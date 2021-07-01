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Азия Средняя
Среднеазиатский регион

Азия Средняя - Среднеазиатский регион


01.07.2021 Cloud4Y предоставил облачную инфраструктуру Pharmalys Laboratories 1
07.06.2021 ФСБ выгнала из России топ-менеджера европейского IP-регистратора. Его обвинили в работе на украинскую разведку 1
24.05.2021 Сбербанк запустил моментальные переводы из Казахстана в Китай 1
05.04.2021 «Мой офис» выпустил бесплатные аналоги Word и Excel в браузере для всех желающих 1
24.12.2020 Проекты Агентства инноваций Москвы стали победителями и призерами международных и российских премий 1
10.12.2020 МТС при поддержке Ericsson и Qualcomm запустила в Уфе пилотную зону 5G на частотах LTE 1
02.12.2020 ИТ-подрядчик «Байконура» победил конкурента, который тайно повреждал его оптоволокно 1
12.10.2020 Сингапурская компания Bank-Genie вместе с iFellow выходит на российский рынок 1
14.07.2020 Облачные сервисы IBM доступны на MONT Cloud Distribution 1
04.06.2020 Экс-глава департамента по работе с клиентами Nexign назначен коммерческим директором 1
21.05.2020 Selectel начал зарубежную экспансию с Узбекистана 1
14.05.2020 Lamoda возглавил экс-топ-менеджер «Билайна» и Tele2 1
16.04.2020 «Касперский» бесплатно раздает ПО для защиты малого бизнеса 1
10.03.2020 МТС и Ericsson протестировали технологию 5G на частотах LTE 1
27.12.2019 Злоумышленники пытаются украсть деньги через уязвимость в корпоративном VPN 1
24.09.2019 Решение NFWare поможет «Тинькофф Мобайлу» обеспечить абонентов IP-адресами 1
28.08.2019 TrueConf обеспечил удаленную подготовку пилотов для авиакомпании «Россия» 1
25.07.2019 «Лаборатория Касперского» представила универсальное решение для физических и виртуальных сред 1
01.04.2019 В российском SAP седьмой гендиректор за 10 лет 1
28.03.2019 МТС и «Лаборатория Касперского» запустили антивирус для публичного облака 1
22.02.2019 МТС «разогнала» сеть LTE в Башкирии до гигабитных скоростей 1
07.02.2019 МТС объявила ряд кадровых назначений в топ-менеджменте 1
21.12.2018 «Лаборатория Касперского» выяснила привычки и страхи россиян в отношении цифровых платежей 1
22.11.2018 «Лаборатория Касперского» помогает отряду «Лиза Алерт» искать пропавших людей 1
06.11.2018 Казахстан идет в цифровое общество особым маршрутом 1
18.10.2018 Продан российский поставщик биллинга с 1,5-миллиардной выручкой 1
26.02.2018 Kaspersky Industrial CyberSecurity обеспечит защиту Павлодарского Нефтехимического завода 1
23.01.2018 Uniteller выходит на рынок интернет-эквайринга Кыргызстана 1
10.10.2017 Производитель Kent, Dunhill и «Явы» перенес ИТ-системы в Россию 1
10.10.2017 «Бритиш Американ Тобакко» перенесла ИТ-системы в облако МТС 1
06.06.2017 Тайваньская Sercomm открыла офис в России 1
25.04.2017 Addreality вышла на рынок Узбекистана 1
10.03.2017 Глобальные финансы «Лаборатории Касперского» возглавила экс-финдиректор Tele2 1
20.02.2017 «Транстелеком» и Cinia организовали новый высокоскоростной маршрут передачи данных между Европой и Азией 1
23.12.2016 Хозяева МТС собрались строить мобильную спутниковую сеть «в интересах государственной безопасности» 1
09.12.2016 CNews Security: рекордный рост рублевой выручки за последние 5 лет 1
29.11.2016 Каждая российская организация стала жертвой хакеров 1
15.11.2016 «Лаборатории Касперского» безвозмездно продлила для WWF России лицензию на Kaspersky Security 1
30.08.2016 PayOnline открыл пятый офис в Казахстане 1
08.08.2016 Nokia внедрит решение Cloud Packet Core в сети Tele2 Group 1

Публикаций - 157, упоминаний - 176

Азия Средняя упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 3143 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7287 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6352 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5291 11
Telia Company 449 9
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2057 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7182 8
Microsoft Corporation 14059 6
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 622 6
Navitel - Навител Навигатор 256 5
Казахтелеком 263 5
IBM 4589 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1703 5
LG Electronics 2368 4
Информзащита 478 4
Fintur 40 4
VMware 1886 4
Philips 1017 4
Ericsson 1055 4
SAP SE 3626 4
NortonLifeLock (Symantec) 1138 4
Альфа-Телеком ГК - Megacom 138 4
Samsung Electronics 6845 4
Verizon 493 3
Intel Corporation 5430 3
АФК Система ПАО 1340 3
Yandex - Яндекс 4281 3
Dell EMC 2974 3
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 78 3
Turkcell 244 3
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 75 3
Мобайл Телеком Сервис 19 3
Acer Group 1656 3
Nokia Corporation 3232 3
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 86 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1140 3
Qualcomm Technologies 1069 3
InfoWatch - Инфовотч 784 2
Новые облачные технологии (НОТ) 227 2
Oracle Sun Microsystems 639 2
Почта России ПАО 1700 4
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 81 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4439 3
РЖД - Российские железные дороги 1191 2
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 2
Альфа-Групп 467 2
Роснефть НК 398 2
IPOC 79 2
Аэрофлот 525 2
Ferrari NV 106 2
Газпром ПАО 612 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 814 2
Северсталь ПАО 226 2
Deutsche Bank 150 2
Rocket Internet 8 1
Uniteller 51 1
Сургутнефтегаз - СНГ 138 1
Square 39 1
ВТБ Страхование 52 1
Bentley Motors 50 1
ВТБ24 599 1
FGI Wireless 11 1
Лиза Алерт 18 1
Kinnevik Investment AB 16 1
Оптима Банк 2 1
Sony Pictures Entertainment 99 1
GFG - Global Fashion Group 6 1
Access Industries 30 1
UnionPay - Платёжная система 76 1
TOT Payments - Unifiyed Payments 21 1
36,6 - аптечная сеть 12 1
КазМунайГаз ПНХЗ - Павлодарский нефтехимический завод 2 1
Инвесткомм ООО 1 1
TDD - Typhoon Digital Development 3 1
УЗТМ Ростсельмаш 14 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 31 1
IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация 7 1
Родник 45 1
Сбербанк Казахстан 8 1
Татнефть 133 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2108 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6301 5
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 468 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2378 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1780 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1315 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1103 2
Правительство РФ 2298 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1832 2
Правительство Республики Казахстан - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан - МИИР РК 2 1
Управление делами президента Российской Федерации 41 1
World Bank Group - Всемирный банк 166 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 35 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 111 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 47 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
СБУ - Служба безопасности Украины 57 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 134 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 134 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 47 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 1
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 39 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 28 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 57 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 30 1
Верховный суд Российской Федерации - Судебный департамент 15 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 134 1
Президент Российской Федерации 1514 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 78 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Арбитражный суд города Москвы 398 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1779 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 390 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 575 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Пентагон - Министерство обороны США 498 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 464 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 198 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 172 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1040 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 345 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 244 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 556 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11060 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4004 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1374 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 860 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1147 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5595 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3453 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1375 3
3G - Стандарт мобильной связи 4159 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 986 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2339 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1448 3
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 293 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1799 2
BDaaS - Big-Data-as-a-Service - сервис обработки больших данных в облаке 17 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 634 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 604 2
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 99 2
МФУ - Многофункциональное устройство 674 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 1714 2
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 177 2
PMR - Perpendicular Magnetic Recording - «перпендикулярная» магнитная запись 72 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 812 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1782 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1220 2
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1654 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 382 2
5G NR - 5G New Radio 59 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2280 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 207 1
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 116 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 566 1
SFF - Small Form Factor 58 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 232 1
5G NSA - 5G Non-Standalone 14 1
UEM - Unified Endpoint Management - Централизованное управление конечными устройствами 16 1
LTE-LAA - Licensed-Assisted Access - LTE-сети на Wi-Fi-частотах 18 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2643 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 638 1
Google Android 10778 7
Kaspersky Internet Security 310 6
Microsoft Windows 10 7834 5
Apple macOS 1004 4
Apple iOS 5755 3
Linux OS 4941 3
Ericsson Radio System - ERS 45 3
МТС Cloud - CloudMTS 125 3
Qualcomm Snapdragon X 37 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1339 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 85 2
PayOnline - электронная платёжная система 51 2
Ericsson Spectrum Sharing - ESS 6 2
Microsoft Office 2336 2
Новые облачные технологии - МойОфис 312 2
Kaspersky Small Office Security - KSOS 18 2
Samsung Navibot - робот-пылесос 9 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 39 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 38 1
Samsung SmartThings 24 1
Nvidia Optimus 97 1
VMware AirWatch 40 1
Sony Playstation Network 144 1
Казахтелеком ЦОД 1 1
МТС ЦОД 12 1
Яндекс.Новости 32 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта 45 1
Google Cloud Print - Виртуальный принтер 52 1
Dell OptiPlex - серия настольных моноблоков 22 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 1
Samsung NV - серия духовых шкафов 5 1
Apple macOS X 1097 1
IBM Watson 106 1
ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 20 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 532 1
MONT Cloud Distribution (MCD) 5 1
Гонец-ВЭБ 4 1
StartTrack - краудинвестинговая площадка 9 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 1
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 157 1
Земков Сергей 155 10
Гудилин Олег 28 7
Галактионова Инесса 45 4
Назарбаев Нурсултан 40 4
Каримов Ислам 86 3
Низовский Григорий 25 3
Ильяич Анатолий 5 3
Путин Владимир 2024 2
Касперский Евгений 243 2
Попов Анатолий 98 2
Казак Максим 118 2
Котов Виталий 39 2
Каримова Гульнара 89 2
Касперская Наталья 213 2
Медведев Дмитрий 1476 2
Никифоров Николай 1127 2
Клебанова Юлия 16 2
Белов Виктор 30 2
Богачев Игорь 172 2
Шамолин Михаил 115 2
Филатов Андрей 102 2
Корня Алексей 73 2
Есекеев Куанышбек 35 2
Родионов Михаил 41 1
Волошин Александр 7 1
Мацоцкий Сергей 160 1
Усманов Алишер 247 1
Соколова Наталья 12 1
Комиссаров Дмитрий 157 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 47 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 172 1
Лящ Михаил 36 1
Яковлев Сергей 28 1
Белоусов Сергей 222 1
Волож Аркадий 191 1
Любимов Олег 16 1
Dzeba Iris - Джеба Ирис 11 1
Марцынкьян Сергей 19 1
Дмитриев Кирилл 97 1
Гонтарев Павел 69 1
Россия - Российская федерация - РФ 66331 103
Казахстан - Республика 3178 48
Закавказье 78 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9449 32
Украина 4221 31
Беларусь - Белоруссия 2430 30
Узбекистан - Республика 988 27
Европа 4640 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 20846 25
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 697 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 18303 24
Европа Восточная 2091 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7055 19
Таджикистан - Республика 531 18
Африка - Африканский регион 1782 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6941 16
Индия - Республика 2663 14
Азия - Азиатский регион 1888 14
Ближний Восток 1757 14
Турция - Турецкая республика 1102 12
Германия - Федеративная Республика 4606 12
Молдавия - Республика Молдова 514 11
Азербайджан - Азербайджанская Республика 569 11
Грузия 790 10
Франция - Французская Республика 2691 9
Латинская Америка 844 9
Туркмения - Туркменистан 230 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2414 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9211 8
Румыния 411 7
Армения - Республика 784 7
Литва - Литовская Республика 388 6
Казахстан - Алматы 340 6
Италия - Итальянская Республика 1707 6
Польша - Республика 1015 6
Финляндия - Финляндская Республика 989 5
Испания - Королевство 1539 5
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 295 5
Прибалтика - Балтия 786 5
Россия - СФО - Новосибирск 2361 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4492 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1375 5
Русский язык 1199 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3643 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 380 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1078 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2406 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3261 2
Космодром Байконур 221 2
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 102 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 310 1
POI - points of interest 61 1
Цифровой Казахстан - Государственная программа 8 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 30 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 122 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 138 1
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 17 1
Obamacare - Patient Protection and Affordable Care Act - Закон о защите пациентов и доступном здравоохранении в США 8 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 252 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 60 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 14 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 98 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 465 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 388 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 482 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 187 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 873 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 591 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1082 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1741 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
Прайм - Агентство экономической информации 628 3
Vogue 14 2
Fortune 105 1
Вести 24 - Российский информационный канал 24 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 68 1
Муз-ТВ - телеканал 27 1
Independent Media - Индепендент Медиа 9 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 73 1
Российская газета 123 1
KrebsOnSecurity 14 1
CNews - ZOOM.CNews 1188 1
The Washington Post 146 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 465 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 53 1
Коммерсантъ - Издательский дом 552 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 683 1
Bloomberg 798 1
WikiLeaks 106 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2383 7
IDC - International Data Corporation 3200 6
Gartner 2464 6
B2B International 48 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 687 1
Markets&Markets Research 78 1
BCG - Boston Consulting Group 44 1
Analysys Mason 26 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 24 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
Dimensional Research 12 1
Technavio 23 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
AC&M Consulting 99 1
comScore 283 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 37 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 760 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 151 1
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