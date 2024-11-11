Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Axenix Аксеникс АксТим AxTeam ex-Accenture Russia Аксенчер Россия ПЛС

Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС

Российская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «АксТим». Axenix предоставляeт спектр профессиональных услуг в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. В офисах и центрах разработки в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Алматы работают около 2 000 сотрудников (2022 год). 


11.11.2024 Axenix выпустила акселератор «Джавакс» для Java-разработки и тестирования ПО

Консалтинговая технологическая компания Axenix выпускает на рынок акселератор «Джавакс». Новое решение упрощает и ускоряет разработку, интеграцию и тестирование автоматизированных систем. Оно позволяет обнаружить дефекты на ранних ст
22.10.2024 Axenix повысит ИТ-компетенции студентов СПбГУ

Компания Axenix и Санкт-Петербургский государственный университет подписали партнерское соглашение. Вместе СПбГУ и Axenix займутся повышением компетенций студентов и выпускников вуза в наиболее в
10.10.2024 Студенты тверских вузов погрузились в мир ИТ в офисе Axenix

Компания Axenix провела день открытых дверей в своем офисе в Твери. Руководители компании рассказали о нюансах выбора профессии, перспективах трудоустройства в ИТ и навыках, необходимых для старта успеш
03.10.2024 Axenix поможет российским предприятиям повысить производительность на 20-25%

Консалтинговая технологическая компания Axenix начала предлагать разработку стратегии «умной операционной модели», направленную на достижение бизнес-гибкости. Она поможет производственным предприятиям и организациям консервативных от
19.09.2024 Axenix будет автоматизировать управление производством с помощью решения Exeplant

ения производством. Партнеры смогут усиливать компетенции друг друга при совместной реализации проектов на базе флагманского решения вендора – MES-системы ExeMES. Об этом CNews сообщили представители Axenix. Компания Exeplant входит в группу компаний OMEGALLIANCE (Operations Management Engineering Alliance). Собственная разработка Exeplant – масштабируемая MES-система ExeMES – базируется на
17.09.2024 Axenix открыла лабораторию искусственного интеллекта в Твери

Компания Axenix открыла лабораторию по исследованию и разработке систем искусственного интеллекта на площадке Тверского государственного технического университета (ТвГТУ). Лаборатория будет принимать уч
16.09.2024 LAB Industries перешла c SAP на «1С»

LAB Industries, игрок на рынке клеевых решений, бытовой химии и косметики, завершила переход на решения на базе платформы «1С». Технологическим партнером выступила российская консалтинговая компания Axenix. Об этом CNews сообщили представители Axenix. Проект, стартовавший в 2022 г., охватил четыре ключевых системы: основную ERP-систему, систему документооборота, модуль Управления пе
09.09.2024 Axenix открыла ИТ-аудиторию в Южном федеральном университете

Компания Axenix подготовила к началу учебного года аудиторию на площадке Южного федерального университета (ЮФУ) в Ростове-на-Дону. Это очередная инициатива в рамках сотрудничества компании с российскими
14.08.2024 Axenix разработала LLM-платформу BotAx для создания чат-ботов

Компания Axenix выводит на рынок LLM-платформу (Large Language Model) BotAx. Решение на основе генеративного искусственного интеллекта позволяет клиентам использовать большие языковые модели для быстрог
30.07.2024 Axenix представила «Smartax СППР» для банков и страховых компаний

Система поддержки принятия решений «Smartax СППР», разработанная Axenix, поможет финансовым организациям принимать решения на основе детального анализа данных
02.07.2024 Axenix поддержит Беляевскую премию в популяризации ИИ

Компания Axenix подписала соглашение о сотрудничестве с Беляевским фондом поддержки и развития литературы — организатором Международной премии имени Александра Беляева. Стороны договорились о совместном
21.06.2024 Axenix перевел разработку платформы In.Plan на сервисы Yandex Cloud

Консалтинговая технологическая компания Axenix перевела разработку модулей и функциональности платформы интегрированного планирования In.Plan на инструменты облачной платформы Yandex Cloud. Компания стала использовать управляемые сер
23.05.2024 Axenix и ТвГТУ открывают ИИ-лабораторию

деятельности будут привлечены заинтересованные преподаватели, учащиеся и аспиранты ТвГТУ. Например, студенты смогут выполнять курсовые и дипломные работы, участвуя в проектах лаборатории. Кроме того, Axenix выступит технологическим партнером в разработке учебных курсов в рамках программ ТвГТУ, проведении тематических научно-практических семинаров, конференций и других мероприятий, подготовк
15.05.2024 Axenix выводит на рынок систему поддержки принятия решений SmartAx

оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «АксТим». Axenix предоставляeт услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и

22.04.2024 Компания Axenix стала партнером Президентской академии

оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «АксТим». Axenix предоставляeт широкий спектр профессиональных услуг в области цифровых с
17.04.2024 Axenix открыла офис в Санкт-Петербурге

Компания Axenix объявила об открытии офиса в Санкт-Петербурге. Это пятая локация в расширяющейся региональной сети компании: офисы Axenix уже работают в Москве, Твери, Ростове-на-Дону и Краснодар
02.04.2024 Компания Axenix провела пилот внедрения генеративного ИИ в разработку софта

оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «АксТим». Axenix предоставляeт широкий спектр профессиональных услуг в области цифровых с
01.04.2024 Сергей Башашин назначен директором по продукту In.Plan

оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «АксТим». Axenix предоставляет услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и

26.03.2024 В платформе In.Plan появился модуль Control tower

оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «АксТим». Axenix предоставляет услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и

18.03.2024 Axenix и «Оптимакрос» стали партнерами в части проектов по бюджетированию

оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «АксТим». Axenix предоставляeт услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и

04.03.2024 Axenix заключила соглашение о сотрудничестве с Воронежским государственным университетом

оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «АксТим». Axenix предоставляeт услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и

29.01.2024 Axenix открыла Корпоративный университет

оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «АксТим». Axenix предоставляет широкий спектр профессиональных услуг в области цифровых с
24.01.2024 Axenix разработала платформу NRM для масложирового бизнеса ГК «Русагро»

оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «АксТим». Axenix предоставляет широкий спектр профессиональных услуг в области цифровых с
10.01.2024 Axenix завершил внедрение российской ERP в «Систэм Электрик»

оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «АксТим». Axenix предоставляeт услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и

28.12.2023 Axenix поддержит бизнес-критичные системы IDS Borjomi Russia & Belarus

Компания Axenix окажет IDS Borjomi Russia & Belarus услуги по поддержке и развитию бизнес-критичных систем. Axenix приняла на поддержку три бизнес-критичные системы вендора Blue Yonder (ранее JDA
26.12.2023 Axenix поможет компаниям локализовать данные бухгалтерского учета

Консалтинговая компания Axenix объявила о запуске нового сервиса, который поможет глобальным компаниям, работающим в России, локализовать хранение финансовых данных. Требование хранить документы бухгалтерского учета,

11.12.2023 Константин Джимбинов назначен директором по развитию Axenix

оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «Акстим». Axenix предоставляeт профессиональные услуги в области цифровых сервисов, облач
04.12.2023 Axenix и S8 Capital локализовали ИТ-ландшафт на заводах Meteor

Совместная команда Axenix и «Синхро» (ИТ-компания, входящая в холдинг S8 Capital) выполнила первый этап проектов по локализации ИТ-ландшафта и внедрения ERP-системы «1C» на трех заводах Meteor (ранее – активы нем
01.12.2023 Axenix и Tibbo Systems предложат рынку системы управления производством

оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «Акстим». Axenix предоставляeт услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и

24.11.2023 Axenix внедрила новую аналитическую платформу для «Юнилевер Русь» на платформе Arenadata

Компания Axenix завершила первый этап внедрения новой системы бизнес-анализа данных для компании «Юнилевер Русь». Система работает на платформе Arenadata, что значительно расширяет возможности заказчика
21.11.2023 Axenix и DIS Group договорились о продвижении российских решений для цифровизации

оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «Акстим». Axenix предоставляeт услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и

09.11.2023 Axenix помогла локализовать ИТ-ландшафт группы компаний ITMS

оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «Акстим». Axenix предоставляет услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и

10.10.2023 Axenix открыла офис в Краснодаре

оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «Акстим». Axenix предоставляeт услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и

09.10.2023 Axenix открыла рабочее пространство в Высшей школе бизнеса НИУ ВШЭ

Консалтинговая компания Axenix и Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ открыли коворкинг в университетском кампусе в Москве на Шаболовке. Пространство оформлено и оборудовано в соответствии с современными трендами организации

21.09.2023 Axenix и B2B-Center помогут российским компаниям перевести закупки на отечественное ПО

Консалтинговая технологическая компания Axenix и разработчик ИТ-решений в сфере закупок и продаж B2B-Center заключили соглашение о партнерстве. Компании планируют совместно продвигать на рынке ИТ-систему для сквозного закупочного про
06.09.2023 Axenix усилила практику интегрированного планирования

оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «Акстим». Axenix предоставляет услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и

05.09.2023 Axenix и «Форсайт» стали партнерами в области импортозамещения платформенных решений для enterprise-сегмента

оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «Акстим». Axenix предоставляeт услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и

03.08.2023 Команда из SAS присоединилась к Axenix

оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «Акстим». Axenix предоставляет услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и

01.08.2023 Axenix и Frank RG будут развивать консалтинговые проекты для банковской сферы

Консалтинговые компании Axenix и Frank RG заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества компании предложат клиентам совместный стратегический консалтинг, основанный на детальной аналитике рынка. Frank RG
24.07.2023 Axenix поможет российским компаниям выбирать и локализовывать TMS-решения

оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «Акстим». Axenix предоставляет услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и


Публикаций - 154, упоминаний - 291

Axenix и организации, системы, технологии, персоны:

Accenture plc 682 86
SAP SE 5276 28
8213 13
Microsoft Corporation 24623 10
Ростелеком 9699 8
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 8
Oracle Corporation 6687 7
Yandex - Яндекс 7339 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 5
SAS Institute 971 5
McKinsey & Company Int 248 5
Цифра ГК 2426 5
InnoSTage - Инностейдж 140 5
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - Accenture Technology Russia - Ростовский технологический центр 15 5
KPMG 256 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 4
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 4
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 4
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 3
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 3
Cisco Systems 5114 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 3
Diasoft - Диасофт 870 3
Naumen - Наумен 625 3
Salesforce.com 427 3
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 168 3
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 127 3
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 3
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 39 3
iFellow - АйФэлл 42 3
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 54 3
Optimacros - Оптимакрос 55 3
RooX Solutons - Рукс Солюшенс 41 3
T.Hunter 36 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 5
Альфа-Банк 1769 3
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 3
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 32 3
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 3
Русагро Группа Компаний 277 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 3
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 200 3
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 3
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 61 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 2
X5 Group - Перекрёсток 544 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 46 2
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 20 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
iTrend 13 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 2
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 108 2
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 2
X5 Group - Чижик 38 1
eBay Inc 1619 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
LinkedIn 635 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
ВкусВилл - Избёнка 156 1
Ак Барс Банк 272 1
Лента - Утконос 177 1
Спортмастер - Sportmaster 176 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 1
TalkBank - ТолкФинанс 17 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
Кванториум АНО - Детский технопарк 78 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 2
Судебная власть - Judicial power 2309 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 176 1
МФЦА - Астана Международный финансовый центр - Astana International Financial Centre 6 1
Россия-страна возможностей АНО 20 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 50 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 200 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 304 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК 59 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 245 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 70 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 2
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 24 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 98
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 67
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 60
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 49
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 40
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 38
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 732 35
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 23
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 21
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 19
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 18
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 18
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 15
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 15
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1156 15
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 14
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 11
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 340 11
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 10
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1091 10
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4094 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 10
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 10
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 9
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3836 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 8
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 8
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 8
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 7
Microsoft Windows 2000 8661 28
Axenix - In.Plan - платформа интегрированного планирования 15 13
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 6
Oracle Java - язык программирования 3075 5
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 4
Google Android 13994 4
Linux OS 9936 4
OpenAI ChatGPT 338 4
1С:ERP Управление предприятием 550 4
Red Lab - Timetta 10 4
Axenix - СКОРАКС - Универсальная цифровая платформа 4 4
SAS OpRisk Management - SAS Risk Management 7 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 3
Python - высокоуровневый язык программирования 927 3
Apple iOS 7809 3
JavaScript - JS - язык программирования 1187 3
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 64 3
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 92 3
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 262 2
Accenture Liquid Studio 12 2
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 60 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 2
Integro Technologies - Control Tower 7 2
ELMA 365 Low-code BPM 109 2
SAP FS-BA - SAP Bank Analyzer - SAP Analytical Banking 4 2
Microsoft Windows 15656 2
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 2
FreePik 980 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 157 2
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 41 2
Midjourney - нейросеть 55 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 2
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 242 2
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 148 2
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 49 2
Axenix - NRM - Net Revenue Management - управление чистой выручкой 2 2
Малькова Лариса 16 11
Горынин Дмитрий 15 9
Сергеев Михаил 108 7
Диланян Вартан 16 7
Качуров Евгений 7 7
Бедеров Игорь 54 6
Нестеров Степан 8 6
Супрунова Виктория 6 5
Трапицын Виктор 5 4
Ульрих Николай 5 4
Шадаев Максут 1008 3
Тимошенко Андрей 15 3
Григорьева Мария 25 3
Спиридонов Александр 43 3
Рамазанов Андрей 3 3
Распопов Андрей 3 3
Мозжеров Сергей 4 3
Александров Михаил 4 3
Селянкин Владимир 4 3
Сергеев Сергей 138 2
Серебряникова Анна 72 2
Кулик Вадим 180 2
Санин Александр 30 2
Павленко Антон 15 2
Киреев Сергей 6 2
Одинаева Ирина 7 2
Лазуков Станислав 29 2
Хмельницкий Алексей 10 2
Кузьмин Антон 12 2
Ивченков Ярослав 2 2
Гаврилова Елена 5 2
Ильин Юрий 5 2
Аэров Олег 4 2
Грибовская Кристина 2 2
Аниканова Мария 15 2
Сергеев Алексей 45 2
Уланов Сергей 2 2
Мишустин Михаил 676 2
Баринов Михаил 3 2
Кирьянова Александра 135 2
Россия - РФ - Российская федерация 144186 128
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 63
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 55
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 54
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 52
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1951 50
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 46
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 11
Украина 7608 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 8
Беларусь - Белоруссия 5637 7
Европа 21767 6
Казахстан - Республика 5525 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1760 4
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 4
Германия - Федеративная Республика 12681 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1493 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
Ближний Восток 2942 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 3
Земля - планета Солнечной системы 10374 2
Ирландия - Республика 1010 2
Нидерланды 3517 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 2
Франция - Французская Республика 7845 2
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 382 2
Индия - Bharat 5431 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 114 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3090 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Австрия - Австрийская Республика 1309 1
Китай - Тайвань 3984 1
Испания - Королевство 3706 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 1
Бельгия - Королевство 1040 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 62
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 50
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 43
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 39
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 30
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 28
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 25
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 24
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 17
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 9
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2800 8
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 8
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 7
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 7
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 6
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 5
Аудит - аудиторский услуги 2657 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 4
Образование в России 2190 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 4
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4474 4
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 10
Ведомости 996 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 3
TAdviser - Центр выбора технологий 394 2
Forbes - Форбс 816 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Crunchbase 74 1
Российская газета 270 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
Bloomberg 1286 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 3
BCG - Boston Consulting Group 107 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 2
Gartner - Гартнер 3556 2
IDC - International Data Corporation 4910 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
CNews Мишень 166 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Gartner Magic Quadrant SCM - Supply Chain Planning System 2 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 319 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 3
КубГУ - Кубанский государственный университет 30 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 3
КубГАУ - Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 6 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 537 3
ТвГТУ - Тверской государственный технический университет 8 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 2
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 20 2
ТвГУ - Тверской государственный университет 12 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 287 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 68 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 78 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 42 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 100 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 153 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 163 1
РАМН НЦЗД - Национальный медицинский иссле­довательский центр здоровья детей Минздрава России ФГАУ 11 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 51 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 222 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 55 1
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 43 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 56 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 77 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 13 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 61 1
ВГТУ ФГБО - Воронежский государственный технический университет 13 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 102 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 26 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 11 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще