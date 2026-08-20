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Au Michael Ау Майкл О Майкл
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 11
Au Michael и организации, системы, технологии, персоны:
|Thales - Gemalto 189 5
|Axiata - малайзийская телекоммуникационная компания - Edocto Group - Tanzanite Tower - Deodar 16 1
|Телематические системы 60 1
|Axiata - Robi Axiata - TM International Bangladesh - AKTEL - AKTel 5 1
|DNP - Dai Nippon Printing 24 2
|KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
|Кабинет министров Японии - Министерство экономики, торговли и промышленности Японии - Ministry of Economy, Trade and Industry, METI 26 1
|Таиланд - Королевское Тайское правительство 14 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6513 1
|Sato Kunimitsu - Сато Кунимитсу 2 2
|Wayuparb Surangkana - Ваюпарб Сурангкана 1 1
|Mori Keiichi - Мори Кейичи 1 1
|Gartner - Гартнер 3659 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1466256, в очереди разбора - 724661.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1466256, в очереди разбора - 724661.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.