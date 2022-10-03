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Sumitomo NEC Nippon Electric Corporation

Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation

NEC Corporation является частью группы компаний NEC, которая включает множество дочерних предприятий по всему миру. Компания была основана в 1899 году и  представляет собой крупную японскую корпорацию, специализирующуюся на информационных технологиях и телекоммуникационном оборудовании.

Можно отметить несколько судебных разбирательств, связанных с компанией. Например, в 2024 году Россия запретила въезд некоторым представителям NEC Software Solutions в рамках санкционных мер. Также в историческом контексте отмечается участие NEC в антимонопольных расследованиях, связанных с Intel в начале 2000-х годов.

NEC разрабатывает и внедряет спектр продуктов и систем:

В своей работе компания активно использует современные технологии:

Конкурирующие компании на рынке:

СОБЫТИЯ

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03.10.2022 Sharp NEC Display Solutions заключила партнерское соглашение с Hiperwall

Компания Sharp NEC Display Solutions заключила партнерское соглашение с Hiperwall, которая специализируется в области IP-решений для управления видеостенами и цифровыми информационно-рекламными вывесками. Пре
12.05.2022 Sharp/NEC представила систему Dual-Collaboration Room System для творческих интерактивных совещаний

Sharp NEC Display Solutions представила интуитивно понятную комплексную систему для совещаний NEC Dual-Collaboration Room System, которая состоит из экрана с сенсорным вводом и идентичного по

26.04.2021 Communique доверила Commvault и NEC Corporation защиту данных своих клиентов

Commvault и NEC Corporation разработали и внедрили комбинированное решение для резервного копирования в и
11.02.2021 NEC выбрала технологию Smart Engines для цифрового финансового проекта в Перу

Представительство NEC в Перу выбрало технологию российской компании Smart Engines для автоматического считывания перуанских документов, удостоверяющих личность. Вместе с технологией биометрической идентификации

19.10.2020 NEC Display Solutions представила новую модель офисного монитора MultiSync E243F
23.07.2020 NEC и SITA внедрят цифровую самоидентификацию в аэропортах

чить пропускную способность аэропортов и гарантировать безопасность путешествий при помощи платформ NEC I: Delight и SITA Smart Path, а также биометрической системы идентификации пассажиров SIT
01.11.2019 NEC представила инструменты для беспроводных презентаций

нтаций в помещениях для совещаний, обеспечивает мгновенную готовность для совместной работы и предоставляет интерактивные возможности для всех участников. Дисплеи CB-серии поставляются с инструментом NEC Mosaic Connect - беспроводным решением для презентаций, которое позволяет нескольким пользователям осуществлять беспроводную потоковую передачу контента со своих устройств на основной диспл
20.09.2019 NEC представил дисплей для небольших пространств и помещений

Компания NEC Display Solutions объявила о выпуске нового компактного дисплея, предназначенного для создания решений Digital Signage в различных отраслях. Новый дисплей NEC BT421 был разработан дл
08.02.2019 NEC представила новые профессиональные решения для вывесок

ормате UHD от 43 до 65 дюймов, что позволяет значительно упростить подбор оборудования под любые задачи. Между тем, для мониторинга и управления каждым устройством предлагается программный инструмент NEC NaViSet Administrator 2. С его помощью можно выявить и исправить любые проблемы, прежде чем они станут заметны для окружающих. Благодаря современному дизайну, высокой яркости и четкости, мн
05.02.2019 NEC анонсировала новую серию решений для ритейла

преимущества, начиная от внутренней рекламы и развлечений в торговых точках, заканчивая информированием о продуктах, повышением лояльности клиентов и поддержкой продаж. Для поддержки растущего спроса NEC разработала серию широкоформатных UHD-дисплеев. Высокая детализация и большая диагональ экрана дают возможность комфортного просмотра даже с малого расстояния. Новые широкоформатные дисплеи
16.01.2019 NEC выпустила серию новых видеостен

сти необходимы в разных сценариях использования – от цифровой рекламы до транспортных узлов, от розничной торговли до диспетчерских и центров управления промышленных предприятий. Новая серия дисплеев NEC UN была разработана как раз для решения подобных задач. Видеостены можно создавать с помощью 10 новых моделей. Это позволяет организациям найти решение, соответствующее их конкретным задача
25.07.2018 NEC Display Solutions представила встраиваемые ПК для рекламных вывесок

фровой рекламы (Digital Signage) для воспроизведения мультимедиа и ИТ-операций. Компания-эксперт в области дисплеев начала поставки серии новых встраиваемых ПК (Slot-in PC) на базе открытой платформы NEC Open Modular intelligence (OMi), которая обеспечивает интеллектуальное и бесшовное соединение источника контента и дисплея для создания широкофункциональных, специализированных и перспектив
19.07.2018 NEC представила 27-дюймовые дисплеи нового поколения PA271Q, E271N и EA271F

змера, при работе с большинством обычных корпоративных офисных дисплеев, диагональ экрана у которых составляет всего 24 дюйма, многие сотрудники используют два дисплея. У нового же семейства дисплеев NEC MultiSync размер экрана составляет 27 дюймов, что делает приложения более читаемыми и позволяет лучше управлять несколькими одновременно открытыми окнами. Новые дисплеи MultiSync от NEC<
07.11.2017 DeviceLock от «Смарт Лайн Инк» включен в комплект корпоративного ПО для ПК NEC

печения для предустановки на корпоративные персональные компьютеры производства японской корпорации NEC (NEC Personal Computers, Ltd).В комплект предустановленного ПО на компьютерах сери
04.09.2017 «Ростелеком» протестировал возможности мультивендорной транспортной SDN сети

шном завершении первого в России мультивендорного теста транспортной программно-определяемой сети SDN (Software-Defined Networking). В процессе тестирования оптическое сетевое оборудование от Huawei, NEC и Nokia, а также соответствующие доменные SDN-контроллеры были объединены с помощью зонтичного транспортного SDN-контроллера производства NEC/Netcracker. Новый иерархический подход к
26.06.2017 NEC Display Solutions представила лазерный кинопроектор NC3541L мощностью 35000 люменов

Display Solutions анонсировала новый лазерный проектор NC3541L для больших экранов с высоким уровнем яркости. Кинопроектор мощностью 35000 люменов использует технологию красного и синего (RB) лазера. NEC выводит данную технологию на рынок, предоставив операторам кинотеатров новейшее решение для широкоформатных кинотеатров с экраном шириной до 32 метров.Основное преимущество NC3541L – это от
16.06.2017 NEC представила в России новые решения визуализации

Signage, а также новый лазерный проектор PX803UL для образовательных учреждений и корпораций. Линейки профессиональных дисплеев P и V пополнилось шестью моделями. Новые дисплеи поддерживают платформу NEC Open Modular intelligence (OMi), позволяя создавать специализированные решения Digital Signage. Для реализации полностью интегрированных решений в эти дисплеи можно легко встраивать вычисли
24.04.2017 NEC выводит возможности кинематографа на новый уровень

40LS, не требующий замены лампы, обеспечивает длительную и надежную работу и готовность к будущим инновациям.Герд Кайзер (Gerd Kaiser), старший менеджер линейки продуктов крупноформатных проекторов в NEC Display Solutions Europe, отметил: «Самый существенный элемент в бизнес-модели кинотеатра - это отличный визуальный опыт для киноманов и максимальное время полезной работы проектора при мин
20.04.2017 Доступны для заказа новые дисплеи NEC серий P и V для цифровых вывесок

Компания NEC Display Solutions объявила о доступности для заказа обновленной линейки профессиональных дисплеев MultiSync серий P и V для современных цифровых вывесок. Заказчикам из сферы розничной торго
11.04.2017 NEC представила новые профессиональные дисплеи для Digital Signage

визации цифровые вывески и информационные панели стали самым распространенным методом передачи информации в разных отраслях, - отметил Эрик Эльберт (Erik Elbert), менеджер по широкоформатным дисплеям NEC Display Solutions Europe. - Наши дисплеи серии E отличаются универсальностью, экономичностью и широкими возможностями подключения, что делает их надежными решениями для инвестиций».Для обес
02.03.2017 NEC и МТС «разогнали» радиорелейную линию до 10 Гбит/с

МТС и «НЭК Нева Коммуникационные Системы» (дочерняя компания NEC Corporation) объявили о проведении успешных испытаний инновационной радиорелейной станции iPASOLINK EX с пропускной способностью 10 Гбит/с, что в несколько раз выше по сравнению с аналогичн
01.03.2017 NEC и Российская национальная библиотека подписали Меморандум о взаимопонимании

«НЭК Нева Коммуникационные Системы» (NEC Нева), дочерняя компания NEC Corporation и ФГБУ «Российская Национальная Библиотек
09.02.2017 NEC Display представила лазерные инсталляционные проекторы PA803UL и PA653UL

ак как фильтры менять не требуется, сокращается время простоя, инженерам нет нужды выезжать на объект, выключать проектор и заниматься фильтрами», — сказал Герд Кайзер (Gerd Kaiser), старший менеджер NEC Display Solutions Europe по линейке цифровых кинопроекторов и проекторов для больших помещений.Поставки нового лазерного проектора PA653UL начнутся в апреле 2017 г. Проектор PA803UL появитс
07.02.2017 Sony, NEC, Panasonic, Hitachi и LG должны выплатить $10 всем владельцам своих DVD-приводов

может сегодня получить за это $10. Предъявлять само устройство или какие-то неоспоримые доказательства владения им не обязательно. Условий всего два: DVD-привод должен быть произведен компанией Sony, NEC, Panasonic или Hitachi-LG и куплен в период между апрелем 2003 г. и декабрем 2008 г.Антимонопольный искДело в том, что в конце 2016 г. американский суд наконец вынес вердикт по коллективном
06.02.2017 NEC запускает в Европе платформу Solutions Zone

Компания NEC Display Solutions представила NEC Solutions Zone — бесплатный информационный и сетевой веб-инструмент для конечных пользователей, дистрибьюторов, эко-партнеров и реселлеров. Данная п
27.01.2017 NEC представила InfinityBoard для творческой и совместной работы

и, взаимодействия «экран-устройство» и «экран-экран». Эти функции превращают InfinityBoard в важный и удобный инструмент для новых и современных методов мультисенсорной работы. Благодаря возможностям NEC MultiPresenter® дисплеи также поддерживают инициативы BYOD, позволяя пользователям беспроводным способом передавать на экран, что находится на их телефонах, планшетах или ноутбуках.«Infinit
24.01.2017 NEC представила новые дисплеи серии P и V на базе Raspberry Pi

дисплеев серии P и V. Как рассказали CNews в компании, линейки профессиональных дисплеев MultiSync для Digital Signage и презентаций пополнилось шестью моделями. Новые дисплеи поддерживают платформу NEC Open Modular intelligence (OMi), позволяя создавать специализированные решения Digital Signage. Для реализации полностью интегрированных решений в эти дисплеи можно легко встраивать вычисли
16.01.2017 NEC представила усовершенствованные инсталляционные проекторы серии PA

талляционные проекторы PA Series – решение для заказчиков, которым нужна крупноформатная яркая картинка для больших помещений и инсталляций. В новых моделях проекторов применяется новейшая технология NEC Scaler Chip. Этот интегрированный процессор изображений, который способен одновременно обрабатывать на входе сигнал 4K/60p и раздавать выходной сигнал на несколько подключенных шлейфом прое
23.11.2016 NEC Display Solutions Russia представил решения для досуга и розничной торговли

Российское представительство компании NEC Display Solutions объявило о начале продаж новых рекламно-информационных решений для розничной торговой сети, сферы досуга, музеев и бизнес-центров. Как рассказали CNews в компании, интегри
04.10.2016 NEC представил 24-дюймовые дисплеи с сертификацией TCO Displays 7

ак рассказали CNews в компании, организации в нескольких отраслях смогут получить преимущества от ориентированных на энергосбережение и сохранение здоровья функции новых дисплеев. 24-дюймовые дисплеи NEC MultiSync EX241UNМодели EA245WMi и EX241UN прошли сертификацию TCO Certified Displays 7. Их конструкция гарантирует минимальное содержание опасных материалов, и для удовлетворения перспекти
19.09.2016 NEC анонсировал беспроводной HDMI-адаптер для презентаций

NEC Display Solutions представил презентационное беспроводное решение MultiPresenter Stick MP10RX, предназначенное для использования с проекторами и широкоформатными дисплеями NEC без функции для групповых презентаций. Как пояснили CNews в компании, устройство присоединяется к порту HDMI, дополняя проекторы или дисплеи поддержкой беспроводных презентаций.MultiPresent
26.10.2015 Назначен новый руководитель офиса NEC в Санкт-Петербурге

26 октября 2015 г. на должность руководителя офиса «NEC Нева Коммуникационные Системы» в Санкт-Петербурге назначен Александр Невольников, ранее занимавший пост директора обособленного подразделения «Эктив Телеком». Основными задачами Александра

21.09.2015 NEC поставил «МегаФону» улучшенные ультракомпактные радиорелейные станции

Корпорация NEC объявила о том, что её дочерняя компания, «NEC Нева Коммуникационные Системы» («

13.08.2014 HGST и NEC представили эталонную архитектуру для беспрерывной работы ЦОД

Компания HGST, дочерняя компания Western Digital, и корпорация NEC объявили о начале выпуска PCIe SSD Appliance for Microsoft SQL Server — высокопроизводите
10.06.2014 NEC выпустила мультимодальное ПО для идентификации поведения

Компания NEC представила новую систему MAG1C (сокращение от Multi AGencies, 1 Concert), которая способна анализировать данные из разнообразных источников, включая социальные сети, изображения с видеокам
15.10.2013 NEC и NetCracker помогут «МегаФону» повысить операционную эффективность

Корпорация NEC объявила о том, что российский телекоммуникационный оператор «МегаФон» выбрал «NEC
30.09.2013 Fortinet обеспечивает безопасность облачной платформы NEC

Компания Fortinet сообщила о том, что компания NEC выбрала платформу FortiGate (серии FortiGate-3000 и FortiGate-100) в качестве межсетевого экрана для программного обеспечения облачной платформы MasterScope Virtual DataCenter Automation. П
30.08.2013 NEC поставил «Скартелу» микростанции LTE

Корпорация NEC объявила об участии в проекте, организованном российской инфраструктурной компанией «Скар
12.08.2013 NEC анонсировала три новых ЖК-монитора профессионального класса

с традиционной светодиодной подсветкой) и обеспечивает более длительный срок службы по сравнению с устаревшими системами со светодиодными лампами, а также способствует экономии энергии, утверждают в NEC. Мониторы имеют раздельную, но надежную конструкцию с полностью эргономичной подставкой, обеспечивающей комфорт во время продолжительной и интенсивной работы. «Благодаря сочетанию 10-разряд
24.06.2013 «NEC Нева» подписала соглашение с Санкт-Петербургом о сотрудничестве в области развития и внедрения ИКТ

Компания «NEC Нева Коммуникационные Системы», «Управляющая компания «Проминвест» и Санкт-Петербург подписали соглашение о сотрудничестве в области развития и внедрения информационно-коммуникационных техн

Публикаций - 1783, упоминаний - 2003

Sumitomo и организации, системы, технологии, персоны:

Toshiba Corporation 2980 321
Intel Corporation 12811 295
Samsung Electronics 11065 294
IBM - International Business Machines Corp 9699 242
Fujitsu 2105 239
Sony 6739 225
Microsoft Corporation 25775 206
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 188
Hitachi - Хитачи 1501 187
HP Inc. 5883 151
HP - Hewlett-Packard 3662 136
Dell EMC 5180 135
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 133
LG Electronics 3735 126
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 107
Siemens AG - Siemens Group 2673 105
Lenovo Motorola 3566 98
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 97
Sharp Corporation 1062 96
Philips 2099 92
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 91
Apple Inc 13156 89
Huawei 4677 87
AMD - Advanced Micro Devices 4641 81
Acer Group - Acer Inc 2776 78
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 77
Cisco Systems 5372 77
Sharp NEC Display Solutions - Sharp/NEC - NEC Display Solutions (NDS) - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems - NM Visual 91 72
TI - Texas Instruments Incorporated 848 67
Dell Technologies - Dell Computer 2219 57
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 53
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 51
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 50
Renesas Electronics - NEC Electronics - Renesas Technology 121 49
Oracle Corporation 7074 47
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 46
Seiko Epson Corporation 908 44
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 44
ViewSonic 325 42
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 42
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 55
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 26
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 26
Россети Ленэнерго 1699 20
Hyundai Motor Company 436 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 15
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 13
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 12
Связной ГК 1401 11
Белый Ветер 365 9
Yamaha - Ямаха 110 8
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 7
Walt Disney Company 647 7
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 45 7
Honda Motor Company - HND 240 7
Эра HD - Эра ХД 54 7
ESW Capital 7 6
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 6
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 6
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
НСПК - Национальная система платежных карт 948 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 6
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 5
SoftBank Group 284 5
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 5
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 5
Daewoo 104 5
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 5
Seiko Instruments Inc - SII 19 5
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 5
eBay Inc 1640 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Альфа-Банк 1979 5
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 5
Евросеть 1421 5
Warner Bros. International Television Distribution 289 4
Русский Стиль 45 4
Itochu - Itochu Techno-Solutions - Itochu Electronics - Itochu Fine Chemical - 24 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 21
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 13
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 13
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 12
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 7
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 71 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 6
Судебная власть - Judicial power 2500 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 5
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 5
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 5
FTC - Fair Trade Commission - Комиссия по честной торговле 13 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 3
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 3
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 3
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 66
Linux Foundation - Free Standards Group 206 14
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 6
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 6
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 4
WiMAX Forum 69 4
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 4
OIN - Open Invention Network 24 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 3
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 3
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 2
HD DVD Promotion Group 10 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
USB Promoter Group - Индустриальная группа 9 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 327
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 317
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 239
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 231
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 228
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 211
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 202
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 198
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 184
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 179
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 159
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 144
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 131
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 128
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 127
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 118
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 116
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 116
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 111
Контрастность 3042 108
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 107
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 98
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 95
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 86
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 85
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 85
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 85
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 83
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 804 81
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 79
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 74
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 73
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 72
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 72
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 70
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 70
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1528 69
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 69
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 68
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 68
Microsoft Windows 2000 8678 107
Linux OS 11533 102
Microsoft Windows 16882 93
Sharp NEC Display Solutions MultiSync - серия мониторов 58 56
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 55
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 50
Google Android 15244 41
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 37
Intel Itanium 649 36
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 35
Intel Pentium III 782 34
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 55 33
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 33
Microsoft Windows XP 2431 29
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 28
Oracle Java - язык программирования 3469 26
Intel Celeron - Серия процессоров 979 26
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 205 24
Nokia Symbian OS 1411 24
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 24
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 21
Novafora - Transmeta TM Crusoe - Семейство x86-совместимых микропроцессоров 133 21
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 21
Pantone Eye One Display - калибратор 25 20
Apple iPhone 6 4861 20
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 19
NEC NaViSet Administrator 22 18
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 18
Microsoft Office 4170 18
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 17
Intel - StrongARM - 121 17
Apple iOS 8583 17
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 16
IBM System - IBM Blue Gene - IBM BGW - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 74 16
PassMark MonitorTest 21 16
Rakuten Viber 665 16
Intel x86 - архитектура процессора 2151 16
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep - Intel Geyserville 122 15
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 15
ViewSonic ViewDock - ViewSonic V - ViewSonic VP - ViewSonic VX - ViewSonic VA - ViewSonic VT - ViewSonic VG - серия мониторов 55 15
Бровкин Дмитрий 55 25
Свириденко Андрей 99 13
Ксенин Алекс 311 10
Armes Raymond - Армес Раймонд 17 10
Заскалет Михаил 12 9
Nishigaki Koji - Нисигаки Кодзи 8 8
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 8
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 7
Тихонова Кристина 47 6
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 6
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 6
Размахаев Сергей 49 5
Ефремов Сергей 18 5
Солонин Виталий 90 5
Ильин Николай 25 5
Kanasugi Akinobu - Канасуги Акинобу 5 5
Zemlin Jim - Землин Джим 26 5
Рубанов Владимир 76 4
Дергунова Ольга 120 4
Bochenek Tomasz - Боченек Томаш 10 4
Наумов Максим 100 4
Серова Елена 320 4
Rogge Philippe - Роже Филипп 5 4
Dexheimer Daniela - Дексхаймер Даниэла 4 4
Kaiser Gerd - Кайзер Герд 4 4
Рейман Леонид 1065 4
Арлазаров Владимир 290 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Smith Brad - Смит Брэд 104 3
Умаров Михаил 56 3
Фрадков Михаил 161 3
Прянишников Николай 316 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Юсупов Ренат 125 3
Walter Thomas - Уолтер Томас 4 3
Бетсис Павел 101 3
Демидов Михаил 134 3
Симонов Игорь 103 3
Steen Birger - Стен Биргер 72 3
Ширшов Павел 76 3
Япония 13807 705
Россия - РФ - Российская федерация 166168 362
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 341
Европа 24964 220
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 133
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 110
Южная Корея - Республика 7052 101
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 92
Германия - Федеративная Республика 13221 85
Азия - Азиатский регион 5920 83
Китай - Тайвань 4245 79
Япония - Токио 1020 68
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 64
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 57
Франция - Французская Республика 8177 52
США - Калифорния 4829 51
Финляндия - Финляндская Республика 3697 38
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 35
Индия - Bharat 5870 31
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 30
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 30
Швеция - Королевство 3782 28
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 28
Италия - Итальянская Республика 4508 28
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 26
Канада 5082 24
Нидерланды 3746 24
Израиль 2856 23
Земля - планета Солнечной системы 10865 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 20
Америка - Американский регион 2206 20
Украина 7928 20
Испания - Королевство 3840 20
Ближний Восток 3154 19
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 19
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 18
Африка - Африканский регион 3641 18
Сингапур - Республика 1953 17
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 16
США - Нью-Йорк 3180 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 180
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 107
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 104
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 94
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 94
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 69
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 65
Йена - денежная единица Японии 503 59
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 45
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 42
Английский язык 7030 41
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 40
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 40
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 34
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 34
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 33
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 33
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 32
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 32
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 32
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 30
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 29
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 29
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 29
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 28
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 27
Ergonomics - Эргономика 1755 27
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 27
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 26
Аренда 2687 24
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 24
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 23
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 23
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 23
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 22
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 22
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 22
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 22
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 22
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 22
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 89
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 50
NE Asia Online 313 39
DigiTimes - Издание 1331 30
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 27
AP - Associated Press 2007 21
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 16
FT - Financial Times 1296 14
Cellular News 234 13
CNews - ZOOM.CNews 1866 11
Bloomberg 1627 11
EE Times 160 10
The Register - The Register Hardware 1784 10
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 9
Inquirer 463 7
Computer Weekly 376 7
Telecom.paper 194 7
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 6
Total Telecom 613 6
CNET Networks - CNET News 1643 6
TechnologyAdvice - eWeek 230 6
TAdviser - Центр выбора технологий 468 6
New Scientist 1448 5
Silicon.com 364 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 5
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 5
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 5
ZDnet 663 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
Ars Technica 450 4
IDG - International Data Group 117 4
Nature 832 4
Silicon 494 4
Nikkei Electronics 82 4
Allprojectors.ru 54 4
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
Известия ИД 770 3
Yahoo! Finance 122 3
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 3
IDC - International Data Corporation 4975 57
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 55
Gartner - Гартнер 3658 47
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 22
ITResearch 123 18
Gartner - Dataquest 353 15
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 11
Strategy Analytics 285 9
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 8
Nikkei Market Access (NMA) 53 6
Forrester Research 834 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 6
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 5
In-Stat/MDR 74 5
ABI Research 236 5
Mercury Research 73 4
IC Insights 24 4
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
Dell'Oro Group 66 3
NPD DisplaySearch 285 3
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 3
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 10 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Synergy Research Group 48 2
Informa - Ovum - Omdia 156 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
NPD Group 140 2
In-Stat 115 2
Allied Business Intelligence 16 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 2
Thomson Financial - Thomson First Call 386 2
CNews ИТ-инфраструктура 28 2
Multimedia Research Institute 3 2
Futuresource Consulting 16 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Microsoft Research 144 1
Frost & Sullivan 207 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Fortune Global 100 142 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 20
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 15
РАН - Российская академия наук 2122 14
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 7
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 7
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 7
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 7
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 6
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет - Kingston University Business School 16 5
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 50 5
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 4
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 4
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 4
Keio University - Университет Кэйо 39 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 3
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 3
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 3
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 3
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 3
UWE Bristol - University of the West of England Bristol - Университет западной Англии 9 3
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси - 40 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 2
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 2
VA Tech - Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute and State University - Политехнический университет Виргинии - Технологический институт Вирджинии - Вирджинский политехнический институт и университет штата 31 2
Columbia University - Колумбийский университет 157 2
Waseda University - Университет Васэда 21 2
University of Manchester - Манчестерский университет 77 2
Tokyo Institute of Technology - Токийский технологический институт 36 2
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 2
UBC - University of British Columbia - Университет Британской Колумбии 25 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 33
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 18
CeBIT 614 15
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 12
Intel Developer Forum - IDF 317 12
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 8
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 8
Связь-Экспокомм 276 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 6
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 4
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 4
CNews AWARDS - награда 571 4
ISE - Integrated Systems Europe 51 3
PC Expo 36 3
День молодёжи - 27 июня 1087 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
День Защитника отечества - 23 февраля 66 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 2
ISR - Integrated Systems Russia 24 2
Digital Signage Expo 2 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 22 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 1
iF Design Awards 26 1
Pure Russia Live 1 1
ProIntegration Awards 5 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 1
Samsung Forum 14 1
Docflow 148 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 13 1
NXP Semiconductors - Freescale Technology Forum 2 1
CEATEC 45 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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