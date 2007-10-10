NEWSru.com

США блокируют космическую программу Израиля 1

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Россия и Индия совместно разработают истребитель пятого поколения 1

США будут использовать военную силу для защиты своих спутников 1

США будут использовать военную силу для защиты своих спутников 1

Китай обогнал Японию по объему затрат на науку 1

Китай обогнал Японию по объему затрат на науку 1

В России создадут усовершенствованный аналог телескопа Хаббла 1

В России создадут усовершенствованный аналог телескопа Хаббла 1

В России создадут усовершенствованный аналог телескопа Хаббла 1

Сегодня Меркурий пройдет по диску Солнца 1