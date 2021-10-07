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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь


07.10.2021 Камчатка стала самым популярным регионом для путешествий россиян в августе 2
06.10.2021 MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO 1
24.09.2021 Денис Горяченков, ДКС: В России — настоящая беда с качеством электроснабжения, поэтому ИБП остаются популярными 2
24.09.2021 Accenture сократит использование бумаги с помощью электронной подписи 1
09.08.2021 Российских водителей завалят новыми штрафами. Их начала выписывать умная нейросеть 1
16.07.2021 Accenture научила школьников писать на Java приложения для умного дома 5
13.07.2021 Поставкой «железа» на 3 миллиарда в ЦОД ФТС займется компания бывшего зятя Мишустина 3
24.06.2021 «Билайн» проанализировал отпускную активность россиян: большинство из них никуда не поехали 1
23.06.2021 ИТ-компания Натальи Касперской лишилась секретной лицензии на разработку недр 2
23.06.2021 «Датапакс» представил решение для борьбы с безбилетниками в регионах России 1
16.06.2021 Федеральная таможня потратит миллиарды на заполнение своего ЦОДа «железом» и ПО 6
21.05.2021 Tele2 обеспечила петербургских автомобилистов связью и мобильным интернетом 1
19.05.2021 Tele2 рассказала, куда ездили абоненты на майские праздники 1
19.05.2021 «Билайн» проанализировал перемещения россиян во время майских праздников 1
16.04.2021 Accenture в России на треть увеличила количество разработчиков 2
25.03.2021 Accenture запускает VR-туры для HR 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 1
13.01.2021 «АМДтехнологии» построит главный ЦОД для Федеральной таможенной службы 1
30.12.2020 Федеральная таможня нашла строителя для главного ЦОДа за 800 млн руб. Проектировала его другая компания 1
25.12.2020 Accenture «прокачала» школьников в программировании и дизайн-мышлении на «Часе кода» 2
23.12.2020 В «Сбер еаптеке» заработала онлайн-оплата SberPay 1
15.12.2020 «Почта России» под давлением властей срочно купила российские серверы. Госпосредник заработает 200 миллионов 1
26.11.2020 Компания АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» стала лауреатом Национальной премии «Приоритет 2.0» 2
11.11.2020 «Еаптека» стала «Сбер еаптекой» 3
19.10.2020 Accenture привлечет школьников в ИТ 3
08.10.2020 Как большие данные и искусственный интеллект управляют Россией 1
02.10.2020 «Фасоль» запустила мобильное приложение для франчайзи 1
25.09.2020 «Яндекс.Еда» запускает курьерскую доставку в 24 городах России 1
03.09.2020 Accenture открыла офис в Ростове-на-Дону 3
26.08.2020 Пивоваренная компания AB InBev Efes при поддержке Accenture запустила центр роботизации 1
18.08.2020 «Билайн» ускорит Домашний интернет по всей России 1
12.08.2020 «Тинькофф оплата» подключила интернет-эквайринг для «Еаптеки» 1
27.07.2020 «Ростелеком» разработал цифровое решение по контролю за вывозом мусора 1
07.07.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» удвоит объём собираемой на утилизацию техники 1
22.06.2020 Сорвано проектирование главного таможенного ЦОДа. Сверхдешевый подрядчик провалил контракт 1
15.06.2020 «М.Видео» запустила персональные видеоконсультации онлайн 1
26.05.2020 Таможне России утвердили ИТ-планы на 10 лет вперед. Большие данные и ИИ включены 1
07.05.2020 Оборот сервиса доставки продуктов iGooods за месяц режима самоизоляции достиг 1 млрд рублей 1
19.03.2020 В «Российской сантехнике» внедрено решение «Корус | Управление запасами» 1

Публикаций - 334, упоминаний - 460

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 36
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 33
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 25
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 24
Скай Линк - Skylink 548 15
SAP SE 3272 15
DataPro - ДатаПро 56 14
Accenture - Аксенчер 541 14
Cisco Systems 2158 13
IBM 3677 13
Microsoft Corporation 11628 12
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 12
HP Inc. 3043 10
Yandex - Яндекс 4129 10
Ростех - Ростехнологии 2230 9
iTeco - Ай-Теко 729 9
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 8
Oracle Corporation 3466 8
3934 8
Комстар Регионы 89 7
VK - Mail.ru Group 2508 7
Apple Inc - Эппл Рус 7861 7
Samsung Electronics 5878 7
Крок 1230 7
Nokia Corporation 2546 6
Huawei 2750 6
Ланит ГК 1185 6
ЛайфТелеком - Телфин 97 6
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 399 5
Сумма Телеком - Sumtel 75 5
РТ-Инвест 37 4
Hitachi 499 4
Acronis - Акронис 369 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1011 4
Schneider Electric 409 4
Синтерра - Synterra 602 4
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 110 4
Naumen - Наумен 349 4
Avaya Inc - Avaya СНГ 575 4
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 14
Роснефть НК 372 9
Почта России ПАО 1586 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 5
МКБ - Московский кредитный банк 269 5
Связной ГК 897 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 4
Царицын капитал 22 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 435 4
Евросеть 939 3
Газпром ПАО 538 3
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 186 3
Русский стандарт Банк 307 3
Росводоканал 44 3
Uber 257 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 3
Альфа-Банк 1135 3
Auchan Holding - Ашан 148 3
Яндекс.Еда 93 3
DHL Express 83 3
Аэрофлот 496 3
МДМ Банк 150 3
Uber Technologies 258 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 724 2
Ингосстрах СПАО 210 2
РЖД - Российские железные дороги 1093 2
Яндекс.Такси 271 2
Росгосстрах 184 2
Уралсиб Банк 391 2
Ренессанс Страхование 53 2
Газпромбанк - ГПБ 696 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 2
S7 Airlines 81 2
Renault - Рено Россия 90 2
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 2
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 2
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 2
Почта Банк 289 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 427 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 8
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 5
Правительство РФ 2226 4
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 4
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 328 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 69 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 2
Президент Российской Федерации 1447 2
Федеральное казначейство России 766 2
Счётная палата РФ 464 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 2
ФТС РФ - Центральная базовая таможня 4 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 2
Правительство Республики Казахстан - Министерство финансов республики Республики Казахстан 5 1
ГБУ ЦИТ ВО - Центр информационных технологий Волгоградской области 6 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 240 1
Правительство Московской области 48 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 60 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 1
code.org - глобальный сайт некоммерческого сообщества 4 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 125 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 57 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 27
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 23
3G - Стандарт мобильной связи 3835 19
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 12
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 7
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 7
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 584 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 6
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 455 5
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 5
Big Data - Большие данные 1136 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 5
ЦОВ - Центр обработки вызовов 104 5
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1259 4
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 118 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 179 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 730 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1505 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 3
ИТ-аутсорсинг 685 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 413 3
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 272 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1041 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 359 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1247 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 177 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 255 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 292 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 2
Google Android 10752 9
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 8
Apple iOS 5744 7
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 595 5
Microsoft Office 2004 5
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 4
Java - Язык программирования 1221 4
Microsoft Windows 10 6810 4
ФТС РФ ЦОД 5 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
Apple - App Store 2199 3
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 3
Apple Pay 385 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 2
Scala - Язык программирования 41 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 489 2
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 154 2
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 58 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Яндекс Go 50 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 392 2
Apple iPad 3263 2
Linux OS 4386 2
Apple iPhone 6 547 2
МегаФон Банк 6 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 2
Apple iPhone 4 700 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 447 1
Symbian OS 803 1
IBM DB2 155 1
VK - Mail.ru Одноклассники 864 1
Eastwind Contact Center 5 1
Intel x86 - Архитектура процессора 1001 1
Солдатов Алексей 77 7
Рейман Леонид 471 5
Ухов Дмитрий 14 5
Горынин Дмитрий 6 5
Медведев Дмитрий 1437 5
Агафонов Вадим 13 4
Ротенберг Аркадий 42 4
Прянишников Николай 217 4
Шипелов Андрей 21 4
Орловский Виктор 229 3
Терещенко Денис 38 3
Рылов Дмитрий 45 3
Ротенберг Игорь 35 3
Щеголев Игорь 676 3
Горянский Павел 15 3
Рудычева Наталья 81 3
Ягодинский Антон 5 3
Путин Владимир 1840 3
Колмычек Павел 17 2
Сердюков Анатолий 54 2
Кудрин Алексей 64 2
Горохов Евгений 27 2
Иванов Сергей 179 2
Малых Дмитрий 23 2
Андреев Алексей 15 2
Левашов Александр 88 2
Нарышкин Сергей 33 2
Голикова Татьяна 39 2
Дмитриев Кирилл 93 2
Диланян Вартан 9 2
Горбачев Дмитрий 11 2
Майоров Алексей 4 2
Шибанов Кирилл 12 2
Мишустин Михаил 302 2
Руденя Игорь 3 2
Буздалин Антон 4 2
Кузнецов Александр 76 2
Хасьянова Гульнара 88 2
Мельников Александр 63 2
Багдасарян Дмитрий 22 2
Россия - Российская федерация - РФ 58975 213
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 188
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 125
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1509 84
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 308 81
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 365 78
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 716 77
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 413 62
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 58
Россия - ПФО - Казань 1548 56
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1339 53
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1145 53
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 237 52
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1066 50
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 301 47
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 242 46
Россия - ЦФО - Тульская область 760 45
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 222 44
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 767 43
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 264 43
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 195 42
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 253 42
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 797 42
Россия - ЦФО - Тверская область 251 41
Россия - СФО - Новосибирск 2037 41
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 423 39
Россия - Тула 182 37
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 164 37
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 558 36
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 695 36
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 34
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 512 32
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 661 32
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 323 32
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 281 31
Россия - СФО - Омская область - Омск 649 31
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 254 31
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 211 31
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 29
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 220 29
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 5
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 268 4
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 425 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 284 2
Образование в России 381 2
Великая Отечественная война 130 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 2
Русский язык 1028 2
Trade-in 54 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 2
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 2
Tax Free - Такс-фри - Система возврата суммы налога на добавленную стоимость (НДС) 4 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 172 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль 7 1
Федеральный дорожный фонд - целевой бюджетный фонд Министерство транспорта Российской Федерации 4 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 1
СРО - саморегулируемые организации 43 1
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