Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Азия Средняя
Среднеазиатский регион
Публикаций - 157, упоминаний - 176
Азия Средняя упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Земков Сергей 155 10
|Гудилин Олег 28 7
|Галактионова Инесса 45 4
|Назарбаев Нурсултан 40 4
|Каримов Ислам 86 3
|Низовский Григорий 25 3
|Ильяич Анатолий 5 3
|Путин Владимир 2024 2
|Касперский Евгений 243 2
|Попов Анатолий 98 2
|Казак Максим 118 2
|Котов Виталий 39 2
|Каримова Гульнара 89 2
|Касперская Наталья 213 2
|Медведев Дмитрий 1476 2
|Никифоров Николай 1127 2
|Клебанова Юлия 16 2
|Белов Виктор 30 2
|Богачев Игорь 172 2
|Шамолин Михаил 115 2
|Филатов Андрей 102 2
|Корня Алексей 73 2
|Есекеев Куанышбек 35 2
|Родионов Михаил 41 1
|Волошин Александр 7 1
|Мацоцкий Сергей 160 1
|Усманов Алишер 247 1
|Соколова Наталья 12 1
|Комиссаров Дмитрий 157 1
|Krebs Brian - Кребс Брайан 47 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 172 1
|Лящ Михаил 36 1
|Яковлев Сергей 28 1
|Белоусов Сергей 222 1
|Волож Аркадий 191 1
|Любимов Олег 16 1
|Dzeba Iris - Джеба Ирис 11 1
|Марцынкьян Сергей 19 1
|Дмитриев Кирилл 97 1
|Гонтарев Павел 69 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 898208, в очереди разбора - 801364.
Создано именных указателей - 46932.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 898208, в очереди разбора - 801364.
Создано именных указателей - 46932.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru