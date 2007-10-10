Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
NEWSru.com
Публикаций - 140, упоминаний - 144
NEWSru.com упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 148 1
|Agile software development - Гибкая методология разработки 267 2
|СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 125 1
|WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12012 1
|NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль 78 8
|Космодром Байконур 939 6
|Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 190 2
|General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 146 2
|Иванов Сергей 328 8
|Путин Владимир 2325 5
|Осипов Александр 31 2
|Кириенко Сергей 109 2
|Ливанов Дмитрий 37 2
|Донской Дмитрий 18 2
|Bush George - Буш Джордж 266 2
|Лужков Юрий 72 2
|Рейман Леонид 984 1
|Новиков Сергей 41 1
|Фурсенко Андрей 94 1
|Гагарин Юрий 15 1
|УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1216 3
|RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 741 2
|Холодная война 59 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 9758 10
|Российская газета 177 6
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1702 4
|23ABC News 124 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 773 2
|SpaceDaily - Space Daily 186 2
|The Independent 26 1
|РАН - Российская академия наук 846 7
|ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 11 2
|НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 62 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru