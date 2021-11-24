ST Системные технологии
|24.11.2021
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«Актив», «Новые системные технологии» и «Вегастар» представили решение для выездных бригад скорой помощи
«Актив», «Новые системные технологии» и «Вегастар» представили новую версию мобильного решения для работы выездных бригад станций скорой медицинской помощи – «АДИС Mobile». Смарт-карты и USB-токены линейки «Ру
|29.07.2021
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«Системные технологии» внедрили Solar appScreener в процесс безопасной разработки ПО
Белорусский поставщик комплексных ИТ-решений «Системные технологии» внедрил анализатор кода Solar appScreener в процесс безопасной разработки. Специалисты применяют продукт для анализа защищенности разрабатываемых программных решений, пред
|05.12.2019
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«Системные технологии» завершили основной этап внедрения системы управления продажами и планирования производства в Splat Global
«Системные технологии» завершили основной этап внедрения системы для управления продажами и планирования производства в компании Splat Global. Splat Global — российский производитель товаров для
|18.12.2018
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Positive Technologies и «ICL Системные технологии» объединили усилия в области реагирования на инциденты ИБ
Компании Positive Technologies и «ICL Системные технологии» заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого экспертный центр безопасности компании Positive Technologies (PT Expert Security Center) будет оказывать центру мо
|13.03.2018
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АКБ «Энергобанк» и ICL Системные технологии провели совместные киберучения
ись предприятий Татарстана и заставили серьезно задуматься над вопросами информационной безопасности. АКБ «Энергобанк» в Татарстане проверил системы банка в рамках совместных учений с SOC-центром ICL Системные технологии (входит в ГК ICL). АКБ «Энергобанк» решил провести киберучения по оценке уровня защищенности инфраструктуры, пригласив для этого экспертов Центра мониторинга информационной
|12.12.2016
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Университет «Иннополис» и «ICL Системные технологии» создали интерактивный сервис для работы со студентами
«ICL Системные технологии», резидент ОЭЗ «Иннополис», объявил о том, что на базе Университета «Иннополис» создан «Карьерный портал». Как рассказали CNews в компании, он станет универсальной площадко
|22.04.2016
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«ICL Системные Технологии» откроют в «Иннополисе» центр компетенции ИБ АСУ ТП
Компания «ICL Системные технологии» будет развивать новое направление — кибербезопасность. Как сообщили CNews в ICL, компания откроет собственный центр компетенции ИБ АСУ ТП на территории ОЭЗ «Иннополис» для
|29.01.2015
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«Системные Технологии» автоматизируют работу торговых агентов Efes Rus
пила к реализации федерального проекта по автоматизации дистрибуции и мобильной торговли на базе SFA-системы (англ. sales force automation) «ST-Чикаго». Об этом говорится в заявлении группы компаний «Системные Технологии», разработчике решения. На сегодняшний день торговая сеть Efes Rus включает в себя 150 дистрибуторов по всей России — около 2 500 эксклюзивных «полевых» агентов. Используем
|13.08.2008
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«Системные технологии» представили «ST-Мобильную торговлю» 2.11.2
Компания «Системные технологии» объявила о выходе новой версии программы для автоматизации торговых представителей – «ST-Мобильная торговля» 2.11.2 . Большинство доработок, реализованных в версии 2.11.2,
|21.07.2008
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«Системные технологии» выпустила решение «ST-Опросный лист»
Калининградская компания «Системные технологии» объявила о выходе решения «ST-Опросный лист». Оно предназначено для автоматизации бизнес-процессов, связанных с проведением сложных опросов и исследований. Новый программн
|03.04.2008
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Компании ОASIS и «Системные технологии» автоматизируют работу торговых представителей
ния ОASIS, Казахстан, совместно с калининградскими «Системными технологиями» автоматизирует работу около 80 торговых представителей. Используют они при этом системы «ST-мобильная торговля». Компания «Системные Технологии» осуществляет разработку и внедрение профессиональных программно-аппаратных решений. Автоматизирован процесс продаж на основе предварительного заказа (Pre selling). В торго
|03.10.2007
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«Системные Технологии» обновили «ST – Чикаго» до версии 2.0
Компания «Системные Технологии» выпустила новую версию системы автоматизации мобильной торговли «ST – Чикаго» 2.0. Новинка поддерживает основные процессы мобильной торговли: продажи «с колес» (Van Sellin
|29.06.2007
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«Системные Технологии» анонсируют новую версию «ST – Чикаго»
Компания «Системные Технологии» объявила о выходе новой доработанной версии системы автоматизации мобильной торговли «ST – Чикаго» 1.4. Напомним: решение «ST – Чикаго» предназначено для автоматизации моб
|26.12.2006
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"Системные Технологии" анонсируют новую версию "ST – Мобильная торговля 2.10"
«Системные Технологии» объявили о выходе новой версии автоматизированной системы мобильной торговли «ST – Мобильная торговля 2.10». Как заметил Сергей Максименко, генеральный директор «Системных
|22.11.2006
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"Системные технологии" представили своего Нижегородского дилера
Компания «Системные технологии» представила своего нового дилера в Нижегородской области – компанию АСТ. Основными направлениями деятельности компании АСТ являются оптовая торговля и оказание услуг в обл
|14.11.2006
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"Системные Технологии" расширяют субдилерскую сеть
Партнер компании «Системные Технологии» в Сибирском федеральном округе — консалтинговая группа «Энима» — объявила о присоединении к собственной дилерской сети компаний «Софт-Сиб Алтай», «Компек-Экосс»
|07.11.2006
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"Системные технологии" приходят в Брянскую область
Компания «Системные технологии» представила своего официального дилера в Брянской области – компанию «Верное решение». Фирма «Верное решение» была создана в 1998 году. Основная деятельность фирмы – прода
ST и организации, системы, технологии, персоны:
|Гузаиров Айдар 55 8
|Максименко Сергей 5 4
|Пустарнаков Роман 45 3
|Акимов Владислав 3 2
|Морина Анна 2 1
|Собин Сергей 1 1
|Абилов Алексей 1 1
|Боррото-Якубовский Алексей 1 1
|Чернов Даниил 79 1
|Кушнир Леонид 19 1
|Шпак Виталий 26 1
|Васильев Виктор 7 1
|Волкова Ольга 7 1
|Блажко Григорий 8 1
|Аз-Зари Хусейн 24 1
|Дронова Наталья 2 1
|Ростунова Ольга 1 1
|Пригожая Татьяна 1 1
|Клестова Александра 1 1
|Жданова Ирина 2 1
|Крылова Раиса 1 1
|Коршунов Александр 1 1
|Дрокова Ольга 1 1
|Прунцова Вера 1 1
|Неборако Екатерина 1 1
|Андреева Оксана 3 1
|Разумов Денис 2 1
|Овсянникова Ксения 6 1
|Соколов Егор 1 1
|Материкина Евгения 1 1
|Бебешко Елена 2 1
|Гатина Алена 1 1
|Броничев Руслан 1 1
|Кузина Олеся 1 1
|Середюк Анна 1 1
|Лосев Виталий 1 1
|Леонова Ольга 6 1
|Салов Антон 38 1
|Королев Вадим 5 1
|Михеева Нина 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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