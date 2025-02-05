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Eich Brendan Айк Бренден



05.02.2025 Oracle вцепилась зубами в JavaScript. Она затеяла сложную юридическую игру, лишь бы ее не лишили прав на этот бренд 1
18.09.2024 У Oracle потребовали бесплатно отдать права на JavaScript по-хорошему или лишиться их по закону 1
06.09.2022 От Oracle потребовали отдать права на JavaScript за просто так 1
23.06.2021 Создан супернезависимый интернет-поисковик, не следящий за пользователями 2
17.03.2020 Пострадавший от гомосексуалистов экс-глава Firefox настучал на Google. Теперь Google грозят многомиллионные штрафы 2
18.06.2015 Google, Microsoft, Mozilla придумали веб нового типа. Скорость загрузки сайтов возрастет в 20 раз 2
16.04.2015 В Mozilla полетели головы: Топ-менеджеров увольняют ради светлого будущего Firefox 2
18.02.2015 Браузер Firefox лишился главного разработчика 2
18.02.2015 Apple уволила своего лоббиста, выступившего против однополых браков 2
29.05.2014 Отставки и назначения: ИТ-звезды уходят в бизнес 1
04.04.2014 Глава Mozilla уволился под давлением гомосексуалистов 2
01.04.2014 Бунт гомосексуалистов против Mozilla: Нью-Йоркский сайт знакомств спрятался от Firefox 3
27.03.2014 Гомосексуалисты восстали против нового главы Mozilla 2
25.03.2014 У разработчиков Firefox появился новый гендиректор через год после отставки старого 3
11.04.2013 От разработчиков Firefox уходит гендиректор 2

Публикаций - 15, упоминаний - 28

Eich Brendan и организации, системы, технологии, персоны:

Mozilla Foundation 201 7
Google LLC 11799 6
Microsoft Corporation 24646 6
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2219 4
Mozilla Foundation - MoCo - Mozilla Corporation 58 4
Yandex - Яндекс 7374 3
IBM - International Business Machines Corp 9443 2
Oracle Corporation 6701 2
Adobe Systems 1550 2
Netscape Communications Corporation 421 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3929 1
Dell EMC 5032 1
Lenovo Group 2295 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4895 1
Intel Corporation 12206 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8757 1
Telegram Group 2008 1
Samsung Electronics 10273 1
Apple Inc 12117 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1303 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12669 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2903 1
Cisco Systems 5118 1
Check Point Software Technologies 760 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1483 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 670 1
Meta Platforms - Facebook 4442 1
Yahoo! 3697 1
АФК Система ПАО 1797 1
Trend Micro 604 1
Vodafone Group 1370 1
PayPal 654 1
HP - Hewlett-Packard 3625 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 327 1
Acronis - Акронис 448 1
Experian 80 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7345 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 479 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
British Airways - British Midland International 126 1
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 40 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 209 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 206 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11675 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 30 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9201 11
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1730 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13825 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13173 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2909 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24204 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19444 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1497 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24191 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25430 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13526 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7413 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21201 1
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27899 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4494 1
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B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1013 1
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University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2429 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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