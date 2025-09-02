Разделы

Гребенников Николай


УПОМИНАНИЯ


02.09.2025 «Первый Бит» и Imprice внедрили ИИ-ценообразование в крупнейшую дальневосточную аптечную сеть 1
24.10.2024 Амурские компании в лидерах по использованию отечественного облачного ПО 1
21.03.2024 «Амурфармация» использует технологии Big Data МТС для развития собственной аптечной сети 1
03.12.2018 Главным по ИТ в Райффайзенбанке стал выходец из «Касперского» 1
31.03.2017 Инфографика Acronis: пользователи не подготовлены к новым кибер-угрозам 1
29.05.2014 Отставки и назначения: ИТ-звезды уходят в бизнес 1
25.04.2014 «Преемник Касперского» уволился из компании 2
26.02.2014 "Лаборатория Касперского" нацелилась на крупные банки 1
29.11.2013 «Лаборатория Касперского» заблокировала за год более 4 млн атак с использованием неизвестных java-эксплойтов 1
29.10.2013 «Лаборатория Касперского» предоставит защиту владельцам Vertu 1
28.10.2013 Kaspersky Small Office Security выпустил обновление 1
15.10.2013 «Лаборатория Касперского» обновила приложения Kaspersky Security для Android и iOS 1
30.09.2013 Kaspersky Internet Security подтвердил свою эффективность в независимом тестировании 1
19.09.2013 «Лаборатория Касперского» совершенствует защиту для корпоративных мобильных устройств 1
16.09.2013 «Лаборатория Касперского» предоставит защиту владельцам Vertu 1
24.04.2013 Kaspersky Security для виртуальных сред интегрирован с VMware vCloud Networking and Security 1
23.04.2013 «Касперский» выгнал Trend Micro из Ferrari 1
16.04.2013 Технологии «Лаборатории Касперского» обеспечат защиту от вирусов на этапе загрузки ОС 1
11.01.2013 «Лаборатория Касперского» выпустила обновленный Kaspersky Security для Linux Mail Server 1
07.08.2012 Новые технологии «Лаборатории Касперского» защитят бизнес от «киберопасных» сотрудников 1
17.04.2012 Программное обеспечение HP помогает «Лаборатории Касперского» управлять разработкой новых продуктов 1
30.09.2011 «Лаборатория Касперского» представила Kaspersky Endpoint Security 8 для Windows и Kaspersky Security Center 1
28.02.2011 «Лаборатория Касперского» оснастила свои продукты поддержкой решения VMware vShield Endpoint 1
15.12.2009 «Лаборатория Касперского» внедрила в свою инфраструктуру технологии Nvidia 1
14.10.2009 «Лаборатория Касперского» открыла первый RnD-филиал в России 1
21.07.2009 Выпущен первый бесплатный облачный антивирус 1
19.02.2009 «Лаборатория Касперского» представит свои новинки на CeBIT 2009 2
14.10.2008 «Информзащита» построила СУИБ для «БТА Банка» 1
02.10.2008 Тестировщики «прокатили» «Касперского» 1
04.09.2008 Определены самые быстрые антивирусы 1
07.02.2008 Ведущие разработчики антивирусов объединились 1
23.04.2007 «Лаборатория Касперского» раскроет тайны шпионов 1

Публикаций - 32, упоминаний - 34

Гребенников Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5124 27
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 4
Trend Micro 621 4
Dr.Web - Доктор Веб 1270 4
ESET - ESET Software 1140 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13667 3
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 498 3
Microsoft Corporation 25030 2
Acronis - Акронис 452 2
Broadcom - VMware 2436 2
Sophos - SophosLabs 420 2
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 60 2
Vertu 117 2
Яндекс Agnitum - Агнитум 67 2
Apple Inc 12399 2
Google LLC 12070 2
RBI 25 1
StarForce Technologies - Протекшен Технолоджи 56 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9033 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 338 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1354 1
Yandex - Яндекс 8065 1
Intel Corporation 12413 1
Dell EMC 5059 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3030 1
Cisco Systems 5182 1
Lenovo Group 2323 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1818 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4324 1
HP - Hewlett-Packard 3629 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1183 1
Check Point Software Technologies 779 1
Telegram Group 2375 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1510 1
Adobe Systems 1563 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 685 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Experian 81 1
Meta Platforms - Facebook 4496 1
IBM - International Business Machines Corp 9504 1
Амурфармация 3 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7857 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1294 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1099 1
Tesla Motors 418 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
Ferrari NV 157 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 123 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 1
Россети Ленэнерго 1700 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5094 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12488 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3073 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1163 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 334 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5668 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1468 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 717 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13301 23
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7643 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30264 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70394 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22335 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31227 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54946 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28570 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16576 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26533 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4546 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11875 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25115 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12772 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6739 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13175 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5618 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1640 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5699 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12094 3
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3207 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5183 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3077 2
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 719 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21858 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4188 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21464 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8763 2
Google Android устройства-девайсы 766 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2552 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25436 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5326 2
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 456 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13152 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1696 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6101 2
Оцифровка - Digitization 4799 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16516 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32875 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8402 2
Kaspersky Internet Security 464 10
Google Android 14454 7
Microsoft Windows 16107 5
Apple iOS 8101 4
Kaspersky Security Network - KSN 96 4
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 164 3
Kaspersky Open Space Security 36 2
Google Play - Google Store - Android Market 3388 2
Apple - App Store 2971 2
Kaspersky Security Center - KCS 69 2
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 2
Kaspersky Security Cloud 29 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 114 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 123 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Hybrid Cloud Security 142 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1522 1
Kaspersky Mobile Security - Kaspersky Mobile Security Software Development Kit, KMS SDK - Kaspersky Security for Mobile - Kaspersky Mobile Antivirus AppLock & Web Security 52 1
Kaspersky Fraud Prevention 22 1
Linux OS 10604 1
Nvidia Tesla GPU 183 1
Oracle Java - язык программирования 3279 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 808 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 273 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 305 1
Kaspersky Small Office Security - KSOS - Антивирусная служба 911 - Second Opinion Solution, SOS 25 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 178 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 452 1
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 1
Kyocera SmartScan 9 1
Kaspersky Administration Kit - AdminKit 67 1
Broadcom - VMware vCloud Network and Security 4 1
Dr.Web LinkChecker 6 1
Broadcom - VMware vShield 25 1
Panda Antivirus 58 1
Panda Cloud Antivirus - Panda Cloud Internet Protection - Panda Internet Security 32 1
Broadcom - VMware Carbon Black - Bit9 39 1
HP PPM - HP Project Portfolio Management 7 1
Microsoft Windows Server 2008 479 1
Яндекс Agnitum Outpost Antivirus - Outpost AV Service 25 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4942 1
Касперский Евгений 326 3
Швецов Владимир 51 2
Швецов Никита 21 2
Земков Сергей 159 2
Шабанов Илья 60 2
Шаров Борис 73 2
Попов Андрей 113 1
Монин Сергей 10 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 573 1
Липич Григорий 65 1
Ковнир Евгений 75 1
Белоусов Сергей 245 1
Соколов Алексей 134 1
Свердлов Денис 200 1
Пак Олег 112 1
Дуров Павел 299 1
Греф Герман 456 1
Дягилев Василий 84 1
Никифоров Николай 1136 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 210 1
Кулик Вадим 190 1
Орловский Виктор 394 1
Мушаков Игорь 36 1
Юрганов Константин 5 1
Сушкевич Антон 67 1
Яцеленко Николай 25 1
Черноволенко Сергей 34 1
Безбогов Сергей 58 1
Тарасов Арсений 44 1
Раевский Алексей 77 1
Алхазов Дмитрий 15 1
Телков Алексей 33 1
Глотов Алексей 25 1
Дуров Николай 21 1
Тараба Дмитрий 27 1
Петренко Сергей 26 1
Камлюк Виталий 30 1
Васильев Григорий 43 1
Козлова Ирина 12 1
Юсупов Ренат 118 1
Россия - РФ - Российская федерация 152634 12
Европа 24498 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52949 3
Германия - Федеративная Республика 12850 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14354 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17781 2
Испания - Королевство 3746 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44894 2
Россия - ДФО - Амурская область 802 2
Украина 7725 1
Европа Центральная 275 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 301 1
Казахстан - Республика 5728 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18188 1
Италия - Итальянская Республика 4405 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3369 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3177 1
Закавказье - Transcaucasia 126 1
Канада - Оттава 65 1
Средиземное море - Средиземноморье 202 1
Америка - Американский регион 2181 1
Ирландия - Республика 1019 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13476 1
Южная Корея - Республика 6786 1
Украина - Киев 1135 1
Беларусь - Белоруссия 5939 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1659 1
Италия - Модена - Маранелло 4 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2855 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50172 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14593 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30992 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25327 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5158 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6073 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1299 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53760 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6168 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6671 2
Английский язык 6812 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9666 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11496 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6653 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4645 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1588 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3297 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10419 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5704 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5470 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6506 1
Аудит - аудиторский услуги 2936 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7164 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2228 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1024 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4834 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3627 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6764 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 200 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5944 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5887 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6116 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 3
Virus Bulletin 33 2
PC Magazine - PCMag 93 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
AV-Test Institute 40 2
AV-Comparatives 26 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8294 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3401 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 267 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 924 1
Международный женский день - 8 марта 363 1
CeBIT 612 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381276, в очереди разбора - 737038.
Создано именных указателей - 181900.
