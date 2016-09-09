Авиационная промышленность - Дирижабль - Airship - Дирижаблестроение

Российская армия научилась раздавать Wi-Fi через дирижабли ными и стационарными командными пунктами управления обеспечивает активная фазированная антенная решетка (ФАР), смонтированная на аэростатах, рассказали в ОПК. Российские военные смогут общаться через дирижабли Защищенность связи Защищенность каналов связи достигается за счет точечного направления сигналов, которые сложно перехватить или подавить. При этом система способна вести автоматическ

Европейцы разрабатывают арктический дирижабль Европейский концерн EADS разрабатывает оригинальный гибридный дирижабль с жестким корпусом. Дирижабль будет иметь две оболочки («катамаран») и сможет находиться в воздухе до 40 суток. Прежде всего тропосферный дирижабль будет предназначен дл

Поезд-дирижабль готов к полетам n не высока: менее 150 км/ч, а у будущих более крупных версий – около 200 км/ч, так что по скорости дирижабли составят конкуренцию поездам, кораблям, грузовикам и вертолетам Пока испытания прот

Дирижабль JLENS смог отследить хаос движения А, моторные лодки и катера. JLENS доказал возможность полной ситуационной осведомленности в сложнейшей обстановке "хаоса", которая часто встречается в припортовых зонах и на оживленных морских путях. Дирижабль JLENS оснащен радаром и прежде всего предназначен для обнаружения крылатых, оперативно-тактических ракет и наведения на них систем ПВО. Новые возможности, продемонстрированные в ходе

Грузовой дирижабль Pelican готовится к взлету рвому полету. Разработка дирижабля Pelican финансируется Министерством обороны США. В будущем такие дирижабли должны стать одной из альтернатив современным военно-транспортным самолетам. Они бу

Боевой гигантский дирижабль шпионит за пляжами еко от пляжей Нью-Джерси все желающие смогли увидеть зрелище на сотни миллионов долларов: первый полет гигантского военного дирижабля LEMV. Созданный компаниями Hybrid Air Vehicles и Northrop Grumman дирижабль Endurance Multi-Intelligence Vehicle (LEMV) выполнил первый 90-минутный полет, отправившись в воздух с авиабазы Lakehurst. Пока это только начало многомесячной программы испытаний, по

Боевой дирижабль-гигант отправляется в первый полет едназначен для армии США и способен длительное время находится в воздухе, обеспечивая наблюдение за обширным регионом, при этом стоимость часа полета дирижабля намного ниже, чем реактивного самолета. Дирижабль LEMV выполнит свой первый полет в июне 2012 года В последнее время проекты американских военных дирижаблей сталкиваются с рядом трудностей. Так, насыщенный электроникой (а в будущем и

Дирижабль "открыл глаза" американской системе ПРО тест в феврале 2012 года и продолжает доказывать правильность и эффективность выбранной концепции. Дирижабли обеспечивают долговременное наблюдение и надежное обнаружение целей на фоне подстил

НАСА запускает телескоп-дирижабль рономических наблюдений Несмотря на свой размер, Eureka гораздо маневреннее, чем самолеты и обычные дирижабли. Это достигается применением четырех двигателей с поворачивающимися пропеллерами. А

Дирижабль в системе ПРО: новый наблюдатель готов к работе скую сеть Link-16 и идентифицировать цели по признаку свой/чужой, что позволяет быстро обнаружить вражеские самолеты и ракеты. Тесты также включали отслеживание движущихся наземных и надводных целей. Дирижабли JLENS обеспечивают надежное обнаружение и выдачу данных для перехвата крылатых ракет и самолетов, летящих на предельно малых высотах Система JLENS состоит из связки двух 74-метровых а

Американский дирижабль-змея "сожрет" неугодных установка и модифицированный винт, обеспечивающий лучшую маневренность. В ходе последнего испытания дирижабль легко поднялся в воздух и в течение двух часов демонстрировал высокую маневренность

«Яндекс» арендовал дирижабль, но не смог его запустить тательный аппарат, представитель «Яндекса» сообщить отказался. Стоит отметить, что радиоуправляемые дирижабли достаточно часто используются в рекламных целях. В интернете, к примеру, можно найт

Американские дирижабли идут в психологическую атаку в. Эта военная программа под названием RAID позволила использовать дешевые и простые в эксплуатации дирижабли. Аэростаты особенно эффективны для круглосуточного наблюдения за регионами, где тер

Американцы отправят в Афганистан "умный" дирижабль громном дирижабле, который сможет неделю летать на большой высоте и наблюдать за огромной территорией. Это результат амбициозного, стоимостью 211 млн долл., проекта Blue Devil. В настоящее время этот дирижабль, представляющий собой огромное воздушное судно длиной более 400 м, еще предстоит собрать. Идея военных заключается в оснащении дирижабля десятком различных датчиков, которые будут пос

НАСА строит самый большой дирижабль в мире ания крупнейшего в мире дирижабля Bullet Class 580, производства E Green Technologies. Воздушный корабль имеет длину 71 м, диаметр почти 20 м и способен развивать скорость до 119 км/ч на высоте 6 км. Дирижабль экологичен – его двигатели работают на биотопливе, полученном из водорослей. Он может нести полезную нагрузку весом 907 кг, крейсерская скорость аппарата равна 74 км/ч. Особенности Bu

Гигантские дирижабли будут вести разведку ние нового летательного аппарата к концу 2012 года. Компания Northrop не единственная разрабатывает дирижабли для Пентагона. В прошлом году ВМС объявили о желании иметь дирижабли, оснаще

Вековая история дирижаблей GoodYear представлена в Москве ортивных состязаний и праздничных мероприятий всеамериканского масштаба. За свою 100-летнюю историю дирижабли Goodyear превосходно зарекомендовали себя в качестве спасателей. Их статичность, гр

США создадут гибридный дирижабль США собираются взять на вооружение к 2011 году новый тип воздушного транспорта. Как сообщает The Register, это будет специальный летательный аппарат, внешне очень похожий на дирижабль. Называться он будет Long Endurance Multi-intelligence Vehicle (LEMV). Гибридный дирижабль может "зависать" на высоте 6 тыс м в течение 21 дня. При этом его можно нагрузить поч

Российский дирижабль совершил рекордный перелет я обл.) - Манушкино (Санкт-Петербург) – Киржач общей протяженностью около 1300 км. В ходе перелета был дважды установлен мировой рекорд дальности полета для воздушных судов такого класса. 12 сентября дирижабль Au-30 вылетел из Киржача в 8 часов 05 минут по московскому времени. В 15 часов 55 минут он прибыл на аэродром Боровичи. При этом аппарат преодолел без посадки расстояние в 377,7 км, ч

Российский дирижабль Au-30 примет участие в полярной экспедиции 18 сентября 2007 года российский дирижабль Au-30 вылетает во Францию, где стартует международная французско-российская научно-исследовательская экспедиция на Северный Полюс. Экспедиция пройдет в рамках международного полярного

Дирижабли будут перемещаться с помощью искусственных мускулов нение электроактивных полимеров в качестве приводов для дирижаблей имеет большие перспективы. Такие дирижабли практически бесшумны, они могут быть использованы для создания систем мониторинга з

Российский дирижабль установил мировой рекорд высоты В России 17 августа установлен мировой рекорд высоты для дирижаблей, сообщает Newsru. Российский дирижабль "Полярный гусь" поднялся на высоту более 8 тыс. м. Прежний рекорд - 7300 м - был установлен германскими воздухоплавателями в 1917 году. "Полярный гусь" - экспериментальный тепловой

«Надувной мечте» Лужкова суждено остаться приземленной тиве — и для наблюдения за массовыми мероприятиями. В рамках антитеррористической деятельности дирижабли должны были повысить «эффективность проведения специальных операций» и мобильность

Дирижабли остались мечтами столичных милиционеров ., но ГУВД столицы ее до сих пор так и не получило. Более того, как выяснили депутаты, взлететь воздушным судам в ближайшее время вряд ли удастся — полеты над Москвой запрещены. Беспрепятственно дирижабли смогут парить только над МКАД. Проблему, уверяют в Минобороны России, можно решить, но только с помощью «дополнительного финансирования». Как сообщал CNews ранее, ещё в 2002 году мэри

BT организует широкополосный доступ через дирижабли ием оборудования». Спутники, как известно, надо готовить 1-1,5 года, проводя многочисленные тесты. На орбите он находится от 10 до 15 лет. За это время большая часть оборудования серьезно устаревает. Дирижабли же могут быть оснащены новейшей аппаратурой, вплоть до оборудования для обеспечения мобильной связи 4 поколения. Предполагается, что ее можно будет обновлять и производить эксплуатаци

Аэростаты обеспечат контроль воздушных границ США и Израиля соте от 3 до10,5 км. Платформа разрабатывалась для военных нужд для низкоуровневого радара. Сегодня дирижабль Aero-XG уже используется в качестве носителя телекоммуникационного оборудования. Ко

Низкоорбитальные дирижабли придут на замену спутникам связи запускать с автомобиля. Постепенно обретают путевку в жизнь проекты, предусматривающие использовать дирижабли в качестве альтернативы спутникам и мачтовым антеннам сотовой связи. "БАРС" — беспр

Летающие танкеры и "воздушные авианосцы" транспортировка объемных и негабаритных грузов, геологическая разведка и поиск новых месторождений. Дирижабли, вертолеты, самолеты: области применения летательных аппаратов Новейшие дирижабельн

Рынок дирижаблестроения обретает новое дыхание На сегодняшний день мировую отрасль дирижаблестроения представляют около 100 компаний. Современные дирижабли лишены многих недостатков своих предшественников. Они заполняются отнюдь не водород

За московскими пробками будут следить дирижабли жение Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Правительства Москвы. Хотя, в обозримом будущем, дирижабли могут быть приняты милицией на вооружение, как это происходит за рубежом. В Рио-де-