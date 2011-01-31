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DVI Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс"
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|31.01.2011
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AMD выпустила новые профессиональные видеокарты для специалистов в области медицины, финансов и проектирования
Компания AMD объявила о выпуске профессиональных графических карт AMD FirePro 2270 и ATI FirePro V5800 DVI. Эти новые продукты AMD предназначены для специалистов в области медицины, финансов, проектирования и конструирования, которым требуется возможность работать с несколькими приложениями одно
|08.10.2010
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ROSE Electronics предлагает матричный видеокоммутатор
Компания ROSE Electronics выпустила новый матричный коммутатор UltraMatrix AV DVI-D. Основное его отличие от всех устройств данного класса - возможность управления видеоси
|18.03.2009
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Новинка от Extron Electronics: кабельный компенсатор Dual Link DVI
Компания «РТА-Инжиниринг» представила новинку от компании Extron Electronics - Extron DVI DL 101. Устройство, представляющее собой компенсатор dual link DVI, позволяет передать сигналы dual link DVI на расстояния, превышающие максимальное для стандартных кабелей
|29.01.2008
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HDMI, Displayport вскоре заменят DVI
сследования аналитической компании. По данным In-Stat, в 2008 г. количество выпускаемых устройств с DVI-интерфейсом резко сократится. В 2007 г. было выпущено 112 млн. устройств, оборудованных <
|23.12.2007
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Тест мониторов класса премиум: NEC 1990SXi и 1990FXp
ройке, удобное управление этими настройками, набор интерфейсов обязательно должен включать цифровой DVI. Технические характеристики NECMultiSync LCD1990SXi NECMultiSync LCD1990FXp Тип матрицы S
|04.12.2007
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Тест пяти 22-дюймовых мониторов
G), мс 5 5 5 2 5 Контраст 1000:1 700:1 1000:1 1000:1 700:1 Яркость, кд/м2 300 300 300 300 280 Углы обзора 160/160 170/160 160/160 160/160 160/170 Динамики, ВТ 2x нет 2x1 нет 2x2.5+sub Интефейс D-Sub, DVI-D D-Sub D-Sub, DVI-D D-Sub, DVI-D D-Sub, DVI-D Цена (октябрь 2007 года), руб. 12 500 8 500 13 000 14 000 11 500 Мониторы с диагональю 22 дюйма появились относительно не
|17.10.2007
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Соединяем технику: что нужно знать о кабелях
арантированно подключить все возможности, нужно покупать распайку кабеля только в 21pin.[pagebreak] DVI Digital Visual Interface – цифровой интерфейс, используется в современных мониторах и сов
|12.10.2007
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На чем смотреть видео высокого разрешения?
ак что исчезает последняя проблема совмещения компьютера и HD-телевизора! Для просмотра HD-видео предпочтительнее широкоформатные мониторы с соотношением сторон 16:10 Если на карте есть только разъем DVI, понадобится переходник DVI/HDMI. Стоит такой переходник очень недорого — от $5. Просмотр HD-видео: устройства воспроизведения, отличные от компьютера Но что делать, если не хочется
|05.09.2007
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ТВ Samsung 32R8 Art - благородный сплав искусства и технологий
i-файла с MPEG2 сжатием, тестовые таблицы Nokia monitor test, TFT Test и EIZO test. Первые проблемы начались с попытки связать телевизор по цифровому видеосигналу, поданному с компьютера через кабель DVI-HDMI. Телевизор отказывался распознавать сигнал как высокочеткий и упорно демонстрировал его в разрешении NTSC. Попытки перепрошить драйвер видеокарты под телевизор потерпели неудачу, и тел
|04.09.2007
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Лучшие мониторы для фотографа 2006 года
етовой охват и точность цветопердачи выше всяких похвал. Подключение только по цифровому интерфейсу DVI. Из интересных особенностей можно отметить наличие встроенных разветвителей USB и FireWir
|20.06.2007
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Для профи и киноманов: тест монитора NEC LCD2470WNX
ан в портретное положение Первое впечатление после включения монитора было слегка испорчено. Разъем DVI на видеокарте был занят, и мы подключились по аналоговому D-sub. Удивлению не было предел
|26.04.2007
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Любимая диагональ: сравнительный тест пяти 19-дюймовых ЖК-мониторов
глы обзора 178/178 160/160 178/178 178/178 150/130 Динамики, ВТ 2x1 2x1 нет нет 2x2 Интефейс D-Sub, DVI-D D-Sub, DVI-D D-Sub, DVI-D D-Sub, DVI-D DVI-I Цена (апрель 2
|21.03.2007
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Монитор для профессионала: NEC MultiSync LCD2690WUXi
ение. Концепция NEC Ambix3 подразумевает наличие сразу трех интерфейсов для подключения: цифрового (DVI-D), аналогового (D-sub) и цифро-аналогового (DVI-I). Есть три варианта подключения
|07.03.2007
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На полной скорости: сравнительный тест 2-миллисекундных мониторов
поворота по горизонтали, только возможность изменения наклона. Cнаружи BenQ FP93GX выглядит довольно непритязательно Хотя снаружи BenQ FP93GX выглядит непритязательно, он оснащается цифровым разъемом DVI как впрочем, и аналоговым разъемом D-sub. Разгон матрицы BenQ начал применять одним из первых и кстати оснащает мониторы собственным «разгонным» чипом. Прямоугольные кнопки управления, покр
|26.02.2007
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Монитор NEC SpectraView 2190 — экстремально точное отображение цвета
чи, как окошко в верхнем козырьке бленды для калибратора. SpectraView 2190 имеет цифровой интерфейс DVI-D, комбинированный цифро-аналоговый DVI-I и аналоговый D-Sub Как и у остальных мониторов
|25.12.2006
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ЖК-мониторы: хиты продаж ноября
модель оснащена только аналоговым интерфейсом D-sub. Если в монитор встраивается цифровой интерфейс DVI, то цена заметно возрастает. Ни одна модель с цифровым интерфейсом не попала в первую пят
|30.11.2006
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Выбираем широкоформатный монитор. Часть 2
стройки цветности «Теплый», «Холодный», «Пользовательский». Мы тестировали монитор, подключенный по DVI, так что настраивать геометрию не понадобилось. Для подключения есть и D-Sub, и DVI
|20.11.2006
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Истинно японское качество. Тест монитора класса Premium - EIZO FlexScan S1931 SH
, где полноразмерная настольная акустика неуместна. Кроме стандартных интерфейсных разъемов D-sub и DVI-D имеется USB-разъем для управления настройками монитора, аудио-вход и выход на наушники.
|03.11.2006
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Телевизор Samsung PS-50P7HR: ставка на HDTV
ение высокой четкости (HDTV) основных форматов: 720p и через апскейлинг 1080i. Аппарат оснащен практически всеми современными цифровыми и аналоговыми разъемами. Исключение составляет, пожалуй, только DVI-разъем, но и этот сигнал принимается через специальный DVI-HDMI шнур. Телевизор поддерживает режим PIP (картинка в картинке) аппаратными средствами, то есть путем совмещения сигналов
|30.10.2006
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ЖК-монитор NEC MultiSinc LCD1970NX. 19-дюймовая классика для работы с фото и графикой
еброский дизайн - характерная черта мониторов NEC Присутствует и аналоговый разъем D-sub и цифровой DVI, но в комплекте имеется только аналоговый кабель. Концепция недорого, но качественного мо
|09.10.2006
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Тест монитора NEC LCD2090UXi. Инструмент для фотографов и дизайнеров
в вертикальное положение. Для подключения к компьютеру есть три разъема: аналоговый D-Sub, цифровой DVI-D и комбинированный аналогово-цифровой DVI-I. Настраиваем монитор Для настройки NE
|07.09.2006
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Киномонитор. NEC MultiSync LCD2070WNX
корпуса подойдет и для офиса, и для дома Для подключения есть и аналоговый разъем D-sub, и цифровой DVI-D. Мы тестировали NEC 2070WNX с подключением по DVI. После включения монитора необ
|27.06.2006
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19-дюймовая волна мониторов
XShield, увеличивающее четкость и световой поток монитора, а также соединение по цифровому коннекту DVI говорят о том, что он способен обеспечить великолепную картинку. Тот, кто когда-либо виде
|20.04.2005
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Лучший DVD от Samsung для домашнего кинотеатра
модель, с индексом HD945, может работать по интерфейсу HDMI, более модной версии уже привычного нам DVI, в который интегрирована еще и передача звука. Новый плеер имеет дизайн, близкий по духу
|22.07.2003
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Samsung представил коллекцию DVD 2003-2004
ском рынке появилось сразу несколько новых DVD-проигрывателей и Combo DVD-VHS от Samsung. Самым примечательным из них является первый образец проигрывателя Samsung, оснащенного цифровым выидеовыходом DVI – DVD-HD935. Новая линейка комбинированных и традиционных DVD-проигрывателей включает в себя модели DVD-E235, DVD-E235W, DVD-E235B, DVD-E335, DVD-E435 и SV-DVD20, SV-DVD40, SV-DVD40B, SV-DV
DVI и организации, системы, технологии, персоны:
|Ксенин Алекс 311 33
|Бровкин Дмитрий 55 25
|Наумов Максим 100 14
|Ширшов Павел 76 14
|Сергеев Иван 74 13
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 9
|Ефремов Сергей 18 5
|Князева Мария 16 4
|Борушевский Денис 37 3
|Беляева Татьяна 29 3
|Овсянников Денис 23 3
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
|Семенов Александр 166 3
|Кузнецов Владимир 47 2
|Малафеев Андрей 52 2
|Осипов Олег 26 2
|Schiller Phil - Шиллер Филип 85 2
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 2
|Логинов Дмитрий 4 2
|Schiller Philip - Шиллер Филипп 44 2
|Черенкова Екатерина 5 2
|Галустян Варткес 7 2
|Трушкин Константин 60 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
|Кравченко Дмитрий 42 2
|Ким Александр 47 2
|Dell Michael - Делл Майкл 193 1
|Allen Paul - Аллен Пол 125 1
|Фролов Александр 40 1
|Попов Алексей 339 1
|Сорокин Андрей 23 1
|Иванов Константин 28 1
|Липатов Михаил 7 1
|Ушаков Михаил 36 1
|Двойнина Ольга 13 1
|Соловьева Мария 7 1
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|Nikkei Market Access (NMA) 53 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
|Forrester Research 834 1
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