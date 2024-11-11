Axenix Аксеникс АксТим AxTeam ex-Accenture Russia Аксенчер Россия ПЛС
Российская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «АксТим». Axenix предоставляeт спектр профессиональных услуг в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. В офисах и центрах разработки в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Алматы работают около 2 000 сотрудников (2022 год).
|11.11.2024
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Axenix выпустила акселератор «Джавакс» для Java-разработки и тестирования ПО
Консалтинговая технологическая компания Axenix выпускает на рынок акселератор «Джавакс». Новое решение упрощает и ускоряет разработку, интеграцию и тестирование автоматизированных систем. Оно позволяет обнаружить дефекты на ранних ст
|22.10.2024
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Axenix повысит ИТ-компетенции студентов СПбГУ
Компания Axenix и Санкт-Петербургский государственный университет подписали партнерское соглашение. Вместе СПбГУ и Axenix займутся повышением компетенций студентов и выпускников вуза в наиболее в
|10.10.2024
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Студенты тверских вузов погрузились в мир ИТ в офисе Axenix
Компания Axenix провела день открытых дверей в своем офисе в Твери. Руководители компании рассказали о нюансах выбора профессии, перспективах трудоустройства в ИТ и навыках, необходимых для старта успеш
|03.10.2024
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Axenix поможет российским предприятиям повысить производительность на 20-25%
Консалтинговая технологическая компания Axenix начала предлагать разработку стратегии «умной операционной модели», направленную на достижение бизнес-гибкости. Она поможет производственным предприятиям и организациям консервативных от
|19.09.2024
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Axenix будет автоматизировать управление производством с помощью решения Exeplant
ения производством. Партнеры смогут усиливать компетенции друг друга при совместной реализации проектов на базе флагманского решения вендора – MES-системы ExeMES. Об этом CNews сообщили представители Axenix. Компания Exeplant входит в группу компаний OMEGALLIANCE (Operations Management Engineering Alliance). Собственная разработка Exeplant – масштабируемая MES-система ExeMES – базируется на
|17.09.2024
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Axenix открыла лабораторию искусственного интеллекта в Твери
Компания Axenix открыла лабораторию по исследованию и разработке систем искусственного интеллекта на площадке Тверского государственного технического университета (ТвГТУ). Лаборатория будет принимать уч
|16.09.2024
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LAB Industries перешла c SAP на «1С»
LAB Industries, игрок на рынке клеевых решений, бытовой химии и косметики, завершила переход на решения на базе платформы «1С». Технологическим партнером выступила российская консалтинговая компания Axenix. Об этом CNews сообщили представители Axenix. Проект, стартовавший в 2022 г., охватил четыре ключевых системы: основную ERP-систему, систему документооборота, модуль Управления пе
|09.09.2024
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Axenix открыла ИТ-аудиторию в Южном федеральном университете
Компания Axenix подготовила к началу учебного года аудиторию на площадке Южного федерального университета (ЮФУ) в Ростове-на-Дону. Это очередная инициатива в рамках сотрудничества компании с российскими
|14.08.2024
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Axenix разработала LLM-платформу BotAx для создания чат-ботов
Компания Axenix выводит на рынок LLM-платформу (Large Language Model) BotAx. Решение на основе генеративного искусственного интеллекта позволяет клиентам использовать большие языковые модели для быстрог
|30.07.2024
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Axenix представила «Smartax СППР» для банков и страховых компаний
Система поддержки принятия решений «Smartax СППР», разработанная Axenix, поможет финансовым организациям принимать решения на основе детального анализа данных
|02.07.2024
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Axenix поддержит Беляевскую премию в популяризации ИИ
Компания Axenix подписала соглашение о сотрудничестве с Беляевским фондом поддержки и развития литературы — организатором Международной премии имени Александра Беляева. Стороны договорились о совместном
|21.06.2024
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Axenix перевел разработку платформы In.Plan на сервисы Yandex Cloud
Консалтинговая технологическая компания Axenix перевела разработку модулей и функциональности платформы интегрированного планирования In.Plan на инструменты облачной платформы Yandex Cloud. Компания стала использовать управляемые сер
|23.05.2024
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Axenix и ТвГТУ открывают ИИ-лабораторию
деятельности будут привлечены заинтересованные преподаватели, учащиеся и аспиранты ТвГТУ. Например, студенты смогут выполнять курсовые и дипломные работы, участвуя в проектах лаборатории. Кроме того, Axenix выступит технологическим партнером в разработке учебных курсов в рамках программ ТвГТУ, проведении тематических научно-практических семинаров, конференций и других мероприятий, подготовк
|15.05.2024
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Axenix выводит на рынок систему поддержки принятия решений SmartAx
оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «АксТим». Axenix предоставляeт услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и
|22.04.2024
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Компания Axenix стала партнером Президентской академии
оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «АксТим». Axenix предоставляeт широкий спектр профессиональных услуг в области цифровых с
|17.04.2024
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Axenix открыла офис в Санкт-Петербурге
Компания Axenix объявила об открытии офиса в Санкт-Петербурге. Это пятая локация в расширяющейся региональной сети компании: офисы Axenix уже работают в Москве, Твери, Ростове-на-Дону и Краснодар
|02.04.2024
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Компания Axenix провела пилот внедрения генеративного ИИ в разработку софта
оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «АксТим». Axenix предоставляeт широкий спектр профессиональных услуг в области цифровых с
|01.04.2024
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Сергей Башашин назначен директором по продукту In.Plan
оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «АксТим». Axenix предоставляет услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и
|26.03.2024
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В платформе In.Plan появился модуль Control tower
оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «АксТим». Axenix предоставляет услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и
|18.03.2024
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Axenix и «Оптимакрос» стали партнерами в части проектов по бюджетированию
оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «АксТим». Axenix предоставляeт услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и
|04.03.2024
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Axenix заключила соглашение о сотрудничестве с Воронежским государственным университетом
оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «АксТим». Axenix предоставляeт услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и
|29.01.2024
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Axenix открыла Корпоративный университет
оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «АксТим». Axenix предоставляет широкий спектр профессиональных услуг в области цифровых с
|24.01.2024
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Axenix разработала платформу NRM для масложирового бизнеса ГК «Русагро»
оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «АксТим». Axenix предоставляет широкий спектр профессиональных услуг в области цифровых с
|10.01.2024
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Axenix завершил внедрение российской ERP в «Систэм Электрик»
оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «АксТим». Axenix предоставляeт услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и
|28.12.2023
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Axenix поддержит бизнес-критичные системы IDS Borjomi Russia & Belarus
Компания Axenix окажет IDS Borjomi Russia & Belarus услуги по поддержке и развитию бизнес-критичных систем. Axenix приняла на поддержку три бизнес-критичные системы вендора Blue Yonder (ранее JDA
|26.12.2023
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Axenix поможет компаниям локализовать данные бухгалтерского учета
Консалтинговая компания Axenix объявила о запуске нового сервиса, который поможет глобальным компаниям, работающим в России, локализовать хранение финансовых данных. Требование хранить документы бухгалтерского учета,
|11.12.2023
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Константин Джимбинов назначен директором по развитию Axenix
оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «Акстим». Axenix предоставляeт профессиональные услуги в области цифровых сервисов, облач
|04.12.2023
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Axenix и S8 Capital локализовали ИТ-ландшафт на заводах Meteor
Совместная команда Axenix и «Синхро» (ИТ-компания, входящая в холдинг S8 Capital) выполнила первый этап проектов по локализации ИТ-ландшафта и внедрения ERP-системы «1C» на трех заводах Meteor (ранее – активы нем
|01.12.2023
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Axenix и Tibbo Systems предложат рынку системы управления производством
оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «Акстим». Axenix предоставляeт услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и
|24.11.2023
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Axenix внедрила новую аналитическую платформу для «Юнилевер Русь» на платформе Arenadata
Компания Axenix завершила первый этап внедрения новой системы бизнес-анализа данных для компании «Юнилевер Русь». Система работает на платформе Arenadata, что значительно расширяет возможности заказчика
|21.11.2023
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Axenix и DIS Group договорились о продвижении российских решений для цифровизации
оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «Акстим». Axenix предоставляeт услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и
|09.11.2023
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Axenix помогла локализовать ИТ-ландшафт группы компаний ITMS
оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «Акстим». Axenix предоставляет услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и
|10.10.2023
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Axenix открыла офис в Краснодаре
оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «Акстим». Axenix предоставляeт услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и
|09.10.2023
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Axenix открыла рабочее пространство в Высшей школе бизнеса НИУ ВШЭ
Консалтинговая компания Axenix и Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ открыли коворкинг в университетском кампусе в Москве на Шаболовке. Пространство оформлено и оборудовано в соответствии с современными трендами организации
|21.09.2023
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Axenix и B2B-Center помогут российским компаниям перевести закупки на отечественное ПО
Консалтинговая технологическая компания Axenix и разработчик ИТ-решений в сфере закупок и продаж B2B-Center заключили соглашение о партнерстве. Компании планируют совместно продвигать на рынке ИТ-систему для сквозного закупочного про
|06.09.2023
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Axenix усилила практику интегрированного планирования
оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «Акстим». Axenix предоставляет услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и
|05.09.2023
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Axenix и «Форсайт» стали партнерами в области импортозамещения платформенных решений для enterprise-сегмента
оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «Акстим». Axenix предоставляeт услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и
|03.08.2023
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Команда из SAS присоединилась к Axenix
оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «Акстим». Axenix предоставляет услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и
|01.08.2023
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Axenix и Frank RG будут развивать консалтинговые проекты для банковской сферы
Консалтинговые компании Axenix и Frank RG заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества компании предложат клиентам совместный стратегический консалтинг, основанный на детальной аналитике рынка. Frank RG
|24.07.2023
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Axenix поможет российским компаниям выбирать и локализовывать TMS-решения
оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «Акстим». Axenix предоставляет услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и
Axenix и организации, системы, технологии, персоны:
|Малькова Лариса 16 11
|Горынин Дмитрий 15 9
|Сергеев Михаил 108 7
|Диланян Вартан 16 7
|Качуров Евгений 7 7
|Бедеров Игорь 54 6
|Нестеров Степан 8 6
|Супрунова Виктория 6 5
|Трапицын Виктор 5 4
|Ульрих Николай 5 4
|Шадаев Максут 1008 3
|Тимошенко Андрей 15 3
|Григорьева Мария 25 3
|Спиридонов Александр 43 3
|Рамазанов Андрей 3 3
|Распопов Андрей 3 3
|Мозжеров Сергей 4 3
|Александров Михаил 4 3
|Селянкин Владимир 4 3
|Сергеев Сергей 138 2
|Серебряникова Анна 72 2
|Кулик Вадим 180 2
|Санин Александр 30 2
|Павленко Антон 15 2
|Киреев Сергей 6 2
|Одинаева Ирина 7 2
|Лазуков Станислав 29 2
|Хмельницкий Алексей 10 2
|Кузьмин Антон 12 2
|Ивченков Ярослав 2 2
|Гаврилова Елена 5 2
|Ильин Юрий 5 2
|Аэров Олег 4 2
|Грибовская Кристина 2 2
|Аниканова Мария 15 2
|Сергеев Алексей 45 2
|Уланов Сергей 2 2
|Мишустин Михаил 676 2
|Баринов Михаил 3 2
|Кирьянова Александра 135 2
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