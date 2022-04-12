Бизнес Accenture в России полностью передан российскому руководству

Российское руководство компании Accenture объявляет о передаче ему бизнеса в России.

Компания, над созданием нового имени и бренда которой сейчас работают специалисты, передана в 100% собственность российскому руководству и будет полностью независимой от международной сети Accenture. На сегодняшний день сотрудники компании работают в Москве, Твери, Ростове-на-Дону и других городах России. Об этом CNews сообщили представители Accenture.

«Мы признательны нашим бывшим коллегам в Accenture за поддержку в процессе ведения переговоров о передаче прав российскому руководству, – заявил Вартан Диланян, генеральный директор компании. – Несмотря на то, что имя и структура владения компании будут другими, наши ключевые принципы и правила работы не изменятся».

«Мы желаем нашим бывшим коллегам в России успехов, и благодарим за вклад в развитие бизнеса Accenture и ответственное отношение к работе с клиентами в течение многих лет», – подчеркивается в официальном заявлении Accenture.