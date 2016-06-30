KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa

Японский филиал KDDI выбрал решение для подключения автомобилей к интернету вещей от компании Gemalto одписками LinqUs On-Demand Connectivity (ODC) и встроенными SIM-картами (eSIMs), чтобы сделать возможным безопасное подключение машин к приложениям интернета вещей по всему миру. В результате, теперь KDDI может обеспечивать функционирование оператора с любым запрашиваемым профилем на подключенных автомобилях, оснащенных предварительно встроенными еSIM, что позволит автопроизводителям и пост

KDDI учит смартфоны признавать ладонь хозяина Японский оператор сотовой связи KDDI представил технологию авторизации смартфонов по снимку ладони владельца. По мнению разработчиков, современные смартфоны обладают фотокамерами такого качества, что снимки с них вполне могут

«Ростелеком» и KDDI расширят пропускную способность подводной кабельной системы между Россией и Японией Российская национальная телекоммуникационная компания «Ростелеком» и японская телекоммуникационная компания KDDI подписали соглашение о масштабном расширении пропускной способности подводной кабельной системы RJCN (Russia Japan Cable Network), являющейся частью системы «Транзит Европа – Азия» (ТЕА).

«Ростелеком» и японская KDDI расширят емкость скоростного канала связи, проложенного по дну Японского моря «Ростелеком» и японская компания KDDI подписали соглашение об усовершенствовании скоростного канала связи между Россией и Японией, который проложен по дну Японского моря между Находкой и городом Дзиоэцу в префектуре Ниигата, п

Skype предоставит свои услуги клиентам японского оператора KDDI Японский оператор сотовой связи KDDI вчера, 18 октября, объявил о том, что заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с популярным VoIP-сервисом Skype. В рамках соглашения, мобильный оператор запустит для своих польз

«Ростелеком» и KDDI завершили строительство кабельной системы Россия-Япония "Ростелеком" и японская компания KDDI завершили прокладку кабеля подводной волоконно-оптической системы связи по дну Японского

Японские телеком-гиганты NTT и KDDI приходят в Россию Японские телекоммуникационные компании NTT Communications («дочка» корпорации NTT) и KDDI вскоре выйдут на российский рынок связи, где планируют оказывать услуги по высокоскоростной магистральной передаче данных для корпоративных клиентов. Об этом без ссылки на конкретные источ

Чистая прибыль KDDI снизилась на 2% Чистая прибыль второго по величине оператора мобильной связи в Японии KDDI в 2006–2007 финансовом году, завершившемся 31 марта 2007 г., снизилась на 2% — до 186,75 млрд. иен ($1,57 млрд.) по сравнению со 158,01 млрд. иен ($1,6 млрд.), полученными за ана

Японская KDDI выйдет на рынок США Японская компания KDDI намерена предоставлять услуги сотовой связи на рынке США, используя сеть оператора Sprin

KDDI извинился за утечку клиентской базы Второй по величине оператор сотовой связи Японии, KDDI, признался в утечке персональной информации из базы данных почти о четырех миллионах абонентов интернет-сервиса Dion. Полиция арестовала двоих вымогателей, которые пытались обменять краден

KDDI договорилась с Google Японская телеком-компания KDDI, занимающая второе место на рынке Японии, сообщила о том, что ей удалось договориться с компанией Google о запуске сервиса, позволяющего пользователям осуществлять поиск с помощью поисково

KDDI намерен запустить трехмерный GPS-сервис для поиска магазинов Японский оператор мобильной связи KDDI озвучил планы по реализации услуги, которая позволит пользователям с помощью трехмерной картинки, отображающейся на экранах мобильных телефонов, находить магазины и рестораны. Услуга, выхо

KDDI и Qualcomm создадут сотовое телевидение в Японии Второй крупнейший оператор сотовой связи Японии, KDDI, сообщил об альянсе с компанией Qualcomm в создании сети телевещания на мобильные телефоны. Совместное предприятие будет создано 27 декабря при 80% участия KDDI и 20% - японского по

KDDI тестирует подачу цифрового видео в автомобили Японский оператор сотовой связи KDDI объявил о расширении тестирования сети стандарта Wi-MAX на скоростных шоссе города Осака. Как сообщает Nihon Keizai Shimbun, сеть позволит смотреть качественное видео на скорости до 80 км/

KDDI выпустил телефоны с поддержкой цифрового телевидения юдей посредством голоса наподобие системы walkie-talkie (воки-токи, переносная рация), на базе технологии push-to-talk, популяризованной американским оператором Nextel Communications. Особое внимание KDDI уделяет элементам чатинга новой услуги, подчеркивая, что она отличается от технологии push-to-talk, хотя и используется данный принцип. Компания отметила, что модели телефонов от Sanyo Ele

Чистая прибыль японской компании KDDI в 1 полугодии выросла на 30,3% Чистая прибыль KDDI, второго по величине телекоммуникационного оператора Японии, за 1 полугодие 2005-2006 финансового года (апрель-сентябрь 2205 г.) выросла на 30,3% - до 101,4 млрд иен ($876 млн.) по сравнен

NEC и KDDI анонсировали первую 3D навигационную систему для мобильников Японские компании NEC и KDDI объявили о выпуске первой 3D навигационной системы, специализированной для использования в мобильниках, сообщает JCN. Устройство основано на беспроводной Bluetooth технологии, спроектирова

KDDI работает над миниатюрными топливными ячейками Второй по величине оператор сотовой связи в Японии KDDI ведёт самостоятельную разработку миниатюрных источников питания на топливных ячейках для многофункциональных сотовых телефонов, которые потребляют значительное количество электроэнергии, с

KDDI работает над миниатюрными топливными ячейками Второй по величине оператор сотовой связи в Японии KDDI ведёт самостоятельную разработку миниатюрных источников питания на топливных ячейках для многофункциональных сотовых телефонов, которые потребляют значительное количество электроэнергии, с

KDDI представил мобильник с цифровым телевизором Японский оператор сотовой связи KDDI подготовился заблаговременно к началу цифрового наземного телевещания в 2005 году. В понедельник он представил прототип мобильного телефона с цифровым телевизором. Аппарат был разработан с

Чистая годовая прибыль KDDI выросла вдвое Чистая прибыль второй по величине телекоммуникационной компании в Японии KDDI по итогам 2003-2004 финансового года выросла более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим финансовым годом - до 117 млрд. йен ($1,07 млрд.) с 57,4 млрд. йен ($524,9 млн.) в 2002-2003 финан

KDDI представил самую тонкую "раскладушку" Японская компания Tu Ka, подразделение оператора мобильной связи KDDI, анонсировала выпуск мобильного телефона в форме "раскладушки", толщиноа которого составит 18,8 мм. На данный момент это самый тонкий телефон такого форм-фактора из присутствующих в продаж

Чистая прибыль KDDI выросла в 4 раза Чистая прибыль японского провайдера услуг мобильной связи KDDI по итогам первых шести месяцев текущего финансового года составила $795 млн., что более чем в 4 раза превышает прибыль по итогам первого полугодия 2001-2002 г., закончившегося 30 сентября,

KDDI запускает сеть CDMA2000 1x EV-DO Японская корпорация сотовой связи KDDI анонсировала открытие сети CDMA2000 1x EV-DO с 28 ноября и ввод безлимитного тарифного плана для скоростного доступа в интернет с мобильных телефонов за $38 в месяц. С открытием сети Япони

KDDI получит лицензии на использование двухрежимных 3G-телефонов Японская корпорация сотовой связи KDDI, входящая в тройку крупнейших национальных операторов, со дня на день получит от Министерства связи пользовательские лицензии на двухрежимные 3G-телефоны стандартов CDMA2000 1X и CDMA2000

KDDI открыл лабораторию по разработке мобильников 4G Японский оператор KDDI исследовательский институт, целью которого является разработка портативных телефонов четвертого поколения способных передавать данные на скоростях, сранимых со скоростями волоконно-оптичес

KDDI открыл лабораторию по разработке мобильников 4G Японский оператор KDDI исследовательский институт, целью которого является разработка портативных телефонов четвертого поколения способных передавать данные на скоростях, сранимых со скоростями волоконно-оптичес

KDDI открыл услугу загрузки BREW-приложений Японский сотовый оператор KDDI объявил об открытии в своей сети услуги загрузки приложений для телефонов с поддержкой BREW - платформы запуска исполняемого кода на мобильных устройствах, разработанной Qualcomm. Пользова

KDDI разработала браузер с поддержкой векторной графики для мобильных телефонов Исследовательская лаборатория японского сотового оператора KDDI разработала браузер для мобильных телефонов, поддерживающий формат масштабируемой векторной графики (SVG). Браузер совместим со спецификацией SVG, стандартизованной WWW-консорциумом W3C, и

KDDI: число абонентов 3G-связи растёт за счет отказа от 2G-услуг Японский оператор мобильной связи KDDI Corp. сообщил о том, что рост абонентской базы услуг связи 3G на основе стандарта CDMA20

KDDI: число абонентов услуг связи 3G достигло 4 млн. человек Второй по величине японский оператор мобильной связи KDDI Corp сообщил вчера, что число обслуживаемых им абонентов услуг связи 3G стандарта CDMA20

Доход KDDI за полугодие утроился Второй по величине телекоммуникационный оператор Японии KDDI сообщил, что по итогам первых шести месяцев текущего года доход компании составил 20,5 млрд. иен, что на 205% больше показателей за аналогичный период прошлого года. Подобный успех компани

Reuters: Финансовые показатели KDDI улучшились за счет доходов от 3G-связи Второй по величине оператор мобильной связи в Японии KDDI Corp на этой неделе в пятницу должен сообщить финансовые итоги прошедшего полугодия, ожи

3G-связью японского оператора KDDI пользуются 2,65 млн. абонентов Японский оператор сотовой связи KDDI сообщил об успехе своей сети 3-го поколения стандарта CDMA 2000 1x. В сентябре на услуги под брэндом "au" подписались более полумиллиона человек, a общее число абонентов выросло до 2562400

KDDI выбрала VDSL-решение ZyXEL для предоставления услуг высокоскоростного доступа в интернет в Японии ZyXEL Communications Corporation, ведущий мировой поставщик решений широкополосного доступа, сообщил, что второй по величине телекоммуникационный оператор Японии, компания KDDI, выбрала VDSL-решения ZyXEL для построения сети под торговой маркой DION "F", предназначенной для предоставления услуг широкополосного доступа в интернет в многоквартирных домах, соединенн

KDDI представила четыре телефона со встроенной камерой Японский сотовый оператор KDDI и Okinawa Cellular Telephone Co. представили четыре новых модели 3G-телефонов стандарта CDMA2000 1x со встроенной камерой. Одна из моделей - от Toshiba - позволяет записывать видеоролики с

KDDI откроет систему отслеживания GPS-телефонов через веб-сайт Японский сотовый оператор KDDI с 1 октября введет услугу отслеживания перемещения GPS-телефонов стандарта cdma2000 1x. "GPS MAP" предназначен для компаний, интересующихся перемещением своих автомобилей или сотрудников.

KDDI превысил отметку в 1 млн. абонентов в 3G-сети Японский оператор мобильной связи KDDI и компания Okinawa Cellular Telephone объявили о том, что общее количество абонентов, использующих сервис мобильных телефонов в 3G-сети KDDI стандарта CDMA2000 1x превысило отметку

Рынок телекоммуникаций: Обзор событий прошедшей недели 25.05-10.06 анная услуга, которая предоставляется японской Nippon Information Technology Consulting Co., Ltd. (NTC) пока только в тестовом режиме, доступна как через i-mode, так и через 3G-услуги от NTT DoCoMo и KDDI. Каждый желающий за неимением телефона может взять аппарат напрокат в отеле. Тестирование продлится до 10 июля, и в случае успеха NTC запустит свой портал на полную мощность, предлагая усл