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Россия СФО Сибирский федеральный округ

Россия - СФО - Сибирский федеральный округ

СОБЫТИЯ


15.06.2026 Сибирский медуниверситет и ИТМО научат будущих врачей-кибернетиков управлять искусственным интеллектом

Сибирский государственный медицинский университет и университет ИТМО объединяют усилия для подготовки специалистов нового уровня. С сентября 2026 г. на медико-биологическом факультете Сибирского медицинского стартует образовательный модуль «Технологии искусственного интеллекта для решения актуальных задач здравоохранения». Это один из немногих примеров коллаборации университ
06.03.2026 Сибирский медуниверситет внедрил «ТьюторМЭН» — систему для отработки медицинских манипуляций

и временные параметры. Новое оборудование стало частью образовательной технологии, развивающейся в Сибирском медуниверситете. Эта образовательная технология обеспечивает массовое, но при этом

04.03.2026 Сибирский медуниверситет открыл Научно-клинический центр цифровой стоматологии: исследования, обучение и лечение в единой цифровой среде

ачи применяют разработки на практике, изготавливая индивидуальные протезы и хирургические шаблоны с помощью аддитивных технологий. Это и есть практическое воплощение нашей стратегии», — сказал ректор Сибирского медуниверситета Евгений Куликов. Одно из ключевых преимуществ центра — внедрение технологий искусственного интеллекта в реальный лечебный процесс. Автоматическая сегментация анатомич
26.02.2026 Клиники Сибирского медуниверситета запустили бот для быстрой записи к врачам через мессенджер Mах

В клиниках Сибирского государственного медицинского университета начал работу новый цифровой сервис — официальный бот для записи на прием в мессенджере Mах. С его помощью пациенты могут записаться на прие
25.11.2025 Студенты Сибирского университета потребительской кооперации будут учиться с помощью «МТС Линк»

МТС сообщает о внедрении платформы «МТС Линк» в качестве основного решения для образовательных коммуникаций Сибирского университета потребительской кооперации. Благодаря платформе в вузе организовали образовательный процесс для более, чем 8 тыс. студентов, преподавателей и сотрудников. Об этом CNews

07.07.2025 «1С-Рарус» создала единую систему учета в Сибирском федеральном университете

1,5 раза ускорена подготовка регламентированной бухгалтерской отчетности, оптимизирован процесс планирования и бюджетирования. Система помогает вести расчет стипендий и зарплат сотрудников. ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) – первый в России федеральный университет, один из 10 созданных в стране. Крупнейший вуз восточной части страны входит в топ-10 страны по количеству обу
01.04.2025 Сибирский автомобильно-дорожный университет начнет использовать отечественную платформу RITM³

Simetra поставила отечественную академическую версию платформы для транспортного планирования RITM³ в Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ). Платформа будет использоваться для отработки практических навыков транспортного моделирования, а также в научно-исследовате
31.07.2024 ГК Softline поставила холдинговой компании «Сибирский цемент» лицензии на серверную ОС Astra Linux и TrueConf в рамках SEA

офтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, поставила холдинговой компании «Сибирский цемент» лицензии на серверную ОС Astra Linux от «Группы Астра» и систему ВКС TrueConf разработки компании «Труконф». Заказчик заключил трехлетнее соглашение Softline Enterprise Agreem
21.06.2023 «Мегафон» расширил покрытие 4G в сибирском городе солеваров

Жители Усолья-Сибирского в Иркутской области получили возможность пользоваться мобильным интернетом на скорости до 40 Мбит/с. «Мегафон» модернизировал сеть LTE в Центральном микрорайоне, построив дополнитель
15.06.2023 «Сбер» и «Россети Сибирь» будут развивать «зеленые» технологии на территории Сибирского федерального округа

ничестве в области использования «зеленых» технологий на территории Сибирского федерального округа (СФО). Документ подписали старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова и генераль
18.01.2023 Softline обеспечила холдинг «Сибирский цемент» инцидентной поддержкой

вык, в первую очередь, поддержку всех используемых решений Microsoft, в том числе системы планирования ресурсов предприятия (ERP) Dynamics. Так как функционирование этого решения является важным для «Сибирского цемента», требовалось обеспечить поддержку в круглосуточном режиме. Единственная компания, предложившая такие услуги, – это Softline. Компания обеспечивает полную технологическую под
05.08.2022 МТС обеспечит «цифровой комфорт» для гостей Сибирского международного марафона SIM-2022

смогут в режиме онлайн делиться видеоконтентом в мессенджерах и социальных сетях на всем протяжении трассы, а также в зонах отдыха и развлечений. Об этом CNews сообщили представители МТС. Участников сибирский международный марафон SIM-2022 в 2022 г. ждала обновленная трасса, которая впервые прошла не только по исторической части города, но и по спальным кварталам, чтобы болельщики могли по
22.11.2021 Группа компаний АЛМИ начинает сотрудничество с компанией ТКР в Сибирском федеральном округе

остью «Технологии комплексных решений») SoftClue одним из крупнейших поставщиков лицензионного ПО в Сибирском федеральном округе. Теперь отдаленным от центра нашей страны промышленным предприят
07.06.2021 «Ростелеком» и Сибирский федеральный университет подписали соглашение о цифровом развитии вуза

На Петербургском международном экономическом форуме «Ростелеком» и Сибирский федеральный университет (СФУ) заключили соглашение о цифровом развитии высшего учеб
04.06.2021 ЦРПТ и Baikalsea Company создадут центр компетенций по маркировке упакованной воды в СФО

ь бутилированной воды Baikalsea Company создадут центр компетенций по маркировке упакованной воды в Сибирском федеральном округе на базе производственного комплекса компании в Иркутске. Меморан
09.10.2020 МТС заплатила 360 миллионов за сибирского телеком-оператора

о 7%. Лидером в Кемеровской области является «Ростелеком» с долей в 24%, на втором месте – «Транстелеком» с долей 20%, на третьем – «Е-лайт Телеком» (торговая марка Good Line) с долей 19%. МТС купила сибирского телеком-оператора за 360 миллионов рублей Гендиректор «РТА Телеком», другого провайдера из Междуреченска, Вадим Костенко рассказывал изданию «Телеспутник», что РИКТ владеет в городе

21.09.2020 В Сибирском федеральном университете внедрена биометрическая система распознавания лиц от группы ЦРТ

Группа компаний ЦРТ внедрила биометрическую систему распознавания лиц в корпусе Института торговли и сферы услуг Сибирского федерального университета (СФУ) в Красноярске. Внедрение системы распознавания лиц реализуется в составе масштабного кампусного проекта. СФУ входит в первую пятерку кампусных проекто
27.01.2020 «Сибирский антрацит» автоматизировал кадровый учет с помощью Microsoft Dynamics AX

В ГК «Сибирский антрацит» завершено внедрение модуля «Заработная плата» корпоративной информационной системы на базе Microsoft Dynamics AX. Автоматизирован весь комплекс процессов кадрового учета, ра
22.05.2019 «Росэлектроника» обеспечит цифровизацию энергообъектов в Центральном и Сибирском федеральных округах

ИПР-2019, которая проходит с 22 по 24 мая 2019 г. в Казани. Проекты уже реализуются в Центральном и Сибирском федеральном округах. Ожидаемая выручка в 2018-2021 гг. составляет 69 млрд руб. На с
26.04.2017 В ФАНО России проведена масштабная модернизация суперкомпьютерных ресурсов

лены целевые субсидии на комплексное обновление суперкомпьютерных центров в Центральном, Уральском, Сибирском, Дальневосточном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах. С приветствиям
21.02.2017 В Западно-Сибирском НИИ геологии и геофизики запущена подсистема виртуализации на базе решений Lenovo

«Сетьпроект» объявила о завершении создания подсистемы виртуализации в Западно-Сибирском НИИ геологии и геофизики. Как рассказали CNews в компании, подсистема позволила существенно повысить надёжность и производительность работы множества ИТ-систем, используемых в «ЗапСиб
28.09.2016 «Сибирский Деловой Союз» оптимизировал схему лицензирования ПО Microsoft с помощью Comparex

Компания «Центр информационных технологий» подписала с компанией Comparex соглашение о корпоративном лицензировании MPSA на поставку лицензий Microsoft для группы компании холдинга «Сибирский Деловой Союз». Об этом CNews сообщили в Comparex. «Центр информационных технологий» обеспечивает информационно-технологическую деятельность холдинга «Сибирский Деловой Союз». В
12.04.2016 «Глобус-Телеком» предложил на Сибирском форуме новый подход к информатизации госучреждений

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») продемонстрировал новые возможности программного комплекса управления ИТ-инфраструктурой на VIII Сибирском форуме индустрии информационных систем в Новосибирске. На круглом столе «Импортозамещение в ИТ-сфере» компания предложила новый подход к решению проблемы. В рамках работы круглого сто
18.02.2016 Сибирский Сбербанк установил первый картомат в Томске
26.01.2016 «Сибирский Гигант» защитился от утечек данных с внедрением SecureTower

Новосибирская сеть продовольственных супермаркетов и торговых центров «Сибирский Гигант» в своей работе будет использовать программный комплекс SecureTower. Как соо
03.04.2015 ТТК предоставил комплекс услуг связи страховой группе «Сибирский Спас»

Компания ТТК сообщила о начале сотрудничества со страховой группой «Сибирский Спас» в Красноярском крае и Республике Хакасия. В рамках заключенного договора, «ТТК-Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, предоставил широкополосный доступ в интернет двум

16.03.2015 Softline создала криптозащищенную сеть передачи данных Сибирского регионального центра МЧС России

ультате заказчик получил защищенную отказоустойчивую систему обмена информацией между сотрудниками. Сибирский региональный центр МЧС России координирует работу 12 подведомственных подразделений
16.02.2015 В Новосибирской области завершено строительство сети цифрового эфирного телерадиовещания

она Анатолий Дюбанов. «В декабре 2014 г. филиалом Российской телевизионной и радиовещательной сети «Сибирский РЦ» были выполнены все мероприятия по вводу сети цифрового вещания. На всех объекта
15.01.2015 Более 1,2 млн человек подключены к интернет-банку «Сибирского банка Сбербанка»
22.12.2014 «Сибирский банк Сбербанка» внедрил электронный документооборот для розничных клиентов

«Сибирский банк Сбербанка России» 20 ноября внедрил новую технологию обслуживания розничных клиентов «Безбумажный фронт-офис». Как сообщили CNews в «Сбербанке», теперь при проведении операций по
17.12.2014 Сибирский, Уральский и Дальневосточный федеральные округа РФ — лидеры по использованию нелицензионного ПО

ограммного обеспечения в России», которое проводилось в семи федеральных округах РФ. Согласно его результатам, наиболее высокий уровень использования нелицензионного ПО демонстрируют Уральский (68%), Сибирский (65%) и Дальневосточный (64%) федеральные округа, а самый низкий — Южный (57%) и Северо-западный (56%). При этом показатели Центрального (63%) и Приволжского (62%) округов незначитель
25.09.2014 ТТК выиграл аукцион Управления на транспорте МВД России по СФО

инистерства внутренних дел Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу (УТ МВД России по СФО). В рамках контракта, заключенного по итогам аукциона, «ТТК-Западная Сибирь», регионально
08.09.2014 «Астерос» построил систему мониторинга баз данных в Сибирском филиале «МегаФона»

Группа «Астерос» завершила проект по созданию системы мониторинга баз данных в Сибирском филиале компании «МегаФон». Решение обеспечивает мониторинг конфиденциальных данных
11.08.2014 Виталий Рыбак назначен техническим директором «ВымпелКома» в Сибири

нашего оборудования и наращивать транспортную инфраструктуру. Оценивая ситуацию, могу отметить, что Сибирский регион один из самых сильных с точки зрения сложившейся команды. Моя задача быстро

23.06.2014 «Рапида» расширила количество пунктов приема платежей в Сибирском федеральном округе

ество «Рапиды» и «Позитроники» позволило значительно расширить количество пунктов приема платежей в Сибирском федеральном округе: теперь оплата кредитов и мобильной связи будет доступна в 30 ма
12.02.2014 «Билайн» в Сибири подвел итоги модернизации сети в 2013 г.

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в Сибирском регионе объявила результаты развития и модернизации сети в 2013 г. Повышение качест
07.02.2014 Новосибирская область первая в СФО запустит «Систему 112»

Поддержка федерального центра позволяет Новосибирской области единственному в СФО осуществить до конца 2014 г. запуск системы экстренного реагирования «112», сообщают в региональном департаменте информатизации и развития телекоммуникационных технологий. Наряду с Новосиби
07.02.2014 «Сибирский банк Сбербанка» запустил бесплатную оплату услуги «Яндекс.Деньги» наличными
05.02.2014 Дмитрий Машин назначен директором по корпоративному бизнесу Сибирского региона «ВымпелКома»

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о назначении Дмитрия Машина на должность директора по корпоративному бизнесу Сибирского региона. До прихода в «ВымпелКом» Дмитрий Машин занимал позицию первого заместителя начальника Казанского управления «Таттелекома», оператора фиксированной и мобильной связи в Респуб
27.12.2013 Softline модернизировала почтовую систему «Сибирского научно-аналитического центра»

вие, повысилась эффективность функционирования почтовой инфраструктуры, сообщили CNews в компании. «Сибирский научно-аналитический центр» (СибНАЦ) выполняет весь спектр сервисных услуг в сфере


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Россия и организации, системы, технологии, персоны:

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Ростелеком 10948 188
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 170
МегаФон 10742 144
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 123
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 80
Microsoft Corporation 25775 47
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 45
9594 43
МегаФон - Мобиком 230 35
Softline - Софтлайн 3743 35
Huawei 4676 34
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 33
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 33
Ростелеком - Связьинвест 1719 31
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 58 30
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 109 29
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 29
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 128 27
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 26
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 26
Cisco Systems 5372 25
IBM - International Business Machines Corp 9699 24
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 23
Samsung Electronics 11064 23
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 22
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 21
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 21
Oracle Corporation 7074 21
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 20
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 20
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 20
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 110 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 20
Yandex - Яндекс 9216 20
NVision Group - Энвижн Груп 699 19
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 18
Intel Corporation 12811 18
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 18
Siemens AG - Siemens Group 2673 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 59
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 34
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 31
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 24
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 23
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 19
Альфа-Групп 745 16
Почта России ПАО 2370 16
Росатом СХК - Сибирский химический комбинат - Северская ТЭЦ 25 13
РЖД - Российские железные дороги 2096 13
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 11
Россети Ленэнерго 1699 11
Сибцем ХК - Сибирский цемент - ЗапСибЦемент - КузбассТрансЦемент - Сибцемсервис - Сибирский бетон - Комбинат Волна - Ангарскцемент, Ангарский цементно-горный комбинат - Искитимцемент - Тимлюйский цементный завод - Красноярский цемент - Топкинский цемент 22 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 11
Евросеть 1421 10
Газпром ПАО 1493 10
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 9
Dixis - Диксис - Dиксис 371 9
Транснефть 335 8
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 8
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 7
Мария РА ТС - торговая сеть 26 7
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 7
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 6
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 6
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Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 44 6
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 6
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 117 6
ДКК - Депозитарно-клиринговая компания 40 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Альфа-Банк 1979 5
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Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
OIN - Open Invention Network 24 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 297
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 287
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 221
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 176
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 164
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 146
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 129
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 110
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 103
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 101
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 98
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 97
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 89
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 87
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 86
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 84
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 81
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 80
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 79
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 79
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 79
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 78
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 73
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 71
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 64
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 63
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 62
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 61
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 61
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 60
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 55
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 54
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 52
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 51
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 48
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 47
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 47
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 46
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 45
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 44
Microsoft Windows 2000 8678 46
Apple iPhone 6 4861 30
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 29
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 28
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 24
Google Android 15243 19
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 153 17
Microsoft Windows 16882 17
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 17
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 16
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 16
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 12
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 12
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 198 12
Apple iOS 8583 12
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 11
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 11
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 10
Microsoft Dynamics 1197 10
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 10
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 9
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 9
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 184 8
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 8
Linux OS 11533 8
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 7
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 7
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 6
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 6
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 6
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 6
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 6
РАН СО - СКИФ ЦКП - Сибирский кольцевой источник фотонов - Центр коллективного пользования 19 6
Apple iPad 4011 6
Путин Владимир 3454 16
Беленький Валерий 32 14
Козерод Сергей 38 11
Кравцов Роман 89 10
Медведев Дмитрий 1665 10
Громыко Роман 21 10
Слизень Виталий 244 9
Кореш Виктор 83 9
Исаев Александр 35 9
Дугин Андрей 32 8
Короленко Ярослав 10 8
Дадыкин Иван 31 8
Алаев Владимир 16 8
Рейман Леонид 1065 8
Чернышенко Дмитрий 581 7
Никифоров Николай 1138 7
Кудрявцев Максим 43 7
Соловенчук Александр 156 7
Левин Дмитрий 47 7
Пахомов Александр 140 7
Монахов Дмитрий 22 7
Иванов Сергей 405 6
Никулин Анатолий 19 6
Диркс Яков 14 6
Мишустин Михаил 787 5
Травников Андрей 19 5
Ельцин Борис. 99 5
Аветисян Армен 47 5
Зазуля Юрий 6 5
Ратиев Сергей 28 4
Нащекин Алексей 118 4
Мельников Александр 98 4
Титов Алексей 62 4
Фурсенко Андрей 128 4
Ермолаев Владимир 7 4
Ситников Сергей 79 4
Пуликов Артем 28 4
Изосимов Александр 192 4
Гоков Дмитрий 33 4
Тютин Алексей 15 4
Россия - РФ - Российская федерация 166167 1074
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 442
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 442
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 426
Россия - СФО - Новосибирск 4876 396
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 396
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 373
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 293
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 238
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 221
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 209
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 184
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 171
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 752 164
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 146
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 139
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 138
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 124
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 122
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 115
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 112
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 110
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 105
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 99
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 95
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 660 92
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 571 90
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 85
Россия - СФО - Омская область 789 81
Россия - СФО - Хакасия Республика 606 81
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 76
Россия - ДФО - Бурятия Республика 741 64
Европа 24964 64
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 60
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 57
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 320 57
Беларусь - Белоруссия 6289 57
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 53
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 49
Казахстан - Республика 6048 49
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 414
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 294
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 215
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 195
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 160
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 137
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 120
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 87
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 85
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 73
Информатика - computer science - informatique 1195 68
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 65
Образование в России 2893 64
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 58
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 56
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 55
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 53
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 52
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 51
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 51
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 47
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 41
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 41
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 40
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 40
Энергетика - Energy - Energetically 5855 37
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 36
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 36
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 35
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 34
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 34
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 33
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 32
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 32
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 32
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 29
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 29
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 29
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 29
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 28
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 73
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 12
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 7
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 6
Стрим-ТВ - телекомпания 166 6
Ведомости 1466 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 5
CNews RND - R&D.CNews 2274 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
NEWSru.com 229 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 4
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 3
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 3
РИА Новости 1033 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
Комсомольская правда ИД 83 2
ComNews - Медиа-бизнес 142 2
CMS Magazine 20 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
N+1 - Издание 188 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
AP - Associated Press 2007 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
УралПолит.Ru 8 1
Российская газета 290 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
Юность - радиостанция 52 1
Россия К - телеканал 30 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
Viasat Premium HD 22 1
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 1
Вести 24 - Российский информационный канал 47 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
EBU - European Broadcasting Union - ЕВС - Европейский вещательный союз 18 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 37
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 21
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 20
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 19
IDC - International Data Corporation 4975 12
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 11
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 7
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 5
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
BCG - Boston Consulting Group 117 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
Рустелеком ТК 305 2
CNews Мишень 186 2
MForum Analytics 20 2
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 2
Эвотор - Платформа ОФД - Чек индекс 26 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
Forrester Research 834 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
SimilarWeb 62 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
CNews Инновация года - награда 155 1
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 10 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 1
РАЭК - Экономика Рунета 21 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
РОЦИТ - Индекс цифровой грамотности 9 1
comScore 379 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
eMarketer 206 1
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 2 1
Gartner - Dataquest 353 1
ITResearch 123 1
Moody's Investors Service 136 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 66
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 55
РАН - Российская академия наук 2122 41
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 35
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 21
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 20
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 19
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 17
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 13
ТГУ - Томский государственный университет 233 12
Минздрав РФ - СибГМУ ФГБОУ ВО - Сибирский государственный медицинский университет - Томский государственный медицинский университет 36 12
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 11
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 10
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 10
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 9
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 9
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 8
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 7
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 7
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 7
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 7
РАН СО ИВМИМГ - Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН 10 7
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 6
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 6
СибАДИ ВО ФГБОУ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 12 6
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 64 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 6
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 5
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 5
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 5
НГУЭУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный университет экономики и управления 17 5
СибГИУ - Сибирский государственный индустриальный университет 6 5
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 4
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 4
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 4
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 4
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ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 3
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