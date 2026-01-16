Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188738
ИКТ 14608
Организации 11314
Ведомства 1493
Ассоциации 1076
Технологии 3544
Системы 26540
Персоны 81682
География 2999
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

Jon Peddie Research


СОБЫТИЯ


16.01.2026 Главный поставщик видеокарт на планете масштабно рубит поставки. Ожидается дефицит похлеще, чем при буме майнинга 1
18.04.2025 Новые видеокарты Intel тормозят на ПК со старыми процессорами. Решения нет, Intel разводит руками 1
18.03.2025 AMD крушит конкурентов. Она стремительно выживает Nvidia из самой технологичной страны мира 1
13.03.2025 Перешел на Windows 11 – меняй видеокарту. На ПК с картами Nvidia не запускаются программы из-за криворуких программистов Microsoft 1
24.10.2024 Nvidia запретила россиянам скачивать драйверы для своих видеокарт 1
09.09.2024 Почти уничтожив Intel, AMD решила пощадить Nvidia. Топовых Radeon пока не будет, ставка сделана на дешевые видеокарты 1
05.08.2024 Владельцы древних ПК будут страдать. Nvidia заставит старое «железо» глючить и перезагружаться. Решение есть, но неприятное 1
20.12.2023 В Nvidia скандал. «Ветераны» получают миллионы, работая в расслабленном режиме, «новички» открыто завидуют 1
31.03.2023 Китай завалил Россию и весь мир поддельными видеокартами GeForce. Nvidia начала жестоко мстить 1
22.03.2023 Intel теряет сильнейших. Из компании ушел гениальный разработчик процессоров и видеокарт 1
29.12.2022 Продажи видеокарт, ставших «золотыми» во время пандемии, откатились на уровень 2005 года 1
22.12.2022 Intel ликвидирует не выдерживающий конкуренции с AMD и Nvidia отдел разработки дискретных GPU 1
07.11.2022 После громкого ухода Intel из России в магазинах тихо и тайно появились ее недоделанные видеокарты 1
12.08.2022 Продажи процессоров для ПК обрушились до 30-летнего минимума. AMD успешно отбирает рынок у Intel 1
11.08.2022 AMD почти победила. Суперперспективное подразделение Intel на грани закрытия 2
20.12.2021 В эпоху космического взлета цен Nvidia внезапно выпустила дешевые видеокарты 1
15.12.2021 Из-за повальной нехватки видеокарт люди воруют их прямо с витрин магазинов. Продавцы бьют тревогу 2
10.06.2021 Цены на видеокарты отправляются в космос. Для их роста найдена новая причина 1
16.04.2021 Nvidia на уровне «железа» запретила добывать криптовалюту на игровых видеокартах. Обойти запрет нельзя 1
30.08.2019 AMD обошла Nvidia и потеснила Intel на рынке видеокарт 1
14.08.2018 Nvidia представила новую архитектуру графических ускорителей Turing 1
14.08.2018 AMD представила процессор Ryzen Threadripper второго поколения для настольных ПК 1
23.05.2017 Fujitsu представила три новые рабочие станции Celsius 2
18.03.2016 Intel хочет покупать графические технологии у AMD 1
19.06.2013 Nvidia в корне меняет стратегию 1
05.03.2011 Годовые поставки видеокарт сократились на 3% 2
31.05.2010 3D-устройства ворвутся на рынок ПК 2
26.05.2010 Intel отказался от разработки видеокарт Larrabee в пользу встроенной графики 1
27.01.2010 В 2009 г. было продано 425,4 млн графических процессоров 2
08.12.2009 Intel согласился с ролью аутсайдера 1
29.07.2009 98,3 млн графических процессоров продано во 2-м квартале 2009 г., плюс 20% в 2010 г. 2
06.03.2009 Аналитики предсказали конец интегрированной графики 1
06.03.2009 Аналитики предсказали конец интегрированной графики 1
02.02.2009 Рынок процессоров упал на 18% 1
30.01.2009 Поставки графических чипов в IV квартале 2008 года упали на 34% 1
28.10.2008 Продажи графических процессоров увеличились на 17,8% 2
07.08.2008 AMD представил новый бренд и видеокарты 1
27.03.2008 Photoshop стал бесплатным 1
03.08.2007 «Новая AMD» теряет рынок графики 2
02.08.2007 Рынок графических процессоров: AMD отстала от Nvidia 2

Публикаций - 43, упоминаний - 54

Jon Peddie Research и организации, системы, технологии, персоны:

AMD - Advanced Micro Devices 4482 33
Nvidia Corp 3756 31
Intel Corporation 12562 27
AMD Graphics Product Group - ATI 964 13
Microsoft Corporation 25288 8
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 682 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2104 5
Apple Inc 12673 4
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 391 4
Amazon Inc - Amazon.com 3148 3
EVGA 13 2
Matrox - Matrox Graphics 36 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 2
X Corp - Twitter 2911 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 720 2
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 318 2
Intel CCG - Intel Client Computing Group 33 2
Pegatron - ASRock 56 2
Intel Datacenter and Connected Systems Group - Intel DCM - Intel Data Center Manager 13 2
ARM Holdings 91 1
Fortive - Tektronix 49 1
Acorp International - Acorp Electronics 17 1
Soyo Group 12 1
Colorful 8 1
Galax 3 1
PowerColor 13 1
Nvidia - 3Dfx Interactive 68 1
Walton Chaintech Corporation - Chaintech Computer 25 1
PDD Holdings - Pinduoduo 2 1
Dell EMC 5101 1
HP Inc. 5766 1
Oracle Corporation 6888 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1589 1
Dell Client Solutions Group - Dell Client Product Group - Dell Consumer and Small Business Product Group 14 1
Fujitsu 2066 1
Sony 6637 1
Adobe Systems 1573 1
Yahoo! 3711 1
Canalys 235 1
GlobalFoundries - GF 97 1
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 1
ATIC - Advanced Technology Investment Company 38 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1504 1
Costco Wholesale Corporation 29 1
Walmart - Wal-Mart Stores 390 1
eBay Inc 1632 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2719 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 479 1
Tesla Motors 431 1
Visa International 1976 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 1
JD.com - Jingdong Mall 96 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 217 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
LoveFrom - дизайнерская студия 7 1
RBC Capital Markets 59 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5280 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 28
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4201 27
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8391 13
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17839 12
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14991 12
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5405 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 7
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 606 6
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1579 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6020 4
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 343 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 4
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1099 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2714 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 3
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1893 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18420 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4844 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12026 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25684 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3550 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9869 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 3
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 716 3
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1084 3
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1726 3
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1455 2
Трассирование - Трассировка 75 2
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 524 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1142 2
HDV - High Definition Video - стандарт записи видео высокой чёткости на магнитную ленту 360 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73549 2
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1560 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4052 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2262 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3271 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 857 11
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 387 9
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 647 8
Intel x86 - архитектура процессора 1987 7
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 554 5
Microsoft Windows 11 727 4
AMD Radeon 289 4
Nvidia GeForce GTX 523 4
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 4
Intel Nehalem - Intel Westmere - Intel Clarksfield - Intel Auburndale - микроархитектура процессоров 97 3
Intel Arc - Intel Arc Graphics 22 3
Microsoft Windows 16387 3
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 410 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1429 3
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 180 3
Nvidia Quadro GPU 277 3
Statista 255 3
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 174 3
Chia - криптовалюта 16 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7389 2
Linux OS 10964 2
Microsoft Windows 10 1884 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1009 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 695 2
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 160 2
AMD Ryzen Threadripper - Серия микропроцессоров 67 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4100 2
AMD Radeon DNA - AMD RDNA 40 2
Nvidia GPU Turing 40 2
Microsoft DirectX 718 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
Fujitsu LifeBook 167 1
AMD Ryzen Precision Boost 7 1
AMD CCX - процессорный или ядерный комплекс 12 1
AMD PBO - AMD Precision Boost Overdrive - технология оптимизации нагрузок в один клик 5 1
AMD XFR - AMD Extended Frequency Range 3 1
CrossFire - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 36 1
AMD FirePro - AMD ATI FirePro - графический адаптер 49 1
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 129 1
MSI GeForce GTX - MSI GeForce RTX 12 1
Peddie Jon - Педди Джон 6 6
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 200 3
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 119 3
Koduri Raja - Кодури Раджа 24 3
McCarron Dean - МакКэррон Дин - МакКаррон Дин 23 2
Tikoo Rahul - Тику Рахул 5 1
Перов Евгений 93 1
Davidson Jaxon - Дэвидсон Джексон 2 1
McVeigh Jeff - МакВей Джефф 1 1
Orton Dave - Ортон Дэйв 7 1
Feibus Mike - Фейбус Майк 2 1
Nack John - Нак Джон 5 1
Bretthauer Thomas - Брэттхауэр Томас 2 1
Holthaus Michelle - Холтхаус Мишель 12 1
Rolland Christopher - Ролланд Кристофер 2 1
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 67 1
Lisa Su - Лиза Су 56 1
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 77 1
Rivera Sandra - Ривера Сандра 6 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 1
Anderson Jim - Андерсон Джим 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 157702 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53511 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18300 6
Европа 24656 4
Германия - Федеративная Республика 12945 2
Китай - Тайвань 4138 2
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 406 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45940 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13572 1
Азия - Азиатский регион 5754 1
Япония 13556 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Индия - Bharat 5712 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1435 1
Нидерланды 3638 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 355 1
США - Массачусетс 513 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 3
Импортозамещение - параллельный импорт 566 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1686 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1541 2
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 270 1
Английский язык 6880 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 355 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 805 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 639 1
Увлечения и хобби - Hobbies 383 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 834 1
Экономический кризис 2008-2009 годов 56 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3668 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 275 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
Tom’s Hardware 528 9
DigiTimes - Издание 1326 3
VideoCardz 37 2
Neowin 185 2
Commercial Times 104 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
TNW - The Next Web 89 1
Hot Hardware - HotHardware 28 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
Forbes - Форбс 919 1
Reddit 362 1
Bloomberg 1425 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 254 1
WCCFTech - Издание 88 1
PC Magazine - PCMag 93 1
Inquirer 463 1
TechSpot 161 1
Mercury Research 71 3
IDC - International Data Corporation 4943 2
TrendForce 144 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 6
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413036, в очереди разбора - 730666.
Создано именных указателей - 188738.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще