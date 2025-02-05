Eich Brendan Айк Бренден
Eich Brendan и организации, системы, технологии, персоны:
|ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 30 1
|W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
|Mitchell Baker - Митчелл Бейкер 28 3
|Nightingale Johnathan - Найтингейл Джонатан 8 3
|Kovacs Gary - Ковач Гэри 7 3
|Sullivan Jay - Джей Салливан 9 2
|Beard Chris - Крис Берд 13 2
|Греф Герман 420 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 200 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 380 1
|Кулашова Анна 45 1
|Дягилев Василий 84 1
|Архипова Мария 21 1
|Козлова Ирина 12 1
|Безбогов Сергей 46 1
|Орловский Виктор 380 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Гребенников Николай 31 1
|Мушаков Игорь 36 1
|Яцеленко Николай 25 1
|Пак Олег 112 1
|Сушкевич Антон 66 1
|Сергеева Елена 5 1
|Свердлов Денис 200 1
|Смирнов Вячеслав 41 1
|Корюкин Юрий 29 1
|Кулик Вадим 180 1
|Черноволенко Сергей 34 1
|Дуров Павел 292 1
|Ковнир Евгений 75 1
|Белоусов Сергей 242 1
|Соколов Алексей 134 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 566 1
|Тарасов Арсений 44 1
|Алхазов Дмитрий 15 1
|Телков Алексей 25 1
|Глотов Алексей 25 1
|Дуров Николай 21 1
|Тараба Дмитрий 27 1
|Петренко Сергей 25 1
|Липич Григорий 65 1
|Юрганов Константин 5 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8140 1
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 64 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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