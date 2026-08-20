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Au Michael Ау Майкл О Майкл

СОБЫТИЯ


20.08.2026 Армия США ликвидирует экспериментальный батальон ударных БПЛА в Европе ради возвращения к истокам 1
10.08.2016 DNP и Gemalto предоставили безопасное подключение к интернету вещей для предприятий и потребителей 2
14.07.2016 Dai Nippon Printing выбрала решение Gemalto для защиты мобильных платежей и интернет-банкинга 2
30.06.2016 Японский филиал KDDI выбрал решение для подключения автомобилей к интернету вещей от компании Gemalto 2
17.05.2016 Таиланд запускает комплексное решение Gemalto по строгой аутентификации мобильного ID и подписи на национальном уровне 2
05.11.2015 Gemalto начинает сотрудничество с Robi Axiata в рамках платформы управления устройствами 2

Публикаций - 6, упоминаний - 11

Au Michael и организации, системы, технологии, персоны:

Thales - Gemalto 189 5
Axiata - малайзийская телекоммуникационная компания - Edocto Group - Tanzanite Tower - Deodar 16 1
Телематические системы 60 1
Axiata - Robi Axiata - TM International Bangladesh - AKTEL - AKTel 5 1
DNP - Dai Nippon Printing 24 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Кабинет министров Японии - Министерство экономики, торговли и промышленности Японии - Ministry of Economy, Trade and Industry, METI 26 1
Таиланд - Королевское Тайское правительство 14 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6513 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13368 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35160 3
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 887 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29734 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4610 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10760 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6497 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6515 1
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 461 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1430 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8676 1
Оповещение и уведомление - Notification 5983 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13742 1
Кибербезопасность - ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 512 1
On-demand - "по требованию" 194 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9539 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26359 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование - иншуртех 173 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1272 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6335 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14791 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13672 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1590 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1906 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4344 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26870 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2889 1
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card - ISIM - subscriber identity module 410 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10196 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2087 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10705 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9942 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14307 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1493 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24487 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13078 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5878 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5392 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6260 1
Thales - Gemalto LinqUs Device Management - Gemalto LinqUs On-Demand Connectivity - Gemalto LinqUs Mobile ID Thales - Gemalto LinqUs Mobile Money Solution - Gemalto LinqUs IoT Quality of Service - Gemalto LinqUs IoT QoS 10 3
Thales - Gemalto Ezio - Todos AB 11 1
Thales - Gemalto - Cinterion 16 1
Sato Kunimitsu - Сато Кунимитсу 2 2
Wayuparb Surangkana - Ваюпарб Сурангкана 1 1
Mori Keiichi - Мори Кейичи 1 1
Азия Южная - Южно-Азиатский регион 116 5
Япония 13813 5
Финляндия - Финляндская Республика 3700 1
Исландия 255 1
Норвегия - Королевство 1860 1
Таиланд - Королевство 928 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 366 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1220 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53594 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7447 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3185 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57831 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7538 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6080 1
Энергетика - Energy - Energetically 5879 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4437 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5741 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27355 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21730 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1342 1
Gartner - Гартнер 3659 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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