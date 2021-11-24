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ST Системные технологии

ST - Системные технологии


24.11.2021 «Актив», «Новые системные технологии» и «Вегастар» представили решение для выездных бригад скорой помощи

«Актив», «Новые системные технологии» и «Вегастар» представили новую версию мобильного решения для работы выездных бригад станций скорой медицинской помощи – «АДИС Mobile». Смарт-карты и USB-токены линейки «Ру
29.07.2021 «Системные технологии» внедрили Solar appScreener в процесс безопасной разработки ПО

Белорусский поставщик комплексных ИТ-решений «Системные технологии» внедрил анализатор кода Solar appScreener в процесс безопасной разработки. Специалисты применяют продукт для анализа защищенности разрабатываемых программных решений, пред
05.12.2019 «Системные технологии» завершили основной этап внедрения системы управления продажами и планирования производства в Splat Global

«Системные технологии» завершили основной этап внедрения системы для управления продажами и планирования производства в компании Splat Global. Splat Global — российский производитель товаров для
18.12.2018 Positive Technologies и «ICL Системные технологии» объединили усилия в области реагирования на инциденты ИБ

Компании Positive Technologies и «ICL Системные технологии» заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого экспертный центр безопасности компании Positive Technologies (PT Expert Security Center) будет оказывать центру мо
13.03.2018 АКБ «Энергобанк» и ICL Системные технологии провели совместные киберучения

ись предприятий Татарстана и заставили серьезно задуматься над вопросами информационной безопасности. АКБ «Энергобанк» в Татарстане проверил системы банка в рамках совместных учений с SOC-центром ICL Системные технологии (входит в ГК ICL). АКБ «Энергобанк» решил провести киберучения по оценке уровня защищенности инфраструктуры, пригласив для этого экспертов Центра мониторинга информационной
12.12.2016 Университет «Иннополис» и «ICL Системные технологии» создали интерактивный сервис для работы со студентами

«ICL Системные технологии», резидент ОЭЗ «Иннополис», объявил о том, что на базе Университета «Иннополис» создан «Карьерный портал». Как рассказали CNews в компании, он станет универсальной площадко
22.04.2016 «ICL Системные Технологии» откроют в «Иннополисе» центр компетенции ИБ АСУ ТП

Компания «ICL Системные технологии» будет развивать новое направление — кибербезопасность. Как сообщили CNews в ICL, компания откроет собственный центр компетенции ИБ АСУ ТП на территории ОЭЗ «Иннополис» для
29.01.2015 «Системные Технологии» автоматизируют работу торговых агентов Efes Rus

пила к реализации федерального проекта по автоматизации дистрибуции и мобильной торговли на базе SFA-системы (англ. sales force automation) «ST-Чикаго». Об этом говорится в заявлении группы компаний «Системные Технологии», разработчике решения. На сегодняшний день торговая сеть Efes Rus включает в себя 150 дистрибуторов по всей России — около 2 500 эксклюзивных «полевых» агентов. Используем
13.08.2008 «Системные технологии» представили «ST-Мобильную торговлю» 2.11.2

Компания «Системные технологии» объявила о выходе новой версии программы для автоматизации торговых представителей – «ST-Мобильная торговля» 2.11.2 . Большинство доработок, реализованных в версии 2.11.2,
21.07.2008 «Системные технологии» выпустила решение «ST-Опросный лист»

Калининградская компания «Системные технологии» объявила о выходе решения «ST-Опросный лист». Оно предназначено для автоматизации бизнес-процессов, связанных с проведением сложных опросов и исследований. Новый программн
03.04.2008 Компании ОASIS и «Системные технологии» автоматизируют работу торговых представителей

ния ОASIS, Казахстан, совместно с калининградскими «Системными технологиями» автоматизирует работу около 80 торговых представителей. Используют они при этом системы «ST-мобильная торговля». Компания «Системные Технологии» осуществляет разработку и внедрение профессиональных программно-аппаратных решений. Автоматизирован процесс продаж на основе предварительного заказа (Pre selling). В торго
03.10.2007 «Системные Технологии» обновили «ST – Чикаго» до версии 2.0

Компания «Системные Технологии» выпустила новую версию системы автоматизации мобильной торговли «ST – Чикаго» 2.0. Новинка поддерживает основные процессы мобильной торговли: продажи «с колес» (Van Sellin
29.06.2007 «Системные Технологии» анонсируют новую версию «ST – Чикаго»

Компания «Системные Технологии» объявила о выходе новой доработанной версии системы автоматизации мобильной торговли «ST – Чикаго» 1.4. Напомним: решение «ST – Чикаго» предназначено для автоматизации моб
26.12.2006 "Системные Технологии" анонсируют новую версию "ST – Мобильная торговля 2.10"

«Системные Технологии» объявили о выходе новой версии автоматизированной системы мобильной торговли «ST – Мобильная торговля 2.10». Как заметил Сергей Максименко, генеральный директор «Системных
22.11.2006 "Системные технологии" представили своего Нижегородского дилера

Компания «Системные технологии» представила своего нового дилера в Нижегородской области – компанию АСТ. Основными направлениями деятельности компании АСТ являются оптовая торговля и оказание услуг в обл
14.11.2006 "Системные Технологии" расширяют субдилерскую сеть

Партнер компании «Системные Технологии» в Сибирском федеральном округе — консалтинговая группа «Энима» — объявила о присоединении к собственной дилерской сети компаний «Софт-Сиб Алтай», «Компек-Экосс»

07.11.2006 "Системные технологии" приходят в Брянскую область

Компания «Системные технологии» представила своего официального дилера в Брянской области – компанию «Верное решение». Фирма «Верное решение» была создана в 1998 году. Основная деятельность фирмы – прода

Публикаций - 65, упоминаний - 65

ST и организации, системы, технологии, персоны:

ICL Системные Технологии - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 26 19
ICL ГК 381 17
Microsoft Corporation 24625 6
8213 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 3
Газинформсервис - ГИС 272 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 2
Парус Корпорация 552 2
НСТ-АДИС - Новые Системные Технологии 2 2
Verysell - Верисел 317 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
InnoSTage - Инностейдж 141 2
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 156 2
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 96 2
Иридис ГК 1 1
Lenovo Group 2292 1
Fortinet 387 1
SAP SE 5279 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Oracle Corporation 6688 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Huawei 3933 1
HP - Hewlett-Packard 3623 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
VisionLabs - ВижнЛабс 221 1
Toshiba Corporation 2927 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 102 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 184 1
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп 329 1
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 154 1
Арсеналъ 43 1
Google LLC 11775 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 177 4
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 19 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 61 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Gett 81 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
Татнефть 226 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 1
Газпром нефть 618 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Komatsu - Комацу 18 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 106 1
ВТБ Лизинг 68 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
РесурсТранс 16 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 32 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 33 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 1
Белый Ветер 356 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 62 1
Миррико - Mirrico 9 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 269 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 125 1
Энергобанк АКБ 11 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 6 1
Cadbury - Кэдбери 2 1
Сибур Холдинг - НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 22 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 4
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 85 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1362 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 207 1
ГСЧС Украины - Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям 11 1
ОЭЗ Томск - Особая экономическая зона 7 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 80 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления 141 1
Правительство Амурской области - органы государственной власти 32 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 24
Торговля - RetailTech - Мобильная торговля - Мобильные продажи 134 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 11
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 5
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Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 4
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АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1225 3
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ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20601 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4404 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 3
ST - Мобильная Торговля 22 20
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2391 4
АДИС ПК - Автоматизированная система диспетчерской службы скорой медицинской помощи - АИС СМП - Скорая медицинская помощь 26 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 4
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 3
Linux OS 9937 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 3
Microsoft Windows 15657 3
ACCESS PalmSource - Garnet OS - Palm OS 468 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 525 2
Microsoft Windows Mobile 5 192 2
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 64 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 2
Газинформсервис - Safenode System Loader СДЗ 9 2
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 113 2
ST Чикаго DMS 2 1
Microsoft Azure 1408 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 16 1
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 53 1
Google Android 13994 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 973 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Huawei NE - серия маршрутизаторов 7 1
Helios IT-Operator - HELiOS Profice - терминальные решения 11 1
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 124 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Linux - Debian GNU 463 1
1С:Торговля и Склад 70 1
Abbyy FlexiCapture 163 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 162 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 79 1
IBM DB2 371 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 1
Гузаиров Айдар 55 8
Максименко Сергей 5 4
Пустарнаков Роман 45 3
Акимов Владислав 3 2
Морина Анна 2 1
Собин Сергей 1 1
Абилов Алексей 1 1
Боррото-Якубовский Алексей 1 1
Чернов Даниил 79 1
Кушнир Леонид 19 1
Шпак Виталий 26 1
Васильев Виктор 7 1
Волкова Ольга 7 1
Блажко Григорий 8 1
Аз-Зари Хусейн 24 1
Дронова Наталья 2 1
Ростунова Ольга 1 1
Пригожая Татьяна 1 1
Клестова Александра 1 1
Жданова Ирина 2 1
Крылова Раиса 1 1
Коршунов Александр 1 1
Дрокова Ольга 1 1
Прунцова Вера 1 1
Неборако Екатерина 1 1
Андреева Оксана 3 1
Разумов Денис 2 1
Овсянникова Ксения 6 1
Соколов Егор 1 1
Материкина Евгения 1 1
Бебешко Елена 2 1
Гатина Алена 1 1
Броничев Руслан 1 1
Кузина Олеся 1 1
Середюк Анна 1 1
Лосев Виталий 1 1
Леонова Ольга 6 1
Салов Антон 38 1
Королев Вадим 5 1
Михеева Нина 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 37
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 8
США - Иллинойс - Чикаго 432 7
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 5
Казахстан - Республика 5526 4
Россия - СФО - Иркутская область 1087 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 3
Беларусь - Белоруссия 5664 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 3
Украина 7608 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 3
Россия - УФО - Челябинская область 1210 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 2
Россия - ЦФО - Брянская область 348 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 458 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1537 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 881 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1648 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Беларусь - Минск 631 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 1
Великобритания - Лондон 2386 1
Европа Восточная 3075 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 501 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 268 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 682 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 716 1
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
Европа 21768 1
Россия - СФО - Кемеровская область 898 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 24
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 15
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 7
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5973 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 3
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь 135 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
Английский язык 6634 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5095 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 2
Энергетика - Energy - Energetically 5085 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4143 2
Киберучения 92 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 80 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 82 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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