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KDDI Corporation KDDI Kabushiki Gaisha Kokusai Denshin Denwa

KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa

СОБЫТИЯ

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30.06.2016 Японский филиал KDDI выбрал решение для подключения автомобилей к интернету вещей от компании Gemalto

одписками LinqUs On-Demand Connectivity (ODC) и встроенными SIM-картами (eSIMs), чтобы сделать возможным безопасное подключение машин к приложениям интернета вещей по всему миру. В результате, теперь KDDI может обеспечивать функционирование оператора с любым запрашиваемым профилем на подключенных автомобилях, оснащенных предварительно встроенными еSIM, что позволит автопроизводителям и пост
02.10.2012 KDDI учит смартфоны признавать ладонь хозяина

Японский оператор сотовой связи KDDI представил технологию авторизации смартфонов по снимку ладони владельца. По мнению разработчиков, современные смартфоны обладают фотокамерами такого качества, что снимки с них вполне могут
08.06.2011 «Ростелеком» и KDDI расширят пропускную способность подводной кабельной системы между Россией и Японией

Российская национальная телекоммуникационная компания «Ростелеком» и японская телекоммуникационная компания KDDI подписали соглашение о масштабном расширении пропускной способности подводной кабельной системы RJCN (Russia Japan Cable Network), являющейся частью системы «Транзит Европа – Азия» (ТЕА).

19.05.2011 «Ростелеком» и японская KDDI расширят емкость скоростного канала связи, проложенного по дну Японского моря

«Ростелеком» и японская компания KDDI подписали соглашение об усовершенствовании скоростного канала связи между Россией и Японией, который проложен по дну Японского моря между Находкой и городом Дзиоэцу в префектуре Ниигата, п
19.10.2010 Skype предоставит свои услуги клиентам японского оператора KDDI

Японский оператор сотовой связи KDDI вчера, 18 октября, объявил о том, что заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с популярным VoIP-сервисом Skype. В рамках соглашения, мобильный оператор запустит для своих польз
29.07.2008 «Ростелеком» и KDDI завершили строительство кабельной системы Россия-Япония

"Ростелеком" и японская компания KDDI завершили прокладку кабеля подводной волоконно-оптической системы связи по дну Японского
22.02.2008 Японские телеком-гиганты NTT и KDDI приходят в Россию

Японские телекоммуникационные компании NTT Communications («дочка» корпорации NTT) и KDDI вскоре выйдут на российский рынок связи, где планируют оказывать услуги по высокоскоростной магистральной передаче данных для корпоративных клиентов. Об этом без ссылки на конкретные источ
24.04.2007 Чистая прибыль KDDI снизилась на 2%

Чистая прибыль второго по величине оператора мобильной связи в Японии KDDI в 2006–2007 финансовом году, завершившемся 31 марта 2007 г., снизилась на 2% — до 186,75 млрд. иен ($1,57 млрд.) по сравнению со 158,01 млрд. иен ($1,6 млрд.), полученными за ана
09.04.2007 Японская KDDI выйдет на рынок США

Японская компания KDDI намерена предоставлять услуги сотовой связи на рынке США, используя сеть оператора Sprin
14.06.2006 KDDI извинился за утечку клиентской базы

Второй по величине оператор сотовой связи Японии, KDDI, признался в утечке персональной информации из базы данных почти о четырех миллионах абонентов интернет-сервиса Dion. Полиция арестовала двоих вымогателей, которые пытались обменять краден
18.05.2006 KDDI договорилась с Google

Японская телеком-компания KDDI, занимающая второе место на рынке Японии, сообщила о том, что ей удалось договориться с компанией Google о запуске сервиса, позволяющего пользователям осуществлять поиск с помощью поисково
28.03.2006 KDDI намерен запустить трехмерный GPS-сервис для поиска магазинов

Японский оператор мобильной связи KDDI озвучил планы по реализации услуги, которая позволит пользователям с помощью трехмерной картинки, отображающейся на экранах мобильных телефонов, находить магазины и рестораны. Услуга, выхо
23.12.2005 KDDI и Qualcomm создадут сотовое телевидение в Японии

Второй крупнейший оператор сотовой связи Японии, KDDI, сообщил об альянсе с компанией Qualcomm в создании сети телевещания на мобильные телефоны. Совместное предприятие будет создано 27 декабря при 80% участия KDDI и 20% - японского по
21.11.2005 KDDI тестирует подачу цифрового видео в автомобили

Японский оператор сотовой связи KDDI объявил о расширении тестирования сети стандарта Wi-MAX на скоростных шоссе города Осака. Как сообщает Nihon Keizai Shimbun, сеть позволит смотреть качественное видео на скорости до 80 км/
26.10.2005 KDDI выпустил телефоны с поддержкой цифрового телевидения

юдей посредством голоса наподобие системы walkie-talkie (воки-токи, переносная рация), на базе технологии push-to-talk, популяризованной американским оператором Nextel Communications. Особое внимание KDDI уделяет элементам чатинга новой услуги, подчеркивая, что она отличается от технологии push-to-talk, хотя и используется данный принцип. Компания отметила, что модели телефонов от Sanyo Ele
21.10.2005 Чистая прибыль японской компании KDDI в 1 полугодии выросла на 30,3%

Чистая прибыль KDDI, второго по величине телекоммуникационного оператора Японии, за 1 полугодие 2005-2006 финансового года (апрель-сентябрь 2205 г.) выросла на 30,3% - до 101,4 млрд иен ($876 млн.) по сравнен
18.10.2004 NEC и KDDI анонсировали первую 3D навигационную систему для мобильников

Японские компании NEC и KDDI объявили о выпуске первой 3D навигационной системы, специализированной для использования в мобильниках, сообщает JCN. Устройство основано на беспроводной Bluetooth технологии, спроектирова
12.07.2004 KDDI работает над миниатюрными топливными ячейками

Второй по величине оператор сотовой связи в Японии KDDI ведёт самостоятельную разработку миниатюрных источников питания на топливных ячейках для многофункциональных сотовых телефонов, которые потребляют значительное количество электроэнергии, с
12.07.2004 KDDI работает над миниатюрными топливными ячейками

Второй по величине оператор сотовой связи в Японии KDDI ведёт самостоятельную разработку миниатюрных источников питания на топливных ячейках для многофункциональных сотовых телефонов, которые потребляют значительное количество электроэнергии, с
18.05.2004 KDDI представил мобильник с цифровым телевизором

Японский оператор сотовой связи KDDI подготовился заблаговременно к началу цифрового наземного телевещания в 2005 году. В понедельник он представил прототип мобильного телефона с цифровым телевизором. Аппарат был разработан с
28.04.2004 Чистая годовая прибыль KDDI выросла вдвое

Чистая прибыль второй по величине телекоммуникационной компании в Японии KDDI по итогам 2003-2004 финансового года выросла более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим финансовым годом - до 117 млрд. йен ($1,07 млрд.) с 57,4 млрд. йен ($524,9 млн.) в 2002-2003 финан
09.03.2004 KDDI представил самую тонкую "раскладушку"

Японская компания Tu Ka, подразделение оператора мобильной связи KDDI, анонсировала выпуск мобильного телефона в форме "раскладушки", толщиноа которого составит 18,8 мм. На данный момент это самый тонкий телефон такого форм-фактора из присутствующих в продаж
30.10.2003 Чистая прибыль KDDI выросла в 4 раза

Чистая прибыль японского провайдера услуг мобильной связи KDDI по итогам первых шести месяцев текущего финансового года составила $795 млн., что более чем в 4 раза превышает прибыль по итогам первого полугодия 2001-2002 г., закончившегося 30 сентября,
23.10.2003 KDDI запускает сеть CDMA2000 1x EV-DO

Японская корпорация сотовой связи KDDI анонсировала открытие сети CDMA2000 1x EV-DO с 28 ноября и ввод безлимитного тарифного плана для скоростного доступа в интернет с мобильных телефонов за $38 в месяц. С открытием сети Япони
04.08.2003 KDDI получит лицензии на использование двухрежимных 3G-телефонов

Японская корпорация сотовой связи KDDI, входящая в тройку крупнейших национальных операторов, со дня на день получит от Министерства связи пользовательские лицензии на двухрежимные 3G-телефоны стандартов CDMA2000 1X и CDMA2000

02.04.2003 KDDI открыл лабораторию по разработке мобильников 4G

Японский оператор KDDI исследовательский институт, целью которого является разработка портативных телефонов четвертого поколения способных передавать данные на скоростях, сранимых со скоростями волоконно-оптичес
02.04.2003 KDDI открыл лабораторию по разработке мобильников 4G

Японский оператор KDDI исследовательский институт, целью которого является разработка портативных телефонов четвертого поколения способных передавать данные на скоростях, сранимых со скоростями волоконно-оптичес
29.01.2003 KDDI открыл услугу загрузки BREW-приложений

Японский сотовый оператор KDDI объявил об открытии в своей сети услуги загрузки приложений для телефонов с поддержкой BREW - платформы запуска исполняемого кода на мобильных устройствах, разработанной Qualcomm. Пользова
17.01.2003 KDDI разработала браузер с поддержкой векторной графики для мобильных телефонов

Исследовательская лаборатория японского сотового оператора KDDI разработала браузер для мобильных телефонов, поддерживающий формат масштабируемой векторной графики (SVG). Браузер совместим со спецификацией SVG, стандартизованной WWW-консорциумом W3C, и
10.01.2003 KDDI: число абонентов 3G-связи растёт за счет отказа от 2G-услуг

Японский оператор мобильной связи KDDI Corp. сообщил о том, что рост абонентской базы услуг связи 3G на основе стандарта CDMA20
10.12.2002 KDDI: число абонентов услуг связи 3G достигло 4 млн. человек

Второй по величине японский оператор мобильной связи KDDI Corp сообщил вчера, что число обслуживаемых им абонентов услуг связи 3G стандарта CDMA20
12.11.2002 Доход KDDI за полугодие утроился

Второй по величине телекоммуникационный оператор Японии KDDI сообщил, что по итогам первых шести месяцев текущего года доход компании составил 20,5 млрд. иен, что на 205% больше показателей за аналогичный период прошлого года. Подобный успех компани
06.11.2002 Reuters: Финансовые показатели KDDI улучшились за счет доходов от 3G-связи

Второй по величине оператор мобильной связи в Японии KDDI Corp на этой неделе в пятницу должен сообщить финансовые итоги прошедшего полугодия, ожи
24.10.2002 3G-связью японского оператора KDDI пользуются 2,65 млн. абонентов

Японский оператор сотовой связи KDDI сообщил об успехе своей сети 3-го поколения стандарта CDMA 2000 1x. В сентябре на услуги под брэндом "au" подписались более полумиллиона человек, a общее число абонентов выросло до 2562400
17.10.2002 KDDI выбрала VDSL-решение ZyXEL для предоставления услуг высокоскоростного доступа в интернет в Японии

ZyXEL Communications Corporation, ведущий мировой поставщик решений широкополосного доступа, сообщил, что второй по величине телекоммуникационный оператор Японии, компания KDDI, выбрала VDSL-решения ZyXEL для построения сети под торговой маркой DION "F", предназначенной для предоставления услуг широкополосного доступа в интернет в многоквартирных домах, соединенн
28.08.2002 KDDI представила четыре телефона со встроенной камерой

Японский сотовый оператор KDDI и Okinawa Cellular Telephone Co. представили четыре новых модели 3G-телефонов стандарта CDMA2000 1x со встроенной камерой. Одна из моделей - от Toshiba - позволяет записывать видеоролики с
25.07.2002 KDDI откроет систему отслеживания GPS-телефонов через веб-сайт

Японский сотовый оператор KDDI с 1 октября введет услугу отслеживания перемещения GPS-телефонов стандарта cdma2000 1x. "GPS MAP" предназначен для компаний, интересующихся перемещением своих автомобилей или сотрудников.

25.06.2002 KDDI превысил отметку в 1 млн. абонентов в 3G-сети

Японский оператор мобильной связи KDDI и компания Okinawa Cellular Telephone объявили о том, что общее количество абонентов, использующих сервис мобильных телефонов в 3G-сети KDDI стандарта CDMA2000 1x превысило отметку

10.06.2002 Рынок телекоммуникаций: Обзор событий прошедшей недели 25.05-10.06

анная услуга, которая предоставляется японской Nippon Information Technology Consulting Co., Ltd. (NTC) пока только в тестовом режиме, доступна как через i-mode, так и через 3G-услуги от NTT DoCoMo и KDDI. Каждый желающий за неимением телефона может взять аппарат напрокат в отеле. Тестирование продлится до 10 июля, и в случае успеха NTC запустит свой портал на полную мощность, предлагая усл
28.05.2002 Alcatel провела тестирование OIF-UNI протоколов в оптических сетях KDDI

Alcatel сообщила об успешном тестировании совместимости протокола OIF-UNI (пользовательский интерфейс сети) с его более новой версией GMPLS в сети японского оператора связи KDDI. Новый протокол обеспечивает "интеллектуальность" оптических IP-сетей. Совместимость, по заявлению Alcatel, позволит сократить операционные расходы на четверть. Протокол позволяет оператор

Публикаций - 272, упоминаний - 301

KDDI Corporation и организации, системы, технологии, персоны:

NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 114
J-Phone 98 40
Vodafone Group 1412 32
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 26
Toshiba Corporation 2980 25
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 23
Sony 6739 22
Lenovo Motorola 3566 22
Sharp Corporation 1062 22
Samsung Electronics 11064 20
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 20
Qualcomm Technologies 1974 17
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 17
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 17
Ростелеком 10948 16
LG Electronics 3735 16
Fujitsu 2105 15
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 15
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 13
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 13
Google LLC 12688 13
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 13
Microsoft Corporation 25775 12
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 12
МегаФон 10742 11
Huawei 4676 11
Hitachi - Хитачи 1501 11
KDDI Corporation - au - Okinawa Cellular Telephone 11 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 10
Casio 338 10
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 291 9
Deutsche Telekom 954 9
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 9
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies - KT ICOM 267 9
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 159 9
Intel Corporation 12811 8
China Mobile 436 8
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 8
SoftBank Group 284 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 4
Ripplewood Holdings 9 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Permira 21 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Walt Disney Company 647 2
JCB International 146 2
Yamaha - Ямаха 110 2
Toyota Bank - Toyota Kreditbank GmbH - Тойота Банк - Toyota Finance - Toyota Financial Services - Тойота Файнэншл Сервисез 10 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Mobil - Мобил 52 2
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 2
Seiko Instruments Inc - SII 19 2
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 2
Apax Partners 29 2
SoftBank Asia - Softbank Asia Infrastructure Fund - Softbank Korea 6 1
Национальный аэропорт Минск - ИАТА: MSQ – ИКАО: UMMS (УММС) 6 1
Stellantis - Maserati 14 1
Newbridge Capital 4 1
Tower Records 11 1
Астекс-ТВ - АСТВ 3 1
Газпром ПАО 1493 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
Евросеть 1421 1
Альфа-Групп 745 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
American Express - Amex 338 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Takilant 52 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 3
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 31 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 40 1
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 18
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
Ассоциация операторов мобильной связи Японии 3 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
Bitcoin Foundation 8 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
NORDUnet - National research and education networks 6 1
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 136
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 96
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 75
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 59
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 51
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 32
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 27
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 24
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 22
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 20
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 20
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 18
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 17
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 17
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 16
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 16
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 16
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 16
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 15
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 14
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 14
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 14
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 701 13
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 13
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 527 13
WAP i-Mode - технология адаптации интернет- контента и услуг для мобильных телефонов 258 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 12
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 12
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 12
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 12
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 11
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 11
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 11
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 30
Oracle Java - язык программирования 3469 18
Microsoft Windows 2000 8678 15
Qualcomm BREW - Binary Runtime Environment for Wireless 97 13
Microsoft Windows 16882 11
Google Android 15243 10
Linux OS 11533 9
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 6
Mozilla Firefox - браузер 1951 6
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 5
Mozilla Firefox OS 93 5
Sony FeliCa - Sony Felicity Card 28 4
Apple iPhone 6 4861 4
Ростелеком - ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС - Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи 38 4
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 168 4
Nokia 7650 63 4
NTT DoCoMo Keitai 5 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
Intel Celeron - Серия процессоров 979 3
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 3
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 3
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 3
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 3
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 3
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 3
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 3
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 3
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 3
NCR Mobile Cash Withdrawal 7 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson T - серия мобильных телефонов 59 3
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 105 3
Nvidia GeForce Go 189 2
AIC - Anime International Company - Aplix - JBlend - microJBlend 5 2
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 2
Apple iOS 8583 2
Nokia Symbian OS 1411 2
Apple - App Store 3109 2
Onodera Tadashi - Онодера Тадаши 5 5
Тачикава Кейджи - Tachikawa Keiji 10 3
Солонин Виталий 90 3
Son Masayoshi - Сон Масаеси - Сон Масайоши 28 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Beard Chris - Крис Берд 14 2
Hoffman Charles - Хоффман Чарльз 4 1
Hoffman John - Хоффман Джон 5 1
Петелина Ирина 4 1
Собына Олег 1 1
Акуличев Виктор 1 1
Штайдль Ольга 4 1
Hollings Ernest - Холлингс Эрнест 4 1
Brown Alex - Браун Алекс 7 1
Noto Anthony - Ното Энтони 5 1
Hamner David - Хэмнер Дэвид 8 1
Kovacs Gary - Ковач Гэри 8 1
Greg Brown - Браун Грег 23 1
Miura Masataka - Миура Масатака 1 1
Echtermeyer Jens - Эхтермейер Дженс 1 1
Au Michael - Ау Майкл - О Майкл 5 1
Snow John - Сноу Джон 6 1
Zeine Hatem - Зейн Хэтем 2 1
Schmid Hans - Шмид Ганс 2 1
Boilesen Lars - Бойлесен Ларс 39 1
Jaaksi Ari - Яакси Ари 13 1
Markey Edward - Марки Эдвард - Маркей Эдвард 4 1
Matsudaira Tsunekazu - Мацудайра Цунеказу 1 1
Chaplin Jonathan - Чаплин Джонатан 2 1
Яблоков Олег 6 1
Inouye Daniel - Инуе Даниель 2 1
Mori Keiichi - Мори Кейичи 1 1
Penty Richard - Пенти Ричард 3 1
Мирошников Борис 63 1
Орловский Виктор 408 1
Волож Аркадий 268 1
Никифоров Николай 1138 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 1
Миньковский Михаил 25 1
Кузнецов Сергей 163 1
Япония 13807 233
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 63
Россия - РФ - Российская федерация 166168 48
Европа 24964 42
Южная Корея - Республика 7052 31
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 26
Азия - Азиатский регион 5920 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 19
Германия - Федеративная Республика 13221 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 13
Япония - Токио 1020 13
Финляндия - Финляндская Республика 3697 12
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 12
Китай - Тайвань 4245 10
Швеция - Королевство 3782 9
Сингапур - Республика 1953 9
Америка - Американский регион 2206 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 9
Франция - Французская Республика 8177 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Индия - Bharat 5869 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 7
Норвегия - Королевство 1858 7
Италия - Итальянская Республика 4508 7
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 7
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Испания - Королевство 3840 6
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Канада 5081 5
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 5
Япония - Осака 145 5
Тихий океан - Японское море - Восточно-Корейское море 46 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 4
Европа Восточная 3138 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 4
Африка - Африканский регион 3641 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 33
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 19
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 14
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 12
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 11
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 9
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 9
Йена - денежная единица Японии 503 9
Английский язык 7030 8
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 8
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 7
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 7
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 6
Аренда 2687 6
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 4
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 4
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FT - Financial Times 1296 3
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ComputerWire 51 3
ZDnet 663 2
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Известия ИД 770 2
Reg Hardware 91 2
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Faulkner Information Services 100 2
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Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 2
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