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Таиланд Королевское Тайское правительство

Таиланд - Королевское Тайское правительство

СОБЫТИЯ


07.09.2026 Любимая россиянами страна полностью запретила строительство ЦОД 2
25.12.2020 «Швабе» зарегистрировал обновленный инкубатор для новорожденных 1
09.02.2017 InfoWatch представила аналитику об атаках на сети МИД Польши, Чехии и Таиланда 1
21.06.2016 Первая электронная национальная библиотека объединит всю страну к концу 2016 г. 1
17.05.2016 Таиланд запускает комплексное решение Gemalto по строгой аутентификации мобильного ID и подписи на национальном уровне 1
30.01.2012 Таиланд планирует ввести цензуру записей в Twitter 2
07.04.2008 «Диалог-Сети» строит ВОЛС в Таиланде 1
16.01.2008 «Диалог-Сети» выходит на иностранные рынки 1
27.02.2007 Таиланд может лишиться единственной независимой телевизионной сети 1
23.01.2006 Группа компаний купила 49,6% акций таиландского Shin за $1,88 млрд. 1
26.02.2004 RFID будет бороться с птичьим гриппом 1
26.02.2004 RFID будет бороться с птичьим гриппом 1
30.11.2001 E-commerce строится на доверии к торговой марке 1
05.04.2000 В Таиланде создано подразделение полиции по борьбе с компьютерной преступностью 1
21.01.2000 Минздрав Таиланда предупреждает, что сетевая порнография опасна для психического здоровья 1

Публикаций - 15, упоминаний - 17

Таиланд и организации, системы, технологии, персоны:

Диалог-Сети 18 2
X Corp - Twitter 2941 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3468 1
InfoWatch - Инфовотч 1190 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 131 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 1
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 63 1
Thales - Gemalto 189 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 144 1
Temasek Holdings 22 1
Kearney - A.T. Kerney 48 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 260 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 48 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5991 4
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
Лаос - транспорт 2 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1697 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 635 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ГлавНИВЦ ФГУП - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 10 1
Правительство Чешской Республики - органы государственной власти 10 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3594 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4967 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 460 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1213 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1516 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 430 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 286 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 521 1
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal - органы государственной власти 36 1
Австралийский Центр Изучения Розничной Торговли 1 1
Правительство Польши - органы государственной власти 32 1
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 36 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 106 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 410 1
Демократическая политическая партия США 123 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 9 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 74 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54366 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14355 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35427 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5004 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1211 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13728 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23060 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11588 2
Электронная библиотека - Electronic Library 266 1
Hacktivism - Хактивизм 306 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3076 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4907 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13225 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13007 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8394 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4358 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18164 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3412 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1909 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4627 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5226 1
ЭЦП МЭП - Мобильная электронная подпись - Усиленная квалифицированная электронная подпись - Mobile ID - Мобильный ID - Услуга мобильного оператора идентификация и подтверждения цифровой подписью электронных документов и услуг 73 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33709 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6293 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9598 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5894 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4431 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11886 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1030 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6377 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29808 1
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 468 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1434 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12940 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13465 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7562 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 506 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13767 1
Кибербезопасность - ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 519 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4581 1
Thales - Gemalto LinqUs Device Management - Gemalto LinqUs On-Demand Connectivity - Gemalto LinqUs Mobile ID Thales - Gemalto LinqUs Mobile Money Solution - Gemalto LinqUs IoT Quality of Service - Gemalto LinqUs IoT QoS 10 1
Shinawatra Thaksin - Шинаватра Таксин 6 2
Cuthbertson Richard - Катбертсон Ричард 2 1
Au Michael - Ау Майкл - О Майкл 5 1
Путин Владимир 3463 1
Слудных Анатолий 10 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Вершинин Александр 4 1
Колпаков Александр 5 1
Wayuparb Surangkana - Ваюпарб Сурангкана 1 1
Таиланд - Королевство 934 13
Россия - РФ - Российская федерация 167366 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1226 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54921 2
Азия - Азиатский регион 5942 2
Япония 13829 2
Индия - Bharat 5893 2
Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 93 2
Таиланд - Бангкок 89 2
Европа 25005 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47827 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3479 1
Ирландия - Республика 1053 1
Норвегия - Королевство 1864 1
Исландия 255 1
Финляндия - Финляндская Республика 3703 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19638 1
Польша - Республика 2035 1
Сингапур - Республика 1959 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3480 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1837 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3356 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3665 1
Италия - Итальянская Республика 4516 1
Бразилия - Федеративная Республика 2529 1
Турция - Турецкая республика 2635 1
Индонезия - Республика 1066 1
Чехия - Чешская Республика 1350 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2855 1
Испания - Королевство 3842 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1732 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1441 1
Малайзия 927 1
Япония - Токио 1021 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1118 1
Филиппины - Республика 601 1
Азия Южная - Южно-Азиатский регион 116 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 1
Колумбия - Республика 553 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58100 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53802 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7494 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2730 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 2
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 793 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21855 2
Здравоохранение - ОРВИ - H5N1 - HPAI A - highly pathogenic avian influenza - высокопатогенный «птичий грипп» - серотип вируса гриппа A 159 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8921 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11418 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2029 1
Средневековье - Средние века - Middle Ages 152 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1016 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1584 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1384 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1830 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 181 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 798 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 462 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 213 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4449 1
Цензура - Свобода слово 514 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8127 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 662 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27486 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9134 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6581 1
Webmaster - Вебмастер 139 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11729 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 976 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10942 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3819 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7558 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3888 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34032 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18274 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7630 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6600 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8880 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1876 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11579 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 2
Bangkok Post 4 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1282 1
Independent 113 1
Hosei University - Университет Хосэй 3 1
Santa Clara University - Университет Санта-Клары 6 1
Monash University - Университет Монаша 21 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 1
Национальный аэрокосмический университет имени Н. Е. Жуковского - Харьковский авиационный институт - ХАИ 6 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 661 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
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