Казахстан - Алма-Ата - Алматы

«Доктор Веб» обеспечит информационную безопасность Универсиады-2017 в Алматы я с целью обеспечения её бесперебойной работы. Соответствующий договор о сотрудничестве между компанией «Доктор Веб – Центральная Азия» и Дирекцией по подготовке и проведению Универсиады-2017 г. в г. Алматы был подписан 7 октября 2016 г.«Информационная безопасность, защита данных – это важнейшая часть общей системы безопасности Универсиады в Алматы. Мы надеемся, что благодаря сотрудн

Серверы SkyparkCDN появились в Омске и Алма-Ате и контента SkyparkCDN продолжает расширять географию присутствия в России и на территории ближнего зарубежья. С начала года на карте компании появились две новых точки присутствия — серверы в Омске и Алма-Ате. Собственные узлы SkyparkCDN в этих городах ускорят загрузку сайтов клиентов компании. Увеличение скорости достигается за счёт переноса нагрузки с основного сервера на геораспределённу

«Горсвязь» займется развитием и модернизацией сети AlmaTV в Алматы ния «Горсвязь», предоставляющая весь комплекс технических работ для операторов связи, объявили о начале сотрудничества. Специалисты «Горсвязи» будут заниматься развитием и модернизацией сети AlmaTV в Алматы. Это позволит казахстанскому кабельному оператору эффективнее использовать имеющуюся инфраструктуру, быстрее подключать новых абонентов, проводить сервисное обслуживание ив кратчайшие ср

«Евразийский банк» запустил новый высокотехнологичный ЦОД в Алматы «Евразийский банк» запустил новый высокотехнологичный центр обработки данных (ЦОД) в Алматы. Как сообщили CNews в банке, новый ЦОД предназначен для размещения серверного и коммуникационного оборудования, необходимого для полноценной работы банка. Центр отличает повышенная защищ

В Алматы состоится гранд-форум «Бизнес и ИТ. Вокруг Облака. Вокруг ЦОД. Вокруг IP» 19 июня 2014 г. в Алматы состоится Международный гранд-форум «Бизнес и ИТ. Вокруг Облака. Вокруг ЦОД. Вокруг IP», посвященный различным аспектам создания и использования ИТ в бизнесе. Тематика гранд-форума покры

Merlion осваивает ИТ-рынок Казахстана: новый офис в Алматы Компания Merlion, российский дистрибьютор компьютерной и цифровой техники, сообщила об открытии своего нового офиса в Казахстане — в городе Алматы. Компания планирует серьезную экспансию на рынок страны и активно инвестирует в развитие своего представительства. Помимо нового офиса, Merlion также расширила свои складские возможности

Жители Алматы смогут записать ЭЦП на удостоверение личности Жители города Алматы (Республика Казахстан) получили возможность записать ЭЦП на удостоверение личности. Такая услуга теперь доступна в центрах обслуживания населения Алмалинского и Бостандыкского районов го

В Алматы состоится круглый стол «Информационные технологии – ключ к выживанию в кризисе» 15 мая в Алматы состоится круглый стол «Информационные технологии – ключ к выживанию в кризисе», посвященный обсуждению актуальных ИТ-решений и оптимизации бизнес-процессов казахстанских компаний в усло

Центр ядерной медицины и биофизики начнет функционировать в Алматы в 2011 году В Алматы в 2011 году начнет функционировать Центр ядерной медицины и биофизики, сообщил генеральный директор Национального ядерного центра (НЯЦ) РК Кайрат Кадыржанов, передает "Казахстан Сегодня"

DUCAT развернул IP/MPLS-сеть в Алматы range Business Services объявил о завершении проекта по созданию Metro Ethernet сети связи на основе NGN для казахстанского альтернативного оператора связи DUCAT (АО «АРНА») на всей территории города Алматы. Протяженность сети составляет более 500 км, а стоимость создания только ее инфраструктурной части – около $1,3 млн. Исполнителем проекта Orange Business Services был выбран в ходе откры

Супермаркеты BannerStore в Киеве и Алматы автоматизированы на базе «1С:Предприятия 8» ответствовали требованиям компании к бухгалтерскому, налоговому и оперативному учету. В связи с открытием представительств «Тяньши» в Украине и Казахстане и первых супермаркетов BannerStore в Киеве и Алматы появилась потребность в создании единой информационной системы для оперативного управления всей компанией. Возникла необходимость автоматизации розничной продажи с учетом особенностей им

«Транзас» построил «Транс-форс» в Алма-Ате ылся первый в Казахстане развлекательный комплекс виртуальной реальности «Транс-Форс». Транс-Форс в Алматы занимает площадь в 650 м2 и рассчитан на 124 посадочных места. Комплекс был построен н

"Альянс Consumer Finance" г. Алматы создает ИТ-инфраструктуру рганизации, которых в республике насчитывается уже более 300. В августе 2006 г. один из участников микрокредитного сектора республики Казахстан - микрокредитная организация «Альянс Consumer Finance» (Алматы), провела тендер по выбору ИС для организации и развития инфраструктуры выдачи кредитов. В ходе тендера, в котором приняли участие как российские компании-разработчики, так и зарубежные

Спортивно-оздоровительный центр АИБА Алматы создает системы видеонаблюдения ехнической безопасности КГ «Борлас» совместно с компанией «Елтал-Борлас» приступила к проекту по созданию цифровой системы видеонаблюдения и аудиоконтроля в спортивно-оздоровительном центре «АИБА» г. Алматы, Казахстан. Создаваемая система основана на оборудовании компаний Sanyo, JVC, Betatech (Honeywell) и обеспечивает возможность одновременного просмотра и записи видеоинформации от большог

Введена в эксплуатацию ВОЛС "Алматы-Караганда" 12 декабря состоялась презентация ввода в эксплуатацию волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) "Алматы-Караганда", приуроченная к 15-летию Независимости Республики Казахстан. В церемонии приняли участие аким Карагандинской области Нурлан Нигматулин, президент компании "Казахтелеком" Аскар

"Казахтелеком" перевел сеть на семизначный план нумерации В ночь с 25 на 26 ноября 2006 года в городе Алматы осуществлен перевод сети телекоммуникаций на семизначный план нумерации. Данный шаг сделан с целью решения проблемы дефицита номеров в шестизначном нумерационном ресурсе мегаполиса стран

Алматы перейдет на семизначную телефонную нумерацию В ближайшее время Алматы (бывшая столица Казахстана) перейдет на семизначную телефонную нумерацию. В Агентстве по информатизации и связи Республики Казахстан будет создана рабочая группа с участием представителе

АМТ-Груп построила в Алматы пилотную систему интерактивного телевидения IPTV интегратор АМТ-Груп и крупнейший в республике Казахстан оператор связи компания "Казахтелеком" сообщили об успешной реализации пилотного проекта системы цифрового интерактивного телевидения в городе Алматы. В рамках опытной эксплуатации протестированы все функциональные возможности интегрированной системы IPTV, в том числе, обширный набор услуг и сервисов, качество цифрового вещания и инте

IBM открывает представительство в Алматы Как сообщает корреспондент CNews, корпорация IBM открыла свое представительство в Алматы, бывшей столице Казахстана. В своей речи на церемонии открытия генеральный директор представительства Адам Досымов отметил, что новый офис станет базой для расширения сотрудничества IBM

В Алматы отключилась сотовая сеть KCell Как сообщил корреспондент CNews, в бывшей столице Казахстана Алматы временно отключилась сеть самого крупного сотового оператора в стране «GSM Казахстан», работающего под торговой маркой KCell. Сегодня примерно с 14 часов дня по местному времени абоненты

В Алматы запущен первый сервис IP Wireless Компания Aksoran запустила в Алматы первый публичный сервис беспроводного доступа в интернет. Об этом сообщил сайт Profit. Проект реализован с использованием стандарта IP Wireless. На сегодняшний день доступ обеспечивается

В Казахстане открылось представительство Intel В Алма-Ате открылось региональное представительство корпорации Intel, уже четвертое по счету за пределами московского, головного офиса Intel в странах СНГ (ранее были открыты офисы Intel в Киеве