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Vocord
Вокорд


09.02.2021 Замминистра экономического развития Оксана Тарасенко в интервью CNews — о развитии искусственного интеллекта в России 1
03.08.2020 7 полезных приложений для автомобилистов: выбор ZOOM 1
11.06.2020 Россияне научились распознавать прикрытые одеждой лица «с точностью 99,9%» 1
17.12.2019 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 1
31.10.2019 «Вокорд» проверит беспилотный транспорт на соблюдение ПДД 1
06.06.2019 Власти США: ФБР ежедневно нарушает права миллионов людей с помощью систем распознавания лиц 1
03.06.2019 Huawei купила российского разработчика систем распознавания лиц 5
24.04.2019 Российская «лучшая в мире» система распознавания лиц интегрирована в американскую платформу безопасности 1
25.12.2018 Новогодние подарки для автомобилистов: выбор ZOOM 1
03.12.2018 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2018 г. получили награды CNews AWARDS 2
28.11.2018 «Вокорд» интегрировала VOCORD Traffic и весогабаритный контроль грузовиков 2
28.11.2018 Обзор гибрида NEOLINE X-COP 9100s: умная защита от проблем в пути 1
26.11.2018 CNews Forum 2018 установил новый рекорд посещаемости. Фото 1
23.11.2018 Российская «лучшая в мире» система распознавания лиц поймала грабителя, объявленного в розыск 1
31.10.2018 Система распознавания лиц «Вокорд» обеспечивает безопасность на улицах Джакарты 2
24.10.2018 Видеонаблюдение Vocord Tahion интегрировано в систему «Безопасный город» Хабаровского края 3
13.09.2018 SAP и «Вокорд» создали систему распознавания лиц и анализа данных о посетителях 2
16.07.2018 SAP открыл в Москве Центр цифрового лидерства для совместных разработок с российскими компаниями 1
02.07.2018 В России закрывается скандальный «лучший в мире» сервис распознавания лиц 1
06.06.2018 Россияне выпустили коробочную версию «лучшей в мире» системы распознавания лиц 1
05.06.2018 «Вокорд» представил новый комплекс контроля дорожного движения MicroCyclops 3
24.04.2018 «ИСТА-Системс» объявила об интеграции VOCORD FaceControl с системой ISTIMA-RTLS 4
23.03.2018 «Вокорд» представила камеру Vocord NetCam.AI со встроенным распознаванием лиц 1
15.11.2017 «Вокорд» представила мобильный комплекс контроля дорожного движения Vocord Cyclops Portable 1
09.11.2017 «Вокорд» поставит ПО для анализа фото- и видеоматериалов в крупнейшие регионы РФ 1
02.11.2017 В России создана система для распознавания лиц без подключения к интернету 2
26.10.2017 В ледовом дворце «Витязь» внедрена многоуровневая система безопасности 3
10.10.2017 «Вокорд» представила сервис распознавания лиц Vocord FaceMatica 2
28.09.2017 «Вокорд» представит камеру со встроенным распознаванием лиц на конференции Nvidia GTC 1
20.09.2017 Российские VisionLabs и «Вокорд» вошли в список участников международной программы Nvidia Metropolis 2
14.09.2017 «Вокорд» и ISD представили решение для распознавания лиц в платежно-пропускных терминалах 4
27.07.2017 «Вокорд» оптимизировала облачный сервис Vocord FaceMatica 4
27.06.2017 Алгоритм идентификации лиц «Вокорд» признан лучшим в мире в рейтинге NIST 3
21.06.2017 «Вокорд» реализовала госпроект в области распознавания лиц 3
06.06.2017 «Вокорд-Трафик» получил новый интерфейс для удаленной настройки 1
30.05.2017 Российские ИТ-компании возглавили рейтинг властей США и смогут бороться в американских гостендерах 3
11.05.2017 «Вокорд» увеличил отрыв от конкурентов по точности распознавания лиц 3
19.04.2017 Видеонаблюдение Vocord получило рекомендацию для повышения транспортной безопасности Москвы 4
05.04.2017 Вся линейка продуктов «Вокорд» включена в Реестр отечественного ПО 6
30.03.2017 «Вокорд» выводит на рынок комплексное решение для интеллектуального видеонаблюдения 4

Публикаций - 99, упоминаний - 236

Vocord упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

NtechLab - НтехЛаб 78 8
Google LLC 7154 7
3DiVi - Тридиви 10 6
Samtech InfoNet 6 6
TongYi Transportation Technology 6 6
Rank One Computing 6 6
Dermalog 6 6
VCognition 6 6
Neurotechnology 6 6
Ростех - Ростехнологии 2230 4
VisionLabs - ВижнЛабс 101 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 3
Huawei 2730 3
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 3
Nvidia Corp 2024 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
SAP SE 3215 2
Microsoft Corporation 11095 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 2
Facebook 3766 2
3748 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 2
Программный продукт ГК 92 2
Код Безопасности 365 2
Saprun - Сапран групп 38 2
ISTIMA-Systems - ИСТА-Системс 2 2
Luxoft - Люксофт 233 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 1
Veeam Software 250 1
Abbyy 795 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 1
Барс груп 402 1
Diasoft - Диасофт 354 1
РВК - Российская венчурная компания 476 26
Лидер-инновации 27 23
SGV - S-Group Ventures - С-Групп Венчурс 29 22
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 2
NDF - инвестиционный фонд 5 2
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 2
Локотех - Локомотивные технологии 40 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 2
X5 Group 599 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 2
Аэрофлот 493 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Альфа-Банк 1125 2
Lynwood Investments 6 1
IKEA - ИКЕА 81 1
Aviasales - Jetradar 47 1
Альфа-Групп 320 1
Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 1
Локо-Банк 31 1
American Airlines 20 1
Почта Банк 289 1
Québec City Jean Lesage International Airport - Международный аэропорт Квебек-сити имени Жана Лесажа 1 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Nouse Limited 2 1
Impulse VC 12 1
SkyScanner 17 1
Банк Интеза 20 1
Finnair - Авиакомпания 3 1
Авто-РТК - РТК-Авто 2 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Газпром ПАО 521 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
СДМ-Банк 51 1
СКБ-банк 86 1
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 1
ПГК - Первая грузовая компания 98 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 31
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 7
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 5
IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 8 4
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 4
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 2
Правительство РФ 2205 2
Совет Европы 28 1
ГИБДД МВД ЦАФАП - Центры автофиксации правонарушений 10 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 1
Мосгортранс ГУП 68 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство внутренних дел Республики Казахстана - МВД РК 4 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 413 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 42 1
СМА - Союз московских архитекторов 1 1
Безопасный город 347 9
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 2
Network Edge - Защита сетевой периферии - Защита сетевой инфраструктуры 4 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2970 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 180 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
3G - Стандарт мобильной связи 3736 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
ONVIF - Open Network Video Interface Forum 27 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 1
ARM64 - Архитектура процессора 1018 1
RTLS - Real-time Locating System - Технология позиционирования в режиме реального времени 10 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1205 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 424 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1253 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2049 1
Big Data - Большие данные 1136 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
Vocord FaceControl 36 29
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 17 11
Vocord Tahion 17 10
Vocord NetCam 18 7
Vocord Видеоэксперт 6 6
Google Android 10751 6
NtechLab FindFace 26 5
Google FaceNet 5 5
Nvidia GeForce GTX 2067 4
Vocord Android SDK 4 4
NtechLab FindFace Security 11 4
Vocord Cyclops 3 3
Vocord DeepVo1 2 2
SAP Центр цифрового лидерства 11 2
Nvidia Jetson 4 2
АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением 14 2
Neoline X-COP - серия радар-детекторов 9 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 2
Esri ArcGIS 108 1
Apache HTTP Server 223 1
Nvidia GTC 2 1
Nvidia Metropolis - аналитическая платформа для работы с видео 1 1
Apple iPad 3263 1
ISTIMA-Systems - ISTIMA-RTLS 1 1
Polymedia Polyled - Светодиодные комплексы 3 1
NtechLab FaceN 3 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Vocord MicroCyclops 1 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Microsoft Windows 10 6645 1
Prognoz Platform 74 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 1
Nvidia Jetson TX - платформа искусственного интеллекта 3 1
Тривиум - 3V - Триви - Единая корпоративная платформа 3 1
ПромАвтоматика Sigur СКУД 2 1
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 1
Genetec Security Center (GSC) 1 1
Apple iOS 5742 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Векилов Тимур 28 20
Кадейшвили Алексей 14 10
Кравченко Константин 65 4
Ермилова Анастасия 2 2
Цветков Егор 1 1
Казак Максим 95 1
Скипский Михаил 3 1
Провоторов Александр 146 1
Коробков Александр 6 1
Зотов Алексей 24 1
Голов Андрей 32 1
Биветски Андрей 14 1
Миловидов Николай 2 1
Кузьмичев Владимир 1 1
Дубинин Дмитрий 2 1
Чурсин Дмитрий 7 1
Евдокимов Игорь 6 1
Кадейшвили Любовь 1 1
Тарасенко Оксана 10 1
Кузьмичев Вячеслав 1 1
Кухаренко Артём 11 1
Fox-Martin Adaire - Фокс-Мартин Адэйр 6 1
Генин Олег 1 1
Смирнов Федор 4 1
Eissa Yasser - Эйсса Яссер 6 1
Гонноченко Алексей 6 1
Онищенко Владислав 41 1
Беров Иван 40 1
Ахмеров Тимур 73 1
Сысоев Игорь 31 1
Ханин Александр 42 1
Аксаков Анатолий 98 1
Носков Константин 201 1
Натрусов Артем 121 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Сергеев Сергей 63 1
Нестеров Алексей 79 1
Аитов Тимур 47 1
Лигачев Глеб 60 1
Баров Алексей 25 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 13
Европа 3759 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 7
Казахстан - Республика 2632 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 5
Канада 1304 4
США - Флорида 142 3
Россия - Калининградская область 538 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 3
Казахстан - Нур-Султан - Астана 185 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 3
Россия - Омск 628 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 2
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Индия - Республика 2173 2
Россия - Якутск 248 2
Россия - Хабаровский край 417 2
Россия - Великий Новгород 165 2
Россия - Ханты-Мансийск 117 2
Индонезия - Джакарта 3 2
Украина 3372 2
Россия - Чита 200 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 2
Индонезия - Республика 385 2
Россия - СФО - Новосибирск 1969 2
Россия - Альметьевск 60 2
Россия - Горно-Алтайск 52 1
Россия - Калининград 669 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - Рязань 354 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 1
Россия - Сыктывкар 128 1
США - Луизиана 9 1
Россия - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 32 1
Канада - Квебек 15 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Автомагистраль М1 Беларусь - Москва-Минск 4 2
Федеральное законодательство 254 2
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
Design thinking - Дизайн-мышление - Методология решения инженерных, деловых и прочих задач на творческом, а не аналитическом подходе 3 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
CNews - ZOOM.CNews 1095 2
Forbes - Форбс 442 1
Ведомости 259 1
РИА Новости 654 1
FRVT - Face Recognition Vendor Test 11 6
CNews Analytics 1990 3
Markets&Markets Research 78 1
IHS Markit 21 1
Медиалогия 37 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 12
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 32 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 3 1
The Megaface Benchmark - мировой чемпионат по распознаванию лиц 18 17
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
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ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Хрустальная сова - приз лучшему игроку телевизионной игры "Что? Где? Когда?" 3 1
Alexa Prize Socialbot Grand Challenge 3 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
Хрустальный атом 3 1
Up Great - Зимний город - конкурс 5 1
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