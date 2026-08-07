Индексная книга (каталог) CNews*
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UNSW University of New South Wales Университет Нового Южного Уэльса
СОБЫТИЯ
Публикаций - 51, упоминаний - 75
UNSW и организации, системы, технологии, персоны:
|Резонанс НПП 407 3
|Allied Irish Banks 6 1
|Phys.org 972 4
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
|Nature 832 3
|EurekAlert 291 2
|Energy Economics 2 2
|New Scientist 1448 1
|Physical Review Letters 164 1
|Vnunet 224 1
|Ananova 250 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|Times 661 1
|Nature Nanotechnology 24 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
|NYT - The New York Times 1100 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.