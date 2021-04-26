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Sumitomo NEC Nippon Electric Corporation

Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation


26.04.2021 Communique доверила Commvault и NEC Corporation защиту данных своих клиентов
11.02.2021 NEC выбрала технологию Smart Engines для цифрового финансового проекта в Перу
19.10.2020 NEC Display Solutions представила новую модель офисного монитора MultiSync E243F
23.07.2020 NEC и SITA внедрят цифровую самоидентификацию в аэропортах
01.11.2019 NEC представила инструменты для беспроводных презентаций
20.09.2019 NEC представил дисплей для небольших пространств и помещений
08.02.2019 NEC представила новые профессиональные решения для вывесок
05.02.2019 NEC анонсировала новую серию решений для ритейла
16.01.2019 NEC выпустила серию новых видеостен
25.07.2018 NEC Display Solutions представила встраиваемые ПК для рекламных вывесок
19.07.2018 NEC представила 27-дюймовые дисплеи нового поколения PA271Q, E271N и EA271F
07.11.2017 DeviceLock от «Смарт Лайн Инк» включен в комплект корпоративного ПО для ПК NEC
04.09.2017 «Ростелеком» протестировал возможности мультивендорной транспортной SDN сети
26.06.2017 NEC Display Solutions представила лазерный кинопроектор NC3541L мощностью 35000 люменов
16.06.2017 NEC представила в России новые решения визуализации
24.04.2017 NEC выводит возможности кинематографа на новый уровень
20.04.2017 Доступны для заказа новые дисплеи NEC серий P и V для цифровых вывесок
11.04.2017 NEC представила новые профессиональные дисплеи для Digital Signage
02.03.2017 NEC и МТС «разогнали» радиорелейную линию до 10 Гбит/с
01.03.2017 NEC и Российская национальная библиотека подписали Меморандум о взаимопонимании
09.02.2017 NEC Display представила лазерные инсталляционные проекторы PA803UL и PA653UL
07.02.2017 Sony, NEC, Panasonic, Hitachi и LG должны выплатить $10 всем владельцам своих DVD-приводов
06.02.2017 NEC запускает в Европе платформу Solutions Zone
27.01.2017 NEC представила InfinityBoard для творческой и совместной работы
24.01.2017 NEC представила новые дисплеи серии P и V на базе Raspberry Pi
16.01.2017 NEC представила усовершенствованные инсталляционные проекторы серии PA
23.11.2016 NEC Display Solutions Russia представил решения для досуга и розничной торговли
04.10.2016 NEC представил 24-дюймовые дисплеи с сертификацией TCO Displays 7
19.09.2016 NEC анонсировал беспроводной HDMI-адаптер для презентаций
26.10.2015 Назначен новый руководитель офиса NEC в Санкт-Петербурге
21.09.2015 NEC поставил «МегаФону» улучшенные ультракомпактные радиорелейные станции
13.08.2014 HGST и NEC представили эталонную архитектуру для беспрерывной работы ЦОД
10.06.2014 NEC выпустила мультимодальное ПО для идентификации поведения
15.10.2013 NEC и NetCracker помогут «МегаФону» повысить операционную эффективность
30.09.2013 Fortinet обеспечивает безопасность облачной платформы NEC
30.08.2013 NEC поставил «Скартелу» микростанции LTE
12.08.2013 NEC анонсировала три новых ЖК-монитора профессионального класса
24.06.2013 «NEC Нева» подписала соглашение с Санкт-Петербургом о сотрудничестве в области развития и внедрения ИКТ
29.05.2013 NaViSet Administrator 2 обеспечит комплексную поддержку ИТ-сред на базе различных устройств
29.05.2013 Смартфон NEC Medias X N-06E - вода внутри, но не снаружи

Публикаций - 1740, упоминаний - 2514

Sumitomo упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Toshiba Corporation 2830 311
Intel Corporation 11262 286
Samsung Electronics 9333 280
IBM - International Business Machines Corp 8941 234
Fujitsu 1898 220
Sony 6145 218
Microsoft Corporation 22497 191
Hitachi - Хитачи 1421 182
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 180
HP Inc. 5313 141
Dell EMC 4736 130
HP - Hewlett-Packard 3567 127
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 119
LG Electronics 3372 114
NTT DoCoMo 1109 103
Siemens AG - Siemens Group 2311 98
Lenovo Motorola 3463 97
HP Compaq Computer Corp 1905 92
Sharp Corporation 1024 89
Apple Inc 10683 86
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 81
Philips 1960 79
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 77
AMD - Advanced Micro Devices 3661 76
Sharp NEC Display Solutions - Sharp/NEC - NEC Display Solutions (NDS) - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems - NM Visual 84 73
Cisco Systems 4720 61
TI - Texas Instruments Incorporated 808 59
Huawei 3222 59
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 52
Sanyo Electric 333 50
Mitsubishi Electric 303 44
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 44
Seiko Epson Corporation 864 43
Sumitomo - NEC Electronics 60 42
Qisda BenQ - ранее Acer Communications & Multimedia 389 42
Oracle Corporation 6035 41
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 748 41
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 41
ViewSonic 302 39
Casio 325 38
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 56
Hyundai Motor 316 17
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 399 12
Hutchison Whampoa Limited (HWL) 144 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 12
Связной ГК 1190 10
Yamaha - Ямаха 98 8
Белый Ветер 340 8
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 7
Эра HD - Эра ХД 52 7
Paramount Pictures Corporation 118 6
РЖД - Российские железные дороги 1458 6
Walt Disney Company 556 6
Honda Motor Company 222 5
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 5
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 99 5
Евросеть 1393 5
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 112 5
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 291 5
Daewoo 86 5
Открытие ФК 2713 5
Альфа-Банк 1476 5
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 5
GM - General Motors 434 5
Seiko Instruments Inc - SII 18 5
eBay Inc 1576 5
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 4
Тинькофф ГК - TCS Group Holding 73 4
SoftBank Group 236 4
ESW Capital 5 4
Газпром ПАО 1008 4
Warner Bros. International Television Distribution 265 4
Mitsui & Co - Мицуи энд ко 32 4
Sumitomo Group 41 3
Tessi 9 3
BCW - BioCollections Worldwide 7 3
Почта России ПАО 1853 3
Dixis - Диксис 343 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 35
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 21
Президент Российской Федерации 3770 19
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 12
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 11
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 10
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 9
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 6
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 5
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 4
ПФР Департамент информационных технологий 134 4
ПФР Региональные отделения 45 3
Правительство Москвы 1640 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 3
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 2
Федеральное казначейство России 1345 2
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français 41 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 75 2
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 48 2
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 108 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 21
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 14
Linux Foundation 167 13
DVD Forum 18 9
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 5
WiMAX Forum 66 4
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 17 4
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 51 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 3
OIN - Open Invention Network 22 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group 8 2
HD DVD Promotion Group 9 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 38 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 160 1
TCG - Trusted Computing Group 19 1
USB Promoter Group - Индустриальная группа 3 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 49 1
Greenpeace - Гринпис 115 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 62 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 16 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 6 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 9 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 51 1
Национальная телекоммуникационная ассоциация Казахстана 1 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 1
ASF - Apache Software Foundation 98 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 55 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 169
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 135
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 131
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 115
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 112
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 108
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 106
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 613 76
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 75
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 73
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1578 71
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 68
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 67
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 5871 67
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 65
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1335 62
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 59
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 54
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 54
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 53
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 51
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 51
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 50
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 599 42
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1159 40
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 457 40
DDR - Double data rate 2422 40
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 39
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 38
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3403 37
Сетевое оборудование - Gateway - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 1162 37
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 37
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 35
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 34
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 34
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 3477 34
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 33
ARM64 - Архитектура процессора 1261 33
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1399 32
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 4017 30
Linux OS 7669 100
Microsoft Windows 10 11713 68
Microsoft Windows 2000 2856 51
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 46
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 45
Sharp NEC Display Solutions MultiSync - серия мониторов 47 45
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1506 45
Google Android 11959 38
Intel Pentium III 718 34
Intel Itanium 612 33
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1245 32
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 54 31
Microsoft Windows XP 2291 30
Intel Celeron - Серия процессоров 924 26
Nokia Symbian OS 1388 24
Oracle Java - язык программирования 2554 24
Microsoft Windows Vista Longhorn 1564 23
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 20
Microsoft Windows 2104 19
Microsoft Skype 1940 19
Microsoft Office 3247 19
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 18
Intel Core - Семейство процессоров 1519 18
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 17
Transmeta Crusoe - Семейство x86-совместимых микропроцессоров 102 17
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 17
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 945 16
Apple iOS 6422 15
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 15
IBM Blue Gene - суперкомпьютер 67 15
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep 101 14
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 13
Intel x86 - архитектура процессора 1391 13
Rakuten Viber 491 12
Intel - StrongARM - 96 12
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1077 11
HP Compaq iPaq Pocket PC 290 11
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 64 11
Apple iPad 3663 11
ACCESS PalmSource - Palm OS 445 11
Бровкин Дмитрий 56 25
Свириденко Андрей 95 12
Заскалет Михаил 12 9
Ксенин Алекс 311 9
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 8
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 6
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 147 6
Солонин Виталий 89 5
Ефремов Сергей 15 5
Размахаев Сергей 42 4
Ильин Николай 17 4
Серова Елена 317 4
Рубанов Владимир 68 4
Тихонова Кристина 44 4
Исанин Антон 9365 4
Арлазаров Владимир 136 4
Наумов Максим 90 4
Рейман Леонид 1009 4
Семенцов Всеволод 20 3
Чубайс Анатолий 193 3
Юсупов Ренат 113 3
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 3
Ширшов Павел 76 3
Walter Thomas - Уолтер Томас 3 3
Симонов Игорь 100 3
Никифоров Николай 1161 3
Медведев Дмитрий 1604 3
Каспаров Гарри 52 3
Умаров Михаил 55 3
Фрадков Михаил 159 3
Демидов Михаил 132 3
Jobs Steve - Джобс Стив 996 3
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 47 3
Косинов Михаил 14 3
Бочарникова Татьяна 83 2
Дергунова Ольга 116 2
Никифорова Светлана 33 2
Путин Владимир 2542 2
Оганесян Ашот 84 2
Солодовников Дмитрий 55 2
Япония 10069 547
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 314
Россия - РФ - Российская федерация 108428 294
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 136
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 114
Европа 12319 93
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 93
Япония - Токио 909 65
Южная Корея - Республика 4394 62
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 62
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 61
Азия - Азиатский регион 3803 59
Германия - Федеративная Республика 8903 56
Китай - Тайвань 2115 48
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 46
США - Калифорния 3381 40
Франция - Французская Республика 5665 34
Австралия - Австралийский Союз 2791 29
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 24
Италия - Итальянская Республика 3310 23
Индия - Республика 4263 23
Америка Северная 2650 22
Америка 2011 19
Земля - планета Солнечной системы 7427 19
Африка - Африканский регион 2928 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 17
Испания - Королевство 2917 16
Ближний Восток 2549 16
Нидерланды 2197 16
Америка Латинская 1413 16
Сингапур - Республика 1574 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 14
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 14
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 14
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 13
Европа Западная 1329 13
Беларусь - Белоруссия 3525 13
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 13
Китай - Шанхай 621 13
Украина 6212 13
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 176
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 61
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 54
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 18
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 18
Ergonomics - Эргономика 840 17
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 16
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 15
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 14
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 13
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 9
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 8
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 7
Физика - Physics - область естествознания 889 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 6
Образование в России 460 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 1298 5
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 5
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 0 4
Бизнес-акселератор 294 4
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 4
Закон Мура - Moore's law 196 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 711 3
Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 145 3
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 3
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 3
Thomson Reuters - Рейтер 5731 85
NE Asia Online 313 39
DigiTimes - Издание 1284 30
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 397 29
Nihon Keizai Shimbun 155 25
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 25
AP - Associated Press 1975 21
Cellular News 231 13
FT - Financial Times 1118 12
CNews - ZOOM.CNews 1609 10
Bloomberg 1009 9
EE Times 156 9
The Register 1286 9
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 9
AsiaBizTech 97 8
Inquirer 462 7
Computer Weekly 370 7
EWeek 179 6
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 6
Telecom.paper 167 6
New Scientist 1447 5
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 5
Total Telecom 260 5
WSJ - The Wall Street Journal 1225 5
Silicon.com 354 5
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 5
Nikkei Electronics 78 4
Silicon 459 4
Коммерсантъ - Издательский дом 888 4
TAdviser - Центр выбора технологий 243 4
Vivendi SA - Vivendi Universal 314 3
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 3
IDG - International Data Group 97 3
TG Daily 98 3
InformationWeek 231 3
Ars Technica 364 3
РИА Новости 766 3
Newsbytes News Network 319 3
ZDnet 584 3
Nature 770 3
IDC - International Data Corporation 4671 56
Gartner - Гартнер 3301 40
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 20
ITResearch 110 18
Gartner - Dataquest 340 15
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 11
Strategy Analytics 283 9
Juniper Research 468 7
IHS iSuppli 390 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 7
Forrester Research 810 6
Nikkei Market Access (NMA) 53 6
ABI Research 230 5
In-Stat/MDR 63 5
Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 4
IHS Infonetics Research 90 4
IC Insights 22 4
Mercury Research 61 4
NPD DisplaySearch 282 3
GfK Rus - ГФК-Русь 191 3
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 9 2
Dell'Oro Group 35 2
Synergy Research Group 39 2
Allied Business Intelligence 16 2
NPD Group 140 2
CNews ИТ-инфраструктура 39 2
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
Thomson Financial - Thomson First Call 206 1
Mobile Research Group 65 1
In-Stat 81 1
Research and Markets 23 1
Datamonitor 83 1
Fortune Global 100 138 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
Moody's Investors Service 135 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 101 1
Harris Interactive 83 1
ACG Research 8 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 143 18
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 230 14
РАН - Российская академия наук 1397 8
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 91 5
RIKEN - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований 0 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 4
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 64 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 3
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси 0 3
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 74 3
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 99 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 3
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет - Kingston University Business School 13 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 2
University of Manchester - Манчестерский университет 52 2
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 121 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 2
МЭИ - Московский энергетический институт 85 1
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 1
University of California - Калифорнийский университет 76 1
Waseda University - Университет Васэда 3 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 1
University of Oxford - Оксфордский университет 188 1
UC San Diego - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 58 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 66 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 212 1
NICT - National Institute of Information and Communications Technology - Национальный институт информационных и коммуникационных технологий Японии 6 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 8 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 106 1
UC San Francisco, UCSF - University of California San Francisco - Калифорнийский университет Сан-Франциско 8 1
Princeton University - Принстонский университет 139 1
CeBIT 454 13
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 13
Intel Developer Forum - IDF 250 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 5
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 159 5
ИнфоКом 59 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 4
CNews AWARDS - награда 347 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 3
PC Expo 36 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 173 3
Digital Signage Expo 2 2
Связь-Экспокомм 48 2
ISR - Integrated Systems Russia 24 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 48 2
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 2
ISE - Integrated Systems Europe 39 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 2
OSBC - Open Source Business Conference 14 1
Tizen App Challenge 1 1
Новый год - Новогодние каникулы 0 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 81 1
CEATEC 44 1
NXP Semiconductors - Freescale Technology Forum 2 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 17 1
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 12 1
Docflow 123 1
Samsung Forum 14 1
ProIntegration Awards 5 1
Photokina 59 1
iF Design Awards 23 1
The Next Web - ежегодная серия конференций 81 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 1
Pure Russia Live 1 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 11 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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