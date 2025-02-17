ФСБ задержала ИТ-чиновника за закупку «Моего офиса» вместо системы электронного документооборота

ФСБ задержала министра цифрового развития Ростовской области Евгения Полуянова. Причиной стал контракт на закупку системы электронного документооборота «Дело», вместо которой, по завышенной цене, был поставлен офисный пакет «Мой офис».

Задержание министра цифрового развития Ростовской области

Управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Ростовской области задержало министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Евгения Полуянова.

У Полуянова, а также у двоих его заместителей Кирилл Дьячкина и Сергея Бондаренко прошли обыски. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 285 УК РФ, которая трактует наказания, связанные со злоупотреблениями служебными полномочиями.

По данным ФСБ, которые приводит агентство «Интерфакс». в рамках выполнения нацпрограммы «Цифровая экономика» Минцифры Ростовской области заключило контракт с компаний «электронные офисные системы» («ЭОС-Софт») на закупку лицензий на систему электронного документооборот (ЭДО) «Дело». Сумма контракта составила 60 млн руб.

Предполагалось, что это ПО должно поддерживать функцию «редактирование файлов». В реальности же, как сообщает ФСБ, по контракту были поставлены лицензии на работу с пакетом «Мой офис», стоимость которого более чем в четыре раза ниже.

Согласно данным ЕИС (единая информационная система») «Закупки», указанная закупка состоялась в конце 2021 г. «ЭОС-Софт» была единственным участником конкурсных процедур.

Представители ЭОС, Минцифры Ростовской области и компании «Новые облачные технологии» (разработчик пакета «Мой офис») к моменту публикации не ответили на запросы CNews по данному вопросу.

Биография Евгения Полуянов

Евгений Полуянов возглавляет Минцифры Ростовской области с декабря 2020 г. До этого он работал на различных должностях в Ростовском государственном экономическом университете, «Ростсельмаше» и правительстве региона. С 2024 г. он был управляющим делами «Региональной корпорации развития», а с 2017 г. директором Южного ИТ-парка.

Смена власти и уголовные дела в Правительстве Ростовской области

Одновременно ФСБ задержало министра сельского хозяйства Ростовской области Константина Рачаловского. По этому же делу прошли обыски у советника губернатора области Виктора Гончарова. В ноябре 2024 г. был задержан министр транспорта региона Виталий Кушнарев и его заместитель Дмитрий Мамелко. Их обвиняют в получении взяток.

В начале 2025 г. было возбуждено уголовное дело в отношении министра финансов региона Лилии Федотовой. Ее обвиняют в превышении полномочий путем получения кредита в банке при наличии в бюджете региона свободных средств.

Уголовные дела начали расследоваться после того, как в начале ноября 2024 г. губернатор Ростовской области Василий Голубев покинул свой пост. Врио губернатора был назначен Юрий Слесарь.

Дополнение

Пресс-служба разработчика «Новых облачных технологий», ПО «Мой офис», заявила CNews: «МойОфис» действует в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, наши решения реализуются исключительно через сеть авторизованных партнеров. В данном случае – речь идёт о поставках наших продуктов партнеру по лицензионному договору, мы свои обязательства выполнили в полном объеме. Вопросы обоснованности выбора программного обеспечения и процедур закупок находятся вне нашей компетенции».