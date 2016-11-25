Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 149496
ИКТ 11749
Организации 9332
Ведомства 1428
Ассоциации 882
Технологии 3264
Системы 23097
Персоны 62020
География 2365
Статьи 1465
Пресса 1100
ИАА 656
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2384
Мероприятия 835

Казахстан Алма-Ата Алматы

Казахстан - Алма-Ата - Алматы


25.11.2016 «Доктор Веб» обеспечит информационную безопасность Универсиады-2017 в Алматы

я с целью обеспечения её бесперебойной работы. Соответствующий договор о сотрудничестве между компанией «Доктор Веб – Центральная Азия» и Дирекцией по подготовке и проведению Универсиады-2017 г. в г. Алматы был подписан 7 октября 2016 г.«Информационная безопасность, защита данных – это важнейшая часть общей системы безопасности Универсиады в Алматы. Мы надеемся, что благодаря сотрудн
28.04.2016 Серверы SkyparkCDN появились в Омске и Алма-Ате

и контента SkyparkCDN продолжает расширять географию присутствия в России и на территории ближнего зарубежья. С начала года на карте компании появились две новых точки присутствия — серверы в Омске и Алма-Ате. Собственные узлы SkyparkCDN в этих городах ускорят загрузку сайтов клиентов компании. Увеличение скорости достигается за счёт переноса нагрузки с основного сервера на геораспределённу
02.10.2015 «Горсвязь» займется развитием и модернизацией сети AlmaTV в Алматы

ния «Горсвязь», предоставляющая весь комплекс технических работ для операторов связи, объявили о начале сотрудничества. Специалисты «Горсвязи» будут заниматься развитием и модернизацией сети AlmaTV в Алматы. Это позволит казахстанскому кабельному оператору эффективнее использовать имеющуюся инфраструктуру, быстрее подключать новых абонентов, проводить сервисное обслуживание ив кратчайшие ср
12.08.2014 «Евразийский банк» запустил новый высокотехнологичный ЦОД в Алматы

«Евразийский банк» запустил новый высокотехнологичный центр обработки данных (ЦОД) в Алматы. Как сообщили CNews в банке, новый ЦОД предназначен для размещения серверного и коммуникационного оборудования, необходимого для полноценной работы банка. Центр отличает повышенная защищ
05.06.2014 В Алматы состоится гранд-форум «Бизнес и ИТ. Вокруг Облака. Вокруг ЦОД. Вокруг IP»

19 июня 2014 г. в Алматы состоится Международный гранд-форум «Бизнес и ИТ. Вокруг Облака. Вокруг ЦОД. Вокруг IP», посвященный различным аспектам создания и использования ИТ в бизнесе. Тематика гранд-форума покры
09.07.2012 Merlion осваивает ИТ-рынок Казахстана: новый офис в Алматы

Компания Merlion, российский дистрибьютор компьютерной и цифровой техники, сообщила об открытии своего нового офиса в Казахстане — в городе Алматы. Компания планирует серьезную экспансию на рынок страны и активно инвестирует в развитие своего представительства. Помимо нового офиса, Merlion также расширила свои складские возможности
01.06.2012 Жители Алматы смогут записать ЭЦП на удостоверение личности

Жители города Алматы (Республика Казахстан) получили возможность записать ЭЦП на удостоверение личности. Такая услуга теперь доступна в центрах обслуживания населения Алмалинского и Бостандыкского районов го
12.05.2009 В Алматы состоится круглый стол «Информационные технологии – ключ к выживанию в кризисе»

15 мая в Алматы состоится круглый стол «Информационные технологии – ключ к выживанию в кризисе», посвященный обсуждению актуальных ИТ-решений и оптимизации бизнес-процессов казахстанских компаний в усло
14.01.2009 Центр ядерной медицины и биофизики начнет функционировать в Алматы в 2011 году

В Алматы в 2011 году начнет функционировать Центр ядерной медицины и биофизики, сообщил генеральный директор Национального ядерного центра (НЯЦ) РК Кайрат Кадыржанов, передает "Казахстан Сегодня"
04.03.2008 DUCAT развернул IP/MPLS-сеть в Алматы

range Business Services объявил о завершении проекта по созданию Metro Ethernet сети связи на основе NGN для казахстанского альтернативного оператора связи DUCAT (АО «АРНА») на всей территории города Алматы. Протяженность сети составляет более 500 км, а стоимость создания только ее инфраструктурной части – около $1,3 млн. Исполнителем проекта Orange Business Services был выбран в ходе откры
21.12.2007 Супермаркеты BannerStore в Киеве и Алматы автоматизированы на базе «1С:Предприятия 8»

ответствовали требованиям компании к бухгалтерскому, налоговому и оперативному учету. В связи с открытием представительств «Тяньши» в Украине и Казахстане и первых супермаркетов BannerStore в Киеве и Алматы появилась потребность в создании единой информационной системы для оперативного управления всей компанией. Возникла необходимость автоматизации розничной продажи с учетом особенностей им
01.08.2007 «Транзас» построил «Транс-форс» в Алма-Ате

ылся первый в Казахстане развлекательный комплекс виртуальной реальности «Транс-Форс». Транс-Форс в Алматы занимает площадь в 650 м2 и рассчитан на 124 посадочных места. Комплекс был построен н
29.12.2006 "Альянс Consumer Finance" г. Алматы создает ИТ-инфраструктуру

рганизации, которых в республике насчитывается уже более 300. В августе 2006 г. один из участников микрокредитного сектора республики Казахстан - микрокредитная организация «Альянс Consumer Finance» (Алматы), провела тендер по выбору ИС для организации и развития инфраструктуры выдачи кредитов. В ходе тендера, в котором приняли участие как российские компании-разработчики, так и зарубежные

14.12.2006 Спортивно-оздоровительный центр АИБА Алматы создает системы видеонаблюдения

ехнической безопасности КГ «Борлас» совместно с компанией «Елтал-Борлас» приступила к проекту по созданию цифровой системы видеонаблюдения и аудиоконтроля в спортивно-оздоровительном центре «АИБА» г. Алматы, Казахстан. Создаваемая система основана на оборудовании компаний Sanyo, JVC, Betatech (Honeywell) и обеспечивает возможность одновременного просмотра и записи видеоинформации от большог
12.12.2006 Введена в эксплуатацию ВОЛС "Алматы-Караганда"

12 декабря состоялась презентация ввода в эксплуатацию волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) "Алматы-Караганда", приуроченная к 15-летию Независимости Республики Казахстан. В церемонии приняли участие аким Карагандинской области Нурлан Нигматулин, президент компании "Казахтелеком" Аскар
27.11.2006 "Казахтелеком" перевел сеть на семизначный план нумерации

В ночь с 25 на 26 ноября 2006 года в городе Алматы осуществлен перевод сети телекоммуникаций на семизначный план нумерации. Данный шаг сделан с целью решения проблемы дефицита номеров в шестизначном нумерационном ресурсе мегаполиса стран
25.09.2006 Алматы перейдет на семизначную телефонную нумерацию

В ближайшее время Алматы (бывшая столица Казахстана) перейдет на семизначную телефонную нумерацию. В Агентстве по информатизации и связи Республики Казахстан будет создана рабочая группа с участием представителе
27.07.2006 АМТ-Груп построила в Алматы пилотную систему интерактивного телевидения IPTV

интегратор АМТ-Груп и крупнейший в республике Казахстан оператор связи компания "Казахтелеком" сообщили об успешной реализации пилотного проекта системы цифрового интерактивного телевидения в городе Алматы. В рамках опытной эксплуатации протестированы все функциональные возможности интегрированной системы IPTV, в том числе, обширный набор услуг и сервисов, качество цифрового вещания и инте
09.11.2005 IBM открывает представительство в Алматы

Как сообщает корреспондент CNews, корпорация IBM открыла свое представительство в Алматы, бывшей столице Казахстана. В своей речи на церемонии открытия генеральный директор представительства Адам Досымов отметил, что новый офис станет базой для расширения сотрудничества IBM

30.09.2005 В Алматы отключилась сотовая сеть KCell

Как сообщил корреспондент CNews, в бывшей  столице Казахстана Алматы временно отключилась сеть самого крупного сотового оператора в стране «GSM Казахстан», работающего под торговой маркой KCell. Сегодня примерно с 14 часов дня по местному времени абоненты
09.08.2004 В Алматы запущен первый сервис IP Wireless

Компания Aksoran запустила в Алматы первый публичный сервис беспроводного доступа в интернет. Об этом сообщил сайт Profit. Проект реализован с использованием стандарта IP Wireless. На сегодняшний день доступ обеспечивается
19.05.2004 В Казахстане открылось представительство Intel

В Алма-Ате открылось региональное представительство корпорации Intel, уже четвертое по счету за пределами московского, головного офиса Intel в странах СНГ (ранее были открыты офисы Intel в Киеве

03.06.1999 Intel провела в Алматы семинар для специалистов предприятий малого и среднего бизнеса

Корпорация Intel при содействии Института экономических исследований Республики Казахстан и российского Института предпринимательства и инвестиций провела вчера в Алматы семинар для специалистов предприятий малого и среднего бизнеса. На нем были сделаны доклады о новейших технологиях Intel, а также о готовых информационных решениях ее партнеров LogyCom,


Публикаций - 586, упоминаний - 595

Казахстан и организации, системы, технологии, персоны:

Казахтелеком 336 55
Accenture plc 675 46
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 134 45
Microsoft Corporation 24274 38
SAP SE 5164 38
7855 29
Oracle Corporation 6577 28
IBM - International Business Machines Corp 9382 26
Cisco Systems 5046 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8531 24
Intel Corporation 12001 20
Yandex - Яндекс 6749 15
Xerox 1135 15
Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 86 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11438 15
Ростелеком 10946 15
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 108 14
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 159 14
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 125 13
Softline - Софтлайн 2511 13
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2634 12
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл - РТ-Мобайл 2783 12
TerraLink - ТерраЛинк 276 11
NVision Group - Энвижн Груп 676 11
Altel - Алтел - Dalacom - Далаком - телекоммуникационная компания Казахстана 46 11
OpenText - Micro Focus - Novell 870 10
Huawei 3772 10
Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 191 10
Broadcom - VMware 2296 10
R-Style - Эр-Стайл ГК 706 10
Samsung Electronics 10070 10
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 762 9
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 633 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1436 8
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 356 8
Прогноз 1600 8
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1039 8
АйТи 1341 8
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1123 8
HP - Hewlett-Packard 3618 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6828 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 7
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 7
Альфа-Банк 1704 7
Газпром ПАО 1289 6
НЯЦ РК - Национальный ядерный центр Республики Казахстан - Институт ядерной физики Республики Казахстан 8 6
GFG - Lamoda - Купишуз 146 6
Halyk Bank - QAZKOM - КАЗКОМ - Казкоммерцбанк 40 6
Роснефть НК - нефтяная компания 506 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2129 5
РЖД - Российские железные дороги 1831 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2699 5
Казпочта - Қазпошта - Qazpost 20 5
Россети Ленэнерго 1700 4
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 94 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1058 4
КТЖ - Казахстан Темир Жолы - Казахстанские железные дороги - Ремлокомотив - Ремонтная корпорация Камкор - Востокмашзавод - Шлюз КТЗЭ-Хоргос - КТЖ-Пассажирские перевозки - КТЖ-Грузовые перевозки - КТЖ Экспресс - Казтемиртранс - Военизированная железнодорож 13 4
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 41 4
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 408 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 528 4
Русагро Группа Компаний 260 4
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 116 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1540 3
ВТБ - ВТБ24 662 3
Qiwi 989 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 962 3
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 3
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 194 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 220 3
QazaqGaz - КазТрансГаз НК 4 3
Самрук-Казына - Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана - МАЭК-Казатомпром - Ульбинский металлургический завод 38 3
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго 33 3
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго 177 3
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго 49 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 459 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 251 3
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 33 3
Почта Банк 429 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5241 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4460 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10913 11
Президент Республики Казахстан - Президент РК 59 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2927 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4273 9
Правительство Казахстана - Министерство культуры и информации Казахстана - Агентство по информатизации и связи Казахстана - Министерство связи и информации Казахстана 43 9
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 71 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5649 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1322 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1328 5
Судебная власть - Judicial power 2243 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1144 4
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 714 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2130 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2882 4
Правительство Казахстана - МВД Казахстана - Министерство внутренних дел Казахстана 11 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1325 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1867 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2351 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4809 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1789 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3178 3
Правительство Казахстана - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана - Министерство индустрии и новых технологий Казахстана - Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан 9 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1857 3
Правительство Казахстана - Министерство юстиции РК 15 3
Федеральное казначейство России 1689 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 743 3
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 62 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3191 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1155 2
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 17 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1819 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 91 2
Верховный суд Казахстана 3 2
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 63 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 167 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 613 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 391 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3001 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6202 15
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2688 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 688 3
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 2
TIA - Telecommunications Industry Association 88 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
Сибирское соглашение - межрегиональная ассоциация 6 1
КАСК - Казахстанская Ассоциация Софтверных компаний 1 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 248 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 199 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 21 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 9 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 40 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1404 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
Национальная телекоммуникационная ассоциация Казахстана 1 1
code.org - глобальный сайт некоммерческого сообщества 5 1
Единая Россия - Политическая партия 287 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 285 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 295 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1006 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61436 200
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46773 136
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29007 102
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20033 81
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20894 67
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12147 64
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28367 58
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16947 42
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9358 38
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10560 36
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9363 36
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27249 35
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6305 34
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15135 34
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 631 34
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14965 33
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11291 33
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13662 32
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25021 31
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11319 30
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23708 27
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12023 27
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11942 26
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6620 24
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23158 24
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6357 23
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9120 22
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8184 22
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 11173 21
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces 9908 21
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10651 20
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 7346 20
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5769 20
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7916 20
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5575 20
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4316 20
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11183 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24204 19
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3583 19
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5429 18
Microsoft Windows 2000 8661 40
Microsoft Windows 15262 18
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2213 13
Google Android 13613 13
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 37 11
Linux OS 9392 10
Axenix - In.Plan - платформа интегрированного планирования 14 10
Apple iOS 7486 9
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 848 9
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1040 8
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 540 7
1С:Бухгалтерия - 1С:БП 919 6
Apple iPhone 6 4862 6
Apple - App Store 2811 5
Microsoft Office 3607 5
Oracle E-Business Suite - OEBS 578 5
Космодром Байконур 1060 5
НИСМ - Национальная информационная супермагистраль - Петропавловск-Кустанай-Актобе 18 5
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 377 5
PTV Visum 27 5
GFG - Lamoda LM Express 10 5
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 462 5
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 299 4
Intel Centrino - Intel Sonoma 579 4
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник ГКНПЦ имени М.В. Хруничева 72 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6935 4
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 224 4
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - eGov - Электронное правительство Казахстана - Государственная программа 32 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3078 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 916 4
ВГТРК - Смотрим 597 4
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 294 4
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 315 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4780 4
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 111 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 941 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2387 3
Nokia Symbian OS 1398 3
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 433 3
Google Play - Google Store - Android Market 3197 3
Есекеев Куанышбек 36 11
Шилов Сергей 91 8
Жумагалиев Аскар 23 8
Назарбаев Нурсултан 83 7
Медведев Дмитрий 1646 6
Мартынов Владислав 113 5
Даулетов Айдар 5 5
Прохоров Андрей 16 5
Кромский Дмитрий 28 5
Лукин Глеб 19 4
Нестеров Степан 8 4
Галковский Андрей 26 4
Диланян Вартан 16 4
Шутбаев Жанибек 7 4
Василенко Александр 88 3
Батыров Ренат 10 3
Цаплин Никита 36 3
Швецов Владимир 47 3
Горынин Дмитрий 13 3
Мякишева Марина 84 3
Каплий Сергей 6 3
Путин Владимир 3035 3
Бородянский Борис 24 3
Трапицын Виктор 4 3
Супрунова Виктория 4 3
Малькова Лариса 11 3
Симоненко Вячеслав 40 3
Стромов Алексей 10 3
Дубовсков Андрей 89 3
Липич Григорий 65 3
Казак Максим 162 3
Худавердян Тигран 90 3
Волож Аркадий 245 3
Кутузов Александр 39 2
Натрусов Артем 268 2
Марков Константин 27 2
Орехов Вячеслав 48 2
Карпов Сергей 34 2
Алфёров Жорес 57 2
Сергунина Наталья 357 2
Казахстан - Республика 5376 370
Россия - РФ - Российская федерация 137155 365
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41642 249
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16693 183
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13917 168
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 375 141
Украина - Киев 1118 96
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1822 93
Россия - СФО - Новосибирск 4103 84
Россия - УФО - Екатеринбург 3748 81
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2127 72
Украина 7494 60
Беларусь - Минск 612 58
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51333 56
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 668 55
Беларусь - Белоруссия 5446 48
Казахстан - Карагандинская область - Караганда 79 47
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2935 46
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 252 41
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2759 40
Казахстан - Атырауская область - Атырау - Гурьев 60 35
Узбекистан - Республика 1652 34
Европа 21515 33
Казахстан - Павлодарская область - Павлодар 47 30
Казахстан - Шымкент 37 29
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 468 29
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1455 29
Азия - Азиатский регион 5360 28
Армения - Ереван 195 28
Казахстан - Актюбинская область - Актобе 39 27
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2601 27
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1490 26
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 954 23
Казахстан - Восточно-Казахстанская область - Усть-Каменогорск 35 23
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 299 22
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1551 22
Казахстан - Мангистауская область - Актау 42 20
Германия - Федеративная Республика 12468 20
Азербайджан - Баку 123 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16373 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48752 131
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 46190 121
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7611 77
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27437 65
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17402 58
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22903 57
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7185 55
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13099 48
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9570 45
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15747 43
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10519 34
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12553 32
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5187 24
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7076 22
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5748 21
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6420 21
Энергетика - Energy - Energetically 4848 19
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2622 19
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6652 19
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5751 18
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4647 17
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4813 17
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6198 17
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4487 17
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4671 16
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5017 16
Аудит - аудиторский услуги 2468 15
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2957 15
Кредитование - Сrediting - Заём 6469 15
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9624 14
Английский язык 6443 14
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4524 14
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10653 14
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4509 13
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7292 13
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9290 13
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8449 13
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность 5805 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5406 13
ПКРТИ - программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 20 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11135 12
Казахстан Сегодня 308 11
Bloomberg 1218 6
Forbes - Форбс 741 4
Казинформ 30 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2686 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1658 3
РИА Новости 864 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 934 2
Vc.ru - Виси.ру 35 1
Vласть 1 1
Ак Жайык 1 1
Интерфакс Казахстан 5 1
9to5Mac 70 1
9to5Google 47 1
Муз-ТВ - телеканал 58 1
САПР и графика 11 1
Хабар 9 1
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
Новости Шымкента 1 1
The Economist 44 1
The Times 73 1
RCR News 107 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 605 1
The Guardian - Британская газета 356 1
23ABC News 170 1
The Bell - Издание 41 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 307 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
Ведомости 853 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5855 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 869 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7854 21
IDC - International Data Corporation 4889 13
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2974 11
BCG - Boston Consulting Group 105 3
Gartner - Гартнер 3522 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 576 2
The Economist Intelligence Unit 41 2
CNews Инновация года - награда 109 1
CountryMeters 3 1
Fortune Global 1000 50 1
Moody's Investors Service 135 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 119 1
ABI Research 233 1
Markets&Markets Research 110 1
Fortune Global 500 285 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 962 1
Juniper Research 516 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 104 6
РАН - Российская академия наук 1795 4
КубГУ - Кубанский государственный университет 30 3
КубГАУ - Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 6 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 765 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 509 3
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 114 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 505 3
КазНУ им. аль-Фараби - Казахский национальный университет имени аль-Фараби - Казахский национальный университет 3 2
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 24 2
РАН ИЗМИРАН - Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н.В. Пушкова 16 2
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 34 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 159 2
Институт предпринимательства и инвестиций НОУ 2 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 72 2
КазНИТУ - ҚазҰТЗУ - Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева 8 2
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 62 2
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 15 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 395 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1433 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 835 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 222 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 71 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 910 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 522 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 261 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 27 1
University of Oxford - Said Business School 6 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 21 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 341 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 262 1
ВСУ ХВВКИУ РВ - Харьковское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск имени Маршала Советского Союза Н.И. Крылова 2 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 86 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 286 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 21 1
НАН РК - Национальная академия наук Республики Казахстан 1 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 31 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 47 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 126 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2313 7
Docflow 146 5
Oracle Primavera - международная конференция пользователей 7 4
Startup Village - международная стартап-конференция 60 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 702 3
SAP World Tour 2 2
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 2
Суверенный Казахстан 2 2
Цифровая повестка в эпоху глобализации - форум 2 2
Oracle AppsForum 23 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 280 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
MEDICA 8 1
Связь-Экспокомм 113 1
Cisco Expo 23 1
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 10 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
SAP Quality Awards 6 1
ИнфоКом 93 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 53 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 88 1
Менделеевские съезды 2 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 40 1
TerraLink IT-Summit 2 1
SAP Sapphire Now 6 1
РИФ - Российский Интернет Форум 69 1
Зимние Азиатские игры 2 1
SAP Show 1 1
SAP UP 5 1
Trimble Tekla BIM Awards 1 1
Час кода - международное движение 11 1
GITEX Technology - международная выставка 34 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 124 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 78 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
CNews AWARDS - награда 461 1
CNews FORUM Кейсы 205 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1019 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1295376, в очереди разбора - 801204.
Создано именных указателей - 149496.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор робота-мойщика окон HOBOT S6 Pro: умный помощник

Здесь безопасно: российские облачные хранилища и сервисы для частных пользователей

Обзор медиаплеера HIPER MEDIA TV M5 Ultra: простой способ сделать телевизор умным

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024