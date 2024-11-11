Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС

Axenix выпустила акселератор «Джавакс» для Java-разработки и тестирования ПО Консалтинговая технологическая компания Axenix выпускает на рынок акселератор «Джавакс». Новое решение упрощает и ускоряет разработку, интеграцию и тестирование автоматизированных систем. Оно позволяет обнаружить дефекты на ранних ст

Axenix повысит ИТ-компетенции студентов СПбГУ Компания Axenix и Санкт-Петербургский государственный университет подписали партнерское соглашение. Вместе СПбГУ и Axenix займутся повышением компетенций студентов и выпускников вуза в наиболее в

Студенты тверских вузов погрузились в мир ИТ в офисе Axenix Компания Axenix провела день открытых дверей в своем офисе в Твери. Руководители компании рассказали о нюансах выбора профессии, перспективах трудоустройства в ИТ и навыках, необходимых для старта успеш

Axenix поможет российским предприятиям повысить производительность на 20-25% Консалтинговая технологическая компания Axenix начала предлагать разработку стратегии «умной операционной модели», направленную на достижение бизнес-гибкости. Она поможет производственным предприятиям и организациям консервативных от

Axenix будет автоматизировать управление производством с помощью решения Exeplant ения производством. Партнеры смогут усиливать компетенции друг друга при совместной реализации проектов на базе флагманского решения вендора – MES-системы ExeMES. Об этом CNews сообщили представители Axenix. Компания Exeplant входит в группу компаний OMEGALLIANCE (Operations Management Engineering Alliance). Собственная разработка Exeplant – масштабируемая MES-система ExeMES – базируется на

Axenix открыла лабораторию искусственного интеллекта в Твери Компания Axenix открыла лабораторию по исследованию и разработке систем искусственного интеллекта на площадке Тверского государственного технического университета (ТвГТУ). Лаборатория будет принимать уч

LAB Industries перешла c SAP на «1С» LAB Industries, игрок на рынке клеевых решений, бытовой химии и косметики, завершила переход на решения на базе платформы «1С». Технологическим партнером выступила российская консалтинговая компания Axenix. Об этом CNews сообщили представители Axenix. Проект, стартовавший в 2022 г., охватил четыре ключевых системы: основную ERP-систему, систему документооборота, модуль Управления пе

Axenix открыла ИТ-аудиторию в Южном федеральном университете Компания Axenix подготовила к началу учебного года аудиторию на площадке Южного федерального университета (ЮФУ) в Ростове-на-Дону. Это очередная инициатива в рамках сотрудничества компании с российскими

Axenix разработала LLM-платформу BotAx для создания чат-ботов Компания Axenix выводит на рынок LLM-платформу (Large Language Model) BotAx. Решение на основе генеративного искусственного интеллекта позволяет клиентам использовать большие языковые модели для быстрог

Axenix представила «Smartax СППР» для банков и страховых компаний Система поддержки принятия решений «Smartax СППР», разработанная Axenix, поможет финансовым организациям принимать решения на основе детального анализа данных

Axenix поддержит Беляевскую премию в популяризации ИИ Компания Axenix подписала соглашение о сотрудничестве с Беляевским фондом поддержки и развития литературы — организатором Международной премии имени Александра Беляева. Стороны договорились о совместном

Axenix перевел разработку платформы In.Plan на сервисы Yandex Cloud Консалтинговая технологическая компания Axenix перевела разработку модулей и функциональности платформы интегрированного планирования In.Plan на инструменты облачной платформы Yandex Cloud. Компания стала использовать управляемые сер

Axenix и ТвГТУ открывают ИИ-лабораторию деятельности будут привлечены заинтересованные преподаватели, учащиеся и аспиранты ТвГТУ. Например, студенты смогут выполнять курсовые и дипломные работы, участвуя в проектах лаборатории. Кроме того, Axenix выступит технологическим партнером в разработке учебных курсов в рамках программ ТвГТУ, проведении тематических научно-практических семинаров, конференций и других мероприятий, подготовк

Axenix выводит на рынок систему поддержки принятия решений SmartAx оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «АксТим». Axenix предоставляeт услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и

Компания Axenix стала партнером Президентской академии оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «АксТим». Axenix предоставляeт широкий спектр профессиональных услуг в области цифровых с

Axenix открыла офис в Санкт-Петербурге Компания Axenix объявила об открытии офиса в Санкт-Петербурге. Это пятая локация в расширяющейся региональной сети компании: офисы Axenix уже работают в Москве, Твери, Ростове-на-Дону и Краснодар

Компания Axenix провела пилот внедрения генеративного ИИ в разработку софта оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «АксТим». Axenix предоставляeт широкий спектр профессиональных услуг в области цифровых с

Сергей Башашин назначен директором по продукту In.Plan оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «АксТим». Axenix предоставляет услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и

В платформе In.Plan появился модуль Control tower оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «АксТим». Axenix предоставляет услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и

Axenix и «Оптимакрос» стали партнерами в части проектов по бюджетированию оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «АксТим». Axenix предоставляeт услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и

Axenix заключила соглашение о сотрудничестве с Воронежским государственным университетом оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «АксТим». Axenix предоставляeт услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и

Axenix открыла Корпоративный университет оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «АксТим». Axenix предоставляет широкий спектр профессиональных услуг в области цифровых с

Axenix разработала платформу NRM для масложирового бизнеса ГК «Русагро» оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «АксТим». Axenix предоставляет широкий спектр профессиональных услуг в области цифровых с

Axenix завершил внедрение российской ERP в «Систэм Электрик» оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «АксТим». Axenix предоставляeт услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и

Axenix поддержит бизнес-критичные системы IDS Borjomi Russia & Belarus Компания Axenix окажет IDS Borjomi Russia & Belarus услуги по поддержке и развитию бизнес-критичных систем. Axenix приняла на поддержку три бизнес-критичные системы вендора Blue Yonder (ранее JDA

Axenix поможет компаниям локализовать данные бухгалтерского учета Консалтинговая компания Axenix объявила о запуске нового сервиса, который поможет глобальным компаниям, работающим в России, локализовать хранение финансовых данных. Требование хранить документы бухгалтерского учета,

Константин Джимбинов назначен директором по развитию Axenix оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «Акстим». Axenix предоставляeт профессиональные услуги в области цифровых сервисов, облач

Axenix и S8 Capital локализовали ИТ-ландшафт на заводах Meteor Совместная команда Axenix и «Синхро» (ИТ-компания, входящая в холдинг S8 Capital) выполнила первый этап проектов по локализации ИТ-ландшафта и внедрения ERP-системы «1C» на трех заводах Meteor (ранее – активы нем

Axenix и Tibbo Systems предложат рынку системы управления производством оссийская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «Акстим». Axenix предоставляeт услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и

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Axenix и B2B-Center помогут российским компаниям перевести закупки на отечественное ПО Консалтинговая технологическая компания Axenix и разработчик ИТ-решений в сфере закупок и продаж B2B-Center заключили соглашение о партнерстве. Компании планируют совместно продвигать на рынке ИТ-систему для сквозного закупочного про

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