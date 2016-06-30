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KDDI Corporation KDDI Kabushiki Gaisha Kokusai Denshin Denwa

KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa


30.06.2016 Японский филиал KDDI выбрал решение для подключения автомобилей к интернету вещей от компании Gemalto

одписками LinqUs On-Demand Connectivity (ODC) и встроенными SIM-картами (eSIMs), чтобы сделать возможным безопасное подключение машин к приложениям интернета вещей по всему миру. В результате, теперь KDDI может обеспечивать функционирование оператора с любым запрашиваемым профилем на подключенных автомобилях, оснащенных предварительно встроенными еSIM, что позволит автопроизводителям и пост
02.10.2012 KDDI учит смартфоны признавать ладонь хозяина

Японский оператор сотовой связи KDDI представил технологию авторизации смартфонов по снимку ладони владельца. По мнению разработчиков, современные смартфоны обладают фотокамерами такого качества, что снимки с них вполне могут
08.06.2011 «Ростелеком» и KDDI расширят пропускную способность подводной кабельной системы между Россией и Японией

Российская национальная телекоммуникационная компания «Ростелеком» и японская телекоммуникационная компания KDDI подписали соглашение о масштабном расширении пропускной способности подводной кабельной системы RJCN (Russia Japan Cable Network), являющейся частью системы «Транзит Европа – Азия» (ТЕА).

19.05.2011 «Ростелеком» и японская KDDI расширят емкость скоростного канала связи, проложенного по дну Японского моря

«Ростелеком» и японская компания KDDI подписали соглашение об усовершенствовании скоростного канала связи между Россией и Японией, который проложен по дну Японского моря между Находкой и городом Дзиоэцу в префектуре Ниигата, п
19.10.2010 Skype предоставит свои услуги клиентам японского оператора KDDI

Японский оператор сотовой связи KDDI вчера, 18 октября, объявил о том, что заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с популярным VoIP-сервисом Skype. В рамках соглашения, мобильный оператор запустит для своих польз
29.07.2008 «Ростелеком» и KDDI завершили строительство кабельной системы Россия-Япония

"Ростелеком" и японская компания KDDI завершили прокладку кабеля подводной волоконно-оптической системы связи по дну Японского
22.02.2008 Японские телеком-гиганты NTT и KDDI приходят в Россию

Японские телекоммуникационные компании NTT Communications («дочка» корпорации NTT) и KDDI вскоре выйдут на российский рынок связи, где планируют оказывать услуги по высокоскоростной магистральной передаче данных для корпоративных клиентов. Об этом без ссылки на конкретные источ
24.04.2007 Чистая прибыль KDDI снизилась на 2%

Чистая прибыль второго по величине оператора мобильной связи в Японии KDDI в 2006–2007 финансовом году, завершившемся 31 марта 2007 г., снизилась на 2% — до 186,75 млрд. иен ($1,57 млрд.) по сравнению со 158,01 млрд. иен ($1,6 млрд.), полученными за ана
09.04.2007 Японская KDDI выйдет на рынок США

Японская компания KDDI намерена предоставлять услуги сотовой связи на рынке США, используя сеть оператора Sprin
14.06.2006 KDDI извинился за утечку клиентской базы

Второй по величине оператор сотовой связи Японии, KDDI, признался в утечке персональной информации из базы данных почти о четырех миллионах абонентов интернет-сервиса Dion. Полиция арестовала двоих вымогателей, которые пытались обменять краден
18.05.2006 KDDI договорилась с Google

Японская телеком-компания KDDI, занимающая второе место на рынке Японии, сообщила о том, что ей удалось договориться с компанией Google о запуске сервиса, позволяющего пользователям осуществлять поиск с помощью поисково
28.03.2006 KDDI намерен запустить трехмерный GPS-сервис для поиска магазинов

Японский оператор мобильной связи KDDI озвучил планы по реализации услуги, которая позволит пользователям с помощью трехмерной картинки, отображающейся на экранах мобильных телефонов, находить магазины и рестораны. Услуга, выхо
23.12.2005 KDDI и Qualcomm создадут сотовое телевидение в Японии

Второй крупнейший оператор сотовой связи Японии, KDDI, сообщил об альянсе с компанией Qualcomm в создании сети телевещания на мобильные телефоны. Совместное предприятие будет создано 27 декабря при 80% участия KDDI и 20% - японского по
21.11.2005 KDDI тестирует подачу цифрового видео в автомобили

Японский оператор сотовой связи KDDI объявил о расширении тестирования сети стандарта Wi-MAX на скоростных шоссе города Осака. Как сообщает Nihon Keizai Shimbun, сеть позволит смотреть качественное видео на скорости до 80 км/
26.10.2005 KDDI выпустил телефоны с поддержкой цифрового телевидения

юдей посредством голоса наподобие системы walkie-talkie (воки-токи, переносная рация), на базе технологии push-to-talk, популяризованной американским оператором Nextel Communications. Особое внимание KDDI уделяет элементам чатинга новой услуги, подчеркивая, что она отличается от технологии push-to-talk, хотя и используется данный принцип. Компания отметила, что модели телефонов от Sanyo Ele
21.10.2005 Чистая прибыль японской компании KDDI в 1 полугодии выросла на 30,3%

Чистая прибыль KDDI, второго по величине телекоммуникационного оператора Японии, за 1 полугодие 2005-2006 финансового года (апрель-сентябрь 2205 г.) выросла на 30,3% - до 101,4 млрд иен ($876 млн.) по сравнен
18.10.2004 NEC и KDDI анонсировали первую 3D навигационную систему для мобильников

Японские компании NEC и KDDI объявили о выпуске первой 3D навигационной системы, специализированной для использования в мобильниках, сообщает JCN. Устройство основано на беспроводной Bluetooth технологии, спроектирова
12.07.2004 KDDI работает над миниатюрными топливными ячейками

Второй по величине оператор сотовой связи в Японии KDDI ведёт самостоятельную разработку миниатюрных источников питания на топливных ячейках для многофункциональных сотовых телефонов, которые потребляют значительное количество электроэнергии, с
12.07.2004 KDDI работает над миниатюрными топливными ячейками

Второй по величине оператор сотовой связи в Японии KDDI ведёт самостоятельную разработку миниатюрных источников питания на топливных ячейках для многофункциональных сотовых телефонов, которые потребляют значительное количество электроэнергии, с
18.05.2004 KDDI представил мобильник с цифровым телевизором

Японский оператор сотовой связи KDDI подготовился заблаговременно к началу цифрового наземного телевещания в 2005 году. В понедельник он представил прототип мобильного телефона с цифровым телевизором. Аппарат был разработан с
28.04.2004 Чистая годовая прибыль KDDI выросла вдвое

Чистая прибыль второй по величине телекоммуникационной компании в Японии KDDI по итогам 2003-2004 финансового года выросла более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим финансовым годом - до 117 млрд. йен ($1,07 млрд.) с 57,4 млрд. йен ($524,9 млн.) в 2002-2003 финан
09.03.2004 KDDI представил самую тонкую "раскладушку"

Японская компания Tu Ka, подразделение оператора мобильной связи KDDI, анонсировала выпуск мобильного телефона в форме "раскладушки", толщиноа которого составит 18,8 мм. На данный момент это самый тонкий телефон такого форм-фактора из присутствующих в продаж
30.10.2003 Чистая прибыль KDDI выросла в 4 раза

Чистая прибыль японского провайдера услуг мобильной связи KDDI по итогам первых шести месяцев текущего финансового года составила $795 млн., что более чем в 4 раза превышает прибыль по итогам первого полугодия 2001-2002 г., закончившегося 30 сентября,
23.10.2003 KDDI запускает сеть CDMA2000 1x EV-DO

Японская корпорация сотовой связи KDDI анонсировала открытие сети CDMA2000 1x EV-DO с 28 ноября и ввод безлимитного тарифного плана для скоростного доступа в интернет с мобильных телефонов за $38 в месяц. С открытием сети Япони
04.08.2003 KDDI получит лицензии на использование двухрежимных 3G-телефонов

Японская корпорация сотовой связи KDDI, входящая в тройку крупнейших национальных операторов, со дня на день получит от Министерства связи пользовательские лицензии на двухрежимные 3G-телефоны стандартов CDMA2000 1X и CDMA2000

02.04.2003 KDDI открыл лабораторию по разработке мобильников 4G

Японский оператор KDDI исследовательский институт, целью которого является разработка портативных телефонов четвертого поколения способных передавать данные на скоростях, сранимых со скоростями волоконно-оптичес
02.04.2003 KDDI открыл лабораторию по разработке мобильников 4G

Японский оператор KDDI исследовательский институт, целью которого является разработка портативных телефонов четвертого поколения способных передавать данные на скоростях, сранимых со скоростями волоконно-оптичес
29.01.2003 KDDI открыл услугу загрузки BREW-приложений

Японский сотовый оператор KDDI объявил об открытии в своей сети услуги загрузки приложений для телефонов с поддержкой BREW - платформы запуска исполняемого кода на мобильных устройствах, разработанной Qualcomm. Пользова
17.01.2003 KDDI разработала браузер с поддержкой векторной графики для мобильных телефонов

Исследовательская лаборатория японского сотового оператора KDDI разработала браузер для мобильных телефонов, поддерживающий формат масштабируемой векторной графики (SVG). Браузер совместим со спецификацией SVG, стандартизованной WWW-консорциумом W3C, и
10.01.2003 KDDI: число абонентов 3G-связи растёт за счет отказа от 2G-услуг

Японский оператор мобильной связи KDDI Corp. сообщил о том, что рост абонентской базы услуг связи 3G на основе стандарта CDMA20
10.12.2002 KDDI: число абонентов услуг связи 3G достигло 4 млн. человек

Второй по величине японский оператор мобильной связи KDDI Corp сообщил вчера, что число обслуживаемых им абонентов услуг связи 3G стандарта CDMA20
12.11.2002 Доход KDDI за полугодие утроился

Второй по величине телекоммуникационный оператор Японии KDDI сообщил, что по итогам первых шести месяцев текущего года доход компании составил 20,5 млрд. иен, что на 205% больше показателей за аналогичный период прошлого года. Подобный успех компани
06.11.2002 Reuters: Финансовые показатели KDDI улучшились за счет доходов от 3G-связи

Второй по величине оператор мобильной связи в Японии KDDI Corp на этой неделе в пятницу должен сообщить финансовые итоги прошедшего полугодия, ожи
24.10.2002 3G-связью японского оператора KDDI пользуются 2,65 млн. абонентов

Японский оператор сотовой связи KDDI сообщил об успехе своей сети 3-го поколения стандарта CDMA 2000 1x. В сентябре на услуги под брэндом "au" подписались более полумиллиона человек, a общее число абонентов выросло до 2562400
17.10.2002 KDDI выбрала VDSL-решение ZyXEL для предоставления услуг высокоскоростного доступа в интернет в Японии

ZyXEL Communications Corporation, ведущий мировой поставщик решений широкополосного доступа, сообщил, что второй по величине телекоммуникационный оператор Японии, компания KDDI, выбрала VDSL-решения ZyXEL для построения сети под торговой маркой DION "F", предназначенной для предоставления услуг широкополосного доступа в интернет в многоквартирных домах, соединенн
28.08.2002 KDDI представила четыре телефона со встроенной камерой

Японский сотовый оператор KDDI и Okinawa Cellular Telephone Co. представили четыре новых модели 3G-телефонов стандарта CDMA2000 1x со встроенной камерой. Одна из моделей - от Toshiba - позволяет записывать видеоролики с
25.07.2002 KDDI откроет систему отслеживания GPS-телефонов через веб-сайт

Японский сотовый оператор KDDI с 1 октября введет услугу отслеживания перемещения GPS-телефонов стандарта cdma2000 1x. "GPS MAP" предназначен для компаний, интересующихся перемещением своих автомобилей или сотрудников.

25.06.2002 KDDI превысил отметку в 1 млн. абонентов в 3G-сети

Японский оператор мобильной связи KDDI и компания Okinawa Cellular Telephone объявили о том, что общее количество абонентов, использующих сервис мобильных телефонов в 3G-сети KDDI стандарта CDMA2000 1x превысило отметку

10.06.2002 Рынок телекоммуникаций: Обзор событий прошедшей недели 25.05-10.06

анная услуга, которая предоставляется японской Nippon Information Technology Consulting Co., Ltd. (NTC) пока только в тестовом режиме, доступна как через i-mode, так и через 3G-услуги от NTT DoCoMo и KDDI. Каждый желающий за неимением телефона может взять аппарат напрокат в отеле. Тестирование продлится до 10 июля, и в случае успеха NTC запустит свой портал на полную мощность, предлагая усл
28.05.2002 Alcatel провела тестирование OIF-UNI протоколов в оптических сетях KDDI

Alcatel сообщила об успешном тестировании совместимости протокола OIF-UNI (пользовательский интерфейс сети) с его более новой версией GMPLS в сети японского оператора связи KDDI. Новый протокол обеспечивает "интеллектуальность" оптических IP-сетей. Совместимость, по заявлению Alcatel, позволит сократить операционные расходы на четверть. Протокол позволяет оператор

Публикаций - 264, упоминаний - 294

KDDI Corporation замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4007 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3131 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7252 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50942 58
Великобритания - Лондон 2387 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11660 11
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5723 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 719 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 529 24
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 272 2
РИА Новости 835 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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