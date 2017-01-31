Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Mozilla Foundation MoCo Mozilla Corporation

Mozilla Foundation - MoCo - Mozilla Corporation

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


31.01.2017 Экс-разработчик Mozilla Firefox: Удаляйте все антивирусы, они только вредят

Все антивирусы — в корзину Известный бывший инженер-разработчик Mozilla Foundation Роберт О'Каллахэн (Robert O’Callahan) призвал пользователей Windows «выкинуть все антивирусы, кроме Microsoft Defender (собственного антивируса Microsoft; — прим.
15.10.2010 Mozilla нашла директора в SAP

ой версии веб-браузера Firefox в конце года. Назначение Ковача поприветствовал в своем блоге бывший CEO Mozilla Corp. Джон Лилли (John Lilly). Он отметил, что Ковач обладает многолетним опытом

25.03.2008 CEO Mozilla обличает Apple в подрыве безопасности Сети

Стив Джобс (Steve Jobs) использует Apple Software Update для продвижения своего браузера Safari на машинах Windows. И это раздражает CEO Mozilla Джона Лили (John Lilly). Видимо, Лилли раздражается потому, что браузеры Safari для Windows будут претендовать на рыночную долю Firefox. Однако, он говорит, что Стив Джобс своим «тр
12.03.2008 Mozilla Labs обновила Prism
12.03.2008 Проект Mozilla Россия продолжает «охоту» за багами

Проект Mozilla Россия анонсировал добавление двух новых целей в программу «Деньги за исправление багов». На этот раз добровольцам предлагается побороться с проблемой отсутствия поддержки не-ASCII симв
09.01.2008 У Mozilla Corporation новый CEO

Lilly), который ранее работал операционным директором Mozilla. Как говорится в официальном пресс-релизе Mozilla, Митчелл Бэйкер продолжит работать в компании на посту председателя совета директоров. Mozilla Corporation является создателем популярного браузера Firefox, которым пользуются более 125 млн. человек.

Публикаций - 60, упоминаний - 66

Mozilla Foundation и организации, системы, технологии, персоны:

Mozilla Foundation 208 26
Google LLC 12690 19
Microsoft Corporation 25775 16
Apple Inc 13156 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Netscape Communications Corporation 426 5
Yandex - Яндекс 9216 4
Adobe Systems 1597 4
SAP SE 5601 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 3
Yahoo! 3726 3
Cloudflare 172 3
Samsung Electronics 11065 2
Cisco Systems 5372 2
X Corp - Twitter 2938 2
Telegram Group 2940 2
Red Hat 1378 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
GNOME Foundation 23 2
AOL Inc - America Online 1883 2
Otello Corporation - Opera Software 340 2
Adobe Macromedia 219 2
Открытые технологии 732 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 1
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 1
MPEG LA - MPEG Licensing Authority 15 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
SFLC - Software Freedom Law Center - Юридический центр свободы 20 1
Defender 159 1
Unreal Mojo - Моджо 10 1
Deno Land 2 1
GeeksPhone 21 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Dr.Web - Доктор Веб 1294 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Huawei 4677 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
Greylock Partners 38 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
Shasta Ventures 8 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
British Airways - British Midland International 127 1
Sequoia Capital 115 1
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 42
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 11
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 7
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1046 4
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1395 4
DoH - DNS-over-HTTPS - DNS поверх HTTPS - Протокол шифрования для выполнения разрешения DNS по протоколу HTTPS 22 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 4
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 3
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 450 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 3
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1093 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 3
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1181 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 3
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 549 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 2
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations - 497 2
Оповещение и уведомление - Notification 5945 2
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 497 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2
Mozilla Firefox - браузер 1951 53
Microsoft Windows 16882 17
Linux OS 11533 13
Google Chrome - браузер 1701 12
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 12
JavaScript - JS - язык программирования 1425 10
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 230 8
Apple Safari - браузер 896 7
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 6
Apple iOS 8583 5
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 295 5
Opera Browser - Браузер 1050 5
Oracle Java - язык программирования 3469 4
StatCounter 478 4
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 3
Google Android 15244 3
Microsoft Windows 7 2007 3
Google - Gmail 1021 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 3
Mozilla Firefox OS 93 3
C/C++ - Язык программирования 894 3
Linux - Debian GNU 567 2
Microsoft TypeScript - язык программирования 95 2
Mozilla Messaging 5 2
Nim - Nimrod - язык программирования 22 2
Mozilla SeaMonkey 27 2
Mozilla Camino - браузер 3 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Apple macOS 2419 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
Microsoft Office 4170 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 2
Microsoft Windows XP 2431 2
COBOL - COmmon Business Oriented Language - Кобол - Язык программирования 61 2
Brave - Браузер 45 2
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 2
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 2
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 2
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 2
Mitchell Baker - Митчелл Бейкер 29 8
Lilly John - Лилли Джон 14 6
Eich Brendan - Айк Бренден 15 4
Kovacs Gary - Ковач Гэри 8 3
Nitot Tristan - Нитот Тристан - Найтот Тристан 4 3
Hoare Graydon - Хор Грэйдон 9 2
Словесник Александр 2 2
Asher David - Эшер Дэвид 5 2
Schroepfer Mike - Шрепфер Майк 16 2
Anderson Harvey - Андерсон Харви 5 2
Million Holly - Миллион Холли 4 2
Baker Mitchell - Бэйкер Митчелл 4 2
Nightingale Johnathan - Найтингейл Джонатан 9 2
Михеев Андрей 9 1
Гребнев Егор 41 1
Scheer August-Wilhelm - Шеер Август-Вильгельм 21 1
Кукушкин Евгений 15 1
Пацай Александр 8 1
Мельников Павел 4 1
Иевлев Станислав 1 1
Якшин Михаил 1 1
Пожидаев Михаил 2 1
Ткачев Дмитрий 32 1
Miguel de Icaza - Икаса Мигель де 8 1
Якушин Анатолий 5 1
Sandler Karen - Сэндлер Карен 3 1
Mayo Mark - Майо Марк 3 1
Lunduke Bryan - Ландьюк Брайан 1 1
Syed Nabiha - Сайед Набиха 1 1
Dotzler Asa - Доцлер Аса 6 1
Baheux Kenji - Бахе Кенджи 1 1
Ramji Sam - Рэмджи Сэм 7 1
Dahl Ryan - Даль Райан 6 1
Braniecki Zbigniew - Браниски Збигнев 1 1
Hicks Jon - Хикс Джон 3 1
Day Allan - Дэй Аллан 3 1
Jaaksi Ari - Яакси Ари 13 1
Ramji Sam - Рамджи Сэм 6 1
Жаров Александр 183 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 13
Россия - РФ - Российская федерация 166168 12
Европа 24964 7
Германия - Федеративная Республика 13221 5
США - Калифорния 4829 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Япония 13807 2
Канада 5082 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Ирландия - Республика 1051 1
Словения - Республика 255 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Сингапур - Республика 1953 1
США - Нью-Йорк 3180 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Австрия - Вена 261 1
Испания - Королевство 3840 1
Германия - Бавария - Мюнхен 485 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 232 1
США - Пенсильвания 372 1
США - Калифорния - Сан-Диего 370 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
Английский язык 7030 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 3
"корпорация добра" 17 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 522 2
НКО - Некоммерческая организация 636 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Кибернетика - Cybernetics 255 1
ИТ-аналитика 47 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 1
Средневековье - Средние века - Middle Ages 152 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 1
Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 149 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
The Register - The Register Hardware 1784 4
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 3
Finacial Times 4 1
IBT - International Business Times 14 1
InformationWeek 241 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
CNews Журнал 167 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Forbes - Форбс 1002 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Bloomberg 1627 1
ZDnet 663 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
NYT - The New York Times 1100 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 63 1
TechSpot 188 1
ComputerWorld 144 1
CoinDesk 4 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 3
Net Applications 127 1
Adobe - Omniture - Visual Sciences - WebSideStory 31 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
UCalgary - University of Calgary - Университет Калгари - Rothney Astrophysical Observatory, RAO - Астрофизическая обсерватория Ротни 24 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 3
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще