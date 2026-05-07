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Таиланд Бангкок

Таиланд - Бангкок

СОБЫТИЯ


07.05.2026 Презентация Huawei в Бангкоке: комплексные и универсальные интеллектуальные технологии открывают новую главу «умной жизни» 1
13.11.2025 В Таиланде арестован россиянин. США подозревают его в хакерских атаках 1
27.10.2025 Илон Маск отключил 2500 интернет-терминалов Starlink, принадлежащих мошенническим колл-центрам 1
24.10.2025 В Бангкоке открылся первый в Азии фулфилмент-склад СДЭК 1
23.09.2025 Мошенники вышли на совершенно новый уровень. Они строят собственные сотовые сети для рассылки SMS 1
15.07.2025 Университет «Синергия» запустил международные программы двойного диплома в Таиланде 1
29.04.2025 Больше 680 млн миль: «Яндекс Плюс» раскрыл статистику по опции «Путешественникам» 1
31.01.2025 Новая версия Solar CyberMir 7.0: командно-штабные тренировки, квизы, квесты и task-based для Blue Team в онлайн-формате 1
17.12.2024 Платформа Solar CyberMir получила сертификат соответствия ФСТЭК России по четвертому уровню доверия 1
02.12.2024 «Яндекс Путешествия»: спрос на зимние поездки в Китай вырос в четыре раза 1
27.08.2024 Благодаря «Контуру» россияне смогут удаленно подписывать документы еще в трех странах ​ 1
05.06.2024 Сервис Colife начал работать в Гонконге 1
10.10.2023 Стартап Keygo привлек $0,5 млн инвестиций на развитие автоматизированного сервиса краткосрочной аренды при оценке бизнеса в $3,5 млн 1
13.12.2022 Жесткие диски стремительно дешевеют. Сотня гигабайтов стремится к цене $1 1
05.07.2022 Robbo поможет развивать образование в Таиланде 1
17.02.2022 Московские компании презентуют свои товары на 10 международных выставках под брендом Made in Moscow 1
30.12.2021 Пользователи менеджера паролей LastPass подверглись массированным атакам 1
18.10.2021 Recfaces повысила уровень безопасности станции метро в Бангкоке с помощью технологии распознавания лиц 4
07.06.2021 На складе Xiaomi произошел мощный взрыв 1
25.12.2020 «Швабе» зарегистрировал обновленный инкубатор для новорожденных 1
18.08.2020 Как Apple крадет дизайн у советских архитекторов. Фото 1
09.09.2019 Большие данные помогают прогнозировать стихийные бедствия 1
31.08.2018 Как из отпуска сделать сюрприз 1
09.04.2018 В MAPS.ME запустили готовые маршруты по крупнейшим городам мира 1
13.07.2017 «Яндекс» и Uber объединяют бизнесы по онлайн-заказу поездок в России и соседних странах 1
08.09.2016 Игра Pokemon Go названа угрозой национальной безопасности 1
19.04.2016 Tripsta: количество бронирований авиабилетов через мобильные устройства выросло на 14% 1
29.03.2016 «Аэрофлот» запустил веб-сервис по отслеживанию статуса розыска утерянного багажа 1
31.03.2015 Обновленное приложение Aviasales для iOS поможет сэкономить на перелетах в бизнес-классе 1
19.02.2015 Aviasales оптимизировал поиск предложений по авиабилетам с помощью Amadeus Extreme Search 1
11.06.2014 Официально: Google покупает спутниковую компанию за $500 млн 1
27.02.2014 Система Contact расширяет свое присутствие в странах Азии 1
24.12.2013 Рынок онлайн-туризма под угрозой: Россияне стали меньше путешествовать на Новый год 1
26.08.2013 В Санкт-Петербурге пройдет конференция по ГИС в здравоохранении РФ 1
25.03.2013 ИКТ в мегаполисах: Москва впереди Парижа, но отстает от Нью-Йорка 1
12.12.2012 Вышла финальная версия BlackBerry 10 SDK 1
05.12.2012 MTG запустил онлайн-сервис лицензионного видео Viaplay в России 1
26.07.2012 У CNN появились последователи в Азии 1
02.03.2012 Groupon запустил свой сервис в Таиланде 1
28.02.2012 Китайский производитель бюджетного телеком-оборудования открыл офис в России 1

Публикаций - 89, упоминаний - 94

Таиланд и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft - Activision Blizzard - Bizarre Creations 41 8
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 7
Microsoft - Activision Blizzard 511 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Cisco Systems 5372 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Microsoft Corporation 25775 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 3
Lenovo Motorola 3566 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Samsung Electronics 11065 2
Western Digital Corporation - WDC 589 2
Huawei 4677 2
Apple Inc 13156 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
Intel Corporation 12811 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 2
HP Inc. 5883 2
9594 2
Autodesk 639 2
Toshiba Corporation 2980 2
Acer Group - Acer Inc 2776 2
Seagate Technology 766 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
Western Digital - WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 146 2
Google LLC 12690 2
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 2
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 1
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 1
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 146 1
IBA Group - ИБА Групп 57 1
BackBlaze 32 1
Tiscali 60 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 1
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 1
СМАРТС Ярославль-GSM 40 1
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 1
Zelax - Зелакс 90 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 4
eBay Inc 1640 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Tripsta 2 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 1
Sony Pictures Television 19 1
Radisson Hotel Group - Carlson Rezidor Hotel Group - Park Inn by Radisson - Парк Инн 16 1
MTG - Modern Times Group - Модерн Таймс Групп 25 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 1
easyJet 11 1
Он Клиник ММЦ - Международный медицинский центр 11 1
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 52 1
BEN Group Inc - Branded Entertainment Network - Corbis - Interactive Home Systems 10 1
Суточно АО - Суточно.ру 19 1
Южгипрокоммунстрой - Государственный зональный проектный институт 1 1
Costco Wholesale Corporation 30 1
СДЭК Фулфилмент - CDEK Fulfillment 6 1
Raymed Group CELT - ЦЭЛТ - Центр эндохирургии и литотрипсии - Многопрофильная клиника 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Альфа-Банк 1979 1
АльфаСтрахование СГ 394 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 1
Airbnb 101 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
JD.com - Jingdong Mall 101 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 5
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 3
Таиланд - Королевское Тайское правительство 14 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Австралийский Центр Изучения Розничной Торговли 1 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 30 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 40 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
ООН ЭСКАТО - Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана - UN ESCAP - The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 3 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ЛДПР 116 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 9
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 8
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 3
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 3
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Nintendo DS - игровая консоль 340 8
Microsoft - Activision Blizzard - Bizarre Creations - Project Gotham Racing 40 8
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 7
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 7
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 6
Microsoft Windows 2000 8678 4
Google Android 15244 3
Apple iOS 8583 3
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 3
FreePik 1841 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar CyberMir - SolarQuest 11 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 115 2
Skybox Security Suite - Skybox View Enterprise Suite - SkyBox Firewall Assurance 8 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 1
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 1
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 148 1
ROBBO Class - РОББО Класс - Инженерные инновационные классы 20 1
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 107 1
Аэрофлот Бонус 30 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 1
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УПАТС - OXE 50 1
Nokia Alcatel-Lucent 3G 5 1
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 84 1
Nokia Alcatel-Lucent DWDM 8 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 1
Nokia Alcatel-Lucent ASAM - Advanced Services Access Manager 23 1
Nokia Alcatel-Lucent Metro Span 8 1
Nokia Alcatel-Lucent 3GRC - 3G Reality Centres 9 1
Nokia Alcatel-Lucent OMSN - Optical Multi-Service Nodes 6 1
Nokia Alcatel-Lucent SDH 5 1
Nokia Alcatel-Lucent Optinex SM 7 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 1
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 1
Adobe AIR - Adobe Integrated Runtime 56 1
Nokia UltraSite - Nokia UltraSite WCDMA Base Station - Nokia UltraSite EDGE Base Stations 30 1
U.S. PS ZIP-код - система почтовых индексов Почтовой службой США 3 1
Acer Altos 32 1
Bond James - Бонд Джеймс 86 8
Feirstein Bruce - Ферштайн Брюс 11 8
Dench Judith - Дэнч Джуди 13 8
Craig Daniel - Крейг Дэниел 14 8
Фролов Павел 86 2
Alisjahbana Armida - Алишахбана Армида 1 1
Алексеев Алексей 14 1
Истомин Максим 26 1
Гафарова Елена 26 1
Христенко Виктор 44 1
Бедеров Игорь 103 1
Scheer August-Wilhelm - Шеер Август-Вильгельм 21 1
Ученов Александр 4 1
Репин Николай 18 1
Баранов Григорий 9 1
Калинов Константин 8 1
Сизинцев Александр 17 1
Cuthbertson Richard - Катбертсон Ричард 2 1
Мигачев Дмитрий 3 1
Lecasble Valerie - Лекасбль Валери 1 1
Васильев Артем 27 1
Ветров Константин 6 1
Ковальчук Максим 3 1
Seifert Thomas - Сейферт Томас 11 1
Тиктинский Эдуард 2 1
Сигов Дмитрий 3 1
Покрышкин Дмитрий 26 1
Шахин Ибрагим 2 1
Proud Ian - Прауд Айан 1 1
Воропаева Наталья 2 1
Прачук Олег 1 1
Бугорский Сергей 1 1
Лимонов Сергей 1 1
Foster Norman - Фостер Норман 3 1
Высочанский Максим 2 1
Музафярова Ильнара 1 1
Rydning John - Райднинг Джон 12 1
Coyne John - Койн Джон 6 1
Smith Stacey - Смит Стейси 12 1
Бегларян Геворг 3 1
Таиланд - Королевство 926 41
Россия - РФ - Российская федерация 166168 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 14
Европа 24964 14
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 197 14
Великобритания - Лондон 2432 12
Греция - Афины 124 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 10
Япония 13807 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 10
Азия - Азиатский регион 5920 9
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 9
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 9
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Монако Княжество 107 8
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 7
Франция - Французская Республика 8177 7
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 7
Сингапур - Республика 1953 6
Африка - Африканский регион 3641 6
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Япония - Токио 1020 5
Китай - Пекин - Beijing 1096 5
Индонезия - Джакарта 56 4
Таиланд - Пхукет 16 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
Израиль 2856 4
США - Нью-Йорк 3180 4
Ближний Восток 3154 4
Индонезия - Республика 1058 4
Украина 7928 4
Испания - Каталония - Барселона 752 4
Грузия 1332 4
Филиппины - Республика 599 4
Китай - Шанхай 833 4
Украина - Киев 1151 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 13
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 12
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 11
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 10
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 863 9
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 8
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 6
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 6
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 5
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 5
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Английский язык 7030 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 3
Аренда 2687 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1195 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 3
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FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1135 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Паспорт - Паспортные данные 2848 2
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 304 2
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
AP - Associated Press 2007 2
Известия ИД 770 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
VNUNet.com 214 1
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IBA - Israel Broadcasting Authority - Израильское управление телерадиовещания 4 1
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 76 1
ABC Radio Australia - Радио Австралия 1 1
Times 661 1
CCTV - China Central Television - Центральное телевидение Китая 19 1
e4 Engineering 107 1
Al Jazeera - Аль-Джазира 54 1
Radio Cairo - Радио Каир - Каирское радио 4 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
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