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Индексная книга (каталог) CNews*
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Pastebin

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


08.07.2026 В сети найден «конструктор», серийно изготовляющий вредоносы для всех основных ОС 1
22.10.2024 ГК «Солар»: хакеры активно используют Steam, Twitter, YouTube для координации кибератак 1
06.08.2024 Хакеры атакуют СНГ дешевым, но опасным трояном, притворяясь госструктурами 1
15.09.2022 RST Cloud и Security Vision объединили экспертизу для расследования и реагирования на инциденты кибербезопасности 1
04.08.2022 Обновленная платформа BI.ZONE Brand Protection поможет защитить бизнес от киберугроз 1
26.01.2021 Устройства под Linux и Android массово заражают майнерами криптовалюты 1
02.06.2020 Anonymous разгромили сайты полиции США 1
28.04.2020 Eset: опасный банковский троян распространяется через фейковые видео о коронавирусе 1
18.02.2020 «Ростелеком-Солар» зафиксировал всплеск необычных кибератак на банки и энергетику 1
21.10.2019 Поддельный русский Tor Browser ворует биткоины и деньги с кошельков Qiwi 1
22.05.2019 Хакеры прикрылись уважаемыми веб-ресурсами для захвата контроля над ПК по всему миру 1
11.03.2019 ПО для взлома банков пряталось в облаке Google 1
16.01.2019 Скачанный с торрента фильм ворует биткоины. Опрос 1
19.11.2018 Таинственный хакер заявил о взломе сверхзащищенной «почты для параноиков» 1
12.07.2018 В пользовательском репозитории Arch Linux нашли вредоносное ПО 1
12.07.2018 Программа для чтения PDF под Linux шпионила за пользователями 1
05.03.2018 Исследование InfoWatch: как данные утекают из интернет-магазинов 1
17.10.2017 «Доктор Веб» исследовал бэкдор, написанный на Python 1
04.09.2017 Криминальный сервис для DDoS-атак оказался взломан обиженным хакером 1
30.08.2017 В Сеть утекли пароли для создания действенного ботнета 1
26.06.2017 Взломан британский Парламент. Пэры ждут шантажа или начнут видеть «русский след» 1
19.06.2017 Взломана американская спутниковая группировка 1
16.08.2016 Хакеры продают АНБ за $568 млн похищенные у нее же секретные данные 1
11.08.2016 Добывающая промышленность становится одной из ключевых целей киберпреступников 1
18.07.2016 Новый троян перехватывает контроль над камерой Mac и отправляет видео в сеть Tor 1
06.07.2016 Новый «вирус» дает злодеям полный доступ к компьютерам Mac 1
15.01.2014 Хакеры заявили о взломе базы данных Apple и опубликовали тысячи Apple ID 1
27.11.2013 Anonymous случайно уронили сайты Microsoft 1
01.10.2013 Спамеры атакуют фанатов сериала Breaking Bad через списки Twitter 1
02.11.2012 Хакеры объявили о начале масштабных взломов госструктур России 1
18.07.2012 Anonymous взломали сервера «Газпрома» и «Роснефти» 1
04.06.2012 Под прицелом злоумышленников — владельцы мобильных телефонов ZTE Score 1
01.11.2011 Личные данные топ-менеджеров PayPal выложили в Сеть 1
01.09.2011 Хакеры из Anonymous отчитались о взломе Facebook, Skype, Apple и Microsoft 1
30.08.2011 Хакер выложил в Сеть личные данные 20 тыс. сотрудников госведомств США 1
27.06.2011 Хакерская группа Lulz Security объявила о завершении своей деятельности 1
24.05.2011 Хакеры взломали еще один сайт Sony и похитили пользовательские данные 1

Публикаций - 37, упоминаний - 37

Pastebin и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1685 10
X Corp - Twitter 2929 7
Microsoft Corporation - GitHub 1059 6
Anonymous - Хакерская группировка 78 4
Google LLC 12620 4
Apple Inc 13082 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1725 3
Bitdefender 171 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5602 2
Cisco Systems 5354 2
Yandex - Яндекс 9123 2
Microsoft Corporation 25711 2
Meta Platforms - Facebook 4608 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1324 2
ESET - ESET Software 1160 2
Sony 6724 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 588 2
Dropbox 526 2
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 2
Trend Micro 648 2
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 49 1
NetCAT - НетКэт 41 1
CrowdStrike Holdings 60 1
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 57 1
Shadow Brokers - Хакерская группировка 28 1
Proton Technologies AG 51 1
Microsoft Developer Network - MSDN - Microsoft Developer Division 110 1
APT29 - Cozy Bear - Хакерская группировка 12 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
OmaseGo 2 1
Menlo Labs 1 1
RST Cloud - Технологии киберугроз 16 1
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - MetroPCS - Metro by T-Mobile 16 1
AT&T - Leap Wireless - Cricket Wireless - Cricket Communications 10 1
Bloody Wolf - Хакерская группировка 4 1
Lizard Squad - Хакерская группировка 3 1
Dr.Web - Доктор Веб 1293 1
Amazon Inc - Amazon.com 3256 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 317 1
InfoWatch - Инфовотч 1170 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 2
Citi - Citibank 158 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
M&S - Marks & Spencer - Маркс и Спенсер 39 1
Sony BMG 186 1
Frasers Group - Sports Direct International - House of Fraser 4 1
eBay Inc 1640 1
Газпром ПАО 1484 1
Netshoes 4 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Роснефть НК - нефтяная компания 557 1
Royal Dutch Shell - Шелл 232 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 1
Bank of America - Банк Америки 270 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5936 4
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 1
Правительство штата Аризона США 3 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1675 1
Правительство Казахстана - Министерство финансов Казахстана - Министерство государственных доходов Казахстана 21 1
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 71 1
Франция - Правительство Франции - ANSSI - Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information - French National Cybersecurity Agency - Французское национальное агентство по безопасности информационных систем - Commission nationale de l'informatique 13 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3616 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3054 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6512 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3187 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1889 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1207 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 495 1
Демократическая политическая партия США 121 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34486 35
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14155 20
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13644 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33225 11
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4531 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10134 9
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8168 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28079 8
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3384 7
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9931 7
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7890 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12991 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64410 6
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 918 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1925 5
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2961 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61274 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5716 5
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 611 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26159 4
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2434 4
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4418 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7510 3
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1818 3
Repository - Репозиторий 1157 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18239 3
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2044 3
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1090 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1293 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6448 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3788 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1384 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5587 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3212 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5327 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13119 2
Кибербезопасность - СКЗИ - AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 216 2
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1419 2
C&C - Command and Control server 94 2
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1678 2
Microsoft Windows 16814 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5647 5
Google Chrome - браузер 1690 4
Linux OS 11447 4
JavaScript - JS - язык программирования 1401 4
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 288 4
Python - высокоуровневый язык программирования 1269 3
Oracle Java - язык программирования 3452 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 705 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2487 3
Arch Linux 32 2
AUR - Arch User Repository - Пользовательский репозиторий 3 2
Sony Playstation Network - PSN 204 2
EasyDoc Converter 3 2
Bandai Namco Entertainment - Pacman - Pac-Man - Puck Man 10 2
Google Android 15173 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3102 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 665 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2123 2
Mozilla Firefox - браузер 1939 2
Microsoft Windows PowerShell 246 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 2
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 639 2
Ruby - Язык программирования 161 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1706 1
VK - Mail.ru Амиго (Amigo) - браузер 30 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 105 1
Apple Mac App Store 88 1
Microsoft Xbox Live 309 1
Tumblr 43 1
Perl - Язык программирования 155 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1021 1
Google Cloud Storage 18 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 465 1
The Pirate Bay - BitTorrent-индексатор и каталог для поиска .torrent-файлов 118 1
Google Chrome Media Router 2 1
Google Blogger - Google BlogSpot 130 1
Bit.ly - инструмент для сокращения ссылок 24 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 424 1
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 1
Гинятуллин Роман 61 3
Мельникова Анастасия 439 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
Гвоздев Дмитрий 144 1
Миллер Алексей 21 1
Степанов Владимир 91 1
Волошин Евгений 64 1
Михайлова Анна 10 1
Macron Emmanuel - Макрон Эмманюэль 18 1
Floyd George - Флойд Джордж 9 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 675 1
Залевский Игорь 7 1
Гостев Александр 84 1
Олейникова Анна 13 1
Богданчиков Сергей 9 1
Альперович Дмитрий 10 1
Theresa May - Мэй Тереза 4 1
Gevers Victor - Джеверс Виктор 1 1
Галушкин Олег 182 1
Лагода Георгий 60 1
Зайцев Михаил 342 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54504 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13765 5
Россия - РФ - Российская федерация 164910 4
Европа 24910 2
Япония 13767 2
Ближний Восток 3141 2
Иран - Исламская Республика Иран 1153 2
Чехия - Прага 207 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 591 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 683 1
США - Аризона 548 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 1
США - Миннесота - Миннеаполис 68 1
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 133 1
США - Миннесота 198 1
Уран - планета Солнечной системы 549 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18991 1
Казахстан - Республика 6008 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1204 1
Земля - планета Солнечной системы 10833 1
Азия - Азиатский регион 5892 1
Канада 5061 1
Израиль 2847 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2597 1
Франция - Французская Республика 8144 1
Бразилия - Федеративная Республика 2505 1
Чехия - Чешская Республика 1346 1
Саудовская Аравия - Королевство 663 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 905 1
Румыния 751 1
Египет - Арабская Республика 1086 1
Греция - Греческая Республика 1014 1
США - Иллинойс - Чикаго 440 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 277 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57256 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53097 6
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3840 5
Энергетика - Energy - Energetically 5806 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9087 3
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1176 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11219 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27084 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 941 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 919 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8776 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1836 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 614 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5081 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2653 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 320 1
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 283 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3031 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11653 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 681 1
Breaking Bad - Во все тяжкие - телесериал 3 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2732 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1017 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33460 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5565 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6141 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1910 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 520 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1104 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5466 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1477 1
Аудит - аудиторский услуги 3402 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Фертильность, беременность и роды - рождение ребенка, деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 578 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 440 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1000 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 181 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 212 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3775 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11482 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7727 1
WikiLeaks 120 2
AppleInsider 399 1
SecurityAffairs.co 5 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
Windows IT Pro 7 1
Wikipedia - Википедия 644 1
BleepingComputer - Издание 454 1
The Guardian - Британская газета 404 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 177 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3928 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 50 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 999 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Defcon 45 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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