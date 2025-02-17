ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш Rostselmash
ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6277 1
|Ускова Ольга 166 6
|Минкин Юрий 14 2
|Носков Константин 236 1
|Растопшин Павел 46 1
|Марьясов Игорь 35 1
|Швейцов Алексей 1 1
|Минниханов Рустам 118 1
|Агузумцян Ара 20 1
|Шелепов Владимир 24 1
|Потапов Сергей 29 1
|Козлов Игорь 47 1
|Юрьев Илья 47 1
|Тарасенко Алексей 16 1
|Осеевский Михаил 316 1
|Мальцев Валерий 1 1
|Степанович Елена 1 1
|Глобус Дарья 9 1
|Липчанский Дмитрий 1 1
|Ермаков Евгений 4 1
|Куценко Виталий 1 1
|Постолатий Виталий 22 1
|Сазонов Сергей 3 1
|Поляков Александр 53 1
|Кореш Виктор 82 1
|Блохин Юрий 2 1
|Красавин Дмитрий 2 1
|Мамай Владимир 3 1
|Тихомиров Андрей 4 1
|Трушин Андрей 1 1
|Панченко Алексей 2 1
|Черногоров Андрей 65 1
|Жвачкин Сергей 8 1
|Меняйло Сергей 21 1
|Малькова Лариса 16 1
|Соломенников Никита 1 1
|Губинский Александр 2 1
|Перекокин Алексей 1 1
|Афонин Максим 1 1
|Дышеков Заур 1 1
|Постников Василий 8 1
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