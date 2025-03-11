Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Россия ЦФО Тверская область Тверь

Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь

СОБЫТИЯ


11.03.2025 «Яндекс Лавка» открылась по франшизе в Твери

«Яндекс Лавка» запустилась в Твери. Сервис заработал по франшизе — регион стал вторым, где «Яндекс Лавка» использует новую модель. Сервис будет отвечать за качество поставок, ассортимент и предоставит местным производителя
23.12.2024 «Аэродиск» запустил серийное производство СХД на заводе «Аквариуса» в Твери

Компания «Аэродиск», российский производитель систем хранения данных (СХД) и виртуализации, запустила производство СХД на заводе компании «Аквариус» в Твери. Возможности тверской площадки позволят создавать до 500 СХД в год, что в 5 раз превышает возможности предыдущей производственной площадки. В перспективе двух лет планируется довести этот
17.09.2024 Axenix открыла лабораторию искусственного интеллекта в Твери

антливых и амбициозных выпускников, фактически, студенты – участники лабораторных проектов трудоустраиваются, еще находясь в стенах университета», – отметил Владимир Селянкин, директор офиса Axenix в Твери. Направление генеративного искусственного интеллекта (GenAI) является одним из ключевых в технологическом бизнесе Axenix. Компания предоставляет консультационные услуги по ИИ-трансформаци
01.02.2024 Видеонаблюдение МТС поможет обеспечить безопасность на крупном производственном предприятии в Твери

Компания МТС, цифровая экосистема, сообщает об организации системы видеонаблюдения на крупном предприятии в Твери, занимающемся производством комплектующих для машиностроительной отрасли. Видеонаблюдение от МТС обеспечивает мониторинг объектов в режиме реального времени и позволяет удаленно следить з
29.11.2023 ИТ-инфраструктура Федеральной таможни переезжает из Москвы

анной информационной системы (ЕАИС) таможенных органов (ТО) в центр обработки данных (ЦОД) ЕАИС ТО «Тверь». На это выделено 250 млн руб. Тендер был размещен на сайте госзакупок 27 ноября 2023 г
17.11.2023 «Ред софт» и Филиал РГУ им. А.Н. Косыгина в Твери объявили о сотрудничестве

Российский разработчик «Ред софт» и филиал Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина в Твери подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». В рамках установленного партнерства планируется безвозмездная передача лицензий операционной систем
25.10.2023 Сбербанк и «Расчетные решения» продолжают развитие облачного биллинга БРИС ЖКХ в Твери

диный платежный документ с включенными в него услугами холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь водоканал». Эту квитанцию можно получить как на бумажном носителе, так и в электронном

17.02.2023 Axenix научит школьников создавать цифровых аватаров

Центр современной культуры «Рельсы» из Твери совместно со специалистами компании Axenix запускают образовательный проект для школьников, который поможет им познакомиться с деятельностью современных ИТ-компаний и попробовать себя в к
19.12.2022 Бесшовный Wi-Fi связал поезда «Сапсан» с вокзалами: Московский, Ленинградский, Тверь и Бологое

ром цифровых сервисов АО «Компания Транстелеком» организовали бесшовную сеть беспроводного интернет-доступа на высокоскоростных поездах «Сапсан», Ленинградском и Московском вокзалах, а также вокзалах Тверь и Бологое. Теперь пассажиры поездов «Сапсан» авторизовавшись в сети один раз, получают непрерывный доступ к интернету при перемещении между поездом и вокзалами. Об этом CNews сообщили пре
09.11.2022 «Швабе» завершил первый этап создания ИТС в Твери

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» внедряет в Твери интеллектуальную транспортную систему, в том числе систему адаптивного управления светофорами на перекрестках города. Транспортная инфраструктура с элементами искусственного интеллекта со
14.10.2022 Новый российский завод «Аквариуса» выпустил свой первый ноутбук-трансформер

Запуск завода в Твери Как стало известно CNews, в Твери заработал новый завод по производству вычислительной техники российской компании «Аквариус». На предприятии 13 октября 2022 г. с конвейера сошел п
08.09.2022 Около 200 тыс. человек воспользовались «умной» оплатой проезда в Твери и Калининском районе

да в мобильном приложении «Волга» воспользовались почти 200 тыс. пассажиров с момента запуска. Сервис разработан компанией «Датапакс» и запущен в рамках развития новой модели пассажирских перевозок в Твери и Калининском районе в конце июня 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Датапакс». В автобусах «Транспорта Верхневолжья» установлены специальные датчики, которые идентифицируют см
26.05.2022 Российский производитель серверов и СХД забрал к себе уволенных сотрудников американского завода

«Аквариус» купил завод Jabil Как стало известно CNews, группа «Аквариус» приобрела завод американского производителя электроники Jabil в Твери. Об этом изданию рассказали представители «Аквариуса». О закрытии завода стало известно накануне, об этом Jabil объявила у себя на сайте. Переговоры по покупке завода шли осенью 2021 г. «
24.05.2022 Американцы закрывают в России завод по сборке электроники. Работников благодарят за трудолюбие и увольняют

Завод Jabil закрывается Третья по величине компания в мире, предоставляющая услуги по контрактной сборке электроники, американская Jabil объявила о закрытии завода в Твери. О решении корпорация сообщила на официальном сайте. Руководство компании намерено уволить 90 российских сотрудников, которых поблагодарили за трудолюбие и самоотверженную преданность дел
16.07.2021 Accenture научила школьников писать на Java приложения для умного дома

Технологический центр Accenture в Твери подвел итоги второго года сотрудничества с образовательным центром «IT-куб». Под руководством экспертов старшеклассники создали приложения на языке Java для управления умным домом и предо
16.06.2021 Федеральная таможня потратит миллиарды на заполнение своего ЦОДа «железом» и ПО

можно подавать до 1 июня. Подведение итогов намечено на 6 июля. Согласно техническому заданию, ЦОД «Тверь» предназначается для обеспечения работы выделенных сервисов единой автоматизированной и
02.12.2019 Axis запустила российское производство камер с чипом ARTPEC-7

Axis Communications расширила производственную линию на заводе Jabil в Твери, одного из партнеров по производству Axis в Европе, в связи с высоким спросом на продукцию компании. Модельный ряд, представленный на российском производстве, пополнился камерами с чипом

18.11.2016 «Ростелеком» обеспечил сотовой связью крупный складской комплекс в Твери

тернету были подключены 120 планшетных компьютеров компании «Юпитер» — поставщика складских услуг в Твери. Услуги мобильной связи оказываются на основании договора между «Ростелекомом» и «Т2 РТ
24.08.2016 «Ростелеком» подключил компанию «Прима+» к сети сотовой связи в Твери

омеров этой компании. «Продажа услуг мобильной связи становится одним из ключевых направлений в развитии новых сервисов и услуг, которые мы предлагаем нашим корпоративным клиентам, - говорит директор Тверского филиала «Ростелекома» Дмитрий Ухов. – Обращаясь к нам, представители бизнеса, учреждений, организаций, государственных структур получают возможность воспользоваться самым полным спект
22.08.2016 «Ростелеком» обеспечил телеком-услугами гостиничный комплекс «Звезда» в Твери

«Ростелеком» создал в Твери телекоммуникационную инфраструктуру для нового гостиничного комплекса «Звезда». Отель,

11.08.2016 Дмитрий Ухов назначен директором Тверского филиала «Ростелекома»

н Дмитрий Ухов, ранее занимавший должность советника директора макрорегионального филиала «Центр». «Тверской филиал неоднократно реализовывал масштабные проекты, мы достигли значительных резуль
20.07.2016 «Ростелеком» представил в Твери геоаналитическую систему «Инфраструктура пространственных данных»

Компания «Ростелеком» провела в Твери презентацию геоаналитической системы государственного управления субъектом РФ «Инфрастр
18.05.2016 Музей связи Тверской области вновь открывает свои двери для посетителей

рсии. Музей связи Тверской области действует при Тверском филиале «Ростелекома» по адресу 170100, г.Тверь, ул. Симеоновская, д.28.
02.06.2014 В Твери обсудят инвестиционную политику и меры по улучшению инвестиционного климата в регионах РФ

С 26 по 27 июня 2014 г. в Твери состоится III Международный инвестиционный форум, организатором которого выступает Правительство Тверской области. В третий раз за свою историю форум станет площадкой для обсуждения инвес
17.04.2014 Пассажиры городских автобусов Твери смогут пользоваться бесплатным WiFi МТС

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), администрация г. Тверь и Тверское муниципальное автобусное предприятие объявили о старте совместного проекта по оснащению Wi-Fi-доступом МТС городских автобусов. Пассажиры – пользователи смартфонов, планшетов и
15.04.2014 4G-интернет стал доступен абонентам «МегаФона» в Твери и Нижнем Новгороде

Компания «МегаФон» объявила о полномасштабном запуске сети четвертого поколения мобильной связи (4G) в Твери и Нижнем Новгороде. Мобильный интернет на скоростях до 150 Мбит/с теперь доступен в 52 регионах страны и 12 городах-миллионниках. Нижний Новгород стал 12 городом-миллионником, где запущен
27.01.2014 Сын экс-президента «Роснефти» построил ЦОД в Твери

Первый центр обработки данных (ЦОД) компании DataPro официально открылся недалеко от центра Твери на улице Дмитрия Донского. Здание на территории бизнес-центра «Донской» находится в собственности компании, заявил CNews генеральный директор DataPro Алексей Солдатов. Размещение в Тве
12.03.2013 «Телфин» получил номерную емкость в Красноярске, Твери и Ярославле

С 11 марта компания «Телфин» дополнила свою номерную емкость прямыми городскими телефонными номерами Красноярска (код 391), Твери (код 4822) и Ярославля (код 4852), а также снизила стоимость исходящей связи на территории Ярославской, Тверской областей и Красноярского края. Новая номерная емкость даст абонентам «Телф
21.08.2012 «Ланит» построил систему защиты ПДн и конфиденциальной информации в администрации Твери

Компания «Ланит» сообщила о создании системы защиты персональных данных и конфиденциальной информации в администрации Твери. Внедренная система обеспечила безопасность обрабатываемых персональных данных во всех территориально распределенных органах городской администрации. «Ланит» получил право реализации данн
25.10.2011 В Твери запускается производство цифровых телевизионных приставок Cisco

Компания Cisco объявила о следующем этапе локализации производства своего оборудования в России: в Твери на базе глобального контрактного производителя будут выпускаться цифровые телевизионные приставки Cisco, предназначенные для передачи видеоконтента и новых телевизионных услуг по сетям IP
02.09.2011 Очередь в детские сады Твери стала электронной

C сентября в Твери начала работать электронная очередь в муниципальные дошкольные учреждения. Теперь родители могут поставить своего ребенка на очередь в детский сад, не выходя из дома, с помощью интернет-с
20.07.2011 «Энфорта» открыла филиал в Твери

Оператор связи «Энфорта» открыл филиал в городе Тверь. «Энфорта» предоставляет широкий спектр услуг для решения телекоммуникационных задач бизнеса: высокоскоростной доступ в интернет; местную, междугороднюю и международную телефонную связь с
12.07.2011 МТС обновит сеть в Твери

ставить около 1 млрд руб. Основные направления инвестиций - развитие мобильного интернета, обеспечение связью федеральных и областных трасс и железнодорожных путей, улучшение качества связи в городах Тверь, Кувшиново, Ржев, Бологое, Удомля, Кимры, а также в Калининском, Рамешковском, Торжокском районах. * * *
01.07.2011 Высшие чиновники проигнорировали форум по “Информационному обществу” в Твери

Социально-экономический форум в Твери, посвященный вопросам развития информационного общества, впервые за последние годы был обделен вниманием высших государственных чиновников. Год назад, в 2010 г. президент Дмитрий Медведев
18.11.2010 «Умные» дома в Твери позволили сэкономить до 50% электроэнергии

ется замена индивидуальных приборов учета электроэнергии на многотарифные. Это оборудование позволяет каждому жителю выбирать тариф, соответствующий его режиму энергопотребления. В трех «умных» домах Твери также модернизованы системы внутриплощадочного освещения. Свет включается с помощью датчиков движения и акустических выключателей. Эти приборы уже сегодня позволили добиться 50% экономии

28.10.2010 Филиал «Скай Линка» в Твери перешел на биллинг Peter Service

ставляемых услуг и обеспечить единые высокие стандарты обслуживания на всей территории присутствия. Тверь стала вторым филиалом «Скай Линк», где используется биллинг Peter-Service. В дальнейшем
09.08.2010 «Комстар» обеспечил интернетом и кабельным ТВ Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями в Твери

Мобильные ТелеСистемы» (МТС) провел волонтерский благотворительный тур «Зеленая электричка» в город Тверь и обеспечил скоростным фиксированным и мобильным интернетом и многоканальным телевидени
21.07.2010 Информационное общество: дискуссия, "покрытая пылью", в Твери

, то в этом на Форум съехался весь цвет политической элиты страны во главе с президентом. Кроме того, одновременно с Форумом состоялось заседание Совета по развитию информационного общества в России. Тверь – типичный российский провинциальный городок с тихими улицами, неспешным ритмом жизни, спокойными приветливыми жителями, плохими дорогами и по большей части обшарпанными зданиями. Приезд

26.01.2010 МТС запустила 3G во Владимире и Твери

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о введении в коммерческую эксплуатацию сети «третьего поколения» (3G) в двух городах Центрального федерального округа - во Владимире и Твери. C появлением сети «третьего поколения» абоненты МТС во Владимире и Твери получили возможность пользоваться мобильным интернетом на скоростях, сравнимых с широкополосным интернетом
31.08.2009 На «Картах@Mail.Ru» появились Казань и Тверь

регионов, установившие мобильное приложение «Карты@Mail.Ru», уже начали передавать актуальные данные о ситуации на дорогах, которые в режиме реального времени отображаются на проекте. Карты Казани и Твери позволяют прокладывать маршруты до конкретного дома. При этом можно проложить точную дорогу как между этими городами, так и в Москву, Санкт-Петербург и т.д. Текущую информацию о пробках в

Публикаций - 787, упоминаний - 845

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Accenture plc 719 69
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 67
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 66
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 64
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 242 63
МегаФон 10742 60
Ростелеком 10948 53
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 45
SAP SE 5601 36
9594 28
Microsoft Corporation 25775 26
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 24
Cisco Systems 5372 21
Yandex - Яндекс 9216 19
IBM - International Business Machines Corp 9699 18
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 17
Oracle Corporation 7074 16
DataPro - ДатаПро 99 14
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 14
Intel Corporation 12811 14
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 13
HP Inc. 5883 13
Jabil - Джейбил 31 12
Apple Inc 13154 12
Samsung Electronics 11064 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 11
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 11
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 11
Крок - Croc 1964 10
Telegram Group 2940 10
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 10
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 10
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 109 10
Huawei 4676 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 10
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 10
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 9
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 174 9
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - Accenture Technology Russia - Ростовский технологический центр 18 9
ЛайфТелеком - Телфин 290 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 29
Почта России ПАО 2370 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 12
Роснефть НК - нефтяная компания 562 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 7
ПСБ - Промсвязьбанк 963 6
Альфа-Групп 745 6
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
МКБ - Московский кредитный банк 657 6
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 5
Евросеть 1421 5
Ростех - Вертолеты России 180 5
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 5
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 5
Автодор - Российские автомобильные дороги 99 5
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 34 5
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация - ОВК ТСЗ Титран-Экспресс - Тихвинский Сборочный завод - ОВК ТихвинХимМаш - ОВК ТихвинСпецМаш - ОВК НПЦ Пружина - ОВК ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 40 5
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 5
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 65 5
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
Газпром ПАО 1493 5
Связной ГК 1401 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 5
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 4
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 4
Renault Groupe 166 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 4
Царицын капитал 23 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Dixis - Диксис - Dиксис 371 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 39
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 28
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 26
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 22
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 18
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 13
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 13
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 56 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 10
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 10
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 8
Федеральное казначейство России 1949 8
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 8
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 8
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 7
Судебная власть - Judicial power 2500 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 5
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 29 5
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 5
ФМБА России - Национальный центр спортивной медицины ФГБУ НЦСМ ФМБА России 12 5
Альянстрансатом 6 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 30
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 4
code.org - глобальный сайт некоммерческого сообщества 5 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 10 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
РАПО - Российская антипиратская организация по защите прав на аудиовизуальные произведения 15 1
Ассоциация менеджеров 107 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
Коминтерн - Коммунистический интернационал 16 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 10 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 169
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 121
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 119
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 104
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 99
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 99
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 92
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 84
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 79
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 69
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 66
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 62
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 62
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 56
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 55
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 52
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 52
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 50
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 48
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 45
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 44
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 41
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 40
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 985 40
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 40
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 39
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 38
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 36
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 35
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 34
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 34
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 34
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 34
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 33
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 31
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 30
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 30
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 29
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 29
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 28
Microsoft Windows 2000 8678 33
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 28
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 23
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 19
Google Android 15243 18
Apple iPhone 6 4861 15
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 15
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 14
Linux OS 11533 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 12
Axenix - In.Plan - платформа интегрированного планирования 27 12
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 11
Apple iOS 8583 11
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 102 9
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 76 9
Т1 Watchman Security 21 9
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 47 9
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 36 9
Microsoft Windows 16882 9
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 9
Oracle Java - язык программирования 3469 9
МТС Big Data 324 8
S8 Capital - Aquarius Cmp 27 8
Microsoft Office 4170 8
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 7
Google YouTube - Видеохостинг 3002 7
Intel x86 - архитектура процессора 2151 7
1С:ERP Управление предприятием 841 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 6
ByteDance - TikTok 355 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 6
Новые облачные технологии - МойОфис 958 6
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 5
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 5
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 5
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 177 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 5
S8 Capital - Aquarius AQfone NS - серия смартфонов, КПК 18 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 5
Степанов Владимир 91 21
Калинин Алексей 77 13
Горынин Дмитрий 16 12
Синюков Виктор 11 11
Путин Владимир 3454 11
Ухов Дмитрий 14 10
Диланян Вартан 17 9
Рейман Леонид 1065 9
Калинин Александр 189 7
Солдатов Алексей 104 7
Зеленин Дмитрий 13 7
Богданчиков Евгений 13 7
Лосев Станислав 45 7
Мишустин Михаил 787 6
Исаев Антон 12 6
Медведев Дмитрий 1665 6
Малькова Лариса 20 6
Богданчиков Сергей 9 6
Матвеева Татьяна 110 5
Терещенко Денис 95 5
Чукарин Алексей 59 5
Носов Михаил 18 5
Галактионов Вячеслав 9 5
Осипова Александра 18 5
Дюбанов Анатолий 95 5
Емелин Дмитрий 16 5
Калина Роман 62 5
Масенков Владислав 10 5
Приданкин Андрей 30 5
Зыков Игорь 8 5
Гоцуцов Сергей 17 5
Артамохов Павел 6 5
Иванов Георгий 18 5
Макаренков Константин 42 5
Корягин Михаил 7 5
Баренбойм Владислав 5 5
Кудрявцев Олег 7 5
Мухамадеев Ильяс 5 5
Мозин Олег 5 5
Балашов Игорь 16 5
Россия - РФ - Российская федерация 166167 597
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 467
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 351
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 166
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 163
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 150
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 144
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 133
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 133
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 126
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 119
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 116
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 114
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 112
Россия - СФО - Новосибирск 4876 106
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 92
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 90
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 83
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 81
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 77
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 531 75
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 71
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 68
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 498 66
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 404 65
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 272 65
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 61
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 412 61
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 365 61
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 58
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 56
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 56
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 56
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 56
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 56
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 54
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 350 54
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 300 53
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 49
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 304 47
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 181
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 130
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 106
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 98
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 88
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 66
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 62
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 54
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 53
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 53
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 51
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 47
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 43
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 37
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 36
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 28
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 26
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 26
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 25
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 25
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 24
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 22
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 21
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 21
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 21
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 21
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 21
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 21
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 20
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 19
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 19
Энергетика - Energy - Energetically 5855 19
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 17
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 17
Аренда 2687 17
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 17
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 16
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 16
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 15
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 15
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 21
Ведомости 1466 10
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 10
Стрим-ТВ - телекомпания 166 5
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 4
N+1 - Издание 188 3
Forbes - Форбс 1002 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Известия ИД 770 2
National Geographic 95 2
Мобильные системы 118 2
Спорт 1 HD - телеканал 44 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Москва 24 - Телеканал 9 1
Российская газета 290 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
Mezzo - телеканал 10 1
Царьград - телеканал 29 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Апрель - телеканал - телерадиокомпания 1 1
Росбалт ИА 60 1
ЧГТРК Грозный - Чеченская государственная телерадиокомпания Грозный - Грозненская телерадиокомпания ГУП 2 1
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 55 1
Триколор - Комедийное - Кинопоказ HD-2 - российский спутниковый фильмовый телеканал 12 1
Триколор - Шокирующее - Кинопоказ HD-1 - российский спутниковый фильмовый телеканал 12 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 1
Discovery Science 14 1
Discovery Networks 11 1
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 36 1
Башинформ ИА 7 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Wikipedia - Википедия 650 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 28
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 27
IDC - International Data Corporation 4975 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 3
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 2
ETS - Educational Testing Service - Prometric Testing - Sylvan Prometric 13 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Рустелеком ТК 305 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
НМГ - Медиалогия 37 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
NPD DisplaySearch 285 1
Gartner - Dataquest 353 1
TeleGeography Research 40 1
Datamonitor 83 1
Mobile Research Group 87 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
comScore Networks 35 1
TAdviser IT Prize 9 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
ТвГУ - Тверской государственный университет 14 11
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 7
ТвГТУ - Тверской государственный технический университет 11 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
КубГУ - Кубанский государственный университет 38 3
КубГАУ - Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 12 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
РАН - Российская академия наук 2122 2
Специалист - Центр компьютерного обучения при МГТУ имени Н.Э. Баумана 23 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
Институт предпринимательства и инвестиций НОУ 4 2
Тверской колледж имени А.Н. Коняева ГБПОУ 3 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 23 1
ТГПУ - Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого 8 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 50 1
ВГТУ ФГБО - Воронежский государственный технический университет 18 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 29 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 1
СПбГИКиТ - Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 5 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 28 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 21
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
Час кода - международное движение 11 3
CNews AWARDS - награда 571 2
CCWF - Call Center World Forum 39 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
Прямая линия с Президентом РФ - Итоги года с Президентом РФ 19 1
День Защитника отечества - 23 февраля 66 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 22 1
Приоритет - Национальная премия в области импортозамещения 6 1
Связь-Экспокомм 276 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Беляевская премия - Международная литературная премия имени Александра Беляева 4 1
ИНТРУС - Internet Russia - рабочее совещание операторов связи и представителей телекоммуникационной отрасли 22 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще