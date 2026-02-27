ИТ-шника взяли в заложники прямо в дата-центре. Его не отпускали, требуя починить то, что сломали другие Наша служба и опасна, и трудна ИТ-специалист был взять в заложники одним из клиентов, требовавших от него, чтобы тот починил неработающее оборудование. Как пишет The Register, поломку вызвали вовсе не действия инженера – свою работу он, наоборот, в

Пользователи поплатятся за неумение ставить Windows. Программы, упрощающие установку, берут ПК в заложники и требуют выкуп бие Windows Reinstall Master. Мошенничество или нет Эксперты портала Neowin классифицировали ПО Windows Reinstall Master как мошенническое по двум причинам. Первая – это требование «выкупа» за взятый в заложники компьютер. Ее даже сравнили с программами-вымогателями. neowin.net/ Западные СМИ решили осветить ситуацию с Windows Reinstall Master Вторая причина – это недокументированные функции

Представлены компактные настенные станции Emsok серии WSA для системы оповещения «Антитеррор» Компания «Эмсок» выпустила настенные станции Emsok WSA в корпусах черного цвета, которые предназначены для организации системы оповещения «Антитеррор» на небольших и средних объектах, в том числе занимающих несколько помещений или зданий. Новинка соответствует требованиям ПП РФ от 25 марта 2015 г. №272 к антитеррористической защит

Хакеров в России приравняют к террористам. Власти хотят радикально ужесточить кару за взлом – от 10 лет тюрьмы до пожизненного менно вывели из строя, – заявил Свинцов Агентству. – Вот такие преступления должны приравниваться к террористической угрозе и преступлениям против безопасности государства». Как будут наказыват

На eBay за копейки и с международной доставкой проданы отпечатки пальцев террористов и секретных агентов США глаза. По информации издания, многие из них – это выходцы из Ирака и Афганистана, а также известные террористы. Многие из тех, чьи персональные данные оказались на флешке, находились в розыске,

Ericsson признался в возможных выплатах террористам Ericsson связался с террористами Шведская телеком-компания Ericsson могла финансировать террористов из ИГИЛ («Исл

Силовики заинтересовались разработчиком «антитеррористического ПО» безопасности. Однако организация Amnesty International (англ. международная амнистия) и несколько газет получили доступ к списку из 50 тыс. телефонных номеров, за которыми следили с помощью Pegasus. Борьба с терроризмом, да? Amnesty International и французская НКО Forbidden Stories смогли идентифицировать более 1 тыс. человек в 50 странах мира из этого списка, и среди них есть почти 190 жу

У Киберкомандования США кончились диски для хранения украденных данных командование США отчиталось о нехватке дискового пространства под хранение информации, украденной у террористической организации ИГ (Исламское государство, была известна как Исламское государст

В США разрабатывался «легкий, быстрый и сверхзащищенный» Linux для террористов ФБР. В доверие к нему вошли несколько агентов под прикрытием, которым он рассказал о своих связях с террористами и о том, что успел сделать для них. Томас Осадзински за сотрудничество с ИГИЛ пр

Власти Таджикистана в 50 раз подняли цены на SIM-карты, чтобы победить терроризм. Опрос , на столь резком подорожании стоимости SIM-карт настояло МВД республики. Глава местной Антимонопольной службы Назар Одиназода заявил, что эта мера направлена на защиту безопасности в стране, так как террористы часто используют при совершения терактов мобильную связь. Первоначально МВД хотело осуществить еще большее повышение цены — до 1 тыс. сомони ($106,2). Сотовые же операторы предлагали

Операторов обязали блокировать номера «телефонных террористов» антиопределителя номера абонентам будут оказываться по-прежнему. По мысли Левина, закон поможет в борьбе не только с «телефонным терроризмом», но и с вымогательством и шантажом по телефону.Телефонный терроризм в РоссииВ последнее время телефонные звонки с ложными сообщениями о готовящихся терактах не являются в России редкостью. Например, целая серия таких сообщений имела место в промежуток

Путин поручил выполнять «антитеррористический» закон с помощью отечественного ПО и «железа» Путин подписал «антиттерористический» закон Президент России Владимир Путин подписал пакет «антитеррористических» поправок, разработанный депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. Документ, в числе прочего, обязывает операторов связи хранить в течении до полугода содержим

Сотовые операторы поднимут цены в 2-3 раза, чтобы исполнить «антитеррористический» закон Яровой дставители Tele2. «Если закон будет принят, то цены вырастут в три раза», - полагают в «Мегафоне». «Антитеррористический» пакет поправок, предложенный Ириной Яровой (на фото) и Виктором Озеровы

Песков: Президент может наложить вето на «антитеррористический» закон Яровой нт РФ Владимир Путин имеет право отклонить принятые парламентом законы, в том числе так называемый «антитеррористический пакет» Яровой. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Президента Ро

«Антитеррористический» закон дал ФСБ и Внешней разведке особые права в российских ГИС Скандальный закон принят Государственная Дума приняла во II и III чтениях «антитеррористический» законопроект, разработанной депутатами Виктором Озеровым и Ириной Яровой. В I чтении законопроект был принят в мае, но вызвал много споров, включая острую критику со сторо

Сотрудники стартапа взяли в заложники его основателя Заложник-основатель Сотрудники стартапа TinyOwl взяли в заложники 24-летнего сооснователя компании Гаурава Чаудхари (Gaurav Choudhary) и в течение полутора суток удерживали его в подвале офиса в индийском городе Пуне, рассчитывая получить гарантии

Алгоритм смерти: математики отыскали ключевых террористов enter Военной академии Вест Пойнт разработали алгоритм, который позволяет вычислять ключевые узлы в террористической сети и разрушать ее. Алгоритм GREEDY_FRAGILE не просто выполняет банальную з

США свидетельствуют: терактов стало меньше о, что СМИ уделяют терактам огромное внимание, из-за чего создается впечатление, что с каждым годом террористы набирают силу, на самом деле терроризм становится все более сложным и опасным дело

SAP защитит «Русгидро» от террористов зошедшего планируется к середине 2012 г. В 2011 г. две бомбы были найдены на Ирганайской ГЭС в Дагестане. SAP BusinessObjects Event Insight, на базе которой будет строиться прототип системы защиты от террористов в «Русгидро», относится к категории продуктов бизнес-аналитики, в основе которого лежит механизм обработки сложных событий (Complex Event Processing, CEP). Он позволяет обрабатывать

Обезоружить террористов: ученые "испортили" селитру Специалисты корпорации Honeywell нашли способ сделать аммиачную селитру непригодной для изготовления взрывчатых веществ. Террористы, лишенные доступа к промышленной взрывчатке, все чаще используют аммиачную селитру, т.е. обычные сельскохозяйственные удобрения. В Афганистане бомбы из селитры, смешанной с дизтоплив

Террориста определят по ДНК на "упаковке" бомбы Ученые из Университета штата Мичиган нашли способ идентифицировать террориста по фрагментам ДНК, оставшимся после взрыва бомбы. Поиск террориста, подорва

Радар засечет террористов-смертников по плотности стане. Устройство CounterBomber стоимостью 300 тыс. долл. автоматически обнаруживает потенциального террориста с помощью двух видеокамер, а затем сканирует его с помощью низкоэнергетического (с

Американские дирижабли идут в психологическую атаку плуатации дирижабли. Аэростаты особенно эффективны для круглосуточного наблюдения за регионами, где террористы любят устанавливать бомбы. Фактически в радиусе действия сенсоров дирижабля боевик

Подарок террористам: планы и инструкции охраны аэропортов России в открытом доступе . Среди открыто лежащих в Сети документов, которые могли бы представлять интерес для потенциального террориста, есть план подлета воздушного судна к аэропорту «Домодедово» и архитектурный план

В борьбу с террористами вступают растения в сумке, пройдет мимо неприметного цветочного горшка, и вдруг зеленые листья растения станут белыми – отреагируют на химические следы взрывчатки. Таким образом можно будет организовать дополнительный антитеррористический контроль, не требующий возведения дорогостоящих сканирующих барьеров, не создающий очередей и давящий на психику злоумышленника – неизвестно, сколько зелени в зале, наприме

Террористы распространяют пропаганду по Bluetooth имания проблеме предотвращения терактов, наибольшие опасения вызывают именно одиночки, начитавшиеся террористической пропаганды и решившие бороться с некими "врагами" с помощью убийства своих с

«Яндекс»: теракты в метро и пожары стали событиями года в Рунете о пользователи до сих пор спрашивают «куда переехал torrents.ru». Долго сохраняется интерес к новым моделям техники — в 2010 г. и поиске появились iPhone 4 и HTC Desire. Главными событиями года стали теракты в московском метро, лесные пожары и перепись населения. Назначение 2010 г. годом учителя на количество и тематику запросов, связанных с учёбой, почти не повлияло. В связи с ним искали «

Патрульный радар поможет выявить террористов-смертников Радары, применяемые дорожными патрулями для определения скорости автомобиля, можно приспособить для поиска в толпе террориста-смертника. Способ, предложенный американскими исследователями Уильямом Фоксом (William Fox) из Морской аспирантуры в Монтеррее и Джона Весецки (John Vesecky) из Калифорнийского униве

Антитеррор: "грязую бомбу" увидят издалека ктивных материалов, что позволит проверять транспортные контейнеры без тщательного досмотра каждого груза. Это имеет большое значение для своевременного обнаружения радиоактивных материалов, которыми террористы могут начинить "грязные" бомбы. Не исключено, что новые технологии также помогут находить ядерное оружие и источники утечки радиации, что будет ценно для военных и ядерной энергетики

Семь технологий, которыми могут воспользоваться террористы него уровня и гражданских лиц эксперты определили возможные сценарии и перечень технологий, которые террористы могут использовать в ближайшее десятилетие. Террористы постоянно пытаются п

Любимую взрывчатку террористы теперь не спрячут ксида (TATP). Это поможет обезопасить пассажиров авиатранспорта, сделает досмотр более простым и быстрым. TATP является мощной взрывчаткой, которую в последние годы неоднократно пытались использовать террористы в бомбах, которые прятали в различные места: от подошв туфель до грудных имплантатов. TATP легко приготовить из доступных компонентов, при этом взрывчатку трудно обнаружить, поскольк

Предательские волны и сканер мозга разоблачат террористов митесь с новым исследованием Northwestern University, это не покажется вам фантастикой. Разговоры о террористической атаке, подробностях плана, об оружии, которое будет использоваться, дате стр

ФБР: террористы могут заменить бомбы кибератаками ращивая свои ресурсы для интернет-шпионажа. О каких именно странах шла речь, глава ФБР не уточнил. «Террористы демонстрируют очевидный интерес к росту своих навыков в сфере кибератак - они либо

ФБР: террористы могут заменить бомбы кибератаками асности, заявил Роберт Мюллер (Robert Mueller), глава ФБР, сообщает Reuters. Он отметил, что сейчас террористы используют Сеть не только для поиска новых членов, но и в качестве цели для своих

Пентагон переориентируют на террористов и кибервойны стратегии", Америка больше не готовится к одновременному ведению двух крупномасштабных войн - такое развитие событий не соответствует реалиям XXI века. Главными приоритетами становятся борьба против террористов и победа в грядущих кибервойнах. В боевых действиях будущего Соединенные Штаты станут опираться на боевые беспилотные системы, "умное" оружие и исчерпывающую разведывательную информ

Террористы могут использовать интернет для начала ядерной войны довании Международной комиссии по ядерному нераспространению и разоружению (International Commission on Nuclear Non-proliferation and Disarmament). По словам авторов отчета, при определенных условиях террористы могут взломать компьютерные системы и запустить ядерную атаку. При этом, взлом государственных систем может оказаться для злоумышленников более легкой альтернативой по сравнению с со

Google Earth обвинили в пособничестве террористам нимков отеля «Тадж Махал» и других мест, где были совершены теракты. Нужно сказать, что на этот раз террористы были весьма неплохо подкованы в техническом плане. Свой маршрут в город, как выясн

МАГАТЭ: вероятность попадания ядерных материалов в руки террористов остается высокой озможностью попадания ядерных и радиоактивных материалов в руки террористов. «Возможность того, что террористы завладеют ядерными или радиоактивными материалами, остается высокой и представляет

Twitter назвали инструментом террористов Разведывательные службы США считают, что популярный сервис микроблогов Twitter может использоваться террористами для координирования их атак, и поэтому несет угрозу безопасности США. Об этом сообщает издание Wired со ссылкой на доклад 304th Military Intelligence Battalion. Среди опасных средс