Казахстан Алма-Ата Алматы
|25.11.2016
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«Доктор Веб» обеспечит информационную безопасность Универсиады-2017 в Алматы
я с целью обеспечения её бесперебойной работы. Соответствующий договор о сотрудничестве между компанией «Доктор Веб – Центральная Азия» и Дирекцией по подготовке и проведению Универсиады-2017 г. в г. Алматы был подписан 7 октября 2016 г.«Информационная безопасность, защита данных – это важнейшая часть общей системы безопасности Универсиады в Алматы. Мы надеемся, что благодаря сотрудн
|28.04.2016
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Серверы SkyparkCDN появились в Омске и Алма-Ате
и контента SkyparkCDN продолжает расширять географию присутствия в России и на территории ближнего зарубежья. С начала года на карте компании появились две новых точки присутствия — серверы в Омске и Алма-Ате. Собственные узлы SkyparkCDN в этих городах ускорят загрузку сайтов клиентов компании. Увеличение скорости достигается за счёт переноса нагрузки с основного сервера на геораспределённу
|02.10.2015
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«Горсвязь» займется развитием и модернизацией сети AlmaTV в Алматы
ния «Горсвязь», предоставляющая весь комплекс технических работ для операторов связи, объявили о начале сотрудничества. Специалисты «Горсвязи» будут заниматься развитием и модернизацией сети AlmaTV в Алматы. Это позволит казахстанскому кабельному оператору эффективнее использовать имеющуюся инфраструктуру, быстрее подключать новых абонентов, проводить сервисное обслуживание ив кратчайшие ср
|12.08.2014
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«Евразийский банк» запустил новый высокотехнологичный ЦОД в Алматы
«Евразийский банк» запустил новый высокотехнологичный центр обработки данных (ЦОД) в Алматы. Как сообщили CNews в банке, новый ЦОД предназначен для размещения серверного и коммуникационного оборудования, необходимого для полноценной работы банка. Центр отличает повышенная защищ
|05.06.2014
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В Алматы состоится гранд-форум «Бизнес и ИТ. Вокруг Облака. Вокруг ЦОД. Вокруг IP»
19 июня 2014 г. в Алматы состоится Международный гранд-форум «Бизнес и ИТ. Вокруг Облака. Вокруг ЦОД. Вокруг IP», посвященный различным аспектам создания и использования ИТ в бизнесе. Тематика гранд-форума покры
|09.07.2012
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Merlion осваивает ИТ-рынок Казахстана: новый офис в Алматы
Компания Merlion, российский дистрибьютор компьютерной и цифровой техники, сообщила об открытии своего нового офиса в Казахстане — в городе Алматы. Компания планирует серьезную экспансию на рынок страны и активно инвестирует в развитие своего представительства. Помимо нового офиса, Merlion также расширила свои складские возможности
|01.06.2012
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Жители Алматы смогут записать ЭЦП на удостоверение личности
Жители города Алматы (Республика Казахстан) получили возможность записать ЭЦП на удостоверение личности. Такая услуга теперь доступна в центрах обслуживания населения Алмалинского и Бостандыкского районов го
|12.05.2009
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В Алматы состоится круглый стол «Информационные технологии – ключ к выживанию в кризисе»
15 мая в Алматы состоится круглый стол «Информационные технологии – ключ к выживанию в кризисе», посвященный обсуждению актуальных ИТ-решений и оптимизации бизнес-процессов казахстанских компаний в усло
|14.01.2009
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Центр ядерной медицины и биофизики начнет функционировать в Алматы в 2011 году
В Алматы в 2011 году начнет функционировать Центр ядерной медицины и биофизики, сообщил генеральный директор Национального ядерного центра (НЯЦ) РК Кайрат Кадыржанов, передает "Казахстан Сегодня"
|04.03.2008
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DUCAT развернул IP/MPLS-сеть в Алматы
range Business Services объявил о завершении проекта по созданию Metro Ethernet сети связи на основе NGN для казахстанского альтернативного оператора связи DUCAT (АО «АРНА») на всей территории города Алматы. Протяженность сети составляет более 500 км, а стоимость создания только ее инфраструктурной части – около $1,3 млн. Исполнителем проекта Orange Business Services был выбран в ходе откры
|21.12.2007
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Супермаркеты BannerStore в Киеве и Алматы автоматизированы на базе «1С:Предприятия 8»
ответствовали требованиям компании к бухгалтерскому, налоговому и оперативному учету. В связи с открытием представительств «Тяньши» в Украине и Казахстане и первых супермаркетов BannerStore в Киеве и Алматы появилась потребность в создании единой информационной системы для оперативного управления всей компанией. Возникла необходимость автоматизации розничной продажи с учетом особенностей им
|01.08.2007
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«Транзас» построил «Транс-форс» в Алма-Ате
ылся первый в Казахстане развлекательный комплекс виртуальной реальности «Транс-Форс». Транс-Форс в Алматы занимает площадь в 650 м2 и рассчитан на 124 посадочных места. Комплекс был построен н
|29.12.2006
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"Альянс Consumer Finance" г. Алматы создает ИТ-инфраструктуру
рганизации, которых в республике насчитывается уже более 300. В августе 2006 г. один из участников микрокредитного сектора республики Казахстан - микрокредитная организация «Альянс Consumer Finance» (Алматы), провела тендер по выбору ИС для организации и развития инфраструктуры выдачи кредитов. В ходе тендера, в котором приняли участие как российские компании-разработчики, так и зарубежные
|14.12.2006
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Спортивно-оздоровительный центр АИБА Алматы создает системы видеонаблюдения
ехнической безопасности КГ «Борлас» совместно с компанией «Елтал-Борлас» приступила к проекту по созданию цифровой системы видеонаблюдения и аудиоконтроля в спортивно-оздоровительном центре «АИБА» г. Алматы, Казахстан. Создаваемая система основана на оборудовании компаний Sanyo, JVC, Betatech (Honeywell) и обеспечивает возможность одновременного просмотра и записи видеоинформации от большог
|12.12.2006
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Введена в эксплуатацию ВОЛС "Алматы-Караганда"
12 декабря состоялась презентация ввода в эксплуатацию волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) "Алматы-Караганда", приуроченная к 15-летию Независимости Республики Казахстан. В церемонии приняли участие аким Карагандинской области Нурлан Нигматулин, президент компании "Казахтелеком" Аскар
|27.11.2006
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"Казахтелеком" перевел сеть на семизначный план нумерации
В ночь с 25 на 26 ноября 2006 года в городе Алматы осуществлен перевод сети телекоммуникаций на семизначный план нумерации. Данный шаг сделан с целью решения проблемы дефицита номеров в шестизначном нумерационном ресурсе мегаполиса стран
|25.09.2006
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Алматы перейдет на семизначную телефонную нумерацию
В ближайшее время Алматы (бывшая столица Казахстана) перейдет на семизначную телефонную нумерацию. В Агентстве по информатизации и связи Республики Казахстан будет создана рабочая группа с участием представителе
|27.07.2006
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АМТ-Груп построила в Алматы пилотную систему интерактивного телевидения IPTV
интегратор АМТ-Груп и крупнейший в республике Казахстан оператор связи компания "Казахтелеком" сообщили об успешной реализации пилотного проекта системы цифрового интерактивного телевидения в городе Алматы. В рамках опытной эксплуатации протестированы все функциональные возможности интегрированной системы IPTV, в том числе, обширный набор услуг и сервисов, качество цифрового вещания и инте
|09.11.2005
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IBM открывает представительство в Алматы
Как сообщает корреспондент CNews, корпорация IBM открыла свое представительство в Алматы, бывшей столице Казахстана. В своей речи на церемонии открытия генеральный директор представительства Адам Досымов отметил, что новый офис станет базой для расширения сотрудничества IBM
|30.09.2005
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В Алматы отключилась сотовая сеть KCell
Как сообщил корреспондент CNews, в бывшей столице Казахстана Алматы временно отключилась сеть самого крупного сотового оператора в стране «GSM Казахстан», работающего под торговой маркой KCell. Сегодня примерно с 14 часов дня по местному времени абоненты
|09.08.2004
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В Алматы запущен первый сервис IP Wireless
Компания Aksoran запустила в Алматы первый публичный сервис беспроводного доступа в интернет. Об этом сообщил сайт Profit. Проект реализован с использованием стандарта IP Wireless. На сегодняшний день доступ обеспечивается
|19.05.2004
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В Казахстане открылось представительство Intel
В Алма-Ате открылось региональное представительство корпорации Intel, уже четвертое по счету за пределами московского, головного офиса Intel в странах СНГ (ранее были открыты офисы Intel в Киеве
|03.06.1999
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Intel провела в Алматы семинар для специалистов предприятий малого и среднего бизнеса
Корпорация Intel при содействии Института экономических исследований Республики Казахстан и российского Института предпринимательства и инвестиций провела вчера в Алматы семинар для специалистов предприятий малого и среднего бизнеса. На нем были сделаны доклады о новейших технологиях Intel, а также о готовых информационных решениях ее партнеров LogyCom,
Казахстан и организации, системы, технологии, персоны:
|Есекеев Куанышбек 36 11
|Шилов Сергей 91 8
|Жумагалиев Аскар 23 8
|Назарбаев Нурсултан 83 7
|Медведев Дмитрий 1646 6
|Мартынов Владислав 113 5
|Даулетов Айдар 5 5
|Прохоров Андрей 16 5
|Кромский Дмитрий 28 5
|Лукин Глеб 19 4
|Нестеров Степан 8 4
|Галковский Андрей 26 4
|Диланян Вартан 16 4
|Шутбаев Жанибек 7 4
|Василенко Александр 88 3
|Батыров Ренат 10 3
|Цаплин Никита 36 3
|Швецов Владимир 47 3
|Горынин Дмитрий 13 3
|Мякишева Марина 84 3
|Каплий Сергей 6 3
|Путин Владимир 3035 3
|Бородянский Борис 24 3
|Трапицын Виктор 4 3
|Супрунова Виктория 4 3
|Малькова Лариса 11 3
|Симоненко Вячеслав 40 3
|Стромов Алексей 10 3
|Дубовсков Андрей 89 3
|Липич Григорий 65 3
|Казак Максим 162 3
|Худавердян Тигран 90 3
|Волож Аркадий 245 3
|Кутузов Александр 39 2
|Натрусов Артем 268 2
|Марков Константин 27 2
|Орехов Вячеслав 48 2
|Карпов Сергей 34 2
|Алфёров Жорес 57 2
|Сергунина Наталья 357 2
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