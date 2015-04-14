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IHS Integrated heat spreader Интегрированный теплоотвод

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


14.04.2015 Цены на 4K-телевизоры обвалятся уже в 2015 г.

Аналитики IHS считают, что в 2015 г. цены на ЖК-телевизоры формата Ultra HD (4K) в расчете на один дюйм поверхности снизятся до уровня стоимости ЖК-телевизоров с матрицами формата Full HD. В 2014 г. стои
19.08.2014 Внедрение е-паспортов по-прежнему наталкивается на бюрократические и политические барьеры

Исследование, проведенное IHS, продемонстрировало результаты, в корне отличающиеся от оптимистических прогнозов большинства аналитиков по поводу ситуации на рынке е-паспортов. IHS прогнозирует, что рост этого рын
25.11.2013 Рынок ТВ рушится второй год подряд. Названа дата начала роста

В 2013 г. мировой рынок телевизоров сократится на 4,8% по объему поставок до 226,8 млн штук по сравнению с 238,3 млн в 2012 г., прогнозирует аналитическая компания IHS. По итогам первых трех кварталов этого года поставки ТВ на мировой рынок составили 158 млн штук, что на 4,4% ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (165,2 млн). Прогноз учиты
20.11.2013 Linux потеснит QNX и Windows в автомобилях

К 2020 г. Linux станет самой популярной операционной системой среди производителей информационно-развлекательных систем. Такой прогноз сделали аналитики IHS Automotive. По их подсчетам, Linux будет установлена более чем на 1 млн автомобильных систем, выпущенных в 2013 г., но уже через 7 лет этот показатель возрастет до 53,7 млн. В результате та
01.08.2013 Поставки 4K-панелей достигнут 2,3 млн в 2013 г.

Объем мирового выпуска телевизионных панелей формата Ultra HD (4K) в 2013 г. достигнет 2,3 млн штук, сообщает исследовательская компания IHS. Аналитики впервые дают подобный прогноз, который позволяет судить об объеме глобального рынка 4K-телевизоров. Разрешение формата 4K в 4 раза больше по сравнению с Full HD и равно 3840 х 21
19.12.2012 Определен Топ-5 производителей мобильников и смартфонов в 2012 г.

Пятью крупнейшими производителями мобильных телефонов по итогам 2012 г., согласно предварительным расчетам IHS iSuppli, стали: Samsung Electronics, Nokia, Apple, ZTE и LG Electronics. Компания Samsung по итогам года заняла 29% мирового рынка по объемам поставок, Nokia - 24%, Apple - 10%, ZTE - 6% и

04.10.2012 К 2016 г. на теле человека будет в 12 раз больше электроники

Исследователи из компании IHS сообщили о том, что ожидают 12-кратного роста рынка носимой электроники в период с 2011 по 2016 гг. Носимая электроника - это электронные устройства, которые пользователь каким-либо образом
08.05.2012 Olympus представил защищенную камеру с рекордной светосилой

Компания Olympus анонсировала защищенную компактную фотокамеру Olympus Tough TG-1 iHS. Это первый аппарат в линейке защищенных камер Olympus с диафрагменным числом f2.0-4.9. Диафрагменное число f2.0-4.9 позволяет получать более качественные фотоснимки в условиях недостаточно
23.01.2012 Windows Phone займет второе место после Android к 2015 г. - IHS iSuppli

рынке США - фирма уже представила здесь свой первый мобильник на Windows Phone, Lumia 900, - к концу 2015 г. платформа Microsoft займет второе место по популярности после Android. Такой прогноз дает IHS iSuppli. По оценке аналитиков, в период с 2011 по 2015 гг. доля Android в общем объеме поставок смартфонов на мировой рынок вырастет с 47,4% до 58,1%, а Windows Phone - с 1,9% до 16,7%. При
26.05.2011 Возросший интерес к iPad снизил поставки персональных компьютеров - IHS iSuppli

Поставки персональных компьютеров на мировой рынок в I квартале 2011 г. сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,3% до 81,3 млн штук, сообщает IHS iSuppli. Таким образом, аналитики подтвердили данные, ранее опубликованные компаниями Gartner и IDC. По данным IHS iSuppli, отрицательную динамику продемонстрировали первые три компа
27.04.2011 Аналитики назвали причину снижения продаж iPad

мпании Apple в первом квартале текущего календарного года было вызвано проблемами в производстве устройств, отчасти возникшими вследствие землетрясения и наводнений в Японии, говорится в новом отчете IHS iSuppli. Вследствие этого аналитики IHS iSuppli были вынуждены сократить ожидаемый объем поставок iPad на весь 2011 г. Согласно обновленному прогнозу, поставки ожидаются на уровне 39
21.04.2011 Рынок полупроводников: Samsung может обогнать Intel

Продолжая наращивать объемы поставок, Samsung Electronics за последние 10 лет приблизилась к лидеру рынка Intel так близко, как не смогла ни одна другая компания, говорится в отчете IHS iSuppli. По итогам 2010 г. выручка корейской фирмы с продажи полупроводников выросла на 59,1% до $27,8 млрд, что позволило занять 9,2% мирового рынка, на 4,1% пункта меньше в сравнении с до
31.03.2005 Gigabyte представил процессорный теплоотвод для экстремальных условий

Компания Gigabyte представила новую модель G-Power Cooler — флагманский теплоотвод Gigabyte, специально разработанный для экстремальных условий работы, например, для разгона. Модель выпускается в двух вариантах. Версия G-Power Pro предназначена для опытных пользова
21.04.2003 Новый теплоотвод гнется как лист бумаги

Японская Furukawa Electric разработала очень тонкий, подобный листу бумаги, теплоотвод, который позволит охлаждать полупроводниковые микросхемы в мобильных электронных устройствах типа ноутбуков, сотовых телефонов и КПК. Компания заявляет, что это самая тонкая камера т
21.04.2003 Новый теплоотвод гнется как лист бумаги

Японская Furukawa Electric разработала очень тонкий, подобный листу бумаги, теплоотвод, который позволит охлаждать полупроводниковые микросхемы в мобильных электронных устройствах типа ноутбуков, сотовых телефонов и КПК. Компания заявляет, что это самая тонкая камера т

Публикаций - 185, упоминаний - 185

IHS и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 34
Apple Inc 13154 34
Intel Corporation 12811 32
Google LLC 12688 25
Nvidia Corp 4002 16
Sony 6739 16
LG Electronics 3735 14
AMD - Advanced Micro Devices 4641 14
Microsoft Corporation 25775 13
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 12
Qualcomm Technologies 1974 10
HP Inc. 5883 9
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 9
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
Toshiba Corporation 2980 8
Olympus 475 8
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 8
Amazon Inc - Amazon.com 3277 7
TI - Texas Instruments Incorporated 848 6
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 6
Acer Group - Acer Inc 2776 6
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 273 5
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 154 5
Dell EMC 5180 5
Huawei 4676 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 5
Nikon 646 4
Western Digital Corporation - WDC 589 4
Xiaomi - Сяоми 2231 4
Kingston Technology 218 4
Hitachi - Хитачи 1501 4
Seagate Technology 766 4
Canon 1439 4
HTC Corporation 1512 4
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 3
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Lenovo Group 2446 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 12
BMW Group 482 9
Volkswagen Audi Group 232 6
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 6
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 6
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 6
Volkswagen Group - VW 308 4
Honda Motor Company - HND 240 3
Barnes & Noble 171 3
Hyundai Motor Company 436 3
Volvo Cars 262 3
Ford 434 3
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 2
ATIC - Advanced Technology Investment Company 40 2
Moor Insights & Strategy 13 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 2
Tesla Motors 461 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 2
ВТБ - ВТБ24 671 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 43 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 58 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
БЕРГ - BERG 20 1
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 27 1
Hyndai 16 1
Ferrari NV 159 1
Subaru - Субару Мотор 52 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 67 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
MCHC - Mitsubishi Chemical Holdings Corporation - Mitsubishi Chemical Safety Institute - Mitsubishi Gas Chemical Company 30 1
РНФ - Российский научный фонд 201 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 1
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 29 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Euro NCAP - European New Car Assessment Programme 7 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
GSA - Global Semiconductor Alliance - Глобальный альянс микроэлектроники 7 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 55
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 46
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 39
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 37
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 34
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 32
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 32
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 26
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 23
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 22
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 21
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Африка - Африканский регион 3641 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 4
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Швеция - Королевство 3782 3
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Ближний Восток 3154 3
Индонезия - Республика 1058 3
США - Калифорния 4829 3
Малайзия 922 3
Таиланд - Королевство 926 3
Европа Западная 1496 3
США - Аризона 549 2
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Европа Восточная 3138 2
Америка - Американский регион 2206 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 2
Германия - Берлин 732 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 23
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 18
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 14
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 11
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 5
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 5
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 4
Английский язык 7030 4
Ergonomics - Эргономика 1755 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 4
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 4
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 571 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 3
Физика - Physics - область естествознания 2940 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 3
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 3
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 229 3
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 3
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 488 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 9
Bloomberg 1627 8
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 6
Известия ИД 770 3
CNews - Auto.CNews 51 3
DigiTimes - Издание 1331 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
NE Asia Online 313 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
Times 661 2
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 2
The Verge - Издание 619 2
TechPowerUp 23 1
TechRadar 97 1
HKEPC 2 1
ComputerWorld 144 1
The China Times 11 1
NBC News 188 1
Dow Jones - Barron's 26 1
Re/code 40 1
Nowhereelse.fr 19 1
Silicon 494 1
cw360 84 1
iMore 22 1
Economic Daily News 32 1
Electronic Times 20 1
FT - Financial Times 1296 1
Reddit 398 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
РИА Новости 1033 1
NYT - The New York Times 1100 1
DRAMeXchange 42 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 40
Gartner - Гартнер 3658 19
IDC - International Data Corporation 4975 15
Juniper Research 131 7
ABI Research 236 7
NPD DisplaySearch 285 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
Cinebench 29 2
IMS Research 31 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
IC Insights 24 1
Strategy Analytics 285 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
ACG Research 8 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Wainhouse Research 40 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Berg Insight 19 1
Gartner Magic Quadrant Data Center 10 1
Harbor Research 3 1
Techno Systems Research 3 1
Global Insight 5 1
data.ai - App Annie - Distimo 23 1
Forrester Research 834 1
TrendForce 187 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
РАН - Российская академия наук 2122 3
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 2
ТПУ - Научно-образовательный центр И.Н.Бутакова - Инженерная школа энергетики - Школа инженерного предпринимательства 21 2
РАН ИФХЭ - Институт физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина РАН 9 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 2
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 1
Сколтех - Центр Фотоники, фотонных технологий и квантовых материалов - Лаборатория интегральной фотоники Сколтеха 14 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 9
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 24 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Photokina 60 1
InAVation Awards 6 1
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 27 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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