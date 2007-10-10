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NEWSru.com



10.10.07 США блокируют космическую программу Израиля 1
17.09.07 Сильное землетрясение и цунами в Юго-Восточной Азии: прогноз сейсмологов 1
20.08.07 Сибирские физики подозреваются в разглашении гостайны 1
16.08.07 Ведомства США получат доступ к информации с разведспутников 1
14.08.07 На МКС заменили неисправный гироскоп 1
09.08.07 В графстве Суррей выявлен третий случай заболевания ящуром 1
25.05.07 Спецназ оденут в наноформу от Валентина Юдашкина 1
24.05.07 Сегодня отмечается День славянской письменности и культуры 1
12.04.07 Сегодня отмечается День космонавтики 1
11.04.07 КНДР готова остановить ядерный реактор в течение 30 дней 1
14.03.07 Российские атомщики покидают недостроенную иранскую АЭС 1
09.03.07 Запуск ракеты-носителя "Днепр" состоится в марте 1
28.02.07 Кемеровские ученые получили патент на новый сорт картофеля 1
22.02.07 Петербургский суд оправдал теорию Дарвина 1
08.02.07 Астронавтам NASA ужесточат психологический отбор 1
07.02.07 На боевом корабле МПК-105 произошел пожар 1
24.01.07 Россия и Индия совместно разработают истребитель пятого поколения 1
29.12.06 Открытие Перельмана признано научным "Прорывом года" 1
14.12.06 США будут использовать военную силу для защиты своих спутников 1
14.12.06 США будут использовать военную силу для защиты своих спутников 1
11.12.06 Коровы наносят экологии больший вред, чем автомобили и самолеты 1
11.12.06 Коровы наносят экологии больший вред, чем автомобили и самолеты 1
05.12.06 Китай обогнал Японию по объему затрат на науку 1
05.12.06 Китай обогнал Японию по объему затрат на науку 1
23.11.06 МКС: положение антенны исправить не удалось 1
23.11.06 МКС: положение антенны исправить не удалось 1
23.11.06 МКС: положение антенны исправить не удалось 1
23.11.06 В России создадут усовершенствованный аналог телескопа Хаббла 1
22.11.06 В России создадут усовершенствованный аналог телескопа Хаббла 1
22.11.06 NASA: связь с марсианским зондом потеряна окончательно 1
22.11.06 В России создадут усовершенствованный аналог телескопа Хаббла 1
22.11.06 NASA: связь с марсианским зондом потеряна окончательно 1
20.11.06 Обнаружен самый древний "живой" поселок Поволжья 1
20.11.06 Обнаружен самый древний "живой" поселок Поволжья 1
17.11.06 Роботы-шершни: новое оружие Израиля 1
17.11.06 Роботы-шершни: новое оружие Израиля 1
08.11.06 Сегодня Меркурий пройдет по диску Солнца 1
08.11.06 Сегодня Меркурий пройдет по диску Солнца 1
27.10.06 Космический грузовик "Прогресс" состыковался с МКС со второй попытки 1
27.10.06 Космический грузовик "Прогресс" состыковался с МКС со второй попытки 1

Публикаций - 140, упоминаний - 144

NEWSru.com упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс ФГУП НПО 723 2
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 21 2
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 380 6
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 75 3
X5 Group - Пятерочка 596 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 251 2
Транснефть 198 2
Мосэнерго ПАО 102 2
Интер РАО ПАО 258 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 157 2
Ленинградская АЭС - ЛАЭС - Атомная электростанция 34 2
Сухой - Авиационный холдинг 117 1
IAI - Israel Aerospace Industries 43 1
МКС - Международная космическая станция 1078 13
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 2457 12
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1327 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2251 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел 287 3
Пентагон - Министерство обороны США 1164 3
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 63 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 310 2
Балаковская АЭС - Атомная электростанция 32 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2312 2
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 581 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 680 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 132 2
Президент США - The White House - Белый дом 96 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 843 2
Бушерская АЭС - Атомная электростанция - Иран - Бушер 9 1
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 38 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 224 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 272 1
US Navy - Военно-морские силы США 299 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 726 1
FBI USA - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1021 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 1146 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 488 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 421 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1857 1
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 148 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 267 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 125 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12012 1
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль 78 8
Космодром Байконур 939 6
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 190 2
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 146 2
Иванов Сергей 328 8
Путин Владимир 2325 5
Осипов Александр 31 2
Кириенко Сергей 109 2
Ливанов Дмитрий 37 2
Донской Дмитрий 18 2
Bush George - Буш Джордж 266 2
Лужков Юрий 72 2
Рейман Леонид 984 1
Новиков Сергей 41 1
Фурсенко Андрей 94 1
Гагарин Юрий 15 1
Россия - Российская федерация - РФ 80604 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 32118 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26303 15
Земля - планета Солнечной системы 5114 14
Иран - Исламская Республика Иран 850 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10547 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9016 8
Украина 5443 6
Луна 900 6
Индия - Республика 3929 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3744 6
Германия - Федеративная Республика 7512 5
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 439 5
Израиль 1550 5
Казахстан - Республика 4066 5
Россия - Сибирь 1305 4
Австралия - Австралийский Союз 2323 4
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 538 4
США - Флорида 616 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 853 4
Европа 7060 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11947 4
Испания - Королевство 2430 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1625 3
Япония 7660 3
США - Техас - Хьюстон 152 3
Россия - ДФО - Забайкальский край 382 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 698 2
Африка Южная 300 2
Чили - Республика 372 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 224 2
США - Колумбия - Вашингтон 1021 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 617 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 471 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 985 2
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 242 2
Азия Восточная 50 2
Ливан - Ливанская Республика 144 2
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 74 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 183 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1216 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 741 2
Холодная война 59 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 9758 10
Российская газета 177 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1702 4
23ABC News 124 2
Коммерсантъ - Издательский дом 773 2
SpaceDaily - Space Daily 186 2
The Independent 26 1
РАН - Российская академия наук 846 7
ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 11 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 62 1
Fields Medal - Филдсовская премия 8 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
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