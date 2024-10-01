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Азия Средняя Среднеазиатский регион
СОБЫТИЯ
|01.10.2024
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«Цифра» внедряет инновационные российские ИT-решения на базе ИИ в Средней Азии
ГК «Цифра», отечественный разработчик цифровых решений для промышленности, развивает на рынке Средней Азии новые технологии, не имеющие аналогов в России и странах СНГ. Дивизион «Горная промышленность» компании «Цифра» разработал решение «Умный ковш». В его основе — два продукта, позвол
|10.03.2022
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ЭЛАР оцифровал детали жилища кочевников Средней Азии
Более 23 тыс. экспонатов было оцифровано для Российского этнографического музея, в том числе, крупногабаритные предметы из отдела этнографии народов Средней Азии. Российский этнографический музей хранит предметы более чем по 150 народам России и сопредельных стран. Все этнографические предметы многообразны, различны по материалам, техникам
|20.08.2014
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Navitel выпустил обновление карт Турции, Закавказья и Средней Азии
Пользователям «Навител Навигатор» 9.1 стало доступно обновление карт Турции, Закавказья и Средней Азии релиза Q2 2014. Обновление карт включает в себя 7 стран: Армения, Азербайджан, Грузия, Киргизия, Таджикистан, Турция, Узбекистан. Карты нового релиза содержат 875 945 км дорожного
|26.08.2013
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Navitel обновил карты России, Европы, Средней Азии и Турции
Navitel выпустил новые карты России, Европы, Средней Азии и Турции. Обновление карт Q2 2013 включает в себя такие страны, как — Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан, Венгрия, Г
|12.04.2013
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Navitel выпустил новые карты Латинской Америки, Средней Азии и Азербайджана
Пользователям «Навител Навигатор» стали доступны новые карты Латинской Америки (Аргентина, Белиз, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Никарагуа, Панама, Сальвадор, Венесуэла), Средней Азии (Киргизия, Узбекистан, Таджикистан) и Азербайджана релиза Q1 2013. Все карты выпущены в новом оптимизированном формате – nm7 , благодаря которому занимают в два раза меньше места и
|14.01.2008
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Huawei развернет первую мобильную сеть WiMAX в Средней Азии
Компания Huawei Technologies развернет первую в Средней Азии сеть WiMAX коммерческого использования для Babilon-T, крупнейшего оператора связи в Таджикистане. Условия соглашения предполагают, что Huawei поставит заказчику полный спектр обору
|16.10.2007
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«Интерспутник Холдинг» развивает бизнес в Средней Азии
ту современных спутниковых терминалов класса VSAT как на территории республики, так и за ее пределами. «Мы ожидаем, что новое предприятие группы «Интерспутник» станет базовой точкой нашего развития в Средней Азии, благодаря удобному географическому расположению Кыргызстана и хорошим взаимоотношениям с соседними странами. Так же как и в других регионах мира, спутниковая связь должна оказать
|28.01.2003
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“ТерраЛинк” назначил регионального менеджера по Средней Азии и Закавказью
Компания ”ТерраЛинк” сообщила 28 января о назначении Кайрата Бирюкбаева на должность регионального менеджера "ТерраЛинк" в Средней Азии и Закавказье. Кайрату Бюрюкбаеву 33 года, в 1992 году он окончил Казахстанский Государственный технологический университет. Профессиональная деятельность г-на Бирюкбаева связана с
|05.04.2002
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Intel назначила Михаила Елашкина на должность менеджера по развитию бизнеса в России, Казахстане, странах Средней Азии и Закавказья
Представительство корпорации Intel в странах СНГ и Балтии объявило о назначении Михаила Елашкина на должность менеджера по развитию бизнеса компании в России, Казахстане, странах Средней Азии и Закавказья. Он сменил на этом посту Алексея Стромова, занявшего в феврале 2002 года пост регионального брэнд-менеджера Intel в России. До перехода в Intel Михаила Елашкина в тече
|24.05.2001
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Compaq Computer подвела итоги работы на рынке России, Средней Азии и Закавказья в первом квартале 2001 года
Московское Представительство корпорации Compaq Computer сегодня отчиталось о своей деятельности в России, странах Средней Азии и Закавказья в первом квартале 2001 года, завершившемся 31 марта 2001 года. Согласно данным IDC, в первом квартале 2001 года Compaq в очередной раз вышла на первое место среди межд
|28.02.2001
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Compaq подвела итоги деятельности на рынке России, Средней Азии и Закавказья в 2000 году
Московское Представительство корпорации Compaq Computer распространило информацию о результатах деятельности Compaq в России, Средней Азии и Закавказье в 2000 году. Согласно данным International Data Corporation, в 2000 году доля Compaq в денежном выражении на рынке ПК России составила 7,7%, что обеспечило Compaq втор
|20.02.2001
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Корпорация Compaq Computer подвела итоги своей деятельности на рынке России, Средней Азии и Закавказья в 2000 году
Московское Представительство корпорации Compaq Computer распространило информацию о результатах деятельности Compaq в России, Средней Азии и Закавказье в 2000 году. Благодаря усилиям сотрудников и партнеров, Compaq во второй половине 2000 года удалось удвоить оборот первого полугодия, тем самым добившись общего показа
|28.02.2000
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Intel назначила нового менеджера по России, Казахстану, странам Средней Азии и Закавказья
работе с мультинациональными компаниями - сборщиками ПК в странах Европы, Ближнего Востока и Африки. С 1 марта с. г. Алексей Наволокин займет должность менеджера Intel по России, Казахстану, странам Средней Азии и Закавказья. Он заменит на этом посту Клеменса Хааса, который переходит в группу Intel по работе с мультинациональными корпорациями- производителями персональных компьютеров в стр
Азия Средняя и организации, системы, технологии, персоны:
|Наволокин Алексей 18 11
|Земков Сергей 159 10
|Путин Владимир 3454 9
|Гудилин Олег 30 7
|Каримов Ислам 97 4
|Назарбаев Нурсултан 85 4
|Пугачева Екатерина 4 4
|Галактионова Инесса 120 4
|Умаров Михаил 56 3
|Ильяич Анатолий 5 3
|Низовский Григорий 36 3
|Погребинский Антон 45 3
|Нефедов Павел 46 3
|Jansen Florian - Янсен Флориан 26 2
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 2
|Есекеев Куанышбек 40 2
|Шамолин Михаил 124 2
|Клебанова Юлия 30 2
|Казак Максим 162 2
|Белов Виктор 60 2
|Котов Виталий 41 2
|Николаев Александр 45 2
|Смирнов Андрей 75 2
|Хренков Владимир 24 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Орехов Вячеслав 48 2
|Кучма Леонид 29 2
|Сирик Дмитрий 8 2
|Кузовкин Алексей 155 2
|Шрамко Кирилл 25 2
|Акулинин Игорь 20 2
|Липкин Валерий 8 2
|Тимощенко Дмитрий 16 2
|Золотницкий Филипп 11 2
|Косинов Михаил 14 2
|Стромов Алексей 10 2
|Любин Андрей 7 2
|Баташвили Марина 2 2
|Oppenheimer Kurt - Оппенгеймер Курт 3 2
|Бирюкбаев Кайрат 2 2
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