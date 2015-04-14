Цены на 4K-телевизоры обвалятся уже в 2015 г. Аналитики IHS считают, что в 2015 г. цены на ЖК-телевизоры формата Ultra HD (4K) в расчете на один дюйм поверхности снизятся до уровня стоимости ЖК-телевизоров с матрицами формата Full HD. В 2014 г. стои

Внедрение е-паспортов по-прежнему наталкивается на бюрократические и политические барьеры Исследование, проведенное IHS, продемонстрировало результаты, в корне отличающиеся от оптимистических прогнозов большинства аналитиков по поводу ситуации на рынке е-паспортов. IHS прогнозирует, что рост этого рын

Рынок ТВ рушится второй год подряд. Названа дата начала роста В 2013 г. мировой рынок телевизоров сократится на 4,8% по объему поставок до 226,8 млн штук по сравнению с 238,3 млн в 2012 г., прогнозирует аналитическая компания IHS. По итогам первых трех кварталов этого года поставки ТВ на мировой рынок составили 158 млн штук, что на 4,4% ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (165,2 млн). Прогноз учиты

Linux потеснит QNX и Windows в автомобилях К 2020 г. Linux станет самой популярной операционной системой среди производителей информационно-развлекательных систем. Такой прогноз сделали аналитики IHS Automotive. По их подсчетам, Linux будет установлена более чем на 1 млн автомобильных систем, выпущенных в 2013 г., но уже через 7 лет этот показатель возрастет до 53,7 млн. В результате та

Поставки 4K-панелей достигнут 2,3 млн в 2013 г. Объем мирового выпуска телевизионных панелей формата Ultra HD (4K) в 2013 г. достигнет 2,3 млн штук, сообщает исследовательская компания IHS. Аналитики впервые дают подобный прогноз, который позволяет судить об объеме глобального рынка 4K-телевизоров. Разрешение формата 4K в 4 раза больше по сравнению с Full HD и равно 3840 х 21

Определен Топ-5 производителей мобильников и смартфонов в 2012 г. Пятью крупнейшими производителями мобильных телефонов по итогам 2012 г., согласно предварительным расчетам IHS iSuppli, стали: Samsung Electronics, Nokia, Apple, ZTE и LG Electronics. Компания Samsung по итогам года заняла 29% мирового рынка по объемам поставок, Nokia - 24%, Apple - 10%, ZTE - 6% и

К 2016 г. на теле человека будет в 12 раз больше электроники Исследователи из компании IHS сообщили о том, что ожидают 12-кратного роста рынка носимой электроники в период с 2011 по 2016 гг. Носимая электроника - это электронные устройства, которые пользователь каким-либо образом

Olympus представил защищенную камеру с рекордной светосилой Компания Olympus анонсировала защищенную компактную фотокамеру Olympus Tough TG-1 iHS. Это первый аппарат в линейке защищенных камер Olympus с диафрагменным числом f2.0-4.9. Диафрагменное число f2.0-4.9 позволяет получать более качественные фотоснимки в условиях недостаточно

Windows Phone займет второе место после Android к 2015 г. - IHS iSuppli рынке США - фирма уже представила здесь свой первый мобильник на Windows Phone, Lumia 900, - к концу 2015 г. платформа Microsoft займет второе место по популярности после Android. Такой прогноз дает IHS iSuppli. По оценке аналитиков, в период с 2011 по 2015 гг. доля Android в общем объеме поставок смартфонов на мировой рынок вырастет с 47,4% до 58,1%, а Windows Phone - с 1,9% до 16,7%. При

Возросший интерес к iPad снизил поставки персональных компьютеров - IHS iSuppli Поставки персональных компьютеров на мировой рынок в I квартале 2011 г. сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,3% до 81,3 млн штук, сообщает IHS iSuppli. Таким образом, аналитики подтвердили данные, ранее опубликованные компаниями Gartner и IDC. По данным IHS iSuppli, отрицательную динамику продемонстрировали первые три компа

Аналитики назвали причину снижения продаж iPad мпании Apple в первом квартале текущего календарного года было вызвано проблемами в производстве устройств, отчасти возникшими вследствие землетрясения и наводнений в Японии, говорится в новом отчете IHS iSuppli. Вследствие этого аналитики IHS iSuppli были вынуждены сократить ожидаемый объем поставок iPad на весь 2011 г. Согласно обновленному прогнозу, поставки ожидаются на уровне 39

Рынок полупроводников: Samsung может обогнать Intel Продолжая наращивать объемы поставок, Samsung Electronics за последние 10 лет приблизилась к лидеру рынка Intel так близко, как не смогла ни одна другая компания, говорится в отчете IHS iSuppli. По итогам 2010 г. выручка корейской фирмы с продажи полупроводников выросла на 59,1% до $27,8 млрд, что позволило занять 9,2% мирового рынка, на 4,1% пункта меньше в сравнении с до

Gigabyte представил процессорный теплоотвод для экстремальных условий Компания Gigabyte представила новую модель G-Power Cooler — флагманский теплоотвод Gigabyte, специально разработанный для экстремальных условий работы, например, для разгона. Модель выпускается в двух вариантах. Версия G-Power Pro предназначена для опытных пользова

Новый теплоотвод гнется как лист бумаги Японская Furukawa Electric разработала очень тонкий, подобный листу бумаги, теплоотвод, который позволит охлаждать полупроводниковые микросхемы в мобильных электронных устройствах типа ноутбуков, сотовых телефонов и КПК. Компания заявляет, что это самая тонкая камера т