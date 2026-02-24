Разделы

Техника
|

Maibenben представила рабочую станцию Maibenben PC95A

Международная технологическая компания Maibenben представляет рабочую станцию Maibenben PC95A, разработанную на базе процессора AMD Ryzen AI Max+ 395 с интегрированным графическим процессором AMD Radeon 8060S Graphics. Модель предназначена для локального развёртывания больших языковых моделей, анализа массивов данных и ресурсоёмких творческих задач: видеомонтажа, 3D-рендеринга и др. На устройство предоставляется гарантия 2 года.

Maibenben PC95A выполнен в серебряном цвете. Корпус с каркасной основой изготовлен из прочного цельнолитого алюминиевого сплава, что повышает устойчивость к деформациям и царапинам, а также обеспечивает эффективный отвод тепла. Габариты устройства составляют 199,3 x 199,3 x 199,3 мм.

Рабочая станция оснащена системой жидкостного охлаждения с замкнутым контуром, охватывающей основные тепловыделяющие компоненты. Также в устройстве установлена обслуживаемая система вентиляции со сменными фильтрами, работающая по принципу естественной конвекции (воздушной тяги): через 843 микроотверстия по вертикали корпуса формируется устойчивый восходящий поток, эффективно отводящий тепло. Всё это обеспечивает стабильную рабочую температуру в пределах 71– 76°C, а при полной нагрузке система сохраняет уровень шума ≤ 49,8 дБ.

Maibenben PC95A работает на базе 16-ядерного процессора AMD Ryzen AI Max+ 395, который объединяет в себе передовую вычислительную архитектуру Zen 5, графическую архитектуру RDNA 3.5 и нейронную архитектуру XDNA 2. Его максимальная тактовая частота составляет 5,1 ГГц, а максимальный TDP — 140 Вт. Это открывает широкие возможности по выбору сценариев использования: устройство подойдёт для работы с языковыми моделями, анализа больших массивов данных, создания и обработки сложного контента и других ресурсоёмких задач.

maibenben.jpg

За обработку графических данных отвечает интегрированный графический процессор AMD Radeon 8060S Graphics. Он обеспечивает вычислительную мощность на уровне дискретной видеокарты Nvidia RTX 4070 Mobile и способен кодировать и декодировать видеоформаты широкого спектра.

Рабочая станция оснащена 128 ГБ распаянной памяти LPDDR5X (8 × 16 ГБ) с максимальной скоростью обработки данных до 8000 МГц. До 96 ГБ памяти может быть выделено графическому процессору, что позволяет локально развёртывать крупномасштабные ИИ-модели.

Артем Волков, «БПЦ Процессинг»: В России мало зрелых финтех-решений
Цифровизация

Для работы с данными предусмотрено два слота для накопителей формата M.2 2280. В поставляемой комплектации установлен 1 ТБ SSD PCIe Gen 4.

Рабочая станция поддерживает как локальное развёртывание крупномасштабных MoE-моделей, так и одновременную работу с ними, что обеспечивает полную безопасность и конфиденциальность данных. Ниже приведены результаты тестов скорости работы моделей Deepseek и QWEN3, полученных в лаборатории Maibenben. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования.

Рабочая станция оснащена основными рабочими интерфейсами и поддерживает подключение до четырёх 8K-мониторов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Знаменитый конкурент Xiaomi и создатель первого в истории клона iPhone уничтожен спустя четверть века работы

Обзор: Виртуальные АТС 2026

Из-под управления «Роснано» выходят доли в заводе суперконденсаторов и в операторе облачной телефонии

Александр Светкин, Microsoft: Роль ИИ смещается от обнаружения аномалий к помощи в устранении инцидентов

Китайская смекалка. Пока Корея продает оперативную память втридорога, завод в КНР втихую вдвое снизил цены на свои чипы

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще