AMD выпустила новые профессиональные видеокарты для специалистов в области медицины, финансов и проектирования Компания AMD объявила о выпуске профессиональных графических карт AMD FirePro 2270 и ATI FirePro V5800 DVI. Эти новые продукты AMD предназначены для специалистов в области медицины, финансов, проектирования и конструирования, которым требуется возможность работать с несколькими приложениями одно

ROSE Electronics предлагает матричный видеокоммутатор Компания ROSE Electronics выпустила новый матричный коммутатор UltraMatrix AV DVI-D. Основное его отличие от всех устройств данного класса - возможность управления видеоси

Новинка от Extron Electronics: кабельный компенсатор Dual Link DVI Компания «РТА-Инжиниринг» представила новинку от компании Extron Electronics - Extron DVI DL 101. Устройство, представляющее собой компенсатор dual link DVI, позволяет передать сигналы dual link DVI на расстояния, превышающие максимальное для стандартных кабелей

HDMI, Displayport вскоре заменят DVI сследования аналитической компании. По данным In-Stat, в 2008 г. количество выпускаемых устройств с DVI-интерфейсом резко сократится. В 2007 г. было выпущено 112 млн. устройств, оборудованных <

Тест мониторов класса премиум: NEC 1990SXi и 1990FXp ройке, удобное управление этими настройками, набор интерфейсов обязательно должен включать цифровой DVI. Технические характеристики NECMultiSync LCD1990SXi NECMultiSync LCD1990FXp Тип матрицы S

Тест пяти 22-дюймовых мониторов G), мс 5 5 5 2 5 Контраст 1000:1 700:1 1000:1 1000:1 700:1 Яркость, кд/м2 300 300 300 300 280 Углы обзора 160/160 170/160 160/160 160/160 160/170 Динамики, ВТ 2x нет 2x1 нет 2x2.5+sub Интефейс D-Sub, DVI-D D-Sub D-Sub, DVI-D D-Sub, DVI-D D-Sub, DVI-D Цена (октябрь 2007 года), руб. 12 500 8 500 13 000 14 000 11 500 Мониторы с диагональю 22 дюйма появились относительно не

Соединяем технику: что нужно знать о кабелях арантированно подключить все возможности, нужно покупать распайку кабеля только в 21pin.[pagebreak] DVI Digital Visual Interface – цифровой интерфейс, используется в современных мониторах и сов

На чем смотреть видео высокого разрешения? ак что исчезает последняя проблема совмещения компьютера и HD-телевизора! Для просмотра HD-видео предпочтительнее широкоформатные мониторы с соотношением сторон 16:10 Если на карте есть только разъем DVI, понадобится переходник DVI/HDMI. Стоит такой переходник очень недорого — от $5. Просмотр HD-видео: устройства воспроизведения, отличные от компьютера Но что делать, если не хочется

ТВ Samsung 32R8 Art - благородный сплав искусства и технологий i-файла с MPEG2 сжатием, тестовые таблицы Nokia monitor test, TFT Test и EIZO test. Первые проблемы начались с попытки связать телевизор по цифровому видеосигналу, поданному с компьютера через кабель DVI-HDMI. Телевизор отказывался распознавать сигнал как высокочеткий и упорно демонстрировал его в разрешении NTSC. Попытки перепрошить драйвер видеокарты под телевизор потерпели неудачу, и тел

Лучшие мониторы для фотографа 2006 года етовой охват и точность цветопердачи выше всяких похвал. Подключение только по цифровому интерфейсу DVI. Из интересных особенностей можно отметить наличие встроенных разветвителей USB и FireWir

Для профи и киноманов: тест монитора NEC LCD2470WNX ан в портретное положение Первое впечатление после включения монитора было слегка испорчено. Разъем DVI на видеокарте был занят, и мы подключились по аналоговому D-sub. Удивлению не было предел

Любимая диагональ: сравнительный тест пяти 19-дюймовых ЖК-мониторов глы обзора 178/178 160/160 178/178 178/178 150/130 Динамики, ВТ 2x1 2x1 нет нет 2x2 Интефейс D-Sub, DVI-D D-Sub, DVI-D D-Sub, DVI-D D-Sub, DVI-D DVI-I Цена (апрель 2

Монитор для профессионала: NEC MultiSync LCD2690WUXi ение. Концепция NEC Ambix3 подразумевает наличие сразу трех интерфейсов для подключения: цифрового (DVI-D), аналогового (D-sub) и цифро-аналогового (DVI-I). Есть три варианта подключения

На полной скорости: сравнительный тест 2-миллисекундных мониторов поворота по горизонтали, только возможность изменения наклона. Cнаружи BenQ FP93GX выглядит довольно непритязательно Хотя снаружи BenQ FP93GX выглядит непритязательно, он оснащается цифровым разъемом DVI как впрочем, и аналоговым разъемом D-sub. Разгон матрицы BenQ начал применять одним из первых и кстати оснащает мониторы собственным «разгонным» чипом. Прямоугольные кнопки управления, покр

Монитор NEC SpectraView 2190 — экстремально точное отображение цвета чи, как окошко в верхнем козырьке бленды для калибратора. SpectraView 2190 имеет цифровой интерфейс DVI-D, комбинированный цифро-аналоговый DVI-I и аналоговый D-Sub Как и у остальных мониторов

ЖК-мониторы: хиты продаж ноября модель оснащена только аналоговым интерфейсом D-sub. Если в монитор встраивается цифровой интерфейс DVI, то цена заметно возрастает. Ни одна модель с цифровым интерфейсом не попала в первую пят

Выбираем широкоформатный монитор. Часть 2 стройки цветности «Теплый», «Холодный», «Пользовательский». Мы тестировали монитор, подключенный по DVI, так что настраивать геометрию не понадобилось. Для подключения есть и D-Sub, и DVI

Истинно японское качество. Тест монитора класса Premium - EIZO FlexScan S1931 SH , где полноразмерная настольная акустика неуместна. Кроме стандартных интерфейсных разъемов D-sub и DVI-D имеется USB-разъем для управления настройками монитора, аудио-вход и выход на наушники.

Телевизор Samsung PS-50P7HR: ставка на HDTV ение высокой четкости (HDTV) основных форматов: 720p и через апскейлинг 1080i. Аппарат оснащен практически всеми современными цифровыми и аналоговыми разъемами. Исключение составляет, пожалуй, только DVI-разъем, но и этот сигнал принимается через специальный DVI-HDMI шнур. Телевизор поддерживает режим PIP (картинка в картинке) аппаратными средствами, то есть путем совмещения сигналов

ЖК-монитор NEC MultiSinc LCD1970NX. 19-дюймовая классика для работы с фото и графикой еброский дизайн - характерная черта мониторов NEC Присутствует и аналоговый разъем D-sub и цифровой DVI, но в комплекте имеется только аналоговый кабель. Концепция недорого, но качественного мо

Тест монитора NEC LCD2090UXi. Инструмент для фотографов и дизайнеров в вертикальное положение. Для подключения к компьютеру есть три разъема: аналоговый D-Sub, цифровой DVI-D и комбинированный аналогово-цифровой DVI-I. Настраиваем монитор Для настройки NE

Киномонитор. NEC MultiSync LCD2070WNX корпуса подойдет и для офиса, и для дома Для подключения есть и аналоговый разъем D-sub, и цифровой DVI-D. Мы тестировали NEC 2070WNX с подключением по DVI. После включения монитора необ

19-дюймовая волна мониторов XShield, увеличивающее четкость и световой поток монитора, а также соединение по цифровому коннекту DVI говорят о том, что он способен обеспечить великолепную картинку. Тот, кто когда-либо виде

Лучший DVD от Samsung для домашнего кинотеатра модель, с индексом HD945, может работать по интерфейсу HDMI, более модной версии уже привычного нам DVI, в который интегрирована еще и передача звука. Новый плеер имеет дизайн, близкий по духу