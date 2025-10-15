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Индексная книга (каталог) CNews*
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США Калифорния Сан-Диего

США - Калифорния - Сан-Диего

СОБЫТИЯ


15.10.2025 Спутники связи передают груды военных и полицейских данных в открытом виде. Перехватить их можно с помощью обычной «тарелки» 1
19.05.2025 Древние и дырявые Windows десятилетиями управляют критически важными системами по всему миру. От них зависят жизни людей. Опрос 1
27.11.2024 Разработчики JavaScript пошли войной на Oracle. Мегакорпорация обманула власти США и должна лишиться прав на популярнейший язык программирования 1
21.08.2024 В одном из фундаментальных протоколов интернета несколько десятилетий существует опасная «дыра» 1
08.08.2024 Созданный россиянином конструктор онлайн-магазинов Ecwid вводит санкции против России 1
22.12.2023 «Терминатор» на подходе. Разработан саморазмножающийся ИИ, умеющий модифицировать самого себя 1
05.06.2023 Государственные сайты США годами бесплатно рекламируют услуги хакеров 1
25.04.2022 Пентагон обучает боевой ИИ на тактике российской армии на Украине 1
01.03.2022 Старт продаж смартфонов Vivo V23 и V23e в России 1
14.07.2021 Москва вышла в финал международного конкурса на звание мировой столицы дизайна 1
03.05.2021 «Чипокалипсис» вернулся. Защита чипов Intel и AMD бессильна перед новыми угрозами 1
26.03.2021 МТС вложила $10 млн в американского производителя ИИ-чипов 1
17.03.2021 Совсем без розетки: «носимая микросеть» заряжает гаджеты прямо от человеческого тела 1
20.01.2021 Созданный россиянином сервис для совместной работы Wrike продан за $2,25 миллиарда 1
15.01.2021 Сбросить наши биологические часы можно щелчком молекулярного переключателя 1
30.12.2020 Самые значимые достижения 2020 года в разработке аккумуляторов 1
11.12.2020 Исследователи Facebook назвали алгоритм NtechLab по распознаванию deepfake самым устойчивым к атакам 1
14.09.2020 ИТ-гиганты придумали, как уменьшить зарплаты сотрудникам 1
09.06.2020 IBM объявила технологии распознавания лиц злом и не будет их развивать 1
08.06.2020 Кофе поможет роботам передвигаться по бездорожью 1
04.10.2019 Robots Can Dream разработала прототип нового медицинского робота 1
22.08.2019 Как работает искусственный интеллект «умного» города» 1
17.04.2019 Google сломал все дороги в городе, куда поставлял бесплатный интернет, и свернул проект 1
11.01.2019 Основатели РБК вышли из созданного россиянином международного стартапа с 20-кратной прибылью 1
26.09.2018 Qualcomm обвинил Apple в краже технологий и передаче их Intel 1
28.05.2018 Насколько опасно оставлять людей в закрытой машине 1
19.04.2018 Крупнейший в мире производитель чипов для смартфонов выгонит на улицу тысячи работников 2
01.03.2018 Микробы на поверхности кожи защищают от онкологических заболеваний 1
12.02.2018 Солнце «остывает», но глобальное потепление не остановить 1
09.11.2017 Начались поставки первых в мире 48-ядерных ARM-процессоров для облаков 1
10.07.2017 Искусственный интеллект Google натравил полицию на ругавшихся супругов 1
23.01.2017 Oracle уволила сотни сотрудников, включая разработчиков Sparc и Solaris 1
28.12.2016 Qualcomm оштрафован почти на $850 млн из-за обид Samsung и LG 1
21.11.2016 Symantec покупает «крупнейшую в мире платформу» киберзащиты 1
31.05.2016 TMT Investments инвестировал в софт для сантехников и слесарей 1
09.02.2016 Зоопарк на микросхемах: почему роботы так похожи на животных? 1
23.12.2015 Huawei представила новую концепцию управляемой приложениями сети 1
26.08.2015 Секретаршу из Hewlett-Packard посадили в тюрьму за кражу $1 млн 1
21.08.2015 Диплом СПбАУ РАН выдадут на новых онлайн-курсах по программированию 1

Публикаций - 370, упоминаний - 371

США и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 37
Qualcomm Technologies 1974 18
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 13
Google LLC 12690 12
Intel Corporation 12811 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 10
Apple Inc 13156 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 10
Samsung Electronics 11065 9
Sony 6739 9
AT&T Inc 1726 9
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services - Alaska Native Wireless 272 8
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 8
Meta Platforms - Facebook 4621 8
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 7
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 6
PSC - Pittsburgh Supercomputing Center - Питтсбургский суперкомпьютерный центр 17 6
Cisco Systems 5372 6
СофтЛаб-НСК - SoftLab-NSK 21 5
Dell EMC 5180 5
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
HP Inc. 5883 5
9594 5
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 5
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 5
Nvidia Corp 4002 4
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 4
SDSC - San Diego Supercomputer Center - Суперкомпьютерный центр Сан-Диего 9 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
Oracle Corporation 7074 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Lenovo Motorola 3566 4
Yahoo! 3726 4
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 3
Lenovo EMC - Iomega 177 3
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 3
Motorola Inc 1156 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 6
Malin Space Science Systems 9 4
General Atomics Aeronautical Systems 8 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
eBay Inc 1640 3
TMT Investments 115 3
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 3
Warner Bros. International Television Distribution 289 3
Sequoia Capital 115 3
Vista Equity Partners 7 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 2
Lockheed Martin 777 2
Caterpillar - 93 2
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 2
Warner 540 2
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 2
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems - Локхид Мартин Коммершл Спэйс Системз 37 2
General Atomics 29 2
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 2
Volkswagen Group - VW 308 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
Верный - торговая сеть 326 1
L’Oreal 58 1
Uber 357 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
WMG - Warner Music Group 210 1
Maxwell Capital - Максвелл Капитал - Максвелл Эссет Менеджмент 15 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Mobil - Мобил 52 1
Illumina 12 1
Ramify Consulting 3 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
TPG - инвестиционная компания 25 1
Wissey Trade & Invest 6 1
MacMillan Trading 5 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 77 1
Accel Partners 49 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 12
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 10
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 10
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 10
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
Судебная власть - Judicial power 2500 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 4
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 4
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 3
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 2
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
U.S. Department of Defense - PMRF - Pacific Missile Range Facility 5 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal - органы государственной власти 36 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 1
U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 22 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 1
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 37 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. Department of Defense - DISA - Defense Information Systems Agency - DCA - Defense Communications Agency - Агентство защиты информационных систем 12 1
Правительство Швеции - Государственный совет Короля - органы государственной власти 40 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 2
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Apache Software Foundation - ASF 231 1
Фонд цифрового равенства Луисвилля 1 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
АКИ - Агентство креативных индустрий - Автономная некоммерческая организация 4 1
WDO - World Design Organization - Всемирная организация дизайна 1 1
Движение первых - Российское движение детей и молодежи 11 1
AMA - American Management Association - Американская ассоциация менеджмента 6 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
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Linux OS 11533 17
Microsoft Windows 16882 17
Microsoft Windows 2000 8678 15
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
Apple iPhone 6 4861 8
JavaScript - JS - язык программирования 1425 7
Intel Pentium III 782 6
Microsoft Windows XP 2431 6
TeraGrid 12 5
СофтЛаб-НСК - Дальнобойщики: Транспортная компания 22 5
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 5
MP3.com 130 4
Qualcomm BREW - Binary Runtime Environment for Wireless 97 4
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 124 4
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 458 4
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter - NASA HiRISE - NASA High Resolution Imaging Science Experiment - NASA MARCI - Mars Color Imager - Mars Climate Orbiter Color - Mars Climate Sounder 120 4
NASA MGS - NASA Mars Global Surveyor 72 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
Microsoft Outlook 1506 4
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 4
Microsoft Windows NT 890 4
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Microsoft Office 4170 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 3
Acer Predator 224 3
Intel Itanium 649 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 3
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 2
Mortal Kombat - Компьютерная игра (файтинг) 51 2
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 2
HPE Integrity - серия серверов 141 2
Rambler Group - Рамблер Карты 31 2
IBM Blue Horizon 4 2
U.S. Department of Defense - RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) - американская зенитная управляемая ракета 41 2
NASA Mars Observer - автоматическая межпланетная станция 5 2
Бутов Леонид 4 4
Robertson Michael - Робертсон Майкл 38 4
Горшков Василий 9 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Иванов Алексей 163 3
Станкевич Андрей 17 2
Филев Андрей 6 2
Митричев Петр 14 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 2
Bush George - Буш Джордж 336 2
Rosenberg Donald - Розенберг Дональд 7 2
Фазлыев Руслан 7 2
Afraimovich Valentin - Афраимович Валентин 2 2
Schröder Stefan - Шродер Стефан 2 2
Rabinovich Mikhail - Рабинович Михаил 2 2
Сидельников Алексей 2 2
Xu Hongqi - Ксю Хонги 2 2
Cohen Stephen - Коэн Стивен 14 2
Арчак Николай 4 2
Bandaru Prabhakar - Бандару Прабхакар 2 2
Norman Michael - Норман Майкл 4 2
Iversen John - Иверсен Джон 2 2
Ohgushi Kengo - Огуши Кенго 2 2
Evans Todd - Эванс Тодд 2 2
Blakeslee Richard - Блэксли Ричард 4 2
Sollitto Vincent - Соллитто Винсент 4 2
Kubiak Clifford - Кубяк Клиффорд 2 2
Owens Breck - Оуэнс Брек 2 2
Snyder Evan - Снайдер Эван 2 2
Turvey Samuel - Терви Сэмюэл 2 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
Smith Brad - Смит Брэд 104 1
Инютин Артем 89 1
Clark Greg - Кларк Грег 8 1
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 68 1
Селгеев Александр 1 1
Моргульчик Александр 27 1
Кареев Андрей 5 1
Vestager Margrethe - Вестагер Маргарет 11 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 198
США - Калифорния 4829 193
Россия - РФ - Российская федерация 166168 48
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 33
Земля - планета Солнечной системы 10865 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 21
Европа 24964 21
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 19
Япония 13807 19
США - Нью-Йорк 3180 19
США - Колумбия - Вашингтон 1487 18
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 16
США - Вашингтон - Сиэтл 407 15
США - Техас - Даллас 185 15
Индия - Bharat 5870 12
Южная Корея - Республика 7052 11
США - Иллинойс - Чикаго 440 10
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США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 8
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США - Техас - Хьюстон 260 7
США - Пасадина 169 7
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Швеция - Королевство 3782 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Франция - Французская Республика 8177 7
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 7
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 7
США - Колорадо - Денвер 122 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 6
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США - Флорида - Майами 200 5
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 5
Мировой океан - World Ocean 528 5
США - Калифорния - Беркли 286 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 73
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 29
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 24
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 15
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 15
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 15
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 14
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 14
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 13
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 13
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 11
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 11
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 10
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Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1326 9
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Физика - Physics - область естествознания 2940 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 7
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Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 7
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics - Биосенсор - Biosensor 564 7
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University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
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