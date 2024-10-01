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Азия Средняя Среднеазиатский регион

Азия Средняя - Среднеазиатский регион

СОБЫТИЯ


01.10.2024 «Цифра» внедряет инновационные российские ИT-решения на базе ИИ в Средней Азии

ГК «Цифра», отечественный разработчик цифровых решений для промышленности, развивает на рынке Средней Азии новые технологии, не имеющие аналогов в России и странах СНГ. Дивизион «Горная промышленность» компании «Цифра» разработал решение «Умный ковш». В его основе — два продукта, позвол
10.03.2022 ЭЛАР оцифровал детали жилища кочевников Средней Азии

Более 23 тыс. экспонатов было оцифровано для Российского этнографического музея, в том числе, крупногабаритные предметы из отдела этнографии народов Средней Азии. Российский этнографический музей хранит предметы более чем по 150 народам России и сопредельных стран. Все этнографические предметы многообразны, различны по материалам, техникам

20.08.2014 Navitel выпустил обновление карт Турции, Закавказья и Средней Азии

Пользователям «Навител Навигатор» 9.1 стало доступно обновление карт Турции, Закавказья и Средней Азии релиза Q2 2014. Обновление карт включает в себя 7 стран: Армения, Азербайджан, Грузия, Киргизия, Таджикистан, Турция, Узбекистан. Карты нового релиза содержат 875 945 км дорожного

26.08.2013 Navitel обновил карты России, Европы, Средней Азии и Турции

Navitel выпустил новые карты России, Европы, Средней Азии и Турции. Обновление карт Q2 2013 включает в себя такие страны, как — Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан, Венгрия, Г
12.04.2013 Navitel выпустил новые карты Латинской Америки, Средней Азии и Азербайджана

Пользователям «Навител Навигатор» стали доступны новые карты Латинской Америки (Аргентина, Белиз, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Никарагуа, Панама, Сальвадор, Венесуэла), Средней Азии (Киргизия, Узбекистан, Таджикистан) и Азербайджана релиза Q1 2013. Все карты выпущены в новом оптимизированном формате – nm7 , благодаря которому занимают в два раза меньше места и
14.01.2008 Huawei развернет первую мобильную сеть WiMAX в Средней Азии

Компания Huawei Technologies развернет первую в Средней Азии сеть WiMAX коммерческого использования для Babilon-T, крупнейшего оператора связи в Таджикистане. Условия соглашения предполагают, что Huawei поставит заказчику полный спектр обору
16.10.2007 «Интерспутник Холдинг» развивает бизнес в Средней Азии

ту современных спутниковых терминалов класса VSAT как на территории республики, так и за ее пределами. «Мы ожидаем, что новое предприятие группы «Интерспутник» станет базовой точкой нашего развития в Средней Азии, благодаря удобному географическому расположению Кыргызстана и хорошим взаимоотношениям с соседними странами. Так же как и в других регионах мира, спутниковая связь должна оказать

28.01.2003 “ТерраЛинк” назначил регионального менеджера по Средней Азии и Закавказью

Компания ”ТерраЛинк” сообщила 28 января о назначении Кайрата Бирюкбаева на должность регионального менеджера "ТерраЛинк" в Средней Азии и Закавказье. Кайрату Бюрюкбаеву 33 года, в 1992 году он окончил Казахстанский Государственный технологический университет. Профессиональная деятельность г-на Бирюкбаева связана с

05.04.2002 Intel назначила Михаила Елашкина на должность менеджера по развитию бизнеса в России, Казахстане, странах Средней Азии и Закавказья

Представительство корпорации Intel в странах СНГ и Балтии объявило о назначении Михаила Елашкина на должность менеджера по развитию бизнеса компании в России, Казахстане, странах Средней Азии и Закавказья. Он сменил на этом посту Алексея Стромова, занявшего в феврале 2002 года пост регионального брэнд-менеджера Intel в России. До перехода в Intel Михаила Елашкина в тече
24.05.2001 Compaq Computer подвела итоги работы на рынке России, Средней Азии и Закавказья в первом квартале 2001 года

Московское Представительство корпорации Compaq Computer сегодня отчиталось о своей деятельности в России, странах Средней Азии и Закавказья в первом квартале 2001 года, завершившемся 31 марта 2001 года. Согласно данным IDC, в первом квартале 2001 года Compaq в очередной раз вышла на первое место среди межд
28.02.2001 Compaq подвела итоги деятельности на рынке России, Средней Азии и Закавказья в 2000 году

Московское Представительство корпорации Compaq Computer распространило информацию о результатах деятельности Compaq в России, Средней Азии и Закавказье в 2000 году. Согласно данным International Data Corporation, в 2000 году доля Compaq в денежном выражении на рынке ПК России составила 7,7%, что обеспечило Compaq втор
20.02.2001 Корпорация Compaq Computer подвела итоги своей деятельности на рынке России, Средней Азии и Закавказья в 2000 году

Московское Представительство корпорации Compaq Computer распространило информацию о результатах деятельности Compaq в России, Средней Азии и Закавказье в 2000 году. Благодаря усилиям сотрудников и партнеров, Compaq во второй половине 2000 года удалось удвоить оборот первого полугодия, тем самым добившись общего показа
28.02.2000 Intel назначила нового менеджера по России, Казахстану, странам Средней Азии и Закавказья

работе с мультинациональными компаниями - сборщиками ПК в странах Европы, Ближнего Востока и Африки. С 1 марта с. г. Алексей Наволокин займет должность менеджера Intel по России, Казахстану, странам Средней Азии и Закавказья. Он заменит на этом посту Клеменса Хааса, который переходит в группу Intel по работе с мультинациональными корпорациями- производителями персональных компьютеров в стр

Публикаций - 292, упоминаний - 301

Азия Средняя и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 39
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 28
Intel Corporation 12811 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 26
МегаФон 10742 22
Ростелеком 10948 15
Microsoft Corporation 25774 14
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 12
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 12
Yandex - Яндекс 9215 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 10
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 8
Lenovo Motorola 3566 8
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 7
Samsung Electronics 11064 7
Oracle Corporation 7074 7
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 6
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 6
SAP SE 5601 6
Dell EMC 5180 6
Huawei 4675 6
LG Electronics 3735 6
Softline - Софтлайн 3743 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 6
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 6
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 6
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
Интерспутник - Исател 18 5
Broadcom - VMware 2610 5
Cisco Systems 5372 5
Qualcomm Technologies 1974 5
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 5
Telegram Group 2940 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 5
Philips 2099 5
HP - Hewlett-Packard 3662 5
Казахтелеком 348 5
Fintur 57 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 6
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 70 4
Почта России ПАО 2370 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 4
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 4
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 3
36,6 - аптечная сеть 96 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Газпром ПАО 1493 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Visa International 1993 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
Kinnevik Investment AB 21 2
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 2
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 43 2
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 2
FGI Wireless 13 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 2
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
GFG - Global Fashion Group 7 2
Access Industries 37 2
Rocket Internet 9 2
Ferrari NV 159 2
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 2
Россети Ленэнерго 1699 2
World Bank Group - IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация Всемирного банка 30 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 2
Fellowes 32 2
Fast Line Ventures - FLV 5 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 4
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 2
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 2
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 2
Государственная система технического регулирования республики Казахстан 4 2
Правительство Туркмении - Кабинет министров Туркмении - органы государственной власти 17 2
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 2
Правительство Республики Узбекистан - Минцифры Узбекистана - Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан - Узбекское агентство связи и информации - УзАСИ - Узбекское агентство почты и телекоммуникаций 45 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 1
СБУ - Служба безопасности Украины 98 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 22
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
Arctic Council - Арктический совет 4 1
VR-Консорциум 2 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 44
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 43
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 38
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 35
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 34
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 31
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 25
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 25
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 23
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 22
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 19
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 18
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 18
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 17
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 15
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 15
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 14
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 14
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 14
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 13
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 13
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 12
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 12
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 11
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 11
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 11
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 11
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 10
Microsoft Windows 2000 8678 12
Google Android 15243 10
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 8
Microsoft Windows 16882 7
Kaspersky Internet Security 497 7
Apple iOS 8583 6
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 668 5
Linux OS 11533 5
Microsoft Office 4170 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 4
Apple macOS 2419 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 4
Ericsson Radio System - ERS 74 3
Intel Itanium 649 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 3
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник 72 3
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 3
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 3
Космодром Байконур 1072 3
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 2
Lenovo LSC - Lenovo Solution Centre 11 2
МТС ЦОД 38 2
PayOnline - электронная платёжная система 60 2
Ericsson Spectrum Sharing - ESS 10 2
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 107 2
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 131 2
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 2
HP Tru64 UNIX - Digital UNIX - DEC OSF/1 AXP - 64-разрядная операционная система для процессоров Alpha 95 2
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 128 2
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 2
NASA MESSENGER - MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry and Ranging - американская автоматическая межпланетная станция - NASA MDIS - Mercury Dual Imaging System 26 2
Парус - Страховые информационные системы - Парус Страхование 7 2
НИИ СОКБ - SafeMobile UEM 36 2
МТС - Navitel - Навител Друзья 19 2
HPE AlphaServer 70 2
Intel NetStructure 23 2
Наволокин Алексей 18 11
Земков Сергей 159 10
Путин Владимир 3454 9
Гудилин Олег 30 7
Каримов Ислам 97 4
Назарбаев Нурсултан 85 4
Пугачева Екатерина 4 4
Галактионова Инесса 120 4
Умаров Михаил 56 3
Ильяич Анатолий 5 3
Низовский Григорий 36 3
Погребинский Антон 45 3
Нефедов Павел 46 3
Jansen Florian - Янсен Флориан 26 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 2
Есекеев Куанышбек 40 2
Шамолин Михаил 124 2
Клебанова Юлия 30 2
Казак Максим 162 2
Белов Виктор 60 2
Котов Виталий 41 2
Николаев Александр 45 2
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Казахстан - Республика 6047 109
Европа 24962 85
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 83
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 74
Закавказье - Transcaucasia 127 64
Азия - Азиатский регион 5920 64
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 60
Украина 7928 55
Беларусь - Белоруссия 6289 52
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 45
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Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 40
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Германия - Федеративная Республика 13220 31
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Швеция - Королевство 3781 14
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Италия - Итальянская Республика 4508 13
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Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 12
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 26
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 7
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M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 7
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