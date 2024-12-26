InnoSTage CyberART SOC Центр предотвращения и противодействия киберугрозам
На базе ГК Innоstage функционирует Центр предотвращения киберугроз СyberART, отвечающий за мониторинг и быстрое реагирование на инциденты ИБ. Специалисты проводят анализ защищенности и тестируют компании на проникновение злоумышленников. СyberART является центром ГосСОПКА и обеспечивает безопасность объектов критической информационной инфраструктуры.
|26.12.2024
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Innostage обеспечит безопасность новогоднего тиража «Мечталлион»
таллион» состоится в начале 2025 г. под контролем центра противодействия цифровым угрозам Innostage SOC CyberART. Партнер бренда «Национальная Лотерея» по кибербезопасности обеспечивает непреры
|29.07.2024
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Innostage повышает киберустойчивость за счет использования в SOC MaxPatrol O2
гратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, с 2024 г. использует в SOC CyberART автопилот в области результативной кибербезопасности MaxPatrol O2 для повышения эффе
|22.07.2024
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Innostage: почти в 80% инцидентов ИБ напрямую виноват человеческий фактор
Центр противодействия киберугрозам Innostage SOC CyberART провел исследование инцидентов ИБ, с которыми столкнулись российские компании в
|22.01.2024
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Эксперты Innostage: кибератак на средний и малый бизнес в 2024 г. станет существенно больше
й организации»», ― отметил Максим Акимов, руководитель Центр противодействия киберугрозам Innostage СyberART. *** Innostage – российская ИТ-компания, разработчик и интегратор сервисов и решений
|04.08.2023
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Innostage проанализировал крупнейшие утечки за первое полугодие 2023 года
Центр противодействия киберугрозам Innostage CyberART провел анализ* 34 утечек персональных данных, произошедших в российских компаниях с
|08.06.2020
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CyberART запустил коммерческие сервисы по мониторингу событий ИБ на базе Maxpatrol SIEM
CyberART стал участником MSSP-программы Positive Technologies и теперь предоставляет услуги по подписке на базе системы выявления инцидентов Maxpatrol SIEM. Оператор сервисов киберзащиты CyberART (входит в ГК Innostage) запустил коммерческие сервисы по мониторингу событий ИБ на базе Maxpatrol SIEM. Сервисы ориентированы на широкий круг компаний, в том числе на финансовые и энер
|19.11.2019
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В России начал работу оператор сервисов киберзащиты CyberART
В России начала работу CyberART — профессиональная сервисная служба в сфере киберзащиты. CyberART создан на базе центра мониторинга информационной безопасности и реагирования на компьютерные инциденты (SOC). О
InnoSTage CyberART SOC и организации, системы, технологии, персоны:
|Гузаиров Айдар 55 16
|Акимов Максим 187 11
|Кузьмин Антон 12 7
|Сергеев Михаил 108 6
|Бедеров Игорь 54 3
|Рысаева Ксения 3 3
|Филиппов Максим 48 2
|Дмитриев Владимир 37 2
|Бабин Ярослав 11 2
|Путин Владимир 3171 2
|Качуров Евгений 7 2
|Федоров Евгений 18 2
|Калинин Антон 3 2
|Орехов Вилионор 4 2
|Шипкова Нина 2 2
|Вахмянин Иван 30 1
|Солдатов Алексей 98 1
|Клименко Федор 23 1
|Шайхутдинов Роман 113 1
|Салов Антон 38 1
|Никитин Сергей 72 1
|Александров Антон 11 1
|Лебедев Сергей 47 1
|Мигалин Сергей 10 1
|Дорофеев Игорь 20 1
|Алехин Заурбек 9 1
|Галиев Дамир 5 1
|Халимов Ренат 9 1
|Гурова Вера 13 1
|Кравченко Алексей 8 1
|Коробейников Сергей 1 1
|Дегтярев Алексей 57 1
|Лобзин Алексей 1 1
|Сильченко Ален 1 1
|Зварковский Михаил 6 1
|Дудниченко Алексей 1 1
|Пушин Вячеслав 1 1
|Кушер Александра 1 1
|Вышемирский Сергей 1 1
|Басистый Дмитрий 9 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|Ведомости 996 1
|BreachForums 7 1
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