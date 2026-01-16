Главный поставщик видеокарт на планете масштабно рубит поставки. Ожидается дефицит похлеще, чем при буме майнинга

Nvidia готовится сократить поставки своих видеокарт на 20%. Это существенный удар по рынку, поскольку Nvidia удерживает более чем 90-процентную его долю. Также она, похоже, не намерена выпускать новые модели видеокарт как минимум до 2027 г., то есть преемников нынешней серии 5000 придется ждать как минимум год.

Nvidia наносит удар

Компания Nvidia может сократить поставки видеочипов своим партнерам на 15-20%, пишет Tom’s Hardware. Это неизбежно приведет не только к сокращению выбора, но и к росту цен на имеющиеся видеоускорители.

Решение Nvidia нанесет серьезный удар по рынку дискретной графики, поскольку эта компания является крупнейшим в мире разработчиком графических чипов с долей глобального рынка 92% (Jon Peddie Research, III квартал 2025 г.). В этой ситуации вся надежда на ее, по сути, единственного конкурента – на компанию AMD, которая занимает 7%. Есть еще Intel со своими видеокартами Arc и Xe, но за пять лет в момента выхода ее первого за многие десятилетия дискретного ускорителя привлечь интерес мирового потребителя Intel так и не смогла. У нее лишь 1% рынка.

Напомним, видеокарты нужны не только для видеоигр. Без них не обходится, к примеру, работа с трехмерной графикой, а также их используют для майнинга криптовалюты.

Christian Wiediger / Unsplash Покупать видеокарту нужно было вчера. Завтра может быть слишком поздно

Именно из-за майнинга в период с 2020 по 2022 гг. видеокарты были в очень сильном дефиците. Стремительный рост курса биткоина (главная криптовалюта мира) привел к почти полному исчезновению видеокарт из розницы по всему миру и безудержному росту их цен. Со временем дефицит побороть удалось, но цены к прежним значениям так и не откатились.

Добить лежачего

Новое решение Nvidia скажется в первую очередь на кошельках потребителей. Десятилетиями доминируя на рынке дискретной графики, она взвинтит и без того высокие цены на ускорители, особенно на новейшие GeForce серии 5000 с кодовым названием Blackwell.

Пользователи массово жалуются, что видеокарты Blackwell с самого начала продавались по завышенным ценам и с течением времени не только не дешевели, как это положено любому постепенно устаревающему устройству, но, напротив, становились все менее доступными. C момента релиза в конце января 2025 г. они подорожали почти вдвое, хотя на тот момент нынешнего дефицита памяти в мире не было. По данным Tom’s Hardware, за последние три месяца 2025 г. ускоритель GeForce RTX 5080 подорожал 35%, а на самый топовый GeForce RTX 5090 – и вовсе на ошеломляющие 79%.

Эксперты Tom’s Hardware прямо указывают, что на фоне происходящего с памятью, а также из-за общемирового майнинга биткоина рынок видеокарт и без того находится в ужасном состоянии. Сокращение поставок чипов Nvidia только усугубит ситуацию.

Зачем вам новое, играйте на старом

Как пишет Tom’s Hardware, есть вероятность, что одним только сокращением поставок GPU Nvidia не ограничится. Она также может перенести как минимум на год вперед выпуск совершенно новых видеокарт, которых в ее нынешнем ассортименте пока нет.

Это означает, что в 2026 г. Nvidia может не представить ни одной новой карты – от нее ждут или новую графику серии 5000, или вовсе полностью новую линейку ускорителей GeForce RTX 60, которые будут использовать новейшую архитектуру Rubin от Nvidia. Если перенос все же случится, то премьеру придется ждать, по меньшей мере, до 2027 г.

На AMD надежды почти нет

Компания AMD пока не сообщала о планах по сокращению поставок своих нынешних графических чипов или переносу релиза новых, но искушению продавать свои карты как можно дороже она все же поддалась. В частности, подорожали ее ускорители Radeon серии RX 9700, построенные на архитектуре RDNA 4, хотя и не так радикально по сравнению с картами Nvidia.

Ускоритель Radeon RX 9070 XT подорожал на 17% за последние три месяца, а Radeon RX 9070 – примерно на 15% за тот же период времени.

Intel всех спасет?

Intel оказалась единственной, кто не стал повышать цены на свою дискретную графику. Компания, чье присутствие на рынке видеокарт подавляющее большинство потребителей или не замечает вовсе, или не воспринимает всерьез, не стала брать пример со своих конкурентов и пошла в совершенно противоположном направлении.

К примеру, некоторые видеокарты Intel серии Arc B (кодовое название – Battlemage) стали стоить даже дешевле, чем несколько месяцев назад. Так, цены на ускорители Arc B580 и Arc B570 снизились примерно на 4% и 9% соответственно.