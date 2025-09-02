Получите все материалы CNews по ключевому слову
Гребенников Николай
УПОМИНАНИЯ
Гребенников Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Касперский Евгений 326 3
|Швецов Владимир 51 2
|Швецов Никита 21 2
|Земков Сергей 159 2
|Шабанов Илья 60 2
|Шаров Борис 73 2
|Попов Андрей 113 1
|Монин Сергей 10 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 573 1
|Липич Григорий 65 1
|Ковнир Евгений 75 1
|Белоусов Сергей 245 1
|Соколов Алексей 134 1
|Свердлов Денис 200 1
|Пак Олег 112 1
|Дуров Павел 299 1
|Греф Герман 456 1
|Дягилев Василий 84 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 210 1
|Кулик Вадим 190 1
|Орловский Виктор 394 1
|Мушаков Игорь 36 1
|Юрганов Константин 5 1
|Сушкевич Антон 67 1
|Яцеленко Николай 25 1
|Черноволенко Сергей 34 1
|Безбогов Сергей 58 1
|Тарасов Арсений 44 1
|Раевский Алексей 77 1
|Алхазов Дмитрий 15 1
|Телков Алексей 33 1
|Глотов Алексей 25 1
|Дуров Николай 21 1
|Тараба Дмитрий 27 1
|Петренко Сергей 26 1
|Камлюк Виталий 30 1
|Васильев Григорий 43 1
|Козлова Ирина 12 1
|Юсупов Ренат 118 1
|АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 3
|Virus Bulletin 33 2
|PC Magazine - PCMag 93 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|AV-Test Institute 40 2
|AV-Comparatives 26 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8294 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3401 1
|МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 267 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 924 1
|Международный женский день - 8 марта 363 1
|CeBIT 612 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381276, в очереди разбора - 737038.
Создано именных указателей - 181900.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.