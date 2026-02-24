Maibenben представила рабочую станцию Maibenben PC95A

Международная технологическая компания Maibenben представляет рабочую станцию Maibenben PC95A, разработанную на базе процессора AMD Ryzen AI Max+ 395 с интегрированным графическим процессором AMD Radeon 8060S Graphics. Модель предназначена для локального развёртывания больших языковых моделей, анализа массивов данных и ресурсоёмких творческих задач: видеомонтажа, 3D-рендеринга и др. На устройство предоставляется гарантия 2 года.

Maibenben PC95A выполнен в серебряном цвете. Корпус с каркасной основой изготовлен из прочного цельнолитого алюминиевого сплава, что повышает устойчивость к деформациям и царапинам, а также обеспечивает эффективный отвод тепла. Габариты устройства составляют 199,3 x 199,3 x 199,3 мм.

Рабочая станция оснащена системой жидкостного охлаждения с замкнутым контуром, охватывающей основные тепловыделяющие компоненты. Также в устройстве установлена обслуживаемая система вентиляции со сменными фильтрами, работающая по принципу естественной конвекции (воздушной тяги): через 843 микроотверстия по вертикали корпуса формируется устойчивый восходящий поток, эффективно отводящий тепло. Всё это обеспечивает стабильную рабочую температуру в пределах 71– 76°C, а при полной нагрузке система сохраняет уровень шума ≤ 49,8 дБ.

Maibenben PC95A работает на базе 16-ядерного процессора AMD Ryzen AI Max+ 395, который объединяет в себе передовую вычислительную архитектуру Zen 5, графическую архитектуру RDNA 3.5 и нейронную архитектуру XDNA 2. Его максимальная тактовая частота составляет 5,1 ГГц, а максимальный TDP — 140 Вт. Это открывает широкие возможности по выбору сценариев использования: устройство подойдёт для работы с языковыми моделями, анализа больших массивов данных, создания и обработки сложного контента и других ресурсоёмких задач.

За обработку графических данных отвечает интегрированный графический процессор AMD Radeon 8060S Graphics. Он обеспечивает вычислительную мощность на уровне дискретной видеокарты Nvidia RTX 4070 Mobile и способен кодировать и декодировать видеоформаты широкого спектра.

Рабочая станция оснащена 128 ГБ распаянной памяти LPDDR5X (8 × 16 ГБ) с максимальной скоростью обработки данных до 8000 МГц. До 96 ГБ памяти может быть выделено графическому процессору, что позволяет локально развёртывать крупномасштабные ИИ-модели.

Для работы с данными предусмотрено два слота для накопителей формата M.2 2280. В поставляемой комплектации установлен 1 ТБ SSD PCIe Gen 4.

Рабочая станция поддерживает как локальное развёртывание крупномасштабных MoE-моделей, так и одновременную работу с ними, что обеспечивает полную безопасность и конфиденциальность данных. Ниже приведены результаты тестов скорости работы моделей Deepseek и QWEN3, полученных в лаборатории Maibenben. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования.

Рабочая станция оснащена основными рабочими интерфейсами и поддерживает подключение до четырёх 8K-мониторов.