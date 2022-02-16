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Кибербезопасность SIM Security information management СУИБ Управление информационной безопасностью

Кибербезопасность - SIM - Security information management - СУИБ - Управление информационной безопасностью


16.02.2022 «Диалогнаука» подготовила первую АЭС Турции к прохождению аудита на соответствие стандарту ISO/IEC 27001:2013

Компания «Диалогнаука», системный интегратор в области информационной безопасности, завершила проект по подготовке к сертификационному аудиту системы управления информационной безопасностью (СУИБ) Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi в соответствие с требованиями ISO/IEC 27001:2013. Заказчиком услуг выступила первая на средиземноморском побережье Турции атомная электростанция. Akkuyu Nükl
17.05.2017 De Novo внедрила СУИБ и подтвердила соответствие требованиям ISO 27001

едъявляющим повышенные требования к информационной безопасности, сообщили CNews в De Novo. Международный стандарт ISO 27001 устанавливает требования к системе управления информационной безопасностью (СУИБ) в компании. СУИБ позволяет системно управлять рисками и обеспечивать конфиденциальность, целостность и доступность информационных ресурсов. Внедрение СУИБ — сложный и длител
21.11.2016 «Ланит» подтвердил соответствие системы управления ИБ международному стандарту

института стандартов (BSI) на соответствие системы управления информационной безопасностью международному стандарту. Как рассказали CNews в компании, система управления информационной безопасностью (СУИБ) отвечает требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2013. Полученный сертификат свидетельствует о том, что в компании созданы оптимальные условия для контроля и минимизации рисков
27.07.2016 ICL-КПО ВС прошла аудит на соответствие СУИБ стандарту ISO/IEC 27001

ной разработки группы компаний ICL — «Комплексная система управления информационной безопасностью» (КСУИБ). «Для нашей компании это был не просто процесс получения “очередного сертификата”, а ц
30.05.2016 «Крок» расширил область действия системы управления ИБ в соответствии с ISO/IEC 27001:2013

Компания «Крок» вновь подтвердил соответствие системы управления информационной безопасностью (СУИБ) требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2013. По итогам аудита, проведенного Британским институтом стандартов BSI (British Standards Institution, BSI), компания впервые в своей
02.07.2015 A-security внедряет комплексную систему управления ИБ в «РусГидро»

Компания A-security объявила о завершении очередного этапа проекта по разработке и внедрению комплексной системы управления информационной безопасностью (КСУИБ) в компании «РусГидро». Как сообщили CNews в A-security, в рамках данного этапа работы велись на Волжской ГЭС, Воткинской ГЭС, Жигулёвской ГЭС, Загорской ГАЭС, Камской ГЭС и Нижегородской
23.09.2014 СУИБ «Технического центра Интернет» сертифицирована на соответствие ISO/IEC 27001

Система управления информационной безопасностью (СУИБ) компании «Технический центр Интернет» (ТЦИ) успешно сертифицирована на соответствие тре
15.07.2014 «Крок» подтвердил соответствие СУИБ требованиям ISO/IEC 27001:2013

Компания «Крок» первой подтвердила соответствие системы управления информационной безопасностью (СУИБ) требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2013. Аудит провела компания BSI (British Standards Institution), сообщили CNews в «Крок». Появившийся в 2013 г. международный стандарт

02.07.2014 «Согаз» внедрил СУИБ и подтвердил её соответствие требованиям ISO/IEC 27001

Страховая группа «Согаз» внедрила систему управления информационной безопасности (СУИБ), прошла сертификационный аудит и получила сертификат, подтверждающий соответствие СУИБ компании требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001. Об этом CNews сообщили в «Согазе
30.05.2014 АМИ поддерживает ИТ-сервисы и СУИБ «Банка Камбио»

нь сервиса в соответствии с соглашением SLA (Service Level Agreement). Об этом CNews сообщили в АМИ. Программа сопровождения и поддержки ИТ-сервисов и системы управления информационной безопасностью (СУИБ) «Банка Камбио» включает выполнение настроек ИТ-сервисов, выявление причин неисправности и восстановление деятельности, а также решение других сервисных запросов, связанных с работой базов
22.01.2014 СУИБ Intervale сертифицирована по стандарту BS ISO/IEC 27001:2005

Система управления информационной безопасностью (СУИБ) Intervale прошла сертификацию на соответствие требованиям международного стандарта BS ISO/IEC 27001:2005 для процессов поддержки следующих клиентских сервисов: сервис информационного опов
17.09.2013 Leta подготовила СУИБ «Атомредметзолота» к получению сертификата ISO/IEC 27001:2005

Компания Leta, оказывающая полный спектр услуг по защите информации, объявила о завершении комплексного проекта по внедрению и подготовке системы управления информационной безопасностью (СУИБ) горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом» — уранового холдинга АРМЗ («Атомредметзолото») — к сертификации на соответствие международному стандарту ISO/IEC 27001:2005. Холдинг АРМЗ ус
28.01.2013 «АМТ-Груп» внедрила систему управления ИБ в «Техническом центре Интернет»

«АМТ-Груп» и «Технический центр Интернет» (ТЦИ) завершили работы по внедрению системы управления информационной безопасностью (СУИБ), соответствующей требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001. Проект позволил улучшить защиту информационных активов аккредитованных регистраторов, партнеров и контрагентов ТЦИ и с
12.12.2012 «Инфосистемы Джет» построили систему управления ИБ для спецдепозитария «Инфинитум»

Специализированный депозитарий «Инфинитум» и компания «Инфосистемы Джет» объявили о завершении проекта по построению системы управления информационной безопасностью (СУИБ) и прохождении сертификационного аудита на соответствие требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2005. Проект позволил структурировать процессы обеспечения и управления ИБ, повыс
27.11.2012 Leta завершает внедрение СУИБ в «Атомредметзолоте»

Компания Leta завершает реализацию комплексного проекта в атомной отрасли России по построению системы управления информационной безопасностью (СУИБ) в соответствии с требованиями и рекомендациями международного стандарта ISO/IEC 27001:2005 (ISO 27001). Заказчиком выступил горнорудный дивизион госкорпорации «Росатом» — урановый холдинг
09.12.2011 СУИБ «Металлоинвеста» прошла ресертификацию по стандарту ISO/IEC 27001:2005

Управляющая компания «Металлоинвест» провела работы по ресертификации системы управления информационной безопасностью (СУИБ) на соответствие требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2005. Согласно заключению аккредитованного аудитора «Бюро Веритас Сертификейшн Русь», действие сертификата соответствия

05.12.2011 Leta построила систему управления ИБ для корпорации «Иркут»

Компания Leta объявила о завершении проекта по созданию высокоэффективной и сбалансированной системы управления информационной безопасностью (СУИБ) в корпорации «Иркут» в соответствии с требованиями и рекомендациями международного стандарта ISO/IEC 27001:2005. Для корпорации «Иркут» — одной из ключевых компаний российского авиастроен
29.06.2011 «Инфосистемы Джет» построили СУИБ «Эльдорадо»

Компания «Инфосистемы Джет» сообщила о построении системы управления информационной безопасностью (СУИБ) для российской сети магазинов бытовой техники и электроники «Эльдорадо» и прохождении ритейлером сертификационного аудита на соответствие требованиям международного стандарта ISO 27001. П
20.01.2011 «ВымпелКом» прошел аудит СУИБ по стандарту ISO/IES 27001:2005

усскоязычных локальных аудиторов сертификацию на соответствие требованиям ISO 27001 в России и в странах СНГ, а также разработавшая программу обучения и сертификации специалистов в области построения СУИБ.
16.06.2010 «Крок» прошла аудит СУИБ по стандарту ISO/IES 27001:2005

Компания «Крок» прошла процедуру ресертификации системы управления информационной безопасностью (СУИБ) на соответствие требованиям международного стандарта ISO/IES 27001:2005. Результаты инспекционного аудита, проведенного «Британским Институтом Стандартов» (BSI), подтвердили высокий урове
04.03.2010 «Информзащита» подготовила СУИБ «Росно» к ресертификационному аудиту по ISO 27001

Компания «Информзащита» объявила об успешном завершении проекта по подготовке СУИБ компании СК «Росно» к ресертификационному аудиту на соответствие требованиям международного стандарта ISO\IEC 27001-2005. В 2007 г. СК «Росно» прошла сертификационный аудит на соответствие
18.11.2008 DS LifeCycle Management System: эффективный инструмент для поддержки СУИБ

Компания Digital Security представила DS LifeCycle Management System – удобный и современный инструмент для разработки, внедрения и поддержания СУИБ. DS LifeCycle Management System - решение, помогающее специалистам в области управления информационной безопасностью оптимизировать процесс принятия решений в области ИБ, добиться скоордин
14.11.2008 МТТ прошел аудит СУИБ по стандарту ISO/IEC 27001-2005

МТТ, оператор междугородной и международной связи РФ, успешно прошел очередной ежегодный международный проверочный аудит на соответствие системы управления информационной безопасностью (СУИБ) требованиям стандарта ISO/IEC 27001-2005. Проведенный аудит подтвердил прогресс во внедрении СУИБ и результативность проверенных процессов. Аудит был проведен компанией BSI Managem
14.10.2008 «Информзащита» построила СУИБ для «БТА Банка»

ила о завершении проекта по построению и внедрению системы управления информационной безопасностью (СУИБ), соответствующей требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2005, в АО «БТА Бан
05.06.2008 «АМТ-Груп» создаст концепцию СУИБ ОГК-1

Компания «АМТ-Груп» выиграла тендер на выполнение работ по разработке и созданию концепции системы управления информационной безопасностью (СУИБ) ОГК-1. Стоимость проекта составляет более 2 млн. руб. Проект рассчитан на 2,5 месяца. Специалисты «АМТ-Груп» проведут аудит соответствия текущей СУИБ требованиям международного ста
08.04.2008 Digital Security спроектирует СУИБ для холдинга «Металлоинвест»

ующие регламенты и инструкции, разрабатываются на основе ведущего международного стандарта ISO/IEC 27001:2005. По окончании первого этапа проекта для «Металлоинвеста» будет спроектирована комплексная СУИБ, учитывающая все особенности холдинга и готовая к дальнейшему внедрению. В рамках реализации СУИБ на практике специалисты холдинга решили использовать систему Digital Security LCM S
16.01.2008 ЛАНИТ прошел аудит СУИБ по стандарту ISO/IEC 27001:2005

ЛАНИТ успешно прошел сертификационный аудит собственной системы управления информационной безопасностью (СУИБ) на соответствие требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2005. Полученный сертификат гарантирует партнерам и клиентам защищенность всей информации, находящейся под контролем

17.05.2007 РОСНО построила систему управления ИБ

РОСНО, «Инфосистемы Джет» и BSI Management Systems CIS (BSI) объявляют об успешном завершении проекта по построению системы управления информационной безопасностью (СУИБ) РОСНО, реализованного партнерами в течение 10 месяцев. РОСНО вручен сертификат соответствия международному стандарту ISO/IEC 27001:2005 «Системы менеджмента информационной безопасности. Т
07.02.2007 МТТ дорос до Vodafone

евых факторов, которые помогают компании соответствовать жестким требованиям мирового рынка и российского законодательства, является сертифицированная система управления информационной безопасностью (СУИБ). В качестве стандарта, определяющего требования к процессам СУИБ, компанией был выбран ISO/IEC 27001:2005 «Системы менеджмента информационной безопасности. Требования». Этот станда
24.11.2006 Внедрение СУИБ: как управлять рисками?

При внедрении в организации СУИБ одной из основных точек преткновения обычно становится система управления рисками. Рассуждения об управлении рисками информационной безопасности сродни проблеме НЛО. С одной стороны, никто

Публикаций - 77, упоминаний - 81

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

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Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 9
Leta IT-company 133 8
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Информзащита 756 4
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 8
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 8
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MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 14
Security Vision a-SGRC - auto-SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management 20 5
Microsoft Windows 15656 4
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ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 3
Google Android 13994 2
Apple iOS 7809 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 2
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec DLP - Symantec Data Loss Prevention 21 2
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 2
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 94 2
Сбер - BI.Zone vCISO 7 2
Dr.Web Enterprise Security Suite 147 1
Microsoft Skype 2067 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 186 1
Microsoft Exchange 1714 1
MasterCard Maestro 155 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 712 1
BeCloud G-Cloud 15 1
MailArchiva ЕЕ 1 1
Software AG - ARIS Platform 177 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 134 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security LCM System - Digital Security LifeCycle Management System 2 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 34 1
Aladdin eSafe Gateway - eSafe Web Security Gateway - Aladdin eSafe Hellgate 12 1
Google VirusTotal 80 1
Cyberbit Range 2 1
Cyberbit SCADAShield 1 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 102 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 54 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 224 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 97 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
Конусов Андрей 86 8
Гирко Валерий 6 4
Коротнев Константин 34 3
Башлыков Михаил 23 3
Горобец Наталья 5 3
Березин Максим 111 2
Акимов Евгений 38 2
Медведовский Илья 33 2
Смирнова-Крелль Оксана 52 2
Хрусталев Александр 33 2
Малявкин Александр 23 2
Белкин Александр 4 2
Ференец Вадим 29 2
Костина Анна 6 2
Романовский Сергей 6 2
Левашов Михаил 9 2
Токмачев Юрий 2 2
Темников Валерий 3 2
Астахов Александр 4 2
Радошкевич Сергей 3 2
Мирошников Борис 63 1
Самойлов Юрий 74 1
Плешков Алексей 67 1
Солодухин Константин 119 1
Овчинников Сергей 48 1
Чачава Александр 101 1
Дружинин Евгений 22 1
Заикин Андрей 30 1
Гузаиров Айдар 55 1
Елисеев Владимир 19 1
Кузнецов Владимир 43 1
Корсак Александр 5 1
Филатов Александр 10 1
Масалович Андрей 22 1
Романов Михаил 32 1
Гребенников Николай 31 1
Васильев Владимир 38 1
Огородников Дмитрий 27 1
Костров Дмитрий 30 1
Терехов Сергей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 57
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 7
Европа 21767 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 4
Украина 7608 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Казахстан - Республика 5525 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
Бразилия - Федеративная Республика 2361 1
Австрия - Вена 253 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Индия - Bharat 5432 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 503 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Ближний Восток 2943 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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