парламентом законы, в том числе так называемый «антитеррористический пакет» Яровой. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Президента Ро
24.06.2016 «Антитеррористический» закон дал ФСБ и Внешней разведке особые права в российских ГИС

Скандальный закон принят Государственная Дума приняла во II и III чтениях «антитеррористический» законопроект, разработанной депутатами Виктором Озеровым и Ириной Яровой. В I чтении законопроект был принят в мае, но вызвал много споров, включая острую критику со сторо
06.11.2015 Сотрудники стартапа взяли в заложники его основателя

Заложник-основатель Сотрудники стартапа TinyOwl взяли в заложники 24-летнего сооснователя компании Гаурава Чаудхари (Gaurav Choudhary) и в течение полутора суток удерживали его в подвале офиса в индийском городе Пуне, рассчитывая получить гарантии
14.12.2012 Алгоритм смерти: математики отыскали ключевых террористов

enter Военной академии Вест Пойнт разработали алгоритм, который позволяет вычислять ключевые узлы в террористической сети и разрушать ее. Алгоритм GREEDY_FRAGILE не просто выполняет банальную з
14.08.2012 США свидетельствуют: терактов стало меньше

о, что СМИ уделяют терактам огромное внимание, из-за чего создается впечатление, что с каждым годом террористы набирают силу, на самом деле терроризм становится все более сложным и опасным дело
25.04.2012 SAP защитит «Русгидро» от террористов

зошедшего планируется к середине 2012 г. В 2011 г. две бомбы были найдены на Ирганайской ГЭС в Дагестане. SAP BusinessObjects Event Insight, на базе которой будет строиться прототип системы защиты от террористов в «Русгидро», относится к категории продуктов бизнес-аналитики, в основе которого лежит механизм обработки сложных событий (Complex Event Processing, CEP). Он позволяет обрабатывать
16.02.2012 Обезоружить террористов: ученые "испортили" селитру

Специалисты корпорации Honeywell нашли способ сделать аммиачную селитру непригодной для изготовления взрывчатых веществ. Террористы, лишенные доступа к промышленной взрывчатке, все чаще используют аммиачную селитру, т.е. обычные сельскохозяйственные удобрения. В Афганистане бомбы из селитры, смешанной с дизтоплив
15.12.2011 Террориста определят по ДНК на "упаковке" бомбы

Ученые из Университета штата Мичиган нашли способ идентифицировать террориста по фрагментам ДНК, оставшимся после взрыва бомбы. Поиск террориста, подорва
12.07.2011 Радар засечет террористов-смертников по плотности

стане. Устройство CounterBomber стоимостью 300 тыс. долл. автоматически обнаруживает потенциального террориста с помощью двух видеокамер, а затем сканирует его с помощью низкоэнергетического (с
09.03.2011 Американские дирижабли идут в психологическую атаку

плуатации дирижабли. Аэростаты особенно эффективны для круглосуточного наблюдения за регионами, где террористы любят устанавливать бомбы. Фактически в радиусе действия сенсоров дирижабля боевик
02.02.2011 Подарок террористам: планы и инструкции охраны аэропортов России в открытом доступе

. Среди открыто лежащих в Сети документов, которые могли бы представлять интерес для потенциального террориста, есть план подлета воздушного судна к аэропорту «Домодедово» и архитектурный план

31.01.2011 В борьбу с террористами вступают растения

в сумке, пройдет мимо неприметного цветочного горшка, и вдруг зеленые листья растения станут белыми – отреагируют на химические следы взрывчатки. Таким образом можно будет организовать дополнительный антитеррористический контроль, не требующий возведения дорогостоящих сканирующих барьеров, не создающий очередей и давящий на психику злоумышленника – неизвестно, сколько зелени в зале, наприме
28.01.2011 Террористы распространяют пропаганду по Bluetooth

имания проблеме предотвращения терактов, наибольшие опасения вызывают именно одиночки, начитавшиеся террористической пропаганды и решившие бороться с некими "врагами" с помощью убийства своих с
01.12.2010 «Яндекс»: теракты в метро и пожары стали событиями года в Рунете

о пользователи до сих пор спрашивают «куда переехал torrents.ru». Долго сохраняется интерес к новым моделям техники — в 2010 г. и поиске появились iPhone 4 и HTC Desire. Главными событиями года стали теракты в московском метро, лесные пожары и перепись населения. Назначение 2010 г. годом учителя на количество и тематику запросов, связанных с учёбой, почти не повлияло. В связи с ним искали «
30.11.2010 Патрульный радар поможет выявить террористов-смертников

Радары, применяемые дорожными патрулями для определения скорости автомобиля, можно приспособить для поиска в толпе террориста-смертника. Способ, предложенный американскими исследователями Уильямом Фоксом (William Fox) из Морской аспирантуры в Монтеррее и Джона Весецки (John Vesecky) из Калифорнийского униве
13.11.2010 Антитеррор: "грязую бомбу" увидят издалека

ктивных материалов, что позволит проверять транспортные контейнеры без тщательного досмотра каждого груза. Это имеет большое значение для своевременного обнаружения радиоактивных материалов, которыми террористы могут начинить "грязные" бомбы. Не исключено, что новые технологии также помогут находить ядерное оружие и источники утечки радиации, что будет ценно для военных и ядерной энергетики
11.11.2010 Семь технологий, которыми могут воспользоваться террористы

него уровня и гражданских лиц эксперты определили возможные сценарии и перечень технологий, которые террористы могут использовать в ближайшее десятилетие. Террористы постоянно пытаются п
21.10.2010 Любимую взрывчатку террористы теперь не спрячут

ксида (TATP). Это поможет обезопасить пассажиров авиатранспорта, сделает досмотр более простым и быстрым. TATP является мощной взрывчаткой, которую в последние годы неоднократно пытались использовать террористы в бомбах, которые прятали в различные места: от подошв туфель до грудных имплантатов. TATP легко приготовить из доступных компонентов, при этом взрывчатку трудно обнаружить, поскольк
02.08.2010 Предательские волны и сканер мозга разоблачат террористов

митесь с новым исследованием Northwestern University, это не покажется вам фантастикой. Разговоры о террористической атаке, подробностях плана, об оружии, которое будет использоваться, дате стр
05.03.2010 ФБР: террористы могут заменить бомбы кибератаками

ращивая свои ресурсы для интернет-шпионажа. О каких именно странах шла речь, глава ФБР не уточнил. «Террористы демонстрируют очевидный интерес к росту своих навыков в сфере кибератак - они либо
05.03.2010 ФБР: террористы могут заменить бомбы кибератаками

асности, заявил Роберт Мюллер (Robert Mueller), глава ФБР, сообщает Reuters. Он отметил, что сейчас террористы используют Сеть не только для поиска новых членов, но и в качестве цели для своих

04.02.2010 Пентагон переориентируют на террористов и кибервойны

стратегии", Америка больше не готовится к одновременному ведению двух крупномасштабных войн - такое развитие событий не соответствует реалиям XXI века. Главными приоритетами становятся борьба против террористов и победа в грядущих кибервойнах. В боевых действиях будущего Соединенные Штаты станут опираться на боевые беспилотные системы, "умное" оружие и исчерпывающую разведывательную информ
27.07.2009 Террористы могут использовать интернет для начала ядерной войны

довании Международной комиссии по ядерному нераспространению и разоружению (International Commission on Nuclear Non-proliferation and Disarmament). По словам авторов отчета, при определенных условиях террористы могут взломать компьютерные системы и запустить ядерную атаку. При этом, взлом государственных систем может оказаться для злоумышленников более легкой альтернативой по сравнению с со
10.12.2008 Google Earth обвинили в пособничестве террористам

нимков отеля «Тадж Махал» и других мест, где были совершены теракты. Нужно сказать, что на этот раз террористы были весьма неплохо подкованы в техническом плане. Свой маршрут в город, как выясн
28.10.2008 МАГАТЭ: вероятность попадания ядерных материалов в руки террористов остается высокой

озможностью попадания ядерных и радиоактивных материалов в руки террористов. «Возможность того, что террористы завладеют ядерными или радиоактивными материалами, остается высокой и представляет
27.10.2008 Twitter назвали инструментом террористов

Разведывательные службы США считают, что популярный сервис микроблогов Twitter может использоваться террористами для координирования их атак, и поэтому несет угрозу безопасности США. Об этом сообщает издание Wired со ссылкой на доклад 304th Military Intelligence Battalion. Среди опасных средс
24.07.2008 ТТК предоставила канал связи Национальному антитеррористическому комитету

) предоставила канал связи Чита – Краснокаменск емкостью 10 Мбит/с Оперативному штабу Национального антитеррористического комитета в Забайкальском крае. Организация данного канала связи позволи

Публикаций - 1643, упоминаний - 2270

Антитеррор и организации, системы, технологии, персоны:

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Google LLC 12687 71
Apple Inc 13154 54
Telegram Group 2940 52
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 47
Intel Corporation 12811 43
IBM - International Business Machines Corp 9699 43
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 39
Ростелеком 10948 38
МегаФон 10742 38
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 37
Cisco Systems 5372 36
Yahoo! 3726 35
Yandex - Яндекс 9215 34
Новый диск 963 30
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 30
Meta Platforms - Facebook 4621 30
Microsoft - Activision Blizzard 511 29
Oracle Corporation 7074 28
X Corp - Twitter 2938 25
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 25
Amazon Inc - Amazon.com 3277 24
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 22
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 21
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 20
Infinity Ward 86 19
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 17
VK - Mail.ru Group 3602 17
GFI Software 209 17
Руссобит-М 266 16
Dell EMC 5180 16
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 16
Эшелон НПО 150 16
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 15
HP Inc. 5883 15
9594 15
EA - Electronic Arts 1317 15
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 15
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 14
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 13
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 82
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 63
Boeing 1031 27
eBay Inc 1640 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 21
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 41 17
Резонанс НПП 407 14
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 13
Почта России ПАО 2370 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 13
Lockheed Martin 777 13
American Airlines 90 12
РЖД - Российские железные дороги 2096 11
NanduQ - Qiwi 1013 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 11
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 11
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 10
Microsoft - LinkedIn 699 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 8
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 8
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Netflix - онлайн-кинотеатр 528 7
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 7
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Merrill Lynch 454 7
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W&R - Waddell & Reed Financial - Waddell & Reed Investment Management Company 24 7
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Ehrenkrantz King Nussbaum 38 6
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 6
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 6
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Cowen - SG Cowen 66 5
Газпром ПАО 1493 5
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U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 124
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Судебная власть - Judicial power 2500 33
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 31
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 30
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 30
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 29
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 23
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 22
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 22
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 21
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 21
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 20
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 19
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 16
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 16
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 15
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 15
Аль-Каида - террористическая организация 67 44
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 16
Единая Россия - Политическая партия 321 14
ЛДПР 116 13
РосКомСвобода - Общественная организация 86 12
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 12
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 10
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 10
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 9
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 8
Демократическая политическая партия США 122 8
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 7
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 7
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 7
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 6
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 5
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 5
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 4
Метро Международная ассоциация 4 3
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 3
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 3
Интернет-видео - ассоциация 21 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
Транспортная безопасность Ассоциация 3 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
Ассоциация менеджеров 107 2
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 2
CAUCE - Coalition Against Unsolicited Commercial Email 6 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 483
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 166
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 138
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 132
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 128
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 125
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 121
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 102
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 100
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 97
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 95
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 94
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 93
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 90
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 89
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 81
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7597 80
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 79
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 69
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 68
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 65
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 63
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 62
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 60
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 60
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 59
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 59
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 57
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 57
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 57
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 56
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 55
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 55
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 55
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1321 53
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 52
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 51
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 50
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 49
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 47
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 57
Microsoft Windows 2000 8678 50
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 42
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 37
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 34
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 34
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 27
Microsoft Windows 16882 26
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 25
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 25
Ubisoft - Tom Clancy's - Rainbow Six - Splinter Cell 120 23
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 23
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 23
Google YouTube - Видеохостинг 3002 22
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 21
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 20
Linux OS 11533 19
Apple iOS 8583 18
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 18
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 17
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 16
Google Android 15243 15
FreePik 1841 13
Rakuten Viber 665 13
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 13
Google Earth - Google Планета Земля 490 12
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 206 12
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 11
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 11
Nintendo Wii U 75 10
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 10
Apple iPhone 6 4861 10
Stafory - робот Вера 377 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 10
Medal of Honor - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 88 9
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 9
Microsoft Azure 1526 9
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 9
Nintendo DS - игровая консоль 340 8
Путин Владимир 3454 66
Яровая Ирина 72 42
Bush George - Буш Джордж 336 30
Дуров Павел 329 23
Никифоров Николай 1138 22
Озеров Виктор 29 21
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 20
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 19
Carpenter Jake - Карпентер Джейк 17 17
Жаров Александр 183 14
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 12
Trump Donald J. - Трамп Дональд 686 12
Медведев Дмитрий 1665 10
Mitnick Kevin - Митник Кевин 53 10
Рейман Леонид 1065 9
Bond James - Бонд Джеймс 86 8
Forelli John - Форелли Джон 25 8
Feirstein Bruce - Ферштайн Брюс 11 8
Dench Judith - Дэнч Джуди 13 8
Craig Daniel - Крейг Дэниел 14 8
Лугов Андрей 33 8
Волин Алексей 122 8
Левкевич Михаил 59 7
Hogan Art - Хоган Арт 47 7
Murphy Mike - Мерфи Майк 23 7
Козлюк Артем 39 7
Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 6
Weisberg Ted - Вайсберг Тед 22 6
McManus Thomas - МакМанус Томас 8 6
Mueller Robert - Мюллер Роберт 24 6
Hyman Barry - Хайман Барри 40 6
Бокова Людмила 82 6
Щеголев Игорь 699 6
Кулин Филипп 53 6
Навальный Алексей 63 6
Гвоздев Дмитрий 145 6
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 5
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 5
Aftergood Steven - Афтергуд Стивен 5 5
Clapper James - Клеппер Джеймс 15 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 824
Россия - РФ - Российская федерация 166163 618
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Европа 24962 149
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Германия - Федеративная Республика 13220 102
США - Нью-Йорк 3180 101
Ирак - Республика 709 85
Израиль 2856 76
Земля - планета Солнечной системы 10865 67
Франция - Французская Республика 8176 64
Украина 7928 63
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Великобритания - Лондон 2432 60
США - Колумбия - Вашингтон 1486 59
Япония 13807 58
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 56
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 56
Индия - Bharat 5869 55
Ближний Восток 3154 52
Канада 5081 49
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 41
Европа Восточная 3138 39
Иран - Исламская Республика Иран 1155 39
Южная Корея - Республика 7051 38
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CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 6
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CIBC World Markets 41 5
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Forrester Research 834 5
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ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 3
Informa - Ovum - Omdia 155 3
CNews Мишень 186 3
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comScore 379 2
eMarketer 206 2
Gartner - Dataquest 353 2
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J.D. Power - J.D. Power and Associates 21 2
Frost & Sullivan 207 2
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Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
Gartner - Meta Group 8 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
Datamonitor - The Black Book of Outsourcing 6 1
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Harvard University - Berkman Klein Center for Internet & Society - Центр Беркмана 13 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 12
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 9
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 7
РАН - Российская академия наук 2122 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 6
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U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 5
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 4
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 4
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 4
University of Oxford - Оксфордский университет 211 4
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 3
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 35 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 3
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 3
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 3
TED Talks 36 3
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 3
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 3
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 3
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 3
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 3
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 2
University at Buffalo - Университет штата Нью-Йорк в Буффало 33 2
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 38 2
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 2
CATR - BUPT - Beijing University of Posts and Telecommunications - Пекинский университет почты и телекоммуникаций 6 2
University of Chicago - Чикагский университет 102 2
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 32 2
FSU - Florida State University - Университет штата Флорида 33 2
UCF - University of Central Florida - Университет Центральной Флориды 30 2
UvA - Universiteit van Amsterdam - Амстердамский университет - Университет Амстердама 20 2
U.S. Department of Defense - United States Army Research Laboratory - U.S. Army CCDC Ground Vehicle Systems Center - DEVCOM Ground Vehicle Systems Center, GVSC - United States Army Research Office - Научно-исследовательская лаборатория армии 21 2
ЮНИИ ИТ - Югорский НИИ информационных технологий - Югорский научно–исследовательский институт информационных технологий 8 2
ККЭП ГБПОУ КК - Краснодарский колледж электронного приборостроения 3 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 37
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 16
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 12
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 12
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 6
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 6
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 4
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 4
Defcon 45 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 3
РИФ - Российский Интернет Форум 109 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 3
Международный женский день - 8 марта 418 3
MeYou 3 3
Pulitzer Prize - Пулитцеровская премия 9 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 2
ИгроМир 125 2
Высокие технологии XXI века 78 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 2
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CNews AWARDS - награда 571 2
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CeBIT 614 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 2
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
МТС - Телеком Идея 51 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
Apple Expo 11 1
Связь-Экспокомм 276 1
Неогеография XXI - форум 65 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
Масленица - Масленая неделя 26 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
РусКрипто 26 1
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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