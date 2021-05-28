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Гознак Uniteller Юнителлер ПРЦ Предпроцессинговый расчетный центр

Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр


28.05.2021 Гознак и Uniteller представили платформу для проектов Карты жителя

Компании Uniteller и АО «Гознак» представили совместный продукт - Региональную платежную инфраструктуру для проектов Карты жителя. Одним из ключевых элементов платежной инфраструктуры является предпроце
30.04.2021 «Гознак» купил компанию для выхода на рынок финтеха

«Гознак» заплатил 380 млн руб за контрольный пакет Uniteller «Гознак» потратил 380 млн руб. на приобретение 50% плюс одной акции АО «Процессинговый расчетный центр» (ПРЦ), работающего под торговой маркой Uniteller. Эта информация следует
23.03.2021 Гознак приобретает долю в процессинговой компании Uniteller

доли в АО «Предпроцессинговый расчетный центр» (АО «ПРЦ»), работающем на рынке под товарным знаком Uniteller. Заключение сделки состоялось 19 марта 2021 г. По итогам сделки АО «Гознак» приобре
22.05.2018 Uniteller представил новое платежное решение для онлайн-касс c ОС Android

зможность приема всех видов банковских карт, топливных карт Е100, Лукойл, а также оплаты с помощью смартфона: Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay, NFC. Вадим Янборисов, директор по развитию инноваций Uniteller, отметил: «Основной проблемой для владельцев онлайн-касс является необходимость подключения и обслуживания дополнительного оборудования для приема карточных платежей, что накладывает

18.05.2018 Uniteller подключила эквайринг на сайте фонда «Предание»

можно онлайн с помощью банковской карты. Фонд был учрежден в 2009 году для сбора средств нуждающимся. С тех пор адресная поддержка была оказана более 4000 людей. Всего с марта этого года через сервис Uniteller было проведено более 2500 пожертвований. Благотворительный фонд «Предание» оказывает адресную помощь детям и взрослым с различными заболеваниями, многодетным семьям, независимо от воз
26.04.2018 Uniteller подключил интернет-эквайринг московскому театру «Et Cetera»

Uniteller, международная процессинговая компания, подключила безналичный расчет на сайте московского театра «Et Cetera». За время работы сервиса Uniteller на сайте театра «Et Сetera» было проведено уже более 8 тыс. транзакций, что говорит о том, что театралы предпочитают удобство и быстроту оплаты. По словам Министра культуры РФ Владими
20.04.2018 Uniteller подключила эквайринг российскому интернет-магазину Pantone

pantone.ru/, эксклюзивным дистрибутором которого является компания «Графитек». С сентября 2017 года Uniteller предоставляет клиентам интернет-магазина надежность и безопасность приема банковски
29.03.2018 Сотрудничество Uniteller с порталом госуслуг Республики Татарстан позволило сэкономить жителям 380 тысяч часов

Пять лет назад Uniteller, международная процессинговая компания, подключила сервис безналичного расчета на сайте портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан. Компания предоставила итоги
20.03.2018 Uniteller подключил эквайринг Еврейскому музею и центру толерантности

а.Еврейский музей и центр толерантности открылся в 2012 г. и в течение 5 лет стал самым высокотехнологичным музеем России, где сервис безналичного расчета был реализован при технологической поддержке Uniteller, международной процессинговой компании.Теперь через сервис Uniteller посетители могут оплатить основные и временные экспозиции на сайте музея, а также приобрести множество обра
23.01.2018 Uniteller выходит на рынок интернет-эквайринга Кыргызстана

ечень услуг можно оплатить в режиме онлайн с помощью банковских карт VISA.«Оптима Банк» (Оптима Банк) - ведущий банк Кыргызской Республики, который является ключевым партнером процессинговой компании Uniteller на рынке интернет-эквайринга и самообслуживания в Кыргызстане.Каждый год рынок онлайн-продаж увеличивается более чем на 20%. Весь рынок Средней Азии для e-commerce составляет 27,3 млн
19.01.2018 Uniteller подключил «Геликон-оперу» к безналичному рассчету

Московский музыкальный театр Москвы «Геликон-опера» перешел на безналичный расчет, подключив систему интернет-эквайринга Uniteller на сайте театра.Согласно исследованиям, после внедрения эквайринга в бизнес в социально-культурной сфере объем продаж в среднем увеличивается на 20-30%. За один сезон «Геликон-опера»

13.12.2017 Uniteller интегрировался с «картами школьника» в 12 городах России

Компания Uniteller объявила об интеграции с «картами школьника» в 12 городах России. «Инновационная школа» - уникальный проект, ориентированный на решение актуальных образовательных задач. При помощи пр
28.08.2017 Uniteller поможет усовершенствовать оплату зарядки электротранспорта

Резидент ИТ-кластера Фонда «Сколково» компания Uniteller объявила о подписании соглашения о сотрудничестве с МИП «Клинтек» – малым инновационным предприятием, созданным при Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта. Стороны до
31.07.2017 OFD.RU и Uniteller запустили решение для онлайн-фискализации

OFD.RU и Uniteller запустили решение для e-commerce, которое позволяет любому интернет-магазину взять у Uniteller в аренду онлайн-кассы c уже установленными фискальными накопителями. Также реализ
11.07.2017 Uniteller представила сервис «Облачная касса» с автоматизированной выдачей чеков онлайн

ь чеки и отправлять их покупателю, неважно, совершил ли он покупку ночью или в выходной день. Данные всех чеков незамедлительно уходят в Федеральную налоговую службу (ФНС). Сервис «Облачная касса» от Uniteller представляет собой комплексное решение вопроса фискализации платежей при продаже через интернет по банковским картам. Он включает в себя все необходимое: онлайн-кассу, зарегистрирован
08.12.2014 MONT eShop заработал через систему Uniteller

MONT eShop — интернет-магазин по продаже лицензионного ПО в виде электронных ключей — заработал через платежный сервис Uniteller. Об этом CNews сообщили в группе компаний MONT. Проект MONT eShop позволяет партнерам MONT, дистрибьютора программного обеспечения, бесплатно создать собственный интернет-магазин прог
20.11.2013 «РТ-Инвест» и Uniteller договорились о стратегическом сотрудничестве в области электронных платежей

Дочерняя структура госкорпорации Ростех «РТ-Инвест» и российская процессинговая компания Uniteller подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития информационных систем приема платежей банковскими картами и электронными деньгами на территории Российской Федерации. Unitell
15.08.2013 Uniteller подключил интернет-эквайринг для «Пулково-Сервис»

Группа компаний «Пулково-Сервис» выбрала компанию Uniteller эквайринг-партнером своего сервиса онлайн-продаж авиационных и железнодорожных билетов, а также других услуг для путешественников SuperKassa.ru. Uniteller обеспечивает возможно
05.08.2013 Оплатить парковку в центре Москвы теперь можно банковскими картами

Компания Uniteller объявила о запуске проекта по организации приема оплаты за автомобильную парковку вдоль улицы Новый Арбат с помощью международных банковских карт. Партнерами проекта стали: оператор п
02.08.2013 Uniteller обеспечивает малый бизнес инструментами для приема банковских карт в интернете

Хостинг-провайдер Hoster.ru и платежный сервис-провайдер Uniteller объявили о партнерстве, которое позволит владельцам молодого бизнеса и стартаперам развернуть продажи одновременно с запуском сайта. Теперь при покупке хостинга можно не только выбрат
25.06.2013 «САОН-Система» автоматизировала оплату топлива на АЗС «Ассоль-М»

мерческого учета нефтепродуктов и товаров на АЗС «Ассоль-М» с платежным модулем uniPayment компании Uniteller, позволяющим принимать к оплате банковские карты в системах самообслуживания. Тепер
28.02.2013 Uniteller обеспечила интернет-эквайринг для «Стрела Телеком»

Компания Uniteller подключила интернет-эквайринг для группы компаний «Стрела Телеком», объединяющей российских региональных операторов кабельного телевидения и широкополосного доступа в интернет. «Стрел
26.02.2013 Uniteller подключила интернет-эквайринг для виртуального платежного терминала «ПлатиСам»

Процессинговая компания Uniteller подключила интернет-эквайринг для проекта компании «Апельсин» — «ПлатиСам». Как рассказали CNews в компании, «ПлатиСам» представляет собой виртуальный платежный терминал, позволяющий

19.02.2013 Uniteller подключил интернет-эквайринг для сайта «Всероссийской федерации парусного спорта»

Новым клиентом процессинговой компании Uniteller стала «Всероссийская федерация парусного спорта». Теперь, на официальном сайте федерации (vfps.ru) благодаря интернет-эквайрингу Uniteller можно оплатить членский взнос с помощ
14.02.2013 Uniteller подключила интернет-эквайринг для «Альпина Паблишер»

Компания Uniteller подключила интернет-эквайринг для российского издательства «Альпина Паблишер». Теперь в бесплатном приложении издательства, разработанном для Google play, можно загрузить бизнеc-книги
06.02.2013 Uniteller продлила сертификат соответствия uniPayment стандарту PCI PA-DSS 2.0

Компания Uniteller сообщила о продлении еще на один год сертификата соответствия платежного модуля uniPayment 2.0.0 требованиям стандарта безопасности PCI PA-DSS версии 2.0. Платежный модуль uniPayment

25.01.2013 В Туле заработала безоператорная АЗС Brent

Компания Uniteller сообщила о запуске в городе Тула «холодной» АЗС — Brent. Как рассказали CNews в компании, данный вид автоматических АЗС (ААЗС) примечателен тем, что система заправки и оплаты на ней п
26.12.2012 Uniteller, «Энсити» и UCS предлагают интернет-магазин с интернет-эквайрингом в аренду

Компании Uniteller, «Энсити» и «Компания объединенных кредитных карточек» (UCS) запустили совместный проект, предоставляющий получить в аренду интернет-магазин, уже подключенный к платежному шлюзу и про
12.12.2012 Uniteller подключила интернет-эквайринг для «Почты Деда Мороза»

Компания Uniteller сообщила о подключении интернет-эквайринга для «Почты Деда Мороза». Теперь на официальном сайте Почты в качестве новогоднего поздравления детям, родственникам и друзьям можно заказать
06.12.2012 Uniteller подключил интернет-эквайринг для благотворительного фонда «Созидание»

Компания Uniteller, российский сервис-провайдер комплексных решений процессинга в сфере самообслуживания и интернета, подключила интернет-эквайринг для благотворительного фонда «Созидание». «На сайте фо
28.11.2012 Uniteller подключил интернет-эквайринг для онлайн-проекта «Йополис»

Компания Uniteller подключила интернет-эквайринг для некоммерческого проекта «Йополис», представленного на днях президентом ГК «Связной» Максимом Ноготковым. Основной задачей «Йополиса» является решение
27.11.2012 Оформить и оплатить подписку на «Спорт-Экспресс» теперь можно на сайте издания

Платежная система Uniteller подключила к онлайн-платежам издание «Спорт-Экспресс». Таким образом, с помощью интернет-эквайринга Uniteller на сайте «Спорт-Экспресс» теперь можно оформить и оплатить подписк
25.07.2012 Uniteller подтвердила соответствие своей инфраструктуры стандарту PCI DSS

Компания Uniteller, российский сервис-провайдер комплексных решений процессинга в сфере самообслуживания и интернета, сообщила о прохождении ежегодного обязательного аудита на соответствие требованиям с
06.06.2012 Учащиеся Екатеринбургской школы оплачивают обед одним прикосновением пальца

Компания Uniteller сообщила о предоставлении услуг процессинга платежей в рамках нового социального проекта «Школьное окно». Пилотный проект уже стартовал в школе №76 Екатеринбурга. Проект по оплате шко
21.07.2011 Digital Security сертифицировала Uniteller по стандарту PCI DSS

Специалисты Digital Security во второй раз сертифицировали компанию Uniteller по стандарту PCI DSS. Подтверждением соответствия Uniteller требованиям стандарта стали отчеты о ежеквартально проводимом ASV-сканировании, тестировании на проникновение. Заклю
10.08.2010 Digital Security провела аудит Uniteller по стандарту PCI DSS

Компания Digital Security сообщила о завершении проекта по подготовке и сертификации компании Uniteller по стандарту PCI DSS. Как отмечается, Uniteller успешно прошла все этапы по приведению своей информационной системы в соответствие требованиям стандарта безопасности данных инд

Публикаций - 58, упоминаний - 63

Гознак и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 4
8267 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 325 3
МегаФон 8947 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12778 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3952 2
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 2
Deiteriy - Дейтерий 72 2
Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 46 2
Oracle Corporation 6707 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1265 2
ИнфоТех 28 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 1
Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 40 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 273 1
Эвотор - Evotor 184 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 117 1
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 1
Такском - Taxcom 240 1
Штрих-М НТЦ 59 1
Дримкас - Dreamkas 19 1
Чек Онлайн 7 1
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 12 1
Альфа-Проект НТЦ 3 1
PayU - ПэйЮ 38 1
Samsung Electronics 10289 1
Payture 11 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8772 1
Ростелеком 9748 1
Cisco Systems 5122 1
1С-Битрикс - Bitrix 582 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
MONT - МОНТ 146 1
Ростех - РТ-Инвест 56 1
Grafitec - Графитек 96 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 242 1
Ланит - Лантер 34 1
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) 64 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 7 1
Robokassa - Робокасса 51 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1883 17
Visa International 1950 16
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 6
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7375 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2818 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 480 3
Assist - Ассист 210 2
Московский театр Олега Табакова - театральный комплекс 4 2
Большой Московский государственный цирк - Московский цирк Никулина на Цветном бульваре 5 2
РЖД - Российские железные дороги 1913 2
Роснефть НК - нефтяная компания 514 2
Цирк Братьев Запашных 2 2
Optima Bank - Оптима Банк 6 1
Еврейский музей и центр толерантности 4 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2386 1
Альфа-Банк 1778 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 159 1
X5 Group - Перекрёсток 550 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 484 1
Русский стандарт Банк 445 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 120 1
ГПБ - Газпромбанк 1088 1
Почта России ПАО 2119 1
Связной ГК 1372 1
Ак Барс Банк 272 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 454 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 1
Красноярский драматический театр имени А.С. Пушкина 1 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 1
Гознак ППФ - Пермская печатная фабрика 21 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 150 1
Композит 93 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 172 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 1
Лента - Сеть розничной торговли 2091 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4792 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2902 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1381 2
Московская филармония - Московская государственная академическая филармония, камерный зал 2 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2877 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 216 2
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 24 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1911 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2521 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 733 1
Мосгортранс ГУП 120 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 983 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4992 1
Петербургский метрополитен ГУП 138 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2723 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11733 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 311 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 310 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 87 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 45 1
СТД РФ - Союз театральных деятелей Российской Федерации 4 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 312 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 667 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 724 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 14 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 72 1
ВФПС - Всероссийская федерация парусного спорта 4 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1536 32
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12026 3
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24280 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8613 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19609 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3905 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6635 3
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1060 3
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5241 4
Google Android 14063 3
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 13 3
Samsung Pay 292 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 226 2
Pantone Validated 75 1
Apple Pay 490 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
СКБ Контур - Контур.ОФД 15 1
1С:Касса 9 1
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 108 1
MasterCard MasterPass 29 1
Google Play - Google Store - Android Market 3305 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7108 1
Apple iPad 3866 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 251 1
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 8 1
НСПК - Мир - банковская карта платежной системы 80 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 153 1
Joomla CMS 87 1
Drupal - CMS-система 80 1
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 36 1
Тинькофф - Cloud - CloudKassir - Клаудкассир 12 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 923 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1274 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 770 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1117 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 707 1
НКТ - Р7-Офис 383 1
Linux OS 10019 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 45 1
Microsoft Windows 15722 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2048 1
Directum Ario 43 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 208 1
Ctrl2Go SmartTeam 8 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 971 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Иннополис 9 1
Богаткин Алексей 31 30
Морозов Алексей 54 3
Изотов Вадим 13 2
Тур Дмитрий 6 2
Шустиков Сергей 18 2
Трачук Аркадий 16 2
Веселов Андрей 21 2
Калягин Александр 2 1
Орешкин Алексей 2 1
Толстая Екатерина 1 1
Мединский Владимир 14 1
Берхин Владимир 1 1
Дымшыц Нина 1 1
Янборисов Вадим 5 1
Ларькин Максим 26 1
Силуанов Антон 66 1
Румянцев Антон 47 1
Макаров Алексей 63 1
Афанасьев Дмитрий 19 1
Андрияшкин Сергей 7 1
Свириденко Кирилл 40 1
Бертман Дмитрий 1 1
Бувин Дмитрий 6 1
Михайлов Евгений 18 1
Воробьев Александр 34 1
Киричек Алексей 66 1
Сычев Артем 73 1
Кирсанова Светлана 69 1
Крылов Павел 23 1
Давыдов Андрей 8 1
Барилкин Виктор 29 1
Афанасьев Алексей 25 1
Синцов Алексей 13 1
Витчинка Дмитрий 9 1
Шевченко Сергей 11 1
Дроздов Андрей 8 1
Гостев Дмитрий 22 1
Шипелов Андрей 22 1
Лукацкий Алексей 120 1
Агафонов Андрей 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 145379 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43398 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2927 5
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Россия - УФО - Екатеринбург 3970 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14147 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1576 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 564 2
Казахстан - Республика 5564 1
Южная Корея - Республика 6664 1
Швеция - Королевство 3625 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1277 1
Венгрия 813 1
Чехия - Чешская Республика 1310 1
Россия - ЦФО - Калужская область 986 1
Грузия 1244 1
Румыния 729 1
Австрия - Австрийская Республика 1311 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 278 1
Хорватия - Республика 274 1
Словакия - Словацкая Республика 472 1
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Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 248 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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