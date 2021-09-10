Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СФО
Сибирский федеральный округ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 577, упоминаний - 746
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кудрявцев Максим 37 6
|Кореш Виктор 71 6
|Никифоров Николай 1126 5
|Кравцов Роман 77 4
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Торбахов Александр 54 3
|Путин Владимир 1820 3
|Левин Дмитрий 35 3
|Кусков Денис 150 3
|Соловенчук Александр 44 3
|Приданцев Сергей 82 3
|Ивакин Роман 49 3
|Мельников Александр 63 3
|Кудряшев Антон 25 3
|Шоржин Валерий 32 3
|Шарков Максим 12 3
|Ушацкий Андрей 100 3
|Воробьев Андрей 125 2
|Волков Владимир 44 2
|Висящев Андрей 52 2
|Галустян Михаил 2 2
|Ускова Ольга 126 2
|Анкилов Константин 49 2
|Дюбанов Анатолий 86 2
|Травников Андрей 6 2
|Козырев Алексей 270 2
|Гоков Дмитрий 31 2
|Поздняков Павел 19 2
|Полозенко Валентин 13 2
|Бородянский Борис 22 2
|Славинский Михаил 8 2
|Ермолаев Владимир 5 2
|Шульгинов Роман 13 2
|Соколюк Валерий 26 2
|Орловский Виктор 229 2
|Макеев Алексей 19 2
|Ратиев Сергей 19 2
|Ситников Сергей 51 2
|Касперская Наталья 197 2
|Тютин Алексей 14 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755575, в очереди разбора - 659265.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755575, в очереди разбора - 659265.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru