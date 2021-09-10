Россия - СФО - Сибирский федеральный округ

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Россия
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Сибирский федеральный округ


10.09.2021 «Ланит-Сибирь» завершила работы по системной интеграции в здании Третьего арбитражного апелляционного суда Красноярска 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
12.07.2021 «Мегафон» будет развивать сеть с Huawei, Nokia и ZTE 1
23.06.2021 ВТБ составил портрет потенциальной «жертвы» мошенников 1
04.06.2021 ЦРПТ и Baikalsea Company создадут центр компетенций по маркировке упакованной воды в СФО 2
27.05.2021 РТКОММ за год на 20% увеличил число официальных дилеров торговой марки SenSat в Сибири 1
14.05.2021 Ростех представил стандарты для построения «Безопасных городов» 1
02.04.2021 МТС привлекла 4,5 миллиарда, чтобы подключить к интернету школы, полицию и Росгвардию 1
09.03.2021 В «Билайне» назначен региональный директор Восточного региона 1
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1
19.01.2021 «Элефус» назвала основные тренды и угрозы ИБ в медицинской сфере в 2020-2021 годах 1
25.11.2020 Тысячи сотрудников возвращаются в «Билайн»: Оператор отказался от аутсорсинга сетей связи 1
19.11.2020 Исследование iKS-Consulting: в 2019 году объем российского рынка PaaS-решений составил 5,1 млрд рублей 1
19.11.2020 Softline помогла «Торговой площади» нарастить серверные мощности по модели Dedicated 1
02.11.2020 В России разработали приложение для самоизоляции, которое не штрафует больных 1
29.10.2020 700 преподавателей и 10 тысяч студентов в России получат цифровые компетенции в 2020 году 1
15.09.2020 «РТкомм» расширила географию предоставления спутникового интернета в Сибири 1
28.08.2020 «Ростелеком» и Gfn.ru запустили на Урале и в Сибири облачные игры на базе технологий Nvidia 2
11.08.2020 Абоненты SenSat в Сибири за месяц потребляют больше данных, чем космический телескоп «Хаббл» обработал за 4 года 1
11.08.2020 Банк «Открытие»: лишь 6% родителей считают онлайн-образование полноценной заменой традиционному 4
27.07.2020 В Axoft назначен новый директор по продажам на территории России 1
30.06.2020 Фонд Минкомсвязи выбрал 12 ИТ-проектов, чтобы раздать им 720 миллионов 1
10.06.2020 Ericsson поставит МТС радиорелейные линии 1
01.06.2020 Softline создала инфосистему колл-центра для департамента соцполитики мэрии Новосибирска 1
28.05.2020 Softline оснастит «умными касками» промпредприятия Алтайского края 1
22.05.2020 Сбербанк приступил к промышленному внедрению ИИ-модели диагностики коронавируса в регионах 1
06.05.2020 Softline внедрил аналитическую систему в сети «Новэкс» 1
21.04.2020 МТС модернизировала инфраструктуру своего облака 1
02.04.2020 На призовой фонд Криптонит Startup Challenge претендуют более 500 стартапов 1
31.03.2020 РСК лидирует в рейтинге Top50 российских производителей суперкомпьютеров 1
27.03.2020 Positive Technologies: хакеры могут захватить каждый десятый открытый удаленный рабочий стол 1
26.03.2020 МТС покупает 5G-ready оборудование Ericsson для модернизации сети в ЦФО 1
17.12.2019 Danycom.Mobile запустился в Томской области 1
28.11.2019 Сети Cisco на основе намерений используются в российской индустрии авиаперевозок 1
13.09.2019 «Гипросвязь» открыла представительство в Екатеринбурге 1
23.08.2019 В России продемонстрирован первый промышленный беспилотный комбайн 2
29.05.2019 Новосибирская область расширит закупки продукции концерна «Автоматика» 1
28.05.2019 Ростех займется внедрением цифровых технологий в Новосибирской области 1
22.05.2019 «Росэлектроника» обеспечит цифровизацию энергообъектов в Центральном и Сибирском федеральных округах 1
12.04.2019 Navitel выпустила обновление карт России, Беларуси и Казахстана 1

Публикаций - 577, упоминаний - 746

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 108
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 73
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 61
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 35
Ростелеком Сибирьтелеком 298 23
Синтерра - Synterra 562 23
Ericsson 846 15
Microsoft Corporation 10997 12
Nokia Corporation 2404 11
Maykor - Мэйкор 259 11
3726 11
Huawei 2723 11
Softline - Софтлайн 1472 11
ЭОС - Электронные офисные системы 981 10
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 10
Ростех - Ростехнологии 2230 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 9
Samsung Electronics 5627 9
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 9
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 8
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 83 8
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 8
NVision Group - Энвижн Груп 544 8
Yandex - Яндекс 4098 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 7
Астерос - Asteros 531 7
Cisco Systems 2035 6
Google LLC 7124 5
Apple Inc - Эппл Рус 7669 5
SAP SE 3207 5
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 486 5
InfoWatch - Инфовотч 600 5
Комстар Регионы 89 5
Ростелеком Связьинвест 692 5
ЦРТ Сервис 74 5
Ростелеком - Сибирский филиал 33 5
VK - Mail.ru Group 2482 5
Золотая Корона 280 4
Yota - Скартел 623 4
VMware 1828 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 17
Почта России ПАО 1570 7
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Евросеть 882 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 3
Мария Ра - торговая сеть 19 3
Гипросвязь ПАО 44 3
Роснефть НК 367 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 214 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 3
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 3
Транснефть 159 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 2
S7 Airlines 79 2
Спортмастер 116 2
X5 Group 599 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 155 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 2
Интер РАО ПАО 158 2
PickPoint - Сеть постаматов 34 2
БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 69 2
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина 25 2
РТС-тендер - Электронная торговая площадка 42 2
Мосэнергосбыт АО 77 2
НОВЭКС 6 2
МДМ Банк 150 2
МТС банк 254 2
Связной ГК 875 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Qiwi 783 2
Visa International 1343 2
Новосибирский метрополитен 7 1
Fix Price - Сеть магазинов 24 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Росгосстрах 182 1
VFS Global 9 1
Президент Российской Федерации 1439 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 15
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 13
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 10
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 9
Правительство РФ 2198 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 4
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 3
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 2
Администрация Президента РФ 267 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
Счётная палата РФ 459 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 7
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
Союз машиностроителей России 26 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 36
3G - Стандарт мобильной связи 3699 34
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 25
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 22
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 14
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 14
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 12
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 10
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 8
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 55 8
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 6
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 6
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 6
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 177 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 6
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 430 6
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 6
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 5
ИТ-аутсорсинг 669 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
Родительский контроль 156 5
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 4
Безопасный город 347 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 4
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 252 3
ЭОС Дело СЭД 619 10
Google Android 10750 9
Apple iOS 5741 6
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 5
Microsoft Windows 10 6602 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 5
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 5
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 445 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 4
Apple iPad 3263 3
VK - Mail.ru Одноклассники 848 3
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 3
Microsoft Office 1916 2
Opera Mini 188 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 127 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Apple MacBook Air - Ноутбук 460 2
Nvidia GeForce GTX 2048 2
Naumen Contact Center 71 2
ЦФТ Faktura.ru 79 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 2
Google Gmail 599 2
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 2
Symbian OS 755 2
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 118 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 950 2
Ericsson Radio System - ERS 43 2
РТКомм.РУ SenSat 13 2
InfoWatch EndPoint Security 18 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 502 2
ЭОС Дело-web 128 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Linux OS 4236 2
Кудрявцев Максим 37 6
Кореш Виктор 71 6
Никифоров Николай 1126 5
Кравцов Роман 77 4
Медведев Дмитрий 1433 3
Торбахов Александр 54 3
Путин Владимир 1820 3
Левин Дмитрий 35 3
Кусков Денис 150 3
Соловенчук Александр 44 3
Приданцев Сергей 82 3
Ивакин Роман 49 3
Мельников Александр 63 3
Кудряшев Антон 25 3
Шоржин Валерий 32 3
Шарков Максим 12 3
Ушацкий Андрей 100 3
Воробьев Андрей 125 2
Волков Владимир 44 2
Висящев Андрей 52 2
Галустян Михаил 2 2
Ускова Ольга 126 2
Анкилов Константин 49 2
Дюбанов Анатолий 86 2
Травников Андрей 6 2
Козырев Алексей 270 2
Гоков Дмитрий 31 2
Поздняков Павел 19 2
Полозенко Валентин 13 2
Бородянский Борис 22 2
Славинский Михаил 8 2
Ермолаев Владимир 5 2
Шульгинов Роман 13 2
Соколюк Валерий 26 2
Орловский Виктор 229 2
Макеев Алексей 19 2
Ратиев Сергей 19 2
Ситников Сергей 51 2
Касперская Наталья 197 2
Тютин Алексей 14 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 251
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1143 146
Россия - Сибирь 871 129
Россия - СФО - Новосибирск 1954 124
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 120
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1042 111
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 98
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 514 88
Россия - Новосибирская область 810 81
Россия - Республика Алтай 681 71
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 65
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 61
Россия - Красноярск 843 55
Россия - Красноярский край 657 48
Россия - Иркутская область 536 46
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 43
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 458 37
Россия - Томская область 413 37
Россия - Кемеровская область 461 37
Россия - Барнаул 359 36
Россия - Омская область 382 36
Россия - Омск 623 35
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 34
Россия - Кемерово 308 33
Россия - Забайкальский край 356 31
Россия - ПФО - Самара 1285 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 24
Россия - Республика Хакасия 247 23
Россия - Иркутск 461 22
Россия - Республика Бурятия 284 22
Россия - Томск 446 21
Казахстан - Республика 2618 20
Россия - Краснодар 1031 19
Россия - Новокузнецк 175 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 15
Украина 3344 15
Россия - Абакан 93 15
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 14
Россия - ПФО - Казань 1507 14
Россия - Поволжье - Поволжский район 205 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 10
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
Федеральное законодательство 254 4
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 4
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ЧС - Чрезвычайная ситуация 63 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
ВОЭЗ - Виртуальная особая экономическая зона 5 1
Резерв универсального обслуживания 37 1
Экономический эффект 20 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой контур здравоохранения - Цифровое здравоохранение 7 1
Антитеррор 62 1
Абонентская база 9 1
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 32 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 34 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 57 1
Русский мост - Мост на остров Русский 1 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 199 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 1
White list - Белый список 34 1
Образование в России 328 1
Космодром Байконур 97 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 4
Стрим-ТВ - телекомпания 79 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
Forbes - Форбс 441 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
Россия 24 - телеканал 86 1
КХЛ HD - телеканал 22 1
Discovery Channel 26 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 8
CNews Analytics 1988 6
IDC - International Data Corporation 2708 4
TelecomDaily ИАА 112 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 3 1
РАЭК Экономика Рунета 8 1
The Economist Intelligence Unit 30 1
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 9 1
Ericsson Mobility Report 27 1
ГФК-Русь - GfK Rus 30 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 62 1
Juniper Research 278 1
РАН - Российская академия наук 315 4
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 25 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 15 2
Академгородок Новосибирск 29 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 2
СибАДИ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 5 1
ИВМИМГ СО РАН - Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН 1 1
ТУСУР - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 21 1
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 10 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 12 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 62 1
ТГУ - Томский государственный университет 62 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 24 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 45 1
ТГПУ - Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 2 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
GfK - ГФК-Русь 119 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Криптонит Startup Challenge 13 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 12 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 13 1
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Технопром - форум технологического развития 6 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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