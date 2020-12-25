«Швабе» зарегистрировал обновленный инкубатор для новорожденных

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» завершил процедуру государственной регистрации инкубатора для интенсивной терапии новорожденных. Устройство с обновленной компонентной базой создает оптимальный микроклимат для выхаживания младенцев.

Инкубатор ИДН-02 «Данио» – модернизация модели ИДН-02. В новой версии реализована электронная регулировка значений температуры и современные алгоритмы управления. В числе преимуществ – пять окон доступа для ухода за младенцем, подключение монитора веса, узла подготовки кислорода и газоанализатора, интуитивно понятный интерфейс.

Разработчик ИДН-02 «Данио» – Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова (УОМЗ) холдинга «Швабе». На предприятии уже изготовлено шесть единиц изделия.

«Технически устройство отличается обновленной компонентной базой. Оно стало проще в управлении, установке режимов, производстве и сервисном обслуживании. Изделие успешно прошло квалификационные испытания, по результатам которых признано готовым к серийному производству», – отметил генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных.

Ранее УОМЗ представил обновленный инкубатор на Российско-Таиландском бизнес-форуме в Бангкоке. Также с новинкой ознакомились практикующие врачи Татарстана – в рамках специализированной вставки международного уровня в Казани.