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ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш Rostselmash

ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - Rostselmash


17.02.2025 ФСБ задержала ИТ-чиновника за закупку «Моего офиса» вместо системы электронного документооборота 1
25.07.2024 Минцифры построит ГИС цифровых сервисов для российского агропрома 1
13.10.2022 Александр Губинский, Самараавтожгут: Как мы получали грант на внедрение компьютерного зрения 1
28.09.2022 ИТ-разработка высоконагруженных сервисов: ГК ОТР приглашает на онлайн-митап 2
19.11.2021 Цифровая стратегия: «Ростелеком» и «Ростсельмаш» подписали соглашение о партнерстве 1
27.10.2020 МТС обеспечила Ростовскую АЭС скоростным мобильным интернетом и связью 1
11.09.2019 Первая иностранная компания допущена к российским госзакупкам ПО 1
23.08.2019 В России продемонстрирован первый промышленный беспилотный комбайн 1
18.12.2018 Исследование: глобальный портрет «Цифрового клиента» 1
06.02.2018 «Цифра» (ГК Ренова) купили права на разработчика IIoT из Санкт-Петербурга 1
25.10.2017 Cognitive Technologies завершила ночное тестирование беспилотного комбайна 1
15.09.2017 SAP Transportation Management подключился к Яндекс.Маршрутизации 1
15.08.2017 Cognitive Technologies провела полевые испытания беспилотного комбайна 1
08.08.2017 «Росэлектроника» приблизила создание беспилотного комбайна 1
23.11.2016 Cognitive обеспечит автороботов компьютерным зрением 1
12.08.2016 Росэлектроника разработает для «Ростсельмаша» гидравлический автопилот 1
16.03.2016 Выручка Cognitive Technologies в 2015 г. выросла на 18% 1
29.02.2016 МТС обеспечила связью 11 500 предприятий Дона 1
15.01.2016 В разработки с/х роботов инвестируют миллионы рублей 1
22.09.2015 «Ростсельмаш» внедряет платформу SAP Transportation Management 3
14.08.2015 Елена Степанович - Комбайновый завод "Ростсельмаш" намерен сэкономить i4,5 млн за год 6
23.07.2013 SAP отчиталась за второй квартал и первую половину 2013 г. 2
24.10.2012 «Энвижн Груп» открыла три новых филиала на юге России 1
14.03.2011 «Ростсельмаш» внедрил SAP CRM 4
13.05.2009 SAP открыла региональный офис в Ростове-на-Дону 1
29.07.2008 Направление системной интеграции в ГК «Сервис Плюс» возглавил Дмитрий Красавин 2
14.07.2008 Владимир Мамай назначен директором Южного филиала «Комстар–ОТС» 2
15.12.2006 "Ростсельмаш" завершил интеграцию "Босс-Кадровика" с SAP R/3 1
21.11.2002 Ростов-на-Дону: Рынок системной интеграции 1
27.03.2002 Начата локализация решения mySAP Automotive от SAP AG 3

Публикаций - 30, упоминаний - 46

ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5280 7
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 6
SAP CIS - САП СНГ 854 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12731 2
Intermech - Интермех НПП 21 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1164 2
8259 2
Autodesk 609 1
Цифра ГК 2435 1
Yandex - Яндекс 7410 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 1
Ростелеком 9739 1
АтлантКонсалт 4 1
VK - Mail.ru Group 3458 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 198 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 164 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 189 1
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 88 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 56 1
Сервис Плюс 183 1
Сервис Плюс Интеграция - СПИНТ 10 1
Центр микроэлектроники 23 1
Accenture plc 682 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 122 1
ФОРС - Центр разработки 638 1
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 59 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 48 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 3
Ростех - Вертолеты России - Роствертол - Ростовский вертолётный производственный комплекс 13 3
РЖД - Российские железные дороги 1910 2
Татнефть 227 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Связной ГК 1372 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 2
ТМК ТАГМЕТ - Таганрогский металлургический завод 10 2
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 63 1
ОМЗ УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения - ОМЗ УЗТМ Картрэкс УК 24 1
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 40 1
Почта России ПАО 2119 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2381 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Северсталь ПАО - Severstal 484 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 277 1
Сбер - Сбербанк Северо-Кавказский банк 11 1
Volkswagen Group - VW 282 1
BMW Group 448 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 64 1
Ford 413 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 468 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7363 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
Mazda Motor Corporation 71 1
АМР - Алюминий Металлург Рус - Белокалитвинский металлургический завод - Белокалитвенское металлургическое производственное объединение, БКМПО - Алкоа Металлург Рус 2 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 100 1
ТМК ВТЗ - Волжский трубный завод 17 1
ОМЗ Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 19 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
Межениновский СПК - Сельскохозяйственный производственный комплекс 3 1
АвтоВАЗ - Лада Запад Тольятти - GM-АВТОВАЗ - Джи ЭМ-АВТОВАЗ 17 1
ЗиД - Завод имени В.А. Дегтярёва 9 1
РЖД СКЖД - Северо-Кавказская железная дорога 8 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - МЗИК, ЗиК - Машиностроительный завод имени М. И. Калинина 3 1
Газпром бурение 30 1
ТМХ - Тверской вагоностроительный завод 12 1
Rabobank 13 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1398 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11718 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5951 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4778 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2755 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 87 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 995 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3343 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 206 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 1
Региональная корпорация развития 5 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6277 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 9
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Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1572 7
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1059 7
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2947 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10262 6
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3047 5
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2855 4
Видеокамера - Camcorder 2266 4
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6609 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12576 3
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11663 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3433 3
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 432 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3090 3
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1799 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8258 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 886 2
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 618 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11107 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13238 2
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24240 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7432 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29839 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12517 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7758 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5056 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1318 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2764 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 883 3
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 32 3
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 477 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4983 2
Cognitive Agro Pilot 37 2
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 111 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 587 2
Цифра ГК Foreman - Система мониторинга промышленного оборудования 8 1
МТС Автосекретарь 67 1
Яндекс.Навигатор 102 1
Яндекс.Маршрутизация 35 1
Cognitive C-Pilot - Интеллектуальная система автономного вождения 6 1
SAP ТМ - SAP Transportation Management 5 1
1С-Рарус Автотранспорт 5 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 137 1
Delphi - язык программирования 140 1
SAP - mySAP.com 38 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3238 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 125 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2284 1
Oracle Java - язык программирования 3092 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 163 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1593 1
NVision Барьер 653 1
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 63 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 141 1
SAP for Automotive - mySAP Automotive 6 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 292 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 250 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 83 1
Тетрис 72 1
Ускова Ольга 166 6
Минкин Юрий 14 2
Носков Константин 236 1
Растопшин Павел 46 1
Марьясов Игорь 35 1
Швейцов Алексей 1 1
Минниханов Рустам 118 1
Агузумцян Ара 20 1
Шелепов Владимир 24 1
Потапов Сергей 29 1
Козлов Игорь 47 1
Юрьев Илья 47 1
Тарасенко Алексей 16 1
Осеевский Михаил 316 1
Мальцев Валерий 1 1
Степанович Елена 1 1
Глобус Дарья 9 1
Липчанский Дмитрий 1 1
Ермаков Евгений 4 1
Куценко Виталий 1 1
Постолатий Виталий 22 1
Сазонов Сергей 3 1
Поляков Александр 53 1
Кореш Виктор 82 1
Блохин Юрий 2 1
Красавин Дмитрий 2 1
Мамай Владимир 3 1
Тихомиров Андрей 4 1
Трушин Андрей 1 1
Панченко Алексей 2 1
Черногоров Андрей 65 1
Жвачкин Сергей 8 1
Меняйло Сергей 21 1
Малькова Лариса 16 1
Соломенников Никита 1 1
Губинский Александр 2 1
Перекокин Алексей 1 1
Афонин Максим 1 1
Дышеков Заур 1 1
Постников Василий 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 145163 19
Россия - ЮФО - Ростовская область 1528 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14138 6
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1318 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43368 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2258 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17463 4
Беларусь - Белоруссия 5692 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2921 2
Африка - Африканский регион 3485 2
Ближний Восток 2950 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 752 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 562 2
Америка Латинская 1818 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1120 2
Украина - Киев 1126 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1574 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52202 2
Казахстан - Республика 5552 1
Армения - Республика 2291 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1275 1
Турция - Турецкая республика 2364 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 462 1
Узбекистан - Республика 1737 1
Иран - Исламская Республика Иран 1087 1
Таджикистан - Республика 863 1
Монголия 349 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 267 1
Туркмения - Туркменистан 431 1
Тунис - Тунисская Республика 166 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13337 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3967 1
Россия - СФО - Новосибирск 4321 1
Европа 21802 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2757 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1015 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 462 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 669 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 330 1
Беларусь - Минск 633 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18632 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51330 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29253 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7018 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7869 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13615 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10988 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4994 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48217 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6980 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1647 3
Ботаника - Растения - Plantae 1048 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3124 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5444 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 896 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14440 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2835 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24218 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8077 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16370 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4031 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4162 2
Зоология - наука о животных 2640 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 600 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8519 1
ЕАЭС - Единый реестр ПО - Единый реестр евразийского ПО - Евразийский реестр 15 1
Экономический эффект 1071 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10983 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2936 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1083 1
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