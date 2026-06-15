Россия - СФО - Сибирский федеральный округ

Сибирский медуниверситет и ИТМО научат будущих врачей-кибернетиков управлять искусственным интеллектом Сибирский государственный медицинский университет и университет ИТМО объединяют усилия для подготовки специалистов нового уровня. С сентября 2026 г. на медико-биологическом факультете Сибирского медицинского стартует образовательный модуль «Технологии искусственного интеллекта для решения актуальных задач здравоохранения». Это один из немногих примеров коллаборации университ

Сибирский медуниверситет внедрил «ТьюторМЭН» — систему для отработки медицинских манипуляций и временные параметры. Новое оборудование стало частью образовательной технологии, развивающейся в Сибирском медуниверситете. Эта образовательная технология обеспечивает массовое, но при этом

Сибирский медуниверситет открыл Научно-клинический центр цифровой стоматологии: исследования, обучение и лечение в единой цифровой среде ачи применяют разработки на практике, изготавливая индивидуальные протезы и хирургические шаблоны с помощью аддитивных технологий. Это и есть практическое воплощение нашей стратегии», — сказал ректор Сибирского медуниверситета Евгений Куликов. Одно из ключевых преимуществ центра — внедрение технологий искусственного интеллекта в реальный лечебный процесс. Автоматическая сегментация анатомич

Клиники Сибирского медуниверситета запустили бот для быстрой записи к врачам через мессенджер Mах В клиниках Сибирского государственного медицинского университета начал работу новый цифровой сервис — официальный бот для записи на прием в мессенджере Mах. С его помощью пациенты могут записаться на прие

Студенты Сибирского университета потребительской кооперации будут учиться с помощью «МТС Линк» МТС сообщает о внедрении платформы «МТС Линк» в качестве основного решения для образовательных коммуникаций Сибирского университета потребительской кооперации. Благодаря платформе в вузе организовали образовательный процесс для более, чем 8 тыс. студентов, преподавателей и сотрудников. Об этом CNews

«1С-Рарус» создала единую систему учета в Сибирском федеральном университете 1,5 раза ускорена подготовка регламентированной бухгалтерской отчетности, оптимизирован процесс планирования и бюджетирования. Система помогает вести расчет стипендий и зарплат сотрудников. ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) – первый в России федеральный университет, один из 10 созданных в стране. Крупнейший вуз восточной части страны входит в топ-10 страны по количеству обу

Сибирский автомобильно-дорожный университет начнет использовать отечественную платформу RITM³ Simetra поставила отечественную академическую версию платформы для транспортного планирования RITM³ в Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ). Платформа будет использоваться для отработки практических навыков транспортного моделирования, а также в научно-исследовате

ГК Softline поставила холдинговой компании «Сибирский цемент» лицензии на серверную ОС Astra Linux и TrueConf в рамках SEA офтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, поставила холдинговой компании «Сибирский цемент» лицензии на серверную ОС Astra Linux от «Группы Астра» и систему ВКС TrueConf разработки компании «Труконф». Заказчик заключил трехлетнее соглашение Softline Enterprise Agreem

«Мегафон» расширил покрытие 4G в сибирском городе солеваров Жители Усолья-Сибирского в Иркутской области получили возможность пользоваться мобильным интернетом на скорости до 40 Мбит/с. «Мегафон» модернизировал сеть LTE в Центральном микрорайоне, построив дополнитель

«Сбер» и «Россети Сибирь» будут развивать «зеленые» технологии на территории Сибирского федерального округа ничестве в области использования «зеленых» технологий на территории Сибирского федерального округа (СФО). Документ подписали старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова и генераль

Softline обеспечила холдинг «Сибирский цемент» инцидентной поддержкой вык, в первую очередь, поддержку всех используемых решений Microsoft, в том числе системы планирования ресурсов предприятия (ERP) Dynamics. Так как функционирование этого решения является важным для «Сибирского цемента», требовалось обеспечить поддержку в круглосуточном режиме. Единственная компания, предложившая такие услуги, – это Softline. Компания обеспечивает полную технологическую под

МТС обеспечит «цифровой комфорт» для гостей Сибирского международного марафона SIM-2022 смогут в режиме онлайн делиться видеоконтентом в мессенджерах и социальных сетях на всем протяжении трассы, а также в зонах отдыха и развлечений. Об этом CNews сообщили представители МТС. Участников сибирский международный марафон SIM-2022 в 2022 г. ждала обновленная трасса, которая впервые прошла не только по исторической части города, но и по спальным кварталам, чтобы болельщики могли по

Группа компаний АЛМИ начинает сотрудничество с компанией ТКР в Сибирском федеральном округе остью «Технологии комплексных решений») SoftClue одним из крупнейших поставщиков лицензионного ПО в Сибирском федеральном округе. Теперь отдаленным от центра нашей страны промышленным предприят

«Ростелеком» и Сибирский федеральный университет подписали соглашение о цифровом развитии вуза На Петербургском международном экономическом форуме «Ростелеком» и Сибирский федеральный университет (СФУ) заключили соглашение о цифровом развитии высшего учеб

ЦРПТ и Baikalsea Company создадут центр компетенций по маркировке упакованной воды в СФО ь бутилированной воды Baikalsea Company создадут центр компетенций по маркировке упакованной воды в Сибирском федеральном округе на базе производственного комплекса компании в Иркутске. Меморан

МТС заплатила 360 миллионов за сибирского телеком-оператора о 7%. Лидером в Кемеровской области является «Ростелеком» с долей в 24%, на втором месте – «Транстелеком» с долей 20%, на третьем – «Е-лайт Телеком» (торговая марка Good Line) с долей 19%. МТС купила сибирского телеком-оператора за 360 миллионов рублей Гендиректор «РТА Телеком», другого провайдера из Междуреченска, Вадим Костенко рассказывал изданию «Телеспутник», что РИКТ владеет в городе

В Сибирском федеральном университете внедрена биометрическая система распознавания лиц от группы ЦРТ Группа компаний ЦРТ внедрила биометрическую систему распознавания лиц в корпусе Института торговли и сферы услуг Сибирского федерального университета (СФУ) в Красноярске. Внедрение системы распознавания лиц реализуется в составе масштабного кампусного проекта. СФУ входит в первую пятерку кампусных проекто

«Сибирский антрацит» автоматизировал кадровый учет с помощью Microsoft Dynamics AX В ГК «Сибирский антрацит» завершено внедрение модуля «Заработная плата» корпоративной информационной системы на базе Microsoft Dynamics AX. Автоматизирован весь комплекс процессов кадрового учета, ра

«Росэлектроника» обеспечит цифровизацию энергообъектов в Центральном и Сибирском федеральных округах ИПР-2019, которая проходит с 22 по 24 мая 2019 г. в Казани. Проекты уже реализуются в Центральном и Сибирском федеральном округах. Ожидаемая выручка в 2018-2021 гг. составляет 69 млрд руб. На с

В ФАНО России проведена масштабная модернизация суперкомпьютерных ресурсов лены целевые субсидии на комплексное обновление суперкомпьютерных центров в Центральном, Уральском, Сибирском, Дальневосточном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах. С приветствиям

В Западно-Сибирском НИИ геологии и геофизики запущена подсистема виртуализации на базе решений Lenovo «Сетьпроект» объявила о завершении создания подсистемы виртуализации в Западно-Сибирском НИИ геологии и геофизики. Как рассказали CNews в компании, подсистема позволила существенно повысить надёжность и производительность работы множества ИТ-систем, используемых в «ЗапСиб

«Сибирский Деловой Союз» оптимизировал схему лицензирования ПО Microsoft с помощью Comparex Компания «Центр информационных технологий» подписала с компанией Comparex соглашение о корпоративном лицензировании MPSA на поставку лицензий Microsoft для группы компании холдинга «Сибирский Деловой Союз». Об этом CNews сообщили в Comparex. «Центр информационных технологий» обеспечивает информационно-технологическую деятельность холдинга «Сибирский Деловой Союз». В

«Глобус-Телеком» предложил на Сибирском форуме новый подход к информатизации госучреждений «Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») продемонстрировал новые возможности программного комплекса управления ИТ-инфраструктурой на VIII Сибирском форуме индустрии информационных систем в Новосибирске. На круглом столе «Импортозамещение в ИТ-сфере» компания предложила новый подход к решению проблемы. В рамках работы круглого сто

«Сибирский Гигант» защитился от утечек данных с внедрением SecureTower Новосибирская сеть продовольственных супермаркетов и торговых центров «Сибирский Гигант» в своей работе будет использовать программный комплекс SecureTower. Как соо

ТТК предоставил комплекс услуг связи страховой группе «Сибирский Спас» Компания ТТК сообщила о начале сотрудничества со страховой группой «Сибирский Спас» в Красноярском крае и Республике Хакасия. В рамках заключенного договора, «ТТК-Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, предоставил широкополосный доступ в интернет двум

Softline создала криптозащищенную сеть передачи данных Сибирского регионального центра МЧС России ультате заказчик получил защищенную отказоустойчивую систему обмена информацией между сотрудниками. Сибирский региональный центр МЧС России координирует работу 12 подведомственных подразделений

В Новосибирской области завершено строительство сети цифрового эфирного телерадиовещания она Анатолий Дюбанов. «В декабре 2014 г. филиалом Российской телевизионной и радиовещательной сети «Сибирский РЦ» были выполнены все мероприятия по вводу сети цифрового вещания. На всех объекта

«Сибирский банк Сбербанка» внедрил электронный документооборот для розничных клиентов «Сибирский банк Сбербанка России» 20 ноября внедрил новую технологию обслуживания розничных клиентов «Безбумажный фронт-офис». Как сообщили CNews в «Сбербанке», теперь при проведении операций по

Сибирский, Уральский и Дальневосточный федеральные округа РФ — лидеры по использованию нелицензионного ПО ограммного обеспечения в России», которое проводилось в семи федеральных округах РФ. Согласно его результатам, наиболее высокий уровень использования нелицензионного ПО демонстрируют Уральский (68%), Сибирский (65%) и Дальневосточный (64%) федеральные округа, а самый низкий — Южный (57%) и Северо-западный (56%). При этом показатели Центрального (63%) и Приволжского (62%) округов незначитель

ТТК выиграл аукцион Управления на транспорте МВД России по СФО инистерства внутренних дел Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу (УТ МВД России по СФО). В рамках контракта, заключенного по итогам аукциона, «ТТК-Западная Сибирь», регионально

«Астерос» построил систему мониторинга баз данных в Сибирском филиале «МегаФона» Группа «Астерос» завершила проект по созданию системы мониторинга баз данных в Сибирском филиале компании «МегаФон». Решение обеспечивает мониторинг конфиденциальных данных

Виталий Рыбак назначен техническим директором «ВымпелКома» в Сибири нашего оборудования и наращивать транспортную инфраструктуру. Оценивая ситуацию, могу отметить, что Сибирский регион один из самых сильных с точки зрения сложившейся команды. Моя задача быстро

«Рапида» расширила количество пунктов приема платежей в Сибирском федеральном округе ество «Рапиды» и «Позитроники» позволило значительно расширить количество пунктов приема платежей в Сибирском федеральном округе: теперь оплата кредитов и мобильной связи будет доступна в 30 ма

«Билайн» в Сибири подвел итоги модернизации сети в 2013 г. Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в Сибирском регионе объявила результаты развития и модернизации сети в 2013 г. Повышение качест

Новосибирская область первая в СФО запустит «Систему 112» Поддержка федерального центра позволяет Новосибирской области единственному в СФО осуществить до конца 2014 г. запуск системы экстренного реагирования «112», сообщают в региональном департаменте информатизации и развития телекоммуникационных технологий. Наряду с Новосиби

Дмитрий Машин назначен директором по корпоративному бизнесу Сибирского региона «ВымпелКома» Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о назначении Дмитрия Машина на должность директора по корпоративному бизнесу Сибирского региона. До прихода в «ВымпелКом» Дмитрий Машин занимал позицию первого заместителя начальника Казанского управления «Таттелекома», оператора фиксированной и мобильной связи в Респуб