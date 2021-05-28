Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр

Гознак и Uniteller представили платформу для проектов Карты жителя Компании Uniteller и АО «Гознак» представили совместный продукт - Региональную платежную инфраструктуру для проектов Карты жителя. Одним из ключевых элементов платежной инфраструктуры является предпроце

«Гознак» купил компанию для выхода на рынок финтеха «Гознак» заплатил 380 млн руб за контрольный пакет Uniteller «Гознак» потратил 380 млн руб. на приобретение 50% плюс одной акции АО «Процессинговый расчетный центр» (ПРЦ), работающего под торговой маркой Uniteller. Эта информация следует

Гознак приобретает долю в процессинговой компании Uniteller доли в АО «Предпроцессинговый расчетный центр» (АО «ПРЦ»), работающем на рынке под товарным знаком Uniteller. Заключение сделки состоялось 19 марта 2021 г. По итогам сделки АО «Гознак» приобре

Uniteller представил новое платежное решение для онлайн-касс c ОС Android зможность приема всех видов банковских карт, топливных карт Е100, Лукойл, а также оплаты с помощью смартфона: Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay, NFC. Вадим Янборисов, директор по развитию инноваций Uniteller, отметил: «Основной проблемой для владельцев онлайн-касс является необходимость подключения и обслуживания дополнительного оборудования для приема карточных платежей, что накладывает

Uniteller подключила эквайринг на сайте фонда «Предание» можно онлайн с помощью банковской карты. Фонд был учрежден в 2009 году для сбора средств нуждающимся. С тех пор адресная поддержка была оказана более 4000 людей. Всего с марта этого года через сервис Uniteller было проведено более 2500 пожертвований. Благотворительный фонд «Предание» оказывает адресную помощь детям и взрослым с различными заболеваниями, многодетным семьям, независимо от воз

Uniteller подключил интернет-эквайринг московскому театру «Et Cetera» Uniteller, международная процессинговая компания, подключила безналичный расчет на сайте московского театра «Et Cetera». За время работы сервиса Uniteller на сайте театра «Et Сetera» было проведено уже более 8 тыс. транзакций, что говорит о том, что театралы предпочитают удобство и быстроту оплаты. По словам Министра культуры РФ Владими

Uniteller подключила эквайринг российскому интернет-магазину Pantone pantone.ru/, эксклюзивным дистрибутором которого является компания «Графитек». С сентября 2017 года Uniteller предоставляет клиентам интернет-магазина надежность и безопасность приема банковски

Сотрудничество Uniteller с порталом госуслуг Республики Татарстан позволило сэкономить жителям 380 тысяч часов Пять лет назад Uniteller, международная процессинговая компания, подключила сервис безналичного расчета на сайте портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан. Компания предоставила итоги

Uniteller подключил эквайринг Еврейскому музею и центру толерантности а.Еврейский музей и центр толерантности открылся в 2012 г. и в течение 5 лет стал самым высокотехнологичным музеем России, где сервис безналичного расчета был реализован при технологической поддержке Uniteller, международной процессинговой компании.Теперь через сервис Uniteller посетители могут оплатить основные и временные экспозиции на сайте музея, а также приобрести множество обра

Uniteller выходит на рынок интернет-эквайринга Кыргызстана ечень услуг можно оплатить в режиме онлайн с помощью банковских карт VISA.«Оптима Банк» (Оптима Банк) - ведущий банк Кыргызской Республики, который является ключевым партнером процессинговой компании Uniteller на рынке интернет-эквайринга и самообслуживания в Кыргызстане.Каждый год рынок онлайн-продаж увеличивается более чем на 20%. Весь рынок Средней Азии для e-commerce составляет 27,3 млн

Uniteller подключил «Геликон-оперу» к безналичному рассчету Московский музыкальный театр Москвы «Геликон-опера» перешел на безналичный расчет, подключив систему интернет-эквайринга Uniteller на сайте театра.Согласно исследованиям, после внедрения эквайринга в бизнес в социально-культурной сфере объем продаж в среднем увеличивается на 20-30%. За один сезон «Геликон-опера»

Uniteller интегрировался с «картами школьника» в 12 городах России Компания Uniteller объявила об интеграции с «картами школьника» в 12 городах России. «Инновационная школа» - уникальный проект, ориентированный на решение актуальных образовательных задач. При помощи пр

Uniteller поможет усовершенствовать оплату зарядки электротранспорта Резидент ИТ-кластера Фонда «Сколково» компания Uniteller объявила о подписании соглашения о сотрудничестве с МИП «Клинтек» – малым инновационным предприятием, созданным при Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта. Стороны до

OFD.RU и Uniteller запустили решение для онлайн-фискализации OFD.RU и Uniteller запустили решение для e-commerce, которое позволяет любому интернет-магазину взять у Uniteller в аренду онлайн-кассы c уже установленными фискальными накопителями. Также реализ

Uniteller представила сервис «Облачная касса» с автоматизированной выдачей чеков онлайн ь чеки и отправлять их покупателю, неважно, совершил ли он покупку ночью или в выходной день. Данные всех чеков незамедлительно уходят в Федеральную налоговую службу (ФНС). Сервис «Облачная касса» от Uniteller представляет собой комплексное решение вопроса фискализации платежей при продаже через интернет по банковским картам. Он включает в себя все необходимое: онлайн-кассу, зарегистрирован

MONT eShop заработал через систему Uniteller MONT eShop — интернет-магазин по продаже лицензионного ПО в виде электронных ключей — заработал через платежный сервис Uniteller. Об этом CNews сообщили в группе компаний MONT. Проект MONT eShop позволяет партнерам MONT, дистрибьютора программного обеспечения, бесплатно создать собственный интернет-магазин прог

«РТ-Инвест» и Uniteller договорились о стратегическом сотрудничестве в области электронных платежей Дочерняя структура госкорпорации Ростех «РТ-Инвест» и российская процессинговая компания Uniteller подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития информационных систем приема платежей банковскими картами и электронными деньгами на территории Российской Федерации. Unitell

Uniteller подключил интернет-эквайринг для «Пулково-Сервис» Группа компаний «Пулково-Сервис» выбрала компанию Uniteller эквайринг-партнером своего сервиса онлайн-продаж авиационных и железнодорожных билетов, а также других услуг для путешественников SuperKassa.ru. Uniteller обеспечивает возможно

Оплатить парковку в центре Москвы теперь можно банковскими картами Компания Uniteller объявила о запуске проекта по организации приема оплаты за автомобильную парковку вдоль улицы Новый Арбат с помощью международных банковских карт. Партнерами проекта стали: оператор п

Uniteller обеспечивает малый бизнес инструментами для приема банковских карт в интернете Хостинг-провайдер Hoster.ru и платежный сервис-провайдер Uniteller объявили о партнерстве, которое позволит владельцам молодого бизнеса и стартаперам развернуть продажи одновременно с запуском сайта. Теперь при покупке хостинга можно не только выбрат

«САОН-Система» автоматизировала оплату топлива на АЗС «Ассоль-М» мерческого учета нефтепродуктов и товаров на АЗС «Ассоль-М» с платежным модулем uniPayment компании Uniteller, позволяющим принимать к оплате банковские карты в системах самообслуживания. Тепер

Uniteller обеспечила интернет-эквайринг для «Стрела Телеком» Компания Uniteller подключила интернет-эквайринг для группы компаний «Стрела Телеком», объединяющей российских региональных операторов кабельного телевидения и широкополосного доступа в интернет. «Стрел

Uniteller подключила интернет-эквайринг для виртуального платежного терминала «ПлатиСам» Процессинговая компания Uniteller подключила интернет-эквайринг для проекта компании «Апельсин» — «ПлатиСам». Как рассказали CNews в компании, «ПлатиСам» представляет собой виртуальный платежный терминал, позволяющий

Uniteller подключил интернет-эквайринг для сайта «Всероссийской федерации парусного спорта» Новым клиентом процессинговой компании Uniteller стала «Всероссийская федерация парусного спорта». Теперь, на официальном сайте федерации (vfps.ru) благодаря интернет-эквайрингу Uniteller можно оплатить членский взнос с помощ

Uniteller подключила интернет-эквайринг для «Альпина Паблишер» Компания Uniteller подключила интернет-эквайринг для российского издательства «Альпина Паблишер». Теперь в бесплатном приложении издательства, разработанном для Google play, можно загрузить бизнеc-книги

Uniteller продлила сертификат соответствия uniPayment стандарту PCI PA-DSS 2.0 Компания Uniteller сообщила о продлении еще на один год сертификата соответствия платежного модуля uniPayment 2.0.0 требованиям стандарта безопасности PCI PA-DSS версии 2.0. Платежный модуль uniPayment

В Туле заработала безоператорная АЗС Brent Компания Uniteller сообщила о запуске в городе Тула «холодной» АЗС — Brent. Как рассказали CNews в компании, данный вид автоматических АЗС (ААЗС) примечателен тем, что система заправки и оплаты на ней п

Uniteller, «Энсити» и UCS предлагают интернет-магазин с интернет-эквайрингом в аренду Компании Uniteller, «Энсити» и «Компания объединенных кредитных карточек» (UCS) запустили совместный проект, предоставляющий получить в аренду интернет-магазин, уже подключенный к платежному шлюзу и про

Uniteller подключила интернет-эквайринг для «Почты Деда Мороза» Компания Uniteller сообщила о подключении интернет-эквайринга для «Почты Деда Мороза». Теперь на официальном сайте Почты в качестве новогоднего поздравления детям, родственникам и друзьям можно заказать

Uniteller подключил интернет-эквайринг для благотворительного фонда «Созидание» Компания Uniteller, российский сервис-провайдер комплексных решений процессинга в сфере самообслуживания и интернета, подключила интернет-эквайринг для благотворительного фонда «Созидание». «На сайте фо

Uniteller подключил интернет-эквайринг для онлайн-проекта «Йополис» Компания Uniteller подключила интернет-эквайринг для некоммерческого проекта «Йополис», представленного на днях президентом ГК «Связной» Максимом Ноготковым. Основной задачей «Йополиса» является решение

Оформить и оплатить подписку на «Спорт-Экспресс» теперь можно на сайте издания Платежная система Uniteller подключила к онлайн-платежам издание «Спорт-Экспресс». Таким образом, с помощью интернет-эквайринга Uniteller на сайте «Спорт-Экспресс» теперь можно оформить и оплатить подписк

Uniteller подтвердила соответствие своей инфраструктуры стандарту PCI DSS Компания Uniteller, российский сервис-провайдер комплексных решений процессинга в сфере самообслуживания и интернета, сообщила о прохождении ежегодного обязательного аудита на соответствие требованиям с

Учащиеся Екатеринбургской школы оплачивают обед одним прикосновением пальца Компания Uniteller сообщила о предоставлении услуг процессинга платежей в рамках нового социального проекта «Школьное окно». Пилотный проект уже стартовал в школе №76 Екатеринбурга. Проект по оплате шко

Digital Security сертифицировала Uniteller по стандарту PCI DSS Специалисты Digital Security во второй раз сертифицировали компанию Uniteller по стандарту PCI DSS. Подтверждением соответствия Uniteller требованиям стандарта стали отчеты о ежеквартально проводимом ASV-сканировании, тестировании на проникновение. Заклю