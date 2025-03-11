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Россия ЦФО Тверская область Тверь
СОБЫТИЯ
|11.03.2025
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«Яндекс Лавка» открылась по франшизе в Твери
«Яндекс Лавка» запустилась в Твери. Сервис заработал по франшизе — регион стал вторым, где «Яндекс Лавка» использует новую модель. Сервис будет отвечать за качество поставок, ассортимент и предоставит местным производителя
|23.12.2024
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«Аэродиск» запустил серийное производство СХД на заводе «Аквариуса» в Твери
Компания «Аэродиск», российский производитель систем хранения данных (СХД) и виртуализации, запустила производство СХД на заводе компании «Аквариус» в Твери. Возможности тверской площадки позволят создавать до 500 СХД в год, что в 5 раз превышает возможности предыдущей производственной площадки. В перспективе двух лет планируется довести этот
|17.09.2024
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Axenix открыла лабораторию искусственного интеллекта в Твери
антливых и амбициозных выпускников, фактически, студенты – участники лабораторных проектов трудоустраиваются, еще находясь в стенах университета», – отметил Владимир Селянкин, директор офиса Axenix в Твери. Направление генеративного искусственного интеллекта (GenAI) является одним из ключевых в технологическом бизнесе Axenix. Компания предоставляет консультационные услуги по ИИ-трансформаци
|01.02.2024
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Видеонаблюдение МТС поможет обеспечить безопасность на крупном производственном предприятии в Твери
Компания МТС, цифровая экосистема, сообщает об организации системы видеонаблюдения на крупном предприятии в Твери, занимающемся производством комплектующих для машиностроительной отрасли. Видеонаблюдение от МТС обеспечивает мониторинг объектов в режиме реального времени и позволяет удаленно следить з
|29.11.2023
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ИТ-инфраструктура Федеральной таможни переезжает из Москвы
анной информационной системы (ЕАИС) таможенных органов (ТО) в центр обработки данных (ЦОД) ЕАИС ТО «Тверь». На это выделено 250 млн руб. Тендер был размещен на сайте госзакупок 27 ноября 2023 г
|17.11.2023
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«Ред софт» и Филиал РГУ им. А.Н. Косыгина в Твери объявили о сотрудничестве
Российский разработчик «Ред софт» и филиал Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина в Твери подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». В рамках установленного партнерства планируется безвозмездная передача лицензий операционной систем
|25.10.2023
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Сбербанк и «Расчетные решения» продолжают развитие облачного биллинга БРИС ЖКХ в Твери
диный платежный документ с включенными в него услугами холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь водоканал». Эту квитанцию можно получить как на бумажном носителе, так и в электронном
|17.02.2023
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Axenix научит школьников создавать цифровых аватаров
Центр современной культуры «Рельсы» из Твери совместно со специалистами компании Axenix запускают образовательный проект для школьников, который поможет им познакомиться с деятельностью современных ИТ-компаний и попробовать себя в к
|19.12.2022
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Бесшовный Wi-Fi связал поезда «Сапсан» с вокзалами: Московский, Ленинградский, Тверь и Бологое
ром цифровых сервисов АО «Компания Транстелеком» организовали бесшовную сеть беспроводного интернет-доступа на высокоскоростных поездах «Сапсан», Ленинградском и Московском вокзалах, а также вокзалах Тверь и Бологое. Теперь пассажиры поездов «Сапсан» авторизовавшись в сети один раз, получают непрерывный доступ к интернету при перемещении между поездом и вокзалами. Об этом CNews сообщили пре
|09.11.2022
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«Швабе» завершил первый этап создания ИТС в Твери
Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» внедряет в Твери интеллектуальную транспортную систему, в том числе систему адаптивного управления светофорами на перекрестках города. Транспортная инфраструктура с элементами искусственного интеллекта со
|14.10.2022
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Новый российский завод «Аквариуса» выпустил свой первый ноутбук-трансформер
Запуск завода в Твери Как стало известно CNews, в Твери заработал новый завод по производству вычислительной техники российской компании «Аквариус». На предприятии 13 октября 2022 г. с конвейера сошел п
|08.09.2022
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Около 200 тыс. человек воспользовались «умной» оплатой проезда в Твери и Калининском районе
да в мобильном приложении «Волга» воспользовались почти 200 тыс. пассажиров с момента запуска. Сервис разработан компанией «Датапакс» и запущен в рамках развития новой модели пассажирских перевозок в Твери и Калининском районе в конце июня 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Датапакс». В автобусах «Транспорта Верхневолжья» установлены специальные датчики, которые идентифицируют см
|26.05.2022
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Российский производитель серверов и СХД забрал к себе уволенных сотрудников американского завода
«Аквариус» купил завод Jabil Как стало известно CNews, группа «Аквариус» приобрела завод американского производителя электроники Jabil в Твери. Об этом изданию рассказали представители «Аквариуса». О закрытии завода стало известно накануне, об этом Jabil объявила у себя на сайте. Переговоры по покупке завода шли осенью 2021 г. «
|24.05.2022
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Американцы закрывают в России завод по сборке электроники. Работников благодарят за трудолюбие и увольняют
Завод Jabil закрывается Третья по величине компания в мире, предоставляющая услуги по контрактной сборке электроники, американская Jabil объявила о закрытии завода в Твери. О решении корпорация сообщила на официальном сайте. Руководство компании намерено уволить 90 российских сотрудников, которых поблагодарили за трудолюбие и самоотверженную преданность дел
|16.07.2021
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Accenture научила школьников писать на Java приложения для умного дома
Технологический центр Accenture в Твери подвел итоги второго года сотрудничества с образовательным центром «IT-куб». Под руководством экспертов старшеклассники создали приложения на языке Java для управления умным домом и предо
|16.06.2021
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Федеральная таможня потратит миллиарды на заполнение своего ЦОДа «железом» и ПО
можно подавать до 1 июня. Подведение итогов намечено на 6 июля. Согласно техническому заданию, ЦОД «Тверь» предназначается для обеспечения работы выделенных сервисов единой автоматизированной и
|02.12.2019
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Axis запустила российское производство камер с чипом ARTPEC-7
Axis Communications расширила производственную линию на заводе Jabil в Твери, одного из партнеров по производству Axis в Европе, в связи с высоким спросом на продукцию компании. Модельный ряд, представленный на российском производстве, пополнился камерами с чипом
|18.11.2016
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«Ростелеком» обеспечил сотовой связью крупный складской комплекс в Твери
тернету были подключены 120 планшетных компьютеров компании «Юпитер» — поставщика складских услуг в Твери. Услуги мобильной связи оказываются на основании договора между «Ростелекомом» и «Т2 РТ
|24.08.2016
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«Ростелеком» подключил компанию «Прима+» к сети сотовой связи в Твери
омеров этой компании. «Продажа услуг мобильной связи становится одним из ключевых направлений в развитии новых сервисов и услуг, которые мы предлагаем нашим корпоративным клиентам, - говорит директор Тверского филиала «Ростелекома» Дмитрий Ухов. – Обращаясь к нам, представители бизнеса, учреждений, организаций, государственных структур получают возможность воспользоваться самым полным спект
|22.08.2016
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«Ростелеком» обеспечил телеком-услугами гостиничный комплекс «Звезда» в Твери
«Ростелеком» создал в Твери телекоммуникационную инфраструктуру для нового гостиничного комплекса «Звезда». Отель,
|11.08.2016
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Дмитрий Ухов назначен директором Тверского филиала «Ростелекома»
н Дмитрий Ухов, ранее занимавший должность советника директора макрорегионального филиала «Центр». «Тверской филиал неоднократно реализовывал масштабные проекты, мы достигли значительных резуль
|20.07.2016
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«Ростелеком» представил в Твери геоаналитическую систему «Инфраструктура пространственных данных»
Компания «Ростелеком» провела в Твери презентацию геоаналитической системы государственного управления субъектом РФ «Инфрастр
|18.05.2016
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Музей связи Тверской области вновь открывает свои двери для посетителей
рсии. Музей связи Тверской области действует при Тверском филиале «Ростелекома» по адресу 170100, г.Тверь, ул. Симеоновская, д.28.
|02.06.2014
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В Твери обсудят инвестиционную политику и меры по улучшению инвестиционного климата в регионах РФ
С 26 по 27 июня 2014 г. в Твери состоится III Международный инвестиционный форум, организатором которого выступает Правительство Тверской области. В третий раз за свою историю форум станет площадкой для обсуждения инвес
|17.04.2014
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Пассажиры городских автобусов Твери смогут пользоваться бесплатным WiFi МТС
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), администрация г. Тверь и Тверское муниципальное автобусное предприятие объявили о старте совместного проекта по оснащению Wi-Fi-доступом МТС городских автобусов. Пассажиры – пользователи смартфонов, планшетов и
|15.04.2014
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4G-интернет стал доступен абонентам «МегаФона» в Твери и Нижнем Новгороде
Компания «МегаФон» объявила о полномасштабном запуске сети четвертого поколения мобильной связи (4G) в Твери и Нижнем Новгороде. Мобильный интернет на скоростях до 150 Мбит/с теперь доступен в 52 регионах страны и 12 городах-миллионниках. Нижний Новгород стал 12 городом-миллионником, где запущен
|27.01.2014
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Сын экс-президента «Роснефти» построил ЦОД в Твери
Первый центр обработки данных (ЦОД) компании DataPro официально открылся недалеко от центра Твери на улице Дмитрия Донского. Здание на территории бизнес-центра «Донской» находится в собственности компании, заявил CNews генеральный директор DataPro Алексей Солдатов. Размещение в Тве
|12.03.2013
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«Телфин» получил номерную емкость в Красноярске, Твери и Ярославле
С 11 марта компания «Телфин» дополнила свою номерную емкость прямыми городскими телефонными номерами Красноярска (код 391), Твери (код 4822) и Ярославля (код 4852), а также снизила стоимость исходящей связи на территории Ярославской, Тверской областей и Красноярского края. Новая номерная емкость даст абонентам «Телф
|21.08.2012
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«Ланит» построил систему защиты ПДн и конфиденциальной информации в администрации Твери
Компания «Ланит» сообщила о создании системы защиты персональных данных и конфиденциальной информации в администрации Твери. Внедренная система обеспечила безопасность обрабатываемых персональных данных во всех территориально распределенных органах городской администрации. «Ланит» получил право реализации данн
|25.10.2011
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В Твери запускается производство цифровых телевизионных приставок Cisco
Компания Cisco объявила о следующем этапе локализации производства своего оборудования в России: в Твери на базе глобального контрактного производителя будут выпускаться цифровые телевизионные приставки Cisco, предназначенные для передачи видеоконтента и новых телевизионных услуг по сетям IP
|02.09.2011
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Очередь в детские сады Твери стала электронной
C сентября в Твери начала работать электронная очередь в муниципальные дошкольные учреждения. Теперь родители могут поставить своего ребенка на очередь в детский сад, не выходя из дома, с помощью интернет-с
|20.07.2011
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«Энфорта» открыла филиал в Твери
Оператор связи «Энфорта» открыл филиал в городе Тверь. «Энфорта» предоставляет широкий спектр услуг для решения телекоммуникационных задач бизнеса: высокоскоростной доступ в интернет; местную, междугороднюю и международную телефонную связь с
|12.07.2011
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МТС обновит сеть в Твери
ставить около 1 млрд руб. Основные направления инвестиций - развитие мобильного интернета, обеспечение связью федеральных и областных трасс и железнодорожных путей, улучшение качества связи в городах Тверь, Кувшиново, Ржев, Бологое, Удомля, Кимры, а также в Калининском, Рамешковском, Торжокском районах. * * *
|01.07.2011
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Высшие чиновники проигнорировали форум по “Информационному обществу” в Твери
Социально-экономический форум в Твери, посвященный вопросам развития информационного общества, впервые за последние годы был обделен вниманием высших государственных чиновников. Год назад, в 2010 г. президент Дмитрий Медведев
|18.11.2010
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«Умные» дома в Твери позволили сэкономить до 50% электроэнергии
ется замена индивидуальных приборов учета электроэнергии на многотарифные. Это оборудование позволяет каждому жителю выбирать тариф, соответствующий его режиму энергопотребления. В трех «умных» домах Твери также модернизованы системы внутриплощадочного освещения. Свет включается с помощью датчиков движения и акустических выключателей. Эти приборы уже сегодня позволили добиться 50% экономии
|28.10.2010
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Филиал «Скай Линка» в Твери перешел на биллинг Peter Service
ставляемых услуг и обеспечить единые высокие стандарты обслуживания на всей территории присутствия. Тверь стала вторым филиалом «Скай Линк», где используется биллинг Peter-Service. В дальнейшем
|09.08.2010
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«Комстар» обеспечил интернетом и кабельным ТВ Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями в Твери
Мобильные ТелеСистемы» (МТС) провел волонтерский благотворительный тур «Зеленая электричка» в город Тверь и обеспечил скоростным фиксированным и мобильным интернетом и многоканальным телевидени
|21.07.2010
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Информационное общество: дискуссия, "покрытая пылью", в Твери
, то в этом на Форум съехался весь цвет политической элиты страны во главе с президентом. Кроме того, одновременно с Форумом состоялось заседание Совета по развитию информационного общества в России. Тверь – типичный российский провинциальный городок с тихими улицами, неспешным ритмом жизни, спокойными приветливыми жителями, плохими дорогами и по большей части обшарпанными зданиями. Приезд
|26.01.2010
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МТС запустила 3G во Владимире и Твери
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о введении в коммерческую эксплуатацию сети «третьего поколения» (3G) в двух городах Центрального федерального округа - во Владимире и Твери. C появлением сети «третьего поколения» абоненты МТС во Владимире и Твери получили возможность пользоваться мобильным интернетом на скоростях, сравнимых с широкополосным интернетом
|31.08.2009
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На «Картах@Mail.Ru» появились Казань и Тверь
регионов, установившие мобильное приложение «Карты@Mail.Ru», уже начали передавать актуальные данные о ситуации на дорогах, которые в режиме реального времени отображаются на проекте. Карты Казани и Твери позволяют прокладывать маршруты до конкретного дома. При этом можно проложить точную дорогу как между этими городами, так и в Москву, Санкт-Петербург и т.д. Текущую информацию о пробках в
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Степанов Владимир 91 21
|Калинин Алексей 77 13
|Горынин Дмитрий 16 12
|Синюков Виктор 11 11
|Путин Владимир 3454 11
|Ухов Дмитрий 14 10
|Диланян Вартан 17 9
|Рейман Леонид 1065 9
|Калинин Александр 189 7
|Солдатов Алексей 104 7
|Зеленин Дмитрий 13 7
|Богданчиков Евгений 13 7
|Лосев Станислав 45 7
|Мишустин Михаил 787 6
|Исаев Антон 12 6
|Медведев Дмитрий 1665 6
|Малькова Лариса 20 6
|Богданчиков Сергей 9 6
|Матвеева Татьяна 110 5
|Терещенко Денис 95 5
|Чукарин Алексей 59 5
|Носов Михаил 18 5
|Галактионов Вячеслав 9 5
|Осипова Александра 18 5
|Дюбанов Анатолий 95 5
|Емелин Дмитрий 16 5
|Калина Роман 62 5
|Масенков Владислав 10 5
|Приданкин Андрей 30 5
|Зыков Игорь 8 5
|Гоцуцов Сергей 17 5
|Артамохов Павел 6 5
|Иванов Георгий 18 5
|Макаренков Константин 42 5
|Корягин Михаил 7 5
|Баренбойм Владислав 5 5
|Кудрявцев Олег 7 5
|Мухамадеев Ильяс 5 5
|Мозин Олег 5 5
|Балашов Игорь 16 5
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