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Кореш Виктор

СОБЫТИЯ


01.06.2015 Дмитрий Дронов назначен президентом «Акадо» 1
14.01.2015 «Акадо» объединяет московские активы 1
10.11.2014 МГТС отключила узел «Акадо», обслуживающий правительственных абонентов 1
14.10.2014 Китай наступает: Какие соглашения россияне подписали с восточным соседом в области ИКТ 1
13.10.2014 «Акадо Телеком» и Huawei расширят взаимодействие в сфере строительства и развития сетей связи 1
22.03.2013 «Акадо» отбилась от оборудования Alcatel-Lucent 1
07.02.2012 В 2011 г. количество клиентов «Акадо Телеком» в рамках исполненных госконтрактов выросло на 60% 1
01.02.2012 В рамках CSTB’2012 пройдёт круглый стол по переходу национального вещания на цифровой стандарт 1
16.11.2011 «Акадо» объявила о новых назначениях 1
31.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 24-31 октября 2011 г. 1
28.10.2011 Топ-менеджеры МТС бегут в «Акадо» 1
27.10.2011 Сергей Назаров назначен вице-президентом по коммерческой деятельности «Акадо» 1
17.10.2011 Владимир Алаев назначен гендиректором «Акадо-Екатеринбург» 1
19.09.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 2
12.09.2011 Виктор Кореш назначен генеральным директором «Комкор» 2
12.09.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 2
07.09.2011 Виктор Кореш назначен президентом группы компаний «Акадо» 2
01.03.2011 Александр Поповский назначен генеральным директором «Комстар-Регионы» 1
15.02.2011 Топ-менеджеры массово покидают «Комстар» 2
02.02.2011 «Мультирегион» довел свою долю акций во владимирском операторе связи «Жанр» до 100% 1
26.01.2011 Владимир Томчаковский назначен директором Уральского филиала «Комстар-Регионы» 1
18.01.2011 В первый день работы CSTB'2011 пройдёт круглый стол «переход России на цифровое эфирное вещание» 1
24.12.2010 «Комстар» довел свою долю в РТЦ до 100% 1
02.12.2010 «Комстар» перевел интернет-трафик своих пользователей в крупнейших городах присутствия на магистральную сеть МТС 1
30.11.2010 «Комстар» внедряет единую структуру управления в «Мультирегионе» 1
28.10.2010 «Комстар» принял решение о присоединении 16 дочерних компаний в рамках реорганизации региональных активов 1
27.10.2010 «Акадо» обновила сеть в Москве: на закупку Cisco потрачено $3,6 млн 1
18.10.2010 «Комстар» начал строительство сети FTTB в Новочеркасске 1
13.10.2010 Валерий Гольдфельд назначен техническим директором «Комстар-Регионы» 1
09.08.2010 «Комстар» обеспечил интернетом и кабельным ТВ Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями в Твери 1
24.06.2010 «Комстар» довел свою долю в РТЦ до 96,2% 1
06.04.2010 «Комстар» разберется с зоопарком технологий 1
25.03.2010 «Комстар» начал предоставлять услуги ШПД в Смоленске 1
25.02.2010 «Комстар-Регионы» выкупил доли миноритариев своих дочерних компаний в Екатеринбурге за 100 млн руб. 1
28.01.2010 МТС начала продажи продуктов и услуг «Комстар» в своей розничной сети 1
18.11.2009 Топ-менеджер «ВолгаТелекома» возглавил Приволжский филиал «Комстар-Регионы» 1
13.11.2009 «Комстар» запустил магистральную ВОЛС Москва – Ростов-на-Дону 1
29.10.2009 В «Комстар-Регионы» войдут еще 18 «дочек» «Комстара» 1
08.10.2009 Максим Апасов назначен директором филиала «Комстар-Поволжье» 1

Публикаций - 83, упоминаний - 92

Кореш Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 72
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 43
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 22
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 21
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
МТС - Комстар ОТС - Цифровые телефонные сети Юг 20 6
Ростелеком 10948 6
МегаФон 10742 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 6
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 5
Ростелеком - Связьинвест 1719 5
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 74 5
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 5
МТС - Комстар ОТС Регионы - УТК - Уральская Телефонная Компания - 19 4
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Балтик Коммюникейшнз Лтд - Baltic Communications Ltd - BCL 14 4
МТС - Комстар ОТС - Конверсия-Связь 15 4
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 4
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 4
Связьинформ 88 3
МТС - Мультирегион - Мультинэкс 57 3
Huawei 4677 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Екатеринбург 30 3
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 3
МегаФон - Мобиком 230 2
СаратовЭлектросвязь 8 2
МТС - Комстар ОТС Регионы - Ивановский кабельные сети 2 2
МТС - Комстар ОТС Регионы - ТВК-Север - ТВК-Союзная - ТВК-Сейм - ТВК-Курск - ТВК-Интернет - ТВК-Центр 2 2
МТС Каскад-ТВ 7 2
Airspan Networks 28 2
MIG Telecom - МИГ Телеком 16 2
Оверта ТК - Оверта Телекоммуникационная компания 7 2
МТС - Комстар ОТС - Корнет-АМ 11 2
МТС - Комстар ОТС Регионы - Интерсвязь-Сервис 9 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Газпром ПАО 1493 3
Метрополь ИФК - инвестиционная компания 10 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 2
Мосводоканал МГУП 69 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 1
Севморгео ФГУНПП 3 1
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 39 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 1
Еврохим МХК - Ковдорский ГОК - Ковдорский горно-обогатительный комбинат 16 1
China Development Bank - China Construction Bank - Чайна Констракшн Банк - Банк развития Китая - Китайский банк развития 30 1
ММРП - Мурманский морской рыбный порт 1 1
Роснефть - РН-Оренбургнефть - ТНК-Оренбургнефть 13 1
Волготанкер ВНП - Волжское нефтеналивное пароходство 5 1
NCH Advisors - NCH Capital - Эн-Си-Эйч Эдвайзорс 34 1
Черемушки 62 1
Fura - НТК - Национальная транспортная компания - Дальтрансуголь - Мурманский морской торговый порт 14 1
Адонис-Плюс 1 1
ОМЗ Перспективные Технологии - Спецсталь 3 1
ICON Private Equity 15 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Связной ГК 1401 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 71 1
ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - Rostselmash 31 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 51 1
РКИФ - Российско-китайский инвестиционный фонд 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 23 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Минтранс РФ - Главный вычислительный центр Минтранса России ГУП 2 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Правительство Москвы - ДСМИР - Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы - Москоминформ - Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы - ГОРИНФОР ГБУ - Городская реклама и информация ГБУ 12 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области средств массовой информации - ДСМИ 8 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 2
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
WiMAX Forum 69 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 30
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 23
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 22
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 18
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 14
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 13
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 13
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 11
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 11
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 6
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 5
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 5
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 5
Пропускная способность - Bandwidth 1907 4
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 4
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 3
ВОЛС - FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X - оптика в дом 257 3
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 2
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 2
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1267 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1010 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 2
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 854 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 2
Printronix TallyGenicom 1 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар WiMAX 28 1
Сетевые решения - LANBilling АСР - Автоматизированная система расчетов 10 1
Lisp - LISt Processing language - «Язык обработки списков» - Семейство языков программирования 17 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 1
Космодром Байконур 1072 1
Myspace - социальная сеть 640 1
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 1
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 38 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Приданцев Сергей 149 11
Лобанов Денис 47 6
Алаев Владимир 16 5
Назаров Сергей 60 4
Бугаенко Валерий 32 3
Золочевский Иван 20 3
Карманов Дмитрий 15 3
Монастырский Михаил 8 3
Багдасарян Дмитрий 25 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Припачкин Юрий 67 3
Акулич Владимир 42 2
Клишин Виталий 16 2
Блохин Юрий 3 2
Куликов Денис 27 2
Мордачев Вячеслав 14 2
Матвеева Ирина 18 2
Шмытинский Виктор 6 2
Гаврилецкий Иван 6 2
Ульянкин Сергей 5 2
Гончарук Алексей 25 2
Вилкова Надежда 3 2
Олейникова Татьяна 4 2
Калугин Сергей 169 2
Горбунов Александр 55 2
Киселев Александр 115 2
Ping Guo - Пин Го 23 2
Кочетков Владислав 248 2
Крупнов Александр 30 2
Малинин Александр 40 2
Семериков Андрей 37 2
Силин Михаил 27 2
Ситников Сергей 79 2
Keqiang Li - Кэцян Ли 8 2
Поповский Александр 93 2
Морошкин Александр 118 2
Гольцов Алексей 43 1
Пинчук Виктор 44 1
Кудрявцев Артем 26 1
Желонкин Владимир 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 18
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 12
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 12
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 11
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 10
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 10
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 9
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 7
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Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 6
Армения - Республика 2449 5
Россия - УФО - Свердловская область 1951 5
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Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 5
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Россия - УФО - Тюменская область 1365 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 4
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 135 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
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Оренбургский ГАУ ФГБОУ ВО - Оренбургский государственный аграрный университет 7 1
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ММУ - Московский международный университет 12 1
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МАИ - МАТИ ФГБОУ ВПО - Российский Государственный Технологический Университет имени К. Э. Циолковского 7 1
КарУ - Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова 2 1
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ЛГУ им. А.С. Пушкина - Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 13 1
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 1
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 50 1
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 7 1
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