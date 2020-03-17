Пострадавший от гомосексуалистов экс-глава Firefox настучал на Google. Теперь Google грозят многомиллионные штрафы

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Экс-гендиректор Mozilla Брендан Айк пожаловался на Google за нарушение европейского закона о защите персональных данных. В Google назвали это актом нечестной конкуренции, поскольку после ухода из Mozilla Айк основал собственную компанию и создал браузер Brave.

Жалоба на конкурента

Создатель браузера Brave, бывший исполнительный директор Mozilla (разработчик браузера Firefox) и создатель JavaScript Брендан Айк (Brendan Eich) обвинил Google нарушении Общего регламента по защите данных (GDPR) – европейского закона о защите личной информации. Он пожаловался на интернет-гиганта в Ирландскую комиссию по защите данных (Data Protection Commissioner, DPC).

Айк считает, что Google передает данные пользователей одного своего сервиса другому, не заручившись при этом их согласием на данную процедуру. Комиссия, в которую он нажаловался – это независимый орган, осуществляющий контроль за соблюдением прав всех людей на конфиденциальность информации на территории Европейского Союза (ЕС).

Если Google признают виновной в нарушении GPDR, то ей может грозить штраф в размере нескольких сотен миллионов евро. К примеру, в 2019 г. самая крупная сумма взыскания за нарушение этого закона составила 204,1 млн евро – такое наказание получила британская компания British Airways.

Объяснение обвинений

В своей жалобе Брендан Айк сообщил, что Google, единожды получив согласие пользователей на обработку персональных данных на одном сервисе, больше не задает им соответствующий вопрос. К примеру, собрав информацию об участниках YouTube-сообщества, Google передает ее на анализ разработчикам других ее сервисов.

Брендан Айк работал в Mozilla, когда Google решил испортить с ней отношения

Айк добавил, что актуальное пользовательское соглашение Google содержит ряд пунктов, позволяющих интернет-гиганту передавать конфиденциальную информацию «неустановленному числу бизнес-партнеров». По оценке специалистов издания Finacial Times, наличие этих пунктов тоже можно расценивать как нарушение GPDR.

Ответ Google

Представители Google отреагировали на выпад Айка. По их мнению, поданная им жалоба в DPC – ни что иное, как пример недобросовестной конкуренции. «Все эти высказывания нашего конкурента не выдерживают серьезной проверки. Ежедневно 20 миллионов пользователей Google посещают свои аккаунты, чтобы выбрать, как компания будет обрабатывать их персональные данные. В нашей политике конфиденциальности и ее разъяснении подробно рассказано, как мы храним эту информацию и как используем ее», – сказал представитель Google.

Конкурент или не конкурент

Браузер Brave по состоянию на середину марта 2020 г. может считаться конкурентом Google с ее Chrome лишь отчасти. К этому времени, согласно статистике StatCounter, Chrome занимал 65,01% рынка настольных и мобильных браузеров, являясь безоговорочным лидером.

Жалоба Айка на популярности Chrome пока не отразилась

Число активных пользователей браузера Brave, по оценке самих разработчиков, в начале марта 2020 г. достигло 12 млн в месяц. Как и Chrome, он существует одновременно для настольных ПК (доступны версии под Windows, Linux и macOS) и мобильных устройств (Apple iOS и Google Android). Тем не менее, в общемировой статистике Brave не входит даже в топ-7 браузеров.

Как гендиректор Mozilla создал свой браузер

Несмотря на то, что браузер Brave пока пользуется не очень большим спросом на фоне конкурентов, его создатель – весьма известная персона в ИТ. 58-летний Брендан Айк является создателем языка программирования JavaScript – он разработал его, работая в компании Netscape.

Айк стоял у истоков Mozilla Organization (запущена в 1998 г. в качестве подразделения Netscape), которая в 2003 г. после закрытия Netscape превратилась в существующую по настоящее время Mozilla Foundation. Брендан Айк работал в ней со дня открытия – он был главным технологом и одновременно членом совета директоров.

За четыре года своего существования Brave вышел на всех самых актуальных платформах

Техническим директором Mozilla Айк был назначен в августе 2005 г., а 26 марта 2014 г. его назначили на пост СЕО. В этой должности Айк пробыл менее двух недель – 3 апреля 2014 г. ему пришлось оставить ее.

На его увольнении настояло американское ЛГБТ-сообщество. Оно выразилось против назначения Айка на должность исполнительного директора Mozilla за то, что тот в 2008 г. поддержал калифорнийский законопроект о запрете однополых браков.

В мае 2015 г. Айк основал компанию Brave Software и приступил к разработке одноименного браузера. Дебют обозревателя состоялся в январе 2016 г. Айк позиционирует Brave как защищенный браузер – у него по умолчанию есть средства удаления рекламы с сайтов и блокировки фоновой передачи пользовательских данных.

Google против Mozilla

Брендан Айк – не единственный сотрудник Mozilla, пожаловавшийся на Google. В апреле 2019 г. бывший вице-президент Mozilla Джонатан Найтингейл (Johnathan Nightingale), оставивший свой пост в 2015 г., раскрыл все планы Google по уничтожению Firefox и господству Chrome на рынке браузеров. Первые попытки убрать конкурента Google предприняла сразу после выхода Chrome в 2008 г., и, спустя 11 лет, ее затея возымела успех – Firefox занимает менее 5% рынка, тогда как Chrome удерживает свыше 65%.

По словам Найтингейла, Google сживала со свету Firefox, притворяясь другом. Mozilla начала сотрудничать с Google в 2004 г., и сделка, в рамках которой поисковик Google был основным в Firefox, приносила Mozilla до 90% прибыли. К примеру, в 2009 г. доходы Mozilla составили $104 млн благодаря Google, тогда как в 2008 г. они не превышали $78 млн. Годовой прирост тогда составил 34%.

Сотрудники Google часто повторяли, что они на одной стороне с Mozilla и преследуют те же цели и идеалы. Но то было мнение отдельных сотрудников Google, а позиция самой «корпорации добра», как выяснилось немного позже, было прямо противоположной. Началось все с появления рекламы Chrome в поисковой выдаче Firefox и продолжилось проблемами с работой сервисов Gmail и Gdocs в браузере Mozilla. Нередко пользователи Firefox при попытке зайти на эти ресурсы обнаруживали на экране сообщение о несовместимости их браузера.

И все же, Google и Mozilla по-прежнему сохраняли партнерские отношения. Каждый случай проблемы в работе тех или иных своих сервисов в Firefox Google называл случайностью и клятвенно заверял исправить все в течение пары недель. По подсчетам Найтингейла, количество таких случаев к моменту его ухода из Mozilla перевалило за несколько десятков. Он отказывается верить, что разработчики Google настолько некомпетентны, чтобы раз за разом допускать подобное.

«Ошибки» девелоперов Google стали отражаться на Firefox, и браузер постепенно начал терять пользователей. После каждого провала Google аудитория Firefox сокращалась, но Mozilla продолжала верить в партнерство с «корпорацией добра». В определенный момент последствия стали необратимы, и Mozilla не стала продлевать соглашение о сотрудничестве, подписанное в 2011 г.

В IV квартале 2015 г. стало ясно, что борьбу за рынок браузеров Mozilla проиграла. По статистике StatCounter за октябрь 2015 г., Firefox занимал второе место по популярности с долей рынка в размере 15,5%, едва-едва опережая Internet Explorer с его 15,4-процентной долей. Первое место и 53,6% рынка уверенно удерживал Google Chrome.