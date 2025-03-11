Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь

«Яндекс Лавка» открылась по франшизе в Твери «Яндекс Лавка» запустилась в Твери. Сервис заработал по франшизе — регион стал вторым, где «Яндекс Лавка» использует новую модель. Сервис будет отвечать за качество поставок, ассортимент и предоставит местным производителя

«Аэродиск» запустил серийное производство СХД на заводе «Аквариуса» в Твери Компания «Аэродиск», российский производитель систем хранения данных (СХД) и виртуализации, запустила производство СХД на заводе компании «Аквариус» в Твери. Возможности тверской площадки позволят создавать до 500 СХД в год, что в 5 раз превышает возможности предыдущей производственной площадки. В перспективе двух лет планируется довести этот

Axenix открыла лабораторию искусственного интеллекта в Твери антливых и амбициозных выпускников, фактически, студенты – участники лабораторных проектов трудоустраиваются, еще находясь в стенах университета», – отметил Владимир Селянкин, директор офиса Axenix в Твери. Направление генеративного искусственного интеллекта (GenAI) является одним из ключевых в технологическом бизнесе Axenix. Компания предоставляет консультационные услуги по ИИ-трансформаци

Видеонаблюдение МТС поможет обеспечить безопасность на крупном производственном предприятии в Твери Компания МТС, цифровая экосистема, сообщает об организации системы видеонаблюдения на крупном предприятии в Твери, занимающемся производством комплектующих для машиностроительной отрасли. Видеонаблюдение от МТС обеспечивает мониторинг объектов в режиме реального времени и позволяет удаленно следить з

ИТ-инфраструктура Федеральной таможни переезжает из Москвы анной информационной системы (ЕАИС) таможенных органов (ТО) в центр обработки данных (ЦОД) ЕАИС ТО «Тверь». На это выделено 250 млн руб. Тендер был размещен на сайте госзакупок 27 ноября 2023 г

«Ред софт» и Филиал РГУ им. А.Н. Косыгина в Твери объявили о сотрудничестве Российский разработчик «Ред софт» и филиал Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина в Твери подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». В рамках установленного партнерства планируется безвозмездная передача лицензий операционной систем

Сбербанк и «Расчетные решения» продолжают развитие облачного биллинга БРИС ЖКХ в Твери диный платежный документ с включенными в него услугами холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь водоканал». Эту квитанцию можно получить как на бумажном носителе, так и в электронном

Axenix научит школьников создавать цифровых аватаров Центр современной культуры «Рельсы» из Твери совместно со специалистами компании Axenix запускают образовательный проект для школьников, который поможет им познакомиться с деятельностью современных ИТ-компаний и попробовать себя в к

Бесшовный Wi-Fi связал поезда «Сапсан» с вокзалами: Московский, Ленинградский, Тверь и Бологое ром цифровых сервисов АО «Компания Транстелеком» организовали бесшовную сеть беспроводного интернет-доступа на высокоскоростных поездах «Сапсан», Ленинградском и Московском вокзалах, а также вокзалах Тверь и Бологое. Теперь пассажиры поездов «Сапсан» авторизовавшись в сети один раз, получают непрерывный доступ к интернету при перемещении между поездом и вокзалами. Об этом CNews сообщили пре

«Швабе» завершил первый этап создания ИТС в Твери Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» внедряет в Твери интеллектуальную транспортную систему, в том числе систему адаптивного управления светофорами на перекрестках города. Транспортная инфраструктура с элементами искусственного интеллекта со

Новый российский завод «Аквариуса» выпустил свой первый ноутбук-трансформер Запуск завода в Твери Как стало известно CNews, в Твери заработал новый завод по производству вычислительной техники российской компании «Аквариус». На предприятии 13 октября 2022 г. с конвейера сошел п

Около 200 тыс. человек воспользовались «умной» оплатой проезда в Твери и Калининском районе да в мобильном приложении «Волга» воспользовались почти 200 тыс. пассажиров с момента запуска. Сервис разработан компанией «Датапакс» и запущен в рамках развития новой модели пассажирских перевозок в Твери и Калининском районе в конце июня 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Датапакс». В автобусах «Транспорта Верхневолжья» установлены специальные датчики, которые идентифицируют см

Российский производитель серверов и СХД забрал к себе уволенных сотрудников американского завода «Аквариус» купил завод Jabil Как стало известно CNews, группа «Аквариус» приобрела завод американского производителя электроники Jabil в Твери. Об этом изданию рассказали представители «Аквариуса». О закрытии завода стало известно накануне, об этом Jabil объявила у себя на сайте. Переговоры по покупке завода шли осенью 2021 г. «

Американцы закрывают в России завод по сборке электроники. Работников благодарят за трудолюбие и увольняют Завод Jabil закрывается Третья по величине компания в мире, предоставляющая услуги по контрактной сборке электроники, американская Jabil объявила о закрытии завода в Твери. О решении корпорация сообщила на официальном сайте. Руководство компании намерено уволить 90 российских сотрудников, которых поблагодарили за трудолюбие и самоотверженную преданность дел

Accenture научила школьников писать на Java приложения для умного дома Технологический центр Accenture в Твери подвел итоги второго года сотрудничества с образовательным центром «IT-куб». Под руководством экспертов старшеклассники создали приложения на языке Java для управления умным домом и предо

Федеральная таможня потратит миллиарды на заполнение своего ЦОДа «железом» и ПО можно подавать до 1 июня. Подведение итогов намечено на 6 июля. Согласно техническому заданию, ЦОД «Тверь» предназначается для обеспечения работы выделенных сервисов единой автоматизированной и

Axis запустила российское производство камер с чипом ARTPEC-7 Axis Communications расширила производственную линию на заводе Jabil в Твери, одного из партнеров по производству Axis в Европе, в связи с высоким спросом на продукцию компании. Модельный ряд, представленный на российском производстве, пополнился камерами с чипом

«Ростелеком» обеспечил сотовой связью крупный складской комплекс в Твери тернету были подключены 120 планшетных компьютеров компании «Юпитер» — поставщика складских услуг в Твери. Услуги мобильной связи оказываются на основании договора между «Ростелекомом» и «Т2 РТ

«Ростелеком» подключил компанию «Прима+» к сети сотовой связи в Твери омеров этой компании. «Продажа услуг мобильной связи становится одним из ключевых направлений в развитии новых сервисов и услуг, которые мы предлагаем нашим корпоративным клиентам, - говорит директор Тверского филиала «Ростелекома» Дмитрий Ухов. – Обращаясь к нам, представители бизнеса, учреждений, организаций, государственных структур получают возможность воспользоваться самым полным спект

«Ростелеком» обеспечил телеком-услугами гостиничный комплекс «Звезда» в Твери «Ростелеком» создал в Твери телекоммуникационную инфраструктуру для нового гостиничного комплекса «Звезда». Отель,

Дмитрий Ухов назначен директором Тверского филиала «Ростелекома» н Дмитрий Ухов, ранее занимавший должность советника директора макрорегионального филиала «Центр». «Тверской филиал неоднократно реализовывал масштабные проекты, мы достигли значительных резуль

«Ростелеком» представил в Твери геоаналитическую систему «Инфраструктура пространственных данных» Компания «Ростелеком» провела в Твери презентацию геоаналитической системы государственного управления субъектом РФ «Инфрастр

Музей связи Тверской области вновь открывает свои двери для посетителей рсии. Музей связи Тверской области действует при Тверском филиале «Ростелекома» по адресу 170100, г.Тверь, ул. Симеоновская, д.28.

В Твери обсудят инвестиционную политику и меры по улучшению инвестиционного климата в регионах РФ С 26 по 27 июня 2014 г. в Твери состоится III Международный инвестиционный форум, организатором которого выступает Правительство Тверской области. В третий раз за свою историю форум станет площадкой для обсуждения инвес

Пассажиры городских автобусов Твери смогут пользоваться бесплатным WiFi МТС Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), администрация г. Тверь и Тверское муниципальное автобусное предприятие объявили о старте совместного проекта по оснащению Wi-Fi-доступом МТС городских автобусов. Пассажиры – пользователи смартфонов, планшетов и

4G-интернет стал доступен абонентам «МегаФона» в Твери и Нижнем Новгороде Компания «МегаФон» объявила о полномасштабном запуске сети четвертого поколения мобильной связи (4G) в Твери и Нижнем Новгороде. Мобильный интернет на скоростях до 150 Мбит/с теперь доступен в 52 регионах страны и 12 городах-миллионниках. Нижний Новгород стал 12 городом-миллионником, где запущен

Сын экс-президента «Роснефти» построил ЦОД в Твери Первый центр обработки данных (ЦОД) компании DataPro официально открылся недалеко от центра Твери на улице Дмитрия Донского. Здание на территории бизнес-центра «Донской» находится в собственности компании, заявил CNews генеральный директор DataPro Алексей Солдатов. Размещение в Тве

«Телфин» получил номерную емкость в Красноярске, Твери и Ярославле С 11 марта компания «Телфин» дополнила свою номерную емкость прямыми городскими телефонными номерами Красноярска (код 391), Твери (код 4822) и Ярославля (код 4852), а также снизила стоимость исходящей связи на территории Ярославской, Тверской областей и Красноярского края. Новая номерная емкость даст абонентам «Телф

«Ланит» построил систему защиты ПДн и конфиденциальной информации в администрации Твери Компания «Ланит» сообщила о создании системы защиты персональных данных и конфиденциальной информации в администрации Твери. Внедренная система обеспечила безопасность обрабатываемых персональных данных во всех территориально распределенных органах городской администрации. «Ланит» получил право реализации данн

В Твери запускается производство цифровых телевизионных приставок Cisco Компания Cisco объявила о следующем этапе локализации производства своего оборудования в России: в Твери на базе глобального контрактного производителя будут выпускаться цифровые телевизионные приставки Cisco, предназначенные для передачи видеоконтента и новых телевизионных услуг по сетям IP

Очередь в детские сады Твери стала электронной C сентября в Твери начала работать электронная очередь в муниципальные дошкольные учреждения. Теперь родители могут поставить своего ребенка на очередь в детский сад, не выходя из дома, с помощью интернет-с

«Энфорта» открыла филиал в Твери Оператор связи «Энфорта» открыл филиал в городе Тверь. «Энфорта» предоставляет широкий спектр услуг для решения телекоммуникационных задач бизнеса: высокоскоростной доступ в интернет; местную, междугороднюю и международную телефонную связь с

МТС обновит сеть в Твери ставить около 1 млрд руб. Основные направления инвестиций - развитие мобильного интернета, обеспечение связью федеральных и областных трасс и железнодорожных путей, улучшение качества связи в городах Тверь, Кувшиново, Ржев, Бологое, Удомля, Кимры, а также в Калининском, Рамешковском, Торжокском районах. * * *

Высшие чиновники проигнорировали форум по “Информационному обществу” в Твери Социально-экономический форум в Твери, посвященный вопросам развития информационного общества, впервые за последние годы был обделен вниманием высших государственных чиновников. Год назад, в 2010 г. президент Дмитрий Медведев

«Умные» дома в Твери позволили сэкономить до 50% электроэнергии ется замена индивидуальных приборов учета электроэнергии на многотарифные. Это оборудование позволяет каждому жителю выбирать тариф, соответствующий его режиму энергопотребления. В трех «умных» домах Твери также модернизованы системы внутриплощадочного освещения. Свет включается с помощью датчиков движения и акустических выключателей. Эти приборы уже сегодня позволили добиться 50% экономии

Филиал «Скай Линка» в Твери перешел на биллинг Peter Service ставляемых услуг и обеспечить единые высокие стандарты обслуживания на всей территории присутствия. Тверь стала вторым филиалом «Скай Линк», где используется биллинг Peter-Service. В дальнейшем

«Комстар» обеспечил интернетом и кабельным ТВ Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями в Твери Мобильные ТелеСистемы» (МТС) провел волонтерский благотворительный тур «Зеленая электричка» в город Тверь и обеспечил скоростным фиксированным и мобильным интернетом и многоканальным телевидени

Информационное общество: дискуссия, "покрытая пылью", в Твери , то в этом на Форум съехался весь цвет политической элиты страны во главе с президентом. Кроме того, одновременно с Форумом состоялось заседание Совета по развитию информационного общества в России. Тверь – типичный российский провинциальный городок с тихими улицами, неспешным ритмом жизни, спокойными приветливыми жителями, плохими дорогами и по большей части обшарпанными зданиями. Приезд

МТС запустила 3G во Владимире и Твери Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о введении в коммерческую эксплуатацию сети «третьего поколения» (3G) в двух городах Центрального федерального округа - во Владимире и Твери. C появлением сети «третьего поколения» абоненты МТС во Владимире и Твери получили возможность пользоваться мобильным интернетом на скоростях, сравнимых с широкополосным интернетом