Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Vocord
Вокорд
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 99, упоминаний - 236
Vocord упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 42 1
|СМА - Союз московских архитекторов 1 1
|Векилов Тимур 28 20
|Кадейшвили Алексей 14 10
|Кравченко Константин 65 4
|Ермилова Анастасия 2 2
|Цветков Егор 1 1
|Казак Максим 95 1
|Скипский Михаил 3 1
|Провоторов Александр 146 1
|Коробков Александр 6 1
|Зотов Алексей 24 1
|Голов Андрей 32 1
|Биветски Андрей 14 1
|Миловидов Николай 2 1
|Кузьмичев Владимир 1 1
|Дубинин Дмитрий 2 1
|Чурсин Дмитрий 7 1
|Евдокимов Игорь 6 1
|Кадейшвили Любовь 1 1
|Тарасенко Оксана 10 1
|Кузьмичев Вячеслав 1 1
|Кухаренко Артём 11 1
|Fox-Martin Adaire - Фокс-Мартин Адэйр 6 1
|Генин Олег 1 1
|Смирнов Федор 4 1
|Eissa Yasser - Эйсса Яссер 6 1
|Гонноченко Алексей 6 1
|Онищенко Владислав 41 1
|Беров Иван 40 1
|Ахмеров Тимур 73 1
|Сысоев Игорь 31 1
|Ханин Александр 42 1
|Аксаков Анатолий 98 1
|Носков Константин 201 1
|Натрусов Артем 121 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Сергеев Сергей 63 1
|Нестеров Алексей 79 1
|Аитов Тимур 47 1
|Лигачев Глеб 60 1
|Баров Алексей 25 1
|CNews - ZOOM.CNews 1095 2
|Forbes - Форбс 442 1
|Ведомости 259 1
|РИА Новости 654 1
|FRVT - Face Recognition Vendor Test 11 6
|CNews Analytics 1990 3
|Markets&Markets Research 78 1
|IHS Markit 21 1
|Медиалогия 37 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763385, в очереди разбора - 667072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763385, в очереди разбора - 667072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru