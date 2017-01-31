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Mozilla Foundation MoCo Mozilla Corporation
СОБЫТИЯ
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|31.01.2017
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Экс-разработчик Mozilla Firefox: Удаляйте все антивирусы, они только вредят
Все антивирусы — в корзину Известный бывший инженер-разработчик Mozilla Foundation Роберт О'Каллахэн (Robert O’Callahan) призвал пользователей Windows «выкинуть все антивирусы, кроме Microsoft Defender (собственного антивируса Microsoft; — прим.
|15.10.2010
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Mozilla нашла директора в SAP
ой версии веб-браузера Firefox в конце года. Назначение Ковача поприветствовал в своем блоге бывший CEO Mozilla Corp. Джон Лилли (John Lilly). Он отметил, что Ковач обладает многолетним опытом
|25.03.2008
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CEO Mozilla обличает Apple в подрыве безопасности Сети
Стив Джобс (Steve Jobs) использует Apple Software Update для продвижения своего браузера Safari на машинах Windows. И это раздражает CEO Mozilla Джона Лили (John Lilly). Видимо, Лилли раздражается потому, что браузеры Safari для Windows будут претендовать на рыночную долю Firefox. Однако, он говорит, что Стив Джобс своим «тр
|12.03.2008
|Mozilla Labs обновила Prism
|12.03.2008
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Проект Mozilla Россия продолжает «охоту» за багами
Проект Mozilla Россия анонсировал добавление двух новых целей в программу «Деньги за исправление багов». На этот раз добровольцам предлагается побороться с проблемой отсутствия поддержки не-ASCII симв
|09.01.2008
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У Mozilla Corporation новый CEO
Lilly), который ранее работал операционным директором Mozilla. Как говорится в официальном пресс-релизе Mozilla, Митчелл Бэйкер продолжит работать в компании на посту председателя совета директоров. Mozilla Corporation является создателем популярного браузера Firefox, которым пользуются более 125 млн. человек.
Mozilla Foundation и организации, системы, технологии, персоны:
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