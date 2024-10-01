Азия Средняя - Среднеазиатский регион

«Цифра» внедряет инновационные российские ИT-решения на базе ИИ в Средней Азии ГК «Цифра», отечественный разработчик цифровых решений для промышленности, развивает на рынке Средней Азии новые технологии, не имеющие аналогов в России и странах СНГ. Дивизион «Горная промышленность» компании «Цифра» разработал решение «Умный ковш». В его основе — два продукта, позвол

ЭЛАР оцифровал детали жилища кочевников Средней Азии Более 23 тыс. экспонатов было оцифровано для Российского этнографического музея, в том числе, крупногабаритные предметы из отдела этнографии народов Средней Азии. Российский этнографический музей хранит предметы более чем по 150 народам России и сопредельных стран. Все этнографические предметы многообразны, различны по материалам, техникам

Navitel выпустил обновление карт Турции, Закавказья и Средней Азии Пользователям «Навител Навигатор» 9.1 стало доступно обновление карт Турции, Закавказья и Средней Азии релиза Q2 2014. Обновление карт включает в себя 7 стран: Армения, Азербайджан, Грузия, Киргизия, Таджикистан, Турция, Узбекистан. Карты нового релиза содержат 875 945 км дорожного

Navitel обновил карты России, Европы, Средней Азии и Турции Navitel выпустил новые карты России, Европы, Средней Азии и Турции. Обновление карт Q2 2013 включает в себя такие страны, как — Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан, Венгрия, Г

Navitel выпустил новые карты Латинской Америки, Средней Азии и Азербайджана Пользователям «Навител Навигатор» стали доступны новые карты Латинской Америки (Аргентина, Белиз, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Никарагуа, Панама, Сальвадор, Венесуэла), Средней Азии (Киргизия, Узбекистан, Таджикистан) и Азербайджана релиза Q1 2013. Все карты выпущены в новом оптимизированном формате – nm7 , благодаря которому занимают в два раза меньше места и

Huawei развернет первую мобильную сеть WiMAX в Средней Азии Компания Huawei Technologies развернет первую в Средней Азии сеть WiMAX коммерческого использования для Babilon-T, крупнейшего оператора связи в Таджикистане. Условия соглашения предполагают, что Huawei поставит заказчику полный спектр обору

«Интерспутник Холдинг» развивает бизнес в Средней Азии ту современных спутниковых терминалов класса VSAT как на территории республики, так и за ее пределами. «Мы ожидаем, что новое предприятие группы «Интерспутник» станет базовой точкой нашего развития в Средней Азии, благодаря удобному географическому расположению Кыргызстана и хорошим взаимоотношениям с соседними странами. Так же как и в других регионах мира, спутниковая связь должна оказать

“ТерраЛинк” назначил регионального менеджера по Средней Азии и Закавказью Компания ”ТерраЛинк” сообщила 28 января о назначении Кайрата Бирюкбаева на должность регионального менеджера "ТерраЛинк" в Средней Азии и Закавказье. Кайрату Бюрюкбаеву 33 года, в 1992 году он окончил Казахстанский Государственный технологический университет. Профессиональная деятельность г-на Бирюкбаева связана с

Intel назначила Михаила Елашкина на должность менеджера по развитию бизнеса в России, Казахстане, странах Средней Азии и Закавказья Представительство корпорации Intel в странах СНГ и Балтии объявило о назначении Михаила Елашкина на должность менеджера по развитию бизнеса компании в России, Казахстане, странах Средней Азии и Закавказья. Он сменил на этом посту Алексея Стромова, занявшего в феврале 2002 года пост регионального брэнд-менеджера Intel в России. До перехода в Intel Михаила Елашкина в тече

Compaq Computer подвела итоги работы на рынке России, Средней Азии и Закавказья в первом квартале 2001 года Московское Представительство корпорации Compaq Computer сегодня отчиталось о своей деятельности в России, странах Средней Азии и Закавказья в первом квартале 2001 года, завершившемся 31 марта 2001 года. Согласно данным IDC, в первом квартале 2001 года Compaq в очередной раз вышла на первое место среди межд

Compaq подвела итоги деятельности на рынке России, Средней Азии и Закавказья в 2000 году Московское Представительство корпорации Compaq Computer распространило информацию о результатах деятельности Compaq в России, Средней Азии и Закавказье в 2000 году. Согласно данным International Data Corporation, в 2000 году доля Compaq в денежном выражении на рынке ПК России составила 7,7%, что обеспечило Compaq втор

Корпорация Compaq Computer подвела итоги своей деятельности на рынке России, Средней Азии и Закавказья в 2000 году Московское Представительство корпорации Compaq Computer распространило информацию о результатах деятельности Compaq в России, Средней Азии и Закавказье в 2000 году. Благодаря усилиям сотрудников и партнеров, Compaq во второй половине 2000 года удалось удвоить оборот первого полугодия, тем самым добившись общего показа