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Vocord Вокорд

Vocord - Вокорд

СОБЫТИЯ

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31.10.2019 «Вокорд» проверит беспилотный транспорт на соблюдение ПДД

облюдения ПДД беспилотными машинами мы установим несколько стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации, — сказал Федор Смирнов, директор по маркетингу и международному развитию компании «Вокорд», партнера финальных испытаний конкурса «Зимний город». — Это будут три комплекса VOCORD Cyclops, которые детектирует нарушения скоростного режима на прямолинейных участках дорог, и два

03.06.2019 Huawei купила российского разработчика систем распознавания лиц

патенты на программное и аппаратное обеспечение в сфере распознавания лиц, принадлежавшие компании «Вокорд». Этот актив, сообщают «Ведомости», теперь тоже входит в собственность Huawei. Согласн
28.11.2018 «Вокорд» интегрировала VOCORD Traffic и весогабаритный контроль грузовиков

«Вокорд» увеличила присутствие в российских регионах, интегрировав системы интеллектуального к
31.10.2018 Система распознавания лиц «Вокорд» обеспечивает безопасность на улицах Джакарты

«Вокорд» развернул систему распознавания лиц в Джакарте. Более 140 специализированных камер Vo
24.10.2018 Видеонаблюдение Vocord Tahion интегрировано в систему «Безопасный город» Хабаровского края

ся информация почти с 400 камер обзорного видеонаблюдения в. Хабаровске. Об этом сообщила компания «Вокорд». Всего же к системе «Безопасный город» уже подключены свыше 660 видеокамер разных про
13.09.2018 SAP и «Вокорд» создали систему распознавания лиц и анализа данных о посетителях

SAP и «Вокорд» разработали совместное решение для видеоидентификации посетителей Центра цифрового ли
05.06.2018 «Вокорд» представил новый комплекс контроля дорожного движения MicroCyclops

«Вокорд», российский разработчик и производитель профессиональных систем видеонаблюдения и био
24.04.2018 «ИСТА-Системс» объявила об интеграции VOCORD FaceControl с системой ISTIMA-RTLS

Биометрическая система распознавания лиц VOCORD FaceControl компании «Вокорд» – разработчика интеллектуальных систем видеонаблюдения, биометрической идентификации

23.03.2018 «Вокорд» представила камеру Vocord NetCam.AI со встроенным распознаванием лиц

«Вокорд» объявила о выпуске новой камеры распознавания лиц Vocord NetCam.AI. Построенная на пл
15.11.2017 «Вокорд» представила мобильный комплекс контроля дорожного движения Vocord Cyclops Portable

«Вокорд» (портфельная компания фондов с участием капитала РВК: «С-Групп Венчурс» и «Лидер-инно
09.11.2017 «Вокорд» поставит ПО для анализа фото- и видеоматериалов в крупнейшие регионы РФ

«Вокорд» объявила о поставках первого отечественного профессионального программного продукта для детального системного анализа фото- и видеоматериалов «ВОКОРД Видеоэксперт» в крупнейшие р
02.11.2017 В России создана система для распознавания лиц без подключения к интернету

Vocord Android SDKКак стало известно CNews, компания «Вокорд» выпустила комплект разработчика (SDK) для Android, который содержит программные компо
10.10.2017 «Вокорд» представила сервис распознавания лиц Vocord FaceMatica

«Вокорд» запустила на своем сайте облачный сервис распознавания лиц и определения возраста Fac
28.09.2017 «Вокорд» представит камеру со встроенным распознаванием лиц на конференции Nvidia GTC

«Вокорд» примет участие в Nvidia GPU Technology Conference, которая будет проходить с 10 по 12 октября в Мюнхене и будет посвящена технологиям искусственного интеллекта и глубокого машинного обу
20.09.2017 Российские VisionLabs и «Вокорд» вошли в список участников международной программы Nvidia Metropolis

VisionLabs и «Вокорд» сообщили о своем участии в глобальной программе Nvidia Metropolis, целью которой является объединение вендоров технологий со всего мира и применение глубокого обучения для создания безо
14.09.2017 «Вокорд» и ISD представили решение для распознавания лиц в платежно-пропускных терминалах

«Вокорд» и ISD представили интегрированную систему контроля доступа, основанную на применении

27.07.2017 «Вокорд» оптимизировала облачный сервис Vocord FaceMatica

«Вокорд» (портфельная компания фондов с участием капитала РВК: «С-Групп Венчурс» и «Лидер-инно
27.06.2017 Алгоритм идентификации лиц «Вокорд» признан лучшим в мире в рейтинге NIST

Алгоритм компании «Вокорд» (портфельная компания фондов с участием капитала РВК: «С-Групп Венчурс» и «Лидер-инновации»; резидент фонда «Сколково») занял лидирующие позиции во всех основных номинациях рейтинга NIS
21.06.2017 «Вокорд» реализовала госпроект в области распознавания лиц

«Вокорд» (портфельная компания фондов с участием капитала РВК: «С-Групп Венчурс» и «Лидер-инно
06.06.2017 «Вокорд-Трафик» получил новый интерфейс для удаленной настройки

«Вокорд» (портфельная компания фондов с участием капитала РВК: «С-Групп Венчурс» и «Лидер-инновации»; участник фонда «Сколково») объявила о том, что ее интеллектуальная система контроля дорожног
11.05.2017 «Вокорд» увеличил отрыв от конкурентов по точности распознавания лиц

«Вокорд» сообщила о том, что ее биометрическая система VOCORD FaceControl вновь признана лучши
19.04.2017 Видеонаблюдение Vocord получило рекомендацию для повышения транспортной безопасности Москвы

«Вокорд» (портфельная компания фондов с участием капитала РВК: «С-Групп Венчурс» и «Лидер-инно
05.04.2017 Вся линейка продуктов «Вокорд» включена в Реестр отечественного ПО

Вся линейка продуктов компании «Вокорд» — разработчика и производителя интеллектуальных систем видеонаблюдения и аудиорегистр
30.03.2017 «Вокорд» выводит на рынок комплексное решение для интеллектуального видеонаблюдения

Компания «Вокорд» (резидент фонда «Сколково») — разработчик и производитель интеллектуальных систем вид
16.03.2017 «Вокорд» выводит на рынок новое комплексное решение для контроля и управления доступом

«Вокорд» (портфельная компания фондов с участием капитала РВК: «С-Групп Венчурс» и «Лидер-инно
02.03.2017 «Вокорд» интегрировала распознавание лиц в ПО для цифрового анализа «Вокорд Видеоэксперт»

«Вокорд» (портфельная компания фондов с участием капитала РВК: «С-Групп Венчурс» и «Лидер-инновации»; резидент «Сколково») объявила о выходе нового релиза программного продукта «Вокорд Ви
20.02.2017 «Вокорд» упростил лицензирование системы обзорного видеонаблюдения Vocord Tahion

«Вокорд» (портфельная компания фондов с участием капитала РВК: «С-Групп Венчурс» и «Лидер-инно
26.01.2017 «Вокорд» создал версию «Вокорд Видеоэксперт» для страхового рынка

Российская компания «Вокорд» — разработчик и производителей интеллектуальных систем видеонаблюдения и аудиорегистрации (портфельная компания фондов с участием капитала РВК: «С-Групп Венчурс» и «Лидер-инновации»; ре
12.12.2016 «Вокорд» и R-ID представили облачные сервисы как инструмент аналитики для ритейла

«Вокорд» и R-ID объявили о выводе на рынок сервисов, основанных на принципиально новом по сути
28.11.2016 «Вокорд Видеоэксперт» будет применяться лабораториями судебной экспертизы МЮ РФ

«Вокорд» сообщил о том, что первый отечественный профессиональный программный продукт для дета
10.11.2016 «Вокорд» представит облачный сервис биометрического распознавания лиц

Российская компания «Вокорд» — разработчик и производитель интеллектуальных систем видеонаблюдения и аудиорегистра
27.10.2016 Биометрическая система распознавания лиц Vocord FaceControl обеспечит безопасность Адлера

Биометрическая система распознавания лиц Vocord FaceControl компании «Вокорд» — разработчика и производителя интеллектуальных систем видеонаблюдения и аудиорегистр
18.10.2016 «Вокорд» запланировал выход на ряд зарубежных рынков

«Вокорд» (портфельная компания фондов с участием капитала РВК: «С-Групп Венчурс» и «Лидер-инно
06.10.2016 Технологии «Вокорда» заинтересовали крупный бизнес США и Канады

«Вокорд» представил нейро-сетевой алгоритм распознавания лиц собственной разработки на междуна
05.08.2016 Система контроля дорожного движения «Вокорд-Трафик» фиксирует весовые характеристики транспортных средств в Калининградской области

Интеллектуальная система контроля дорожного движения «Вокорд-Трафик» российской компании «Вокорд» интегрирована в систему весогабаритного контроля большегрузов и действует на дорогах Калининградской области. Комплексы «Вокорд-Трафик»
21.07.2016 «Вокорд» представила новую версию Vocord FaceControl 3D для пунктов пограничного контроля

Российская компания «Вокорд» — разработчик и производитель интеллектуальных систем видеонаблюдения и аудиорегистра
14.07.2016 «Вокорд» предлагает банкам новое комплексное решение на базе системы распознавания лиц Vocord FaceControl

Российская компания «Вокорд» — разработчик и производитель интеллектуальных систем видеонаблюдения и аудиорегистра
07.07.2016 «Вокорд» создал новую систему складского учета на базе Vocord Tahion

Компания «Вокорд» — разработчик и производитель интеллектуальных систем видеонаблюдения и аудиорегистра
30.06.2016 «Вокорд» переводит системы Vocord FaceControl на нейронно-сетевой алгоритм распознавания лиц

Российская компания «Вокорд» — разработчик и производитель интеллектуальных систем видеонаблюдения и аудиорегистра
24.06.2016 «Вокорд» выводит на рынок Индии типовое решение для оптимизации бизнес-процессов среднего бизнеса

Российская компания «Вокорд» — разработчик и производитель интеллектуальных систем видеонаблюдения и аудиорегистра

Публикаций - 185, упоминаний - 298

Vocord и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 49
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 128 44
ЦРТ Инновации 71 44
Beorg - Биорг 130 44
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 44
С-Инновации 45 44
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Ситроникс спейс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 120 44
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 42
Vocord Telecom - Вокорд Телеком 20 18
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 12
Google LLC 12690 9
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 9
Ростелеком 10948 7
3DiVi - Тридиви 15 6
Samtech InfoNet 6 6
TongYi Transportation Technology 6 6
Rank One Computing 6 6
Dermalog 6 6
VCognition 6 6
Neurotechnology 6 6
Nvidia Corp 4002 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
SAP SE 5601 4
Huawei 4677 4
Softline - Софтлайн 3743 4
Болид НВП - Bolid 104 3
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 37 3
Cisco Systems 5372 3
Microsoft Corporation 25775 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
9594 3
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 131 3
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 3
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 3
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 3
ITG Group - INLINE Technologies Group 120 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 2
Ростех - Азимут - Azimut JSC 86 2
ITG Group - Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 68 2
Рапид Био 102 44
Гепатера - Hepatera 46 44
ЯКласс 69 40
РВК - Российская венчурная компания 571 28
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 34 24
Лидер-инновации - венчурный фонд 34 24
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 9
X5 Group - Перекрёсток 640 6
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 33 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Арена Омск - Многофункциональный спортивный комплекс 7 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 2
Локотех - Локомотивные технологии 70 2
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 2
NDF - инвестиционный фонд 7 2
ВБП - Варданян, Бройтман и Партнеры 4 2
Газпром ПАО 1493 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Альфа-Банк 1979 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Deutsche Lufthansa AG 121 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 1
British Airways - British Midland International 127 1
IKEA - ИКЕА 171 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 25 1
Lynwood Investments 9 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 60 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 61 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 62 1
American Airlines 90 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 1
АЭМЗ - Абинский ЭлектроМеталлургический завод 7 1
Québec City Jean Lesage International Airport - Международный аэропорт Квебек-сити имени Жана Лесажа 1 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 77
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 17
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 17
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 6
U.S. IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 16 4
МВД РФ - СКМ - Служба криминальной милиции - ЭКЦ ФГКУ - Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации 24 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
Мосгортранс ГУП 139 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
СМА - Союз московских архитекторов 1 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 13 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
НСБ - Ассоциация международного сотрудничества негосударственных структур безопасности 9 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 72
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 58
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 49
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 40
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 40
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 38
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VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 33
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 20
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 702 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 18
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