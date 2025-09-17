Разделы

Корсак Александр


УПОМИНАНИЯ


17.09.2025 «Ростелеком» и «К-Скай» займутся развитием цифровых решений для корпоративной медицины 1
15.07.2019 «Ростех» и «Ростелеком» строят платформу для ИТ в медицине 1
15.07.2019 «Ростелеком» и «Ростех» будут совместно развивать цифровое здравоохранение 1
26.03.2007 Куда пойти специалисту по ИБ? 1
05.02.2007 Инфофорум: ИБ в поисках попутного ветра 1
27.05.2003 9 июня пройдет конференция по информационной безопасности России 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Корсак Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10118 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3280 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 424 2
Ростелеком - РТЛабс 180 2
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 48 2
Microsoft Corporation 25054 2
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 652 1
NTT Group - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 129 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 857 1
SAP SE 5386 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2236 1
Информзащита 817 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1174 1
Vodafone Group 1384 1
KPMG 262 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 610 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1308 1
SoftBank Telecom - Japan Telecom - Softbank Mobile - SoftBank BB 90 1
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 337 1
ДиалогНаука 256 1
ЛИССИ Софт - Лаборатория испытаний средств и систем информатизации 27 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 164 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 115 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 169 1
Андэк 39 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1486 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 287 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 996 1
China Mobile 414 1
Системы и Технологии ГК 107 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 26 1
Почта России ПАО 2214 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Резонанс НПП 378 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12541 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4673 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 334 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2657 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3301 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3408 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3478 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5148 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 88 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 212 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1427 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 329 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2884 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3068 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5110 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3082 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 336 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 432 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1256 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4717 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5680 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 1
Союзное государство России и Белоруссии 54 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 105 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 153 1
Евросоюз - ENISA - European Network and Information Security Agency - European Union Agency for Cybersecurity - Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности 18 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1036 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 463 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 118 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1470 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70756 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55288 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30460 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25255 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13339 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4346 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4201 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1699 2
Кибербезопасность - SIM - Security information management - СУИБ - Управление информационной безопасностью 84 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2623 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22025 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12068 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7347 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26645 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7321 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31322 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1038 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5369 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7096 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3017 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11099 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21574 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 285 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7656 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8439 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 539 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 380 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2312 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12560 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2163 1
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 377 1
Стандартизация - Standardization 2207 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2304 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1542 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 843 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  711 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7832 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2505 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 390 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 814 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 560 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 374 1
ОМС ГИС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 22 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1936 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1037 1
Мирошников Борис 63 2
Стрельцов Анатолий 11 2
Шадаев Максут 1102 1
Назаров Александр 70 1
Солодухин Константин 119 1
Дергунова Ольга 120 1
Коротков Андрей 85 1
Шлыков Алексей 45 1
Фурсенко Андрей 128 1
Носаков Василий 12 1
Тарасов Сергей 44 1
Бугаенко Валерий 32 1
Татарчук Владимир 5 1
Матюхин Владимир 61 1
Кремер Аркадий 15 1
Горобец Наталья 5 1
Баранов Алексей 19 1
Разумов Илья 13 1
Рожной Антон 6 1
Кузьмин Алексей 38 1
Кравцов Алексей 34 1
Киселев Максим 8 1
Васильев Владимир 39 1
Романов Михаил 33 1
Волков Владимир 63 1
Селин Владимир 14 1
Страшко Владимир 1 1
Музыкантский Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 153182 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45022 4
Азия - Азиатский регион 5685 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14370 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3107 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 596 1
Европа 24514 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18251 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1663 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1427 1
Беларусь - Минск 666 1
Великобритания - Лондон 2397 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17823 1
Беларусь - Белоруссия 5948 1
Германия - Федеративная Республика 12861 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1309 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Суздаль 59 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7939 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13482 1
Европа Восточная 3115 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53953 4
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1321 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9392 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10450 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8170 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 934 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3640 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5719 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3615 1
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 98 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31118 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3110 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6132 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1267 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50314 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2484 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2415 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 845 1
Аудит - аудиторский услуги 2960 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4233 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 917 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1079 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 787 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8112 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 722 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1550 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5186 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6189 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5948 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 870 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3627 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6712 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная безопасность 21 1
Доктрина информационной безопасности России 54 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8306 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 142 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3412 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
Infosecurity - выставка 63 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384330, в очереди разбора - 731568.
Создано именных указателей - 183109.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

