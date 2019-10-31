Vocord - Вокорд

«Вокорд» проверит беспилотный транспорт на соблюдение ПДД облюдения ПДД беспилотными машинами мы установим несколько стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации, — сказал Федор Смирнов, директор по маркетингу и международному развитию компании «Вокорд», партнера финальных испытаний конкурса «Зимний город». — Это будут три комплекса VOCORD Cyclops, которые детектирует нарушения скоростного режима на прямолинейных участках дорог, и два

Huawei купила российского разработчика систем распознавания лиц патенты на программное и аппаратное обеспечение в сфере распознавания лиц, принадлежавшие компании «Вокорд». Этот актив, сообщают «Ведомости», теперь тоже входит в собственность Huawei. Согласн

«Вокорд» интегрировала VOCORD Traffic и весогабаритный контроль грузовиков «Вокорд» увеличила присутствие в российских регионах, интегрировав системы интеллектуального к

Система распознавания лиц «Вокорд» обеспечивает безопасность на улицах Джакарты «Вокорд» развернул систему распознавания лиц в Джакарте. Более 140 специализированных камер Vo

Видеонаблюдение Vocord Tahion интегрировано в систему «Безопасный город» Хабаровского края ся информация почти с 400 камер обзорного видеонаблюдения в. Хабаровске. Об этом сообщила компания «Вокорд». Всего же к системе «Безопасный город» уже подключены свыше 660 видеокамер разных про

SAP и «Вокорд» создали систему распознавания лиц и анализа данных о посетителях SAP и «Вокорд» разработали совместное решение для видеоидентификации посетителей Центра цифрового ли

«Вокорд» представил новый комплекс контроля дорожного движения MicroCyclops «Вокорд», российский разработчик и производитель профессиональных систем видеонаблюдения и био

«ИСТА-Системс» объявила об интеграции VOCORD FaceControl с системой ISTIMA-RTLS Биометрическая система распознавания лиц VOCORD FaceControl компании «Вокорд» – разработчика интеллектуальных систем видеонаблюдения, биометрической идентификации

«Вокорд» представила камеру Vocord NetCam.AI со встроенным распознаванием лиц «Вокорд» объявила о выпуске новой камеры распознавания лиц Vocord NetCam.AI. Построенная на пл

«Вокорд» представила мобильный комплекс контроля дорожного движения Vocord Cyclops Portable «Вокорд» (портфельная компания фондов с участием капитала РВК: «С-Групп Венчурс» и «Лидер-инно

«Вокорд» поставит ПО для анализа фото- и видеоматериалов в крупнейшие регионы РФ «Вокорд» объявила о поставках первого отечественного профессионального программного продукта для детального системного анализа фото- и видеоматериалов «ВОКОРД Видеоэксперт» в крупнейшие р

В России создана система для распознавания лиц без подключения к интернету Vocord Android SDKКак стало известно CNews, компания «Вокорд» выпустила комплект разработчика (SDK) для Android, который содержит программные компо

«Вокорд» представила сервис распознавания лиц Vocord FaceMatica «Вокорд» запустила на своем сайте облачный сервис распознавания лиц и определения возраста Fac

«Вокорд» представит камеру со встроенным распознаванием лиц на конференции Nvidia GTC «Вокорд» примет участие в Nvidia GPU Technology Conference, которая будет проходить с 10 по 12 октября в Мюнхене и будет посвящена технологиям искусственного интеллекта и глубокого машинного обу

Российские VisionLabs и «Вокорд» вошли в список участников международной программы Nvidia Metropolis VisionLabs и «Вокорд» сообщили о своем участии в глобальной программе Nvidia Metropolis, целью которой является объединение вендоров технологий со всего мира и применение глубокого обучения для создания безо

«Вокорд» и ISD представили решение для распознавания лиц в платежно-пропускных терминалах «Вокорд» и ISD представили интегрированную систему контроля доступа, основанную на применении

«Вокорд» оптимизировала облачный сервис Vocord FaceMatica «Вокорд» (портфельная компания фондов с участием капитала РВК: «С-Групп Венчурс» и «Лидер-инно

Алгоритм идентификации лиц «Вокорд» признан лучшим в мире в рейтинге NIST Алгоритм компании «Вокорд» (портфельная компания фондов с участием капитала РВК: «С-Групп Венчурс» и «Лидер-инновации»; резидент фонда «Сколково») занял лидирующие позиции во всех основных номинациях рейтинга NIS

«Вокорд» реализовала госпроект в области распознавания лиц «Вокорд» (портфельная компания фондов с участием капитала РВК: «С-Групп Венчурс» и «Лидер-инно

«Вокорд-Трафик» получил новый интерфейс для удаленной настройки «Вокорд» (портфельная компания фондов с участием капитала РВК: «С-Групп Венчурс» и «Лидер-инновации»; участник фонда «Сколково») объявила о том, что ее интеллектуальная система контроля дорожног

«Вокорд» увеличил отрыв от конкурентов по точности распознавания лиц «Вокорд» сообщила о том, что ее биометрическая система VOCORD FaceControl вновь признана лучши

Видеонаблюдение Vocord получило рекомендацию для повышения транспортной безопасности Москвы «Вокорд» (портфельная компания фондов с участием капитала РВК: «С-Групп Венчурс» и «Лидер-инно

Вся линейка продуктов «Вокорд» включена в Реестр отечественного ПО Вся линейка продуктов компании «Вокорд» — разработчика и производителя интеллектуальных систем видеонаблюдения и аудиорегистр

«Вокорд» выводит на рынок комплексное решение для интеллектуального видеонаблюдения Компания «Вокорд» (резидент фонда «Сколково») — разработчик и производитель интеллектуальных систем вид

«Вокорд» выводит на рынок новое комплексное решение для контроля и управления доступом «Вокорд» (портфельная компания фондов с участием капитала РВК: «С-Групп Венчурс» и «Лидер-инно

«Вокорд» интегрировала распознавание лиц в ПО для цифрового анализа «Вокорд Видеоэксперт» «Вокорд» (портфельная компания фондов с участием капитала РВК: «С-Групп Венчурс» и «Лидер-инновации»; резидент «Сколково») объявила о выходе нового релиза программного продукта «Вокорд Ви

«Вокорд» упростил лицензирование системы обзорного видеонаблюдения Vocord Tahion «Вокорд» (портфельная компания фондов с участием капитала РВК: «С-Групп Венчурс» и «Лидер-инно

«Вокорд» создал версию «Вокорд Видеоэксперт» для страхового рынка Российская компания «Вокорд» — разработчик и производителей интеллектуальных систем видеонаблюдения и аудиорегистрации (портфельная компания фондов с участием капитала РВК: «С-Групп Венчурс» и «Лидер-инновации»; ре

«Вокорд» и R-ID представили облачные сервисы как инструмент аналитики для ритейла «Вокорд» и R-ID объявили о выводе на рынок сервисов, основанных на принципиально новом по сути

«Вокорд Видеоэксперт» будет применяться лабораториями судебной экспертизы МЮ РФ «Вокорд» сообщил о том, что первый отечественный профессиональный программный продукт для дета

«Вокорд» представит облачный сервис биометрического распознавания лиц Российская компания «Вокорд» — разработчик и производитель интеллектуальных систем видеонаблюдения и аудиорегистра

Биометрическая система распознавания лиц Vocord FaceControl обеспечит безопасность Адлера Биометрическая система распознавания лиц Vocord FaceControl компании «Вокорд» — разработчика и производителя интеллектуальных систем видеонаблюдения и аудиорегистр

«Вокорд» запланировал выход на ряд зарубежных рынков «Вокорд» (портфельная компания фондов с участием капитала РВК: «С-Групп Венчурс» и «Лидер-инно

Технологии «Вокорда» заинтересовали крупный бизнес США и Канады «Вокорд» представил нейро-сетевой алгоритм распознавания лиц собственной разработки на междуна

Система контроля дорожного движения «Вокорд-Трафик» фиксирует весовые характеристики транспортных средств в Калининградской области Интеллектуальная система контроля дорожного движения «Вокорд-Трафик» российской компании «Вокорд» интегрирована в систему весогабаритного контроля большегрузов и действует на дорогах Калининградской области. Комплексы «Вокорд-Трафик»

«Вокорд» представила новую версию Vocord FaceControl 3D для пунктов пограничного контроля Российская компания «Вокорд» — разработчик и производитель интеллектуальных систем видеонаблюдения и аудиорегистра

«Вокорд» предлагает банкам новое комплексное решение на базе системы распознавания лиц Vocord FaceControl Российская компания «Вокорд» — разработчик и производитель интеллектуальных систем видеонаблюдения и аудиорегистра

«Вокорд» создал новую систему складского учета на базе Vocord Tahion Компания «Вокорд» — разработчик и производитель интеллектуальных систем видеонаблюдения и аудиорегистра

«Вокорд» переводит системы Vocord FaceControl на нейронно-сетевой алгоритм распознавания лиц Российская компания «Вокорд» — разработчик и производитель интеллектуальных систем видеонаблюдения и аудиорегистра