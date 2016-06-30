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KDDI Corporation KDDI Kabushiki Gaisha Kokusai Denshin Denwa
СОБЫТИЯ
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|30.06.2016
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Японский филиал KDDI выбрал решение для подключения автомобилей к интернету вещей от компании Gemalto
одписками LinqUs On-Demand Connectivity (ODC) и встроенными SIM-картами (eSIMs), чтобы сделать возможным безопасное подключение машин к приложениям интернета вещей по всему миру. В результате, теперь KDDI может обеспечивать функционирование оператора с любым запрашиваемым профилем на подключенных автомобилях, оснащенных предварительно встроенными еSIM, что позволит автопроизводителям и пост
|02.10.2012
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KDDI учит смартфоны признавать ладонь хозяина
Японский оператор сотовой связи KDDI представил технологию авторизации смартфонов по снимку ладони владельца. По мнению разработчиков, современные смартфоны обладают фотокамерами такого качества, что снимки с них вполне могут
|08.06.2011
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«Ростелеком» и KDDI расширят пропускную способность подводной кабельной системы между Россией и Японией
Российская национальная телекоммуникационная компания «Ростелеком» и японская телекоммуникационная компания KDDI подписали соглашение о масштабном расширении пропускной способности подводной кабельной системы RJCN (Russia Japan Cable Network), являющейся частью системы «Транзит Европа – Азия» (ТЕА).
|19.05.2011
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«Ростелеком» и японская KDDI расширят емкость скоростного канала связи, проложенного по дну Японского моря
«Ростелеком» и японская компания KDDI подписали соглашение об усовершенствовании скоростного канала связи между Россией и Японией, который проложен по дну Японского моря между Находкой и городом Дзиоэцу в префектуре Ниигата, п
|19.10.2010
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Skype предоставит свои услуги клиентам японского оператора KDDI
Японский оператор сотовой связи KDDI вчера, 18 октября, объявил о том, что заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с популярным VoIP-сервисом Skype. В рамках соглашения, мобильный оператор запустит для своих польз
|29.07.2008
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«Ростелеком» и KDDI завершили строительство кабельной системы Россия-Япония
"Ростелеком" и японская компания KDDI завершили прокладку кабеля подводной волоконно-оптической системы связи по дну Японского
|22.02.2008
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Японские телеком-гиганты NTT и KDDI приходят в Россию
Японские телекоммуникационные компании NTT Communications («дочка» корпорации NTT) и KDDI вскоре выйдут на российский рынок связи, где планируют оказывать услуги по высокоскоростной магистральной передаче данных для корпоративных клиентов. Об этом без ссылки на конкретные источ
|24.04.2007
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Чистая прибыль KDDI снизилась на 2%
Чистая прибыль второго по величине оператора мобильной связи в Японии KDDI в 2006–2007 финансовом году, завершившемся 31 марта 2007 г., снизилась на 2% — до 186,75 млрд. иен ($1,57 млрд.) по сравнению со 158,01 млрд. иен ($1,6 млрд.), полученными за ана
|09.04.2007
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Японская KDDI выйдет на рынок США
Японская компания KDDI намерена предоставлять услуги сотовой связи на рынке США, используя сеть оператора Sprin
|14.06.2006
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KDDI извинился за утечку клиентской базы
Второй по величине оператор сотовой связи Японии, KDDI, признался в утечке персональной информации из базы данных почти о четырех миллионах абонентов интернет-сервиса Dion. Полиция арестовала двоих вымогателей, которые пытались обменять краден
|18.05.2006
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KDDI договорилась с Google
Японская телеком-компания KDDI, занимающая второе место на рынке Японии, сообщила о том, что ей удалось договориться с компанией Google о запуске сервиса, позволяющего пользователям осуществлять поиск с помощью поисково
|28.03.2006
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KDDI намерен запустить трехмерный GPS-сервис для поиска магазинов
Японский оператор мобильной связи KDDI озвучил планы по реализации услуги, которая позволит пользователям с помощью трехмерной картинки, отображающейся на экранах мобильных телефонов, находить магазины и рестораны. Услуга, выхо
|23.12.2005
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KDDI и Qualcomm создадут сотовое телевидение в Японии
Второй крупнейший оператор сотовой связи Японии, KDDI, сообщил об альянсе с компанией Qualcomm в создании сети телевещания на мобильные телефоны. Совместное предприятие будет создано 27 декабря при 80% участия KDDI и 20% - японского по
|21.11.2005
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KDDI тестирует подачу цифрового видео в автомобили
Японский оператор сотовой связи KDDI объявил о расширении тестирования сети стандарта Wi-MAX на скоростных шоссе города Осака. Как сообщает Nihon Keizai Shimbun, сеть позволит смотреть качественное видео на скорости до 80 км/
|26.10.2005
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KDDI выпустил телефоны с поддержкой цифрового телевидения
юдей посредством голоса наподобие системы walkie-talkie (воки-токи, переносная рация), на базе технологии push-to-talk, популяризованной американским оператором Nextel Communications. Особое внимание KDDI уделяет элементам чатинга новой услуги, подчеркивая, что она отличается от технологии push-to-talk, хотя и используется данный принцип. Компания отметила, что модели телефонов от Sanyo Ele
|21.10.2005
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Чистая прибыль японской компании KDDI в 1 полугодии выросла на 30,3%
Чистая прибыль KDDI, второго по величине телекоммуникационного оператора Японии, за 1 полугодие 2005-2006 финансового года (апрель-сентябрь 2205 г.) выросла на 30,3% - до 101,4 млрд иен ($876 млн.) по сравнен
|18.10.2004
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NEC и KDDI анонсировали первую 3D навигационную систему для мобильников
Японские компании NEC и KDDI объявили о выпуске первой 3D навигационной системы, специализированной для использования в мобильниках, сообщает JCN. Устройство основано на беспроводной Bluetooth технологии, спроектирова
|12.07.2004
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KDDI работает над миниатюрными топливными ячейками
Второй по величине оператор сотовой связи в Японии KDDI ведёт самостоятельную разработку миниатюрных источников питания на топливных ячейках для многофункциональных сотовых телефонов, которые потребляют значительное количество электроэнергии, с
|12.07.2004
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KDDI работает над миниатюрными топливными ячейками
Второй по величине оператор сотовой связи в Японии KDDI ведёт самостоятельную разработку миниатюрных источников питания на топливных ячейках для многофункциональных сотовых телефонов, которые потребляют значительное количество электроэнергии, с
|18.05.2004
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KDDI представил мобильник с цифровым телевизором
Японский оператор сотовой связи KDDI подготовился заблаговременно к началу цифрового наземного телевещания в 2005 году. В понедельник он представил прототип мобильного телефона с цифровым телевизором. Аппарат был разработан с
|28.04.2004
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Чистая годовая прибыль KDDI выросла вдвое
Чистая прибыль второй по величине телекоммуникационной компании в Японии KDDI по итогам 2003-2004 финансового года выросла более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим финансовым годом - до 117 млрд. йен ($1,07 млрд.) с 57,4 млрд. йен ($524,9 млн.) в 2002-2003 финан
|09.03.2004
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KDDI представил самую тонкую "раскладушку"
Японская компания Tu Ka, подразделение оператора мобильной связи KDDI, анонсировала выпуск мобильного телефона в форме "раскладушки", толщиноа которого составит 18,8 мм. На данный момент это самый тонкий телефон такого форм-фактора из присутствующих в продаж
|30.10.2003
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Чистая прибыль KDDI выросла в 4 раза
Чистая прибыль японского провайдера услуг мобильной связи KDDI по итогам первых шести месяцев текущего финансового года составила $795 млн., что более чем в 4 раза превышает прибыль по итогам первого полугодия 2001-2002 г., закончившегося 30 сентября,
|23.10.2003
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KDDI запускает сеть CDMA2000 1x EV-DO
Японская корпорация сотовой связи KDDI анонсировала открытие сети CDMA2000 1x EV-DO с 28 ноября и ввод безлимитного тарифного плана для скоростного доступа в интернет с мобильных телефонов за $38 в месяц. С открытием сети Япони
|04.08.2003
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KDDI получит лицензии на использование двухрежимных 3G-телефонов
Японская корпорация сотовой связи KDDI, входящая в тройку крупнейших национальных операторов, со дня на день получит от Министерства связи пользовательские лицензии на двухрежимные 3G-телефоны стандартов CDMA2000 1X и CDMA2000
|02.04.2003
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KDDI открыл лабораторию по разработке мобильников 4G
Японский оператор KDDI исследовательский институт, целью которого является разработка портативных телефонов четвертого поколения способных передавать данные на скоростях, сранимых со скоростями волоконно-оптичес
|02.04.2003
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KDDI открыл лабораторию по разработке мобильников 4G
Японский оператор KDDI исследовательский институт, целью которого является разработка портативных телефонов четвертого поколения способных передавать данные на скоростях, сранимых со скоростями волоконно-оптичес
|29.01.2003
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KDDI открыл услугу загрузки BREW-приложений
Японский сотовый оператор KDDI объявил об открытии в своей сети услуги загрузки приложений для телефонов с поддержкой BREW - платформы запуска исполняемого кода на мобильных устройствах, разработанной Qualcomm. Пользова
|17.01.2003
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KDDI разработала браузер с поддержкой векторной графики для мобильных телефонов
Исследовательская лаборатория японского сотового оператора KDDI разработала браузер для мобильных телефонов, поддерживающий формат масштабируемой векторной графики (SVG). Браузер совместим со спецификацией SVG, стандартизованной WWW-консорциумом W3C, и
|10.01.2003
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KDDI: число абонентов 3G-связи растёт за счет отказа от 2G-услуг
Японский оператор мобильной связи KDDI Corp. сообщил о том, что рост абонентской базы услуг связи 3G на основе стандарта CDMA20
|10.12.2002
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KDDI: число абонентов услуг связи 3G достигло 4 млн. человек
Второй по величине японский оператор мобильной связи KDDI Corp сообщил вчера, что число обслуживаемых им абонентов услуг связи 3G стандарта CDMA20
|12.11.2002
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Доход KDDI за полугодие утроился
Второй по величине телекоммуникационный оператор Японии KDDI сообщил, что по итогам первых шести месяцев текущего года доход компании составил 20,5 млрд. иен, что на 205% больше показателей за аналогичный период прошлого года. Подобный успех компани
|06.11.2002
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Reuters: Финансовые показатели KDDI улучшились за счет доходов от 3G-связи
Второй по величине оператор мобильной связи в Японии KDDI Corp на этой неделе в пятницу должен сообщить финансовые итоги прошедшего полугодия, ожи
|24.10.2002
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3G-связью японского оператора KDDI пользуются 2,65 млн. абонентов
Японский оператор сотовой связи KDDI сообщил об успехе своей сети 3-го поколения стандарта CDMA 2000 1x. В сентябре на услуги под брэндом "au" подписались более полумиллиона человек, a общее число абонентов выросло до 2562400
|17.10.2002
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KDDI выбрала VDSL-решение ZyXEL для предоставления услуг высокоскоростного доступа в интернет в Японии
ZyXEL Communications Corporation, ведущий мировой поставщик решений широкополосного доступа, сообщил, что второй по величине телекоммуникационный оператор Японии, компания KDDI, выбрала VDSL-решения ZyXEL для построения сети под торговой маркой DION "F", предназначенной для предоставления услуг широкополосного доступа в интернет в многоквартирных домах, соединенн
|28.08.2002
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KDDI представила четыре телефона со встроенной камерой
Японский сотовый оператор KDDI и Okinawa Cellular Telephone Co. представили четыре новых модели 3G-телефонов стандарта CDMA2000 1x со встроенной камерой. Одна из моделей - от Toshiba - позволяет записывать видеоролики с
|25.07.2002
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KDDI откроет систему отслеживания GPS-телефонов через веб-сайт
Японский сотовый оператор KDDI с 1 октября введет услугу отслеживания перемещения GPS-телефонов стандарта cdma2000 1x. "GPS MAP" предназначен для компаний, интересующихся перемещением своих автомобилей или сотрудников.
|25.06.2002
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KDDI превысил отметку в 1 млн. абонентов в 3G-сети
Японский оператор мобильной связи KDDI и компания Okinawa Cellular Telephone объявили о том, что общее количество абонентов, использующих сервис мобильных телефонов в 3G-сети KDDI стандарта CDMA2000 1x превысило отметку
|10.06.2002
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Рынок телекоммуникаций: Обзор событий прошедшей недели 25.05-10.06
анная услуга, которая предоставляется японской Nippon Information Technology Consulting Co., Ltd. (NTC) пока только в тестовом режиме, доступна как через i-mode, так и через 3G-услуги от NTT DoCoMo и KDDI. Каждый желающий за неимением телефона может взять аппарат напрокат в отеле. Тестирование продлится до 10 июля, и в случае успеха NTC запустит свой портал на полную мощность, предлагая усл
|28.05.2002
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Alcatel провела тестирование OIF-UNI протоколов в оптических сетях KDDI
Alcatel сообщила об успешном тестировании совместимости протокола OIF-UNI (пользовательский интерфейс сети) с его более новой версией GMPLS в сети японского оператора связи KDDI. Новый протокол обеспечивает "интеллектуальность" оптических IP-сетей. Совместимость, по заявлению Alcatel, позволит сократить операционные расходы на четверть. Протокол позволяет оператор
KDDI Corporation и организации, системы, технологии, персоны:
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