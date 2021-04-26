Индексная книга CNews*
Sumitomo NEC Nippon Electric Corporation
Публикаций - 1740, упоминаний - 2514
Sumitomo упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бровкин Дмитрий 56 25
|Свириденко Андрей 95 12
|Заскалет Михаил 12 9
|Ксенин Алекс 311 9
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 8
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 6
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 147 6
|Солонин Виталий 89 5
|Ефремов Сергей 15 5
|Размахаев Сергей 42 4
|Ильин Николай 17 4
|Серова Елена 317 4
|Рубанов Владимир 68 4
|Тихонова Кристина 44 4
|Исанин Антон 9365 4
|Арлазаров Владимир 136 4
|Наумов Максим 90 4
|Рейман Леонид 1009 4
|Семенцов Всеволод 20 3
|Чубайс Анатолий 193 3
|Юсупов Ренат 113 3
|Barrett Craig - Барретт Крейг 124 3
|Ширшов Павел 76 3
|Walter Thomas - Уолтер Томас 3 3
|Симонов Игорь 100 3
|Никифоров Николай 1161 3
|Медведев Дмитрий 1604 3
|Каспаров Гарри 52 3
|Умаров Михаил 55 3
|Фрадков Михаил 159 3
|Демидов Михаил 132 3
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 3
|Burns Ursula - Бёрнс Урсула 47 3
|Косинов Михаил 14 3
|Бочарникова Татьяна 83 2
|Дергунова Ольга 116 2
|Никифорова Светлана 33 2
|Путин Владимир 2542 2
|Оганесян Ашот 84 2
|Солодовников Дмитрий 55 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197124, в очереди разбора - 939478.
Создано именных указателей - 90431.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197124, в очереди разбора - 939478.
Создано именных указателей - 90431.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.