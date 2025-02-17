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Бондаренко Сергей



17.02.2025 ФСБ задержала ИТ-чиновника за закупку «Моего офиса» вместо системы электронного документооборота 1
21.05.2024 «УльтимаТек» создал для машиностроительного дивизиона «Росатома» методологию управления цифровым предприятием 1
18.02.2021 Эксперты Solar JSOC помогли защитить инфраструктуру компании «Россети Урал» 1
02.12.2013 «Клиники Чайка»: облачная инфраструктура и аутсорсинг от Cloud4Y 2
02.09.2013 Software Project Management Conference: открыты регистрация и прием докладов 1
09.04.2012 Систему электронного документооборота Ростовской области ждет модернизация 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Бондаренко Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

NetApp - Network Appliance 638 1
Broadcom - VMware 2365 1
Cisco Systems 5120 1
Microsoft Corporation 24662 1
IBM - International Business Machines Corp 9447 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 929 1
8259 1
Oracle Corporation 6705 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
Cloud4Y 286 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 70 1
Ростелеком 9739 1
Космос-2 НПЦ 31 1
УльтимаТек - UltimaTec. 19 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 64 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 584 1
Чайка - российская сеть частных медицинских клиник 2 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 133 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 67 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 144 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11718 1
Региональная корпорация развития 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12576 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29839 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3762 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2223 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1246 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1073 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8212 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7636 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21251 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 277 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27692 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1076 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3321 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 371 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19551 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3938 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7439 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11107 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9425 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1440 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1898 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16000 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6421 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12692 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2488 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11663 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13962 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1181 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1994 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5743 1
Моноблок - Monoblock PC 935 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16188 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6129 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4045 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1446 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10147 1
Электронный документ - Electronic document 1455 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2719 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3090 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Microsoft Office 3747 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 262 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 346 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 989 1
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 107 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 970 1
Apple iPhone 6 4862 1
Stafory - робот Вера 330 1
Дрюков Владимир 43 1
Лопаткин Герман 104 1
Кирьянова Александра 137 1
Баласанян Владимир 45 1
Сорокина Елена 5 1
Дорофеев Максим 1 1
Белякова Елена 1 1
Архипенков Сергей 8 1
Бондаренко Мария 2 1
Токарева Светлана 1 1
Светлов Борис 1 1
Растопшин Павел 46 1
Россия - РФ - Российская федерация 145163 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43368 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1460 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1318 1
Нидерланды 3527 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1528 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2954 1
Россия - УФО - Челябинская область 1221 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2980 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2921 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 562 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5785 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5444 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13615 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10983 1
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Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1909 1
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Энергетика - Energy - Energetically 5107 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7869 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 423 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2318 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16370 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1888 1
SPM Conf - Software Project Management Conference 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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