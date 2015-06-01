Индексная книга (каталог) CNews*
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Кореш Виктор
СОБЫТИЯ
Публикаций - 83, упоминаний - 92
Кореш Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|Приданцев Сергей 149 11
|Лобанов Денис 47 6
|Алаев Владимир 16 5
|Назаров Сергей 60 4
|Бугаенко Валерий 32 3
|Золочевский Иван 20 3
|Карманов Дмитрий 15 3
|Монастырский Михаил 8 3
|Багдасарян Дмитрий 25 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Припачкин Юрий 67 3
|Акулич Владимир 42 2
|Клишин Виталий 16 2
|Блохин Юрий 3 2
|Куликов Денис 27 2
|Мордачев Вячеслав 14 2
|Матвеева Ирина 18 2
|Шмытинский Виктор 6 2
|Гаврилецкий Иван 6 2
|Ульянкин Сергей 5 2
|Гончарук Алексей 25 2
|Вилкова Надежда 3 2
|Олейникова Татьяна 4 2
|Калугин Сергей 169 2
|Горбунов Александр 55 2
|Киселев Александр 115 2
|Ping Guo - Пин Го 23 2
|Кочетков Владислав 248 2
|Крупнов Александр 30 2
|Малинин Александр 40 2
|Семериков Андрей 37 2
|Силин Михаил 27 2
|Ситников Сергей 79 2
|Keqiang Li - Кэцян Ли 8 2
|Поповский Александр 93 2
|Морошкин Александр 118 2
|Гольцов Алексей 43 1
|Пинчук Виктор 44 1
|Кудрявцев Артем 26 1
|Желонкин Владимир 17 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.