Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation

Sharp NEC Display Solutions заключила партнерское соглашение с Hiperwall Компания Sharp NEC Display Solutions заключила партнерское соглашение с Hiperwall, которая специализируется в области IP-решений для управления видеостенами и цифровыми информационно-рекламными вывесками. Пре

Sharp/NEC представила систему Dual-Collaboration Room System для творческих интерактивных совещаний Sharp NEC Display Solutions представила интуитивно понятную комплексную систему для совещаний NEC Dual-Collaboration Room System, которая состоит из экрана с сенсорным вводом и идентичного по

Communique доверила Commvault и NEC Corporation защиту данных своих клиентов Commvault и NEC Corporation разработали и внедрили комбинированное решение для резервного копирования в и

NEC выбрала технологию Smart Engines для цифрового финансового проекта в Перу Представительство NEC в Перу выбрало технологию российской компании Smart Engines для автоматического считывания перуанских документов, удостоверяющих личность. Вместе с технологией биометрической идентификации

NEC и SITA внедрят цифровую самоидентификацию в аэропортах чить пропускную способность аэропортов и гарантировать безопасность путешествий при помощи платформ NEC I: Delight и SITA Smart Path, а также биометрической системы идентификации пассажиров SIT

NEC представила инструменты для беспроводных презентаций нтаций в помещениях для совещаний, обеспечивает мгновенную готовность для совместной работы и предоставляет интерактивные возможности для всех участников. Дисплеи CB-серии поставляются с инструментом NEC Mosaic Connect - беспроводным решением для презентаций, которое позволяет нескольким пользователям осуществлять беспроводную потоковую передачу контента со своих устройств на основной диспл

NEC представил дисплей для небольших пространств и помещений Компания NEC Display Solutions объявила о выпуске нового компактного дисплея, предназначенного для создания решений Digital Signage в различных отраслях. Новый дисплей NEC BT421 был разработан дл

NEC представила новые профессиональные решения для вывесок ормате UHD от 43 до 65 дюймов, что позволяет значительно упростить подбор оборудования под любые задачи. Между тем, для мониторинга и управления каждым устройством предлагается программный инструмент NEC NaViSet Administrator 2. С его помощью можно выявить и исправить любые проблемы, прежде чем они станут заметны для окружающих. Благодаря современному дизайну, высокой яркости и четкости, мн

NEC анонсировала новую серию решений для ритейла преимущества, начиная от внутренней рекламы и развлечений в торговых точках, заканчивая информированием о продуктах, повышением лояльности клиентов и поддержкой продаж. Для поддержки растущего спроса NEC разработала серию широкоформатных UHD-дисплеев. Высокая детализация и большая диагональ экрана дают возможность комфортного просмотра даже с малого расстояния. Новые широкоформатные дисплеи

NEC выпустила серию новых видеостен сти необходимы в разных сценариях использования – от цифровой рекламы до транспортных узлов, от розничной торговли до диспетчерских и центров управления промышленных предприятий. Новая серия дисплеев NEC UN была разработана как раз для решения подобных задач. Видеостены можно создавать с помощью 10 новых моделей. Это позволяет организациям найти решение, соответствующее их конкретным задача

NEC Display Solutions представила встраиваемые ПК для рекламных вывесок фровой рекламы (Digital Signage) для воспроизведения мультимедиа и ИТ-операций. Компания-эксперт в области дисплеев начала поставки серии новых встраиваемых ПК (Slot-in PC) на базе открытой платформы NEC Open Modular intelligence (OMi), которая обеспечивает интеллектуальное и бесшовное соединение источника контента и дисплея для создания широкофункциональных, специализированных и перспектив

NEC представила 27-дюймовые дисплеи нового поколения PA271Q, E271N и EA271F змера, при работе с большинством обычных корпоративных офисных дисплеев, диагональ экрана у которых составляет всего 24 дюйма, многие сотрудники используют два дисплея. У нового же семейства дисплеев NEC MultiSync размер экрана составляет 27 дюймов, что делает приложения более читаемыми и позволяет лучше управлять несколькими одновременно открытыми окнами. Новые дисплеи MultiSync от NEC<

DeviceLock от «Смарт Лайн Инк» включен в комплект корпоративного ПО для ПК NEC печения для предустановки на корпоративные персональные компьютеры производства японской корпорации NEC (NEC Personal Computers, Ltd).В комплект предустановленного ПО на компьютерах сери

«Ростелеком» протестировал возможности мультивендорной транспортной SDN сети шном завершении первого в России мультивендорного теста транспортной программно-определяемой сети SDN (Software-Defined Networking). В процессе тестирования оптическое сетевое оборудование от Huawei, NEC и Nokia, а также соответствующие доменные SDN-контроллеры были объединены с помощью зонтичного транспортного SDN-контроллера производства NEC/Netcracker. Новый иерархический подход к

NEC Display Solutions представила лазерный кинопроектор NC3541L мощностью 35000 люменов Display Solutions анонсировала новый лазерный проектор NC3541L для больших экранов с высоким уровнем яркости. Кинопроектор мощностью 35000 люменов использует технологию красного и синего (RB) лазера. NEC выводит данную технологию на рынок, предоставив операторам кинотеатров новейшее решение для широкоформатных кинотеатров с экраном шириной до 32 метров.Основное преимущество NC3541L – это от

NEC представила в России новые решения визуализации Signage, а также новый лазерный проектор PX803UL для образовательных учреждений и корпораций. Линейки профессиональных дисплеев P и V пополнилось шестью моделями. Новые дисплеи поддерживают платформу NEC Open Modular intelligence (OMi), позволяя создавать специализированные решения Digital Signage. Для реализации полностью интегрированных решений в эти дисплеи можно легко встраивать вычисли

NEC выводит возможности кинематографа на новый уровень 40LS, не требующий замены лампы, обеспечивает длительную и надежную работу и готовность к будущим инновациям.Герд Кайзер (Gerd Kaiser), старший менеджер линейки продуктов крупноформатных проекторов в NEC Display Solutions Europe, отметил: «Самый существенный элемент в бизнес-модели кинотеатра - это отличный визуальный опыт для киноманов и максимальное время полезной работы проектора при мин

Доступны для заказа новые дисплеи NEC серий P и V для цифровых вывесок Компания NEC Display Solutions объявила о доступности для заказа обновленной линейки профессиональных дисплеев MultiSync серий P и V для современных цифровых вывесок. Заказчикам из сферы розничной торго

NEC представила новые профессиональные дисплеи для Digital Signage визации цифровые вывески и информационные панели стали самым распространенным методом передачи информации в разных отраслях, - отметил Эрик Эльберт (Erik Elbert), менеджер по широкоформатным дисплеям NEC Display Solutions Europe. - Наши дисплеи серии E отличаются универсальностью, экономичностью и широкими возможностями подключения, что делает их надежными решениями для инвестиций».Для обес

NEC и МТС «разогнали» радиорелейную линию до 10 Гбит/с МТС и «НЭК Нева Коммуникационные Системы» (дочерняя компания NEC Corporation) объявили о проведении успешных испытаний инновационной радиорелейной станции iPASOLINK EX с пропускной способностью 10 Гбит/с, что в несколько раз выше по сравнению с аналогичн

NEC и Российская национальная библиотека подписали Меморандум о взаимопонимании «НЭК Нева Коммуникационные Системы» (NEC Нева), дочерняя компания NEC Corporation и ФГБУ «Российская Национальная Библиотек

NEC Display представила лазерные инсталляционные проекторы PA803UL и PA653UL ак как фильтры менять не требуется, сокращается время простоя, инженерам нет нужды выезжать на объект, выключать проектор и заниматься фильтрами», — сказал Герд Кайзер (Gerd Kaiser), старший менеджер NEC Display Solutions Europe по линейке цифровых кинопроекторов и проекторов для больших помещений.Поставки нового лазерного проектора PA653UL начнутся в апреле 2017 г. Проектор PA803UL появитс

Sony, NEC, Panasonic, Hitachi и LG должны выплатить $10 всем владельцам своих DVD-приводов может сегодня получить за это $10. Предъявлять само устройство или какие-то неоспоримые доказательства владения им не обязательно. Условий всего два: DVD-привод должен быть произведен компанией Sony, NEC, Panasonic или Hitachi-LG и куплен в период между апрелем 2003 г. и декабрем 2008 г.Антимонопольный искДело в том, что в конце 2016 г. американский суд наконец вынес вердикт по коллективном

NEC запускает в Европе платформу Solutions Zone Компания NEC Display Solutions представила NEC Solutions Zone — бесплатный информационный и сетевой веб-инструмент для конечных пользователей, дистрибьюторов, эко-партнеров и реселлеров. Данная п

NEC представила InfinityBoard для творческой и совместной работы и, взаимодействия «экран-устройство» и «экран-экран». Эти функции превращают InfinityBoard в важный и удобный инструмент для новых и современных методов мультисенсорной работы. Благодаря возможностям NEC MultiPresenter® дисплеи также поддерживают инициативы BYOD, позволяя пользователям беспроводным способом передавать на экран, что находится на их телефонах, планшетах или ноутбуках.«Infinit

NEC представила новые дисплеи серии P и V на базе Raspberry Pi дисплеев серии P и V. Как рассказали CNews в компании, линейки профессиональных дисплеев MultiSync для Digital Signage и презентаций пополнилось шестью моделями. Новые дисплеи поддерживают платформу NEC Open Modular intelligence (OMi), позволяя создавать специализированные решения Digital Signage. Для реализации полностью интегрированных решений в эти дисплеи можно легко встраивать вычисли

NEC представила усовершенствованные инсталляционные проекторы серии PA талляционные проекторы PA Series – решение для заказчиков, которым нужна крупноформатная яркая картинка для больших помещений и инсталляций. В новых моделях проекторов применяется новейшая технология NEC Scaler Chip. Этот интегрированный процессор изображений, который способен одновременно обрабатывать на входе сигнал 4K/60p и раздавать выходной сигнал на несколько подключенных шлейфом прое

NEC Display Solutions Russia представил решения для досуга и розничной торговли Российское представительство компании NEC Display Solutions объявило о начале продаж новых рекламно-информационных решений для розничной торговой сети, сферы досуга, музеев и бизнес-центров. Как рассказали CNews в компании, интегри

NEC представил 24-дюймовые дисплеи с сертификацией TCO Displays 7 ак рассказали CNews в компании, организации в нескольких отраслях смогут получить преимущества от ориентированных на энергосбережение и сохранение здоровья функции новых дисплеев. 24-дюймовые дисплеи NEC MultiSync EX241UNМодели EA245WMi и EX241UN прошли сертификацию TCO Certified Displays 7. Их конструкция гарантирует минимальное содержание опасных материалов, и для удовлетворения перспекти

NEC анонсировал беспроводной HDMI-адаптер для презентаций NEC Display Solutions представил презентационное беспроводное решение MultiPresenter Stick MP10RX, предназначенное для использования с проекторами и широкоформатными дисплеями NEC без функции для групповых презентаций. Как пояснили CNews в компании, устройство присоединяется к порту HDMI, дополняя проекторы или дисплеи поддержкой беспроводных презентаций.MultiPresent

Назначен новый руководитель офиса NEC в Санкт-Петербурге 26 октября 2015 г. на должность руководителя офиса «NEC Нева Коммуникационные Системы» в Санкт-Петербурге назначен Александр Невольников, ранее занимавший пост директора обособленного подразделения «Эктив Телеком». Основными задачами Александра

NEC поставил «МегаФону» улучшенные ультракомпактные радиорелейные станции Корпорация NEC объявила о том, что её дочерняя компания, «NEC Нева Коммуникационные Системы» («

HGST и NEC представили эталонную архитектуру для беспрерывной работы ЦОД Компания HGST, дочерняя компания Western Digital, и корпорация NEC объявили о начале выпуска PCIe SSD Appliance for Microsoft SQL Server — высокопроизводите

NEC выпустила мультимодальное ПО для идентификации поведения Компания NEC представила новую систему MAG1C (сокращение от Multi AGencies, 1 Concert), которая способна анализировать данные из разнообразных источников, включая социальные сети, изображения с видеокам

NEC и NetCracker помогут «МегаФону» повысить операционную эффективность Корпорация NEC объявила о том, что российский телекоммуникационный оператор «МегаФон» выбрал «NEC

Fortinet обеспечивает безопасность облачной платформы NEC Компания Fortinet сообщила о том, что компания NEC выбрала платформу FortiGate (серии FortiGate-3000 и FortiGate-100) в качестве межсетевого экрана для программного обеспечения облачной платформы MasterScope Virtual DataCenter Automation. П

NEC поставил «Скартелу» микростанции LTE Корпорация NEC объявила об участии в проекте, организованном российской инфраструктурной компанией «Скар

NEC анонсировала три новых ЖК-монитора профессионального класса с традиционной светодиодной подсветкой) и обеспечивает более длительный срок службы по сравнению с устаревшими системами со светодиодными лампами, а также способствует экономии энергии, утверждают в NEC. Мониторы имеют раздельную, но надежную конструкцию с полностью эргономичной подставкой, обеспечивающей комфорт во время продолжительной и интенсивной работы. «Благодаря сочетанию 10-разряд