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Таиланд
Бангкок

Таиланд - Бангкок


17.02.2022 Московские компании презентуют свои товары на 10 международных выставках под брендом Made in Moscow 1
30.12.2021 Пользователи менеджера паролей LastPass подверглись массированным атакам 1
18.10.2021 Recfaces повысила уровень безопасности станции метро в Бангкоке с помощью технологии распознавания лиц 3
07.06.2021 На складе Xiaomi произошел мощный взрыв 1
25.12.2020 «Швабе» зарегистрировал обновленный инкубатор для новорожденных 1
18.08.2020 Как Apple крадет дизайн у советских архитекторов. Фото 2
09.09.2019 Большие данные помогают прогнозировать стихийные бедствия 1
31.08.2018 Как из отпуска сделать сюрприз 1
09.04.2018 В MAPS.ME запустили готовые маршруты по крупнейшим городам мира 1
13.07.2017 «Яндекс» и Uber объединяют бизнесы по онлайн-заказу поездок в России и соседних странах 1
08.09.2016 Игра Pokemon Go названа угрозой национальной безопасности 1
19.04.2016 Tripsta: количество бронирований авиабилетов через мобильные устройства выросло на 14% 1
29.03.2016 «Аэрофлот» запустил веб-сервис по отслеживанию статуса розыска утерянного багажа 1
31.03.2015 Обновленное приложение Aviasales для iOS поможет сэкономить на перелетах в бизнес-классе 1
11.06.2014 Официально: Google покупает спутниковую компанию за $500 млн 1
27.02.2014 Система Contact расширяет свое присутствие в странах Азии 1
24.12.2013 Рынок онлайн-туризма под угрозой: Россияне стали меньше путешествовать на Новый год 1
26.08.2013 В Санкт-Петербурге пройдет конференция по ГИС в здравоохранении РФ 1
25.03.2013 ИКТ в мегаполисах: Москва впереди Парижа, но отстает от Нью-Йорка 1
12.12.2012 Вышла финальная версия BlackBerry 10 SDK 1
26.07.2012 У CNN появились последователи в Азии 1
02.03.2012 Groupon запустил свой сервис в Таиланде 1
28.02.2012 Китайский производитель бюджетного телеком-оборудования открыл офис в России 1
31.10.2011 Наводнение в Таиланде «затопило» рынок жестких дисков: Цены на винчестеры резко растут 3
15.03.2011 Оборот онлайн-магазина Ozon.travel вырос в 20 раз за год 1
29.10.2010 James Bond 007: Blood Stone. Видео 1
22.10.2010 Дата выхода James Bond 007: Blood Stone 1
20.10.2010 James Bond 007: Blood Stone. Видео 1
30.09.2010 James Bond 007: Blood Stone. Видео 1
21.09.2010 James Bond 007: Blood Stone. Видео и скриншоты 1
26.08.2010 James Bond 007: Blood Stone. Видео и скриншоты 1
23.07.2010 James Bond 007: Blood Stone. Видео 1
17.07.2010 James Bond 007: Blood Stone в разработке 1
09.04.2010 «Аэрофлот» расширяет географию услуги интернет-регистрации пассажиров 1
27.02.2010 «Аэрофлот» провёл первый электронный аукцион на площадке «Сбербанк-АСТ» 1
24.09.2009 Разработана вакцина, снижающая риск заражения ВИЧ 1
12.08.2009 ООН призывает к более активному использованию новейших технологий борьбы с ЧС 1
10.07.2009 Названы самые рискованные регионы для аутсорсинга 1
12.03.2009 В Ганновере прошел форум ИТ-директоров: итоги 1
09.10.2008 Нобелевскую премию по литературе получит французский прозаик 1

Публикаций - 72, упоминаний - 77

Таиланд упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft - Activision Blizzard 465 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1452 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5373 5
Microsoft Corporation 22022 3
Ericsson 2686 3
Lenovo Motorola 3441 3
Apple Inc 10397 2
Google LLC 9836 2
5504 2
Cisco Systems 4678 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1481 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 541 2
Intel Corporation 11020 2
HP Inc. 5241 2
Orange S.A. 958 2
NEC 1731 2
Acer Group 2267 2
Orange France Télécom 654 2
Siemens AG - Siemens Group 2269 2
NetApp - Network Appliance 606 1
Ростех - Ростехнологии 2417 1
Ростех - Швабе Холдинг 157 1
Apple Aventura 1 1
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 776 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7920 1
Meta - Facebook 4164 1
LG Electronics 3259 1
IBM - International Business Machines Corp 8814 1
Adobe Systems 1396 1
Genesys 196 1
Nintendo 691 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1523 1
Сател 61 1
Skybox Security 25 1
RecFaces - РекФэйсис 15 1
Pelco 62 1
Ciena 199 1
NTT DoCoMo 1104 1
Huawei 3093 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6386 1
Аэрофлот 625 4
Aviasales - Jetradar 52 3
eBay Inc 1571 2
РусславБанк - РСБ 155 1
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 32 1
Tripsta 2 1
Сплит 23 1
SkyScanner 18 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 273 1
Uber 276 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 788 1
AliExpress Tmall 60 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 276 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 598 1
Яндекс.Такси 286 1
AliExpress 308 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5028 1
Anytime - Оператор каршеринга 12 1
Lockheed Martin 728 1
Arianespace 83 1
Рапида НКО - платежные система 137 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 479 1
Альфа-Банк 1341 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 121 1
Airbus Group 201 1
РЖД - Российские железные дороги 1401 1
Foster + Partners 5 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 922 5
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 8 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6836 2
Правительство РФ 6989 1
Австралийский Центр Изучения Розничной Торговли 1 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 106 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 302 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 163 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 229 1
МЭЦ - Московский экспортный центр 13 1
Правительство Москвы 1485 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1168 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1048 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2317 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1549 1
Министерство обороны Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 67 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 187 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 320 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2603 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1860 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1739 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 1
ЛДПР 98 1
ООН ЭСКАТО - Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана - UN ESCAP - The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 1 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 37 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30482 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7434 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 792 2
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 300 2
Мобильное приложение - Mobile app 2558 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2943 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1156 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6743 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1114 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10217 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4214 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 692 1
ИТ-аутсорсинг 866 1
НИР - Научно-исследовательская работа 278 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 312 1
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 185 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 443 1
CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 300 1
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 43 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 552 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 541 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 453 1
Java игры 75 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1743 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 395 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 389 1
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - Power over Ethernet (PoE) 108 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3047 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 394 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6389 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4983 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 594 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7195 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 472 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 581 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1906 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 528 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 505 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 521 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 6691 1
Nintendo DS - игровая консоль 327 8
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2876 7
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3835 7
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1355 7
Apple iOS 6290 2
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 2
Nokia Alcatel-Lucent 3G 4 1
Qt Framework - Фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 91 1
БПЦ Банковские Технологии - SmartVista 78 1
Аэрофлот Бонус 23 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 179 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 225 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 63 1
ООН - Программа по окружающей среде - UNEP - UN Environment Programme 19 1
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 73 1
Nokia Alcatel-Lucent DWDM 5 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 402 1
Nokia Alcatel-Lucent ASAM - Advanced Services Access Manager 18 1
Nokia Alcatel-Lucent 3GRC - 3G Reality Centres 9 1
Nokia Alcatel-Lucent SDH 5 1
HPE OpenView 197 1
Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан 69 1
Adobe AIR - Adobe Integrated Runtime 53 1
Acer Altos 30 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 411 1
Pelco VMS VideoXpert 6 1
Google Android 11666 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 324 1
Google Maps - Карты Google 625 1
Pokémon Go 71 1
Groupon - Групон - скидочный сервис 197 1
Google Earth - Google Планета Земля 451 1
BlackBerry Hub 10 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 1
RecFaces VxFaces 4 1
RecFaces Id-Guard 6 1
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 188 1
Nokia Symbian OS 1388 1
Brother DCP Inkbenefit - серия МФУ 28 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1354 1
Козлов Иван 21 1
Сизинцев Александр 5 1
Баранов Григорий 9 1
Ученов Александр 4 1
Scheer August-Wilhelm - Шеер Август-Вильгельм 19 1
Гафарова Елена 26 1
Истомин Максим 26 1
Alisjahbana Armida - Алишахбана Армида 1 1
Diachenko Bob - Дьяченко Боб 6 1
Diachenko Bob - Дяченко Боб 8 1
Зайцев Михаил 157 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 892 1
Фурсин Алексей 124 1
Серов Алексей 2 1
Лисовский Евгений 20 1
Бочарникова Татьяна 81 1
Худавердян Тигран 67 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 357 1
Сергунина Наталья 201 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 1
Соловейчик Кирилл 5 1
Морозова Тамара 12 1
Карпов Илья 27 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 284 1
Нуралиев Борис 243 1
Bonapace Tiziana - Бонапас Тициан 1 1
Ive Jony - Айва Джони 9 1
Слудных Анатолий 8 1
Ive Jonathan - Айв Джонатан 63 1
Таиланд - Королевство 669 27
Россия - Российская федерация - РФ 101222 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44294 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31767 14
Турция - Стамбул 126 13
Великобритания - Лондон 1983 11
Греция - Афины 106 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12403 10
Япония 9487 9
Монако Княжество 97 8
Европа 9824 8
Франция - Иль-де-Франс - Париж 957 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11937 7
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 306 6
Сингапур - Республика 1551 6
Франция - Французская Республика 5395 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10782 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12418 5
Япония - Токио 901 5
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1247 5
Индонезия - Джакарта 37 4
Азия - Азиатский регион 3487 4
Африка - Африканский регион 2767 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12245 4
Китай - Пекин 854 4
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1201 4
Китай - Шанхай 613 4
США - Нью-Йорк 2594 4
Украина - Киев 912 4
Испания - Каталония - Барселона 700 4
Украина 5844 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 873 3
Южная Корея - Сеул 317 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1142 3
Малайзия 742 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 981 3
Казахстан - Нур-Султан - Астана 327 3
Россия - ПФО - Казань 1916 3
Индия - Республика 4162 3
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн 516 3
Экономический эффект 555 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5824 2
Денежные переводы 671 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2783 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1889 1
Вторая мировая война 533 1
Аутсорсинг 664 1
Информационное общество - Государственная программа 1151 1
Страхование - Страховое дело 405 1
Apple Park 5 1
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 21 1
ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 186 1
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 40 1
Русский язык 3850 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5137 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 2
Thomson Reuters - Рейтер 5712 2
Associated Press 1972 2
Space Daily 528 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2241 1
The Register 1271 1
Bloomberg 988 1
WSJ - The Wall Street Journal 1215 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 147 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 600 1
DigiTimes - Издание 1282 1
Известия ИД 286 1
VNUNet.com 201 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 314 1
IBA - Israel Broadcasting Authority - Израильское управление телерадиовещания 4 1
ABC Radio Australia - Радио Австралия 1 1
IDC - International Data Corporation 4569 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2747 1
Gartner 3266 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 928 1
Forrester Research 800 1
Sensor Tower 9 1
S&P - Standard and Poor’s 468 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 1
IHS iSuppli 389 1
Gartner Dataquest 340 1
Datamonitor 83 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 44 1
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 11 1
ФГБУ НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи 11 1
GITEX Technology Week - Выставка 20 1
CeBIT 453 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 213 1
RIBA International Prize - международная архитектурная премия 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1174314, в очереди разбора - 995450.
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