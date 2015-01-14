Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Кореш Виктор
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 71, упоминаний - 85
Кореш Виктор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Приданцев Сергей 82 10
|Багдасарян Дмитрий 22 3
|Назаров Сергей 48 3
|Медведев Дмитрий 1434 3
|Припачкин Юрий 26 3
|Силин Михаил 17 2
|Семериков Андрей 26 2
|Ситников Сергей 51 2
|Ping Guo - Пин Го 20 2
|Горбунов Александр 35 2
|Калугин Сергей 162 2
|Keqiang Li - Кэцян Ли 8 2
|Лобанов Денис 24 2
|Поповский Александр 86 2
|Царевская Наталья 10 1
|Yang Jerry - Янг Джерри 62 1
|Шишкин Сергей 5 1
|Корчагин Павел 14 1
|Ткаченко Андрей 14 1
|Гореславский Алексей 4 1
|Макарьин Сергей 11 1
|Прохоров Юрий 44 1
|Вдовин Александр 4 1
|Морошкин Александр 106 1
|Гончарук Александр 26 1
|Таврин Иван 83 1
|McCarthy John - Маккарти Джон 6 1
|Греф Герман 205 1
|Лацанич Василь 92 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Вексельберг Виктор 97 1
|Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 12 1
|Сморгонский Анатолий 37 1
|Сеславинский Михаил 8 1
|Брюквин Юрий 196 1
|Шамолин Михаил 102 1
|Слизень Виталий 141 1
|Эрнст Константин 11 1
|Кочетков Владислав 137 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763667, в очереди разбора - 667354.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763667, в очереди разбора - 667354.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru