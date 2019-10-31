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Vocord Вокорд
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|31.10.2019
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«Вокорд» проверит беспилотный транспорт на соблюдение ПДД
облюдения ПДД беспилотными машинами мы установим несколько стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации, — сказал Федор Смирнов, директор по маркетингу и международному развитию компании «Вокорд», партнера финальных испытаний конкурса «Зимний город». — Это будут три комплекса VOCORD Cyclops, которые детектирует нарушения скоростного режима на прямолинейных участках дорог, и два
|03.06.2019
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Huawei купила российского разработчика систем распознавания лиц
патенты на программное и аппаратное обеспечение в сфере распознавания лиц, принадлежавшие компании «Вокорд». Этот актив, сообщают «Ведомости», теперь тоже входит в собственность Huawei. Согласн
|28.11.2018
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«Вокорд» интегрировала VOCORD Traffic и весогабаритный контроль грузовиков
«Вокорд» увеличила присутствие в российских регионах, интегрировав системы интеллектуального к
|31.10.2018
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Система распознавания лиц «Вокорд» обеспечивает безопасность на улицах Джакарты
«Вокорд» развернул систему распознавания лиц в Джакарте. Более 140 специализированных камер Vo
|24.10.2018
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Видеонаблюдение Vocord Tahion интегрировано в систему «Безопасный город» Хабаровского края
ся информация почти с 400 камер обзорного видеонаблюдения в. Хабаровске. Об этом сообщила компания «Вокорд». Всего же к системе «Безопасный город» уже подключены свыше 660 видеокамер разных про
|13.09.2018
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SAP и «Вокорд» создали систему распознавания лиц и анализа данных о посетителях
SAP и «Вокорд» разработали совместное решение для видеоидентификации посетителей Центра цифрового ли
|05.06.2018
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«Вокорд» представил новый комплекс контроля дорожного движения MicroCyclops
«Вокорд», российский разработчик и производитель профессиональных систем видеонаблюдения и био
|24.04.2018
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«ИСТА-Системс» объявила об интеграции VOCORD FaceControl с системой ISTIMA-RTLS
Биометрическая система распознавания лиц VOCORD FaceControl компании «Вокорд» – разработчика интеллектуальных систем видеонаблюдения, биометрической идентификации
|23.03.2018
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«Вокорд» представила камеру Vocord NetCam.AI со встроенным распознаванием лиц
«Вокорд» объявила о выпуске новой камеры распознавания лиц Vocord NetCam.AI. Построенная на пл
|15.11.2017
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«Вокорд» представила мобильный комплекс контроля дорожного движения Vocord Cyclops Portable
«Вокорд» (портфельная компания фондов с участием капитала РВК: «С-Групп Венчурс» и «Лидер-инно
|09.11.2017
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«Вокорд» поставит ПО для анализа фото- и видеоматериалов в крупнейшие регионы РФ
«Вокорд» объявила о поставках первого отечественного профессионального программного продукта для детального системного анализа фото- и видеоматериалов «ВОКОРД Видеоэксперт» в крупнейшие р
|02.11.2017
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В России создана система для распознавания лиц без подключения к интернету
Vocord Android SDKКак стало известно CNews, компания «Вокорд» выпустила комплект разработчика (SDK) для Android, который содержит программные компо
|10.10.2017
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«Вокорд» представила сервис распознавания лиц Vocord FaceMatica
«Вокорд» запустила на своем сайте облачный сервис распознавания лиц и определения возраста Fac
|28.09.2017
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«Вокорд» представит камеру со встроенным распознаванием лиц на конференции Nvidia GTC
«Вокорд» примет участие в Nvidia GPU Technology Conference, которая будет проходить с 10 по 12 октября в Мюнхене и будет посвящена технологиям искусственного интеллекта и глубокого машинного обу
|20.09.2017
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Российские VisionLabs и «Вокорд» вошли в список участников международной программы Nvidia Metropolis
VisionLabs и «Вокорд» сообщили о своем участии в глобальной программе Nvidia Metropolis, целью которой является объединение вендоров технологий со всего мира и применение глубокого обучения для создания безо
|14.09.2017
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«Вокорд» и ISD представили решение для распознавания лиц в платежно-пропускных терминалах
«Вокорд» и ISD представили интегрированную систему контроля доступа, основанную на применении
|27.07.2017
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«Вокорд» оптимизировала облачный сервис Vocord FaceMatica
«Вокорд» (портфельная компания фондов с участием капитала РВК: «С-Групп Венчурс» и «Лидер-инно
|27.06.2017
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Алгоритм идентификации лиц «Вокорд» признан лучшим в мире в рейтинге NIST
Алгоритм компании «Вокорд» (портфельная компания фондов с участием капитала РВК: «С-Групп Венчурс» и «Лидер-инновации»; резидент фонда «Сколково») занял лидирующие позиции во всех основных номинациях рейтинга NIS
|21.06.2017
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«Вокорд» реализовала госпроект в области распознавания лиц
«Вокорд» (портфельная компания фондов с участием капитала РВК: «С-Групп Венчурс» и «Лидер-инно
|06.06.2017
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«Вокорд-Трафик» получил новый интерфейс для удаленной настройки
«Вокорд» (портфельная компания фондов с участием капитала РВК: «С-Групп Венчурс» и «Лидер-инновации»; участник фонда «Сколково») объявила о том, что ее интеллектуальная система контроля дорожног
|11.05.2017
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«Вокорд» увеличил отрыв от конкурентов по точности распознавания лиц
«Вокорд» сообщила о том, что ее биометрическая система VOCORD FaceControl вновь признана лучши
|19.04.2017
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Видеонаблюдение Vocord получило рекомендацию для повышения транспортной безопасности Москвы
«Вокорд» (портфельная компания фондов с участием капитала РВК: «С-Групп Венчурс» и «Лидер-инно
|05.04.2017
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Вся линейка продуктов «Вокорд» включена в Реестр отечественного ПО
Вся линейка продуктов компании «Вокорд» — разработчика и производителя интеллектуальных систем видеонаблюдения и аудиорегистр
|30.03.2017
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«Вокорд» выводит на рынок комплексное решение для интеллектуального видеонаблюдения
Компания «Вокорд» (резидент фонда «Сколково») — разработчик и производитель интеллектуальных систем вид
|16.03.2017
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«Вокорд» выводит на рынок новое комплексное решение для контроля и управления доступом
«Вокорд» (портфельная компания фондов с участием капитала РВК: «С-Групп Венчурс» и «Лидер-инно
|02.03.2017
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«Вокорд» интегрировала распознавание лиц в ПО для цифрового анализа «Вокорд Видеоэксперт»
«Вокорд» (портфельная компания фондов с участием капитала РВК: «С-Групп Венчурс» и «Лидер-инновации»; резидент «Сколково») объявила о выходе нового релиза программного продукта «Вокорд Ви
|20.02.2017
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«Вокорд» упростил лицензирование системы обзорного видеонаблюдения Vocord Tahion
«Вокорд» (портфельная компания фондов с участием капитала РВК: «С-Групп Венчурс» и «Лидер-инно
|26.01.2017
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«Вокорд» создал версию «Вокорд Видеоэксперт» для страхового рынка
Российская компания «Вокорд» — разработчик и производителей интеллектуальных систем видеонаблюдения и аудиорегистрации (портфельная компания фондов с участием капитала РВК: «С-Групп Венчурс» и «Лидер-инновации»; ре
|12.12.2016
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«Вокорд» и R-ID представили облачные сервисы как инструмент аналитики для ритейла
«Вокорд» и R-ID объявили о выводе на рынок сервисов, основанных на принципиально новом по сути
|28.11.2016
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«Вокорд Видеоэксперт» будет применяться лабораториями судебной экспертизы МЮ РФ
«Вокорд» сообщил о том, что первый отечественный профессиональный программный продукт для дета
|10.11.2016
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«Вокорд» представит облачный сервис биометрического распознавания лиц
Российская компания «Вокорд» — разработчик и производитель интеллектуальных систем видеонаблюдения и аудиорегистра
|27.10.2016
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Биометрическая система распознавания лиц Vocord FaceControl обеспечит безопасность Адлера
Биометрическая система распознавания лиц Vocord FaceControl компании «Вокорд» — разработчика и производителя интеллектуальных систем видеонаблюдения и аудиорегистр
|18.10.2016
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«Вокорд» запланировал выход на ряд зарубежных рынков
«Вокорд» (портфельная компания фондов с участием капитала РВК: «С-Групп Венчурс» и «Лидер-инно
|06.10.2016
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Технологии «Вокорда» заинтересовали крупный бизнес США и Канады
«Вокорд» представил нейро-сетевой алгоритм распознавания лиц собственной разработки на междуна
|05.08.2016
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Система контроля дорожного движения «Вокорд-Трафик» фиксирует весовые характеристики транспортных средств в Калининградской области
Интеллектуальная система контроля дорожного движения «Вокорд-Трафик» российской компании «Вокорд» интегрирована в систему весогабаритного контроля большегрузов и действует на дорогах Калининградской области. Комплексы «Вокорд-Трафик»
|21.07.2016
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«Вокорд» представила новую версию Vocord FaceControl 3D для пунктов пограничного контроля
Российская компания «Вокорд» — разработчик и производитель интеллектуальных систем видеонаблюдения и аудиорегистра
|14.07.2016
|
«Вокорд» предлагает банкам новое комплексное решение на базе системы распознавания лиц Vocord FaceControl
Российская компания «Вокорд» — разработчик и производитель интеллектуальных систем видеонаблюдения и аудиорегистра
|07.07.2016
|
«Вокорд» создал новую систему складского учета на базе Vocord Tahion
Компания «Вокорд» — разработчик и производитель интеллектуальных систем видеонаблюдения и аудиорегистра
|30.06.2016
|
«Вокорд» переводит системы Vocord FaceControl на нейронно-сетевой алгоритм распознавания лиц
Российская компания «Вокорд» — разработчик и производитель интеллектуальных систем видеонаблюдения и аудиорегистра
|24.06.2016
|
«Вокорд» выводит на рынок Индии типовое решение для оптимизации бизнес-процессов среднего бизнеса
Российская компания «Вокорд» — разработчик и производитель интеллектуальных систем видеонаблюдения и аудиорегистра
Vocord и организации, системы, технологии, персоны:
|Векилов Тимур 28 28
|Кадейшвили Алексей 16 15
|Новиков Павел 113 5
|Кравченко Константин 101 4
|Столбова Екатерина 20 4
|Андриянова Ольга 9 3
|Путин Владимир 3454 3
|Ляпунов Игорь 132 2
|Паршин Константин 64 2
|Кузнецов Никита 12 2
|Беляков Алексей 30 2
|Матвеев Евгений 13 2
|Сапрыкин Юрий 15 2
|Ермилова Анастасия 2 2
|Кузьмичев Вячеслав 3 2
|Щеглова Юлия 25 2
|Царевская-Дякина Наталья 18 2
|Перцовский Олег 5 2
|Блохин Павел 2 2
|Кривозубов Павел 27 1
|Енгибарян Ваге 12 1
|Верестникова Дарья 43 1
|Сергиенко Дмитрий 35 1
|Сизоненко Григорий 45 1
|Размахаев Сергей 49 1
|Фридман Илья 42 1
|Парменова Наталия 63 1
|Беляев Алексей 37 1
|Дергилёв Никита 44 1
|Попов Андрей 116 1
|Иванов Михаил 116 1
|Гулянский Игорь 13 1
|Фридман Михаил 146 1
|Чурсин Дмитрий 87 1
|Казак Максим 162 1
|Скипский Михаил 3 1
|Шпак Василий 279 1
|Провоторов Александр 158 1
|Мартыненко Александр 21 1
|Дмитриев Александр 56 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 2
|Forbes - Форбс 1002 1
|Ведомости 1466 1
|РИА Новости 1033 1
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