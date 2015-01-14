Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Кореш Виктор


14.01.2015 «Акадо» объединяет московские активы 1
10.11.2014 МГТС отключила узел «Акадо», обслуживающий правительственных абонентов 1
14.10.2014 Китай наступает: Какие соглашения россияне подписали с восточным соседом в области ИКТ 1
13.10.2014 «Акадо Телеком» и Huawei расширят взаимодействие в сфере строительства и развития сетей связи 2
22.03.2013 «Акадо» отбилась от оборудования Alcatel-Lucent 1
07.02.2012 В 2011 г. количество клиентов «Акадо Телеком» в рамках исполненных госконтрактов выросло на 60% 1
01.02.2012 В рамках CSTB’2012 пройдёт круглый стол по переходу национального вещания на цифровой стандарт 1
16.11.2011 «Акадо» объявила о новых назначениях 1
31.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 24-31 октября 2011 г. 1
28.10.2011 Топ-менеджеры МТС бегут в «Акадо» 1
27.10.2011 Сергей Назаров назначен вице-президентом по коммерческой деятельности «Акадо» 1
17.10.2011 Владимир Алаев назначен гендиректором «Акадо-Екатеринбург» 1
19.09.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 3
12.09.2011 Виктор Кореш назначен генеральным директором «Комкор» 2
12.09.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 1
07.09.2011 Виктор Кореш назначен президентом группы компаний «Акадо» 1
01.03.2011 Александр Поповский назначен генеральным директором «Комстар-Регионы» 1
15.02.2011 Топ-менеджеры массово покидают «Комстар» 1
02.02.2011 «Мультирегион» довел свою долю акций во владимирском операторе связи «Жанр» до 100% 1
26.01.2011 Владимир Томчаковский назначен директором Уральского филиала «Комстар-Регионы» 1
18.01.2011 В первый день работы CSTB'2011 пройдёт круглый стол «переход России на цифровое эфирное вещание» 1
24.12.2010 «Комстар» довел свою долю в РТЦ до 100% 1
02.12.2010 «Комстар» перевел интернет-трафик своих пользователей в крупнейших городах присутствия на магистральную сеть МТС 1
30.11.2010 «Комстар» внедряет единую структуру управления в «Мультирегионе» 2
28.10.2010 «Комстар» принял решение о присоединении 16 дочерних компаний в рамках реорганизации региональных активов 1
27.10.2010 «Акадо» обновила сеть в Москве: на закупку Cisco потрачено $3,6 млн 1
18.10.2010 «Комстар» начал строительство сети FTTB в Новочеркасске 1
13.10.2010 Валерий Гольдфельд назначен техническим директором «Комстар-Регионы» 1
09.08.2010 «Комстар» обеспечил интернетом и кабельным ТВ Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями в Твери 1
24.06.2010 «Комстар» довел свою долю в РТЦ до 96,2% 1
06.04.2010 «Комстар» разберется с зоопарком технологий 2
25.03.2010 «Комстар» начал предоставлять услуги ШПД в Смоленске 1
25.02.2010 «Комстар-Регионы» выкупил доли миноритариев своих дочерних компаний в Екатеринбурге за 100 млн руб. 1
28.01.2010 МТС начала продажи продуктов и услуг «Комстар» в своей розничной сети 1
18.11.2009 Топ-менеджер «ВолгаТелекома» возглавил Приволжский филиал «Комстар-Регионы» 1
13.11.2009 «Комстар» запустил магистральную ВОЛС Москва – Ростов-на-Дону 1
29.10.2009 В «Комстар-Регионы» войдут еще 18 «дочек» «Комстара» 1
08.10.2009 Максим Апасов назначен директором филиала «Комстар-Поволжье» 1
09.09.2009 «Комстар» начал оказывать услуги МГ/МН-связи жителям Омска 1
28.08.2009 «Комстар» запустил магистральную линию Сочи – Адлер 1

Публикаций - 71, упоминаний - 85

Кореш Виктор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 781 56
Комстар Регионы 89 29
Акадо Телеком - Комкор 609 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 18
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 5
Ростелеком Связьинвест 699 4
Ростелеком ЦентрТелеком 194 4
Huawei 2731 3
ВолгаТелеком 219 3
ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 23 3
АФК Система ПАО 995 3
МегаФон ПетерСтар 145 3
Синтерра - Synterra 565 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 3
Шахты 38 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
IBM 3546 2
Yota - Скартел 623 2
Yahoo! 1098 2
СМАРТС Компания 207 2
НКС - Национальные кабельные сети 77 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 315 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 2
Астрософт 34 1
НСТ - Новые сервисные технологии 35 1
НТВ-Плюс 174 1
General Electric - Дженерал электрик 120 1
Veon - Armenia Telephone Company - Веон Армения - ранее АрменТел 68 1
IBM Global Business Services 39 1
Акадо Екатеринбург 23 1
МегаФон Центральный филиал 60 1
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 1
Akamai Technologies 50 1
Alcatel-Lucent Enterprise 333 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 86 1
Infinera 32 1
QLogic 17 1
Ростелеком Сибирьтелеком 306 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 2
Мосводоканал 44 2
Газпром ПАО 523 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 452 1
РТС - Фондовая биржа 167 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 129 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 2
КРОУ РА - Комиссия по регулированию общественных услуг Республики Армения 11 1
ФНС РФ - Управление Федеральной налоговой службы по городу Москве 2 1
Комиссия по регулированию общественных услуг Армении 5 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 65 1
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 53 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 492 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 7
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 4
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 218 3
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 46 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 2
DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 53 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
HFC - Hybrid Fiber Coax - гибридные оптико-коаксиальные сети 23 1
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 36 1
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 82 1
HBA - Host Bus Adapter - Хост-адаптер шины 8 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
Электроника 63 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 440 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Lisp - LISt Processing language - «Язык обработки списков» - Семейство языков программирования 9 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 1
Microsoft Bing 320 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Myspace - социальная сеть 336 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 1
Приданцев Сергей 82 10
Багдасарян Дмитрий 22 3
Назаров Сергей 48 3
Медведев Дмитрий 1434 3
Припачкин Юрий 26 3
Силин Михаил 17 2
Семериков Андрей 26 2
Ситников Сергей 51 2
Ping Guo - Пин Го 20 2
Горбунов Александр 35 2
Калугин Сергей 162 2
Keqiang Li - Кэцян Ли 8 2
Лобанов Денис 24 2
Поповский Александр 86 2
Царевская Наталья 10 1
Yang Jerry - Янг Джерри 62 1
Шишкин Сергей 5 1
Корчагин Павел 14 1
Ткаченко Андрей 14 1
Гореславский Алексей 4 1
Макарьин Сергей 11 1
Прохоров Юрий 44 1
Вдовин Александр 4 1
Морошкин Александр 106 1
Гончарук Александр 26 1
Таврин Иван 83 1
McCarthy John - Маккарти Джон 6 1
Греф Герман 205 1
Лацанич Василь 92 1
Никифоров Николай 1126 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Вексельберг Виктор 97 1
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 12 1
Сморгонский Анатолий 37 1
Сеславинский Михаил 8 1
Брюквин Юрий 196 1
Шамолин Михаил 102 1
Слизень Виталий 141 1
Эрнст Константин 11 1
Кочетков Владислав 137 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 23
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 10
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 9
Россия - Саратов 408 8
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 517 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1060 6
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 6
Россия - Рязань 355 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 6
Россия - Тюмень 497 6
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 6
Россия - Саратовская область 344 5
Россия - ПФО - Самара 1291 5
Россия - Сочи 912 5
Россия - Ростовская область 863 5
Россия - Свердловская область 806 4
Армения - Республика 688 4
Россия - Краснодарский край 915 4
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 634 4
Россия - Тюменская область 583 3
Россия - Новокузнецк 176 3
Россия - Оренбургская область 293 3
Россия - Воронеж 692 3
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 3
Россия - Ульяновск 293 3
Россия - Самарская область 562 3
Россия - Кемерово 311 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 3
Россия - Оренбург 258 3
Россия - Иваново 192 3
Россия - Ижевск 308 3
Россия - Балаково 45 3
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 3
Россия - Пенза 254 3
Россия - Рязанская область 314 2
Россия - Тольятти 237 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 61 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
Стрим-ТВ - телекомпания 80 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
НТВ - Телекомпания 164 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
CNews Analytics 1991 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 13 1
ВКТУ - Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева 2 1
CSTB Telecom & Media 37 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763667, в очереди разбора - 667354.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще