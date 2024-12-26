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Индексная книга (каталог) CNews*
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InnoSTage CyberART SOC Центр предотвращения и противодействия киберугрозам

InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам

На базе ГК Innоstage функционирует Центр предотвращения киберугроз СyberART, отвечающий за мониторинг и быстрое реагирование на инциденты ИБ. Специалисты проводят анализ защищенности и тестируют компании на проникновение злоумышленников. СyberART является центром ГосСОПКА и обеспечивает безопасность объектов критической информационной инфраструктуры.  


26.12.2024 Innostage обеспечит безопасность новогоднего тиража «Мечталлион»

таллион» состоится в начале 2025 г. под контролем центра противодействия цифровым угрозам Innostage SOC CyberART. Партнер бренда «Национальная Лотерея» по кибербезопасности обеспечивает непреры
29.07.2024 Innostage повышает киберустойчивость за счет использования в SOC MaxPatrol O2

гратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, с 2024 г. использует в SOC CyberART автопилот в области результативной кибербезопасности MaxPatrol O2 для повышения эффе
22.07.2024 Innostage: почти в 80% инцидентов ИБ напрямую виноват человеческий фактор

Центр противодействия киберугрозам Innostage SOC CyberART провел исследование инцидентов ИБ, с которыми столкнулись российские компании в

22.01.2024 Эксперты Innostage: кибератак на средний и малый бизнес в 2024 г. станет существенно больше

й организации»», ― отметил Максим Акимов, руководитель Центр противодействия киберугрозам Innostage СyberART. *** Innostage – российская ИТ-компания, разработчик и интегратор сервисов и решений
04.08.2023 Innostage проанализировал крупнейшие утечки за первое полугодие 2023 года

Центр противодействия киберугрозам Innostage CyberART провел анализ* 34 утечек персональных данных, произошедших в российских компаниях с

08.06.2020 CyberART запустил коммерческие сервисы по мониторингу событий ИБ на базе Maxpatrol SIEM

CyberART стал участником MSSP-программы Positive Technologies и теперь предоставляет услуги по подписке на базе системы выявления инцидентов Maxpatrol SIEM. Оператор сервисов киберзащиты CyberART (входит в ГК Innostage) запустил коммерческие сервисы по мониторингу событий ИБ на базе Maxpatrol SIEM. Сервисы ориентированы на широкий круг компаний, в том числе на финансовые и энер
19.11.2019 В России начал работу оператор сервисов киберзащиты CyberART

В России начала работу CyberART — профессиональная сервисная служба в сфере киберзащиты. CyberART создан на базе центра мониторинга информационной безопасности и реагирования на компьютерные инциденты (SOC). О

Публикаций - 64, упоминаний - 111

InnoSTage CyberART SOC и организации, системы, технологии, персоны:

InnoSTage - Инностейдж 140 58
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 18
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 5
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 4
Информзащита 756 3
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 2
ICL ГК 381 2
ICL Системные Технологии - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 26 2
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 156 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 2
Accenture plc 682 2
Ростелеком 9701 2
T.Hunter 36 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 2
ST - Системные технологии 65 2
Yandex - Яндекс 7340 2
Telegram Group 1983 2
Неймарк ИТ-кампус 21 2
Palo Alto Networks 146 2
Сайберус - Cyberus Technology - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности 18 2
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Visiology - Визиолоджи 71 1
IXcellerate - Икселерейт 125 1
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 39 1
DataPro - ДатаПро 93 1
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 54 1
МАСКОМ - Маском-техлайн - Маском Восток - Маском ЦБИ - Маском Центр безопасности информации - ДСЦБИ - Mascom 12 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 1
Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 21 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 58 1
Росатом - Росэнергоатом - Консист-ОС - Консист — оператор связи - ЦЦТ - Центр цифровых технологий 15 1
ESET - ESET Software 1133 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Google LLC 11775 1
Microsoft Corporation 24625 1
Cisco Systems 5114 1
Fortinet 387 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 81 4
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Ак Барс Банк 272 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - Вайлдберриз - Ягодки 642 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 2
Газпром ПАО 1342 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 2
Роснефть НК - нефтяная компания 514 2
Транснефть 299 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Visa International 1949 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Медиа Грус - Media Grus 2 1
Почта России ПАО 2112 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 32 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 39 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Спортивные Лотереи - Национальная лотерея 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 4
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 85 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 287 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 6 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 50 1
Правительство Нижегородской области - ГАУ Нижегородской области Центр координации проектов цифровой экономики - ГАУ НО 8 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 245 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 65 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 24 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
Единая Россия - Политическая партия 293 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 63
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 54
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 40
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 35
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 24
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 18
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 15
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 14
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 11
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 11
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 213 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 8
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 8
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 7
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 7
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 7
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 6
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 5
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 5
АСУ ТП - Информационная безопасность 63 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12739 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4975 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 4
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 426 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 4
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1941 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 4
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 4
Кибербезопасность - Киберустойчивость - Cyber resilience 59 4
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 29
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 14
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 82 9
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 7
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 134 6
InnoSTage SOAR - InnoSTage IRP - платформа реагирования на киберинциденты - система предотвращения и противодействия кибератакам 6 5
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 96 3
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 70 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 2
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 124 2
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 58 2
Positive Technologies - PT Sandbox 71 2
InnoSTage Orchestrator 2 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple - App Store 2890 1
Google Chrome - браузер 1561 1
VK RuStore 327 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 190 1
Информзащита IZ:SOC - центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам 32 1
Google Android Package Kit - APK 178 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 97 1
Apple iPhone 6 4862 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 670 1
InnoSTage KII - система автоматизации категорирования объектов критической информационной инфраструктуры 1 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
Яндекс.Маркет 937 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 165 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 498 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 283 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 259 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 168 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 73 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 157 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 603 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 584 1
Гузаиров Айдар 55 16
Акимов Максим 187 11
Кузьмин Антон 12 7
Сергеев Михаил 108 6
Бедеров Игорь 54 3
Рысаева Ксения 3 3
Филиппов Максим 48 2
Дмитриев Владимир 37 2
Бабин Ярослав 11 2
Путин Владимир 3171 2
Качуров Евгений 7 2
Федоров Евгений 18 2
Калинин Антон 3 2
Орехов Вилионор 4 2
Шипкова Нина 2 2
Вахмянин Иван 30 1
Солдатов Алексей 98 1
Клименко Федор 23 1
Шайхутдинов Роман 113 1
Салов Антон 38 1
Никитин Сергей 72 1
Александров Антон 11 1
Лебедев Сергей 47 1
Мигалин Сергей 10 1
Дорофеев Игорь 20 1
Алехин Заурбек 9 1
Галиев Дамир 5 1
Халимов Ренат 9 1
Гурова Вера 13 1
Кравченко Алексей 8 1
Коробейников Сергей 1 1
Дегтярев Алексей 57 1
Лобзин Алексей 1 1
Сильченко Ален 1 1
Зварковский Михаил 6 1
Дудниченко Алексей 1 1
Пушин Вячеслав 1 1
Кушер Александра 1 1
Вышемирский Сергей 1 1
Басистый Дмитрий 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 54
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 13
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 11
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 10
Украина 7608 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 5
Франция - Французская Республика 7845 5
Германия - Федеративная Республика 12682 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 3
Европа 21767 3
Нидерланды 3517 3
Испания - Королевство 3706 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 3
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 590 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 2
Китай - Тайвань 3984 2
Беларусь - Белоруссия 5638 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 402 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 2
Россия - ДФО - Амурская область 732 2
Норвегия - Королевство 1804 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Япония 13282 1
Сингапур - Республика 1849 1
Канада 4881 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 1
Уругвай - Восточная Республика 85 1
Грузия 1240 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Индия - Bharat 5433 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Индонезия - Республика 957 1
Аудит - аудиторский услуги 2659 27
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 26
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 11
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 10
Киберучения 92 8
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 7
Образование в России 2191 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 7
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 5
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 4
Энергетика - Energy - Energetically 5083 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 3
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