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DVI Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс"

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


31.01.2011 AMD выпустила новые профессиональные видеокарты для специалистов в области медицины, финансов и проектирования

Компания AMD объявила о выпуске профессиональных графических карт AMD FirePro 2270 и ATI FirePro V5800 DVI. Эти новые продукты AMD предназначены для специалистов в области медицины, финансов, проектирования и конструирования, которым требуется возможность работать с несколькими приложениями одно
08.10.2010 ROSE Electronics предлагает матричный видеокоммутатор

Компания ROSE Electronics выпустила новый матричный коммутатор UltraMatrix AV DVI-D. Основное его отличие от всех устройств данного класса - возможность управления видеоси
18.03.2009 Новинка от Extron Electronics: кабельный компенсатор Dual Link DVI

Компания «РТА-Инжиниринг» представила новинку от компании Extron Electronics - Extron DVI DL 101. Устройство, представляющее собой компенсатор dual link DVI, позволяет передать сигналы dual link DVI на расстояния, превышающие максимальное для стандартных кабелей

29.01.2008 HDMI, Displayport вскоре заменят DVI

сследования аналитической компании. По данным In-Stat, в 2008 г. количество выпускаемых устройств с DVI-интерфейсом резко сократится. В 2007 г. было выпущено 112 млн. устройств, оборудованных <
23.12.2007 Тест мониторов класса премиум: NEC 1990SXi и 1990FXp

ройке, удобное управление этими настройками, набор интерфейсов обязательно должен включать цифровой DVI. Технические характеристики NECMultiSync LCD1990SXi NECMultiSync LCD1990FXp Тип матрицы S
04.12.2007 Тест пяти 22-дюймовых мониторов

G), мс 5 5 5 2 5 Контраст 1000:1 700:1 1000:1 1000:1 700:1 Яркость, кд/м2 300 300 300 300 280 Углы обзора 160/160 170/160 160/160 160/160 160/170 Динамики, ВТ 2x нет 2x1 нет 2x2.5+sub Интефейс D-Sub, DVI-D D-Sub D-Sub, DVI-D D-Sub, DVI-D D-Sub, DVI-D Цена (октябрь 2007 года), руб. 12 500 8 500 13 000 14 000 11 500 Мониторы с диагональю 22 дюйма появились относительно не
17.10.2007 Соединяем технику: что нужно знать о кабелях

арантированно подключить все возможности, нужно покупать распайку кабеля только в 21pin.[pagebreak] DVI Digital Visual Interface – цифровой интерфейс, используется в современных мониторах и сов
12.10.2007 На чем смотреть видео высокого разрешения?

ак что исчезает последняя проблема совмещения компьютера и HD-телевизора! Для просмотра HD-видео предпочтительнее широкоформатные мониторы с соотношением сторон 16:10 Если на карте есть только разъем DVI, понадобится переходник DVI/HDMI. Стоит такой переходник очень недорого — от $5. Просмотр HD-видео: устройства воспроизведения, отличные от компьютера Но что делать, если не хочется

05.09.2007 ТВ Samsung 32R8 Art - благородный сплав искусства и технологий

i-файла с MPEG2 сжатием, тестовые таблицы Nokia monitor test, TFT Test и EIZO test. Первые проблемы начались с попытки связать телевизор по цифровому видеосигналу, поданному с компьютера через кабель DVI-HDMI. Телевизор отказывался распознавать сигнал как высокочеткий и упорно демонстрировал его в разрешении NTSC. Попытки перепрошить драйвер видеокарты под телевизор потерпели неудачу, и тел
04.09.2007 Лучшие мониторы для фотографа 2006 года

етовой охват и точность цветопердачи выше всяких похвал. Подключение только по цифровому интерфейсу DVI. Из интересных особенностей можно отметить наличие встроенных разветвителей USB и FireWir
20.06.2007 Для профи и киноманов: тест монитора NEC LCD2470WNX

ан в портретное положение Первое впечатление после включения монитора было слегка испорчено. Разъем DVI на видеокарте был занят, и мы подключились по аналоговому D-sub. Удивлению не было предел
26.04.2007 Любимая диагональ: сравнительный тест пяти 19-дюймовых ЖК-мониторов

глы обзора 178/178 160/160 178/178 178/178 150/130 Динамики, ВТ 2x1 2x1 нет нет 2x2 Интефейс D-Sub, DVI-D D-Sub, DVI-D D-Sub, DVI-D D-Sub, DVI-D DVI-I Цена (апрель 2
21.03.2007 Монитор для профессионала: NEC MultiSync LCD2690WUXi

ение. Концепция NEC Ambix3 подразумевает наличие сразу трех интерфейсов для подключения: цифрового (DVI-D), аналогового (D-sub) и цифро-аналогового (DVI-I). Есть три варианта подключения
07.03.2007 На полной скорости: сравнительный тест 2-миллисекундных мониторов

поворота по горизонтали, только возможность изменения наклона. Cнаружи BenQ FP93GX выглядит довольно непритязательно Хотя снаружи BenQ FP93GX выглядит непритязательно, он оснащается цифровым разъемом DVI как впрочем, и аналоговым разъемом D-sub. Разгон матрицы BenQ начал применять одним из первых и кстати оснащает мониторы собственным «разгонным» чипом. Прямоугольные кнопки управления, покр
26.02.2007 Монитор NEC SpectraView 2190 — экстремально точное отображение цвета

чи, как окошко в верхнем козырьке бленды для калибратора. SpectraView 2190 имеет цифровой интерфейс DVI-D, комбинированный цифро-аналоговый DVI-I и аналоговый D-Sub Как и у остальных мониторов

25.12.2006 ЖК-мониторы: хиты продаж ноября

модель оснащена только аналоговым интерфейсом D-sub. Если в монитор встраивается цифровой интерфейс DVI, то цена заметно возрастает. Ни одна модель с цифровым интерфейсом не попала в первую пят
30.11.2006 Выбираем широкоформатный монитор. Часть 2

стройки цветности «Теплый», «Холодный», «Пользовательский». Мы тестировали монитор, подключенный по DVI, так что настраивать геометрию не понадобилось. Для подключения есть и D-Sub, и DVI

20.11.2006 Истинно японское качество. Тест монитора класса Premium - EIZO FlexScan S1931 SH

, где полноразмерная настольная акустика неуместна. Кроме стандартных интерфейсных разъемов D-sub и DVI-D имеется USB-разъем для управления настройками монитора, аудио-вход и выход на наушники.
03.11.2006 Телевизор Samsung PS-50P7HR: ставка на HDTV

ение высокой четкости (HDTV) основных форматов: 720p и через апскейлинг 1080i. Аппарат оснащен практически всеми современными цифровыми и аналоговыми разъемами. Исключение составляет, пожалуй, только DVI-разъем, но и этот сигнал принимается через специальный DVI-HDMI шнур. Телевизор поддерживает режим PIP (картинка в картинке) аппаратными средствами, то есть путем совмещения сигналов
30.10.2006 ЖК-монитор NEC MultiSinc LCD1970NX. 19-дюймовая классика для работы с фото и графикой

еброский дизайн - характерная черта мониторов NEC Присутствует и аналоговый разъем D-sub и цифровой DVI, но в комплекте имеется только аналоговый кабель. Концепция недорого, но качественного мо
09.10.2006 Тест монитора NEC LCD2090UXi. Инструмент для фотографов и дизайнеров

в вертикальное положение. Для подключения к компьютеру есть три разъема: аналоговый D-Sub, цифровой DVI-D и комбинированный аналогово-цифровой DVI-I. Настраиваем монитор Для настройки NE
07.09.2006 Киномонитор. NEC MultiSync LCD2070WNX

корпуса подойдет и для офиса, и для дома Для подключения есть и аналоговый разъем D-sub, и цифровой DVI-D. Мы тестировали NEC 2070WNX с подключением по DVI. После включения монитора необ
27.06.2006 19-дюймовая волна мониторов

XShield, увеличивающее четкость и световой поток монитора, а также соединение по цифровому коннекту DVI говорят о том, что он способен обеспечить великолепную картинку. Тот, кто когда-либо виде
20.04.2005 Лучший DVD от Samsung для домашнего кинотеатра

модель, с индексом HD945, может работать по интерфейсу HDMI, более модной версии уже привычного нам DVI, в который интегрирована еще и передача звука. Новый плеер имеет дизайн, близкий по духу

22.07.2003 Samsung представил коллекцию DVD 2003-2004

ском рынке появилось сразу несколько новых DVD-проигрывателей и Combo DVD-VHS от Samsung. Самым примечательным из них является первый образец проигрывателя Samsung, оснащенного цифровым выидеовыходом DVI – DVD-HD935. Новая линейка комбинированных и традиционных DVD-проигрывателей включает в себя модели DVD-E235, DVD-E235W, DVD-E235B, DVD-E335, DVD-E435 и SV-DVD20, SV-DVD40, SV-DVD40B, SV-DV

Публикаций - 804, упоминаний - 910

DVI и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 4002 113
Intel Corporation 12811 108
Samsung Electronics 11065 99
Acer Group - Acer Inc 2776 86
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 81
Sony 6739 77
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 64
LG Electronics 3735 59
AMD - Advanced Micro Devices 4641 57
AMD Graphics Product Group - ATI 973 57
Apple Inc 13156 56
Dell EMC 5180 52
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 51
Toshiba Corporation 2980 46
ViewSonic 325 45
Philips 2099 44
Microsoft Corporation 25775 43
HP Inc. 5883 38
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama Electric Corporation 93 32
Fujitsu 2105 30
Dell Technologies - Dell Computer 2219 27
Brunen IT Group - Belinea 86 22
VAIO 475 21
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 20
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 20
Эримекс - Erimex 100 18
Lenovo Group 2447 18
Sharp Corporation 1062 18
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 17
Sharp NEC Display Solutions - Sharp/NEC - NEC Display Solutions (NDS) - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems - NM Visual 91 17
Eizo 28 14
Hitachi - Хитачи 1501 14
Leadtek 60 13
HP - Hewlett-Packard 3662 13
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 13
InFocus 70 12
Seiko Epson Corporation 908 12
TI - Texas Instruments Incorporated 848 12
Google LLC 12690 11
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 11
Россети Ленэнерго 1699 16
Эра HD - Эра ХД 54 15
Композит 99 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 8
Белый Ветер 365 6
Русский Стиль 45 6
Ferrari NV 159 5
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Carl Zeiss AG 307 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Совкомбанк Совесть 279 3
Верный - торговая сеть 326 2
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 26 2
Puma - Пума 50 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 2
Петровский народный банк 11 2
Силовые машины - ЛМЗ - Ленинградский металлический завод - Ленинградский металлический завод 15 2
Росатом - Росэнергоатом - Обнинская АЭС - атомная электростанция 8 2
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 2
Красный котельщик - Таганрогский котлостроительный завод 11 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
Hyundai Motor Company 436 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 1
Гранит 57 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 77 1
БТК холдинг 7 1
Родник 91 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 1
Геометрия НПО 165 1
Аристократ 13 1
Swarovski AG 74 1
Pink Floyd - британская рок-группа 18 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 96 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 2
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Федеральное казначейство России 1949 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 47
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 405
Контрастность 3042 333
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 320
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 303
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 301
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 279
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 225
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 218
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 185
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 183
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1302 183
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 179
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 173
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 170
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 166
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 157
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 157
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 139
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 125
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 125
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 866 121
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 120
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 118
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 113
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 108
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 106
DDR - Double data rate 3083 103
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 96
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 96
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 94
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 91
Наушники - Headphones 4479 91
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 90
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 82
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1216 82
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 81
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 77
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1208 76
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 75
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1528 75
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 205 127
Microsoft Windows 16882 68
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 58
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 57
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Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 34
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Apple Mac - Apple Macintosh 3114 33
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Microsoft Windows XP 2431 28
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UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 26
Nvidia GeForce GT 337 25
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 25
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SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 169 24
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 27
Южная Корея - Республика 7052 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 21
Германия - Федеративная Республика 13221 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 17
Китай - Тайвань 4245 16
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 10
Земля - планета Солнечной системы 10865 10
Канада 5082 9
Азия - Азиатский регион 5920 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 5
Италия - Итальянская Республика 4508 5
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 5
Казахстан - Республика 6048 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Швеция - Королевство 3782 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Америка - Американский регион 2206 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Нидерланды 3746 4
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 3
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 3
Израиль 2856 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 3
США - Калифорния 4829 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 3
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 96 2
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 47
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 46
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 46
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Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 29
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 28
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 26
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 22
Английский язык 7030 21
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 17
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 17
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 15
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 14
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 12
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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