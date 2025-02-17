Разделы

|

ФСБ задержала ИТ-чиновника за закупку «Моего офиса» вместо системы электронного документооборота

ФСБ задержала министра цифрового развития Ростовской области Евгения Полуянова. Причиной стал контракт на закупку системы электронного документооборота «Дело», вместо которой, по завышенной цене, был поставлен офисный пакет «Мой офис».

Задержание министра цифрового развития Ростовской области

Управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Ростовской области задержало министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Евгения Полуянова.

У Полуянова, а также у двоих его заместителей Кирилл Дьячкина и Сергея Бондаренко прошли обыски. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 285 УК РФ, которая трактует наказания, связанные со злоупотреблениями служебными полномочиями.

По данным ФСБ, которые приводит агентство «Интерфакс». в рамках выполнения нацпрограммы «Цифровая экономика» Минцифры Ростовской области заключило контракт с компаний «электронные офисные системы» («ЭОС-Софт») на закупку лицензий на систему электронного документооборот (ЭДО) «Дело». Сумма контракта составила 60 млн руб.

fsb_700.jpg
Фото: © Grigorenko / Фотобанк Фотодженика
ФСБ задержала министра цифрового развития Ростовской области Евгения Полуянова

Предполагалось, что это ПО должно поддерживать функцию «редактирование файлов». В реальности же, как сообщает ФСБ, по контракту были поставлены лицензии на работу с пакетом «Мой офис», стоимость которого более чем в четыре раза ниже.

Согласно данным ЕИС (единая информационная система») «Закупки», указанная закупка состоялась в конце 2021 г. «ЭОС-Софт» была единственным участником конкурсных процедур.

Представители ЭОС, Минцифры Ростовской области и компании «Новые облачные технологии» (разработчик пакета «Мой офис») к моменту публикации не ответили на запросы CNews по данному вопросу.

Биография Евгения Полуянов

Евгений Полуянов возглавляет Минцифры Ростовской области с декабря 2020 г. До этого он работал на различных должностях в Ростовском государственном экономическом университете, «Ростсельмаше» и правительстве региона. С 2024 г. он был управляющим делами «Региональной корпорации развития», а с 2017 г. директором Южного ИТ-парка.

Смена власти и уголовные дела в Правительстве Ростовской области

Одновременно ФСБ задержало министра сельского хозяйства Ростовской области Константина Рачаловского. По этому же делу прошли обыски у советника губернатора области Виктора Гончарова. В ноябре 2024 г. был задержан министр транспорта региона Виталий Кушнарев и его заместитель Дмитрий Мамелко. Их обвиняют в получении взяток.

Вячеслав Касимов, МКБ: В случае DDoS-атак простои не могут превышать трех минут
Безопасность

В начале 2025 г. было возбуждено уголовное дело в отношении министра финансов региона Лилии Федотовой. Ее обвиняют в превышении полномочий путем получения кредита в банке при наличии в бюджете региона свободных средств.

Уголовные дела начали расследоваться после того, как в начале ноября 2024 г. губернатор Ростовской области Василий Голубев покинул свой пост. Врио губернатора был назначен Юрий Слесарь.

Дополнение

Пресс-служба разработчика «Новых облачных технологий», ПО «Мой офис», заявила CNews: «МойОфис» действует в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, наши решения реализуются исключительно через сеть авторизованных партнеров. В данном случае – речь идёт о поставках наших продуктов партнеру по лицензионному договору, мы свои обязательства выполнили в полном объеме. Вопросы обоснованности выбора программного обеспечения и процедур закупок находятся вне нашей компетенции».

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как власти сэкономят 155 млрд руб. на стимулировании спроса на беспилотники

Российские процессоры Baikal-S распроданы. Новая партия придет в конце года

Арсений Федоткин, Selecty: Темп роста лидеров цифровой трансформации замедлился

В государственных базах данных США нашлись настоящие «вампиры». Им по 200-350 лет, они бессмертны и получают пособия

Российский энергогигант закупает на полмиллиарда ПО «Касперского», Positive Technologies и других поставщиков ИБ

Бывшая Group-IB второй раз за два года сменила собственников и название

Конференции

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще