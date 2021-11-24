ST - Системные технологии

« Системные технологии » завершили основной этап внедрения системы для управления продажами и планирования производства в компании Splat Global. Splat Global — российский производитель товаров для

Компании Positive Technologies и «ICL Системные технологии » заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого экспертный центр безопасности компании Positive Technologies (PT Expert Security Center) будет оказывать центру мо

ись предприятий Татарстана и заставили серьезно задуматься над вопросами информационной безопасности. АКБ «Энергобанк» в Татарстане проверил системы банка в рамках совместных учений с SOC-центром ICL Системные технологии (входит в ГК ICL). АКБ «Энергобанк» решил провести киберучения по оценке уровня защищенности инфраструктуры, пригласив для этого экспертов Центра мониторинга информационной

«ICL Системные технологии », резидент ОЭЗ «Иннополис», объявил о том, что на базе Университета «Иннополис» создан «Карьерный портал». Как рассказали CNews в компании, он станет универсальной площадко

Компания «ICL Системные технологии » будет развивать новое направление — кибербезопасность. Как сообщили CNews в ICL, компания откроет собственный центр компетенции ИБ АСУ ТП на территории ОЭЗ «Иннополис» для