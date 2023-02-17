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Axenix научит школьников создавать цифровых аватаров

Центр современной культуры «Рельсы» из Твери совместно со специалистами компании Axenix запускают образовательный проект для школьников, который поможет им познакомиться с деятельностью современных ИТ-компаний и попробовать себя в качестве frontend-разработчиков. Для этого проекта в Axenix разработана виртуальная игровая вселенная, в которой школьники с помощью экспертов и кураторов создадут собственный аватар и пройдут серию игровых заданий. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Школьникам предстоит создать игру под названием «Один день в ИТ-компании». В виртуальном офисе, управляя аватаром, они будут учиться перемещаться по зданию, знакомиться с сотрудниками компании, HR-специалистами и коллегами по проектным командам, изучать разные роли и выполнят первую рабочую задачу. Им предстоит не только создать виртуального персонажа, но и детально проработать его алгоритмы движения, протестировать разработку, пройти контрольные точки и ревью кода.

Проект будет реализован на базе кампуса «На рельсах» в период с 18 по 19 февраля 2023 г.: за два дня школьники получат теоретические и практические знания по направлению frontend-разработки от специалистов Технологического центра Axenix в Твери. На мероприятие приглашены учащиеся в возрасте 12-15 лет.

«Наша цель – познакомить ребят с миром ИТ и погрузить их в основы frontend-разработки. В ходе интенсива наши эксперты посвятят участников в теоретические основы HTML, JavaScript, CSS, причем ребятам предстоит сразу же применить полученные знания на практике. Вместе с экспертами Axеnix участники создадут собственную игру, персонажами которой окажутся они сами», — сказал Дмитрий Горынин, руководитель региональных технологических центров Axenix.

Оценка работ и выявление победителей не предполагаются. Для всех участников компания подготовила подарки.

По словам Дмитрия Горынина, специалисты, занимающиеся кастомной разработкой для заказчиков, были и ранее очень востребованы в компании. «Заказная разработка уникальных решений под потребности конкретного заказчика была всегда востребована в России. При этом спрос на заказную разработку в 2022 г. вырос в связи с необходимостью решать задачи импортозамещения», — отметил Дмитрий Горынин.

Axenix также сотрудничает с другими учебными заведениями в регионах присутствия офисов, в частности, в Твери компания проводит Дни карьеры и ярмарки вакансий, учебные и производственные практики, хакатоны и кейс-чемпионаты, сотрудничает с технопарком «Кванториум».

Кроме того, Axenix выступает спонсором чемпионатов Worldskills и команд по спортивному программированию. Эксперты и практики компании преподают ИТ-дисциплины, работают со студенческим ИТ-сообществом, проводят лекции и участвуют в государственных аттестационных комиссиях. В Axenix существуют программы стажировки и собственные обучающие ИТ-курсы по различным направлениям.

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Российская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «Акстим». Axenix предоставляeт спектр услуг в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. В офисах и центрах разработки в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Алматы работают около 2000 сотрудников.

«Рельсы» — центр современной культуры в Твери. Каждую неделю на «Рельсах» проходят лекции и мастер-классы, выставки, кинопоказы, крупные городские события, занятия для детей по архитектуре, искусству и шахматам.

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