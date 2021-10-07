Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Тверская область
Тверь
Публикаций - 334, упоминаний - 460
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Солдатов Алексей 77 7
|Рейман Леонид 471 5
|Ухов Дмитрий 14 5
|Горынин Дмитрий 6 5
|Медведев Дмитрий 1437 5
|Агафонов Вадим 13 4
|Ротенберг Аркадий 42 4
|Прянишников Николай 217 4
|Шипелов Андрей 21 4
|Орловский Виктор 229 3
|Терещенко Денис 38 3
|Рылов Дмитрий 45 3
|Ротенберг Игорь 35 3
|Щеголев Игорь 676 3
|Горянский Павел 15 3
|Рудычева Наталья 81 3
|Ягодинский Антон 5 3
|Путин Владимир 1840 3
|Колмычек Павел 17 2
|Сердюков Анатолий 54 2
|Кудрин Алексей 64 2
|Горохов Евгений 27 2
|Иванов Сергей 179 2
|Малых Дмитрий 23 2
|Андреев Алексей 15 2
|Левашов Александр 88 2
|Нарышкин Сергей 33 2
|Голикова Татьяна 39 2
|Дмитриев Кирилл 93 2
|Диланян Вартан 9 2
|Горбачев Дмитрий 11 2
|Майоров Алексей 4 2
|Шибанов Кирилл 12 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Руденя Игорь 3 2
|Буздалин Антон 4 2
|Кузнецов Александр 76 2
|Хасьянова Гульнара 88 2
|Мельников Александр 63 2
|Багдасарян Дмитрий 22 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786413, в очереди разбора - 690089.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786413, в очереди разбора - 690089.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru