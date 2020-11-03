Asus представляет видеокарты серий ROG Strix и TUF Gaming на базе графических процессоров Radeon RX 6800

Компания Asus представила новую линейку видеокарт ROG Strix и TUF Gaming на базе графических процессоров AMD Radeon 6000-й серии, в основе которых – мощный игровой процессор с архитектурой AMD RDNA 2. Чтобы в полной мере раскрыть потенциал этих графических процессоров для геймеров и компьютерных энтузиастов, в новых видеокартах Asus серий ROG Strix и TUF Gaming была значительно усовершенствована система охлаждения. Результат – высокая производительность при низкой рабочей температуре и минимальном уровне шума.

Видеокарта ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT

Radeon RX 6800 XT – один из самых мощных графических процессоров, когда-либо созданных компанией AMD. При разработке видеокарты ROG Strix на базе этого графического процессора инженеры Asus предусмотрели систему охлаждения, позволяющую в полной мере раскрыть его потенциал. Наиболее логичным выбором стал контур водяного охлаждения. Компьютерные энтузиасты давно знакомы с преимуществами водяного охлаждения для центрального процессора, и многие из них самостоятельно собирали аналогичные системы для охлаждения видеокарт, чтобы достигать предельно высокой производительности графического процессора.

ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT

В видеокарте ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT реализовано уже готовое решение, сочетающее преимущества воздушного и водяного охлаждения. Модуль СВО был разработан с нуля специально для этой модели видеокарты. Массивная пластина радиатора охлаждает и сам кристалл графического процессора, и модули видеопамяти GDDR6 вокруг него. Тепло, исходящее от этих компонентов, не просто рассеивается по корпусу, а передается непосредственно в контур жидкостного охлаждения. На другом конце контура расположен 240-миллиметровый радиатор, совместимый со стандартными креплениями современных компьютерных корпусов. За охлаждение элементов системы питания в этой видеокарте отвечают еще один тихий нагнетающий вентилятор и низкопрофильный радиатор.

Видеокарта ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT походит для систем различных форм-факторов. Эта модель оснащена удлиненными 600-миллиметровыми трубками для охлаждающей жидкости, что позволяет устанавливать ее внутри даже глубоких корпусов формата EATX. Тканевая оплетка трубок не только дополнительно защищает их от перетирания, но и придает всей геймерской системе еще более стильный и внушительный вид.

Для отведения тепла из замкнутого контура радиатор оборудован двумя 120-мм вентиляторами оптимизированной конструкции, рассчитанными на высокое статическое давление и способными прокачивать большой объем воздуха через близко расположенные ребра теплообменника. Как и другие модели серии ROG Strix, видеокарта ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT оснащена двумя разъемами FanConnect II для системных вентиляторов. Скорость их вращения регулируется автоматически на основе температуры центрального и графического процессоров.

Видеокарта ROG Strix RX 6800

Помимо флагманского графического процессора Radeon RX 6800 XT, компания AMD также анонсировала модель AMD Radeon RX 6800 для систем среднего ценового сегмента. В видеокарте ROG Strix на базе процессора Radeon RX 6800 применяются новейшие технологии воздушного охлаждения.

ROG Strix RX 6800

Форм-фактор 2,9 слота позволил вместить радиатор большего размера, чтобы эффективно отводить тепло от графического процессора с помощью множества тепловых трубок. Технология MaxContact позволяет сделать поверхность основания радиатора, который установлен на графическом процессоре, максимально гладкой, что увеличивает площадь контакта и значительно улучшает теплоотвод. Три вентилятора особой конструкции Axial-tech при минимальном шуме создают усиленный воздушный поток, направленный на ребра радиатора. Размер центральной части вентиляторов уменьшен, чтобы увеличить длину лопастей, а специальное кольцо-ограничитель обеспечивает усиленное и точно направленное давление воздуха с минимальной турбулентностью. Для видеокарты ROG Strix Radeon RX 6800 специально разработана укороченная печатная плата с вырезом на задней панели для еще более эффективного отведения тепла от графического процессора. Так горячий воздух смешивается с выдуваемым из корпуса потоком.

Видеокарты TUF Gaming – решение на базе графических процессоров RX 6800 XT и RX 6800

Для тех, кто предпочитает надежные устройства с лаконичным оформлением, инженеры Asus создали видеокарты TUF Gaming на базе графических процессоров Radeon RX 6800 XT и RX 6800. Форм-фактор 2,9 слота позволил вместить массивный радиатор для стабильного охлаждения мощных графических процессоров под высокими нагрузками. Воздушные потоки формируются тремя вентиляторами Axial-tech, как и в видеокартах престижной серии ROG Strix. Причем центральный радиатор вращается по часовой стрелке, а два боковых – против. Это позволяет уменьшить турбулентность и точнее направить воздушный поток, увеличить скорость вращения лопастей и объем прокачиваемого через радиатор воздуха без усиления шума. Алюминиевый кожух видеокарты выполнен в индустриальном стиле, подчеркивающим ее функциональность.

TUF Gaming

Алюминиевая усилительная пластина во всю длину корпуса выполнена в узнаваемом стиле TUF Gaming. Вентиляционный вырез в укороченной печатной плате дополнительно способствует отведению тепла от внутренних компонентов видеокарты. Процесс изготовления данной видеокарты полностью автоматизирован – технология Auto-Extreme исключает производственный брак, связанный с человеческим фактором. Дополнительной гарантией безупречной надежности и долговечности этих видеокарт является 144-часовой испытательный процесс и применение исключительно высококачественных конденсаторов. Для персонализации внешнего вида видеокарты в ней предусмотрена встроенная светодиодная RGB-подсветка с поддержкой технологии Aura.