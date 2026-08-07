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UNSW University of New South Wales Университет Нового Южного Уэльса

UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса

СОБЫТИЯ


07.08.2026 ИИ создал вирусы, которых нет в природе 1
26.09.2025 Впервые на оборудовании для серийного производства электроники изготовлены квантовые чипы 2
01.04.2020 Загадку из квантовой механики ученые решили случайно 2
21.11.2018 IBM придумала память нового типа с накопителем размером в один атом 1
05.10.2018 Найден способ разогнать компьютеры в миллион раз 1
19.04.2018 Россияне выиграли чемпионат мира по программированию в седьмой раз подряд 2
10.04.2018 Microsoft разрабатывает квантовый компьютер на основе антивещества 1
12.03.2018 Впервые создан «процессор» для квантовых компьютеров размером в один атом 2
29.08.2017 Тригонометрия на тысячу лет старше, чем думали ученые 3
09.12.2016 Oracle инвестирует в исследования для лечения онкологических заболеваний у детей 2
11.08.2016 Добывающая промышленность становится одной из ключевых целей киберпреступников 1
23.05.2016 Австралийские фермеры передают свои хозяйства роботам 1
20.05.2016 Команда СПбГУ победила в студенческом чемпионате мира по программированию 1
17.12.2015 По соседству с Землей может быть обитаемая планета 2
06.10.2015 Прорыв. Кремниевый чип для квантового компьютера 2
17.10.2014 Побит рекорд скорости для электромобилей, державшийся четверть века 3
26.02.2013 "Псевдогены" способны контролировать рак 2
20.09.2012 Создан первый рабочий квантовый бит 2
16.03.2012 Юпитер отводит кометы и насылает астероиды на Землю 2
20.02.2012 Создан одноатомарный транзистор 1
11.01.2012 Нанопроволока подчинилась закону Ома 2
07.11.2011 Скрупулезная проверка подтвердила изменчивость альфы 1
28.09.2011 Старческое слабоумие вылечат смехом 2
01.04.2011 В Антарктиде найден вирус-каннибал 2
16.02.2011 Стволовые клетки носа излечат от тугоухости 1
11.01.2011 СПО в зарубежных школах: успехи и неудачи 1
28.08.2009 Разработана солнечная батарея с К.П.Д, 43% 1
27.05.2009 Во французских школах запретят мобильники 2
01.12.2008 Выявлен водородный дефицит Вселенной 2
04.02.2008 Мобильные телефоны не опаснее, чем кофе 3
10.09.2007 Выяснена причина исчезновения сумчатого волка 1
21.06.2007 Ядовитые газы отравляют пилотов 2
31.05.2007 Huawei провела испытания первой в Австралии сети UMTS900 1
27.02.2007 Австралийка завела блог в 107 лет 1
28.07.2006 Квантовый компьютер: "дырки" заменят электроны 1
28.07.2006 Квантовый компьютер: "дырки" заменят электроны 1
27.07.2006 Созданы "квантовые провода" 1
27.07.2006 Созданы "квантовые провода" 1
13.07.2006 Саблезубые кенгуру держали в страхе древнюю Австралию 1
13.07.2006 Саблезубые кенгуру держали в страхе древнюю Австралию 1

Публикаций - 51, упоминаний - 75

UNSW и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Google LLC 12690 5
Intel Corporation 12811 2
OpenText - Micro Focus - Novell 880 2
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 2
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 1
Открытые технологии 732 1
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 1
Константа - Константа ИТ 51 1
Singtel Optus Cable & Wireless - Optus Expan - OptusNet - Optus Software 88 1
Bouygues Telecom 65 1
Центр микроэлектроники 28 1
Loongon 1 1
NComputing 7 1
MuseScore BVBA 2 1
Adobe Systems - Adobe Россия - Adobe Systems Russia and CIS - Адоб Системс 4 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Huawei 4677 1
Lenovo Group 2447 1
Oracle Corporation 7074 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Vodafone Group 1412 1
Deutsche Telekom 954 1
Adobe Systems 1597 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 220 1
Yahoo! 3726 1
Trend Micro 651 1
China Mobile 436 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 291 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 1
CS2C - China Standard Software 13 1
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 1
Loongson Technology 80 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 1
Резонанс НПП 407 3
Allied Irish Banks 6 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 2
ASIC - Australian Securities and Investments Commission - Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям 4 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Совбез РФ - РНКЗНИ - Российский национальный комитет по защите от неионизирующих излучений 4 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
FIA - Fédération Internationale de l'Automobile - Международная автомобильная федерация 2 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 10
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 286 8
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 689 8
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 5
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 5
Квантовый компьютер - Спинтроника - спиновая электроника 60 4
Электроника - Transistor - Транзистор - полупроводниковый триод 253 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1253 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 2
Микроскоп - Microscope 347 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 2
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 681 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 2
Электроника - TMDC - Transition metal dichalcogenide - сверхтонкие полупроводники из тн дихалькогенидов (особых бинарных химсоединений) переходных металлов 119 2
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 649 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 773 1
Linux OS 11533 3
Microsoft Windows 16882 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
ФПИ Оптические системы квантовых вычислений 4 2
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 1
Linux - Debian GNU 567 1
Tesla Model S 79 1
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
Oracle - Sun OpenSolaris Desktop - Free Solaris - Java Desktop System - Mad Hatter 53 1
Mandriva Linux 87 1
Microsoft Office 2003 158 1
Oracle - Sun Solaris OS - Solaris Operating Environment - SunOS 200 1
Oracle - Sun Microsystems - Sun Java System - Sun ONE - Sun Open Network Environment - Sun One Studio 102 1
Audacity GNU GPL 15 1
Oracle - Sun Ray 31 1
США - Северная Каролина - Форсайт 2 1
Freemind 1 1
openSUSE - SUSE Linux Enterprise Desktop - SLED 22 1
Intel Classmate PC - Eduwise 45 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 1
Microsoft Windows 7 2007 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 1
Linux KDE Plasma 265 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 1
Microsoft Office 4170 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 1
Microsoft Windows XP 2431 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 1
Mozilla Firefox - браузер 1951 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 1
Apache OpenOffice 490 1
Pastebin 37 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 1
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 237 1
Henderson Clyde - Хендерсон Клайд 2 2
Hamilton Alex - Гамильтон Алекс 2 2
Stewart Bernard - Стюарт Бернард 2 2
Debus Bob - Дебас Боб 2 2
Archer Mike - Арчер Майк 3 2
Simmons Michelle - Симмонс Мишель 1 1
Носик Антон 106 1
Гребнев Егор 41 1
Онищенко Геннадий 35 1
Жуков Виктор 11 1
Засурский Ясен 4 1
Feynman Richard - Фейнман Ричард 13 1
Amelia Maria - Амелиа Мариа 1 1
Schwartz Jonathan - Шварц Джонатан 49 1
Tanenbaum Andrew - Таненбаум Эндрю 3 1
Fleury Marc - Флюри Марк 1 1
Loiacono John - Лойаконо Джон 8 1
Majorana Ettore - Майорана Этторе 2 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 1
Андреева Елена 14 1
Макеев Владислав 3 1
Ипатов Михаил 2 1
Прянишников Николай 316 1
Резников Григорий 5 1
Lutz Christopher - Луц Кристофер 1 1
Елизаров Роман 1 1
Yang Kai - Янг Кай 1 1
Stockman Mark - Стокман Марк 1 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 38
Великобритания - Уэльс 117 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 10
Россия - РФ - Российская федерация 166168 9
Австралия - Сидней 276 8
Земля - планета Солнечной системы 10865 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Солнечная система - Solar system 2569 3
США - Калифорния 4829 3
Европа 24964 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Испания - Королевство 3840 2
Испания - Эстремадура 9 1
Испания - Андалусия 12 1
Юпитер - планета Солнечной системы 557 1
Австралазия - Австралийский материк, Тасмания, Новая Зеландия, Новая Гвинея и прилегающие острова севернее и восточнее Австралии в Тихом океане 22 1
Земля - Северное полушарие 152 1
Земля - Южное полушарие 160 1
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 1
Австралия - Новый Южный Уэльс 39 1
Эквадор - Галапагос - Галапагосские острова - Галапагосский архипелаг 14 1
Таиланд - Пхукет 16 1
Аргентина - Росарио 3 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Япония 13807 1
Ирландия - Республика 1051 1
Швеция - Королевство 3782 1
Польша - Республика 2031 1
Канада 5082 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 13
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 7
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 6
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 122 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 5
Физика - Physics - область естествознания 2940 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 4
Зоология - наука о животных 2887 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 4
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 4
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1326 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 3
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 419 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 2
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 361 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 2
Углерод - Сarboneum - химический элемент 347 2
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 2
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 297 2
Металлы - Серебро - Silver 827 2
Металлы - Золото - Gold 1251 2
Phys.org 972 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
Nature 832 3
EurekAlert 291 2
Energy Economics 2 2
New Scientist 1448 1
Physical Review Letters 164 1
Vnunet 224 1
Ananova 250 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Times 661 1
Nature Nanotechnology 24 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
NYT - The New York Times 1100 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
Evans Data 12 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 42 2
Shanghai Jiao Tong University - Шанхайский университет транспорта - Шанхайский университет Цзяотун 22 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 29 2
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 1
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 1
University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski - Варшавский университет 19 1
AustLII - Australasian Legal Information Institute - Австралийский Институт правовой информации 1 1
University of Sydney - Sydney Uni, USYD - Сиднейский университет - Университет Сиднея 33 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 1
CAS USTC - University of Science and Technology of China - Научно-технический университет Китая - Университет науки и техники Китая 18 1
Fudan University - Фуданьский университет 12 1
University of Melbourne - Мельбурнский университет 29 1
Львівський національний університет імені Івана Франка - University of Lviv - Львовский национальный университет имени Ивана Франко 4 1
UCF - University of Central Florida - Университет Центральной Флориды 30 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
Karolinska Institute - Каролинский институт 29 1
Vilnius University - Вильнюсский университет 5 1
Cairo University - Каирский университет 5 1
UNR - National University of Rosario - Национальный университет Росарио 1 1
Scripps Research - Исследовательский институт Скриппс 32 1
Prince of Songkla University, PSU - Университет принца Сонгкла 1 1
Baylor University - Университет Бэйлора 8 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 20 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 52 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
День молодёжи - 27 июня 1087 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
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