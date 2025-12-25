Разделы

AMD Radeon DNA AMD RDNA


СОБЫТИЯ

25.12.2025 Представлены флагманы серии Acer Nitro — видеокарты Nitro RX9070 и RX9070XT 3
14.11.2025 AMD мощно подвинула Intel на рынке процессоров для ПК за счет козыря, которому нечего противопоставить 1
11.04.2025 Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM 3
18.03.2025 AMD крушит конкурентов. Она стремительно выживает Nvidia из самой технологичной страны мира 2
24.12.2024 Новая линейка портативных устройств ‎Ayaneo: ультимативный геймплей в ваших руках 2
21.11.2024 «М.Видео-Эльдорадо» снизила цены на PlayStation 5 Pro 3
14.11.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открыла продажи Sony PlayStation 5 Pro 3
03.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо»: предзаказ на PlayStation 5 Pro в 3 раза превысил ожидания 3
26.09.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ новой консоли PlayStation 5 Pro 3
11.09.2024 «М.Видео-Эльдорадо» привезет в Россию консоль PlayStation 5 Pro и аксессуары 3
09.09.2024 Почти уничтожив Intel, AMD решила пощадить Nvidia. Топовых Radeon пока не будет, ставка сделана на дешевые видеокарты 1
28.08.2024 В продаже появились три новые модели видеокарт Acer NITRO Radeon RX 1
15.07.2024 Госдума перевозит документооборот с ОС Windows и Oracle на российские Linux и СУБД 1
30.03.2024 Суверенный «убийца» PlayStation и Xbox растет из Китая. Российская игровая консоль не отличается от сверхдешевого китайского компьютера 1
20.02.2024 Intel безнадежно отстала. AMD начинает производство суперсовременных Ryzen на техпроцессе 3 нм с новейшей архитектурой 2
06.01.2023 Лучшие смартфоны 2022 года: выбор ZOOM 1
12.05.2022 Новая версия российской ОС «Альт рабочая станция К» 10 встраивается в имеющуюся ИТ-инфраструктуру и обеспечивает ее безопасность 2
14.04.2022 Самые мощные видеокарты в 2022 году: выбор ZOOM 2
17.02.2022 Сверхдорогой флагманский смартфон Samsung оказался слабее древнего iPhone 1
28.01.2022 Лучшие процессоры для ноутбуков: выбор ZOOM 1
20.01.2022 Samsung представила процессор Exynos 2200 с GPU Xclipse на базе архитектуры AMD RDNA 2 3
19.01.2022 AMD выпустила бюджетную игровую видеокарту Radeon RX 6500 XT 2
20.08.2021 AMD выпустила новые плагины для движка рендеринга Radeon ProRender 1
20.05.2021 HP представила новый игровой бренд и обновленное портфолио геймерских решений. Цены 2
04.03.2021 AMD представила видеокарту AMD Radeon RX 6700 XT 3
04.12.2020 Процессоры AMD Epyc и Radeon Pro стали основой нового инстанса AWS 1
18.11.2020 AMD объявила о доступности видеокарт Radeon RX 6800 серии 3
03.11.2020 Asus представляет видеокарты серий ROG Strix и TUF Gaming на базе графических процессоров Radeon RX 6800 1
29.10.2020 AMD представила графику AMD Radeon RX 6000 серии 4
10.09.2020 AMD объявила «Красный октябрь»: Скоро выйдут процессоры, которым у Intel даже близко нет аналогов 2
10.09.2020 Microsoft выпускает сверхдешевую игровую консоль нового поколения. Видео. Цена в России 3
02.06.2020 AMD выходит на новый рынок, где Intel ей не конкурент 4
31.03.2020 Вся информация о Sony PlayStation 5 и MS Xbox Series X: войны не будет? 3
26.03.2020 Девушка-хакер украла у AMD коды новейших процессоров и хочет выложить их в открытый доступ 1
11.02.2020 AMD представила графический процессор Radeon Pro W5500 2
21.11.2019 AMD представила профессиональную видеокарту по техпроцессу 7 нм 2
30.10.2019 AMD показала крупнейшую выручку за последние 14 лет 1
22.08.2019 AMD опубликовала техническую документацию по новой игровой архитектуре RDNA 2
18.06.2019 Юбилейный видеоускоритель и другие новости от AMD 1

AMD Radeon DNA и организации, системы, технологии, персоны:

AMD - Advanced Micro Devices 4476 29
Intel Corporation 12550 9
Nvidia Corp 3743 8
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 8
Microsoft Corporation 25264 6
Sony 6636 6
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 680 6
PowerColor 13 5
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 390 5
Apple Inc 12654 5
Pegatron - ASRock 55 4
XFX - PINE Technologies 14 4
Samsung Electronics 10643 4
HP Inc. 5763 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1030 4
Google LLC 12285 2
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 176 2
Ayaneo 3 2
X Corp - Twitter 2909 2
Acer Group - Acer Inc 2663 2
Valve Software 234 2
AMD Graphics Product Group - ATI 964 2
Seiko Epson Corporation 902 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 199 1
TietoEVRY Retail payments and Cards 61 1
Capcom 283 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 64 1
Biostar - Biostar Microtech 34 1
Программные технологии 86 1
Gearbox Software 108 1
Victor Hasselblad AB 54 1
BBK OnePlus 259 1
РАН ИСП - Технологический центр исследования безопасности ядра Linux - Технологический центр исследования безопасности российских ОС 19 1
Elmtec 1 1
Tarox 1 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 670 1
Lenovo Group 2364 1
Qualcomm Technologies 1914 1
Dell Technologies - Dell Computer 2162 1
GitHub 973 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2710 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1663 2
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 65 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 289 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 478 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5269 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12903 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4803 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4940 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3545 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 35
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4200 26
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 23
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8411 17
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1070 15
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3718 13
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3547 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 11
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9880 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 9
Rendering - Рендеринг - просчет кадров для объединения их в один видеоряд 239 7
Аксессуары 4134 7
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 572 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17140 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13022 7
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2375 6
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2827 6
Gamepad - Геймпад - Joypad - Джойпад - тип игрового манипулятора 173 6
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3104 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25722 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 6
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1788 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 5
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1475 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6320 5
DDR - Double data rate 2926 5
Трассирование - Трассировка 75 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6021 4
Вентилятор - Fan 1028 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7679 4
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 371 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8185 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4683 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2997 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 3
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3560 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12910 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13000 3
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 552 18
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 644 17
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 160 14
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 175 13
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4095 8
AMD Radeon 290 6
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 385 6
AMD Sapphire 74 5
Sony Playstation VR - PS VR 27 5
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1883 5
Microsoft Windows 16362 5
Microsoft DirectX 718 4
Microsoft DirectX Raytracing - Microsoft DXR 10 4
AMD Radeon Pro - серия видеокарт 91 4
AMD Infinity Cache 4 4
Microsoft Windows 11 719 4
AMD FSR - AMD FidelityFX Super Resolution 6 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1629 4
Intel x86 - архитектура процессора 1986 4
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 227 4
AMD Radeon ProRender Developer Suite - Физический процессор для рендеринга 38 4
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 458 4
AMD Radeon Anti-Lag 4 3
AMD Memory Group - AMD Memory Guard - AMD Smart Access Memory - AMD RAM 19 3
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 292 3
AMD GCN - Graphics Core Next - Архитектура GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 40 3
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 516 3
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 161 3
Linux OS 10941 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7381 3
AMD Infinity Architecture 6 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 432 2
AMD Radeon Software - AMD Radeon Software Adrenalin - AMD Radeon Settings - AMD Catalyst - ATI Catalyst 27 2
Apple M - ARM-процессор - чипсет на кристалле ARM-архитектуры 62 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3040 2
AMD Remote Workstation 3 2
SPECviewperf benchmark - измерение производительности видеокарт 3 2
AMD Big Navi 2 2
InterSystems Cache 138 2
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 833 2
Мезин Сергей 31 5
Lisa Su - Лиза Су 55 4
Henkelman Scott - Херкельман Скотт 9 3
Herkelman Scott - Херкельман Скотт 3 2
Johnson Judy - Джонсон Джуди 3 2
Фарыгин Антон 5 1
Brown Dave - Браун Дэйв 10 1
Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 6 1
Wang David - Ванг Дэвид 7 1
Бублий Юрий 1 1
Haas Rene - Хаас Рене 9 1
Пазин Артем 1 1
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 1
Путин Владимир 3360 1
Мишустин Михаил 739 1
Россия - РФ - Российская федерация 157406 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53503 5
Япония 13556 4
Китай - Тайвань 4139 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18273 3
Европа 24653 2
Южная Корея - Республика 6868 2
Германия - Федеративная Республика 12948 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5352 1
Украина 7800 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14510 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 14
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55077 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3279 2
Металлы - Медь - Copper 829 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1446 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1539 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10355 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1875 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1254 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11446 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1290 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51334 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3705 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 398 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 805 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 685 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1469 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 811 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3714 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5294 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6678 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 1
Tom’s Hardware 522 4
TechSpot 160 2
SlashLeaks 10 1
Известия ИД 710 1
ComputerBase 12 1
Boy Genius Report - BGR 50 1
GizChina - Издание 81 1
TorrentFreak (TF) 148 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2168 1
Jon Peddie Research 42 2
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 39 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 202 1
Samsung Unpacked 33 1
ISE - Integrated Systems Europe 50 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
