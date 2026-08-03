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Индексная книга (каталог) CNews*
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Компас-Т

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.08.2026 «Атол» автоматизировал кассовые операции в сети винотек «Сомелье» 1
14.11.2006 "Системные Технологии" расширяют субдилерскую сеть 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Компас-Т и организации, системы, технологии, персоны:

ST - Системные технологии 74 1
Софт-Сиб Алтай 1 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36140 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1372 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2550 1
АТОЛ Frontol 65 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1705 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462017, в очереди разбора - 726979.
Создано именных указателей - 198792.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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