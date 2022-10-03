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Sumitomo NEC Nippon Electric Corporation
NEC Corporation является частью группы компаний NEC, которая включает множество дочерних предприятий по всему миру. Компания была основана в 1899 году и представляет собой крупную японскую корпорацию, специализирующуюся на информационных технологиях и телекоммуникационном оборудовании.
Можно отметить несколько судебных разбирательств, связанных с компанией. Например, в 2024 году Россия запретила въезд некоторым представителям NEC Software Solutions в рамках санкционных мер. Также в историческом контексте отмечается участие NEC в антимонопольных расследованиях, связанных с Intel в начале 2000-х годов.
NEC разрабатывает и внедряет спектр продуктов и систем:
- Оборудование для сотовых сетей и базовые станции
- Профессиональные дисплеи и видеостены
- Системы цифровых вывесок (Digital Signage)
- Проекторы различного назначения
- Биометрические системы идентификации
- Решения для видеоконференцсвязи
- Программное обеспечение для различных отраслей
- Системы кибербезопасности
В своей работе компания активно использует современные технологии:
- Лазерные технологии в проекционном оборудовании
- Системы искусственного интеллекта
- Биометрические технологии
- Платформы для цифровой трансформации
- Системы распознавания документов
- Технологии 5G
Конкурирующие компании на рынке:
СОБЫТИЯ
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|03.10.2022
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Sharp NEC Display Solutions заключила партнерское соглашение с Hiperwall
Компания Sharp NEC Display Solutions заключила партнерское соглашение с Hiperwall, которая специализируется в области IP-решений для управления видеостенами и цифровыми информационно-рекламными вывесками. Пре
|12.05.2022
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Sharp/NEC представила систему Dual-Collaboration Room System для творческих интерактивных совещаний
Sharp NEC Display Solutions представила интуитивно понятную комплексную систему для совещаний NEC Dual-Collaboration Room System, которая состоит из экрана с сенсорным вводом и идентичного по
|26.04.2021
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Communique доверила Commvault и NEC Corporation защиту данных своих клиентов
Commvault и NEC Corporation разработали и внедрили комбинированное решение для резервного копирования в и
|11.02.2021
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NEC выбрала технологию Smart Engines для цифрового финансового проекта в Перу
Представительство NEC в Перу выбрало технологию российской компании Smart Engines для автоматического считывания перуанских документов, удостоверяющих личность. Вместе с технологией биометрической идентификации
|19.10.2020
|NEC Display Solutions представила новую модель офисного монитора MultiSync E243F
|23.07.2020
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NEC и SITA внедрят цифровую самоидентификацию в аэропортах
чить пропускную способность аэропортов и гарантировать безопасность путешествий при помощи платформ NEC I: Delight и SITA Smart Path, а также биометрической системы идентификации пассажиров SIT
|01.11.2019
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NEC представила инструменты для беспроводных презентаций
нтаций в помещениях для совещаний, обеспечивает мгновенную готовность для совместной работы и предоставляет интерактивные возможности для всех участников. Дисплеи CB-серии поставляются с инструментом NEC Mosaic Connect - беспроводным решением для презентаций, которое позволяет нескольким пользователям осуществлять беспроводную потоковую передачу контента со своих устройств на основной диспл
|20.09.2019
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NEC представил дисплей для небольших пространств и помещений
Компания NEC Display Solutions объявила о выпуске нового компактного дисплея, предназначенного для создания решений Digital Signage в различных отраслях. Новый дисплей NEC BT421 был разработан дл
|08.02.2019
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NEC представила новые профессиональные решения для вывесок
ормате UHD от 43 до 65 дюймов, что позволяет значительно упростить подбор оборудования под любые задачи. Между тем, для мониторинга и управления каждым устройством предлагается программный инструмент NEC NaViSet Administrator 2. С его помощью можно выявить и исправить любые проблемы, прежде чем они станут заметны для окружающих. Благодаря современному дизайну, высокой яркости и четкости, мн
|05.02.2019
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NEC анонсировала новую серию решений для ритейла
преимущества, начиная от внутренней рекламы и развлечений в торговых точках, заканчивая информированием о продуктах, повышением лояльности клиентов и поддержкой продаж. Для поддержки растущего спроса NEC разработала серию широкоформатных UHD-дисплеев. Высокая детализация и большая диагональ экрана дают возможность комфортного просмотра даже с малого расстояния. Новые широкоформатные дисплеи
|16.01.2019
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NEC выпустила серию новых видеостен
сти необходимы в разных сценариях использования – от цифровой рекламы до транспортных узлов, от розничной торговли до диспетчерских и центров управления промышленных предприятий. Новая серия дисплеев NEC UN была разработана как раз для решения подобных задач. Видеостены можно создавать с помощью 10 новых моделей. Это позволяет организациям найти решение, соответствующее их конкретным задача
|25.07.2018
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NEC Display Solutions представила встраиваемые ПК для рекламных вывесок
фровой рекламы (Digital Signage) для воспроизведения мультимедиа и ИТ-операций. Компания-эксперт в области дисплеев начала поставки серии новых встраиваемых ПК (Slot-in PC) на базе открытой платформы NEC Open Modular intelligence (OMi), которая обеспечивает интеллектуальное и бесшовное соединение источника контента и дисплея для создания широкофункциональных, специализированных и перспектив
|19.07.2018
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NEC представила 27-дюймовые дисплеи нового поколения PA271Q, E271N и EA271F
змера, при работе с большинством обычных корпоративных офисных дисплеев, диагональ экрана у которых составляет всего 24 дюйма, многие сотрудники используют два дисплея. У нового же семейства дисплеев NEC MultiSync размер экрана составляет 27 дюймов, что делает приложения более читаемыми и позволяет лучше управлять несколькими одновременно открытыми окнами. Новые дисплеи MultiSync от NEC<
|07.11.2017
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DeviceLock от «Смарт Лайн Инк» включен в комплект корпоративного ПО для ПК NEC
печения для предустановки на корпоративные персональные компьютеры производства японской корпорации NEC (NEC Personal Computers, Ltd).В комплект предустановленного ПО на компьютерах сери
|04.09.2017
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«Ростелеком» протестировал возможности мультивендорной транспортной SDN сети
шном завершении первого в России мультивендорного теста транспортной программно-определяемой сети SDN (Software-Defined Networking). В процессе тестирования оптическое сетевое оборудование от Huawei, NEC и Nokia, а также соответствующие доменные SDN-контроллеры были объединены с помощью зонтичного транспортного SDN-контроллера производства NEC/Netcracker. Новый иерархический подход к
|26.06.2017
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NEC Display Solutions представила лазерный кинопроектор NC3541L мощностью 35000 люменов
Display Solutions анонсировала новый лазерный проектор NC3541L для больших экранов с высоким уровнем яркости. Кинопроектор мощностью 35000 люменов использует технологию красного и синего (RB) лазера. NEC выводит данную технологию на рынок, предоставив операторам кинотеатров новейшее решение для широкоформатных кинотеатров с экраном шириной до 32 метров.Основное преимущество NC3541L – это от
|16.06.2017
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NEC представила в России новые решения визуализации
Signage, а также новый лазерный проектор PX803UL для образовательных учреждений и корпораций. Линейки профессиональных дисплеев P и V пополнилось шестью моделями. Новые дисплеи поддерживают платформу NEC Open Modular intelligence (OMi), позволяя создавать специализированные решения Digital Signage. Для реализации полностью интегрированных решений в эти дисплеи можно легко встраивать вычисли
|24.04.2017
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NEC выводит возможности кинематографа на новый уровень
40LS, не требующий замены лампы, обеспечивает длительную и надежную работу и готовность к будущим инновациям.Герд Кайзер (Gerd Kaiser), старший менеджер линейки продуктов крупноформатных проекторов в NEC Display Solutions Europe, отметил: «Самый существенный элемент в бизнес-модели кинотеатра - это отличный визуальный опыт для киноманов и максимальное время полезной работы проектора при мин
|20.04.2017
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Доступны для заказа новые дисплеи NEC серий P и V для цифровых вывесок
Компания NEC Display Solutions объявила о доступности для заказа обновленной линейки профессиональных дисплеев MultiSync серий P и V для современных цифровых вывесок. Заказчикам из сферы розничной торго
|11.04.2017
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NEC представила новые профессиональные дисплеи для Digital Signage
визации цифровые вывески и информационные панели стали самым распространенным методом передачи информации в разных отраслях, - отметил Эрик Эльберт (Erik Elbert), менеджер по широкоформатным дисплеям NEC Display Solutions Europe. - Наши дисплеи серии E отличаются универсальностью, экономичностью и широкими возможностями подключения, что делает их надежными решениями для инвестиций».Для обес
|02.03.2017
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NEC и МТС «разогнали» радиорелейную линию до 10 Гбит/с
МТС и «НЭК Нева Коммуникационные Системы» (дочерняя компания NEC Corporation) объявили о проведении успешных испытаний инновационной радиорелейной станции iPASOLINK EX с пропускной способностью 10 Гбит/с, что в несколько раз выше по сравнению с аналогичн
|01.03.2017
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NEC и Российская национальная библиотека подписали Меморандум о взаимопонимании
«НЭК Нева Коммуникационные Системы» (NEC Нева), дочерняя компания NEC Corporation и ФГБУ «Российская Национальная Библиотек
|09.02.2017
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NEC Display представила лазерные инсталляционные проекторы PA803UL и PA653UL
ак как фильтры менять не требуется, сокращается время простоя, инженерам нет нужды выезжать на объект, выключать проектор и заниматься фильтрами», — сказал Герд Кайзер (Gerd Kaiser), старший менеджер NEC Display Solutions Europe по линейке цифровых кинопроекторов и проекторов для больших помещений.Поставки нового лазерного проектора PA653UL начнутся в апреле 2017 г. Проектор PA803UL появитс
|07.02.2017
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Sony, NEC, Panasonic, Hitachi и LG должны выплатить $10 всем владельцам своих DVD-приводов
может сегодня получить за это $10. Предъявлять само устройство или какие-то неоспоримые доказательства владения им не обязательно. Условий всего два: DVD-привод должен быть произведен компанией Sony, NEC, Panasonic или Hitachi-LG и куплен в период между апрелем 2003 г. и декабрем 2008 г.Антимонопольный искДело в том, что в конце 2016 г. американский суд наконец вынес вердикт по коллективном
|06.02.2017
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NEC запускает в Европе платформу Solutions Zone
Компания NEC Display Solutions представила NEC Solutions Zone — бесплатный информационный и сетевой веб-инструмент для конечных пользователей, дистрибьюторов, эко-партнеров и реселлеров. Данная п
|27.01.2017
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NEC представила InfinityBoard для творческой и совместной работы
и, взаимодействия «экран-устройство» и «экран-экран». Эти функции превращают InfinityBoard в важный и удобный инструмент для новых и современных методов мультисенсорной работы. Благодаря возможностям NEC MultiPresenter® дисплеи также поддерживают инициативы BYOD, позволяя пользователям беспроводным способом передавать на экран, что находится на их телефонах, планшетах или ноутбуках.«Infinit
|24.01.2017
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NEC представила новые дисплеи серии P и V на базе Raspberry Pi
дисплеев серии P и V. Как рассказали CNews в компании, линейки профессиональных дисплеев MultiSync для Digital Signage и презентаций пополнилось шестью моделями. Новые дисплеи поддерживают платформу NEC Open Modular intelligence (OMi), позволяя создавать специализированные решения Digital Signage. Для реализации полностью интегрированных решений в эти дисплеи можно легко встраивать вычисли
|16.01.2017
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NEC представила усовершенствованные инсталляционные проекторы серии PA
талляционные проекторы PA Series – решение для заказчиков, которым нужна крупноформатная яркая картинка для больших помещений и инсталляций. В новых моделях проекторов применяется новейшая технология NEC Scaler Chip. Этот интегрированный процессор изображений, который способен одновременно обрабатывать на входе сигнал 4K/60p и раздавать выходной сигнал на несколько подключенных шлейфом прое
|23.11.2016
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NEC Display Solutions Russia представил решения для досуга и розничной торговли
Российское представительство компании NEC Display Solutions объявило о начале продаж новых рекламно-информационных решений для розничной торговой сети, сферы досуга, музеев и бизнес-центров. Как рассказали CNews в компании, интегри
|04.10.2016
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NEC представил 24-дюймовые дисплеи с сертификацией TCO Displays 7
ак рассказали CNews в компании, организации в нескольких отраслях смогут получить преимущества от ориентированных на энергосбережение и сохранение здоровья функции новых дисплеев. 24-дюймовые дисплеи NEC MultiSync EX241UNМодели EA245WMi и EX241UN прошли сертификацию TCO Certified Displays 7. Их конструкция гарантирует минимальное содержание опасных материалов, и для удовлетворения перспекти
|19.09.2016
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NEC анонсировал беспроводной HDMI-адаптер для презентаций
NEC Display Solutions представил презентационное беспроводное решение MultiPresenter Stick MP10RX, предназначенное для использования с проекторами и широкоформатными дисплеями NEC без функции для групповых презентаций. Как пояснили CNews в компании, устройство присоединяется к порту HDMI, дополняя проекторы или дисплеи поддержкой беспроводных презентаций.MultiPresent
|26.10.2015
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Назначен новый руководитель офиса NEC в Санкт-Петербурге
26 октября 2015 г. на должность руководителя офиса «NEC Нева Коммуникационные Системы» в Санкт-Петербурге назначен Александр Невольников, ранее занимавший пост директора обособленного подразделения «Эктив Телеком». Основными задачами Александра
|21.09.2015
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NEC поставил «МегаФону» улучшенные ультракомпактные радиорелейные станции
Корпорация NEC объявила о том, что её дочерняя компания, «NEC Нева Коммуникационные Системы» («
|13.08.2014
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HGST и NEC представили эталонную архитектуру для беспрерывной работы ЦОД
Компания HGST, дочерняя компания Western Digital, и корпорация NEC объявили о начале выпуска PCIe SSD Appliance for Microsoft SQL Server — высокопроизводите
|10.06.2014
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NEC выпустила мультимодальное ПО для идентификации поведения
Компания NEC представила новую систему MAG1C (сокращение от Multi AGencies, 1 Concert), которая способна анализировать данные из разнообразных источников, включая социальные сети, изображения с видеокам
|15.10.2013
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NEC и NetCracker помогут «МегаФону» повысить операционную эффективность
Корпорация NEC объявила о том, что российский телекоммуникационный оператор «МегаФон» выбрал «NEC
|30.09.2013
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Fortinet обеспечивает безопасность облачной платформы NEC
Компания Fortinet сообщила о том, что компания NEC выбрала платформу FortiGate (серии FortiGate-3000 и FortiGate-100) в качестве межсетевого экрана для программного обеспечения облачной платформы MasterScope Virtual DataCenter Automation. П
|30.08.2013
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NEC поставил «Скартелу» микростанции LTE
Корпорация NEC объявила об участии в проекте, организованном российской инфраструктурной компанией «Скар
|12.08.2013
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NEC анонсировала три новых ЖК-монитора профессионального класса
с традиционной светодиодной подсветкой) и обеспечивает более длительный срок службы по сравнению с устаревшими системами со светодиодными лампами, а также способствует экономии энергии, утверждают в NEC. Мониторы имеют раздельную, но надежную конструкцию с полностью эргономичной подставкой, обеспечивающей комфорт во время продолжительной и интенсивной работы. «Благодаря сочетанию 10-разряд
|24.06.2013
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«NEC Нева» подписала соглашение с Санкт-Петербургом о сотрудничестве в области развития и внедрения ИКТ
Компания «NEC Нева Коммуникационные Системы», «Управляющая компания «Проминвест» и Санкт-Петербург подписали соглашение о сотрудничестве в области развития и внедрения информационно-коммуникационных техн
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