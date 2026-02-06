Разделы

Диланян Вартан


СОБЫТИЯ


06.02.2026 Axenix объявила о вступлении в ассоциацию «Руссофт» 1
11.12.2023 Константин Джимбинов назначен директором по развитию Axenix 1
23.03.2023 Сбежавший из России международный ИТ-гигант Accenture уволит 19 тыс. сотрудников, которые не приносят деньги 1
13.02.2023 Axenix подписала соглашение с Тверской областью о развитии ИТ-кластера 1
04.10.2022 Российские наследники беглого западного ИТ-гиганта забрали к себе логистиков ушедшей из страны SAP 1
12.09.2022 Российский Accenture объявляет о смене бренда на AXENIX 1
12.04.2022 Бизнес Accenture в России полностью передан российскому руководству 1
07.04.2022 Знаменитая ИТ-компания подарила российский филиал его команде 1
08.09.2021 Фонд «Сколково» и Accenture проводят конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» 1
31.08.2021 Фонд «Сколково» и Accenture приглашают на конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» 1
03.09.2020 Accenture открыла офис в Ростове-на-Дону 2
20.07.2020 Исследование Accenture: 66% топ-менеджеров ожидают быстрого восстановления европейского рынка 1
06.12.2019 Accenture открывает постоянный офис в Казахстане 1
20.03.2018 Accenture открыла свой первый в России центр по работе с инновациями Future Camp 1
19.12.2013 Владимир Дюбюк-Дубовой будет курировать ИТ-проекты Accenture в России 1
21.06.2013 Accenture откроет в «Сколково» центр по разработке решений в области прогнозной аналитики 1
01.03.2012 Топ-менеджер «ТрансКредитБанка» назначен управляющим директором Accenture в России 2

Публикаций - 17, упоминаний - 19

Диланян Вартан и организации, системы, технологии, персоны:

Accenture plc 696 16
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 215 7
SAP SE 5461 5
Microsoft Corporation 25325 4
Accenture Technology - Accenture Digital - Accenture Analytics 31 3
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - Accenture Technology Russia - Ростовский технологический центр 17 2
Ростелеком 10405 2
Yandex - Яндекс 8581 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14573 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 540 2
Softline - Софтлайн 3323 2
9103 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 885 2
VK - Mail.ru Group 3537 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 692 2
Salesforce 460 2
Schneider Electric - Aveva - Авева 47 2
Google LLC 12330 2
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 55 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
Optima Software 19 1
Amazon Inc - Amazon.com 3160 1
IBM - International Business Machines Corp 9565 1
Oracle Corporation 6901 1
Крок - Croc 1819 1
KPMG 270 1
Honeywell 294 1
EY - Ernst & Young Global 382 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 349 1
McKinsey & Company Int 278 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 350 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Linx - Связь ВСД 160 1
ServiceNow 94 1
АйТи 1440 1
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 37 1
Accenture Future Camp 1 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3023 3
Arthur Andersen 63 2
ГПБ - Газпромбанк 1186 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1133 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 240 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1809 1
Альфа-Банк 1888 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 948 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 211 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3278 3
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 53 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 86 1
МФЦА - Астана Международный финансовый центр - Astana International Financial Centre 10 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17181 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73743 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18682 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1442 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7450 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3074 2
DevOps - Development и Operations 1096 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5289 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 2
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 902 1
DWH - Data WareHouse - Data Vault - Хранилище данных 184 1
Back-end - Бэкенд - программно-аппаратная часть сервиса 162 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 907 1
Front-end - Фронтенд - клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса 185 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1047 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1508 1
QA - Quality Assurance - QA Automation - Обеспечение качества - QAOps - Quality Assurance Operations - Методология тестирования ПО 95 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 1
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 217 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12071 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31980 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1554 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3559 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 680 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9806 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 313 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1322 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2054 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2825 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3480 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1638 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1749 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3743 1
Aggregion - Автоматизация лицензионного процессинга - Лицензирование цифрового контента, управления доступа к нему, защиты авторских прав 13 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 128 1
Axenix - In.Plan - платформа интегрированного планирования 25 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1239 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 269 1
Accenture Liquid Studio 12 1
SAP Digital Supply Chain 2 1
Григорьева Мария 25 4
Шойхет Борис 11 2
Ильин Юрий 5 2
Паршин Константин 64 2
Каем Кирилл 41 2
Киреев Сергей 6 2
Одинаева Ирина 7 2
Малькова Лариса 18 2
Каменева Жамиля 11 1
Шолохов Андрей 13 1
Basharuli Nukri - Башарули Нукри 8 1
Сериченко Денис 1 1
Торопов Дмитрий 5 1
Чернышев Олег 1 1
Дюбюк-Дубовой Владимир 1 1
Уланов Сергей 2 1
Джимбинов Константин 2 1
Топоров Дмитрий 3 1
Колбин Евгений 81 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 356 1
Руденко Дмитрий 32 1
Соколова Ольга 25 1
Сереченко Денис 13 1
Филатов Евгений 29 1
Биветски Андрей 14 1
Ягодинский Антон 5 1
Мусин Антон 2 1
Горынин Дмитрий 16 1
Дутов Сергей 10 1
Руденя Игорь 8 1
Белов Василий 74 1
Ollagnier Jean-Marc - Олланье Жан-Марк 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 158235 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46069 10
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 757 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2438 8
Казахстан - Республика 5837 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18784 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2237 4
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18352 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53567 2
Германия - Федеративная Республика 12959 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14540 2
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 406 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1689 1
Европа 24678 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13583 1
Азия - Азиатский регион 5764 1
Беларусь - Белоруссия 6073 1
Ирландия - Республика 1029 1
Америка - Американский регион 2191 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 508 1
Украина 7813 1
Евразия - Евразийский континент 631 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3385 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1457 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 658 1
Швейцария - Цюрих 278 1
Армения - Ереван 213 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15240 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4676 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6686 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3775 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4769 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5300 2
Design thinking - Дизайн-мышление - Методология решения инженерных, деловых и прочих задач на творческом, а не аналитическом подходе 9 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 136 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1015 1
Английский язык 6888 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6989 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 866 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 762 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 430 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7805 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1365 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2974 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9690 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1272 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2203 1
BCG - Boston Consulting Group 112 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1294 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417754, в очереди разбора - 726944.
Создано именных указателей - 190230.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

